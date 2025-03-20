Hogyan lehet javítani és kiszámítani az egy alkalmazottra jutó termelékenységet?

Az alkalmazottai a vállalat legnagyobb erőssége. Az üzleti vezetők feladata pedig olyan munkahelyet teremteni, ahol az alkalmazottak termelékenysége virágzik.
De honnan tudhatja, hogy munkatársai úgy érzik-e, hogy a legjobb formájukat hozhatják a munkában?
Mi lenne, ha tudná, hogyan kell kiszámítani az egy alkalmazottra jutó termelékenységet, olyan egyszerűen, mint a bankszámláját ellenőrizni? Világos képet kapna arról, hogy az egyes alkalmazottak mennyi értéket teremtenek, hol lassítják a munkát a hatékonysági hiányosságok, és hogyan lehet optimalizálni a jobb eredmények elérése érdekében.
De a legtöbb vállalkozás rosszul csinálja. A tényleges hatást helyett a munkával töltött időt követik nyomon, ami szakadékot teremt az erőfeszítések és az eredmények között.
Szóval, mi a helyes módszer a termelékenység mérésére és az üzleti növekedés elősegítésére? Nézzük meg részletesen!
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Nehézségeket tapasztal a munkaerő hatékonyságának mérésében és javításában? Íme, hogyan számolhatja ki az egy alkalmazottra jutó termelékenységet és optimalizálhatja a teljesítményt:
- Használjon bevált termelékenységi képleteket, mint például az alapvető termelékenységi képlet, a munkaerő-termelékenységi képlet és a többtényezős termelékenységi képlet, hogy nyomon kövesse és összehasonlítsa a hatékonyságot.
- Szüntesse meg a szűk keresztmetszeteket azáltal, hogy azonosítja az ismétlődő feladatokat, a munkaterhelés egyensúlytalanságait és a hatékonyság hiányát, amelyek lassítják csapatát.
- Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét és elégedettségét a pozitív munkakörnyezet elősegítésével és a zavaró tényezők csökkentésével.
- Optimalizálja a munkafolyamatokat automatizálással, hogy időt szabadítson fel a nagy hatással bíró munkákra a manuális folyamatok helyett.
- Használja ki az adatokon alapuló betekintést az erőforrások elosztásának javításához, az előrehaladás nyomon követéséhez és a termelékenységi stratégiák finomításához a fenntartható növekedés érdekében.
Növelje csapata termelékenységét még ma, és egyszerűsítse munkafolyamatait a nyomon követéshez és automatizáláshoz legalkalmasabb eszközökkel.
Mi az alkalmazotti termelékenység? 👩🏫
Az alkalmazottak termelékenysége azt jelenti, hogy az alkalmazott munkája mennyire hatékonyan alakul mérhető eredményekké. Nem a ledolgozott órák száma a fontos, hanem az az idő alatt létrehozott érték.
Képzeljen el két projektmenedzsert:
- Az egyik a határidő előtt szállítja le a projekteket, optimalizálja az erőforrásokat és biztosítja a munkafolyamatok zökkenőmentességét.
- A másik folyamatosan szűk keresztmetszetekkel küzd, ami késésekhez és a célok elmulasztásához vezet.
Ugyanaz a pozíció, ugyanazok a munkaórák, de jelentősen eltérő termelékenységi szintek.
A valódi termelékenység a következőkről szól:
- Minőség és hatékonyság: Az alkalmazottak magas színvonalú munkát végeznek-e felesleges erőfeszítések nélkül?
- Feladatfókusz: Hatékony projektekben dolgoznak, vagy ismétlődő feladatokba fulladnak?
- Órákonkénti teljesítmény: javulnak az eredmények, vagy csak felesleges munkával vannak elfoglalva?
Hogyan lehet meghatározni az egy alkalmazottra jutó termelékenységet? Kezdje azzal, hogy nyomon követi a megfelelő termelékenységi mutatókat. Használja ezeket a számokat a valódi teljesítményt befolyásoló tényezők és a munkafolyamatok szűk keresztmetszeteinek felismeréséhez, és szüntesse meg a találgatásokat.
Miért fontos az alkalmazottak termelékenységének mérése? 🤷♀️
Mérés nélkül a termelékenység csak feltételezés. Egy csapat elfoglaltnak tűnhet, vagy akár annak is érezheti magát, de munkájuk eredményeket hoz? Elismerik a kiemelkedő teljesítményt? Figyelmen kívül hagyják a hatékonysági hiányosságokat?
Az alkalmazottak termelékenységének nyomon követése nem mikromanagementről szól, hanem arról, hogy megalapozott döntéseket hozzon, amelyek javítják mind az üzleti teljesítményt, mind az alkalmazottak jólétét.
Miért fontos ez?
- Teljesítmény kontra percepció: Egyes alkalmazottak gyorsabban végzik el a feladatokat, de a minőség rovására. Mások több időt igényelnek, de kiváló munkát végeznek. Világos termelékenységi mérőszámok nélkül könnyű félreértékelni a hatékonyságot.
- Stratégiai erőforrás-elosztás: Ha egy alkalmazott napjának 40%-át ismétlődő feladatokra fordítja, az nagy hatással van a hatékony munkavégzésre. A termelékenységi adatok segítenek a vezetőknek a munkaterhelés átcsoportosításában, a folyamatok automatizálásában és a produktív feladatokra való összpontosításban.
- Jobb elszámoltathatóság és motiváció: Amikor az alkalmazottak megismerik termelékenységi mutatóikat, értékes betekintést nyernek saját hatásaikba. Ez a átláthatóság elősegíti az elkötelezett alkalmazottak kialakulását, akik felelősséget vállalnak munkájukért, és erőfeszítéseiket a vállalkozás fejlődése érdekében irányítják.
- Jövedelmezőség és üzleti növekedés: A hatékonysági hiányosságok összeadódnak. Azok a vállalatok, amelyek folyamatosan nyomon követik a termelékenységi mutatókat, optimalizálhatják működésüket, csökkenthetik a munkaerő-pazarlást és felesleges munkaerő-felvétel nélkül bővíthetik tevékenységüket.
A termelékenységi képletek integrálásával a vállalkozások összehasonlíthatják a csapatok termelékenységét, nyomon követhetik az időbeli előrehaladást, és okosabb üzleti döntéseket hozhatnak. Ez biztosítja, hogy minden ledolgozott óra hozzájáruljon az üzleti sikerhez.
A munkaerő termelékenységét befolyásoló tényezők 📈
A csapat teljesítményét nem csak a készségek vagy a tapasztalat határozza meg. Ez a munkahelyi körülmények, az elkötelezettség szintje és a működési hatékonyság kombinációja. Még a legtehetségesebb alkalmazottak is nehézségekkel küzdhetnek, ha nincsenek megfelelő rendszerek.
A termelékenységet leginkább gátló tényezők közé tartoznak:
- Munkahelyi környezet: A pozitívabb munkakörnyezet elősegíti a hatékonyságot, míg a folyamatos zavaró tényezők, a nem egyértelmű elvárások és a mikromanagement elvezetnek a motiváció csökkenéséhez.
- Ismétlődő feladatok és a munkaterhelés egyensúlya: Ha az alkalmazottak túl sok időt töltenek alacsony értékű feladatokkal, a termelékenység hatékonysága csökken. A jól felépített munkafolyamat biztosítja, hogy a munkavállalók a produktív feladatokra koncentráljanak ahelyett, hogy csak elfoglaltsággal töltenék az idejüket.
- Technológia és hatékonyság: A lassú folyamatok és elavult eszközök szűk keresztmetszeteket okoznak. Azok a vállalkozások, amelyek a termelékenység méréseit integrálják munkafolyamataikba, csökkentik a súrlódásokat és növelik a hatékonyságot.
- Munkavállalói elkötelezettség: Azok a munkavállalók, akik értékesnek és kihívásokkal telinek érzik magukat, maximális hatékonysággal dolgoznak, míg az elkötelezettségüket vesztett munkavállalók nehezen tartják fenn motivációjukat.
- Külső tényezők: A gazdasági változások, az iparági tényezők és a változó piaci igények mind hatással lehetnek egy vállalkozás termelékenységére, ezért az alkalmazkodóképesség kulcsfontosságú.
A tartós termelékenység kulcsa ezeknek az akadályoknak a felismerése és megszüntetése. Így az alkalmazottak több időt fordíthatnak az üzleti sikert elősegítő, értelmes, nagy értékű munkára.
A termelékenység kiszámításának legjobb módszerei 🛠
A termelékenység mérése azt jelenti, hogy megértjük, mennyi eredményt ér el egy vállalkozás a befektetett erőfeszítésekért cserébe. Egy egyértelmű termelékenységi képlet segít a vezetőknek a teljesítmény értékelésében, a munkafolyamatok optimalizálásában és az adatokon alapuló döntések meghozatalában.
1. Alapvető termelékenységi képlet
A termelékenység mérésének legegyszerűbb módja az, ha kiszámítja, hogy minden egyes input egységre mennyi output keletkezik:
Termelékenység = teljes kimenet ÷ teljes bemenet
Ez a módszer széles körben elterjedt, mert gyors áttekintést ad a hatékonyságról. Ugyanakkor nem ad teljes képet, mivel figyelmen kívül hagy olyan tényezőket, mint a minőség, a komplexitás és az erőfeszítés.
Vegyünk példának egy tartalommarketing-csapatot:
- Havonta 50 blogcikket publikálnak 5 íróval.
- A képlet használata: 50 ÷ 5 = 10 cikk íróként
Első pillantásra ez produktívnak tűnik. De ez a képlet megmutatja-e, hogy a tartalom vonzó, jól kutatott vagy konverziót generál-e?
Nem. Az egyik író 15 sietve megírt, alacsony minőségű cikket produkálhat, míg a másik 5 magas színvonalú, SEO-optimalizált cikket ír, amelyek forgalmat és potenciális ügyfeleket hoznak.
Ez a képlet gyors összehasonlításokhoz hasznos, de más termelékenységi mérőszámokkal együtt kell alkalmazni, hogy a végzett munka valódi hatását fel lehessen mérni.
2. Munkaerő-termelékenységi képlet
Ideális esetben a munkaerő termelékenysége azt méri, hogy az alkalmazottak munkaideje mennyire hatékonyan alakul át termelési eredményekké:
Munkaerő-termelékenység = termelési érték ÷ ledolgozott órák száma
Ez a módszer kulcsfontosságú azokban az iparágakban, ahol az időhatékonyság közvetlenül befolyásolja a jövedelmezőséget, például a gyártásban, a kiskereskedelemben vagy az ügyfélszolgálatban.
Példa:
- Egy gyártóüzem hetente 1000 egységet termel.
- Az alkalmazottak összesen 500 órát dolgoztak.
- 1000 ÷ 500 = 2 egység óránként
A magasabb termelékenységi arány azt jelenti, hogy az alkalmazottak hatékonyan dolgoznak, míg az alacsonyabb szám hatékonysági hiányosságokra utal, például időpazarlásra, rossz munkafolyamatokra vagy készséghiányra.
A puszta számok azonban nem adnak teljes képet a helyzetről. Két munkavállaló, akik ugyanolyan sebességgel szerelik össze a termékeket, nagyon eltérő módszerekkel dolgozhatnak. Az egyik gyorsabban dolgozik, de hibákat végez, míg a másik minimális hibával biztosítja a magas minőségű eredményt.
Éppen ezért a teljes munkaerő-hatékonyság átfogó képet adó következtetéshez elengedhetetlen a termelékeny órák, az alkalmazottak teljesítménye és a minőség nyomon követése.
👀 Tudta? Henry Ford 1913-ban forradalmasította a munka termelékenységét az első mozgó futószalag bevezetésével.
Ez az innováció a Model T gyártási idejét 12 óráról mindössze 93 percre csökkentette, ezzel ugrásszerűen növelve a termelékenységet és újradefiniálva a gyártás hatékonyságát.
Ez egy tökéletes példa arra, hogy a munka termelékenysége nem csak a ledolgozott órák számáról szól, hanem a folyamatok optimalizálásáról is, hogy ugyanazzal az erőfeszítéssel többet lehessen elérni.
Ezek a képletek hasznosak, de a termelékenység a hatékonyságról, a minőségről és a hatékonyságról szól. Azok a vállalkozások, amelyek kizárólag a kimeneti adatokra támaszkodnak, anélkül, hogy figyelembe vennék a valódi teljesítményt meghatározó tényezőket, kockáztatják, hogy hibás döntéseket hoznak.
A cél az, hogy olyan termelékenységi mutatókat kövessünk nyomon, amelyek összhangban állnak az üzleti sikerrel, ahelyett, hogy csak az elvégzett munkát mérnénk.
3. Többfaktoros termelékenységi képlet
A termelékenységet nem mindig lehet egyetlen változóval szemléltetni. Egyes iparágakban holisztikus megközelítésre van szükség a hatékonyság elérése érdekében. A többtényezős termelékenységi képlet több tényezőt értékel, hogy megmérje az üzleti teljesítményt:
Többtényezős termelékenység = teljes termelés ÷ (munkaerő-befektetés + tőke-befektetés + anyag-befektetés)
Ez a módszer különösen hasznos a logisztika, a gyártás és a szolgáltatóipar területén, ahol több erőforrás is befolyásolja a termelékenységet.
Például egy logisztikai vállalat szeretné javítani a szállítás hatékonyságát. Ahelyett, hogy csak az alkalmazottak teljesítményét követnék nyomon, a következőket elemzik:
- Munkaerő-befektetés: A raktári személyzet és a sofőrök által ledolgozott órák száma
- Tőkeberuházás: beruházás a járműpark korszerűsítésébe és a szállítási szoftverbe
- Anyag felhasználás: Üzemanyaggal, csomagolással és raktározással kapcsolatos költségek
A többtényezős termelékenységi méréseken alapuló elemzések segítségével a vállalat rájön, hogy a szállítási késések nem a munkavállalók hatékonyságának hiányából, hanem az elavult útvonaltervezési technológiából adódnak. Ahelyett, hogy több sofőrt alkalmaznának, a vállalat AI-alapú útvonaloptimalizálásba fektet be, ezzel csökkentve a költségeket és növelve a napi szállítások számát.
Ez a képlet segít a vállalkozásoknak meghatározni, melyik tényező hat leginkább a termelékenységre, így okosabb, költséghatékonyabb döntéseket hozhatnak, ahelyett, hogy feltételeznék, hogy több munkaerő egyenlő a nagyobb termelékenységgel.
4. Részleges tényezőtermelékenység
A több tényezőt figyelembe vevő multifaktoros termelékenységgel ellentétben a részleges tényező termelékenységi képlet egy adott tényezőt izolál. Ilyen lehet például a munkaerő, a tőke vagy az anyagok, ami egy fókuszáltabb módszert kínál a hatékonyság értékeléséhez:
Részleges termelékenység = kimenet ÷ specifikus bemenet (pl. munkaerő vagy tőke)
Ez különösen hasznos osztályok közötti összehasonlítások vagy szerepkörökön alapuló értékelések esetén.
Gondoljon egy szoftverfejlesztő cégre, amely szeretné értékelni a fejlesztők hatékonyságát.
Ahelyett, hogy a teljes vállalat teljesítményét mérnék, a következőket követik nyomon:
- Mérnökönként kifejlesztett funkciók száma
- A minőségbiztosítási tesztelők által kijavított hibák
- Fejlesztőnként írt tiszta kódsorok száma
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy az egyik fejlesztő kétszer annyi kódsort írva termelékenyebb. De ha jobban megnézzük, kiderül, hogy munkájának fele jelentős átdolgozást igényelt, míg a másik fejlesztő kevesebb, de jobb minőségű, hibamentes kódsort írt.
A részleges tényezőtermelékenység segítségével a vezetők összehasonlíthatják a termelékenységet a szerepkörökön belül vagy a csapatok között, és azonosíthatják, hol lehet javítani a hatékonyságot anélkül, hogy félreértenék a nyers termelési adatokat.
Miért fontosak ezek a képletek?
Nincs olyan termelékenységi képlet, amely mindenre kiterjedne. Azok a vállalkozások, amelyek kizárólag a termelési adatokra támaszkodnak, figyelmen kívül hagyhatják a hatékonysági hiányosságokat, rosszul oszthatják el az erőforrásokat, vagy rossz megoldásokba fektethetnek be.
A többtényezős és részleges tényezős termelékenységi mérőszámok használata segít a vezetőknek:
- Azonosítsa a legnagyobb termelékenységet elősegítő tényezőket
- Hasonlítsa össze a hatékonyságot különböző inputok, csapatok vagy folyamatok között
- Hozzon okosabb, adatokon alapuló döntéseket a munkaerő teljesítményének optimalizálása érdekében.
A termelékenység nem azt jelenti, hogy többet kell dolgozni, hanem azt, hogy okosabban kell dolgozni. A helyes számítások biztosítják, hogy minden befektetés jelentősen hozzájáruljon az üzleti növekedéshez.
Hogyan mérjük és optimalizáljuk az alkalmazottak termelékenységét? 💪
Az egy alkalmazottra jutó termelékenység kiszámításának megértése csak a feladatok felének felel meg. Az igazán fontos az, hogy ezeket az adatokat felhasználjuk a hatékonyság növelésére és az alkalmazottak termelékenységének javítására.
Sok vállalkozásnak nehézséget okoz az alkalmazottak hatékonyságának mérése, mert a hagyományos nyomonkövetési módszerek a munkával töltött időre összpontosítanak, nem pedig a tényleges hatásra. A kulcs az adatokon alapuló betekintés és a mesterséges intelligencián alapuló optimalizálás kombinálása, hogy kiküszöbölje a hatékonysági hiányosságokat és javítsa a teljesítményt.
1. Az alkalmazottak termelékenységének mérése a megfelelő mutatókkal
Az alkalmazottak termelékenységének pontos kiszámításához a vállalkozásoknak a következőket kell nyomon követniük:
- Teljesítményalapú mutatók: az egy alkalmazottra jutó elvégzett feladatok, gyártott egységek vagy nyújtott szolgáltatások száma
- Termelékenységi hatékonysági százalék: Egy képlet, amely meghatározza, hogy a befektetett erőforrásokhoz képest mennyi termelés keletkezik.
- Időalapú elemzés: A produktív órák és az ismétlődő feladatokra fordított idő figyelemmel kísérése segít feltárni a hatékonysági hiányosságokat.
Szeretné a termelékenység nyomon követését egy új szintre emelni?
A ClickUp személyes termelékenységi jelentés sablonja strukturált mérőeszközt biztosít az egyéni teljesítményhez.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Kövesse nyomon a termelékenységi trendeket valós időben
- A mikromanagement nélkül azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket
- Optimalizálja a munkaterhelés elosztását a hatékonyság növelése érdekében
2. A termelékenység optimalizálása mesterséges intelligenciával és automatizálással
A manuális nyomon követés és a folyamatok szűk keresztmetszetei értékes időt pazarolnak. A termelékenység növelésére törekvő vállalatoknak be kell vezetniük az AI-alapú automatizálást.
- AI-alapú betekintés: Az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain, elemzik az alkalmazottak tevékenységét, és javaslatokat tesznek a munkafolyamatok javítására.
- Feladatok automatizálása: A ClickUp Automations megszünteti az ismétlődő feladatokat, így az alkalmazottak a nagy hatással bíró munkákra koncentrálhatnak.
- Intelligens erőforrás-elosztás: A megfelelő munkák megfelelő embereknek való kiosztása megakadályozza a szűk keresztmetszetek kialakulását és a kiégést.
Például megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy készítsen azonnali standup-ot vagy összefoglalót egy csapattag teljesítményéről.
A vállalkozások a ClickUp erőforrás-elosztási sablon segítségével hatékonyabban nyomon követhetik a termelékenységet.
Ez a sablon segít:
- Egyensúlyozza a munkaterhelést és kerülje el az alkalmazottak kiégését
- A feladatok hatékony elosztása a csapat kapacitása alapján
- Javítsa a projekt átláthatóságát a jobb tervezés érdekében
3. Magas termelékenységű munkakörnyezet létrehozása
A nyomon követésen és az automatizáláson túl a vállalatok pozitívabb munkakörnyezet kialakításával is javíthatják az alkalmazottak teljesítményét.
A stratégiák a következőket tartalmazzák:
- Az alkalmazottak elkötelezettségének ösztönzése: Tanulmányok kimutatták, hogy az elkötelezett alkalmazottak nagyobb valószínűséggel teljesítik a célokat és nyújtanak értékes betekintést.
- Az együttműködés során felmerülő súrlódások csökkentése: A projektmenedzsment eszközök használata segít a csapatoknak az összehangoltság és a hatékonyság fenntartásában.
- A jelentőségteljes munkák előtérbe helyezése: Az alacsony értékű feladatok automatizálása lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy több időt fordítsanak a produktív feladatokra.
A megfelelő termelékenységi mérési módszerekkel, mesterséges intelligenciával működő eszközökkel és egyszerűsített munkafolyamatokkal a vállalkozások növelhetik az alkalmazottak termelékenységét, hatékonyan nyomon követhetik az előrehaladást, és felesleges munkaerő-felvétel nélkül bővíthetik tevékenységüket.
Tippek az alkalmazottak termelékenységének javításához ⏱
A termelékenység javulása nem a hosszabb munkaidőnek köszönhető. Hanem a jobb munkavégzésnek. A jól teljesítő és a gyengén teljesítő csapatok közötti különbség gyakran abban rejlik, hogy az alkalmazottak milyen támogatást kapnak, mennyire zökkenőmentesek a munkafolyamatok, és rendelkeznek-e a sikerhez szükséges megfelelő feltételekkel.
Ha növelni szeretné az alkalmazottak termelékenységét, összpontosítson az alábbi öt hatékony változtatásra:
1. Csökkentse a termelékenységet rontó tényezőket, mielőtt azok súlyosbodnának
Könnyű a gyenge termelékenységet az erőfeszítések hiányával magyarázni, de gyakrabban a valódi ok a munkahelyi hatékonyság hiánya.
A termelékenységet leginkább rontó rejtett tényezők közé tartoznak:
- Nem egyértelmű prioritások: Ha az alkalmazottak nem tudják, mi a legfontosabb, akkor alacsony értékű munkákra pazarolják az idejüket.
- Folyamatos feladatváltás: A különböző feladatok közötti váltás megzavarja a koncentrációt és csökkenti az általános teljesítményt.
- Egyértelmű cél nélküli megbeszélések: A telezsúfolt megbeszélésnaptár kevés időt hagy a tényleges munkára.
A termelékenység javítása a hatékonyság javításával kezdődik, nem pedig csak a nagyobb teljesítmény elvárásával.
📮ClickUp Insight: Hétfő blues? Kiderült, hogy a hétfő a heti termelékenység gyenge láncszeme (a szójáték nem szándékos), a munkavállalók 35%-a tartja a legkevésbé termelékeny napnak.
Ez a visszaesés annak tudható be, hogy hétfő reggelenként időt és energiát kell fordítani a frissítések és a heti prioritások keresésére. Egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, mint a ClickUp, segíthet ebben.
Például a ClickUp Brain, a beépített AI asszisztens, másodpercek alatt tájékoztatja Önt minden fontos frissítésről és prioritásról. 💁
2. Tegye a nagy hatással bíró munkát alapértelmezetté
Az alkalmazottak túl sok időt töltenek ismétlődő feladatokkal, adminisztratív teendőkkel és alacsony értékű tevékenységekkel.
A hatékonyság növelése érdekében:
- Csökkentse a feladatok túlterheltségét: Ha minden sürgős, akkor semmi sem az.
- Hatékony feladatkiosztás: Gondoskodjon arról, hogy a megfelelő munkát a megfelelő emberek végezzék el.
- Használjon intelligens eszközöket a kézi munka minimalizálására: az egyszerű folyamatok automatizálása megakadályozza a felesleges időveszteséget.
Amikor az alkalmazottak idejük nagy részét magas értékű munkával töltik, a termelékenység természetesen növekszik.
3. A termelékenységnek a fenntarthatóságról kell szólnia
A magas teljesítményű csapatok nem csak többet termelnek, hanem kiégés nélkül tartják fenn teljesítményüket. Ehhez a következőkre van szükség:
- Reális munkaterhelés-elosztás: Az alkalmazottak túlterhelése rövid távú nyereséghez vezet, de hosszú távon visszaesést okoz.
- A mély munkára való összpontosítás: A zavartalan, magas színvonalú munkavégzéshez szükséges tér megteremtése javítja az általános eredményeket.
- A hatékonyság ösztönzése, nem csak az erőfeszítés: Az alkalmazottaknak nem szabad úgy érezniük, hogy a hosszabb munkaidő jobb munkavégzést jelent.
A fenntartható termelékenység azt jelenti, hogy állandó eredményeket érünk el anélkül, hogy az alkalmazottak jólétét feláldoznánk.
4. Teremtsen felelősségvállalást mikromanagement nélkül
A termelékenység csökken, ha az alkalmazottak úgy érzik, hogy figyelik őket, ahelyett, hogy bíznának bennük.
A folyamatos ellenőrzés és merev felügyelet helyett:
- Használjon adatokat a haladás nyomon követéséhez a feltételezések helyett: az olyan eszközök, mint a ClickUp Dashboards, valós idejű betekintést nyújtanak a befejezett feladatokba, a termelékenységi trendekbe és a csapat általános teljesítményébe.
- Határozzon meg előre egyértelmű elvárásokat a zavarok minimalizálása érdekében: ha az alkalmazottak ismerik a céljaikat, akkor a prioritások átgondolása helyett a produktív feladatokra koncentrálhatnak.
- Adjon lehetőséget az alkalmazottaknak, hogy felelősséget vállaljanak a munkájukért: használjon vizuális munkaterhelés-követést, hogy a csapatok önállóan tudják kezelni a haladást, anélkül, hogy folyamatosan be kellene avatkozni.
Az alkalmazottak akkor a legtermelékenyebbek, ha autonómiát éreznek feladataik végrehajtása során, és nem úgy érzik, hogy csak mások feladatlistáját teljesítik.
5. Tegye a termelékenységet szokássá, ne csak alkalmi törekvéssé
A termelékenység nem lehet reaktív, ahol a csapatok csak akkor koncentrálnak a hatékonyságra, ha szorosak a határidők.
Ehelyett a vállalkozásoknak a következőket kellene tenniük:
- Kialakítson strukturált munkafolyamatokat, amelyek minimalizálják a felesleges súrlódásokat.
- Ösztönözze a folyamatos tanulást és a folyamatok fejlesztését
- Támogassa azt a kultúrát, amelyben az alkalmazottak proaktívan optimalizálják munkamódszereiket.
A legtermelékenyebb csapatok folyamatosan finomítják megközelítésüket, hogy a hatékonyság legyen a norma.
A termelékenység javítása azt jelenti, hogy eltávolítjuk azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák őket abban, hogy a legjobb munkát végezzék. Amikor a vállalkozások optimalizálják a munkafolyamatokat, csökkentik a zavaró tényezőket és fenntartható munkaritmust hoznak létre, a termelékenység könnyedén, fáradság nélkül valósul meg.
A hosszú távú termelékenységi kiválóság képlete
Az alkalmazottak termelékenységének javítása érdekében optimalizálnia kell a munkafolyamatokat, mérnie kell a hatást, és meg kell szüntetnie azokat a tényezőket, amelyek visszatartják a csapatát. A megfelelő megközelítés, legyen az többtényezős termelékenységi képlet, a standard termelékenységi képlet vagy a termelékenység javítását célzó stratégiák, biztosítja, hogy minden erőfeszítés hozzájáruljon az üzleti növekedéshez.
Amikor a vállalkozások pontosan kiszámítják az alkalmazottak termelékenységét, feltárják a rejtett hatékonysági hiányosságokat, növelik a teljesítményt és mérhető sikereket érnek el. Mindezt úgy, hogy egy hatékonyabb és jutalmazóbb munkakörnyezet megteremtésével növelik az alkalmazottak elégedettségét.
Készen áll arra, hogy a termelékenységet új szintre emelje?