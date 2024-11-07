Hogyan kell végrehajtani az OKR tervezési folyamatot?

A „Measure What Matters” című könyvében John Doerr érdekes analógiát von a csapat OKR-jei és a svájci katonai kés között. Ahogyan ez a praktikus eszköz, az OKR-ek is sokoldalúak, alkalmazkodóképesek és kulcsfontosságúak bármely szervezet komplexitásának kezelésében.

Akár egy túlélésre törekvő startupban dolgozik, akár egy nagyvállalatnál, ahol a szilárd struktúrákat bontják le, az OKR-ek a legjobb útmutatók. A hatékony OKR-tervezés azonban nem csupán a célok kitűzésén túlmutat: egy dinamikus folyamat létrehozásáról szól. Ez a folyamat növeli a tisztaságot, összehangolja a vezetői csapatot és új ötleteket generál a mérhető célok eléréséhez.

Fedezzük fel, hogyan lehet sikeresen megtervezni a vállalat OKR-jait. Megvizsgáljuk azt is, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a SMART célokhoz, és hogyan járulnak hozzá a szervezet kritikus céljainak eléréséhez.

Mi az OKR-tervezés?

Az OKR-ek, vagyis a célok és kulcsfontosságú eredmények egyszerű, mégis rugalmas módszert kínálnak a célok kitűzésére, a célok meghatározására és az eredmények mérésére. Az OKR-ek segítségével összehangolhatja az egyéni, a csapat és a szervezeti célokat, miközben nyomon követheti az előrehaladást.

Bár ez a keretrendszer még az 1980-as évekből származik, az utóbbi időben egyre népszerűbbé vált a startupok és a nagy technológiai vállalatok körében. Népszerűsége abból fakad, hogy elősegíti az összehangolást és biztosítja, hogy az összes csapattag ugyanazokra a prioritásokra összpontosítson.

Amikor a munkavállalók úgy érzik, hogy munkájuk nagy jelentőséggel bír, akkor jobb teljesítményt nyújtanak.

Amikor a munkavállalók úgy érzik, hogy munkájuk nagy jelentőséggel bír, akkor jobb teljesítményt nyújtanak.

Bár csapata az Ön igényeinek megfelelően alakíthatja ki az OKR-eket, a leghatékonyabbak általában bizonyos közös vonásokkal rendelkeznek:

Célok: A célok azt jelzik, mit szeretne elérni. A legjobb célok konkrétak, mérhetőek és időhöz kötöttek. Kerülje a homályos, ambiciózus célokat; helyette válasszon konkrét célokat, amelyek elérése érdekében csapata törekedhet.

Fő eredmények: A fő eredmények azok a mutatók, amelyek mérik az e célok felé tett előrelépést. Ezeknek számszerűsíthetőnek kell lenniük, hogy a munkavállalók egyértelműen láthassák, hogy sikerrel jártak-e vagy elmulasztották a célt. Ha ezekhez az eredményekhez időkorlátokat is hozzáadunk, azok hatékonysága tovább növelhető.

Az OKR stratégiai tervezési üléseinek fontossága

Az OKR-megbeszélések platformot biztosítanak az egész csapat számára a célok megvitatásához és finomításához, biztosítva, hogy mindenki megértse a saját szerepét és felelősségét. Ezeknek a megbeszéléseknek a célkitűzési stratégiákba való integrálása javíthatja a csapat együttműködését és elkötelezettségét.

Az OKR-tervezési ülések a következő okok miatt olyan fontosak a szervezetek számára:

Együttműködés: A csapatok együtt dolgozhatnak, erősítve a kapcsolatokat és a közös megértést. Például, amikor a termékfejlesztő csapat az OKR-tervezési ülés során együttműködik az ügyfélszolgálattal, összehangolhatják az ügyfél-elégedettség javításával kapcsolatos céljaikat, ami jobb termékjellemzőkhöz és hatékonyabb támogatási stratégiákhoz vezethet.

Alkalmazkodóképesség: A rendszeres tervezés lehetővé teszi a változó körülményekhez való alkalmazkodást, így a célok relevánsak maradnak. Ha például egy hirtelen piaci változás miatt új termék bevezetésére van szükség, az OKR-tervezési ülés segíthet a csapatnak a célok gyors újradefiniálásában, hogy hatékonyan reagálhassanak, és biztosítsák, hogy azok relevánsak és hatékonyak maradjanak.

Egyértelműség: Lehetőséget nyújtanak a célok és a legfontosabb eredmények egyértelművé tételére, csökkentve ezzel a zavart. Az OKR-tervezési ülés során a csapat egyértelművé teheti a „felhasználói elkötelezettség javítása” célját azáltal, hogy meghatározza a legfontosabb eredményeket, például „a napi aktív felhasználók számának 20%-os növelése”, így a cél sokkal egyértelműbbé válik.

Fókusz: A tervezési ülések fokozzák a figyelmet az igazán fontos dolgokra. Vagyis ahelyett, hogy több projektre osztanák az erőforrásaikat, a csapat kizárólag az ügyfélmegtartás növelésére koncentrálhat, biztosítva, hogy erőfeszítéseik mérhető sikerhez vezessenek.

Hogyan lehet hatékony OKR-eket felépíteni?

A hatékony OKR-struktúra egy világos, inspiráló céllal kezdődik, amely meghatározza az általános irányt. Ezt követi két-négy konkrét, mérhető és időhöz kötött kulcsfontosságú eredmény.

Ezzel a struktúrával célorientált hozzáállást alakíthat ki, és biztosíthatja, hogy csapata tagjai összehangoltan dolgozzanak a célok elérésén.

Ambiciózus célok kitűzése

A céloknak motiválóaknak, emlékezeteseknek és minőségi jellegűeknek kell lenniük. A célok kidolgozásakor vegye figyelembe, hogy azok érzelmileg is hatnak-e. Az a célja, hogy csapata izgatott legyen, és azt gondolja: „Igen, én is részese akarok lenni ennek!”

A célokat általában havonta vagy negyedévente határozzák meg. Ne legyen több, mint egy-három célja csapatonként negyedévente, bár ez a szervezet igényeitől függően változhat.

A cél az, hogy ne legyen túl sok prioritás, mert akkor végül egyik sem lesz prioritás. Ha a célokat rövidre, ütősen és tömören fogalmazzuk meg, azok mindenki számára könnyebben érthetőek lesznek.

💡 Profi tipp: A célok megfogalmazásakor kérdezze meg magától, miért fontos azok elérése.

A legfontosabb eredmények meghatározása

A számszerűsített kulcsfontosságú eredmények – egyértelműen meghatározott mutatók – meghatározása elengedhetetlen a célok felé tett előrelépés nyomon követéséhez. A kulcsfontosságú eredmények számszerűsítése lehetővé teszi az előrelépésről való egyértelmű és értelmes kommunikációt.

Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a kulcsfontosságú eredmények a konkrét feladatok helyett az eredményekre összpontosítanak. Leírniuk kell a cél eléréséhez szükséges ideális eredményeket, anélkül, hogy meghatároznák, hogyan kell azokat elérni.

A kulcsfontosságú eredményeket célonként három-ötre korlátozhatja, de ez az üzleti környezettől függ. A jó hír az, hogy ezeket a kijelentéseket később bármikor módosíthatja, és gyakorlati tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy megtalálja a megfelelő ritmust a célok és a kulcsfontosságú eredmények meghatározásához.

📌 Most nézzünk meg néhány jó OKR-példát. Egy egyszerű, de hatékony cél lehet például a „szén-dioxid-kibocsátás csökkentése”. A legfontosabb eredmények között szerepelhet a 100%-ban megújuló energiára való átállás hat hónapon belül, vagy a 100%-ban újrahasznosított anyagok használata három hónapon belül. Tágabb értelemben véve célja lehet „az ügyfelek elégedettségének biztosítása”. Ezt olyan kulcsfontosságú eredményekkel támogathatja, mint egy meghatározott Net Promoter Score (NPS) elérése, az ügyfélvesztés bizonyos százalékra történő csökkentése vagy havonta meghatározott mennyiségű ügyfél-visszajelzés összegyűjtése.

Az OKR-ek különböző célokat szolgálhatnak, legyen szó vállalati szintű célok előmozdításáról vagy a személyes termelékenység növeléséről. Hatályuktól függetlenül valódi erősségük a konszenzus kialakításában, a teendők tisztázásában és az egyének motiválásában rejlik, hogy értelmes stratégiai célokat érjenek el.

Végül, ha nyomon szeretné követni az OKR-eket, ne feledje, hogy a rendszeres felülvizsgálatok és frissítések segítenek fenntartani az összehangoltságot és a lendületet a fontos célok elérése felé.

Hogyan kell lebonyolítani az OKR tervezési folyamatot?

Az OKR-ek egyértelmű keretrendszert biztosítanak a mérhető célok kitűzéséhez, segítve a csapatokat a koncentráció fenntartásában és az előrehaladás nyomon követésében.

De ahhoz, hogy valóban megvalósítsa és kiaknázza az OKR-ek erejét, nem csak jól meghatározott célokra van szüksége, hanem egy strukturált megközelítésre is, amely elősegíti az együttműködést, a prioritások meghatározását és a folyamatos kommunikációt.

Kezdje a stratégia összehangolásával

A sikeres OKR-tervezési folyamat első lépése annak biztosítása, hogy az OKR-ek közvetlenül összhangban legyenek a vállalat stratégiai céljaival.

📌 Például, ha egy vállalat hosszú távú stratégiája az új piacokra való terjeszkedés, akkor a marketingcsapat OKR-je a következő lehet: A márka ismertségének növelése Délkelet-Ázsiában a második negyedévig.

Ez a cél összhangban áll a vállalat stratégiájával, és biztosítja, hogy mindenki hozzájáruljon a nagyobb célok eléréséhez. Ezen összehangolás nélkül a csapatok elszigetelten dolgozhatnak, és olyan célokat követhetnek, amelyek nem támogatják közvetlenül a szervezet irányvonalát.

Az OKR-ek összehangolása a vállalat stratégiai céljaival biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, és hogy az erőfeszítések a legfontosabb területekre összpontosuljanak.

Segítse elő a brainstorming üléseket

Miután megbizonyosodott arról, hogy a cél összhangban áll a vállalat stratégiájával, a következő lépés az, hogy összehívja a legfontosabb csapattagokat, és együtt gondolkodjanak a cél elérésének lehetséges módjairól. Hívja meg a marketing, az értékesítés és a termékfejlesztés csapatainak tagjait, hogy ők is hozzájáruljanak ötleteikkel.

📌 Egy brainstorming ülésen a marketingcsapat olyan ötleteket javasolhat, mint régió-specifikus hirdetési kampányok indítása vagy lokalizált tartalom létrehozása. A termékcsapat javasolhatja regionális funkciók bevezetését a közönség figyelmének felkeltése érdekében, az értékesítési csapat pedig együttműködéseket kereshet influencerekkel vagy helyi vállalkozásokkal.

Azáltal, hogy ösztönzi a különböző csapatokat, hogy osszák meg egymással betekintéseiket, sokféle ötletet generál és elősegíti az együttműködést, biztosítva, hogy a célok széles körű támogatást és elfogadást nyerjenek a szervezet egészében.

Az OKR-ek prioritásainak meghatározása és véglegesítése

Miután összegyűjtötte az ötleteket a brainstorming ülésen, itt az ideje, hogy rangsorolja, mely kulcsfontosságú eredmények lesznek a leghatásosabbak.

📌 Lehet, hogy több javasolt kulcsfontosságú eredménye is van a márka ismertségének növelésére, de azokra kell összpontosítania, amelyek a legnagyobb hatást érhetik el és reálisak az adott időkereten belül. Például dönthet úgy, hogy prioritást ad a legfontosabb eredményeknek, mint például: Három célzott hirdetési kampány indítása

Öt helyi influencerrel álltunk partnerségre, akiknek mindegyike több mint 150 000 követővel rendelkezik.

A közösségi média aktivitásának 15%-os növelése Délkelet-Ázsiában

Ezek a kulcsfontosságú eredmények egyértelműek, megvalósíthatók és mérhetők, így könnyebb nyomon követni az előrehaladást.

Ebben a szakaszban elengedhetetlen, hogy ne oszd szét túlzottan az erőforrásokat azzal, hogy túl sok kulcsfontosságú eredményt választasz. Ragaszkodj azokhoz, amelyek közvetlenül illeszkednek a célhoz és a vállalatod víziójához, és amelyeket a csapatod reálisan elérhet a megadott időkereten belül.

Kommunikálja és valósítsa meg az OKR-eket

Az OKR-ek meghatározása után elengedhetetlen a világos kommunikáció. Gondoskodjon arról, hogy a marketing-, termék- és értékesítési csapatok ismerjék a célokat és a legfontosabb eredményeket.

Igazítsa az OKR-tervezést a munkamenedzsmenthez, és érje el ambiciózus céljait gyorsabban a ClickUp segítségével.

A ClickUp és hasonló projektmenedzsment platformok használatával biztosíthatja, hogy minden csapat tisztában legyen a saját szerepével és láthassa az előrehaladást.

Rendszeresen ellenőrizze az előrehaladást

Végül, az OKR-folyamat nem teljes a rendszeres ellenőrzések nélkül. Két hetente vagy havonta tervezzen felülvizsgálatokat, hogy értékelje csapata előrehaladását a cél elérése felé.

Ezeknek az értékeléseknek a során ellenőrizze, hogy a legfontosabb eredmények megvalósulnak-e. Ha például már elindított egy hirdetési kampányt, de nem tapasztalta a várt növekedést az elkötelezettségben, akkor ez a tökéletes alkalom a megközelítés módosítására.

Vagy ha az influencerekkel való együttműködés nagyszerű eredményeket hoz, érdemes lehet megkettőzni ezt a taktikát.

A rendszeres felülvizsgálatok segítik a csapatot a helyes úton maradni, és bármilyen kihívás felmerülése esetén gyorsan elvégezhetők a szükséges kiigazítások. Emellett lehetőséget nyújtanak az eredmények megünneplésére is, például ha a vállalat idő előtt eléri az elkötelezettségi céljait, ami fenntartja a morált és a koncentrációt.

A megfelelő eszközökkel hatékonyabbá teheti az OKR-tervezést, és a ClickUp ebben a tekintetben a Sherlock Watsonja lehet.

Az all-in-one projektmenedzsment platformként a ClickUp lehetővé teszi, hogy teljes áttekintést nyerjen a tervezett OKR-ekről, a célok kitűzésétől és a feladatok kiosztásától az eredmények méréséig.

Először hozzon létre egy külön teret vagy mappát az OKR-jeinek a ClickUp-ban. Határozza meg magas szintű céljait, amelyek ambiciózusak, de reálisak legyenek, és kösse őket konkrét, mérhető kulcsfontosságú eredményekhez.

ClickUp célok

A ClickUp Goals fantasztikus virtuális teret biztosít céljainak meghatározásához és minden szervezéséhez, megkönnyítve a csapat céljainak meghatározását, nyomon követését és elérését – mindezt egy helyen. Ráadásul strukturált keretrendszerrel rendelkezik, amely segít a nagy célokat megvalósítható tervekre bontani, amelyeket feladatokként állíthat be a zökkenőmentes nyomon követés érdekében.

Hozza létre, mérje és érje el csapata céljait a ClickUp Goals segítségével.

Annak érdekében, hogy céljai mérhetőek legyenek, beépítheti a Célokat. Ezek a Célok rendkívül hasznosak a sikermutatók nyomon követéséhez és ahhoz, hogy a fontos dolgokra koncentrálhasson.

Például nyomon követheti a következőket:

Egy szám: Például hány e-könyvet töltöttek le az utolsó marketingkampány során?

Igaz/Hamis: Ellenőrizze, hogy az új bevezetési folyamat hibamentes-e és készen áll-e a bevezetésre.

Százalék: Például a bevétel növekedése az elmúlt negyedévben.

Valuta: Például az automatizálásból származó megtakarítási célja ebben a negyedévben.

Céljait úgy is rendszerezheti, hogy mappákat hoz létre az OKR-jeihez, nyomon követi a sprint ciklusokat, megtekinti az előrehaladási eredménykártyákat, és összehasonlítja az eredményeket különböző időkeretekben.

A ClickUp egyéni mezői és célkövetési sablonjai lehetővé teszik, hogy ezeket a kulcsfontosságú eredményeket valós idejű adatokhoz kapcsolja. Ez a beállítás világos képet ad arról, hogy céljai mennyire illeszkednek a vállalat átfogóbb céljaihoz.

Ha még csak most kezded, ezek a célkitűzési sablonok segítenek eligazodni:

A ClickUp OKR-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp OKR-sablon segítségével pontosan nyomon követheti és összehangolhatja a célokat, megkönnyítve a szervezett célkitűzést és segítve a haladás hatékony mérését.

A ClickUp OKR-sablon használata remek módja annak, hogy belevágjon az OKR-ekbe. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Szerezzen be egy jól meghatározott keretrendszert és munkaterületeket, amelyek megkönnyítik a célok tervezésének megkezdését.

Találjon testreszabható OKR-sablonokat, praktikus célkitűzési útmutatót, sőt, inspiráló OKR-mintákat is.

Hozzáférhet egy OKR ellenőrzőlistához és útmutatóhoz, amely bemutatja az OKR-ek szervezeten belüli bevezetésének legjobb gyakorlatait.

Mindezek az elemek zökkenőmentesen működnek együtt, hogy segítsenek az OKR-ek zökkenőmentes bevezetésében.

Az OKR-ek sikeres végrehajtásához elengedhetetlen a csapat konkrét keretrendszerének megértése. Ez a sablon segít beállítani és testreszabni az OKR-eket, hogy azok megfeleljenek a csapat egyedi igényeinek. A benne található vizuális eszközök, munkaterületek és erőforrások segítségével mindenki megérti a céljait, és tudja, hogyan kell hatékonyan dolgozni azok elérése érdekében.

A ClickUp OKR-keretrendszer sablonja

Töltse le ezt a sablont Segítsen csapatának a prioritási célokra koncentrálni és a ClickUp OKR keretrendszer sablonjával szisztematikusan mérni az előrehaladást.

A ClickUp OKR keretrendszer sablonja remek forrás ahhoz, hogy gyorsan és zökkenőmentesen elindítsa OKR-útját. Kész OKR keretrendszereket, testreszabható sablonokat, hasznos útmutatókat és gyakorlati példákat tartalmaz, amelyekkel a tervezés gyerekjáték lesz. Emellett egy speciális OKR ellenőrzőlistát és útmutatót is talál, amelyek értékes információkat nyújtanak az OKR-ek üzleti stratégiájába való integrálásához.

Így tudják a vezetők kihasználni ezt az OKR-sablont céljaik és legfontosabb eredményeik meghatározásához és nyomon követéséhez:

Kezdje a Global OKR View használatával, hogy létrehozza és nyomon kövesse a vállalat általános céljait és célkitűzéseit.

Ezután betekintést nyerhet abba, hogy az egyes csapatok hogyan teljesítenek az OKR haladási táblázat segítségével.

Végül, tervezze meg és kövesse nyomon az egyes célok ütemtervét az Ütemterv nézet segítségével.

💡 Profi tipp: Használja ezeket a SMART cél sablonokat, hogy konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célokat, vagyis SMART célokat állítson fel, kövesse nyomon az előrehaladást, és időnként vizsgálja felül azokat.

Az OKR-ek elérése elengedhetetlen a csapatok erőfeszítéseinek összehangolásához és a mérhető eredmények eléréséhez. A ClickUp egyszerűen használható funkcióival leegyszerűsíti a folyamatot, segítve a csapatokat az OKR-ek meghatározásában, nyomon követésében és kiigazításában.

Íme egy áttekintés arról, hogyan érheted el hatékonyan az OKR-eket a ClickUp segítségével.

ClickUp feladatok

Miután az OKR-ek elkészültek, bontsa őket megvalósítható feladatokra és mérföldkövekre minden egyes csapattag számára. A ClickUp Tasks segítségével ezt úgy teheti meg, hogy felelősségeket rendel hozzá, határidőket állít be és függőségeket hoz létre. Rendeljen minden egyes kulcsfontosságú eredményt konkrét tulajdonosokhoz, biztosítva ezzel a felelősségre vonhatóságot.

Az intuitív drag-and-drop felület megkönnyíti a feladatok kezelését, és több mint 15 ClickUp nézet közül választhat – lista, táblázat, naptár, Kanban tábla, Gantt-diagram és még sok más –, hogy jobban átlássa a munkafolyamatot.

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a legfontosabb eredmények és kezdeményezések felvázolásához, anélkül, hogy rendetlenséget okozna a táblázatokban.

Íme néhány további tényező, amelyet figyelembe kell venni az OKR-bevezetési folyamat sikerének értékelésekor:

Ütemezés : Használja : Használja a ClickUp időkövető funkcióját , hogy összehasonlítsa a becsült időt a célok eléréséhez ténylegesen szükséges idővel.

Függőségek : Kövesse nyomon azokat a függőségeket, amelyek felgyorsították az eredményeket vagy visszatartották a csapatát : Kövesse nyomon azokat a függőségeket, amelyek felgyorsították az eredményeket vagy visszatartották a csapatát a ClickUp Dependencies segítségével.

Mérföldkövek: Rögzítse a projekt legfontosabb pillanatait, és ünnepelje a sikereket : Rögzítse a projekt legfontosabb pillanatait, és ünnepelje a sikereket a ClickUp mérföldkövekkel , például az eredeti cél 50%-ának elérésével.

A ClickUp emellett számos automatizálási funkciót, ismétlődő feladatot és hasonló funkciókat is kínál, amelyek csökkentik a manuális munkát, így több időt fordíthat a döntéshozatalra.

A ClickUp célkövetési funkciójával könnyedén elvégezheti a szükséges módosításokat, és értesítheti mindenkit a változásokról, ami növeli az OKR-ciklus átláthatóságát.

Hozzon létre egy világos műveletsorrendet azáltal, hogy „blokkoló” vagy „várakozó” függőségeket ad hozzá a feladatok között, hogy csapata mindig tisztában legyen azzal, hogy mi a legfontosabb feladat, a ClickUp célkövetési funkciójával.

Emellett feladatok közötti függőségeket is létrehozhat, csapattagokat rendelhet hozzá, határidőket állíthat be és automatizálhatja az előrehaladás nyomon követését.

Az OKR-ekkel a kulcsfontosságú eredmények alapján értékelheti a sikert.

ClickUp műszerfalak

A ClickUp Dashboards ideális a szervezeti teljesítmény nyomon követéséhez és javításához különböző célok és mutatók tekintetében. Készítsen testreszabható irányítópultokat, és adjon hozzá widgeteket a legfontosabb célokhoz.

Azonnali betekintést nyerhet az OKR irányítópultról.

A ClickUp egy előre definiált OKR-irányítópultot is kínál, amely megkönnyíti a teljesítmény vizualizálását, a szűk keresztmetszetek azonosítását és a kockázatok korai felismerését.

Jelenleg az OKR-eket általában negyedévente állapítják meg csapat szinten. A szervezet oldalán ciklusokban működnek, és némileg iteratívak lehetnek. Ez azt jelenti, hogy a csapatvezetők negyedévente újratervezhetik OKR-jeiket.

ClickUp Docs

Ezen a ponton fontos megkérdezni, hogy a csapat minden tagja hozzáfér-e az összegyűjtött adatokhoz. Tudják-e, mi működött jól és mi nem?

A sikerek és kihívások dokumentálása elengedhetetlen. Az OKR-nyomonkövetési folyamatot valós idejű adatokra támaszkodva szeretné javítani, a találgatások és az intuíció helyett.

A ClickUp Docs központi hubként szolgál, ahol a csapat tagjai, a projektmenedzserek, a vezetők és a felsővezetők az OKR-ekkel kapcsolatos összes információt tárolhatják. Ez magában foglalhatja a korábbi OKR-ciklusokból nyert betekintéseket, a sikerek és kudarcok okait, a szabványos működési eljárásokat és a nyomonkövetési módszereket.

A ClickUp segítségével könnyedén formázhatja a dokumentumokat és együttműködhet a csapattal anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.

A ClickUp Docs valós idejű szerkesztési és gazdag formázási lehetőségeket kínál. Ez biztosítja, hogy a dokumentumok intuitívak maradjanak és mindig a legfrissebb információkkal legyenek frissítve.

A feladatokon belül szálakba rendezett megjegyzéseket és beszélgetéseket is használhat, hogy kapcsolatba lépjen a csapatával, megossza a frissítéseket és megoldja az esetleges kihívásokat.

Bónusz tipp: A célok rendszeres felülvizsgálata és kiigazítása

Az OKR-ek folyamatos figyelmet igényelnek, ezért fontos, hogy rendszeresen felülvizsgálja az előrehaladást.

A ClickUp Goals Dashboard segítségével áttekintheti az általános célok elérését, különös figyelmet fordítva azokra, amelyek elmaradtak. Tervezzen meg ismétlődő ellenőrzéseket vagy sprinteket, hogy szükség szerint felülvizsgálja és módosítsa az OKR-eket.

❗️Ha észreveszi, hogy egy kulcsfontosságú eredmény nem halad a terv szerint, akkor szükség esetén ossza újra az erőforrásokat, módosítsa az ütemtervet vagy változtassa meg az OKR-t.

A ClickUp célwidgeteket is kínál, amelyek segítségével könnyen láthatóvá válik az előrehaladás, és valós időben lehet korrigálni az irányt.

A világos OKR-ek meghatározásával, azok kezelhető feladatokra bontásával és rendszeres felülvizsgálatával a ClickUp alkalmazásban a csapatok összehangoltak, koncentráltak és alkalmazkodóképesek maradhatnak, így elérhetik a legfontosabb eredményeket.

A legjobb gyakorlatok az OKR tervezési üléseken

Ha azt szeretné, hogy az OKR-tervezési ülés eredményes legyen, elengedhetetlen, hogy átgondolt stratégiával közelítse meg. Vegye figyelembe ezeket a bevált módszereket, hogy az ülés hatékonyabb legyen, és mindenki a terv szerint haladjon:

Ösztönözze a részvételt

Vonja be csapatát a beszélgetésbe. Mindenki véleménye fontos, és ez segít a felelősségérzet kialakításában.

Amikor az emberek úgy érzik, hogy hozzájárultak a célok eléréséhez, jobban elkötelezik magukat azok megvalósítása mellett. Ráadásul a különböző perspektívák sokoldalúbb és reálisabb célokhoz vezethetnek.

Tartsa a célokat elérhető és mérhető szinten

Bár nagyszerű dolog magas célokat kitűzni, ügyeljen arra, hogy a célok elérhetőek legyenek és egyértelműen mérhetőek legyenek.

A SMART célok (konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) betartásával elkerülheti a túl homályos vagy túl ambiciózus célok kitűzését.

Tartsa fenn az egyensúlyt

A merész, inspiráló célok és a könnyebben elérhető célok közötti jó egyensúly fenntarthatja a csapat motivációját.

Míg egyes célok határokat feszegetnek, mások könnyen elérhetőek kell, hogy legyenek a morál fenntartása és a fejlődés ösztönzése érdekében.

Rendszeresen ellenőrizze

A gyakori előrehaladás-felülvizsgálatok kulcsfontosságúak a dolgok nyomon követéséhez.

A legfontosabb eredmények rendszeres figyelemmel kísérése lehetővé teszi a megfelelő időben történő kiigazításokat, és mindenki számára lehetőséget biztosít a felmerült kihívások megbeszélésére.

Használja a technológiát a saját előnyére

Végül, a technológia döntő szerepet játszhat a haladás nyomon követésében. A projektmenedzsment eszközök (például a ClickUp 🤩) segítenek valós időben nyomon követni a legfontosabb eredményeket, és lehetővé teszik a csapat számára, hogy felelősségteljesen dolgozzon.

Ha ezeket a gyakorlatokat beépíti az OKR-tervezési üléseibe, nemcsak világos és elérhető célokat fog kitűzni, hanem egy elkötelezettebb és összehangoltabb csapatot is kialakít, amely készen áll az eredmények elérésére.

Jobb OKR-tervezés és több eredmény a ClickUp segítségével

A jobb OKR-tervezés titka a világos, megvalósítható célok kitűzése és az, hogy a folyamat során mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Ha jól végzik, az OKR-ek összekapcsolhatják az ambíciókat a tényleges eredményekkel.

Még ha csapata nem is éri el minden nagyratörő célt, a magasra tűzött célok inspirálhatják őket arra, hogy többet érjenek el, mint amit eredetileg lehetségesnek tartottak.

A ClickUp egyedülálló funkcióival, például a ClickUp Goals, a kész sablonok és a testreszabható irányítópultok segítségével felgyorsíthatja az OKR bevezetését. Ezek az eszközök segítenek egy átlátható, strukturált keretrendszer létrehozásában, amelynek segítségével egyértelmű OKR-eket dolgozhat ki és nyomon követheti a csapat céljait a sikerhez vezető út minden szakaszában.

Regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra, és kezdjen el még ma dolgozni az OKR-jein!