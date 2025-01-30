A 10 legjobb alternatíva a Ripplinghez a bérszámfejtés kezeléséhez

A bérszámfejtési rendszereknek illeszkedniük kell vállalkozása igényeihez, preferenciáihoz és költségvetéséhez. Néha a népszerű humánerőforrás-szoftverek, mint például a Rippling, nem felelnek meg ezeknek az elvárásoknak. ?
Természetesen segíthet minden HR-feladat kezelésében – a toborzástól és az új munkavállalók beillesztésétől a tanulásmenedzsmentig és a bérszámfejtésig –, de lehet, hogy nem felel meg minden igényének.
Lehet, hogy túl drága az Ön ízlésének, vagy frusztrálja, hogy a Rippling nem nyújt 24 órás telefonos ügyfélszolgálatot. Talán csak egy egyszerűbb, könnyebben beállítható és kezelhető rendszert preferál.
Bármi is legyen az oka, a 10 legjobb Rippling alternatíva listánkban biztosan talál valamit, ami megfelel Önnek.
Mit kell keresnie a Rippling alternatívák között?
A megfelelő Rippling alternatíva keresésekor összpontosítson arra, ami fontos az Ön vállalkozásának bérszámfejtése és HR-je szempontjából. Vessünk egy pillantást a fontos szempontokra, hogy kiválaszthassa az Ön vállalkozásának leginkább megfelelő szoftvert.
- Felhasználóbarát: A platformnak egyszerűnek és intuitívnak kell lennie, hogy Ön és csapata könnyedén elvégezhesse a HR-feladatokat, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesniük.
- Funkciók: Válasszon olyan HR-megoldást, amely minden igényét kielégíti, például automatizált bérszámfejtés, adóbevallás, munkavállalói juttatások kezelése, felvétel és beilleszkedés. Még jobb, ha testreszabhatja a saját egyedi folyamataikhoz.
- Árak: A megfelelő teljesítménymenedzsment és bérszámfejtési megoldásoknak egyensúlyt kell teremteniük a szükséges kulcsfontosságú funkciók és a költségvetéséhez illeszkedő árak között.
- Jelentések és elemzések: Keressen olyan szoftvermegoldásokat, amelyek a HR-adatokból nyernek információkat az üzleti folyamatok (például a toborzás és az új munkavállalók beillesztése) és a munkavállalók teljesítményének optimalizálása érdekében.
- Integrációk: Ellenőrizze, hogy az eszköz integrálható-e más, Ön által használt rendszerekkel, például felhőalapú tárolóval, videokonferencia-rendszerrel, könyvelési és munkaidő-nyilvántartó szoftverrel.
- Támogatás: A megbízható és elérhető ügyfélszolgálat fontos, különösen a bonyolult bérszámfejtési kérdések esetében. Adjon elsőbbséget azoknak az eszközöknek, amelyek kiváló ügyfélszolgálattal rendelkeznek.
A 10 legjobb Rippling alternatíva 2024-ben
Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie, nézzük meg a 10 legjobb Rippling alternatívát, amelyekkel a legtöbbet hozhatja ki a pénzéből. ?
Bemutatjuk az egyes eszközök erősségeit, korlátait és árazási terveit. Ne feledje, hogy a megfelelő megoldás megtalálásához szem előtt kell tartania vállalkozása igényeit.
Készen áll? Akkor kezdjük! ?
1. ClickUp
A ClickUp egy termelékenységi platform, amely vállalkozásának minden területét irányítja. Ez magában foglalja a munkavállalói adatbázisok és a humánerőforrás-folyamatok, például a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a munkavállalói teljesítmény és az elégedettség kezelését.
A ClickUp előnye, hogy pontosan az üzleti igényeinek megfelelően alakíthatja. Használja a több mint 15 egyéni mezőt – például szöveg, szám, dátum, értékelés és előrehaladás – hogy az alkalmazottak és a folyamatok adatait rendezett és áttekinthető formában tárolja.
Az adatokat egyéni nézetekkel is megjelenítheti. Akár táblázatos nézetben szeretné tárolni az alkalmazottak adatait, akár Kanban táblán szeretné nyomon követni a munkafolyamatok állapotát, akár a Naptár nézetben szeretné ütemezni az eseményeket, a ClickUp minden igényét kielégíti. ✨
Ha a beállítás túl bonyolultnak tűnik, ne aggódjon – számos HR-sablon, például a ClickUp bérszámfejtési projektterv-sablonja megkönnyíti a munkát. És hogy az élet még hatékonyabbá váljon, állítson be automatizálásokat a feladatok különböző szakaszokba való áthelyezéséhez, határidők kijelöléséhez, és értesítse a csapatát, hogy elkezdhessék a munkát.
A legjobb rész? A ClickUp elérhető a böngészőjéből, asztali számítógépéről és mobil eszközéről is.
Ha olyan Rippling alternatívát keres, amely az Ön egyedi igényeihez igazodik, akkor a ClickUp lehet az, ami eddig hiányzott.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a munkaidőt, és adja hozzá a munkaidő-nyilvántartáshoz
- Kommunikáljon a munkavállalókkal és az új alkalmazottakkal a feladatokhoz fűzött megjegyzésekben és a csevegőcsatornákon keresztül.
- Tárolja és ossza meg a munkavállalói kézikönyveket, a vállalati wikiket és az SOP-kat a ClickUp Docs alkalmazásban.
- Figyelje a feladatok előrehaladását, az alkalmazottak munkaterhelését és teljesítményét, valamint a KPI-ket egyedi irányítópultokon ?
- Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 külső alkalmazáshoz natív integrációk, Zapier és API segítségével.
A ClickUp korlátai
- Nincsenek fejlett HR funkciók, mint például a bérszámfejtés, az adóügyi megfelelés és a PEO szolgáltatások.
- A beállítás időigényes lehet a kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)
2. Isolved
Az Isolved egy átfogó HR-megoldás kis- és középvállalkozások számára. Minden megtalálható benne, amire szükség van a bérszámfejtés egyszerűsítéséhez és a munkavállalók életciklusának kezeléséhez. Ide tartozik a tehetségek felvétele, az új munkavállalók beillesztése, a juttatások, a képzés és az időgazdálkodás.
A legtöbb HR-megoldással ellentétben az árak alkalmazottankénti havi modell alapján kerülnek kiszámításra, amely az Ön által kiválasztott egyedi funkcióknak megfelelően változik. Így csak azért fizet, amire szüksége van.
Az Isolved legjobb funkciói
- Kérjen műszakhelyettesítést kollégáitól és vezetőitől
- Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy olyan jótékonysági szervezeteknek adományozzanak, amelyek fontosak számukra.
- Több fizetési lehetőség közül választhat, beleértve a közvetlen átutalást, a fizetési kártyákat és az igény szerinti fizetést.
- Hasonlítsa össze teljesítményét a versenytársakéval az átlagos fizetés, a juttatások költségei, a munkaviszony időtartama és egyéb tényezők elemzésével.
Isolved korlátai
- Kevés natív integráció létezik
- A platform időnként meghibásodik.
- Az ügyfélszolgálat komplex problémák esetén nem mindig reagál
isolved árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
isolved értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (870+ értékelés)
- Capterra: 3,9/5 (460+ értékelés)
3. Paychex
A Paychex egy felhőalapú bérszámfejtési és HR-kezelő rendszer, amelyet érdemes megemlíteni ebben a Rippling alternatívák összefoglalójában. Naprakész adótörvényekkel rendelkezik, kiszámítja és visszatartja az adókat, és biztosítja, hogy mindenki időben megkapja a fizetését. Emellett kezeli az új munkavállalók beillesztését, a tanuláskezelést, az idő- és jelenléti nyilvántartást, a juttatásokat, az üzleti biztosításokat és a PEO-t.
A Paychex egyik legfontosabb jellemzője a modularitás, vagyis minden fizetős csomag néhány alapvető funkcióval rendelkezik, a többi pedig kiegészítőként érhető el. Ez ugyan kiválóan alkalmas a platform igényeinek megfelelő testreszabására, de jelentősen megnöveli a költségeket. ?
A Paychex legjobb funkciói
- Minimalizálja a bérszámfejtési hibákat az alkalmazottak előzetes ellenőrzésével és jóváhagyásával.
- Fizesse ki alkalmazottait különböző csatornákon keresztül, beleértve a közvetlen átutalást, a bérkártyákat, a papír csekkeket és az e-csekkeket.
- Készítsen több mint 160 jelentést, amelyek kiterjednek a felvételre és a fluktuációra, a bérszámfejtési munkaerő-költségekre, a munkaköltségekre és a munkaerő-elosztásra.
- 24 órás ügyfélszolgálat telefonon és élő csevegésen keresztül (az Egyesült Államokban élő ügyfelek számára)
A Paychex korlátai
- Az alapvető funkciók, mint például a pályázók nyomon követése, a munkaidő és a jelenlét, az integrációk és a teljesítménymenedzsment kiegészítőként érhetők el.
- Az ügyfélszolgálat sikere vagy kudarca
Paychex árak
- Essentials: 39 USD/hó + 5 USD alkalmazottanként
- Válassza: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Paychex értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1480+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (1460+ értékelés)
4. BambooHR
A legjobb Rippling alternatívák listáján szerepel a BambooHR is, egy kis- és középvállalkozások számára készült humánerőforrás-információs rendszer (HRIS). Egyszerű felhasználói felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a HR-feladatok, például a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a bérszámfejtés, a képzés és a kilépés kezelését.
Csapatod egy önkiszolgáló portált kap, ahol megtekinthetik a szervezeti ábrákat, frissíthetik személyes adataikat, szabadságot (PTO) kérhetnek és még sok mást. A portál támogatja a célok kitűzését és nyomon követését is. Így a munkavállalók célokat tűzhetnek ki maguk elé, és megoszthatják azokat vezetőikkel és kollégáikkal, hogy nyomon követhessék az előrehaladást. ?
A BambooHR legjobb funkciói
- Végezzen felméréseket, hogy megmérje, hogyan érzik magukat a munkavállalók a munkájukkal kapcsolatban.
- Hozzáférés több mint 100 jelentéshez olyan kategóriákban, mint a munkavállalói adatok, felvétel, teljesítmény, fluktuáció és ügynökségi időkövetés.
- Küldjön digitális papírokat az alkalmazottaknak, hogy összegyűjtse adataikat és aláírásaikat ?️
- Csatlakozzon több mint 120 SaaS alkalmazáshoz, köztük a Slack, Checkr, Lattice, Tray és Zapier alkalmazásokhoz.
A BambooHR korlátai
- Lassul, ha nagy adatmennyiséget kell feldolgoznia
- A bérszámfejtési szolgáltatások csak az Egyesült Államokban dolgozó alkalmazottak számára elérhetők.
- Az időkövetés, a bérszámfejtés, a juttatások és a teljesítménymenedzsment funkciók felár ellenében vehetők igénybe.
BambooHR árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
BambooHR értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1650+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (2650+ értékelés)
5. Gusto
A Gusto egy teljes körű bérszámfejtési szoftver kis amerikai vállalkozások számára. A bérszámfejtés minden területét kezeli, az adószámításoktól a kifizetések elosztásáig.
A legtöbb Rippling alternatívával ellentétben a Gusto számos munkaerő-kezelési funkciót tartalmaz a kezdő csomagjában – felvétel és beillesztés, fizetésletiltás, egészségbiztosítás kezelése és integrációk. Ha tehát megfizethető Rippling alternatívát keres, a Gusto pontosan az lehet, amit keres. ?
Gusto legjobb funkciói
- Korlátlan számú bérszámfejtést futtathat minden csomagban, külön költség nélkül.
- Állítson be munkavállalói juttatásokat, például 401(k) nyugdíjprogramokat, HSA-kat és FSA-kat, ingázási juttatásokat és munkavállalói kártérítéseket.
- Integrálható több mint 180 harmadik féltől származó alkalmazással, többek között a QuickBooks, Freshbooks, Xero, Zoom és Slack alkalmazásokkal.
- Töltse le a Gusto Wallet alkalmazást, hogy alkalmazottai nyomon követhessék bevételeiket, kiadásaikat és megtakarításaikat.
Gusto korlátai
- Nincs ingyenes próba, csak demo elérhető.
- Nincs mobilalkalmazása, amellyel a HR-adminisztrátorok útközben is kezelhetik a bérszámfejtést.
Gusto árak
- Egyszerű: 40 USD/hó + 6 USD/fő
- Plusz: 80 USD/hó + 12 USD/fő
- Prémium: Az árakról érdeklődjön
- Kizárólag vállalkozóknak szóló szolgáltatás: 35 USD/hó + 6 USD vállalkozónként
Gusto értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1760+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3810+ értékelés)
6. Paylocity
A Paylocity egy másik HR-szoftver, amely a bérszámfejtést, a juttatásokat, a munkaidőt és a jelenlétet, a tehetségeket és a munkavállalói élményt kezeli. Ha csapata különböző országokban dolgozik, az sem probléma – a Paylocity több mint 100 országban kezeli a bérszámfejtést.
A Paylocity közösségi központjának célja a csapatfolyamatok és a munkavállalói elkötelezettség javítása. Hozzon létre beszélgetési csoportokat, ahol mindenki cseveghet, segítséget kérhet, vagy fotókkal, videókkal és fájlokkal oszthatja meg a legfrissebb híreket. Ha pedig egy csapattag valami fantasztikusat csinál, a többiek jelvényekkel és jutalmakkal fejezhetik ki elismerésüket. ?
Paylocity legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a számlázható munkaórákat időmérővel, kioszk táblagéppel, mobilalkalmazással vagy digitális munkaidő-nyilvántartással.
- Jóváhagyhatja a költségjelentéseket és megtérítheti a munkavállalók költségeit a kívánt fizetési móddal.
- Fizesse ki a munkavállalóknak jövedelmük egy részét előre (vészhelyzetekben), a többit pedig a fizetésnapon.
- Készítsen egyedi felméréseket a semmiből vagy sablonok alapján, hogy visszajelzéseket gyűjtsön az alkalmazottaktól, alvállalkozóktól és potenciális munkavállalóktól.
Paylocity korlátai
- Nincs ingyenes próba, csak demo verzió.
- A támogató csapat válasza lassú és nem feltétlenül segítőkész.
- A tudásbázis nem mindig frissül a rendszer változásaival
Paylocity árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Paylocity értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (2380+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)
7. TriNet
A TriNet egy PEO kis- és középvállalkozások számára, amelyek ki szeretnék szervezni a személyzeti menedzsmentet. Alapvetően társ-munkáltatóként működik, és olyan HR-feladatokat lát el, mint a tehetségek felvétele, képzés, bérszámfejtés, megfelelés és munkavállalói támogatás. Így Ön a HR-adminisztráció gondjai nélkül összpontosíthat a vállalkozása vezetésére.
A közös foglalkoztatási modell egyik legfontosabb előnye, hogy kisvállalkozói költségvetéssel nagyvállalati juttatásokat biztosíthat csapatának. Ide tartoznak az egészségbiztosítás, a 401(k) nyugdíjprogramok, a közlekedési juttatások és a munkavállalói kártérítés.
A TriNet legjobb funkciói
- Csatlakoztassa a TriNetet olyan könyvelési alkalmazásokhoz, mint a NetSuite, QuickBooks, Intacct és Xero.
- Írassa be alkalmazottait a TriNet több mint 500 fejlesztői tanfolyamának bármelyikére, amelyek témája a munkahelyi etika, üzleti levelezés, könyvelés és még sok más.
- Vizualizálja a KPI-ket, mint például a fluktuáció, a létszám és a jövedelemeloszlás, valamint a felmondások.
- Hozzáférés a TriNethez Android és iOS mobil eszközökön
A TriNet korlátai
- Kevés natív integráció létezik
- Nem kezeli a vállalkozók kifizetéseit
- A platformhoz való hozzáféréshez legalább öt alkalmazottra van szükség.
TriNet árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
TriNet értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (580+ értékelés)
- Capterra: 3,8/5 (35+ értékelés)
8. Connecteam
A Connecteam egy felhasználóbarát alkalmazottak kezelésére szolgáló platform irodai és terepen dolgozó csapatok számára. Minden megtalálható benne, amire szükség van a csapat képzéséhez, velük való kommunikációhoz, a műszakok ütemezéséhez és a munka elvégzésének biztosításához. ✅
Bár nem kezeli a bérszámfejtést és az adóügyi megfelelést, összekapcsolódik olyan bérszámfejtési megoldásokkal, mint a Gusto, a QuickBooks, a Paychex és a Xero, hogy elvégezze a feladatot. A takarítás, építkezés vagy tanácsadás területén működő szolgáltató vállalkozások számára a Connecteam lehet a legjobb Rippling alternatíva a csapat szervezéséhez és az ügyfelek elégedettségének fenntartásához.
A Connecteam legjobb funkciói
- A mobilalkalmazás időmérő és helymeghatározó funkcióival bárhonnan bejelentkezhet.
- Kommunikáljon csapatával valós időben egyéni, csoportos vagy vállalati csevegések segítségével.
- Adjon hozzá alkalmazottakat intelligens csoportokhoz, hogy ellenőrizhesse a tartalmakhoz és funkciókhoz való hozzáférésüket.
- Dicsérje és ismerje el az alkalmazottakat vagy a csapatot jelvénnyel és személyes üzenettel
A Connecteam korlátai
- Drága lehet, ha az összes modulhoz hozzáférést szeretne.
- A natív integrációk száma korlátozott.
Connecteam árak
- A Kisvállalkozások csomag (minden modulhoz): 0 USD (10 felhasználó)
- Műveleti modul: 29 USD/hó (30 felhasználó) + 0,50 USD/hó minden további felhasználó után
- Kommunikációs modul: 29 USD/hó (30 felhasználó) + 0,5 USD/hó minden további felhasználó után
- HR & Skills modul: 29 USD/hó (30 felhasználó) + 0,5 USD/hó minden további felhasználó után
Connecteam értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (310+ értékelés)
9. ADP Workforce Now
Az ADP Workforce Now egy humán tőke menedzsment (HCM) megoldás gyorsan növekvő vállalkozások és nagyvállalatok számára. Ez a Rippling alternatíva egy helyen egyesíti az összes HR funkciót: új munkavállalók beillesztése, bérszámfejtés, tehetségmenedzsment, juttatások, munkaidő és jelenlét, valamint PEO szolgáltatások.
Ráadásul több mint 140 országban kezeli a globális bérszámfejtést és a szabályozási követelményeket. Tehát ha csapata világszerte szétszórtan dolgozik, akkor is biztosítva van a támogatás. Az ADP mobilalkalmazásával pedig bárhonnan elvégezheti a HR-feladatokat, és kapcsolatban maradhat csapatával. ?
ADP Workforce Now legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a munkaidőt és a jelenlétet arcfelismeréssel és ujjlenyomat-beolvasással az ADP Kiosk (az ADP időmérő eszköze) vagy az ADP Time Kiosk alkalmazás segítségével.
- Felfedezi a bérszámfejtés során előforduló hibákat, hogy biztosítsa az automatizált adószámítások megfelelőségét.
- Hozzáférés több száz beépített jelentéshez, amelyek a toborzást, a tehetségprofilokat, a szabadságokat és a juttatásokat fedik le.
- Csatlakoztassa az ADP-t olyan számviteli, toborzási, termelékenységi és CRM szoftverekhez, mint a QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle és Salesforce.
ADP Workforce Now korlátai
- Nincs ingyenes próba
- Egyes felhasználók szerint az árak magasak.
- Az ügyfélszolgálat néha nem reagál
ADP Workforce Now árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ADP Workforce Now értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (3350+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (6350+ értékelés)
10. Workday
A Workday egy közép- és nagyvállalatok számára készült humánerőforrás- és pénzügyi menedzsment platform. Segít a teljes munkaidős, órabéres és szerződéses munkavállalók kezelésében világszerte.
A HR mellett a Workday a pénzügyi feladatokkal is foglalkozik, mint például a beszerzés, a készletnyilvántartás, a kiadások nyomon követése és a könyvelés. Több mint 600 integráció és egy API hozzáférésével testreszabhatja a Workday-t az üzleti folyamatok és az adatáramlás racionalizálása érdekében.
A Workday legjobb funkciói
- Fejlessze alkalmazottai készségeit képzési programokkal
- Használja az Employee Voice alkalmazást a munkavállalók visszajelzéseinek összegyűjtésére, valamint egészségük és jólétük figyelemmel kísérésére.
- Szerezzen be árukat és szolgáltatásokat több beszállítótól, és figyelje nyomon teljesítményüket a jövőbeli beszerzési döntésekhez.
- Kövesse nyomon az üzleti KPI-ket a több mint 125 testreszabható műszerfal és több mint 2000 jelentés segítségével.
A Workday korlátai
- Nincs ingyenes csomag vagy próbaidőszak.
- Az új felhasználóknak nehéz tanulási folyamaton kell átesniük.
Workday árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Workday értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (1475+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)
Ideje frissíteni a bérszámfejtési rendszerét
Bár a Ripplingnek megvannak az erősségei, más bérszámfejtési platformok és HR-eszközök jobban megfelelhetnek az üzleti folyamatok hatékonyságának javításához.
Vegyük például a ClickUp-ot. Projektmenedzsment platformja úgy alakítható, hogy HR-folyamatok és üzleti műveletek kezelésére is alkalmas legyen. Tovább testreszabhatja azt, ha összekapcsolja meglévő technológiai eszközeivel, és automatizált munkafolyamatokat állít be, hogy üzleti tevékenysége óramű pontossággal működjön. ⏱️
Készen áll a kipróbálásra? Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!