Hogyan lehet javítani és kiszámítani az egy alkalmazottra jutó termelékenységet?

Az alkalmazottai a vállalat legnagyobb erőssége. Az üzleti vezetők feladata pedig olyan munkahelyet teremteni, ahol az alkalmazottak termelékenysége virágzik.

De honnan tudhatja, hogy munkatársai úgy érzik-e, hogy a legjobb formájukat hozhatják a munkában?

Mi lenne, ha tudná, hogyan kell kiszámítani az egy alkalmazottra jutó termelékenységet, olyan egyszerűen, mint a bankszámláját ellenőrizni? Világos képet kapna arról, hogy az egyes alkalmazottak mennyi értéket teremtenek, hol lassítják a munkát a hatékonysági hiányosságok, és hogyan lehet optimalizálni a jobb eredmények elérése érdekében.

De a legtöbb vállalkozás rosszul csinálja. A tényleges hatást helyett a munkával töltött időt követik nyomon, ami szakadékot teremt az erőfeszítések és az eredmények között.

Szóval, mi a helyes módszer a termelékenység mérésére és az üzleti növekedés elősegítésére? Nézzük meg részletesen!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Nehézségeket tapasztal a munkaerő hatékonyságának mérésében és javításában? Íme, hogyan számolhatja ki az egy alkalmazottra jutó termelékenységet és optimalizálhatja a teljesítményt: Használjon bevált termelékenységi képleteket, mint például az alapvető termelékenységi képlet, a munkaerő-termelékenységi képlet és a többtényezős termelékenységi képlet , hogy nyomon kövesse és összehasonlítsa a hatékonyságot.

Szüntesse meg a szűk keresztmetszeteket azáltal, hogy azonosítja az ismétlődő feladatokat, a munkaterhelés egyensúlytalanságait és a hatékonyság hiányát, amelyek lassítják csapatát.

Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét és elégedettségét a pozitív munkakörnyezet elősegítésével és a zavaró tényezők csökkentésével.

Optimalizálja a munkafolyamatokat automatizálással, hogy időt szabadítson fel a nagy hatással bíró munkákra a manuális folyamatok helyett.

Használja ki az adatokon alapuló betekintést az erőforrások elosztásának javításához, az előrehaladás nyomon követéséhez és a termelékenységi stratégiák finomításához a fenntartható növekedés érdekében. Növelje csapata termelékenységét még ma, és egyszerűsítse munkafolyamatait a nyomon követéshez és automatizáláshoz legalkalmasabb eszközökkel.

Mi az alkalmazotti termelékenység? 👩‍🏫

Az alkalmazottak termelékenysége azt jelenti, hogy az alkalmazott munkája mennyire hatékonyan alakul mérhető eredményekké. Nem a ledolgozott órák száma a fontos, hanem az az idő alatt létrehozott érték.

Képzeljen el két projektmenedzsert:

Az egyik a határidő előtt szállítja le a projekteket, optimalizálja az erőforrásokat és biztosítja a munkafolyamatok zökkenőmentességét.

A másik folyamatosan szűk keresztmetszetekkel küzd, ami késésekhez és a célok elmulasztásához vezet.

Ugyanaz a pozíció, ugyanazok a munkaórák, de jelentősen eltérő termelékenységi szintek.

A valódi termelékenység a következőkről szól:

Minőség és hatékonyság: Az alkalmazottak magas színvonalú munkát végeznek-e felesleges erőfeszítések nélkül?

Feladatfókusz: Hatékony projektekben dolgoznak, vagy ismétlődő feladatokba fulladnak?

Órákonkénti teljesítmény: javulnak az eredmények, vagy csak felesleges munkával vannak elfoglalva?

Hogyan lehet meghatározni az egy alkalmazottra jutó termelékenységet? Kezdje azzal, hogy nyomon követi a megfelelő termelékenységi mutatókat. Használja ezeket a számokat a valódi teljesítményt befolyásoló tényezők és a munkafolyamatok szűk keresztmetszeteinek felismeréséhez, és szüntesse meg a találgatásokat.

Miért fontos az alkalmazottak termelékenységének mérése? 🤷‍♀️

Mérés nélkül a termelékenység csak feltételezés. Egy csapat elfoglaltnak tűnhet, vagy akár annak is érezheti magát, de munkájuk eredményeket hoz? Elismerik a kiemelkedő teljesítményt? Figyelmen kívül hagyják a hatékonysági hiányosságokat?

Az alkalmazottak termelékenységének nyomon követése nem mikromanagementről szól, hanem arról, hogy megalapozott döntéseket hozzon, amelyek javítják mind az üzleti teljesítményt, mind az alkalmazottak jólétét.

Miért fontos ez?

Teljesítmény kontra percepció: Egyes alkalmazottak gyorsabban végzik el a feladatokat, de a minőség rovására. Mások több időt igényelnek, de kiváló munkát végeznek. Világos termelékenységi mérőszámok nélkül könnyű félreértékelni a hatékonyságot.

Stratégiai erőforrás-elosztás: Ha egy alkalmazott napjának 40%-át ismétlődő feladatokra fordítja, az nagy hatással van a hatékony munkavégzésre. A termelékenységi adatok segítenek a vezetőknek a munkaterhelés átcsoportosításában, a folyamatok automatizálásában és a produktív feladatokra való összpontosításban.

Jobb elszámoltathatóság és motiváció: Amikor az alkalmazottak megismerik termelékenységi mutatóikat, értékes betekintést nyernek saját hatásaikba. Ez a átláthatóság elősegíti az elkötelezett alkalmazottak kialakulását, akik felelősséget vállalnak munkájukért, és erőfeszítéseiket a vállalkozás fejlődése érdekében irányítják.

Jövedelmezőség és üzleti növekedés: A hatékonysági hiányosságok összeadódnak. Azok a vállalatok, amelyek folyamatosan nyomon követik a termelékenységi mutatókat, optimalizálhatják működésüket, csökkenthetik a munkaerő-pazarlást és felesleges munkaerő-felvétel nélkül bővíthetik tevékenységüket.

A termelékenységi képletek integrálásával a vállalkozások összehasonlíthatják a csapatok termelékenységét, nyomon követhetik az időbeli előrehaladást, és okosabb üzleti döntéseket hozhatnak. Ez biztosítja, hogy minden ledolgozott óra hozzájáruljon az üzleti sikerhez.

A munkaerő termelékenységét befolyásoló tényezők 📈

A csapat teljesítményét nem csak a készségek vagy a tapasztalat határozza meg. Ez a munkahelyi körülmények, az elkötelezettség szintje és a működési hatékonyság kombinációja. Még a legtehetségesebb alkalmazottak is nehézségekkel küzdhetnek, ha nincsenek megfelelő rendszerek.

A termelékenységet leginkább gátló tényezők közé tartoznak:

Munkahelyi környezet: A pozitívabb munkakörnyezet elősegíti a hatékonyságot, míg a folyamatos zavaró tényezők, a nem egyértelmű elvárások és a mikromanagement elvezetnek a motiváció csökkenéséhez.

Ismétlődő feladatok és a munkaterhelés egyensúlya: Ha az alkalmazottak túl sok időt töltenek alacsony értékű feladatokkal, a termelékenység hatékonysága csökken. A jól felépített munkafolyamat biztosítja, hogy a munkavállalók a produktív feladatokra koncentráljanak ahelyett, hogy csak elfoglaltsággal töltenék az idejüket.

Technológia és hatékonyság : A lassú folyamatok és elavult eszközök szűk keresztmetszeteket okoznak. Azok a vállalkozások, amelyek a termelékenység méréseit integrálják munkafolyamataikba, csökkentik a súrlódásokat és növelik a hatékonyságot.

Munkavállalói elkötelezettség : Azok a munkavállalók, akik értékesnek és kihívásokkal telinek érzik magukat, maximális hatékonysággal dolgoznak, míg az elkötelezettségüket vesztett munkavállalók nehezen tartják fenn motivációjukat.

Külső tényezők: A gazdasági változások, az iparági tényezők és a változó piaci igények mind hatással lehetnek egy vállalkozás termelékenységére, ezért az alkalmazkodóképesség kulcsfontosságú.

A tartós termelékenység kulcsa ezeknek az akadályoknak a felismerése és megszüntetése. Így az alkalmazottak több időt fordíthatnak az üzleti sikert elősegítő, értelmes, nagy értékű munkára.

A termelékenység kiszámításának legjobb módszerei 🛠

A termelékenység mérése azt jelenti, hogy megértjük, mennyi eredményt ér el egy vállalkozás a befektetett erőfeszítésekért cserébe. Egy egyértelmű termelékenységi képlet segít a vezetőknek a teljesítmény értékelésében, a munkafolyamatok optimalizálásában és az adatokon alapuló döntések meghozatalában.

1. Alapvető termelékenységi képlet

A termelékenység mérésének legegyszerűbb módja az, ha kiszámítja, hogy minden egyes input egységre mennyi output keletkezik:

Termelékenység = teljes kimenet ÷ teljes bemenet

Ez a módszer széles körben elterjedt, mert gyors áttekintést ad a hatékonyságról. Ugyanakkor nem ad teljes képet, mivel figyelmen kívül hagy olyan tényezőket, mint a minőség, a komplexitás és az erőfeszítés.

Vegyünk példának egy tartalommarketing-csapatot:

Havonta 50 blogcikket publikálnak 5 íróval.

A képlet használata: 50 ÷ 5 = 10 cikk íróként

Első pillantásra ez produktívnak tűnik. De ez a képlet megmutatja-e, hogy a tartalom vonzó, jól kutatott vagy konverziót generál-e?

Nem. Az egyik író 15 sietve megírt, alacsony minőségű cikket produkálhat, míg a másik 5 magas színvonalú, SEO-optimalizált cikket ír, amelyek forgalmat és potenciális ügyfeleket hoznak.

Ez a képlet gyors összehasonlításokhoz hasznos, de más termelékenységi mérőszámokkal együtt kell alkalmazni, hogy a végzett munka valódi hatását fel lehessen mérni.

2. Munkaerő-termelékenységi képlet

Ideális esetben a munkaerő termelékenysége azt méri, hogy az alkalmazottak munkaideje mennyire hatékonyan alakul át termelési eredményekké:

Munkaerő-termelékenység = termelési érték ÷ ledolgozott órák száma

Ez a módszer kulcsfontosságú azokban az iparágakban, ahol az időhatékonyság közvetlenül befolyásolja a jövedelmezőséget, például a gyártásban, a kiskereskedelemben vagy az ügyfélszolgálatban.

Példa:

Egy gyártóüzem hetente 1000 egységet termel.

Az alkalmazottak összesen 500 órát dolgoztak.

1000 ÷ 500 = 2 egység óránként

A magasabb termelékenységi arány azt jelenti, hogy az alkalmazottak hatékonyan dolgoznak, míg az alacsonyabb szám hatékonysági hiányosságokra utal, például időpazarlásra, rossz munkafolyamatokra vagy készséghiányra.

A puszta számok azonban nem adnak teljes képet a helyzetről. Két munkavállaló, akik ugyanolyan sebességgel szerelik össze a termékeket, nagyon eltérő módszerekkel dolgozhatnak. Az egyik gyorsabban dolgozik, de hibákat végez, míg a másik minimális hibával biztosítja a magas minőségű eredményt.

Éppen ezért a teljes munkaerő-hatékonyság átfogó képet adó következtetéshez elengedhetetlen a termelékeny órák, az alkalmazottak teljesítménye és a minőség nyomon követése.

👀 Tudta? Henry Ford 1913-ban forradalmasította a munka termelékenységét az első mozgó futószalag bevezetésével. Ez az innováció a Model T gyártási idejét 12 óráról mindössze 93 percre csökkentette, ezzel ugrásszerűen növelve a termelékenységet és újradefiniálva a gyártás hatékonyságát. Ez egy tökéletes példa arra, hogy a munka termelékenysége nem csak a ledolgozott órák számáról szól, hanem a folyamatok optimalizálásáról is, hogy ugyanazzal az erőfeszítéssel többet lehessen elérni.

Ezek a képletek hasznosak, de a termelékenység a hatékonyságról, a minőségről és a hatékonyságról szól. Azok a vállalkozások, amelyek kizárólag a kimeneti adatokra támaszkodnak, anélkül, hogy figyelembe vennék a valódi teljesítményt meghatározó tényezőket, kockáztatják, hogy hibás döntéseket hoznak.

A cél az, hogy olyan termelékenységi mutatókat kövessünk nyomon, amelyek összhangban állnak az üzleti sikerrel, ahelyett, hogy csak az elvégzett munkát mérnénk.

3. Többfaktoros termelékenységi képlet

A termelékenységet nem mindig lehet egyetlen változóval szemléltetni. Egyes iparágakban holisztikus megközelítésre van szükség a hatékonyság elérése érdekében. A többtényezős termelékenységi képlet több tényezőt értékel, hogy megmérje az üzleti teljesítményt:

Többtényezős termelékenység = teljes termelés ÷ (munkaerő-befektetés + tőke-befektetés + anyag-befektetés)

Ez a módszer különösen hasznos a logisztika, a gyártás és a szolgáltatóipar területén, ahol több erőforrás is befolyásolja a termelékenységet.

Például egy logisztikai vállalat szeretné javítani a szállítás hatékonyságát. Ahelyett, hogy csak az alkalmazottak teljesítményét követnék nyomon, a következőket elemzik:

Munkaerő-befektetés : A raktári személyzet és a sofőrök által ledolgozott órák száma

Tőkeberuházás : beruházás a járműpark korszerűsítésébe és a szállítási szoftverbe

Anyag felhasználás: Üzemanyaggal, csomagolással és raktározással kapcsolatos költségek

A többtényezős termelékenységi méréseken alapuló elemzések segítségével a vállalat rájön, hogy a szállítási késések nem a munkavállalók hatékonyságának hiányából, hanem az elavult útvonaltervezési technológiából adódnak. Ahelyett, hogy több sofőrt alkalmaznának, a vállalat AI-alapú útvonaloptimalizálásba fektet be, ezzel csökkentve a költségeket és növelve a napi szállítások számát.

Ez a képlet segít a vállalkozásoknak meghatározni, melyik tényező hat leginkább a termelékenységre, így okosabb, költséghatékonyabb döntéseket hozhatnak, ahelyett, hogy feltételeznék, hogy több munkaerő egyenlő a nagyobb termelékenységgel.

4. Részleges tényezőtermelékenység

A több tényezőt figyelembe vevő multifaktoros termelékenységgel ellentétben a részleges tényező termelékenységi képlet egy adott tényezőt izolál. Ilyen lehet például a munkaerő, a tőke vagy az anyagok, ami egy fókuszáltabb módszert kínál a hatékonyság értékeléséhez:

Részleges termelékenység = kimenet ÷ specifikus bemenet (pl. munkaerő vagy tőke)

Ez különösen hasznos osztályok közötti összehasonlítások vagy szerepkörökön alapuló értékelések esetén.

Gondoljon egy szoftverfejlesztő cégre, amely szeretné értékelni a fejlesztők hatékonyságát.

Ahelyett, hogy a teljes vállalat teljesítményét mérnék, a következőket követik nyomon:

Mérnökönként kifejlesztett funkciók száma

A minőségbiztosítási tesztelők által kijavított hibák

Fejlesztőnként írt tiszta kódsorok száma

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy az egyik fejlesztő kétszer annyi kódsort írva termelékenyebb. De ha jobban megnézzük, kiderül, hogy munkájának fele jelentős átdolgozást igényelt, míg a másik fejlesztő kevesebb, de jobb minőségű, hibamentes kódsort írt.

A részleges tényezőtermelékenység segítségével a vezetők összehasonlíthatják a termelékenységet a szerepkörökön belül vagy a csapatok között, és azonosíthatják, hol lehet javítani a hatékonyságot anélkül, hogy félreértenék a nyers termelési adatokat.

📖 Olvassa el még: Tippek a munkahelyi időgazdálkodási készségek fejlesztéséhez

Miért fontosak ezek a képletek?

Nincs olyan termelékenységi képlet, amely mindenre kiterjedne. Azok a vállalkozások, amelyek kizárólag a termelési adatokra támaszkodnak, figyelmen kívül hagyhatják a hatékonysági hiányosságokat, rosszul oszthatják el az erőforrásokat, vagy rossz megoldásokba fektethetnek be.

A többtényezős és részleges tényezős termelékenységi mérőszámok használata segít a vezetőknek:

A termelékenység nem azt jelenti, hogy többet kell dolgozni, hanem azt, hogy okosabban kell dolgozni. A helyes számítások biztosítják, hogy minden befektetés jelentősen hozzájáruljon az üzleti növekedéshez.

Hogyan mérjük és optimalizáljuk az alkalmazottak termelékenységét? 💪

Az egy alkalmazottra jutó termelékenység kiszámításának megértése csak a feladatok felének felel meg. Az igazán fontos az, hogy ezeket az adatokat felhasználjuk a hatékonyság növelésére és az alkalmazottak termelékenységének javítására.

Sok vállalkozásnak nehézséget okoz az alkalmazottak hatékonyságának mérése, mert a hagyományos nyomonkövetési módszerek a munkával töltött időre összpontosítanak, nem pedig a tényleges hatásra. A kulcs az adatokon alapuló betekintés és a mesterséges intelligencián alapuló optimalizálás kombinálása, hogy kiküszöbölje a hatékonysági hiányosságokat és javítsa a teljesítményt.

1. Az alkalmazottak termelékenységének mérése a megfelelő mutatókkal

Az alkalmazottak termelékenységének pontos kiszámításához a vállalkozásoknak a következőket kell nyomon követniük:

Teljesítményalapú mutatók: az egy alkalmazottra jutó elvégzett feladatok, gyártott egységek vagy nyújtott szolgáltatások száma

Termelékenységi hatékonysági százalék: Egy képlet, amely meghatározza, hogy a befektetett erőforrásokhoz képest mennyi termelés keletkezik.

Időalapú elemzés: A produktív órák és az ismétlődő feladatokra fordított idő figyelemmel kísérése segít feltárni a hatékonysági hiányosságokat.

Szeretné a termelékenység nyomon követését egy új szintre emelni?

A ClickUp személyes termelékenységi jelentés sablonja strukturált mérőeszközt biztosít az egyéni teljesítményhez.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp személyes termelékenységi jelentés sablonjával könnyedén rögzítheti és nyomon követheti termelékenységét.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse nyomon a termelékenységi trendeket valós időben

A mikromanagement nélkül azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket

Optimalizálja a munkaterhelés elosztását a hatékonyság növelése érdekében

2. A termelékenység optimalizálása mesterséges intelligenciával és automatizálással

A manuális nyomon követés és a folyamatok szűk keresztmetszetei értékes időt pazarolnak. A termelékenység növelésére törekvő vállalatoknak be kell vezetniük az AI-alapú automatizálást.

AI-alapú betekintés: Az olyan eszközök, mint Az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain , elemzik az alkalmazottak tevékenységét, és javaslatokat tesznek a munkafolyamatok javítására.

Feladatok automatizálása: A ClickUp Automations megszünteti az ismétlődő feladatokat, így az alkalmazottak a nagy hatással bíró munkákra koncentrálhatnak.

Intelligens erőforrás-elosztás: A megfelelő munkák megfelelő embereknek való kiosztása megakadályozza a szűk keresztmetszetek kialakulását és a kiégést.

Például megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy készítsen azonnali standup-ot vagy összefoglalót egy csapattag teljesítményéről.

A vállalkozások a ClickUp erőforrás-elosztási sablon segítségével hatékonyabban nyomon követhetik a termelékenységet.

Ingyenes sablon letöltése Optimalizálja csapata termelékenységét a ClickUp erőforrás-elosztási sablonjával.

Ez a sablon segít:

Egyensúlyozza a munkaterhelést és kerülje el az alkalmazottak kiégését

A feladatok hatékony elosztása a csapat kapacitása alapján

Javítsa a projekt átláthatóságát a jobb tervezés érdekében

3. Magas termelékenységű munkakörnyezet létrehozása

A nyomon követésen és az automatizáláson túl a vállalatok pozitívabb munkakörnyezet kialakításával is javíthatják az alkalmazottak teljesítményét.

A stratégiák a következőket tartalmazzák:

Az alkalmazottak elkötelezettségének ösztönzése: Tanulmányok kimutatták, hogy Tanulmányok kimutatták, hogy az elkötelezett alkalmazottak nagyobb valószínűséggel teljesítik a célokat és nyújtanak értékes betekintést.

Az együttműködés során felmerülő súrlódások csökkentése: A projektmenedzsment eszközök használata segít a csapatoknak az összehangoltság és a hatékonyság fenntartásában.

A jelentőségteljes munkák előtérbe helyezése: Az alacsony értékű feladatok automatizálása lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy Az alacsony értékű feladatok automatizálása lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy több időt fordítsanak a produktív feladatokra.

A megfelelő termelékenységi mérési módszerekkel, mesterséges intelligenciával működő eszközökkel és egyszerűsített munkafolyamatokkal a vállalkozások növelhetik az alkalmazottak termelékenységét, hatékonyan nyomon követhetik az előrehaladást, és felesleges munkaerő-felvétel nélkül bővíthetik tevékenységüket.

Tippek az alkalmazottak termelékenységének javításához ⏱

A termelékenység javulása nem a hosszabb munkaidőnek köszönhető. Hanem a jobb munkavégzésnek. A jól teljesítő és a gyengén teljesítő csapatok közötti különbség gyakran abban rejlik, hogy az alkalmazottak milyen támogatást kapnak, mennyire zökkenőmentesek a munkafolyamatok, és rendelkeznek-e a sikerhez szükséges megfelelő feltételekkel.

Ha növelni szeretné az alkalmazottak termelékenységét, összpontosítson az alábbi öt hatékony változtatásra:

1. Csökkentse a termelékenységet rontó tényezőket, mielőtt azok súlyosbodnának

Könnyű a gyenge termelékenységet az erőfeszítések hiányával magyarázni, de gyakrabban a valódi ok a munkahelyi hatékonyság hiánya.

A termelékenységet leginkább rontó rejtett tényezők közé tartoznak:

Nem egyértelmű prioritások : Ha az alkalmazottak nem tudják, mi a legfontosabb, akkor alacsony értékű munkákra pazarolják az idejüket.

Folyamatos feladatváltás : A különböző feladatok közötti váltás megzavarja a koncentrációt és csökkenti az általános teljesítményt.

Egyértelmű cél nélküli megbeszélések: A telezsúfolt megbeszélésnaptár kevés időt hagy a tényleges munkára.

A termelékenység javítása a hatékonyság javításával kezdődik, nem pedig csak a nagyobb teljesítmény elvárásával.

📮ClickUp Insight: Hétfő blues? Kiderült, hogy a hétfő a heti termelékenység gyenge láncszeme (a szójáték nem szándékos), a munkavállalók 35%-a tartja a legkevésbé termelékeny napnak. Ez a visszaesés annak tudható be, hogy hétfő reggelenként időt és energiát kell fordítani a frissítések és a heti prioritások keresésére. Egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, mint a ClickUp, segíthet ebben. Például a ClickUp Brain, a beépített AI asszisztens, másodpercek alatt tájékoztatja Önt minden fontos frissítésről és prioritásról. 💁

2. Tegye a nagy hatással bíró munkát alapértelmezetté

Az alkalmazottak túl sok időt töltenek ismétlődő feladatokkal, adminisztratív teendőkkel és alacsony értékű tevékenységekkel.

A hatékonyság növelése érdekében:

Csökkentse a feladatok túlterheltségét: Ha minden sürgős, akkor semmi sem az.

Hatékony feladatkiosztás: Gondoskodjon arról, hogy a megfelelő munkát a megfelelő emberek végezzék el.

Használjon intelligens eszközöket a kézi munka minimalizálására: az egyszerű folyamatok automatizálása megakadályozza a felesleges időveszteséget.

Amikor az alkalmazottak idejük nagy részét magas értékű munkával töltik, a termelékenység természetesen növekszik.

📖 Olvassa el még: A legjobb alkalmazott-termelékenység-követő szoftverek

3. A termelékenységnek a fenntarthatóságról kell szólnia

A magas teljesítményű csapatok nem csak többet termelnek, hanem kiégés nélkül tartják fenn teljesítményüket. Ehhez a következőkre van szükség:

Reális munkaterhelés-elosztás: Az alkalmazottak túlterhelése rövid távú nyereséghez vezet, de hosszú távon visszaesést okoz.

A mély munkára való összpontosítás: A zavartalan, magas színvonalú munkavégzéshez szükséges tér megteremtése javítja az általános eredményeket.

A hatékonyság ösztönzése, nem csak az erőfeszítés: Az alkalmazottaknak nem szabad úgy érezniük, hogy a hosszabb munkaidő jobb munkavégzést jelent.

A fenntartható termelékenység azt jelenti, hogy állandó eredményeket érünk el anélkül, hogy az alkalmazottak jólétét feláldoznánk.

4. Teremtsen felelősségvállalást mikromanagement nélkül

A termelékenység csökken, ha az alkalmazottak úgy érzik, hogy figyelik őket, ahelyett, hogy bíznának bennük.

A folyamatos ellenőrzés és merev felügyelet helyett:

Használjon adatokat a haladás nyomon követéséhez a feltételezések helyett: az olyan eszközök, mint a ClickUp Dashboards , valós idejű betekintést nyújtanak a befejezett feladatokba, a termelékenységi trendekbe és a csapat általános teljesítményébe.

Határozzon meg előre egyértelmű elvárásokat a zavarok minimalizálása érdekében: ha az alkalmazottak ismerik a céljaikat, akkor a prioritások átgondolása helyett a produktív feladatokra koncentrálhatnak.

Adjon lehetőséget az alkalmazottaknak, hogy felelősséget vállaljanak a munkájukért: használjon vizuális munkaterhelés-követést, hogy a csapatok önállóan tudják kezelni a haladást, anélkül, hogy folyamatosan be kellene avatkozni.

Vizualizálja termelékenységét a személyre szabott ClickUp Dashboards segítségével.

Az alkalmazottak akkor a legtermelékenyebbek, ha autonómiát éreznek feladataik végrehajtása során, és nem úgy érzik, hogy csak mások feladatlistáját teljesítik.

5. Tegye a termelékenységet szokássá, ne csak alkalmi törekvéssé

A termelékenység nem lehet reaktív, ahol a csapatok csak akkor koncentrálnak a hatékonyságra, ha szorosak a határidők.

Ehelyett a vállalkozásoknak a következőket kellene tenniük:

Kialakítson strukturált munkafolyamatokat, amelyek minimalizálják a felesleges súrlódásokat.

Ösztönözze a folyamatos tanulást és a folyamatok fejlesztését

Támogassa azt a kultúrát, amelyben az alkalmazottak proaktívan optimalizálják munkamódszereiket.

A legtermelékenyebb csapatok folyamatosan finomítják megközelítésüket, hogy a hatékonyság legyen a norma.

A termelékenység javítása azt jelenti, hogy eltávolítjuk azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák őket abban, hogy a legjobb munkát végezzék. Amikor a vállalkozások optimalizálják a munkafolyamatokat, csökkentik a zavaró tényezőket és fenntartható munkaritmust hoznak létre, a termelékenység könnyedén, fáradság nélkül valósul meg.

A hosszú távú termelékenységi kiválóság képlete

Az alkalmazottak termelékenységének javítása érdekében optimalizálnia kell a munkafolyamatokat, mérnie kell a hatást, és meg kell szüntetnie azokat a tényezőket, amelyek visszatartják a csapatát. A megfelelő megközelítés, legyen az többtényezős termelékenységi képlet, a standard termelékenységi képlet vagy a termelékenység javítását célzó stratégiák, biztosítja, hogy minden erőfeszítés hozzájáruljon az üzleti növekedéshez.

Amikor a vállalkozások pontosan kiszámítják az alkalmazottak termelékenységét, feltárják a rejtett hatékonysági hiányosságokat, növelik a teljesítményt és mérhető sikereket érnek el. Mindezt úgy, hogy egy hatékonyabb és jutalmazóbb munkakörnyezet megteremtésével növelik az alkalmazottak elégedettségét.

🚀 Készen áll arra, hogy a termelékenységet új szintre emelje? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és lássa el csapatát a munka nyomon követéséhez, automatizálásához és optimalizálásához szükséges legjobb eszközökkel.