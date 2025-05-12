A 11 legjobb AI eszköz a célok kitűzéséhez, hogy elérje 2025-ös céljait

A cél kitűzése egy izgalmas utazás kezdete. Akár személyes fejlődést szeretnél elérni (például lefutni egy maratont), akár szakmai mérföldköveket (például megduplázni a bevételt célzott marketingkampányokkal), minden egy cél kitűzésével kezdődik.

A megfelelő célok kitűzése a kulcs ahhoz, hogy a helyes úton maradj. Azonban nem mindig lehetséges ezeket a célokat reálisan és praktikusan kitűzni.

Itt jönnek jól az AI célkitűző eszközök. Nemcsak világos és megvalósítható célokat határoznak meg, hanem segítenek azok nyomon követésében, megosztják az eredményeket, és motiváló ösztönzést nyújtanak, amikor arra a legnagyobb szükség van.

Ennek jegyében bemutatunk több mint 10 fantasztikus AI eszközt a célok kitűzéséhez. 🎯

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a célkitűzéshez legalkalmasabb 11 mesterséges intelligencia eszköz listája: ClickUp (A legjobb AI-alapú projektmenedzsment és együttműködéshez)

Asana (A legjobb a közös célkitűzés egyszerűsítéséhez)

Fellow (A legjobb eszköz a megbeszéléseket megvalósítható célokká alakítani)

Lattice (A legjobb a célok és a munkavállalók fejlődésének összehangolásához)

Perdoo (A legjobb az OKR-kezelés egyszerűsítéséhez)

Hive (A legjobb a célok projektmunkafolyamatokba való integrálásához)

Betterworks (A legjobb a szervezet egészére kiterjedő felelősségvállalás ösztönzéséhez)

Leapsome (A legjobb a célkitűzés és a teljesítményelemzés kombinálásához)

Goalscape (A legjobb a célok és a feladatok hierarchiájának vizualizálásához)

Habitica (A legjobb a személyes célok elérésének játékosításához)

Toodledo (A legjobb a célok és feladatok kezelésének testreszabásához)

Először is, nézzük meg, mit kínál az AI-alapú célkitűző szoftver a munkafolyamatodhoz. Íme egy áttekintés azokról az előnyökről, amelyek egy intelligens célgenerátort működőképessé tesznek:

Személyre szabott tervezés : az AI-eszközök elemzik szokásait, preferenciáit és prioritásait, hogy az Ön igényeinek megfelelő, személyre szabott terveket készítsenek a célok eléréséhez.

Nagyobb objektivitás : Az AI célkitűző eszközök az Ön törekvéseit konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött (SMART) célokká alakítják. Az ilyen SMART célok generálása a cél minőségi és mennyiségi kifejezése, ami azt reálisabban elérhetővé teszi.

Magasabb termelékenység : A célkitűzéshez szükséges AI-eszközökkel kevesebb időt kell töltenie a tervezéssel, és több időt fordíthat a célprojekt megvalósítására.

Egyértelmű és mérhető célok : Az AI-alapú célkitűző eszközök segítségével a nagyobb célokat kisebb, elérhető lépésekre bontja, : Az AI-alapú célkitűző eszközök segítségével a nagyobb célokat kisebb, elérhető lépésekre bontja, mérhető célokkal . Ez a részletesség segít a haladás pontosabb nyomon követésében.

Adatokon alapuló betekintés : Az AI-eszközök hasznos betekintést nyújtanak teljesítményébe. Ezek az adatokon alapuló elemzések lehetővé teszik, hogy stratégiáit intelligensen és tájékozottan módosítsa.

Ne maradjon le semmiről : a célkitűzéshez használt AI-eszközök olyan funkciókkal rendelkeznek, mint emlékeztetők, automatikus ütemezés és valós idejű frissítések. Ezek biztosítják, hogy semmi fontos ne maradjon ki.

Könnyű együttműködés : Számos, : Számos, a munkahelyen alkalmazott AI-t integráló eszköz megkönnyíti az együttműködést, lehetővé téve a csapatok számára, hogy közös célok mentén összehangolják tevékenységüket, és kollektív fellépéssel maximalizálják a termelékenységet.

Integráció más eszközökkel: A projektmenedzsment rendszerektől a naptárakig, az AI célkitűzés-eszközök integrálhatók a meglévő technológiai eszközökkel, így zökkenőmentes és határok nélküli élményt biztosítanak.

🔎 Tudta-e? Egy egyetemi hallgatókat bevonó tanulmány megállapította, hogy azok, akik a SMART keretrendszert alkalmazták, magasabb szintű célelérésről számoltak be (~73%), mint azok, akik nem alkalmazták (~64%). Ugyanez a tanulmány megfigyelte, hogy a SMART célokat alkalmazó résztvevők nagyobb szükséglet-kielégülést és pozitív érzelmeket tapasztaltak, ami szélesebb körű hatást jelez a személyes jólétre.

Mit kell keresni egy célkitűzéshez szükséges AI eszközben?

Íme néhány fontos funkció, amelyeket érdemes keresni az AI-eszközödben a célok kitűzéséhez:

Célok vizualizálása : Válasszon olyan : Válasszon olyan eszközt, amely dinamikus táblázatok, idővonalak és grafikonok segítségével lehetővé teszi a célok nyomon követését , hogy mérje az előrehaladást és ünnepelje a mérföldköveket. A vizualizációs eszközökkel a célok könnyebben nyomon követhetők és elérhetők.

Viselkedési betekintés : Válasszon olyan AI-elemző eszközöket, amelyek elemzik a használati mintákat, viselkedéseket és preferenciákat, és javaslatokat tesznek a hatékonyság és a termelékenység javítására.

Testreszabható munkafolyamatok : Válasszon olyan eszközt, amely ideális esetben lehetővé teszi a feladatok függőségének, prioritásainak és emlékeztetőinek beállítását, hogy azok személyes és szervezeti igényeihez igazodjanak. Ezenkívül testreszabható munkafolyamatokat is kínálnia kell, hogy azok összhangban legyenek célkitűzési folyamatával.

Többszintű célkövetés : Válasszon olyan eszközt, amely támogatja a részletes és holisztikus célkövetést különböző szinteken, függetlenül attól, hogy egyéni feladatokat vagy csapat szintű : Válasszon olyan eszközt, amely támogatja a részletes és holisztikus célkövetést különböző szinteken, függetlenül attól, hogy egyéni feladatokat vagy csapat szintű OKR példákat követ nyomon.

Együttműködés és felelősségvállalás : Válasszon olyan eszközt, amely beépített ellenőrzési funkciókkal, megosztott irányítópultokkal és visszacsatolási ciklusokkal rendelkezik, hogy elősegítse a csapatmunkát és az átláthatóságot, mivel minden cél kollektív cselekvést igényel.

SMART cél sablonok: Válasszon egy AI-alapú intelligens célgenerátort, amely testreszabható sablonokat állít elő, így jelentősen megtakaríthatja azt az időt és energiát, amelyet a hagyományos célkitűzési módszerekkel töltene.

A fenti ellenőrzőlista alapján íme a legjobb AI eszközök személyes és szakmai célok kitűzéséhez:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú projektmenedzsment és együttműködéshez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Az AI-alapú feladatkezelést hatékony projekt-együttműködési funkciókkal ötvözi, így tökéletes eszköz a célok kitűzéséhez, nyomon követéséhez és eléréséhez.

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t! Automatizáld a célok összefoglalását és frissítését a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain segítségével intelligens AI asszisztenst kap, amely az Ön céljaihoz igazodó SMART célokat generál, és megmutatja az azok eléréséhez vezető utat. Ez biztosítja a tisztaságot és az összhangot a szélesebb körű csapat- és szervezeti prioritásokkal.

A ClickUp Brain segítségével SMART célokat állíthatsz fel személyes és szakmai életedhez

A ClickUp Brain emellett frissítéseket és összefoglalókat is nyújt a feladataidról, projektekről és céljaidról, így könnyebben nyomon követheted, hogy eddig milyen messzire jutottál, és mennyi utat kell még megtenned.

Ezenkívül a platform AI-alapú feladatkezelése optimalizálja a feladatok prioritásait, automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat, és intelligens javaslatokat kínál a termelékenység javítására.

A ClickUp Brain segítségével intelligens javaslatokat kaphat a feladatok céljai alapján történő prioritásba rendezéséhez.

Miután megkapta az AI céljavaslatait, használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy megvalósítható célokat hozzon létre és dokumentáljon, mérföldköveket állítson be, és valós időben kövesse nyomon az előrehaladást.

Válasszon a különböző célok közül, beleértve az igen/nem, számok, pénznem és egyebek közül, hogy mérje a célok teljesítését. Könnyedén állítsa be a határidőket, egy pillanat alatt lássa a haladás százalékos arányát, és a könnyű szervezés érdekében kategorizálja a célokat mappákba.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy céljait elérhető célokra bontsa és nyomon kövesse az előrehaladást

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást az állapot figyelemmel kíséréséhez, a szűk keresztmetszetek felismeréséhez és a tervek szükség szerinti módosításához. A ClickUp Dashboards és a ClickUp Views páratlan nyomonkövetési és jelentéskészítési lehetőségeket kínál, betekintést nyújtva a projekt ütemtervébe, a csapat munkaterhelésébe és az általános célok elérésének előrehaladásába.

A testreszabható nézetekkel, mint például a Gantt-diagramok, a Kanban-táblák és a naptár elrendezések, a ClickUp minden csapat preferált munkafolyamatához alkalmazkodik. Az együttműködés zökkenőmentes a valós idejű szerkesztés, a megjegyzések és a csevegési funkciók segítségével, ami elősegíti a jobb kommunikációt és a csapatmunkát.

A ClickUp Goals segít minden egyes részleg tagjának a valóban fontos dolgokra koncentrálni, ami kritikus fontosságú egy új termék bevezetésekor.

Töltse le ezt a sablont Írd le könnyedén SMART céljaidat a ClickUp SMART Goals Template segítségével.

Végül, a ClickUp segítségével hatalmas sablonkönyvtárhoz juthat, amely megkönnyíti céljainak felvázolását és azok elérésére való törekvést. Például a ClickUp SMART Goals Template kiválóan alkalmas terveinek SMART célokként való megtervezésére, függetlenül azok időtartamától.

A ClickUp SMART Goals Template teljesen testreszabható és kiválóan alkalmas kezdőknek. A céljaidat egy olyan rendszerbe szervezi, amely ösztönzi a napi célkitűzéseket és azok elérésére irányuló erőfeszítéseket.

Íme, miért fogja imádni:

Rendezze a célokat és feladatokat kezelhető részekre, hogy mindenre kiterjedjenek.

Könnyedén azonosítsd, majd oldd meg az esetleges akadályokat!

Használja az időkövetési funkciókat, a címkézést, a függőségi riasztásokat, az e-mail értesítéseket és további eszközöket a célkövetés javításához.

Hasonlóképpen, a ClickUp SMART Goal Action Plan Template segít ezeket a SMART célokat megvalósítható feladatokká alakítani.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre és integráljon SMART célokat a ClickUp Brain segítségével, majd alakítsa azokat cselekvési tervvé a ClickUp Goals segítségével.

Vizualizálja célját és célelérés tervét különböző egyedi nézetekben – idővonalak, Gantt-diagramok, Kanban táblák és még sok más.

Kövesse nyomon a célok elérésének előrehaladását és a csapat teljesítményét vizuálisan a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp naptárnézetével ábrázolhatja a tágabb célokat és az azokhoz kapcsolódó tevékenységeket napi/heti/havi ütemezésben.

Erősítse a csapat együttműködését a ClickUp Chat , a feladatkommentek, az értesítések és a dokumentummegosztás segítségével.

Használja a beépített időkövető eszközt, hogy mérje a megvalósítható célok eléréséhez szükséges időt.

📮 ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája hatékony? Gondolkodjon újra! Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a saját prioritási rendszert használ a feladatok kezeléséhez. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a hajlamos a hatékony prioritás meghatározása nélkül a könnyen elérhető eredményekre koncentrálni a nagy értékű feladatok helyett. A ClickUp feladatprioritásai átalakítják a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyedén kiemelve a kritikus feladatokat. A ClickUp AI-alapú munkafolyamataival és egyedi prioritási jelöléseivel mindig tudni fogja, mit kell először megoldania.

A ClickUp korlátai

Egyes funkciók első használatkor túl bonyolultnak tűnhetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan csomag : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag : Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp számos funkciót kínál, például feladatkezelést, időkövetést és célkitűzést. Olyan, mintha több eszköz lenne egyben. Könnyű együttműködni a csapatommal. Megoszthatjuk a feladatokat, megjegyzéseket fűzhetünk hozzájuk, és együtt követhetjük a haladást.

A ClickUp számos funkciót kínál, például feladatkezelést, időkövetést és célkitűzést. Olyan, mintha több eszköz lenne egyben. Könnyű együttműködni a csapatommal. Megoszthatjuk a feladatokat, megjegyzéseket fűzhetünk hozzájuk, és együtt követhetjük a haladást.

➡️ További információk: Hogyan lehet az AI-t felhasználni a feladatok automatizálására?

2. Asana (a legjobb a közös célkitűzés egyszerűsítéséhez)

via Asana

Az Asana egy sokoldalú projektmenedzsment eszköz, amely mesterséges intelligenciát használ a célkitűzés és a nyomon követés folyamatainak javítására. Állítson be SMART célokat az AI-alapú Smart Goals funkcióval, elemezze a meglévő célokat, és kapjon javaslatokat a célkitűzési gyakorlatok javítására, egységesítésére és finomítására.

A célkitűzésen túl az Asana AI-képességei olyan funkciókra is kiterjednek, mint a Smart Status, amely intelligens frissítéseket nyújt a projekt előrehaladásáról, és a Smart Summaries, amely tömör áttekintést nyújt a legfontosabb információkról. Ezek az eszközök, amelyek valós idejű kommunikációval támogatottak, segítenek a csapatoknak ambiciózus célokat kitűzni és a közös célok elérése érdekében dolgozni.

Az Asana legjobb funkciói

Egyszerűsítse a célok nyomon követését valós idejű monitoring eszközökkel, például dinamikus haladási sávokkal és vizuális irányítópultokkal, amelyekkel megjelenítheti a célok elérését.

Automatizáld az ismétlődő munkafolyamatokat, hogy időt takaríts meg és csökkentsd a hibák számát.

Szervezze és rangsorolja feladatait testreszabható táblákkal és listákkal

Tekintse meg a csapat munkaterhelését, hogy kiegyensúlyozza a feladatokat és elkerülje a kiégést.

Az Asana korlátai

A kezdők és a kis csapatok számára meredek a tanulási görbe, ami potenciálisan alulhasznosításhoz vezethet.

Asana árak

Személyes (ingyenes)

Starter : 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó : 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 840 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 280 értékelés)

💡 Profi tipp: Ne csak gondolkodj a céljaidon, hanem írd le őket célkitűzésként! Határozd meg világosan, mit akarsz, hogyan fogod elérni, és milyen időkereten belül. Ha további ösztönzésre van szükséged, oszd meg az előrehaladásodat megbízható emberekkel, hogy felelősségteljes és motivált maradj.

3. Fellow (A legjobb eszköz a megbeszélésekből megvalósítható célok kialakításához)

via Fellow

Nehézséget okozott már Önnek a megbeszélések után a teendők nyomon követése?

A Fellow egy AI-alapú értekezlet-asszisztens és jegyzetelő, amely hidat képez a produktív értekezletek és a megvalósítható célok kitűzése és nyomon követése között. Intelligens javaslatokkal és a rutin feladatok automatizálásával segít céljaid megalkotásában, kezelésében és elérésében. A csapatok használják egyértelmű célok kitűzésére, a legfontosabb eredmények meghatározására és az előrehaladás nyomon követésére, biztosítva ezzel a szervezeten belüli összehangoltságot és elszámoltathatóságot.

A célkitűzés mellett a Fellow AI-alapú értekezlet-támogatást is kínál, beleértve az automatizált napirendkészítést, a valós idejű átírást és az intelligens összefoglalásokat. A célok központosításával és az értekezletek munkafolyamatába való integrálásával a Fellow biztosítja, hogy a célkitűzés a csapat napi működésének szerves részévé váljon.

A legjobb funkciók

Szerezzen be egy strukturált sablont, amely segít a csapatoknak meghatározni a konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött, vagyis jól megfogalmazott (SMART) célokat.

Állítson be célokat és kulcsfontosságú eredményeket (OKR) egyéni vagy kollektív szinten

Kövesse nyomon a megbeszélések során hozott kötelezettségvállalásokat és döntéseket valós időben.

Növelje a csapat tagjai közötti felelősségvállalást a közös feladatok és emlékeztetők segítségével.

Társak korlátai

Nincs fejlett projektmenedzsment funkciója a bonyolultabb célokhoz.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a nem értekezletekkel kapcsolatos célok esetében

Fellow árak

Ingyenes

Egyéni: 29 USD/hó felhasználónként

Csapat : 11 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 25 USD/hó felhasználónként

Társak értékelései és véleményei

G2 : 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 30 értékelés)

Mit mondanak a Fellow-ról a valódi felhasználók?

Segít mindenkinek jobban felkészülni és egyértelmű napirenddel és céllal érkezni a megbeszélésre – ez rendkívül hasznosnak bizonyult minden megbeszélés produktívvá tételében.

Segít mindenkinek jobban felkészülni és egyértelmű napirenddel és céllal érkezni a megbeszélésre – ez rendkívül hasznosnak bizonyult minden megbeszélés produktívvá tételében.

4. Lattice (A legjobb a célok és a munkavállalók fejlődésének összehangolásához)

via Lattice

A Lattice összehangolja az egyének, a csapatok és a szervezetek céljait. A strukturált célkitűzési stratégiákra összpontosít, amelyek összehangolják az egyéni és kollektív erőfeszítéseket az átfogó üzleti célokkal.

Az AI-vezérelt funkciók segítenek az egyéni célok és a vállalati célok összehangolásában, valós idejű betekintést és ajánlásokat nyújtva a munkavállalók teljesítményének optimalizálása érdekében. Ha a cél a munkavállalók személyes és szakmai célok terén való holisztikus fejlődése, a Lattice hatékony segítséget nyújthat.

A Lattice legjobb funkciói

Ösztönözd a gyakori bejelentkezéseket és visszajelzéseket a célok elérésének előrehaladásáról.

Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét teljesítménykövetéssel, személyre szabott visszajelzésekkel és kollégák elismerésével.

Kövesse nyomon a célok elérésének előrehaladását valós idejű vizuális irányítópultokkal.

Használja az AI-alapú betekintést az alkalmazottak vagy a csapat céljainak optimalizálásához.

A Lattice korlátai

Kicsit túl bonyolultnak tűnik kisebb csapatok és nem vállalati környezetben.

Elsősorban alkalmazottak célkitűzés-szoftverként működik.

Lattice árak

Tehetségmenedzsment : 11 USD/hó/felhasználó Elkötelezettség (kiegészítő): 4 USD/hó/felhasználó Növekedés (kiegészítő) : 4 USD/hó/felhasználó Javadalmazás (kiegészítő) : 6 USD/hó/felhasználó

HRIS: 10 USD/hó/felhasználó

Lattice értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (3890+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 180 értékelés)

5. Perdoo (a legjobb az OKR-kezelés egyszerűsítéséhez)

via Perdoo

A Perdoo egy vezető OKR (célok és kulcsfontosságú eredmények) és stratégia végrehajtási platform, amelyet a szervezeti célok összehangolására és a teljesítmény növelésére terveztek. Intuitív felülete egyszerűsíti a célok kitűzését, kezelését és nyomon követését azáltal, hogy a célokat OKR-ként fejezi ki a csapatok és osztályok között.

Ez a platform javítja az átláthatóságot is, lehetővé téve a csapat tagjai számára, hogy lássák, hogyan illeszkednek hozzájárulásuk a nagyobb képbe. Ez a képesség, valós idejű elemzési és elkötelezettségi eszközökkel párosulva, a Perdoo-t kiváló eszközzé teszi a célorientált siker kultúrájának elősegítéséhez.

A Perdoo legjobb funkciói

Automatizálja a csapat tagjainak jelentkezését és a célok elérésének nyomon követését.

Vizualizálja a célok közötti összhangot jól meghatározott célokhoz tervezett stratégiai térképező eszközökkel.

Testreszabható elemzésekkel nyerjen betekintést a teljesítménybe

Vonja be a csapatokat a célkövetéshez szükséges gamification funkciókkal

A Perdoo korlátai

Korlátozott támogatás az OKR-en kívüli célkitűzési módszerekhez

A mobilalkalmazás nem rendelkezik teljes funkcionalitással, ami akadályozhatja a célok kezelését útközben.

Perdoo árak

Ingyenes

Prémium : 7,92 USD felhasználónként/hónap

Supreme: 9,68 USD/felhasználó/hónap

Perdoo értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 430 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 50 értékelés)

Mit mondanak a Perdoo-ról a valós felhasználók?

A Perdoo hihetetlenül könnyen használható és segít csapatunknak a pályán maradni. Mivel mindannyian különböző feladatokat látunk el, könnyű elterelni a figyelmünket. A Perdoo biztosítja, hogy mindenki koncentrált maradjon, megmutatva, hogy az egyes feladatok hogyan járulnak hozzá fő célunkhoz: a bevételek generálásához. Segít minden csapattagnak abban, hogy felelősséget érezzen azért, hogy közelebb kerüljünk ehhez a célhoz.

A Perdoo hihetetlenül könnyen használható és segít csapatunknak a pályán maradni. Mivel mindannyian különböző feladatokat látunk el, könnyű elterelni a figyelmünket. A Perdoo biztosítja, hogy mindenki koncentrált maradjon, megmutatva, hogy az egyes feladatok hogyan járulnak hozzá fő célunkhoz: a bevételek generálásához. Segít minden csapattagnak abban, hogy felelősséget érezzen azért, hogy közelebb kerüljünk ehhez a célhoz.

6. Hive (a legjobb a célok projektmunkafolyamatokba való integrálásához)

via Hive

A Hive kimerítő projektmenedzsment funkciókat kínál fejlett AI képességekkel, segítve a csapatokat a projektcélok gyorsabb elérésében. AI-alapú asszisztense, a HiveMind, egyszerűsíti a projekttervezést azáltal, hogy a felhasználói bevitelek alapján feladatokat generál és az e-mailekből javaslatokat tesz a következő lépésekre. Ennek eredményeként hatékonyan meghatározhatja a célokat és mérheti az előrehaladást.

A Hive Goals funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy központi irányítópulton állítsák be, kövessék nyomon és vizualizálják a célokat, biztosítva ezzel a szervezeten belüli összehangoltságot és átláthatóságot.

A Hive legjobb funkciói

Használja a Hive mesterséges intelligenciával működő elemző eszközét, hogy betekintést nyerjen a csapat teljesítményébe.

Kövesse nyomon az előrehaladást Gantt-diagramok, Kanban-táblák és naptárnézetek segítségével.

Egyszerűsítse a kommunikációt az alkalmazáson belüli üzenetküldéssel és értesítésekkel.

A beépített időkövetési funkciók segítségével nyomon követheti a feladatokra és projektekre fordított időt.

Hive korlátai

Megtanulása nem egyszerű a nem technikai felhasználók számára

Alkalmi teljesítménycsökkenés nagy projektek kezelése közben

Hive árak

Ingyenes

Starter : 7 USD/hó felhasználónként

Csapatok : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Hive értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 570 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

🧠 Érdekes tény: A tudásmunkások 82%-a értékeli a szervezet céljainak és működésének átláthatóságát.

7. Betterworks (A legjobb a szervezet egészére kiterjedő felelősségvállalás ösztönzéséhez)

via Betterworks

A Perdoo-hoz hasonlóan a Betterworks is egy OKR-központú platform, amely összehangolja a csapat céljait az üzleti célokkal. Az AI beépítésével a Betterworks segít a munkavállalóknak hatékony célkezelés kidolgozásában, ezáltal elősegítve a termelékenységet és a stratégiai fókuszt.

A Betterworks AI-alapú funkciója, a Goal Assist, a felhasználói adatokra támaszkodik, hogy személyre szabott céljavaslatokat generáljon. Ez leegyszerűsíti a célkitűzés folyamatát, és biztosítja, hogy a célok egyértelműek, mérhetőek és összhangban álljanak a vállalat prioritásaival.

A Betterworks egyéb AI-alapú eszközöket is kínál, például a Feedback Assist és a Conversation Assist alkalmazásokat, amelyek segítenek a vezetőknek konstruktív, elfogulatlan visszajelzéseket adni és hatékony teljesítményértékeléseket végezni.

A Betterworks legjobb funkciói

Hozzon létre jól strukturált célokat és mérföldköveket valós idejű pontozással és javaslatokkal, hogy segítsen a felhasználóknak.

Végezz értelmes teljesítményértékelő beszélgetéseket az AI által generált kérdések és összefoglalók segítségével.

Automatizáld az emlékeztetőket és a bejelentkezéseket a könnyű és időszerű célfrissítések érdekében.

Használja a teljesítményelemzést, hogy betekintést nyerjen a fejlesztendő területekbe.

A Betterworks korlátai

A korlátozott offline funkcionalitás befolyásolja a távoli munkavégzést az alacsony internetkapcsolattal rendelkező területeken.

A Betterworks nem hozza nyilvánosságra árait, ami kihívást jelenthet a szervezetek számára a költségvetés és a döntéshozatal terén.

Betterworks árak

Vállalati : Egyedi árazás

Középvállalatok: Egyedi árazás

Betterworks értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (több mint 20 értékelés)

Mit mondanak a Betterworksről a valódi felhasználók?

A Betterworks remek egyéni és csoportos funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy összekapcsoljam a vállalat egészére vonatkozó célokat az általam kitűzött személyes célokkal, vagy összehangoljam őket a csapatommal, a vezetőmmel és a vállalattal.

A Betterworks remek egyéni és csoportos funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy összekapcsoljam a vállalat egészére vonatkozó célokat az általam kitűzött személyes célokkal, vagy összehangoljam őket a csapatommal, a vezetőmmel és a vállalattal.

8. Leapsome (A legjobb a célkitűzés és a teljesítményelemzés kombinálásához)

via Leapsome

Mit kapsz, ha ötvözöd a célkitűzést és a teljesítménymenedzsmentet?

Egy átfogó, az emberek képességeit fejlesztő platform, mint például a Leapsome. AI-alapú célkitűző funkciója felgyorsítja a vállalati célok és fejlesztési célok létrehozását. Ez a funkció biztosítja, hogy a célok egyértelműek, mérhetőek és összhangban legyenek a szervezeti prioritásokkal, elősegítve a folyamatos fejlesztést, az összehangolást és a felelősségvállalást a csapatok között.

A célkitűzésen túl a Leapsome AI-képességei kiterjednek a teljesítményértékelésre és a visszajelzésekre is. A platform AI-alapú értékelései segítenek a jegyzetek elfogulatlan, megvalósítható megjegyzésekké alakításában, biztosítva, hogy minden visszajelzés értelmes és konstruktív legyen.

A Leapsome legjobb funkciói

Támogassa a vezetőket betekintéssel, összefoglalásokkal, bevált gyakorlatokkal és ajánlásokkal az AI Copilot Beta segítségével.

Egyszerűsítse az új munkatársak beilleszkedését a beépített sablonokkal az OKR nyomon követéséhez.

Elemezze a munkavállalói felmérések válaszait, hogy kivonja a legfontosabb témákat, és megvalósítható ajánlásokat tegyen.

Összegezze az összes visszajelzést, beleértve a vezetői értékeléseket, az önértékeléseket és a kollégák értékeléseit.

Leapsome korlátai

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy teljes mértékben alkalmazkodjanak a platform átfogó funkcióihoz, ezért képzésre és támogatásra van szükségük.

Korlátozott testreszabási lehetőségek, amelyek befolyásolhatják a platform alkalmazkodóképességét az adott szervezeti igényekhez.

Leapsome árak

Egyedi árazás

Leapsome értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 70 értékelés)

🔎 Tudta? A speciális OKR szoftverek rendelkezésre állása ellenére a szervezetek 62%-a még mindig táblázatokra támaszkodik az OKR-kezeléshez.

9. Goalscape (A legjobb a célok és hierarchiák vizualizálásához)

via Goalscape

A Goalscape radiális kialakítást használ, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy céltervezésüket, prioritásaikat és előrehaladásukat egy átfogó nézetben lássák. Ha ezek az információk egy pillanat alatt láthatók, könnyebb prioritásokat felállítani és nyomon követni a célokat egy intuitív felületen. Használja ezt az eszközt, hogy absztrakt ötleteket konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célokká alakítson.

Az AI-alapú Goalbert AI. nstein funkciója segít a felhasználóknak a komplex célokat kezelhető részcélokra bontani.

Ez a megközelítés egyszerűsíti a tervezési folyamatot, és biztosítja, hogy a felhasználók a prioritásaikra koncentráljanak, elősegítve a hatékony előrehaladás nyomon követését.

A Goalscape legjobb funkciói

Váltson sötét és világos mód között, és állítsa be a kívánt színsémát.

Kezelje hatékonyan az ütemterveket és a menetrendeket a Gantt-nézettel.

Ossza meg a célterveket a csapattal a közös cselekvés érdekében

Használja a „Most” és „Következő” címkéket, hogy dátum, előrehaladás, felelősség és címke szerint szűrje céljait, és céljegyzékeket hozzon létre.

A Goalscape korlátai

Nincs projektmenedzsment funkciója nagyobb csapatok számára.

Egyes versenytársakhoz képest korlátozott integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal

Goalscape árak

Ingyenes

Pro : 9,90 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Goalscape értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Habitica (a legjobb a személyes célok elérésének játékosításához)

via Habitica

A Habitica egy ingyenes szokásépítő és termelékenységi alkalmazás, amely játékossá teszi a feladataidat és céljaidat, és azokat egy vonzó szerepjátékba (RPG) alakítja át a személyes fejlődés javítása érdekében. A Habitica motiválja a felhasználókat, hogy pozitív szokásokat alakítsanak ki és növeljék termelékenységüket azáltal, hogy a napi tevékenységeket küldetésekké alakítja.

A feladatok elvégzésével játékbeli jutalmakat és tapasztalati pontokat szerezhetsz, amelyek segítenek avatárod szintjét emelni és új funkciókat feloldani. Ez a játékos megközelítés és a személyre szabott stratégiák élvezetessé teszik a célkitűzést és ösztönzik a folyamatos fejlődést.

A Habitica legjobb funkciói

Testreszabhatod a játékbeli avatárodat, hogy tükrözze a stílusodat és preferenciáidat, növelve ezzel az elkötelezettségedet és motivációdat.

Kövesse nyomon az előrehaladást egy vonzó és interaktív irányítópulton.

Alkoss csapatokat barátaiddal, hogy együtt teljesítsétek a küldetéseket, és így közösségi érzést és felelősségvállalást építsetek ki.

Hozzáférhet feladataidhoz és előrehaladásodhoz különböző eszközökön keresztül.

A Habitica korlátai

Inkább személyes célok elérésére alkalmas, szakmai környezetben nem feltétlenül megfelelő.

Korlátozott elemzés és jelentéskészítés a részletes előrehaladás nyomon követéséhez

Habitica árak

Ingyenes

Előfizetés: 5 dollár havonta

Habitica értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: A munkavállalók 90%-a úgy érzi, hogy a gamifikáció növeli a termelékenységüket. A gamifikált munkakörnyezet 50%-kal növeli a termelékenységet, 48%-kal az elkötelezettséget és 700%-kal a jövedelmezőséget!

11. Toodledo (A legjobb a célok és feladatok kezelésének testreszabásához)

via Toodledo

A Toodledo egy sokoldalú termelékenységi eszköz, amelynek célja, hogy segítse a felhasználókat a projekt követelményeinek megfelelő, részletes és rugalmas célok kitűzésében. Az olyan funkciók, mint a prioritások rendezése és a haladás nyomon követése biztosítják, hogy a felhasználók koncentráltak és szervezettek maradjanak.

Jelenleg ugyan nem integrál mesterséges intelligenciát, de a Toodledo egy erős platformot kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feladatokat hozzanak létre, prioritásokat állítsanak be és határidőket határozzanak meg, így hatékony célkezelést biztosítva.

Ezenkívül a Toodledo célkövetési funkciója lehetővé teszi az egyének és a csapatok számára, hogy céljaikat meghatározzák és nyomon kövessék azok elérését, elősegítve ezzel a felelősségvállalást és a koncentrációt.

A Toodledo legjobb funkciói

Figyeld a napi szokásaidat vizuális haladási diagramokkal, hogy ösztönözd a következetességet és az önfejlesztést.

Szervezze meg a munkafolyamatokat mappák, címkék és szűrők segítségével

Készítsen személyre szabott listát a legfontosabb feladatokról, hogy a kritikus tételek azonnali figyelmet kapjanak.

Állíts be ismétlődő feladatokat és emlékeztetőket a következetesség elősegítése érdekében.

A Toodledo korlátai

A felület kissé elavultnak tűnhet, különösen más eszközökhöz képest.

Nincs fejlett AI-alapú betekintés vagy ajánlások

Toodledo árak

Ingyenes

Alapcsomag : 4,99 USD/hó

Plusz : 7,99 dollár havonta

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Toodledo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 70 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 70 értékelés)

Mit mondanak a Toodledo-ról a valódi felhasználók?

Több mint csak feladatok: GTD funkciókat tartalmaz a csekklista nyomon követéséhez, a szokások nyomon követéséhez, a célok kitűzéséhez és figyelemmel kíséréséhez, több eszközön is könnyen használható, és integrálható a naptárammal. Azoknál a kevés alkalmaknál, amikor támogatásra volt szükségem, mindig gyorsan reagáltak. Ez a napi feladatkezelőm, és az egyetlen, amit évek óta használok – pedig SOKAT kipróbáltam.

Több mint csak feladatok: GTD funkciókat tartalmaz a csekklista nyomon követéséhez, a szokások nyomon követéséhez, a célok kitűzéséhez és figyelemmel kíséréséhez, több eszközön is könnyen használható, és integrálható a naptárammal. Azoknál a kevés alkalmaknál, amikor támogatásra volt szükségem, mindig gyorsan reagáltak. Ez a napi feladatkezelőm, és az egyetlen, amit évek óta használok – pedig SOKAT kipróbáltam.

A SMART célok még okosabbá válnak a ClickUp segítségével

A hatékony célok kitűzése az első lépés a siker felé. Az AI ezt könnyebbé és hatékonyabbá teheti. A célok egyszerűbb megalkotásától a haladás alapján történő stratégiák adaptálásáig az AI-eszközök sokat kínálnak a sikeres stratégiához.

Bár már több AI-eszközt is bemutattunk a célkitűzéshez, a ClickUp igazán kiemelkedik abból, hogy nem csak az alapokat kínálja. A ClickUp Brain és a ClickUp Goals kombinációja megkönnyíti a gyümölcsöző eredményekhez vezető útiterv elkészítését. Akár személyes mérföldköveket szeretne elérni, akár komplex projekteket szeretne kezelni a munkában, a ClickUp elég sokoldalú ahhoz, hogy mindkettőben segítsen – egyetlen platformon.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és valósítsd meg álmaidat, egy mérföldkőről a másikra. 🏆