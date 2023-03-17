ClickUp blog
Hogyan segíthetnek a vállalkozások az alkalmazottaknak a termelékenységük növelésében?

2023. március 17.

Függetlenül attól, hogy az emberek otthonról, irodából vagy valamilyen hibrid modellben dolgoznak, a vállalkozások mindig arra törekszenek, hogy növeljék a termelékenységet, vagyis azt, hogy egy munkavállaló óránként mennyi árut vagy szolgáltatást tud előállítani vagy nyújtani.

Máris jelentős előrelépés történt: az Economic Policy Institute legújabb elemzése szerint az amerikai munkavállalók összesen 164%-kal termelékenyebbek a munkahelyükön, mint 1948-ban voltak.

De vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy a múlt évtizedekben bevált módszerek hatékonyságának vannak határai: 2022-ben az amerikai munkavállalók termelékenysége a 1980-as évek óta a legnagyobb mértékben csökkent, mivel az infláció a harmadik negyedévben több mint 3%-kal csökkentette a reál órabéreket az előző évhez képest, a Munkaügyi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

A ClickUp elemezte az elmúlt évtized vezető kutatásait és pártatlan tanulmányait, és összeállított egy listát azokról a módszerekről, amelyek segíthetnek a munkavállalóknak a munkavégzés során a maximális termelékenység elérésében.

Emelje a fizetést

A fizetést borítékból kivéve
via Andrey_Popov // Shutterstock

A minimálbér emelése – az átlagos megélhetési bér az Egyesült Államokban 2022-ben 24 dollár volt óránként – az elmúlt 10 évben kulcsfontosságú módszer volt azoknak a vállalatoknak, amelyek a termelékenység javítására törekedtek.

Bár több állam és Washington D. C. is emelte a minimálbért az elmúlt években, a szövetségi minimálbér 2009 óta 7,25 dollár/óra maradt. Nagyjából ugyanebben az időszakban, 2007 és 2021 között, a Munkaügyi Statisztikai Hivatal megállapította, hogy a munkavállalók termelékenysége évente átlagosan 1,4%-kal nőtt.

„Országos szinten a munkaerő termelékenysége valamivel gyorsabban nőtt, mint a bérek” – jelentette a BLS. Tehát bár a bérek nem mindig emelkedtek ennek megfelelően, a munkavállalók termelékenyebbek voltak. De a vállalatoknak, különösen a rekordszintű vállalati nyereség idején, lehetőségük van arra, hogy jobb eredményeket érjenek el, ha meglepetésként béremeléssel jutalmazzák a munkavállalókat.

A Harvard Business Review 2018-as jelentése szerint „a kutatások kimutatták, hogy amikor egy vállalat váratlan fizetésemelést ad, a munkavállalók gyakran viszonozzák [a gesztust] azzal, hogy a szükségesnél keményebben dolgoznak (még akkor is, ha nem aggódnak az elbocsátás miatt)”.

A kutatás részét képezi egy 2016-os Management Science tanulmány, amely megállapítja, hogy a „váratlan ajándékok ” kölcsönösséget generálnak a munkavállalókban a vállalatuk iránt, és motiválják őket, hogy maradjanak egy jól fizető állásban – mindaddig, amíg ezek a magasabb fizetésű állások többet fizetnek, mint a versenytársaik.

Vonja be mindenkit

Csapatmunka egy irodában
via GaudiLab // Shutterstock

A Qualtrics menedzsment tanácsadó cég szerint azok a munkavállalók, akik energikusnak és lelkesnek érzik magukat a munkájukban – amit gyakran a munkavállalói elkötelezettségként mérnek –, jobb teljesítményt nyújtanak, elkötelezettebbek a munkájuk iránt, és hosszabb ideig maradnak a vállalatnál.

A Gallup megállapította, hogy 18%-kal nőtt a termelékenység az értékesítésben, amikor a munkavállalók elkötelezettek voltak a munkájuk iránt, vagy lelkesedtek a munkájukért és a munkahelyükért. A vállalat felmérése azonban azt is megállapította, hogy 2022-ben az amerikai munkavállalók csupán 33%-a érezte magát elkötelezettnek a munkája iránt.

Az elkötelezettség – és ezáltal a termelékenység – növelésének egyik módja az, ha megkérjük a munkavállalókat, hogy kövessék nyomon saját teljesítményüket. Különösen a tudásmunkások – például a szoftverfejlesztők, írók és kutatók – esetében a saját munkájuk nyomon követése növelheti a termelékenységet, mivel segít nekik „megérteni és átgondolni, hogyan töltik az idejüket” – áll egy 2019-es tudományos tanulmányban.

Utasítsa el az open office-t, fogadja el a magányt

Egy férfi, aki megigazítja a nyakkendőjét, és egy székben ül, laptopjával az asztalon.
via nicepix // Shutterstock

Régóta ismert, hogy a nyitott irodák rontják a termelékenységet, mivel sok zavaró tényezőt és megszakítást okoznak a munkavállalóknak. Egy 2020-ban publikált tudományos tanulmány megállapította, hogy a magánirodákban dolgozó munkavállalók 14%-kal jobban teljesítettek egy kognitív feladatban, mint a nyitott irodákban dolgozók.

A világjárvány idején a távmunka térnyerése valóban azt eredményezte, hogy a munkavállalók produktívabbak lettek, kevesebb időt töltöttek utazással, jobban tudták kontrollálni környezetüket, és több időt tudtak szentelni a munkájuknak, anélkül, hogy egy szobányi kollégával kellett volna foglalkozniuk.

Természetesen az egyik módja a termelékenység fenntartásának, ha a munkáltatók továbbra is lehetővé teszik az otthoni munkavégzést. Ha azonban egyes munkavállalóknak legalább egy részben az irodában kell tartózkodniuk, a munkáltatók akkor is fenntarthatják a magas termelékenységet, ha magán irodákat biztosítanak számukra, és kompenzálják a munkába járással töltött időt vagy költségeket.

Találkozómentes napok

Napi tervező és toll
via Jaromir Urbanek // Shutterstock

Mindannyian átéltük már ezt. A „Ez a megbeszélés lehetett volna egy e-mail is” kifejezés ugyanolyan mém, mint komoly kritika az időgazdálkodással kapcsolatban. Hasznos, ha a csapat tagjai egymással egyeztetnek a közös feladatok előrehaladásáról, és tájékozódnak egymás prioritásairól, ütemtervéről és rendelkezésre állásáról.

Annak érdekében, hogy ezeket a célokat elérjék anélkül, hogy mindenki leülne egy asztal köré vagy virtuálisan összegyűlne egy Zoom-híváson, a kutatók azt javasolják, hogy hozzanak létre egy Slack-csatornát, amelyen minden nap ugyanabban az időben beszélgetési témák jelennek meg. A Harvard Business Review kutatása szerint általában kevesebb megbeszélés valóban nagyobb termelékenységet eredményez.

A megbeszélések valószínűségét csökkenteni lehet úgy is, hogy a vállalat egészére kiterjedő, megbeszélések nélküli napokat hirdetnek meg – nem csak a felettesek, vezetők, magas beosztású vezetők, vagy akár az ügyfelek számára. A 2022-es MIT Sloan Management Review tanulmány megállapította, hogy egy megbeszélések nélküli nap hetente növelte a termelékenységet, és segített a munkavállalóknak abban, hogy kevésbé érezzék magukat stresszesnek és mikromanagementnek kitéve.

A megbeszélések nélküli napok további előnyei közé tartozik, hogy több idő jut a feladatokra való koncentrálásra, és mindenki arra ösztönözhető, hogy alaposabban gondolkodjon el a megbeszélésekről, így azok „konkrétabbak, hatékonyabbak és felelősségteljesebbek” lesznek, állítja Gordon Jenkins vállalati menedzsment tanácsadó.

Sarah Dolezal

