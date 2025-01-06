8 ingyenes költségvetési sablon a Google Sheets és a ClickUp alkalmazásokban

A kézi költségvetés-tervezés időigényes és hibalehetőségekkel jár. Képzelje el, mennyi időt tölt el a pénzügyi adatok, például a havi kiadások bevitelével egy költségvetés-tervezőbe vagy a Google Táblázatokba.

Ahelyett, hogy időt pazarolna a költségvetési táblázatok kijavítására, használhatja a Google Táblázatok költségvetési sablonjait, amelyek automatizálják a számításokat és perceken belül hasznos információkat nyújtanak.

Beépített képletekkel, formázással és funkciókkal rendelkeznek, amelyek bármely iparág vagy szakma igényeinek megfelelnek. A Google Táblázatokban minden pénzügyi igényéhez megtalálja a megfelelő költségvetési sablonokat – függetlenül attól, hogy havi, éves vagy más típusú költségvetési sablonokra van szüksége.

Miután beírta tranzakcióit az egyik sablonba, láthatja, hogy minden egyes elköltött dollár hogyan befolyásolja személyes pénzügyeit vagy vállalkozásának növekedését.

Ebben a blogban áttekintünk néhány népszerű Google Táblázatok költségvetési sablont és azok korlátait. Emellett megosztunk néhány alternatívát is, amelyek megkönnyítik a költségvetés készítését és a közös munkát.

Mi jellemzi a jó Google Táblázatok költségvetési sablont?

Az előre elkészített Google Sheets cash flow költségvetési sablon világos képet ad pénzügyi helyzetéről. Egy helyen szemlélteti az egész költségvetését, beleértve a kiadásait, költségeit, megtakarításait és befektetéseit.

Íme néhány ok, amiért érdemes a Google Táblázatok költségvetési sablonjait használni a pénzügyek nyomon követéséhez – akár személyes, akár üzleti célokra:

Hatékony kiadások nyomon követése: A költségvetés-tervező sablonok táblázatokkal, heti költségvetési előrejelzésekkel, valamint havi és éves megtakarítási előrejelzésekkel rendelkeznek. Tartalmaznak mezőket a változó kiadások, a cashflow, a kiadások, a bevételek, a jövedelem, valamint a nyereség és veszteség adatainak rögzítésére.

Fontos adatok kiemelése: Lehetővé teszi az adatok kiemelését a figyelem összpontosítása érdekében. Ez a funkció különösen akkor hasznos, ha könyvelője vagy pénzügyi tanácsadója hozzáfér az üzleti költségvetési sablonjához.

Megosztható: Ezt a költségvetési táblázatot könnyedén megoszthatja az érdekelt felekkel, elmentheti a Google Docs-ba, és elérhető célokat állíthat be kisvállalkozása számára.

Jobb pontosság: Segít elkerülni a havi kiadásokban előforduló költséges költségvetési hibákat, és biztosítja, hogy magabiztosan végezhesse el költségvetési számításait.

Vessünk egy pillantást a Google Táblázatok ingyenes költségvetési sablonjainak néhány elengedhetetlen funkciójára:

Gyors és egyszerű testreszabás

Egy jó költségvetési sablon lehetővé teszi, hogy minimális erőfeszítéssel hozzáadjon vagy eltávolítson kiadási kategóriákat, frissítsen tranzakciókat és módosítson képleteket.

Például képesnek kell lennie egy táblázatot konkrét szerepkörökhöz, például értékesítéshez, marketinghez vagy pénzügyekhez igazítani, és szükség szerint formázni. A Google Táblázatok sablonjai kiválóan teljesítenek ezekben a tekintetben, és olyan gyorsbillentyűkkel rendelkeznek, amelyek időt és energiát takarítanak meg Önnek.

Könnyen emészthető információk az adatok vizualizálásával

Válasszon olyan költségvetési sablont, amely kategóriák és meghatározott időszakok szerint strukturálja a bevételi és kiadási tételeket, és összefoglalja a legfontosabb trendeket. Az adatok sorainak diagramokba és táblázatokba való ábrázolása egy pillanat alatt áttekinthetővé teszi a legfontosabb információkat.

Például a projektköltségvetési sablonoknak szűrőkkel és legördülő menükkel kell rendelkezniük a bevételi és kiadási tételek csoportosításához. Hasonlóképpen, automatikusan ki kell emelniük azokat a kiadásokat, amelyek meghaladnak egy bizonyos küszöbértéket.

Bónusz: Google Táblázatok kiadáskövető sablonjai!

Zökkenőmentes együttműködés

Ahhoz, hogy a csapat tagjai hatékonyan tudjanak együtt dolgozni, a Google Táblázatok költségvetési sablonjának lehetővé kell tennie a több felhasználó közötti megosztást anélkül, hogy lelassulna. Ez segít az érdekelt feleknek abban, hogy késedelem nélkül és más csapatoktól való függőség nélkül hozzanak stratégiai döntéseket az adatok kinyerése érdekében.

A költségvetési javaslat elkészítésekor minden apró részlet számít. Ha például bizonyos adatokra alapozva előrejelzéseket készített a következő negyedév profitrátájáról, akkor ez az adat a költségvetésben árnyalatot ad a javaslatához.

Ha megjegyzéseket vagy jegyzeteket fűz az Excel költségvetési sablonjaihoz, az segíthet a különböző érdekelt feleknek jobban megérteni azokat és gyorsabban dönteni.

Integrációk

A megfelelő költségvetési sablonnak lehetővé kell tennie az adatok egyszerű importálását és exportálását számviteli eszközökbe, üzleti tervezési és elemző szoftverekbe, CRM-be és projektköltségvetési szoftverekbe.

Három Google Táblázatok költségvetési sablon

Íme néhány rugalmas és könnyen használható Google Táblázatok költségvetési sablon:

1. Google Táblázatok havi költségvetési sablonja a Template.net webhelyről

a Template.net oldalon keresztül

Szüksége van arra, hogy valós időben nyomon kövesse a vásárlásait a költségvetésben szereplő kiadásokhoz képest? A Template.net havi költségvetési sablonja lehetővé teszi a tranzakciók tételes felsorolását és automatikusan kiszámítja a teljes kiadást.

Írja be a hónapot, a tétel részleteit és a ténylegesen elköltött összeget. Ha küszöbértéket állít be, a program kiszámítja a különbséget és megmutatja az esetleges többletköltségeket. A hónap eddigi tendenciái alapján gyorsan feljegyzéseket készíthet magának arról, hogyan lehetne jobban teljesíteni a következő hónapban. Alul helyet biztosítunk megjegyzések hozzáadására is.

Ez a sablon értékes eszköz a költségvetés-tervezési folyamatban, mert:

Egyszerű elrendezéssel lehetővé teszi a bejövő és kimenő pénzforgalom könnyű összehasonlítását.

Nyomon követi a háztartási költségvetést, valamint személyes havi költségvetési sablonként is használható a bevételek és kiadások nyomon követéséhez.

2. Google Táblázatok indítási költségvetési sablonja a Template.net webhelyről

a Template.net oldalon keresztül

Az első néhány hónap minden új startup számára döntő fontosságú. Kezdetben előfordulhat, hogy nincs elegendő adat a cash flow minták megértéséhez, ami bonyolultabbá teheti a pénzügyi tervezést. A Template.net Startup Budget Template sablonja külön kategóriákba sorolja az egyszeri kiadásokat, például a licenceket, és a folyamatos kiadásokat, például a bérköltségeket vagy a bérleti díjat.

Adja meg a becsült és a tényleges költségeket az egyes tételekhez, és a költségjelentés sablon automatikusan kiszámítja a kettő közötti különbséget, és megjeleníti azt. Így egyértelműen látható, hogy az egyes tételek hogyan befolyásolják a cash flow-t, és segít a kezdeti költségvetési előrejelzések elkészítésében.

Ez a költségvetési sablon azért működik, mert:

Lehetővé teszi az azonnali és az ismétlődő kiadások megkülönböztetését. Ez azt jelenti, hogy a múltbeli teljesítmény és a jövőbeli üzleti igények alapján stratégiailag oszthatja el a forrásokat.

Lehetővé teszi a költségvetési korlátok reális becslését az üzleti prioritások és a rendelkezésre álló források alapján.

3. Google Táblázatok üzleti költségvetési sablonja a Template.net webhelyről

a Template.net oldalon keresztül

A Template.net üzleti költségvetési sablonja automatikusan kiszámítja a teljes kiadásokat és bevételeket, hogy világos képet kapjon a rendelkezésre álló forrásokról.

Egy praktikus vizuális táblázat mutatja a különböző kiadási tételek, megtakarítások és adósságok százalékos megoszlását. Külön szakaszok vannak a kiadások és bevételek nyomon követésére és kategorizálására.

A költségvetési sablon azért működik, mert:

A havi kiadásokat kategóriák szerint bontja, így a döntéshozók számára áttekinthetővé teszi azokat.

A múltbeli adatok alapján előrejelzi a jövőbeli cash flow-t

Automatikusan kiszámítja a költségvetés és a tényleges kiadások közötti eltérést

Segít reális havi költségvetési célokat kitűzni és azokat elérni

Bár ezek a projektmenedzsmenthez és költségvetés hez készült Google Táblázatok sablonok általában egyszerűen használhatók, vannak korlátaik.

Vessünk egy pillantást a Google Táblázatokban található költségvetési sablonok használatának kihívásaira.

A Google Táblázatok/Dokumentumok költségvetés-készítéshez való használatának korlátai

Korlátozott adatelemzési funkciók

A Google Táblázatok költségvetési sablonjai nem rendelkeznek olyan pénzügyi funkciókkal, amelyek hasznosak lehetnek a költségvetés elkészítésekor. Például, ha kamatlábakat vagy hitelkifizetéseket számolna, akkor olyan funkciók nélkül kell megelégednie, mint a PPMT és az IMPT.

Ráadásul a Google Táblázatok pivot táblái és makrói kevesebb funkcióval rendelkeznek, mint az Excel, ezért a Google Táblázatok sablonjai kevésbé alkalmasak komplex költségvetési feladatokra.

Gyenge skálázhatóság

A Google Táblázatok nagy mennyiségű adat esetén lassulhatnak, ami bizonyos funkciókat érinthet. Összetett számításokhoz táblázatsablonokat kell használnia, ami visszaveti a kiindulási pontra: az adatokat manuálisan kell exportálnia, formáznia és mellékletként megosztania a csapat többi tagjával.

Egy növekvő szervezet számára a Google Sheets költségvetési sablonjai nem elég rugalmasak és nem reagálnak megfelelően a változásokra.

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A Google Táblázatok kevésbé testreszabható, ami a formázást és az adatok vizualizálását illeti. Lehet, hogy be kell érnie az alapvető táblázatokkal és grafikonokkal, amelyek kevesebb színt és stílust kínálnak. Ha egyéni számformátumokat szeretne használni egy bizonyos küszöbértéket meghaladó kiadások kiemelésére, a Google Táblázatok kevesebb lehetőséget kínál, mint az Excel.

Gyenge integráció

Szüksége van egy harmadik féltől származó kiegészítőre, hogy integrálja a bérszámfejtést, a könyvelést és más eszközöket a Google Táblázatok dokumentumsablonjába, ami adatintegritási problémákat okozhat. A Google-sablonok használatának másik alternatívája az adatok manuális másolása és beillesztése, ami nagy adathalmazok esetén nem praktikus.

Hogyan viszonyul a ClickUp a Google Táblázatokhoz, mint költségvetési alternatíva?

Bár a három költségvetési sablon a Google Táblázatokban kiválóan alkalmas kezdőknek, korlátai gátolják a termelékenységet. Szerencsére a ClickUp-ban öt ingyenes költségvetési sablonunk van, amelyek vonzó alternatívát kínálnak a Google Táblázatokhoz.

A személyes költségvetés kezelésétől a projektköltségvetésekig – íme a ClickUp ingyenes sablonjainak listája a pénzkezeléshez.

1. ClickUp egyszerű költségvetési sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a havi bevételeket és kiadásokat, és optimalizálja kiadásait a ClickUp egyszerű költségvetési sablonjával.

Képzelje el, hogy egy mellékállást kezdett, és szeretné egy táblázatban nyomon követni az összes bevételét és kiadását. Ez bonyolultnak tűnhet, de nem feltétlenül az. A ClickUp egyszerű költségvetési sablonjával egy helyen rögzítheti bevételeit és kiadásait, és havonta nyomon követheti azokat.

Összegzi a havi összegeket, hogy megmutassa, mennyit kerestél és költöttél az év eleje óta. Vállalkozóként ezt a sablont felhasználhatod a cash flow mérésére, reális pénzügyi célok kitűzésére és a stratégiai tervezés egyszerűsítésére.

A sablon több listanézettel és egyéni mezővel rendelkezik, így minden szükséges információt megkapsz:

A Költségvetési terv nézetben az év során végrehajtott összes tranzakció megjelenik, amely egyben éves költségvetési sablonként is szolgál.

A Bevételek nézet a különböző forrásokból származó bevételeket mutatja.

A Kiadások nézetben minden kiadás megjelenik.

A legördülő menük segítségével szűrhet bizonyos tranzakciókat vagy bevételi kategóriákat.

2. ClickUp üzleti költségvetési sablon

Töltse le ezt a sablont Irányítsa üzleti költségeit és maximalizálja nyereségét a ClickUp üzleti költségvetési sablonjával

Az üzleti költségvetés a kiadások és bevételek előrejelzésével áttekintést ad a vállalkozás pénzügyi helyzetéről. Ha több üzlettel rendelkező nagyvállalatot vezet, a ClickUp üzleti költségvetési sablonja áttekintést ad az összes üzleti kiadásról, és lehetővé teszi az egyes üzletek részletes elemzését.

Ez segít azonosítani a potenciális bevételkieséseket és megérteni azok általános hatását az üzletre.

Különböző egyéni nézetek segítségével elemezheti az értékesítési és működési költségeket is, hogy teljes képet kapjon vállalkozása pénzforgalmáról.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

A bevételek és kiadások bontása üzletenként, valamint az összköltségek közötti különbség bemutatása

A tényleges teljesítmény és a tervezett teljesítmény összehasonlításának lehetősége

Az optimalizálás és a költségmegtakarítás területeinek azonosítása

Egyértelműség a több kiadást igénylő területeken

Használja ezt a sablont mérlegként, hogy nyomon követhesse vállalkozása tényleges teljesítményét a tervezett célokhoz képest. Ez a költségvetési javaslat sablon felhasználható költségmegtakarítási stratégiák megvalósítására és a kiadások optimalizálására a hosszú távú növekedés érdekében.

Bónusz: Ez az átfogó sablon rendszerezi pénzügyi adatait, és segít összehasonlítani a pénzügyi teljesítményt a korábbi adatokkal.

Töltse le ezt a sablont Zárja le a projekteket időben és a költségvetés keretein belül a ClickUp költségvetés-alapú projektmenedzsment sablonjával

Projektmenedzserként a ClickUp költségvetés-alapú projektmenedzsment sablonja segít becsülni és nyomon követni a projekt tényleges költségeit a különböző fázisokban, és biztosítja, hogy a projekt a költségvetés keretein belül maradjon.

A költségvetés fülön látható az egyes kategóriákra vonatkozó költségvetési és tényleges költségek bontása. A lehetséges szűk keresztmetszetek megértéséhez használja a Projektütemterv fület, amely Gantt-diagramon keresztül jeleníti meg az egyes feladatokat és függőségeket. Megtekintheti a feladatok állapotát, valamint a legfontosabb mérföldköveket.

A Tevékenységek állapota fülön látható az egyes feladatok prioritási szintje és felelősségi köre.

Használja ezt az éves költségvetési sablont, hogy megkapja:

A projekt eredményeinek és a hozzájuk kapcsolódó költségeknek átfogó áttekintése, amely lehetővé teszi a költségvetés jobb előrejelzését és kezelését.

Áttekintés a potenciális kockázatokról és kihívásokról a rezsiköltségek és késedelmek becslése érdekében

A költségmegtakarítás és a hatékonyságnövelés lehetőségeinek világos megértése

4. ClickUp költségvetési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont Hasonlítsa össze a jelenlegi teljesítményt a korábbi trendekkel a ClickUp költségvetési jelentés sablonjával

Vállalkozás tulajdonosaként a ClickUp költségvetési jelentés sablonja lehetővé teszi, hogy a legfontosabb mutatók és üzleti célok alapján mérje a tárgyhó és az egész év (év eleje óta) teljesítményét.

Nyomon követi a célhoz viszonyított teljesítményt, és kiszámítja a különbséget. Összehasonlító táblázatot kap az év eddigi eredményeivel, és azonnal láthatja, hogy jó úton halad-e a cél elérése felé az év végére. Lehetővé teszi, hogy az adatok áttekintése közben feljegyezze megfigyeléseit és a „tanulságokat”.

Operatív szinten ez a sablon:

Segít megalapozottabb döntéseket hozni és hatékonyabban elosztani az erőforrásokat

Megkönnyíti a potenciális problémák és a túlköltekezés felismerését, mielőtt azok bekövetkeznének.

Részletesebb áttekintést nyújt pénzügyi helyzetéről az érdekelt felek számára.

Segít azonosítani az árak optimalizálásának módjait az üzleti célok elérése érdekében

5. ClickUp költségvetési javaslat sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp költségvetési javaslat sablonjával részletes áttekintést kaphat a projekt költségeiről.

A ClickUp költségvetési javaslat sablonja áttekintést nyújt az egyes projektfázisok kiadásairól, így minden érdekelt fél értékelheti azok megvalósíthatóságát. Emellett segít tisztázni a tervezett bevételeket és költségeket.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Számítsa ki pontosan a fix és ismétlődő költségeket a beépített képletek és funkciók segítségével

Adja meg üzleti adatait, hogy gyorsan kidolgozhassa átfogó ajánlatokat. A ClickUp egyedi státuszai és nézetek megkönnyítik a csapatával való együttműködést a legfontosabb szempontok tekintetében.

Javítsa a költségvetési javaslatok nyomon követését és a projektmenedzsmentet megjegyzésekkel, feladatlinkekkel, automatizálással és beépített AI eszközökkel a feladatok automatizálásához.

Bónusz: A ClickUp beépített AI asszisztense, a ClickUp Brain, mint AI projektmenedzser, segít automatizálni az ismétlődő feladatokat, mint például a projektleírások készítése, a függőségek kitöltése, az ütemtervek kiosztása, a feladatok hozzárendelése és az alfeladatok létrehozása, így több időt fordíthat az eredmények elemzésére. Készítsen költségvetési javaslatot a ClickUp Brain segítségével

Íme néhány AI-sugallat, amelyek segítenek felkészülni a pénzügyi előrejelzésekre és prognózisokra: Készítsen részletes pénzügyi előrejelzést és prognózis modellt, amely tartalmazza a bevételeket, kiadásokat és cash flow előrejelzéseket a következő [időszak beírása] időszakra. Biztosítsa a pontosságot és megbízhatóságot a korábbi adatok és iparági trendek beépítésével: [konkrét üzleti adatok beírása]

Készítsen átfogó pénzügyi előrejelzési jelentést, amely felvázolja a bevételi célokat, a kiadások bontását és a jövedelmezőségi előrejelzéseket a következő [időkeret beillesztése] időszakra vonatkozóan. Emelje ki a legfontosabb teljesítménymutatókat, és végezzen forgatókönyv-elemzést a különböző üzleti eredmények értékeléséhez: [konkrét pénzügyi adatok beillesztése]

Elemezze a korábbi pénzügyi adatokat és piaci trendeket, hogy pontos bevételi előrejelzéseket és kiadási prognózisokat készítsen [időkeret beillesztése]. Azonosítsa a pénzügyi teljesítményt befolyásoló legfontosabb tényezőket, és nyújtson betekintést a potenciális növekedési lehetőségekbe és kockázatokba: [konkrét projekt vagy üzleti részletek beillesztése]

A pénzügyi tervezés egyszerűbbé válik a ClickUp sablonjaival

A hatékony pénzügyi tervezéshez teljes ellenőrzést kell gyakorolnia a bevételi és kiadási adatok tételes felsorolása, jelentése és vizualizálása felett.

A ClickUp havi költségvetési sablonjai zökkenőmentesen szinkronizálódnak pénzügyi munkafolyamataival, és segítenek pontosan felmérni döntéseinek hosszú távú hatását. Emellett segítenek új lehetőségeket azonosítani a bevételek optimalizálása, a költségek ellenőrzése, a havi vagy heti költségvetés és az üzleti környezetben történő eseményköltségvetés terén.

A legjobb rész: ingyenesen használhatók.

Nézze meg a ClickUp ingyenes pénzügyi tervezési sablonjait, hogy zökkenőmentessé tegye költségvetésének elkészítését.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.