A 12 legjobb projektköltség-kezelő szoftver, hogy 2025-ben is a terv szerint haladjon

A projektköltség-kezelő szoftvernek segítenie kell a költségvetés kezelésében jó és nehéz időkben egyaránt. Szüksége van egy olyan megoldásra, amely segít a pályát korrigálni, ha előre nem látható kiadásokkal és költségtúllépésekkel szembesül, és ennek megfelelően alkalmazkodni.

A jó hír az, hogy mi segítünk Önnek. Kutatást végeztünk arról, hogy mire kell figyelni a költségvetés-kezelő szoftvereknél, és megvizsgáltuk a 12 legjobb eszköz funkcióit, korlátait és árait.

Mit kell keresni egy projektköltség-kezelő szoftverben?

A projektköltségvetés-kezelő eszközökben keresendő alapvető funkciók közé tartoznak a következők:

Intuitív felület: A költségvetési folyamatok, például a tervezés és A költségvetési folyamatok, például a tervezés és az erőforrások elosztása , valamint a kiadások kezelése hatékonyságának javítása érdekében felhasználóbarát felületre és zökkenőmentes navigációra van szükség.

Csapatok közötti együttműködés: A projektcsapatok együttműködéséhez és a költségvetések nyomon követéséhez egyetlen megbízható forrásra van szükség.

Automatizálás: Használja ki az automatizálás előnyeit a költségvetési munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, a feladatok kiosztásához és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Biztonság : A robusztus titkosítással és biztonsági tanúsítványokkal rendelkező felhőalapú szoftver védi az érzékeny pénzügyi adatokat.

Harmadik féltől származó integráció: Ellenőrizze, hogy az eszköz integrálható-e a meglévő pénzügyi eszközeivel és számviteli platformjával. A háttérrendszerekkel, beleértve a számviteli és HR-rendszereket is, való integráció kétirányú információáramlást biztosít a költségvetési együttműködők számára, hogy hozzáférjenek a legfrissebb adatokhoz.

Robusztus jelentések: Kezelje a projektköltségvetéseket , és készítsen részletes, testreszabható jelentéseket az érdekelt felek számára, hogy azok mélyrehatóan elemezzenek, és segítsenek az átfogó pénzügyi elemzésben és a tájékozott döntéshozatalban.

Költségvetési sablonok: Legyen mindig egy lépéssel előrébb a teljesítési határidőkkel Legyen mindig egy lépéssel előrébb a teljesítési határidőkkel az előre elkészített projektköltségvetési sablonok segítségével.

A 12 legjobb projektköltség-kezelő szoftver

1. ClickUp

A ClickUp projektmenedzsment szoftvere vezeti a projektmenedzserek által a projektfinanszírozás egyszerű nyomon követésére használt költségvetési eszközök listáját. A szoftver számos olyan funkciót kínál, amelyet az Önhöz hasonló projektmenedzserek keresnek, beleértve a költségvetési sablonokat, a robusztus együttműködési funkciókat és az alkalmazkodóképességet.

Szerezzen áttekintést projektje költségvetéséről, miközben a feladatokat és állapotokat kezeli ebben a könnyen használható sablonban.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon valós időben a költségvetés elosztását és a kiadásokat a teljesen testreszabható pénzügyi irányítópultokkal.

Automatizálja a napi vagy kéthetes rendszerességgel ismétlődő műveleteket, például a közelgő fizetésekre vonatkozó emlékeztetőket vagy a projekt erőforrásainak számlázását a ClickUp feladatok segítségével.

A ClickUp részletes munkamegosztási struktúra (WBS) sablonja lehetővé teszi komplex projektek kezelhetőbb elemekre bontását, és támogatja a tevékenységek Kanban táblák és költségbecslések formájában történő feltérképezését.

ClickUp AI költségvetés-tervezőknek szóló asszisztense segít a projekt terjedelmének részletes lebontásában és a napi munkatervek gyors elkészítésében.

Végezzen számításokat numerikus, dátum és idő mezők között egyszerű vagy fejlett képletek segítségével.

A ClickUp Goals segítségével pontosan nyomon követheti a projektek költségvetési céljait, és egyetlen nézetben láthatja a több célra vonatkozó előrehaladást.

A ClickUp korlátai

A Clickup AI csak fizetős csomagokban érhető el.

Korlátozott lehetőség a projekt időkeretének nyomon követésére

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

2. Csapatmunka

via Teamwork

Ha egyszerű projektmenedzsment szoftvert keres a projektköltségek és a költségvetés nyomon követéséhez, akkor a TeamWork a legjobb választás.

A TeamWork jelentéskészítő műszerfalával még egy lépéssel tovább megy. Testreszabott műszerfalakat hozhat létre a projekt pénzügyeivel, munkaterhelésével és még sok más mutatóval kapcsolatos adatok nyomon követéséhez.

Azonban a szerszám fontosabb funkcióinak eléréséhez szükség lesz az egyik fizetős csomagra.

Hatékonyan kezelje az erőforrásokat és a munkaterhelést

Kövesse nyomon az időt egy időkövető segítségével a számlázás, a költségkezelés, a költségvetés-kezelés és a számlázható összegek kiszámítása érdekében.

Szervezze meg a feladatokat és alfeladatokat mezők, címkék és verziók segítségével.

Együttműködés az érdekelt felekkel megjegyzések, üzenetek, dokumentumok és bizonyítékok segítségével.

Állítsa be a munkafolyamat automatizálását, és hozzon létre projekteket sablonokból.

Az adminisztrátorok számára nehéz lehet a több projekthez való hozzáférés kezelése.

Nincs támogatása a valós idejű csevegéshez

A szoftver ingyenes verziója korlátozottabb, mint más eszközök.

Ingyenes

Szállítás: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Méretezés: Egyedi árazás

G2: 4,4/5,0 (több mint 1100 értékelés)Capterra: 4,5/5,0 (több mint 800 értékelés)

via Workstatus

Míg a legtöbb munkaerő-menedzsment eszköz időkövetési és termelékenységi funkciókat kínál, a Workstatus geofencing képességeivel tűnik ki. Akár távoli csapatot irányít, akár terepen dolgozó munkatársakat felügyel, a Workstatus valós idejű betekintést nyújt a jelenlétekbe, a tevékenységi szintekbe és a projekt előrehaladásába.

Intuitív irányítópultja részletes betekintést nyújt a munkavállalók termelékenységébe, a feladatokra fordított időbe, az üresjárati időbe és még sok másba – mindezt egy helyen. A Workstatus segítségével jelentéseket készíthet, automatizálhatja a munkaidő-nyilvántartást és minimalizálhatja a bérszámfejtéshez szükséges erőfeszítéseket.

Ugyanakkor észrevettük, hogy a fejlett funkciók, például a képernyőképek, a GPS-követés vagy a termelékenységi besorolás eléréséhez fizetős előfizetés szükséges.

Automatizált időkövetés opcionális képernyőképekkel, alkalmazás/URL-figyeléssel és tétlenség-érzékeléssel.

Intelligens projekt- és feladatkezelés valós idejű tevékenységkövetéssel és határidő-figyelemmel.

Testreszabható jelentések és számlázás a nyomon követett idő és a projektköltségvetések alapján.

Más eszközökhöz képest korlátozott harmadik féltől származó integrációk

A funkciók túlterhelőek lehetnek azoknak a kis csapatoknak, amelyek csak alapvető nyomon követési funkciókat keresnek.

Az ingyenes verzió kevesebb csapatkezelési funkciót kínál.

Ingyenes terv

Prémium: 4,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 9,99 USD/hó felhasználónként

Egyedi tervek elérhetők

G2: 4,3/5,0 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (150+ értékelés)

4. RodeoDrive

via RodeoDrive

A RodeoDrive egy átfogó projektmenedzsment eszköz, amely minden projektfázisban támogatja a vállalkozásokat, a hatókör meghatározás ától az árazásig. Olyan funkciókkal, mint a projektcélok nyomon követése, a projektjelentések, az erőforrás-menedzsment, az interaktív irányítópultok és a számlák egyszerűsítése, segít a csapatvezetőknek és a pénzügyi csapatoknak a teljes projektköltségek felügyeletében.

A RodeoDrive legjobb funkciói

A költségvetésbe foglalt tevékenységek és a projekt kiadásainak valós idejű összehasonlítása a tényleges adatokkal a kiadások csökkentése érdekében.

Lehetővé teszi a projektek fázisokba sorolását és azok külön számlázását a tényleges adatok, előlegek vagy a befejezettség százalékos aránya alapján, a jobb tervezés és projektirányítás érdekében.

A beépített projektütemterv-sablonok és költségkövetési funkciók segítenek a projekt megfelelő költségvetésének elkészítésében.

A RodeoDrive korlátai

A platform még fejlesztés alatt áll, ezért hibák előfordulhatnak benne.

A részletes költségvetési jelentések nem tölthetők le.

RodeoDrive árak

Ingyenes : 0 USD/hónap/felhasználó

Achiever: 14,99 USD felhasználónként/hónaponta

RodeoDrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (6 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3 értékelés)

5. Adobe Workfront

Az Adobe Workfront segítségével

Az Adobe Workfront együttműködési projektmenedzsment platformja segít a költségvetések, tervek és tényleges kiadások kezelésében. A natív funkciók lehetővé teszik, hogy a költségvetési folyamatban részt vevő mindenki – az érdekelt felek, a belső csapatok, a beszállítók és a hálózati csapatok – kezelje és nyomon kövesse a kemény és puha költségeket, a fix kiadásokat, a projektköltségeket és az erőforrásköltségeket.

A marketingesek, menedzserek és érdekelt felek egyik fő problémája a projekt költségvetése és annak végrehajtása közötti eltérés.

Valós idejű betekintést kell nyernie a tervezett, előre jelzett és tényleges költségekbe, valamint azok teljesítményébe. A projekt során bármikor szükség lehet a terv módosítására, ha a projekt túllépi a rendelkezésre álló költségvetést vagy a tényleges óraszámot. A táblázatokban történő kézi kezelés hibalehetőségekkel jár és időigényes.

Az Adobe Workfront legjobb funkciói

A tervezett, előre jelzett és tényleges költségvetés valós idejű láthatósága, a jelenlegi teljesítmény megtekintésével egy könnyen hozzáférhető irányítópulton.

Kezelje és kövesse nyomon a tervezett költségeket, a feladatokat és az erőforrás-kiadásokat.

Az Adobe termékcsaláddal való integráció segít összekapcsolni a projektcsapatokat a vállalkozás más részeivel, és hatékonyan hozzárendelni a bevételekre gyakorolt hatást.

Az Adobe Workfront korlátai

A szoftver használatához a felhasználóknak képzésen kell részt venniük.

Nincs ingyenes próbaverzió

Korlátozott testreszabási lehetőségek a Workfront irányítópultján

Adobe Workfront árak

Egyedi árazás

Adobe Workfront értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (920 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1391 értékelés)

6. Smartsheet

via SmartSheet

A Smartsheet központosított munkamenedzsment platformja kiküszöböli a találgatásokat a projektköltségvetésből. Összehangolja a vezetőség és a projektcsapatok munkáját a tervezés, nyomon követés, adattárolás, fájlmegosztás és a projektfeladatokról szóló jelentések terén.

Minden új projekthez szükség van egy központi adattárra, amely a költségvetés összes elemét tárolja, számlákat generál, és lehetővé teszi az érdekelt felek, könyvelők és projektmenedzserek számára, hogy gondosan nyomon kövessék a költségvetést, és szükség esetén korrekciós intézkedéseket tegyenek.

A Smartsheet legjobb funkciói

Hozzáférés költségvetés-kezelő szoftverhez a költségvetések létrehozásához és nyomon követéséhez pénznem, kiadási típus vagy pénznemegység szerint.

Központosítsa a támogató dokumentumokat, például a beszállítói ajánlatokat egy helyen.

Konszolidált kulcsfontosságú pénzügyi mutatók valós idejű irányítópultokon, több táblázatból egyetlen nézetben.

A Smartsheet korlátai

Nem kínál automatikus globális időkövetést.

Nincs beépített e-mail támogatás

Nincs lista nézet a feladat szintek átfogó megjelenítéséhez.

Smartsheet árak

Ingyenes : 0 USD/felhasználó/hónap

Pro : 7 USD felhasználónként/hónapban

Üzleti : 25 USD felhasználónként/hónapban

Vállalati: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (15065 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3057 értékelés)

7. Harvest

via Harvest

Bármely projekt költségvetésének meghatározása kihívást jelent, de egy jól kidolgozott projektköltségvetés megteremti az alapot a hatékony nyomon követéshez. A Harvest kisvállalkozások számára készült projektmenedzsment szoftvere megkönnyíti az órákon és díjakon alapuló nyomon követő rendszer létrehozását.

Valós időben nyomon követheti a felhasznált és a fennmaradó projektköltségvetést, hogy elkerülje a hatókör kiterjedését, mielőtt az problémát okozna. A költségkezelési információk elengedhetetlenek a jövőbeli projektek költségvetésének pontosabb ellenőrzéséhez.

A Harvest egyedi jelentéseket nyújt, amelyekkel megtekintheti a csapat idejét felemésztő feladatokat, a problémák nyomon követésének idejét, valamint annak hatását a korrekciós intézkedések becsült költségeire.

Használja ki a legjobb funkciókat

A munkaidő-nyilvántartási adatokból valós idejű vizuális jelentéseket készíthet, amelyekkel láthatóvá teheti a csapat hatékonyságát, csökkentheti a kiégést és javíthatja a termelékenységet.

Kövesse nyomon a számlázható munkaórákat, a átviteleket és ellenőrizze a kihasználtságot egy pillanat alatt, majd alakítsa át a számlázható órákat számlákká.

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Trello, a Slack, a Quickbooks és a Stitch, hogy naprakész adatokat biztosítson a projektmenedzsment és a költségvetési csapatok számára.

A korlátok kiaknázása

A szoftver használatához kezdetben kiterjedt támogatásra van szükség.

Nincs hozzáférés-vezérlés és engedélyezési funkciók

Harvest árak

Ingyenes : 0 USD/felhasználó/hónap

Pro: 10,80 USD felhasználónként/hónapban

Értékelések és vélemények gyűjtése

G2: 4,3/5 (790 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (572 értékelés)

8. Zoho Projects

A Zoho Projects segítségével

A projektmenedzserek világszerte tudják, hogy a költségvetés nem csak a megtakarításokról szól, hanem az ellenőrzésről is. A Zoho költségintegráció lehetővé teszi, hogy létrehozzon egy jövedelmezőségi összefoglaló táblázatot, amely tartalmazza a projekt bevételeinek és kiadásainak állapotát.

A projektmenedzserek a költségvetések létrehozásával, nyomon követésével és előrejelzésével, a kiadások nyomon követésével és a jelentések elemzésével vesznek részt a pénzügyek ellenőrzésében. Mindezeknek a feladatoknak a egymással nem szinkronizált különböző eszközökön történő kezelése megnehezíti a nyomon követési folyamatot a projektben részt vevő mindenki számára. A Zoho Projects segítségével teljes ellenőrzést szerezhet a költségvetési folyamat minden szakaszában.

Ez a projektmenedzsment szoftver valós idejű költségvetés-figyelési funkciókat, küszöbérték- és túllépési riasztásokat, valamint tervezett és tényleges jelentéseket kínál.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Kezelje pénzügyeit költségvetések létrehozásával, nyomon követésével és előrejelzésével, ügyfelek számlázásával, fix és változó költségek nyomon követésével, valamint jelentések elemzésével.

Kövesse nyomon projektköltségvetését a projektekre, mérföldkövekre és különböző feladatokra elkülönített összeg vagy a ténylegesen ráfordított órák alapján, testreszabott projektirányító paneleken

Személyre szabott riasztások az érdekelt felek számára, ha a költségvetés meghaladja a tervezett küszöbértéket.

A Zoho Projects korlátai

Nem teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy feladatokat hozzanak létre, azokat a csapat tagjainak kiosztják, és nyomon kövessék azok előrehaladását.

Nincs mobilalkalmazás

Zoho Projects árak

Ingyenes : 0 dollár három felhasználó számára, legfeljebb két projektre

Prémium : 4 dollár korlátlan számú projektért, maximum 50 felhasználó számára

Prémium: 9 dollár korlátlan számú projektért, felhasználók számának felső határa nélkül

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (382 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (412 értékelés)

9. Hubstaff

Nagy szervezetekben, ahol egy csapat általában több projekten dolgozik, be kell állítania a különböző projektek költségvetési küszöbértékeit, és figyelmeztetéseket kell kapnia a túllépés esetén.

A Hubstaff munkaerő-menedzsment alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy költségvetési korlátokat állítsanak be, valós idejű értesítéseket kapjanak a hatókör-túllépésekről és a költségtúllépésekről, valamint automatizálják az erőforrások időkövetését. A kiadások valós idejű betekintésével biztosíthatja, hogy ne veszítse szem elől a költségvetését.

A Hubstaff legjobb funkciói

Becsülje meg a tervezett költségeket az erőforrás-gazdálkodás vagy a projekthez fordított óraszám alapján.

A projekt szintű költségvetési funkcióval nyomon követheti projektjei jövedelmezőségét, és megismerheti a projektenkénti és felhasználónkénti költségeket.

A projektköltségvetési jelentés egyszerűsíti a költségvetés nyomon követését (a teljes óraszám vagy a projektre eső tényleges költségek tekintetében) és a kihasználtságot.

A Hubstaff korlátai

Korlátozott lehetőségek a feladatkezelés terén

A navigáció nem intuitív.

Hubstaff árak

Starter : 4,99 USD/felhasználó/hónap

Grow : 7,50 USD felhasználónként havonta

Csapat : 10 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 25 USD/felhasználó/hónap

Hubstaff értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (431 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1432 értékelés)

10. Wrike

via Wrike

A projekt költségvetésének elkészítéséhez több csapat, például a termékfejlesztés, a marketing és a projektmenedzsment képviselőinek együttes munkája szükséges, akik gyakran a világ különböző pontjain dolgoznak.

Ha projektcsapatai földrajzilag elszórtan dolgoznak, akkor olyan projektköltségvetési szoftverre van szüksége, amely valutánként testreszabható. A kommunikációs késések elkerülése érdekében az összes releváns dokumentumot egy helyen kell tárolnia.

A funkciók közötti csapatok hozzáférhetnek ezekhez a dokumentumokhoz és nyomon követhetik az előrehaladást, így elkerülhetővé válik az e-mailes és egyéb aszinkron kommunikációs csatornákon történő nyomon követés.

A Wrike projektmenedzsment szoftvere kis- és középvállalkozások, startupok és nagyvállalatok számára segít a költségvetési eltérések kezelésében és a költségvetési terv elkészítésében.

Ha a tényleges költségek eltérnek a tervezettől, ez segít a elfoglalt projektmenedzsereknek a eltérés okainak kivizsgálásában. A projektmenedzserek ezután stratégiákat határozhatnak meg a költségvetés hatékony kezelésére az erőforrások újraelosztásával vagy költségmegtakarítási intézkedések bevezetésével.

A Wrike legjobb funkciói

Testreszabhatja a költségvetést a kívánt pénznem beállításokkal, és beállíthatja az alapértelmezett óradíjakat a költségvetés tervezéséhez.

A Wrike automatizálja a feladatok kiosztását és az erőforrások elosztását, hogy biztosítsa a költségvetés betartását.

Több mint 400 alkalmazással integrálható, például Salesforce, Hubspot, Bynder, Zoom és Slack, hogy fejlett elemzéseket futtathasson.

A Wrike korlátai

A Wrike nem rendelkezik valós idejű csevegési funkcióval a funkciók közötti együttműködéshez.

A Wrike-ból közvetlenül nem lehet e-maileket küldeni vagy fogadni.

A Wrike árai

Ingyenes : 0 USD/felhasználó/hónap

Csapat : 9,80 USD felhasználónként havonta

Üzleti : 24,80 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : egyedi árazás

Pinnacle: egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3499 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2523 értékelés)

11. Birdview PSA

via Birdview PSA

A Birdview PSA egy online projektmenedzsment eszköz, amely vállalati szintű biztonságot nyújt. A vezetők számára a szervezet teljesítményének átfogó képe lehetővé teszi a piaci változásokra való gyors reagálást. A projektmenedzserek nyomon követhetik az előrehaladást, azonosíthatják a szűk keresztmetszeteket, eloszthatják az erőforrásokat és prioritásokat állíthatnak fel a feladatok között, hogy a projekt a tervek szerint haladjon.

Egy professzionális szolgáltató szervezet (PSO) projektmenedzsereként a projekt sikerét a befejezés és az ügyfeleknek történő átadás alapján mérik.

Mi lenne, ha a projektet a javasolt határidő előtt szállítaná le az ügyfélnek, de a költségvetést 15%-kal túllépné? Úgy tekintené, hogy ez siker? A Harvard Business Review kutatása szerint minden méretű projektnél átlagosan 200%-kal túllépik a költségvetést és 70%-kal túllépik a határidőt.

Rossz dolgok történnek, ha ezt a hírt megosztja ügyfeleivel, mivel nekik kell viselniük a többletköltségeket.

A Birdview legjobb funkciói

Központosított dokumentumkezelés a számok, munkaidő-nyilvántartások vagy projektterjedelem-adatok beszerzéséhez a költségvetés elkészítéséhez.

Összegyűjtse az összes projektkommunikációt és együttműködést egy platformon, és hívja meg ügyfeleit az együttműködésre egy vendégportálon keresztül.

A Birdview mesterséges intelligenciával működő asszisztense segít felgyorsítani a projektmenedzsmentet, az erőforrás-elosztást és az előrejelzéseket a hatékony költségvetés-tervezés érdekében.

A Birdview korlátai

A csapatmenedzsment nem intuitív

Nincsenek Gantt-diagramok és tervezési nézetek

Birdview árak

Lite : 9 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: egyedi árazás

Birdview értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (354 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (287 értékelés)

12. Runrun

Közepes méretű vállalkozások számára, ahol az ügyfelek vonakodnak a fejlettebb eszközök használatától, a Runrun. egy könnyen használható projekt-együttműködési eszköz. Interaktív nézetekkel és Gantt-diagramokkal értheti meg projektadatait, és intuitív nyomkövetővel figyelheti nyomon az előrehaladást.

Hosszú jelentések helyett vizuális diagramokkal kommunikálja a projekt sikereit az ügyfeleknek. Az iOS, webes és Android alkalmazások segítségével a csapatok és az ügyfelek helytől függetlenül együttműködhetnek ezen a platformon.

A Runrun legjobb funkciói

Az intelligens táblák segítenek a csapat tagjainak és az ügyfeleknek nyomon követni a projekt frissítéseit és kezelni a feladatokat.

Készítsen költségvetési igénylőlapokat előre elkészített sablonok segítségével.

A jobb költségvetési döntéshozatal érdekében egy helyen tárolja a döntési előzményeket, a mellékleteket és a belső vagy külső felhasználókkal folytatott beszélgetéseket.

Runrun. it korlátai

Korlátozott jelentési és elemzési funkciók

A naptár felülete nehezen érthető.

Runrun. it árak

Ingyenes : 0 USD, legfeljebb öt felhasználó

Üzleti : 8 dollár felhasználónként havonta

Vállalati: 25 USD/felhasználó/hónap

Runrun. it értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1066 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (141 értékelés)

Készen áll a tökéletes projektköltségvetés elkészítésére?

Projektmenedzserként Ön is tudja, hogy a manuális vagy táblázatokon alapuló költségvetés-kezelés nem hatékony.

Íme egy jobb módszer a költségmegtakarítási lehetőségek azonosítására és az érdekelt felekkel való kommunikációra, könnyen érthető formában.

A ClickUp projektköltség-kezelő szoftvere megkönnyíti a reális költségvetési terv elkészítését, a kockázatok nyomon követését és a költségek üzleti igényeinek megfelelő kiigazítását, hogy elkerülje a túlköltekezést. Az összes munkáját egyetlen irányítópulton hozhatja össze több mint 100 integráció segítségével más projektmenedzsment költségvetési eszközökkel.

