A 10 legjobb alternatíva a Ripplinghez a bérszámfejtés kezeléséhez

A bérszámfejtési rendszereknek illeszkedniük kell vállalkozása igényeihez, preferenciáihoz és költségvetéséhez. Néha a népszerű humánerőforrás-szoftverek, mint például a Rippling, nem felelnek meg ezeknek az elvárásoknak.

Természetesen segíthet minden HR-feladat kezelésében – a toborzástól és az új munkavállalók beillesztésétől a tanulásmenedzsmentig és a bérszámfejtésig –, de lehet, hogy nem felel meg minden igényének.

Lehet, hogy túl drága az Ön ízlésének, vagy frusztrálja, hogy a Rippling nem nyújt 24 órás telefonos ügyfélszolgálatot. Talán csak egy egyszerűbb, könnyebben beállítható és kezelhető rendszert preferál.

Bármi is legyen az oka, a 10 legjobb Rippling alternatíva listánkban biztosan talál valamit, ami megfelel Önnek.

Mit kell keresnie a Rippling alternatívák között?

A megfelelő Rippling alternatíva keresésekor összpontosítson arra, ami fontos az Ön vállalkozásának bérszámfejtése és HR-je szempontjából. Vessünk egy pillantást a fontos szempontokra, hogy kiválaszthassa az Ön vállalkozásának leginkább megfelelő szoftvert.

Felhasználóbarát: A platformnak egyszerűnek és intuitívnak kell lennie, hogy Ön és csapata könnyedén elvégezhesse a HR-feladatokat, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesniük.

Funkciók: Válasszon olyan HR-megoldást, amely minden igényét kielégíti, például automatizált bérszámfejtés, adóbevallás, munkavállalói juttatások kezelése, felvétel és beilleszkedés. Még jobb, ha testreszabhatja a saját egyedi folyamataikhoz.

Árak: A megfelelő teljesítménymenedzsment és bérszámfejtési megoldásoknak egyensúlyt kell teremteniük a szükséges kulcsfontosságú funkciók és a költségvetéséhez illeszkedő árak között.

Jelentések és elemzések: Keressen olyan szoftvermegoldásokat, amelyek a HR-adatokból nyernek információkat Keressen olyan szoftvermegoldásokat, amelyek a HR-adatokból nyernek információkat az üzleti folyamatok (például a toborzás és az új munkavállalók beillesztése) és a munkavállalók teljesítményének optimalizálása érdekében.

Integrációk : Ellenőrizze, hogy az eszköz integrálható-e más, Ön által használt rendszerekkel, például felhőalapú tárolóval, videokonferencia-rendszerrel, könyvelési és munkaidő-nyilvántartó szoftverrel.

Támogatás: A megbízható és elérhető ügyfélszolgálat fontos, különösen a bonyolult bérszámfejtési kérdések esetében. Adjon elsőbbséget azoknak az eszközöknek, amelyek kiváló ügyfélszolgálattal rendelkeznek.

A 10 legjobb Rippling alternatíva 2024-ben

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie, nézzük meg a 10 legjobb Rippling alternatívát, amelyekkel a legtöbbet hozhatja ki a pénzéből. ?

Bemutatjuk az egyes eszközök erősségeit, korlátait és árazási terveit. Ne feledje, hogy a megfelelő megoldás megtalálásához szem előtt kell tartania vállalkozása igényeit.

Készen áll? Akkor kezdjük! ?

A megbízottak könnyedén nyomon követhetik az egy-egy feladatra fordított időt, amely egy egyszerű legördülő menüben jelenik meg.

A ClickUp egy termelékenységi platform, amely vállalkozásának minden területét irányítja. Ez magában foglalja a munkavállalói adatbázisok és a humánerőforrás-folyamatok, például a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a munkavállalói teljesítmény és az elégedettség kezelését.

A ClickUp előnye, hogy pontosan az üzleti igényeinek megfelelően alakíthatja. Használja a több mint 15 egyéni mezőt – például szöveg, szám, dátum, értékelés és előrehaladás – hogy az alkalmazottak és a folyamatok adatait rendezett és áttekinthető formában tárolja.

Az adatokat egyéni nézetekkel is megjelenítheti. Akár táblázatos nézetben szeretné tárolni az alkalmazottak adatait, akár Kanban táblán szeretné nyomon követni a munkafolyamatok állapotát, akár a Naptár nézetben szeretné ütemezni az eseményeket, a ClickUp minden igényét kielégíti. ✨

Ha a beállítás túl bonyolultnak tűnik, ne aggódjon – számos HR-sablon, például a ClickUp bérszámfejtési projektterv-sablonja megkönnyíti a munkát. És hogy az élet még hatékonyabbá váljon, állítson be automatizálásokat a feladatok különböző szakaszokba való áthelyezéséhez, határidők kijelöléséhez, és értesítse a csapatát, hogy elkezdhessék a munkát.

A legjobb rész? A ClickUp elérhető a böngészőjéből, asztali számítógépéről és mobil eszközéről is.

Ha olyan Rippling alternatívát keres, amely az Ön egyedi igényeihez igazodik, akkor a ClickUp lehet az, ami eddig hiányzott.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon a munkaidőt, és adja hozzá a munkaidő-nyilvántartáshoz

Kommunikáljon a munkavállalókkal és az új alkalmazottakkal a feladatokhoz fűzött megjegyzésekben és a csevegőcsatornákon keresztül.

Tárolja és ossza meg a munkavállalói kézikönyveket, a vállalati wikiket és az SOP-kat a ClickUp Docs alkalmazásban.

Figyelje a feladatok előrehaladását, az alkalmazottak munkaterhelését és teljesítményét, valamint a KPI-ket egyedi irányítópultokon ?

Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 külső alkalmazáshoz natív integrációk, Zapier és API segítségével.

A ClickUp korlátai

Nincsenek fejlett HR funkciók, mint például a bérszámfejtés, az adóügyi megfelelés és a PEO szolgáltatások.

A beállítás időigényes lehet a kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Isolved

via Isolved

Az Isolved egy átfogó HR-megoldás kis- és középvállalkozások számára. Minden megtalálható benne, amire szükség van a bérszámfejtés egyszerűsítéséhez és a munkavállalók életciklusának kezeléséhez. Ide tartozik a tehetségek felvétele, az új munkavállalók beillesztése, a juttatások, a képzés és az időgazdálkodás.

A legtöbb HR-megoldással ellentétben az árak alkalmazottankénti havi modell alapján kerülnek kiszámításra, amely az Ön által kiválasztott egyedi funkcióknak megfelelően változik. Így csak azért fizet, amire szüksége van.

Az Isolved legjobb funkciói

Kérjen műszakhelyettesítést kollégáitól és vezetőitől

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy olyan jótékonysági szervezeteknek adományozzanak, amelyek fontosak számukra.

Több fizetési lehetőség közül választhat, beleértve a közvetlen átutalást, a fizetési kártyákat és az igény szerinti fizetést.

Hasonlítsa össze teljesítményét a versenytársakéval az átlagos fizetés, a juttatások költségei, a munkaviszony időtartama és egyéb tényezők elemzésével.

Isolved korlátai

Kevés natív integráció létezik

A platform időnként meghibásodik.

Az ügyfélszolgálat komplex problémák esetén nem mindig reagál

isolved árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

isolved értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (870+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (460+ értékelés)

3. Paychex

via Paychex

A Paychex egy felhőalapú bérszámfejtési és HR-kezelő rendszer, amelyet érdemes megemlíteni ebben a Rippling alternatívák összefoglalójában. Naprakész adótörvényekkel rendelkezik, kiszámítja és visszatartja az adókat, és biztosítja, hogy mindenki időben megkapja a fizetését. Emellett kezeli az új munkavállalók beillesztését, a tanuláskezelést, az idő- és jelenléti nyilvántartást, a juttatásokat, az üzleti biztosításokat és a PEO-t.

A Paychex egyik legfontosabb jellemzője a modularitás, vagyis minden fizetős csomag néhány alapvető funkcióval rendelkezik, a többi pedig kiegészítőként érhető el. Ez ugyan kiválóan alkalmas a platform igényeinek megfelelő testreszabására, de jelentősen megnöveli a költségeket. ?

A Paychex legjobb funkciói

Minimalizálja a bérszámfejtési hibákat az alkalmazottak előzetes ellenőrzésével és jóváhagyásával.

Fizesse ki alkalmazottait különböző csatornákon keresztül, beleértve a közvetlen átutalást, a bérkártyákat, a papír csekkeket és az e-csekkeket.

Készítsen több mint 160 jelentést, amelyek kiterjednek a felvételre és a fluktuációra, a bérszámfejtési munkaerő-költségekre, a munkaköltségekre és a munkaerő-elosztásra.

24 órás ügyfélszolgálat telefonon és élő csevegésen keresztül (az Egyesült Államokban élő ügyfelek számára)

A Paychex korlátai

Az alapvető funkciók, mint például a pályázók nyomon követése, a munkaidő és a jelenlét, az integrációk és a teljesítménymenedzsment kiegészítőként érhetők el.

Az ügyfélszolgálat sikere vagy kudarca

Paychex árak

Essentials: 39 USD/hó + 5 USD alkalmazottanként

Válassza: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Paychex értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1480+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1460+ értékelés)

4. BambooHR

via BambooHR

A legjobb Rippling alternatívák listáján szerepel a BambooHR is, egy kis- és középvállalkozások számára készült humánerőforrás-információs rendszer (HRIS). Egyszerű felhasználói felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a HR-feladatok, például a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a bérszámfejtés, a képzés és a kilépés kezelését.

Csapatod egy önkiszolgáló portált kap, ahol megtekinthetik a szervezeti ábrákat, frissíthetik személyes adataikat, szabadságot (PTO) kérhetnek és még sok mást. A portál támogatja a célok kitűzését és nyomon követését is. Így a munkavállalók célokat tűzhetnek ki maguk elé, és megoszthatják azokat vezetőikkel és kollégáikkal, hogy nyomon követhessék az előrehaladást. ?

A BambooHR legjobb funkciói

Végezzen felméréseket, hogy megmérje, hogyan érzik magukat a munkavállalók a munkájukkal kapcsolatban.

Hozzáférés több mint 100 jelentéshez olyan kategóriákban, mint a munkavállalói adatok, felvétel, teljesítmény, fluktuáció és ügynökségi időkövetés

Küldjön digitális papírokat az alkalmazottaknak, hogy összegyűjtse adataikat és aláírásaikat ?️

Csatlakozzon több mint 120 SaaS alkalmazáshoz, köztük a Slack, Checkr, Lattice, Tray és Zapier alkalmazásokhoz.

A BambooHR korlátai

Lassul, ha nagy adatmennyiséget kell feldolgoznia

A bérszámfejtési szolgáltatások csak az Egyesült Államokban dolgozó alkalmazottak számára elérhetők.

Az időkövetés, a bérszámfejtés, a juttatások és a teljesítménymenedzsment funkciók felár ellenében vehetők igénybe.

BambooHR árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1650+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2650+ értékelés)

5. Gusto

via Gusto

A Gusto egy teljes körű bérszámfejtési szoftver kis amerikai vállalkozások számára. A bérszámfejtés minden területét kezeli, az adószámításoktól a kifizetések elosztásáig.

A legtöbb Rippling alternatívával ellentétben a Gusto számos munkaerő-kezelési funkciót tartalmaz a kezdő csomagjában – felvétel és beillesztés, fizetésletiltás, egészségbiztosítás kezelése és integrációk. Ha tehát megfizethető Rippling alternatívát keres, a Gusto pontosan az lehet, amit keres. ?

Gusto legjobb funkciói

Korlátlan számú bérszámfejtést futtathat minden csomagban, külön költség nélkül.

Állítson be munkavállalói juttatásokat, például 401(k) nyugdíjprogramokat, HSA-kat és FSA-kat, ingázási juttatásokat és munkavállalói kártérítéseket.

Integrálható több mint 180 harmadik féltől származó alkalmazással, többek között a QuickBooks, Freshbooks, Xero, Zoom és Slack alkalmazásokkal.

Töltse le a Gusto Wallet alkalmazást, hogy alkalmazottai nyomon követhessék bevételeiket, kiadásaikat és megtakarításaikat.

Gusto korlátai

Nincs ingyenes próba, csak demo elérhető.

Nincs mobilalkalmazása, amellyel a HR-adminisztrátorok útközben is kezelhetik a bérszámfejtést.

Gusto árak

Egyszerű: 40 USD/hó + 6 USD/fő

Plusz: 80 USD/hó + 12 USD/fő

Prémium: Az árakról érdeklődjön

Kizárólag vállalkozóknak szóló szolgáltatás: 35 USD/hó + 6 USD vállalkozónként

Gusto értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1760+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3810+ értékelés)

6. Paylocity

via Paylocity

A Paylocity egy másik HR-szoftver, amely a bérszámfejtést, a juttatásokat, a munkaidőt és a jelenlétet, a tehetségeket és a munkavállalói élményt kezeli. Ha csapata különböző országokban dolgozik, az sem probléma – a Paylocity több mint 100 országban kezeli a bérszámfejtést.

A Paylocity közösségi központjának célja a csapatfolyamatok és a munkavállalói elkötelezettség javítása. Hozzon létre beszélgetési csoportokat, ahol mindenki cseveghet, segítséget kérhet, vagy fotókkal, videókkal és fájlokkal oszthatja meg a legfrissebb híreket. Ha pedig egy csapattag valami fantasztikusat csinál, a többiek jelvényekkel és jutalmakkal fejezhetik ki elismerésüket. ?

Paylocity legjobb funkciói

Kövesse nyomon a számlázható munkaórákat időmérővel, kioszk táblagéppel, mobilalkalmazással vagy digitális munkaidő-nyilvántartással.

Jóváhagyhatja a költségjelentéseket és megtérítheti a munkavállalók költségeit a kívánt fizetési móddal.

Fizesse ki a munkavállalóknak jövedelmük egy részét előre (vészhelyzetekben), a többit pedig a fizetésnapon.

Készítsen egyedi felméréseket a semmiből vagy sablonok alapján, hogy visszajelzéseket gyűjtsön az alkalmazottaktól, alvállalkozóktól és potenciális munkavállalóktól.

Paylocity korlátai

Nincs ingyenes próba, csak demo verzió.

A támogató csapat válasza lassú és nem feltétlenül segítőkész.

A tudásbázis nem mindig frissül a rendszer változásaival

Paylocity árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Paylocity értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2380+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)

7. TriNet

via TriNet

A TriNet egy PEO kis- és középvállalkozások számára, amelyek ki szeretnék szervezni a személyzeti menedzsmentet. Alapvetően társ-munkáltatóként működik, és olyan HR-feladatokat lát el, mint a tehetségek felvétele, képzés, bérszámfejtés, megfelelés és munkavállalói támogatás. Így Ön a HR-adminisztráció gondjai nélkül összpontosíthat a vállalkozása vezetésére.

A közös foglalkoztatási modell egyik legfontosabb előnye, hogy kisvállalkozói költségvetéssel nagyvállalati juttatásokat biztosíthat csapatának. Ide tartoznak az egészségbiztosítás, a 401(k) nyugdíjprogramok, a közlekedési juttatások és a munkavállalói kártérítés.

A TriNet legjobb funkciói

Csatlakoztassa a TriNetet olyan könyvelési alkalmazásokhoz, mint a NetSuite, QuickBooks, Intacct és Xero.

Írassa be alkalmazottait a TriNet több mint 500 fejlesztői tanfolyamának bármelyikére, amelyek témája a munkahelyi etika, üzleti levelezés, könyvelés és még sok más.

Vizualizálja a KPI-ket, mint például a fluktuáció, a létszám és a jövedelemeloszlás, valamint a felmondások.

Hozzáférés a TriNethez Android és iOS mobil eszközökön

A TriNet korlátai

Kevés natív integráció létezik

Nem kezeli a vállalkozók kifizetéseit

A platformhoz való hozzáféréshez legalább öt alkalmazottra van szükség.

TriNet árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

TriNet értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (580+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (35+ értékelés)

8. Connecteam

via Connecteam

A Connecteam egy felhasználóbarát alkalmazottak kezelésére szolgáló platform irodai és terepen dolgozó csapatok számára. Minden megtalálható benne, amire szükség van a csapat képzéséhez, velük való kommunikációhoz, a műszakok ütemezéséhez és a munka elvégzésének biztosításához. ✅

Bár nem kezeli a bérszámfejtést és az adóügyi megfelelést, összekapcsolódik olyan bérszámfejtési megoldásokkal, mint a Gusto, a QuickBooks, a Paychex és a Xero, hogy elvégezze a feladatot. A takarítás, építkezés vagy tanácsadás területén működő szolgáltató vállalkozások számára a Connecteam lehet a legjobb Rippling alternatíva a csapat szervezéséhez és az ügyfelek elégedettségének fenntartásához.

A Connecteam legjobb funkciói

A mobilalkalmazás időmérő és helymeghatározó funkcióival bárhonnan bejelentkezhet.

Kommunikáljon csapatával valós időben egyéni, csoportos vagy vállalati csevegések segítségével.

Adjon hozzá alkalmazottakat intelligens csoportokhoz, hogy ellenőrizhesse a tartalmakhoz és funkciókhoz való hozzáférésüket.

Dicsérje és ismerje el az alkalmazottakat vagy a csapatot jelvénnyel és személyes üzenettel

A Connecteam korlátai

Drága lehet, ha az összes modulhoz hozzáférést szeretne.

A natív integrációk száma korlátozott.

Connecteam árak

A Kisvállalkozások csomag (minden modulhoz): 0 USD (10 felhasználó)

Műveleti modul: 29 USD/hó (30 felhasználó) + 0,50 USD/hó minden további felhasználó után

Kommunikációs modul: 29 USD/hó (30 felhasználó) + 0,5 USD/hó minden további felhasználó után

HR & Skills modul: 29 USD/hó (30 felhasználó) + 0,5 USD/hó minden további felhasználó után

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (310+ értékelés)

9. ADP Workforce Now

via ADP Workforce Now

Az ADP Workforce Now egy humán tőke menedzsment (HCM) megoldás gyorsan növekvő vállalkozások és nagyvállalatok számára. Ez a Rippling alternatíva egy helyen egyesíti az összes HR funkciót: új munkavállalók beillesztése, bérszámfejtés, tehetségmenedzsment, juttatások, munkaidő és jelenlét, valamint PEO szolgáltatások.

Ráadásul több mint 140 országban kezeli a globális bérszámfejtést és a szabályozási követelményeket. Tehát ha csapata világszerte szétszórtan dolgozik, akkor is biztosítva van a támogatás. Az ADP mobilalkalmazásával pedig bárhonnan elvégezheti a HR-feladatokat, és kapcsolatban maradhat csapatával. ?

ADP Workforce Now legjobb funkciói

Kövesse nyomon a munkaidőt és a jelenlétet arcfelismeréssel és ujjlenyomat-beolvasással az ADP Kiosk (az ADP időmérő eszköze) vagy az ADP Time Kiosk alkalmazás segítségével.

Felfedezi a bérszámfejtés során előforduló hibákat, hogy biztosítsa az automatizált adószámítások megfelelőségét.

Hozzáférés több száz beépített jelentéshez, amelyek a toborzást, a tehetségprofilokat, a szabadságokat és a juttatásokat fedik le.

Csatlakoztassa az ADP-t olyan számviteli, toborzási, termelékenységi és CRM szoftverekhez , mint a QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle és Salesforce.

ADP Workforce Now korlátai

Nincs ingyenes próba

Egyes felhasználók szerint az árak magasak.

Az ügyfélszolgálat néha nem reagál

ADP Workforce Now árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ADP Workforce Now értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (3350+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (6350+ értékelés)

10. Workday

via Workday

A Workday egy közép- és nagyvállalatok számára készült humánerőforrás- és pénzügyi menedzsment platform. Segít a teljes munkaidős, órabéres és szerződéses munkavállalók kezelésében világszerte.

A HR mellett a Workday a pénzügyi feladatokkal is foglalkozik, mint például a beszerzés, a készletnyilvántartás, a kiadások nyomon követése és a könyvelés. Több mint 600 integráció és egy API hozzáférésével testreszabhatja a Workday-t az üzleti folyamatok és az adatáramlás racionalizálása érdekében.

A Workday legjobb funkciói

Fejlessze alkalmazottai készségeit képzési programokkal

Használja az Employee Voice alkalmazást a munkavállalók visszajelzéseinek összegyűjtésére, valamint egészségük és jólétük figyelemmel kísérésére.

Szerezzen be árukat és szolgáltatásokat több beszállítótól, és figyelje nyomon teljesítményüket a jövőbeli beszerzési döntésekhez.

Kövesse nyomon az üzleti KPI-ket a több mint 125 testreszabható műszerfal és több mint 2000 jelentés segítségével.

A Workday korlátai

Nincs ingyenes csomag vagy próbaidőszak.

Az új felhasználóknak nehéz tanulási folyamaton kell átesniük.

Workday árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Workday értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (1475+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Ideje frissíteni a bérszámfejtési rendszerét

Bár a Ripplingnek megvannak az erősségei, más bérszámfejtési platformok és HR-eszközök jobban megfelelhetnek az üzleti folyamatok hatékonyságának javításához.

Vegyük például a ClickUp-ot. Projektmenedzsment platformja úgy alakítható, hogy HR-folyamatok és üzleti műveletek kezelésére is alkalmas legyen. Tovább testreszabhatja azt, ha összekapcsolja meglévő technológiai eszközeivel, és automatizált munkafolyamatokat állít be, hogy üzleti tevékenysége óramű pontossággal működjön. ⏱️

