A 12 legjobb projektköltség-kezelő szoftver, hogy 2025-ben is a terv szerint haladjon

Projektmenedzserként találkozott már valaha ilyen helyzetekkel?
- Pontatlan projektköltségvetési becslések, apró hibákkal, amelyek növelik a teljes költségvetést.
- Figyelje, ahogy a kiadások meghaladják a tervezett teljes költségvetést.
- Bizonyos erőforrások túlköltekezése és további források keresése
Ha a válasz igen, akkor itt az ideje megtalálni az Ön igényeinek megfelelő projektköltségvetési szoftvert.
A projektköltség-kezelő szoftvernek segítenie kell a költségvetés kezelésében jó és nehéz időkben egyaránt. Szüksége van egy olyan megoldásra, amely segít a pályát korrigálni, ha előre nem látható kiadásokkal és költségtúllépésekkel szembesül, és ennek megfelelően alkalmazkodni.
A jó hír az, hogy mi segítünk Önnek. Kutatást végeztünk arról, hogy mire kell figyelni a költségvetés-kezelő szoftvereknél, és megvizsgáltuk a 12 legjobb eszköz funkcióit, korlátait és árait.
Mit kell keresni egy projektköltség-kezelő szoftverben?
A projektköltségvetés-kezelő eszközökben keresendő alapvető funkciók közé tartoznak a következők:
- Intuitív felület: A költségvetési folyamatok, például a tervezés és az erőforrások elosztása, valamint a kiadások kezelése hatékonyságának javítása érdekében felhasználóbarát felületre és zökkenőmentes navigációra van szükség.
- Csapatok közötti együttműködés: A projektcsapatok együttműködéséhez és a költségvetések nyomon követéséhez egyetlen megbízható forrásra van szükség.
- Automatizálás: Használja ki az automatizálás előnyeit a költségvetési munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, a feladatok kiosztásához és az előrehaladás nyomon követéséhez.
- Biztonság: A robusztus titkosítással és biztonsági tanúsítványokkal rendelkező felhőalapú szoftver védi az érzékeny pénzügyi adatokat.
- Harmadik féltől származó integráció: Ellenőrizze, hogy az eszköz integrálható-e a meglévő pénzügyi eszközeivel és számviteli platformjával. A háttérrendszerekkel, beleértve a számviteli és HR-rendszereket is, való integráció kétirányú információáramlást biztosít a költségvetési együttműködők számára, hogy hozzáférjenek a legfrissebb adatokhoz.
- Robusztus jelentések: Kezelje a projektköltségvetéseket, és készítsen részletes, testreszabható jelentéseket az érdekelt felek számára, hogy azok mélyrehatóan elemezzenek, és segítsenek az átfogó pénzügyi elemzésben és a tájékozott döntéshozatalban.
- Költségvetési sablonok: Legyen mindig egy lépéssel előrébb a teljesítési határidőkkel az előre elkészített projektköltségvetési sablonok segítségével.
A 12 legjobb projektköltség-kezelő szoftver
1. ClickUp
A ClickUp projektmenedzsment szoftvere vezeti a projektmenedzserek által a projektfinanszírozás egyszerű nyomon követésére használt költségvetési eszközök listáját. A szoftver számos olyan funkciót kínál, amelyet az Önhöz hasonló projektmenedzserek keresnek, beleértve a költségvetési sablonokat, a robusztus együttműködési funkciókat és az alkalmazkodóképességet.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kövesse nyomon valós időben a költségvetés elosztását és a kiadásokat a teljesen testreszabható pénzügyi irányítópultokkal.
- Automatizálja a napi vagy kéthetes rendszerességgel ismétlődő műveleteket, például a közelgő fizetésekre vonatkozó emlékeztetőket vagy a projekt erőforrásainak számlázását a ClickUp feladatok segítségével.
- A ClickUp részletes munkamegosztási struktúra (WBS) sablonja lehetővé teszi komplex projektek kezelhetőbb elemekre bontását, és támogatja a tevékenységek Kanban táblák és költségbecslések formájában történő feltérképezését.
- A ClickUp AI költségvetés-tervezőknek szóló asszisztense segít a projekt terjedelmének részletes lebontásában és a napi munkatervek gyors elkészítésében.
- Végezzen számításokat numerikus, dátum és idő mezők között egyszerű vagy fejlett képletek segítségével.
- A ClickUp Goals segítségével pontosan nyomon követheti a projektek költségvetési céljait, és egyetlen nézetben láthatja a több célra vonatkozó előrehaladást.
A ClickUp korlátai
- A Clickup AI csak fizetős csomagokban érhető el.
- Korlátozott lehetőség a projekt időkeretének nyomon követésére
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
2. Csapatmunka
Ha egyszerű projektmenedzsment szoftvert keres a projektköltségek és a költségvetés nyomon követéséhez, akkor a TeamWork a legjobb választás.
A TeamWork jelentéskészítő műszerfalával még egy lépéssel tovább megy. Testreszabott műszerfalakat hozhat létre a projekt pénzügyeivel, munkaterhelésével és még sok más mutatóval kapcsolatos adatok nyomon követéséhez.
Azonban a szerszám fontosabb funkcióinak eléréséhez szükség lesz az egyik fizetős csomagra.
- Hatékonyan kezelje az erőforrásokat és a munkaterhelést
- Kövesse nyomon az időt egy időkövető segítségével a számlázás, a költségkezelés, a költségvetés-kezelés és a számlázható összegek kiszámítása érdekében.
- Szervezze meg a feladatokat és alfeladatokat mezők, címkék és verziók segítségével.
- Együttműködés az érdekelt felekkel megjegyzések, üzenetek, dokumentumok és bizonyítékok segítségével.
- Állítsa be a munkafolyamat automatizálását, és hozzon létre projekteket sablonokból.
- Az adminisztrátorok számára nehéz lehet a több projekthez való hozzáférés kezelése.
- Nincs támogatása a valós idejű csevegéshez
- A szoftver ingyenes verziója korlátozottabb, mint más eszközök.
- Ingyenes
- Szállítás: 13,99 USD/hó felhasználónként
- Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként
- Méretezés: Egyedi árazás
G2: 4,4/5,0 (több mint 1100 értékelés)Capterra: 4,5/5,0 (több mint 800 értékelés)
Míg a legtöbb munkaerő-menedzsment eszköz időkövetési és termelékenységi funkciókat kínál, a Workstatus geofencing képességeivel tűnik ki. Akár távoli csapatot irányít, akár terepen dolgozó munkatársakat felügyel, a Workstatus valós idejű betekintést nyújt a jelenlétekbe, a tevékenységi szintekbe és a projekt előrehaladásába.
Intuitív irányítópultja részletes betekintést nyújt a munkavállalók termelékenységébe, a feladatokra fordított időbe, az üresjárati időbe és még sok másba – mindezt egy helyen. A Workstatus segítségével jelentéseket készíthet, automatizálhatja a munkaidő-nyilvántartást és minimalizálhatja a bérszámfejtéshez szükséges erőfeszítéseket.
Ugyanakkor észrevettük, hogy a fejlett funkciók, például a képernyőképek, a GPS-követés vagy a termelékenységi besorolás eléréséhez fizetős előfizetés szükséges.
- Automatizált időkövetés opcionális képernyőképekkel, alkalmazás/URL-figyeléssel és tétlenség-érzékeléssel.
- Intelligens projekt- és feladatkezelés valós idejű tevékenységkövetéssel és határidő-figyelemmel.
- Testreszabható jelentések és számlázás a nyomon követett idő és a projektköltségvetések alapján.
- Más eszközökhöz képest korlátozott harmadik féltől származó integrációk
- A funkciók túlterhelőek lehetnek azoknak a kis csapatoknak, amelyek csak alapvető nyomon követési funkciókat keresnek.
- Az ingyenes verzió kevesebb csapatkezelési funkciót kínál.
- Ingyenes terv
- Prémium: 4,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 9,99 USD/hó felhasználónként
- Egyedi tervek elérhetők
- G2: 4,3/5,0 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5,0 (150+ értékelés)
4. RodeoDrive
A RodeoDrive egy átfogó projektmenedzsment eszköz, amely minden projektfázisban támogatja a vállalkozásokat, a hatókör meghatározás ától az árazásig. Olyan funkciókkal, mint a projektcélok nyomon követése, a projektjelentések, az erőforrás-menedzsment, az interaktív irányítópultok és a számlák egyszerűsítése, segít a csapatvezetőknek és a pénzügyi csapatoknak a teljes projektköltségek felügyeletében.
A RodeoDrive legjobb funkciói
- A költségvetésbe foglalt tevékenységek és a projekt kiadásainak valós idejű összehasonlítása a tényleges adatokkal a kiadások csökkentése érdekében.
- Lehetővé teszi a projektek fázisokba sorolását és azok külön számlázását a tényleges adatok, előlegek vagy a befejezettség százalékos aránya alapján, a jobb tervezés és projektirányítás érdekében.
- A beépített projektütemterv-sablonok és költségkövetési funkciók segítenek a projekt megfelelő költségvetésének elkészítésében.
A RodeoDrive korlátai
- A platform még fejlesztés alatt áll, ezért hibák előfordulhatnak benne.
- A részletes költségvetési jelentések nem tölthetők le.
RodeoDrive árak
- Ingyenes: 0 USD/hónap/felhasználó
- Achiever: 14,99 USD felhasználónként/hónaponta
RodeoDrive értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (6 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3 értékelés)
5. Adobe Workfront
Az Adobe Workfront együttműködési projektmenedzsment platformja segít a költségvetések, tervek és tényleges kiadások kezelésében. A natív funkciók lehetővé teszik, hogy a költségvetési folyamatban részt vevő mindenki – az érdekelt felek, a belső csapatok, a beszállítók és a hálózati csapatok – kezelje és nyomon kövesse a kemény és puha költségeket, a fix kiadásokat, a projektköltségeket és az erőforrásköltségeket.
A marketingesek, menedzserek és érdekelt felek egyik fő problémája a projekt költségvetése és annak végrehajtása közötti eltérés.
Valós idejű betekintést kell nyernie a tervezett, előre jelzett és tényleges költségekbe, valamint azok teljesítményébe. A projekt során bármikor szükség lehet a terv módosítására, ha a projekt túllépi a rendelkezésre álló költségvetést vagy a tényleges óraszámot. A táblázatokban történő kézi kezelés hibalehetőségekkel jár és időigényes.
Az Adobe Workfront legjobb funkciói
- A tervezett, előre jelzett és tényleges költségvetés valós idejű láthatósága, a jelenlegi teljesítmény megtekintésével egy könnyen hozzáférhető irányítópulton.
- Kezelje és kövesse nyomon a tervezett költségeket, a feladatokat és az erőforrás-kiadásokat.
- Az Adobe termékcsaláddal való integráció segít összekapcsolni a projektcsapatokat a vállalkozás más részeivel, és hatékonyan hozzárendelni a bevételekre gyakorolt hatást.
Az Adobe Workfront korlátai
- A szoftver használatához a felhasználóknak képzésen kell részt venniük.
- Nincs ingyenes próbaverzió
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a Workfront irányítópultján
Adobe Workfront árak
- Egyedi árazás
Adobe Workfront értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (920 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (1391 értékelés)
6. Smartsheet
A Smartsheet központosított munkamenedzsment platformja kiküszöböli a találgatásokat a projektköltségvetésből. Összehangolja a vezetőség és a projektcsapatok munkáját a tervezés, nyomon követés, adattárolás, fájlmegosztás és a projektfeladatokról szóló jelentések terén.
Minden új projekthez szükség van egy központi adattárra, amely a költségvetés összes elemét tárolja, számlákat generál, és lehetővé teszi az érdekelt felek, könyvelők és projektmenedzserek számára, hogy gondosan nyomon kövessék a költségvetést, és szükség esetén korrekciós intézkedéseket tegyenek.
A Smartsheet legjobb funkciói
- Hozzáférés költségvetés-kezelő szoftverhez a költségvetések létrehozásához és nyomon követéséhez pénznem, kiadási típus vagy pénznemegység szerint.
- Központosítsa a támogató dokumentumokat, például a beszállítói ajánlatokat egy helyen.
- Konszolidált kulcsfontosságú pénzügyi mutatók valós idejű irányítópultokon, több táblázatból egyetlen nézetben.
A Smartsheet korlátai
- Nem kínál automatikus globális időkövetést.
- Nincs beépített e-mail támogatás
- Nincs lista nézet a feladat szintek átfogó megjelenítéséhez.
Smartsheet árak
- Ingyenes: 0 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 7 USD felhasználónként/hónapban
- Üzleti: 25 USD felhasználónként/hónapban
- Vállalati: Egyedi árazás
Smartsheet értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (15065 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (3057 értékelés)
7. Harvest
Bármely projekt költségvetésének meghatározása kihívást jelent, de egy jól kidolgozott projektköltségvetés megteremti az alapot a hatékony nyomon követéshez. A Harvest kisvállalkozások számára készült projektmenedzsment szoftvere megkönnyíti az órákon és díjakon alapuló nyomon követő rendszer létrehozását.
Valós időben nyomon követheti a felhasznált és a fennmaradó projektköltségvetést, hogy elkerülje a hatókör kiterjedését, mielőtt az problémát okozna. A költségkezelési információk elengedhetetlenek a jövőbeli projektek költségvetésének pontosabb ellenőrzéséhez.
A Harvest egyedi jelentéseket nyújt, amelyekkel megtekintheti a csapat idejét felemésztő feladatokat, a problémák nyomon követésének idejét, valamint annak hatását a korrekciós intézkedések becsült költségeire.
Használja ki a legjobb funkciókat
- A munkaidő-nyilvántartási adatokból valós idejű vizuális jelentéseket készíthet, amelyekkel láthatóvá teheti a csapat hatékonyságát, csökkentheti a kiégést és javíthatja a termelékenységet.
- Kövesse nyomon a számlázható munkaórákat, a átviteleket és ellenőrizze a kihasználtságot egy pillanat alatt, majd alakítsa át a számlázható órákat számlákká.
- Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Trello, a Slack, a Quickbooks és a Stitch, hogy naprakész adatokat biztosítson a projektmenedzsment és a költségvetési csapatok számára.
A korlátok kiaknázása
- A szoftver használatához kezdetben kiterjedt támogatásra van szükség.
- Nincs hozzáférés-vezérlés és engedélyezési funkciók
Harvest árak
- Ingyenes: 0 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 10,80 USD felhasználónként/hónapban
Értékelések és vélemények gyűjtése
- G2: 4,3/5 (790 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (572 értékelés)
8. Zoho Projects
A projektmenedzserek világszerte tudják, hogy a költségvetés nem csak a megtakarításokról szól, hanem az ellenőrzésről is. A Zoho költségintegráció lehetővé teszi, hogy létrehozzon egy jövedelmezőségi összefoglaló táblázatot, amely tartalmazza a projekt bevételeinek és kiadásainak állapotát.
A projektmenedzserek a költségvetések létrehozásával, nyomon követésével és előrejelzésével, a kiadások nyomon követésével és a jelentések elemzésével vesznek részt a pénzügyek ellenőrzésében. Mindezeknek a feladatoknak a egymással nem szinkronizált különböző eszközökön történő kezelése megnehezíti a nyomon követési folyamatot a projektben részt vevő mindenki számára. A Zoho Projects segítségével teljes ellenőrzést szerezhet a költségvetési folyamat minden szakaszában.
Ez a projektmenedzsment szoftver valós idejű költségvetés-figyelési funkciókat, küszöbérték- és túllépési riasztásokat, valamint tervezett és tényleges jelentéseket kínál.
A Zoho Projects legjobb funkciói
- Kezelje pénzügyeit költségvetések létrehozásával, nyomon követésével és előrejelzésével, ügyfelek számlázásával, fix és változó költségek nyomon követésével, valamint jelentések elemzésével.
- Kövesse nyomon projektköltségvetését a projektekre, mérföldkövekre és különböző feladatokra elkülönített összeg vagy a ténylegesen ráfordított órák alapján, testreszabott projektirányító paneleken .
- Személyre szabott riasztások az érdekelt felek számára, ha a költségvetés meghaladja a tervezett küszöbértéket.
A Zoho Projects korlátai
- Nem teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy feladatokat hozzanak létre, azokat a csapat tagjainak kiosztják, és nyomon kövessék azok előrehaladását.
- Nincs mobilalkalmazás
Zoho Projects árak
- Ingyenes: 0 dollár három felhasználó számára, legfeljebb két projektre
- Prémium: 4 dollár korlátlan számú projektért, maximum 50 felhasználó számára
- Prémium: 9 dollár korlátlan számú projektért, felhasználók számának felső határa nélkül
Zoho Projects értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (382 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (412 értékelés)
9. Hubstaff
Nagy szervezetekben, ahol egy csapat általában több projekten dolgozik, be kell állítania a különböző projektek költségvetési küszöbértékeit, és figyelmeztetéseket kell kapnia a túllépés esetén.
A Hubstaff munkaerő-menedzsment alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy költségvetési korlátokat állítsanak be, valós idejű értesítéseket kapjanak a hatókör-túllépésekről és a költségtúllépésekről, valamint automatizálják az erőforrások időkövetését. A kiadások valós idejű betekintésével biztosíthatja, hogy ne veszítse szem elől a költségvetését.
A Hubstaff legjobb funkciói
- Becsülje meg a tervezett költségeket az erőforrás-gazdálkodás vagy a projekthez fordított óraszám alapján.
- A projekt szintű költségvetési funkcióval nyomon követheti projektjei jövedelmezőségét, és megismerheti a projektenkénti és felhasználónkénti költségeket.
- A projektköltségvetési jelentés egyszerűsíti a költségvetés nyomon követését (a teljes óraszám vagy a projektre eső tényleges költségek tekintetében) és a kihasználtságot.
A Hubstaff korlátai
- Korlátozott lehetőségek a feladatkezelés terén
- A navigáció nem intuitív.
Hubstaff árak
- Starter: 4,99 USD/felhasználó/hónap
- Grow: 7,50 USD felhasználónként havonta
- Csapat: 10 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 25 USD/felhasználó/hónap
Hubstaff értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (431 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (1432 értékelés)
10. Wrike
A projekt költségvetésének elkészítéséhez több csapat, például a termékfejlesztés, a marketing és a projektmenedzsment képviselőinek együttes munkája szükséges, akik gyakran a világ különböző pontjain dolgoznak.
Ha projektcsapatai földrajzilag elszórtan dolgoznak, akkor olyan projektköltségvetési szoftverre van szüksége, amely valutánként testreszabható. A kommunikációs késések elkerülése érdekében az összes releváns dokumentumot egy helyen kell tárolnia.
A funkciók közötti csapatok hozzáférhetnek ezekhez a dokumentumokhoz és nyomon követhetik az előrehaladást, így elkerülhetővé válik az e-mailes és egyéb aszinkron kommunikációs csatornákon történő nyomon követés.
A Wrike projektmenedzsment szoftvere kis- és középvállalkozások, startupok és nagyvállalatok számára segít a költségvetési eltérések kezelésében és a költségvetési terv elkészítésében.
Ha a tényleges költségek eltérnek a tervezettől, ez segít a elfoglalt projektmenedzsereknek a eltérés okainak kivizsgálásában. A projektmenedzserek ezután stratégiákat határozhatnak meg a költségvetés hatékony kezelésére az erőforrások újraelosztásával vagy költségmegtakarítási intézkedések bevezetésével.
A Wrike legjobb funkciói
- Testreszabhatja a költségvetést a kívánt pénznem beállításokkal, és beállíthatja az alapértelmezett óradíjakat a költségvetés tervezéséhez.
- A Wrike automatizálja a feladatok kiosztását és az erőforrások elosztását, hogy biztosítsa a költségvetés betartását.
- Több mint 400 alkalmazással integrálható, például Salesforce, Hubspot, Bynder, Zoom és Slack, hogy fejlett elemzéseket futtathasson.
A Wrike korlátai
- A Wrike nem rendelkezik valós idejű csevegési funkcióval a funkciók közötti együttműködéshez.
- A Wrike-ból közvetlenül nem lehet e-maileket küldeni vagy fogadni.
A Wrike árai
- Ingyenes: 0 USD/felhasználó/hónap
- Csapat: 9,80 USD felhasználónként havonta
- Üzleti: 24,80 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: egyedi árazás
- Pinnacle: egyedi árazás
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (3499 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (2523 értékelés)
11. Birdview PSA
A Birdview PSA egy online projektmenedzsment eszköz, amely vállalati szintű biztonságot nyújt. A vezetők számára a szervezet teljesítményének átfogó képe lehetővé teszi a piaci változásokra való gyors reagálást. A projektmenedzserek nyomon követhetik az előrehaladást, azonosíthatják a szűk keresztmetszeteket, eloszthatják az erőforrásokat és prioritásokat állíthatnak fel a feladatok között, hogy a projekt a tervek szerint haladjon.
Egy professzionális szolgáltató szervezet (PSO) projektmenedzsereként a projekt sikerét a befejezés és az ügyfeleknek történő átadás alapján mérik.
Mi lenne, ha a projektet a javasolt határidő előtt szállítaná le az ügyfélnek, de a költségvetést 15%-kal túllépné? Úgy tekintené, hogy ez siker? A Harvard Business Review kutatása szerint minden méretű projektnél átlagosan 200%-kal túllépik a költségvetést és 70%-kal túllépik a határidőt.
Rossz dolgok történnek, ha ezt a hírt megosztja ügyfeleivel, mivel nekik kell viselniük a többletköltségeket.
A Birdview legjobb funkciói
- Központosított dokumentumkezelés a számok, munkaidő-nyilvántartások vagy projektterjedelem-adatok beszerzéséhez a költségvetés elkészítéséhez.
- Összegyűjtse az összes projektkommunikációt és együttműködést egy platformon, és hívja meg ügyfeleit az együttműködésre egy vendégportálon keresztül.
- A Birdview mesterséges intelligenciával működő asszisztense segít felgyorsítani a projektmenedzsmentet, az erőforrás-elosztást és az előrejelzéseket a hatékony költségvetés-tervezés érdekében.
A Birdview korlátai
- A csapatmenedzsment nem intuitív
- Nincsenek Gantt-diagramok és tervezési nézetek
Birdview árak
- Lite: 9 USD/felhasználó/hónap
- Csapat: 24 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: egyedi árazás
Birdview értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (354 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (287 értékelés)
12. Runrun
Közepes méretű vállalkozások számára, ahol az ügyfelek vonakodnak a fejlettebb eszközök használatától, a Runrun. egy könnyen használható projekt-együttműködési eszköz. Interaktív nézetekkel és Gantt-diagramokkal értheti meg projektadatait, és intuitív nyomkövetővel figyelheti nyomon az előrehaladást.
Hosszú jelentések helyett vizuális diagramokkal kommunikálja a projekt sikereit az ügyfeleknek. Az iOS, webes és Android alkalmazások segítségével a csapatok és az ügyfelek helytől függetlenül együttműködhetnek ezen a platformon.
A Runrun legjobb funkciói
- Az intelligens táblák segítenek a csapat tagjainak és az ügyfeleknek nyomon követni a projekt frissítéseit és kezelni a feladatokat.
- Készítsen költségvetési igénylőlapokat előre elkészített sablonok segítségével.
- A jobb költségvetési döntéshozatal érdekében egy helyen tárolja a döntési előzményeket, a mellékleteket és a belső vagy külső felhasználókkal folytatott beszélgetéseket.
Runrun. it korlátai
- Korlátozott jelentési és elemzési funkciók
- A naptár felülete nehezen érthető.
Runrun. it árak
- Ingyenes: 0 USD, legfeljebb öt felhasználó
- Üzleti: 8 dollár felhasználónként havonta
- Vállalati: 25 USD/felhasználó/hónap
Runrun. it értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1066 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (141 értékelés)
Készen áll a tökéletes projektköltségvetés elkészítésére?
Projektmenedzserként Ön is tudja, hogy a manuális vagy táblázatokon alapuló költségvetés-kezelés nem hatékony.
Íme egy jobb módszer a költségmegtakarítási lehetőségek azonosítására és az érdekelt felekkel való kommunikációra, könnyen érthető formában.
A ClickUp projektköltség-kezelő szoftvere megkönnyíti a reális költségvetési terv elkészítését, a kockázatok nyomon követését és a költségek üzleti igényeinek megfelelő kiigazítását, hogy elkerülje a túlköltekezést. Az összes munkáját egyetlen irányítópulton hozhatja össze több mint 100 integráció segítségével más projektmenedzsment költségvetési eszközökkel.
