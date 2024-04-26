15 termelékenységi mutató a csapat teljesítményének növeléséhez

A termelékenységi mutatók olyan fogalmak, amelyek adatpontként szolgálnak a munkavállalók vagy osztályok teljesítményének mérésére, elemzésére és bemutatására. Más szavakkal, ezek mérik a munkavállalók termelékenységét és jelzik, hogy az egyes csapatok hogyan járulnak hozzá az üzleti célok eléréséhez.

Az eszközkihasználás, a ledolgozott órák vagy a túlórákhoz hasonló termelékenységi mutatók tanulmányozása átláthatóságot teremt a csapat termelékenységében. Segít meghatározni, mely erőforrások stagnálnak, és melyek mozdítják előre a projekteket.

Ez egy egyszerű input-output kapcsolat, amely megmutatja, hogy a vállalat teljesítményét hogyan befolyásolják a bemenetek.

Készítettünk egy útmutatót, amely elmagyarázza a termelékenységi mutatók és a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) hatását a belső és külső üzleti folyamatokra. 👇

Mik a termelékenységi mutatók?

A termelékenységi mutatók olyan számszerűsíthető mérőszámok, amelyek az alkalmazottak teljesítményét mérik bizonyos területeken, valamint azt, hogy tevékenységük hogyan járul hozzá a szervezeti célok eléréséhez.

Ezek a mutatók könnyen érthető numerikus és vizuális betekintést nyújtanak a fejlesztésre vagy teljes átalakításra szoruló területekbe.

Tegyük fel például, hogy az A csapat 30 órát tölt egy háromnapos projekttel, amelyben 12 alkalmazott vesz részt. A B csapat ugyanazt a projektet két nap alatt fejezi be, két alkalmazottal kevesebb. Az alkalmazottak termelékenységi mutatóinak lebontása a vezetőknek más képet ad arról, hogy a B csapat miért és hogyan ér el jobb eredményeket, mint az A csapat.

Miért fontosak a termelékenységi mutatók?

A termelékenységet mérnie kell, hogy felülvizsgálhassa csapata előrehaladását az üzleti célokhoz képest. A gyártott egységektől és a generált bevételtől a beszerzésorientált feladatokig, ezek az alapvető mutatók pontos információkat nyújtanak ahhoz, hogy a csapatokat elkerülje a kudarc, és közelebb kerüljenek a minőségi szolgáltatáshoz, az ügyfél-elégedettséghez és a jobb haszonkulcshoz.

A termelékenységi mutatók és a teljesítménymutatók közötti kapcsolat számos hatékonysággal kapcsolatos adatpontot eredményezhet. Ezek integrálhatják a mennyiségi és minőségi betekintéseket, és hozzájárulhatnak a vállalat teljesítményének átfogó méréséhez.

A termelékenység fokozása érdekében végzett folyamatos figyelemmel kísérés és intézkedések hozzájárulnak a csapat teljesítményének javításához, ami elősegíti az üzleti eredmények javulását.

Most nézzük meg néhány legfontosabb termelékenységi mutatót és kulcsfontosságú teljesítménymutatót, amelyek segítenek a haladás mérésében.

15 példa a termelékenységi mutatókra és KPI-kra

A termelékenységi mutatók és KPI-k hosszú sora nyomasztó lehet. Szánjon időt arra, hogy eldöntse, melyik ezek közül a gyakori termelékenységi mutatók közül viheti vállalkozását a következő szintre. 👇

1. Alkalmazotti fluktuációs ráta (ETR)

A munkavállalói fluktuációs ráta azt méri, hogy egy adott időszak alatt a munkavállalók hány százaléka távozik a szervezetből. A mutató a létszám százalékában fejeződik ki. Ez a mutató a toborzási politikák minőségét és a munkavállalói elégedettség szintjét is méri.

A jelentések szerint a pandémiát követően a munkavállalói fluktuáció mértéke 20%-kal nőtt.

Míg a 10% alatti fluktuációs arány elfogadhatónak tekinthető, a magasabb fluktuációs arány negatív benyomást kelt a vállalati kultúráról, és demotivált, nem produktív munkaerőt jelezhet.

👉 Így számolhatja ki az ETR-t:

Alkalmazotti fluktuációs arány = [T /{(B+E)/2}] X100

Itt

T az adott időszakban történt felmondások száma

B az időszak elején foglalkoztatott alkalmazottak száma

E az időszak végén foglalkoztatott alkalmazottak száma

2. Bevétel értékesítőnként

Ez a termelékenységi mutató kiszámítja, hogy az értékesítési csapat tagjai egy alkalmazottra jutó bevételt hoznak.

Az értékesítési csapatok természetüknél fogva versenyképesek. Ezért az értékesítési termelékenységi mutatók használata elősegítheti az egészséges versenyt a csapaton belül.

Ugyanakkor ambiciózus, de reális értékesítési célokat tűzz ki, hogy ösztönözd csapatodat a bevételek növelése érdekében a plusz erőfeszítésekre.

Az egyes értékesítők teljesítményének összehasonlítása olyan paraméterek alapján, mint a szolgálati idő és az elért célok, lehetővé teszi a tisztességes értékelést.

👉 Íme egy gyors képlet ennek a mutatószámnak a kiszámításához:

3. Készletpontosság

A készletpontosság mutatója méri a tényleges és a nyilvántartott készlet közötti eltéréseket. E mutató nyomon követése és javítása megerősíti a megbízható szállítóként kialakult benyomást.

A pontos könyvelési gyakorlatok és a hatékony raktárkezelés eredményeként javul a készletpontosság. Ez egyben a készletkezelésért felelős helyszíni csapat hatékonyságát is jelzi.

Az ilyen minőségi mutatókban magas pontszámot kell fenntartania, hogy ügyfelei elégedettsége és az értékesítési adatok ugrásszerűen növekedjenek.

👉 Íme egy képlet a készletpontosság kiszámításához:

4. Átlagos kezelési idő (AHT)

Az átlagos kezelési idő az ügyfélkérdések vagy támogatási problémák megoldására fordított átlagos időt méri.

Az AHT-t általában az ügyfélszolgálati és támogató csapatok termelékenységének mérésére használják. Négy fő célja van:

Találja meg a legjobban teljesítő vagy proaktív tagokat a csapatában

Azonosítsa a gyengén teljesítő tagokat, és segítsen nekik képzésekkel javítani teljesítményüket.

Értsd meg az AHT ingadozásait a csapat stresszének vagy túlterheltségének jeleiként

Biztosítsa a magas szintű ügyfélszolgálatot az ügyfél-elégedettség fenntartása érdekében.

Egyszerűen fogalmazva, ez a munkavállalói termelékenységi mutató azt méri, hogy csapata mennyire hatékonyan oldja meg az ügyfelek kérdéseit a szolgáltatás minősége (QoS) romlása nélkül.

👉 Az AHT-t a következő képlettel számíthatja ki:

5. Feladatok teljesítési aránya

A feladatvégrehajtási arány az adott időn belül kiosztott feladatokhoz képest a befejezett feladatok százalékos arányát méri.

Ez a termelékenységi mérőszám a működési hatékonyság próbája. Segít felismerni a munkafolyamatok zavarait és a csapat kapacitásának hiányosságait.

Ha elhalmozódtak a feladatok, ideje újraelosztani a munkaterhelést, vagy mélyebben megvizsgálni az olyan problémákat, mint a feladatok nem egyértelmű prioritásainak meghatározása, a munkavállalók nem hatékony kihasználtsága, a túlterheltség vagy az elégtelen erőforrások.

👉 Így számolhatja ki a feladatvégzési arányt:

Az alacsonyabb feladatvégzési arány kezelésének agilis módja az, ha minden feladathoz sztoripontokat rendelünk. A sztoripontok minden feladathoz rendelt súlyozások, amelyek a feladat nehézségén és a várható befejezési időn alapulnak.

A történetpontok segítségével előre elemezheti, hogy az egyes feladatok mennyi időt vesznek igénybe. A legfontosabb, hogy áttekintést ad az egyes csapattagok munkaterheléséről és termelékenységi szintjéről.

Használja a ClickUp for Operations Teams alkalmazást a feladatkezelési igényeinek kielégítésére. Ezzel a testreszabható nézetek és irányítópultok segítségével könnyedén kezelheti a feladatokat. Ezenkívül az AI segítségével automatikusan hozzárendelhet alfeladatokat és összefoglalókat generálhat a kommunikációs szálakhoz, így csökkentve csapata manuális munkaterhelését.

Fedezze fel a csapat kapacitásbeli hiányosságait, és ellenőrizze működésének hatékonyságát a ClickUp Workload View segítségével

🎁Bónusz: Fontolja meg egy termelékenységi terv elkészítését testreszabott sablonok segítségével, és nézze meg, hogyan tölti ki a ClickUp automatikusan a mezőket, hogy egy kattintással beírhassa az összes előrehaladást.

6. Túlórák

A túlórák azok az extra órák, amelyeket a munkavállaló a szokásos munkaidőn felül dolgozik.

A hosszabb túlórák rossz munkaterhelés-elosztásra, egészségtelen munkakultúrára és hatástalan csapatirányításra utalnak. Már ezek közül egyetlen tényező is elegendő ahhoz, hogy az alkalmazottak általános termelékenysége csökkenjen.

Kövesse nyomon ezt a mutatót, hogy azonosítsa az erőforráshiányokat és a felvételi igényeket. Például a marketingosztályon több túlóra azt jelezheti, hogy ott nagyobb munkaerőre van szükség.

Hasonlóképpen, ezt a mutatót felhasználhatja az alkalmazottak termelékenységének nyomon követésére és a munkaterhelésnek az alkalmazottak kapacitása alapján történő elosztására.

👉 A túlórák számát úgy számíthatja ki, hogy a túlórák számát elosztja a rendes munkaidő számával.

7. Értékesítés növekedése

Az értékesítés növekedése méri az értékesítési csapatod képességét a havi, negyedéves vagy éves értékesítési teljesítmény növelésére.

Ez a mutató betekintést nyújt vállalatának bevétel-növekedési ütemébe. Fontolja meg havi szűrők hozzáadását, hogy hozzáférjen a mikroszintű adatokhoz. Ezzel megismerheti az egyes értékesítési képviselők teljesítményét az egyes időszakokban.

Használja ezt a mutatót annak azonosítására, hogy mely értékesítési csatornák eredményezik a legmagasabb konverziós arányt.

👉 Így számolhatja ki az értékesítés növekedését:

8. Innovációs arány

Bár nem kulcsfontosságú teljesítménymutató, az innovációs arány sokat elárul a csapat kreativitásáról. Ezzel kiszámíthatja az egy adott időszakban felmerült új ötletek gyakoriságát a sikeresen megvalósítottakhoz viszonyítva.

A magasabb innovációs arányok egy dinamikus csapatot jeleznek, amely kockázatvállalással és innovációkkal tartja magát az élvonalban. Ne feledje, hogy a magasabb arányok nem mindig jelzik a csapat magasabb termelékenységét. Azonban az ötletek valósággá vagy folyamatokká alakítása a termelékenység egyedülálló mérőszáma.

👉 Íme egy egyszerű képlet a csapat innovációs rátájának méréséhez:

💡Tipp: Használja a ClickUp Brain és a ClickUp Whiteboards alkalmazásokat csapatötletek kidolgozásához és brainstorming ülések lebonyolításához, és érjen el magasabb innovációs rátát.

A ClickUp Brain az AI-asszisztensedként segít ötleteket gyűjteni. A ClickUp Whiteboards pedig áthidalja a brainstorming és a munka elvégzése közötti szakadékot.

Használja őket új ötletek kidolgozásához, majd tervezze meg azok megvalósítását intuitív gondolattérképek és diagramok segítségével.

Ötleteljen együtt csapatával, és valósítsa meg a legsikeresebb ötleteket a ClickUp Whiteboards segítségével!

Ezt a termelékenységi mutatót első hívásos megoldásnak is nevezik, és leginkább az IT-támogatási és call center csapatok számára alkalmas. Elemezi az ügyfélszolgálati ügynök által az első ügyfélkapcsolat során megoldott ügyfélkérdések számát. A cél az, hogy elkerüljék a nyomon követéssel töltött időt, és helyette a komolyabb ügyfélkérdések és problémák megoldásán dolgozzanak.

Stresszes lehet nézni, ahogy a csapata felesleges extra hívásokat kezel és túlzott számú jegyet továbbít. Kövesse nyomon a termelékenységet ezzel a mutatóval, hogy egyensúlyt teremtsen a munkavállalók kihasználtsága és az üzleti teljesítmény között.

👉 Így számolhatja ki az FCR-t:

A magas FCR azt jelzi, hogy ügyfélszolgálati csapata gyorsan képes megoldani az ügyfelek kérdéseit, amint azok beérkeznek. Ez akkor történik, ha növeli az ügyfélkapcsolati csapatokban dolgozó egyes alkalmazottaknak adott hatáskört vagy döntéshozatali jogkörét.

10. Weboldal forgalom-lead arány

A webhely forgalom-lead arány nyomon követi, hogy hány látogató hajtja végre a kívánt műveletet a webhely meglátogatása után. Ezek a műveletek lehetnek regisztrációk, vásárlások, érdeklődések, átirányítások stb.

Az ilyen KPI-k és mutatók betekintést nyújtanak márkád online forgalmába és weboldalad marketingstratégiáinak hatékonyságába.

A konverziós arányok időbeli növekedése vagy csökkenése szintén magyarázatot ad arra, hogy mi működik és mi nem.

👉Számítsa ki webhelye forgalmának és potenciális ügyfeleinek arányát úgy, hogy a webhely látogatásainak számát elosztja az adott időszakban generált potenciális ügyfelek számával:

11. Részmunkaidős és teljes munkaidős termelékenység

Ez a mutató az Ön részmunkaidős alkalmazottainak termelékenységi szintjét méri a teljes munkaidőben foglalkoztatottakhoz képest.

Bár szerződéses projektekhez vagy hiányok pótlására részmunkaidős alkalmazottakat is felvehet, ők nem feltétlenül lesznek olyan produktívak, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak. A megfelelő eszközök hiánya vagy a márka kultúrájához való alkalmazkodás nehézségei ronthatják azonnali termelékenységüket. Idővel ez egyre súlyosabbá válik, és több ezer dollárnyi potenciális bevételtől eshet el.

Ezen mutató mérése révén nyomon követheti az alkalmazottak teljesítményét osztályozott csoportok szerint, és azonosíthatja, melyik csapattagok járulnak hozzá a szervezeti célok eléréséhez.

👉 Megjegyzés: Ennek a mutatószámnak nincs konkrét képlete. Azonban egy szorosan kapcsolódó mutatószám a teljes munkaidő-egyenérték (FTE).

12. Célkonverziós arány

A célkonverziós arány azt méri, hogy a kívánt projekt céljainak hány százaléka teljesült a terv szerint.

A magasabb célkonverziós arányok azt jelzik, hogy projekttervezési eszközei és módszerei kiválóan működnek. Ezzel szemben az alacsonyabb arányok irreális projekt határidőket és a projekt hatókörének kiterjedését jelzik.

Ne feledje, hogy ezek a célok jellegükben jelentősen eltérnek egymástól. És hogy ez a mutató teljesen eltér a „feladat-teljesítési aránytól”. Mindazonáltal csapata képessége ezeknek az előre meghatározott céloknak a teljesítésére határozza meg munkamoráljukat.

👉 Íme egy egyszerű képlet a célkonverziós arány méréséhez:

13. Lead-to-MQL arány

A marketing által minősített potenciális ügyfelek (MQL) olyan potenciális ügyfelek, akiket a marketingcsapat ellenőrzött, hogy megerősítse érdeklődésüket egy termék vagy szolgáltatás iránt. Ezeket a potenciális ügyfeleket ezután továbbítják az értékesítési csapatnak, amely végigkíséri őket a vásárlási folyamaton.

Kezdje azzal, hogy potenciális ügyfeleket gyűjt a közösségi média fiókokon, a weboldal nyitóoldalain, e-mailes marketinggel és fizetett hirdetésekkel. Amint marketingcsapata összeegyezteti a potenciális ügyfelek személyiségét a célközönséggel, azok MQL-ekké válnak.

A magasabb MQL arányok zöld utat jelentenek a lead generáló részlegeinek!

👉 Számítsa ki a lead-to-MQL arányt ezzel az egyszerű képlettel:

14. Toborzási konverziós arány

Ez a mutató meghatározza azoknak a potenciális jelölteknek a százalékos arányát, akik a szervezet alkalmazottaivá válnak.

A toborzási konverziós arány szélesebb képet ad a tehetségpoolod reakciójáról az álláshirdetésre. Például bebizonyítja, hogy a toborzási csapat felszerelésére fordított beruházások jelentősen meghaladják-e a felvett jelöltekből származó bevételt.

👉 Íme egy képlet a toborzó csapatának toborzási konverziós arányának kiszámításához.

💡Tipp: Magasabb toborzási konverziós arányra számíthat, ha az Ön által kínált munkaköri előnyök felülmúlják az átlagos piaci állásajánlatokat. Ezzel szemben az alacsonyabb toborzási konverziós arány általában a vállalat rossz értékeléseinek vagy az átlagos fizetési elvárásoknak való nem megfelelésnek tudható be.

15. Átlagos befektetés az egyes alkalmazottak képzésébe

Ez a mutató az új vagy meglévő alkalmazottak képzésével kapcsolatos átlagos költségeket méri. Ide tartoznak a különböző képzési programok, például workshopok, szemináriumok, tanúsítványok és egyéb alkalmazotti fejlesztési kezdeményezések kidolgozásának és lebonyolításának költségei.

A mutató segítségével értékelheti alkalmazottai továbbképzési kezdeményezéseinek hatékonyságát és eredményességét. És azt is, hogy azok idővel javítják-e az alkalmazottak termelékenységét.

👉 Használja ezt a képletet az alkalmazottak képzésébe történő átlagos befektetés kiszámításához:

Átlagos befektetés az egyes alkalmazottak képzésébe = (teljes képzési befektetés / képzett alkalmazottak száma)

Hogyan állítsuk be és mérjük a termelékenységi mutatókat

A termelékenységi célok mérése több változót is magában foglal, például az időt, a munkavállalói hierarchiában szereplő személyeket és a különböző tevékenységek eredményeit. Először is ki kell választania azokat a mutatókat, amelyek befolyásolják vállalkozása sikerét.

1. A termelékenység összes mutatójának figyelembevétele

Kezdje a termelékenység holisztikus értékelésével. Tekintse a fogalmat a működési hatékonyság szemszögéből. Ezeknek a mutatóknak néhány példája a projektbefejezési arány vagy a heti teljesítmény.

Ezután vegye figyelembe az ügyfelek és a munkavállalók elkötelezettségét. Ide tartoznak olyan mutatók, mint a megtartási arány, amelyek meghatározzák az elkötelezettségi stratégiák sikerét.

2. Összhang az üzleti célokkal

Válassza ki azokat a termelékenységi mutatókat, amelyek összhangban állnak vállalatának céljaival és küldetésével. Ezzel felkészülhet arra, hogy azonosítsa azokat a jelentőségteljes termelékenységi mutatókat, amelyek fontosak az üzleti tevékenységéhez.

Ezenkívül rendelje hozzá a folyamatokat és a mutatókat a konkrét célokhoz. A folyamat során közölje ezt az összehangolást az összes csapattaggal, hogy elmagyarázza, hogyan kell munkájukkal támogatniuk a szervezet céljait.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp projektmutató sablonja segít nyomon követni projektjei előrehaladását és sikerét.

A ClickUp projektmutatók sablonja teljesen testreszabható formátummal rendelkezik, amelynek segítségével nyomon követheti projektje céljait és javíthatja a projekt állapotának koherenciáját a csapatok között. Testreszabható mezők és állapotok segítségével személyre szabott mutatókat állíthat be, hozzáférhet a projektadatok kategóriáihoz, és elemezheti az eredményeket, hogy tesztelje csapata termelékenységét.

A sablon négy különböző konfigurációjú nézettel rendelkezik, így rugalmasan, a kívánt módon tekintheti át adatait. A prioritási címkék, a címkék és a beágyazott alfeladatok megkönnyítik a mutatók nyomon követését.

3. A termelékenység meghatározása a csapatában vagy szervezetében

A kifejezés jelentése eltérő lehet a különböző részlegek, csapattagok és iparágak esetében. Megfelelő és elérhető mutatók meghatározásához a releváns kontextusban kell meghatározni a saját perspektíváját.

Például a teljesítménymarketing-csapat termelékenységét a generált potenciális ügyfelek száma alapján lehet mérni. Ezzel szemben az IT-csapat termelékenységét az egy adott időszak alatt végrehajtott technikai frissítések és új funkciók száma alapján lehet kiszámítani.

Határozzon meg egyértelmű definíciókat a különböző csapatok számára, hogy biztosítsa, hogy a fókuszuk összhangban legyen a kívánt eredményekkel.

4. KPI-műszerfal használata az előrehaladás nyomon követéséhez

Használjon testreszabható KPI-műszerfalat a termelékenységi mutatók percek alatt történő figyelemmel kíséréséhez és vizualizálásához. A KPI-műszerfalak segítségével tanulmányozhatja csapata teljesítményét meghatározott időszakokban és projektenként.

Ezenkívül ez egy praktikus vizualizációs eszköz, amely az igény szerinti adatokat könnyen érthető formában jeleníti meg a releváns érdekelt felek számára. Ne felejtsen el vezető és lemaradó mutatókat is hozzáadni, hogy átfogó képet kapjon a jövőbeli és a múltbeli teljesítményparaméterekről.

A ClickUp-hoz hasonló SaaS-termékek egy teljesen testreszabható ClickUp jelentési műszerfallal látják el Önt. Ezzel az intuitív műszerfallal mindent nyomon követhet, az alfeladatok állapotától a folyamatban lévő feladatok előrehaladásáig.

Hozzon létre egy KPI-dashboardot a ClickUp segítségével, és kapjon átfogó képet az összes folyamatban lévő feladatáról

Termelékenységi mutatók és célkitűzés

A kettő kéz a kézben jár, mivel céljaidnak reálisnak és nyomon követhetőnek kell lenniük a feladat vagy projekt minden szakaszában.

Használja a múltbeli teljesítményadatokat referenciaértékekként, és alkalmazza a SMART (konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) célkeretrendszert, amely biztosítja az ehhez a megközelítéshez szükséges konkrétumot.

Szokásává tegye, hogy időnként felülvizsgálja ezeket a mutatókat, mivel a célkitűzés általában iteratív folyamat. Ismerje meg továbbá, hogy a vezetői ösztönzők és a munkahelyi környezet milyen fontos szerepet játszanak a jobb termelékenység és a megvalósítható célok kitűzésében.

Míg a vezetői ösztönzők motiválhatják az alkalmazottakat és növelhetik a megtartási arányt, a minőségi munkahelyi környezet megakadályozza a kiégést. Ezek a tényezők kritikus fontosságúak a magas pontszámú termelékenységi mutatók eléréséhez, mivel proaktív módon arra ösztönzik a csapatot, hogy a teljesítményük javítására koncentráljanak.

A ClickUp Goals lehetővé teszi az egymással összefüggő feladatok kiosztását és nyomon követését. Több mint 15 testreszabható nézetet és paramétert kínál a különböző csapatok és projektek fontos termelékenységi mutatóinak nyomon követéséhez.

Állítson be nyomon követhető célokat csapatának a ClickUp Goals segítségével, és tekintse meg a termelékenységi mutatókat az összes folyamatban lévő feladat csapatok és projektek szerinti bontásban!

A termelékenységi mutatók optimalizálják jövőbeli munkafolyamatait

Egyértelmű, hogy a termelékenységi mutatók elosztása hogyan tudja tönkretenni vagy elősegíteni üzleti eredményeit.

Ne felejtse el újra áttekinteni és finomítani ezeket a mutatókat az iparág változó dinamikája és a belső növekedés alapján.

Ösztönözze alkalmazottait, hogy fejlesszék analitikai készségeiket, hogy ők is elkezdenek analitikusan tekinteni egyéni teljesítményükre, elősegítve ezzel a vállalat kollektív törekvését a szervezeti növekedés felé.

A jövőben a termelékenység mérését az adatközpontú és mesterséges intelligenciával támogatott megközelítések fogják dominálni. A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott projektmenedzsment eszközeivel és intuitív irányítópultjaival segít ebben, mivel egy pillanat alatt hozzáférést biztosít az összes adatához.

Próbálja ki ingyen a ClickUp alkalmazást, és kezdje el még ma mérni a termelékenységet.

GYIK

1. Mik a termelékenységi mutatók?

A termelékenységi mutatók olyan számok és adatpontok, amelyek mérik, hogy a szervezet mennyire hatékonyan alakítja át a munkaerőt, az anyagokat és a tőkét olyan kimenetekké, mint a termékek vagy szolgáltatások. A termelékenységi mutatók inkább kvantitatív mérőszámok, amelyek a különböző csapatok működési hatékonyságát értékelik.

2. Melyek a termelékenység mérésének 3 módszerei?

A termelékenység méréséhez először is azonosítsa azokat a mutatókat, amelyek a legjobban értékelik a termelékenységet az Ön számára. Győződjön meg arról, hogy ez egy korlátozott lista, amely az Ön végső üzleti céljait helyezi előtérbe. Másodszor, ne csak a munkaerő termelékenységét mérő mutatókat vegye figyelembe. Harmadszor, használjon projektmenedzsment és termelékenységi eszközöket az elsődleges adatok gyűjtéséhez a pénzügyek, a munkaidő, a projekt előrehaladása stb. tekintetében.

3. Mi a munkatermelékenység KPI-je?

Az átlagos termelékenységi arány kiváló KPI vagy termelékenységi mutató, amelynek segítségével meg lehet mérni, hogy a munkavállalók munkaideje arányban áll-e a teljesítményükkel. Projektmenedzsment eszközök segítségével gyűjthet számadatokra és vizuális adatokra a különböző munkavállalói tevékenységekről.