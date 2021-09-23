Az Infinity projektmenedzsment útmutató (előnyök, korlátai)

Akár jégkrémről, akár projektmenedzsment szoftverről van szó, nehéz lehet eldönteni, hogy mit szeretne – különösen, ha rengeteg fantasztikus lehetőség közül választhat. 🍦
Szerencsére úgy érzi, hogy az Infinity projektmenedzsment lehet a megfelelő megoldás az Ön vállalkozása számára.
De előbb még egyszer ellenőrizni szeretné, hogy az Infinity megfelel-e az Ön ízlésének és vállalatának igényeinek. Nem akarja megkóstolni, és aztán agyfagyást kapni, ugye? 🥶
Hogy segítsünk Önnek a kipróbálásban, elkészítettünk egy átfogó útmutatót az Infinity projektmenedzsmentről, amely bemutatja annak legfontosabb funkcióit, előnyeit és öt fő korlátozását (megoldásokkal együtt).
Kezdjük!
Mi az Infinity?
Az Infinity egy projektmenedzsment szoftver és együttműködési eszköz, amely segít a csapatával való együttműködésben és a projekthez kapcsolódó információk egy helyen történő tárolásában.
A legtöbb csapat és egyén az Infinity-t használja, mert olyan funkciókat kínál, mint a Gantt-diagram, az űrlapnézet és a csapat igényeinek megfelelő skálázás.
De a helyzet a következő: lehet, hogy a világ legjobb futócipőjével rendelkezik, de ha nem tudja, hogyan kell futni, akkor nem fog messzire jutni. 🏃
Hasonlóképpen, lehet, hogy megfelelő képzésre lesz szüksége, mielőtt teljes mértékben kihasználhatja a projektmenedzsment eszköz lehetőségeit.
Szerencséjére az Infinity több oktatóanyagot és útmutatót tartalmazó bevezető programmal rendelkezik. Így akkor is elkezdi használni az eszközt, ha nincs nagy tapasztalata a projektmenedzsment alkalmazások terén.
Az Infinity 3 alapvető funkciója
Íme három jó ok, amiért az Infinity hasznos projektmenedzsment eszköz:
1. Több projektnézet
A kiváló projektmenedzsment szoftver többféle módszert kínál a projekthez kapcsolódó adatok vizualizálására. Így a feladatokat a saját igényeinek megfelelően tekintheti meg és kezelheti.
Az Infinity hat különböző nézetet kínál Önnek:
A. Táblázatos nézet
Néha több adatelemmel kell dolgoznia, és valószínűleg táblázatokra lesz szüksége.
Szerencsére az Infinity használatával nem kell táblázatkezelő szoftverekre, például a Google Sheets-re támaszkodnia.
Az Infinity lehetővé teszi CSV fájlok importálását vagy táblázatok létrehozását a semmiből. A képletfunkcióval egy meglehetősen jó beépített táblázatkezelő szoftver áll rendelkezésére.
B. Oszlopok nézet
A munkafolyamatok kézi kezelése bonyolult lehet.
A projektek több szakaszból állnak, és minden szakaszhoz rengeteg különböző feladat tartozik.
Ráadásul nyomon kell követnie az előrehaladást, és ez manuálisan végtelenül hosszú időt vehet igénybe. 😫
De ne aggódjon, az Infinity oszlopnézete (egy kanban tábla ) segíthet ebben.
Ez a funkció megkönnyíti az adatok kezelését, különösen mivel a vizuális blokkokkal való munka intuitív. A drag-and-drop funkcióval a feladatok szervezése egyszerűvé válik.
C. Lista nézet
A teendőlisták használata nagyon egyszerű.
Nem is beszélve arról, hogy milyen kielégítő érzés lehet egy hosszú teendőlistát leellenőrizni. 📝
Az Infinity listanézet funkcióval rendelkezik, amely gyors áttekintést nyújt a feladatokról. A feladatokat a befejezésük alapján szűrheti, sőt címkék, dátumok, tagok és egyéb szempontok alapján csoportosíthatja is őket.
D. Naptár nézet
Az Infinity naptár nézetével határidőket állíthat be, személyes feladatokat kezelhet és munkafolyamat-ütemterveket hozhat létre, hogy csapattagjai mindig naprakészek legyenek.
Különösen hasznos azoknak a scrum és agilis csapatoknak, akik időkeretes ciklusokban dolgoznak. Nekik egyértelmű projektüteményekre van szükségük, hogy a határidőket pontosan betarthassák.
E. Gantt nézet
Az Infinity Gantt-nézete kiváló eszköz a projekttervezéshez.
Beállíthat idővonalakat és útiterveket készíthet, amelyek hasznosak lehetnek, ha több célkitűzéssel rendelkező, hosszú távú projekten dolgozik. Emellett könnyedén beállíthat kezdő és befejező dátumokat, valamint megtekintheti a napi, heti, havi és éves ütemtervét.
F. Űrlap nézet
Mi lehet unalmasabb, mint űrlapok kitöltése? Az űrlapok készítése. 😴
Ezért a legtöbb projektmenedzsment alkalmazás harmadik féltől származó űrlapkészítő eszközökkel integrálható.
Az Infinity használatával azonban nem kell integrációkra támaszkodnia az űrlapok létrehozásához.
A beépített űrlapnézet lehetővé teszi űrlapok létrehozását és megosztását a csapattal. Beágyazhatja a linket a webhelyére, és megoszthatja azt ismerőseivel.
2. Egyéni attribútumok
Az Infinity számos egyedi attribútumot kínál, amelyekkel több részletet adhat hozzá több projekthez, így azokat hatékonyan kezelheti.
Dátumok, címkék, jelölőnégyzetek, szövegek, képletek... mindenre van egy attribútum, amire szüksége lehet!
Így rugalmasan, a projekt egyedi igényeinek megfelelően végezheti el a részletes testreszabást.
3. Feladatok hozzárendelése több felhasználóhoz
Az Infinity rendelkezik egy tagok attribútummal, amely lehetővé teszi több felhasználó hozzárendelését egy adott feladathoz a jobb együttműködés és csapatmunka érdekében.
Ha azt szeretné, hogy projektcsapata rendkívül produktív legyen, minden csapattagnak tisztában kell lennie a saját felelősségi körével. Ezért az Infinity lehetővé teszi, hogy különböző jogosultsági szintekkel rendelkező csapattagoknak konkrét szerepeket rendeljen hozzá.
Az Infinity projektmenedzsmentben való használatának 2 legfontosabb előnye
Az Infinity használatával két fő módon profitálhat projektjei kezeléséből:
1. Különböző sablonokat támogat minden igényéhez
A projektek nulláról történő felállítása a legtöbbünk számára rémálom lehet.
Szerencsére az Infinity számos sablont kínál különböző területeken, hogy könnyebb legyen az indulás.
Akár projektkanban-táblára, akár támogatási jegyrendszerre van szüksége, megtalálhatja a megfelelő sablont.
Ha pedig #fitnessaddict vagy, akkor az Infinity edzéstervező sablonját használhatod az edzésprogramod és céljaid nyomon követésére.
2. Projektadatok végtelen tárolása és strukturálása
A nagy projektek rengeteg adatot kezelnek, amelyek szervezése és feldolgozása nehéz lehet.
Az egyik megoldás az, hogy a projektet kisebb egységekre bontjuk, és azokat hierarchiába szervezzük.
Az Infinity ebben segíthet Önnek.
A szoftver segítségével komplex projekteket szervezhet hierarchiákba, amelyek munkaterületekből, táblákból, mappákból, almappákból, fülekből, listákból és elemekből állnak.
Így szinte végtelenül bővítheti projektjeit, és a szervezés gyerekjáték lesz.
Az Infinity projektmenedzsment 5 fő korlátja (megoldásokkal)
Több projektnézet, sablonok, hierarchiák, testreszabások... Az Infinity valóban remeknek tűnik.
Az Infinity azonban nem csak rózsás.
A dolgok viharosra fordulnak, ha rájön, hogy az Infinity projektmenedzsmentnek számos korlátozása van. ☔
Nos, ezúttal talán mégis!
Íme öt fő ok, amiért nem érdemes az Infinity-t használni:
1. Nincs ingyenes csomag
Nem szeretne mindent egy lapra feltenni és befektetni egy projektmenedzsment alkalmazásba, mielőtt kipróbálná, igaz?
Ez különösen igaz a startupokra és kisvállalkozásokra, amelyeknek talán a rendelkezésre álló funkciók felét sem kell használniuk.
Sajnos az Infinity nem kínál ingyenes csomagot vagy ingyenes próbaidőt.
Az árak havi 9 dollártól kezdődnek felhasználónként. Bár 30 napos pénz-visszafizetési garancia vonatkozik rá, ez nem feltétlenül elegendő idő ahhoz, hogy felfedezze az alkalmazás összes funkcióját.
Ezért van szüksége egy alternatív megoldásra, mint például a ClickUp. A ClickUp mind a startupok, mind a nagy szervezetek számára alkalmas, és egy funkciókban gazdag ingyenes csomagot kínál, amelyet végtelenül használhat.
Várjunk csak... mi az a ClickUp?
A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi és projektmenedzsment eszköz a világon, amelyet kis- és nagyvállalatok csapata is használ.
A célkövetéstől a beépített képernyőfelvételig a ClickUp egy all-in-one megoldás minden projektmenedzsment és együttműködési igényéhez.
ClickUp megoldás: Örökre ingyenes csomag
A ClickUp örökre ingyenes csomagot kínál.
Igen, jól olvasta!
Más projektmenedzsment eszközöktől eltérően a ClickUp ingyenes csomagját tetszés szerint használhatja.
Így eldöntheti, hogy a ClickUp a megfelelő eszköz-e a csapatának, és ha készen áll a bővítésre, választhat egy Önnek megfelelő fizetős csomagot.
A ClickUp Free Forever csomagja a következőket kínálja:
- Korlátlan számú tag és feladat
- 100 MB tárhely
- Kétfaktoros hitelesítés
- Projekt időkövetés
- Sprint
- Egyéni mezők
- Műszerfalak
- Automatizálás és még sok más
2. Korlátozott engedélybeállítások
Az Infinity engedélybeállításainak két fő hátránya van:
- A felhasználói szerepkörök száma korlátozott (korlátozott tag, teljes jogú tag és rendszergazda).
- Csak a fiók tulajdonosa állíthatja be és módosíthatja más felhasználók jogosultságait.
A nem megfelelő jogosultsági beállítások az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréshez vezethetnek. Például az új alkalmazottak egyszerűen belenézhetnek és szerkeszthetik az összes dokumentumot, amelyhez hozzáférésük van (még a pénzügyi dokumentumokat is). 😫
Szerencsére a ClickUp segítségével elkerülheti ezeket a katasztrófákat!
ClickUp megoldás: hatékony jogosultságkezelés
Nézzük meg, hogyan oldja meg a ClickUp könnyedén ezt a két problémát:
A. Különböző felhasználói szerepkörök a csapat tagjai közötti hatékony terhelésmegosztás érdekében
A ClickUp négy különböző felhasználói szerepkört kínál: vendég, tag, rendszergazda és tulajdonos.
Ezenkívül az Infinity három szerepköréhez képest négy szerepkörrel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy részletes jogosultsági szinteket állíthat be, amelyek az Ön vállalkozásának megfelelnek.
Íme egy rövid összefoglaló az egyes felhasználói szerepkörökről:
- Vendégek: olyan ügyfelek vagy szabadúszók, akiknek nincs szükségük teljes hozzáférésre a ClickUp munkaterületéhez.
- Tagok: megbízható alkalmazottak, akik létrehozhatnak olyan elemeket, mint terek, mappák és feladatok.
- Adminisztrátorok: senior csapat tagok, akik új tagokat adhatnak hozzá, jogosultságokat kezelhetnek és meglévő tagokat eltávolíthatnak.
- Tulajdonosok: a tulajdonosok felelősek a teljes munkaterületért. Ők törölhetik a munkaterületeket és átruházhatják a tulajdonjogot.
Ezenkívül a ClickUp egyedi szerepköröket is kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy egyedi igényeinek megfelelően új szerepköröket hozzon létre!
B. Az adminisztrátorok és a tulajdonosok beállíthatják és módosíthatják más felhasználók jogosultságait
Az Infinity-től eltérően a ClickUp ezt a lehetőséget mind az adminisztrátoroknak, mind a fiók tulajdonosának biztosítja.
Így a feladat hatékonyan megosztható bizonyos csapattagok között.
Elkerülheti a munkafolyamatok szűk keresztmetszeteit, mivel az adminisztrátornak nem kell megvárnia, amíg a tulajdonos visszatér, hogy megváltoztassa a jogosultsági beállításokat.
3. Nincs emlékeztető funkció
Projektemlékeztetők nélkül előfordulhat, hogy az utolsó pillanatig vársz a fontos feladatok elvégzésével, mint például az ügyfélmegbeszélések előkészítése, a projektjelentések frissítése és még sok más.
Az utolsó pillanatig várni nem jelenti azt, hogy csak egy percet fog igénybe venni!
Az Infinity alkalmazás nem nyújt projektemlékeztetőket.
ClickUp megoldás: testreszabható emlékeztetők
A CReminders néhány saját szuperképességgel rendelkezik.
Így segíthet abban, hogy a projekttervedet a tervek szerint valósítsd meg:
- Csatolmányok hozzáadása a Emlékeztetőkhez
- Testreszabhatja emlékeztető értesítéseit
- Emlékeztetőket rendeljen egy adott csapattaghoz
- Emlékeztető beállítások ismétlődő eseményekhez
Ismétlődő emlékeztetőket hozhat létre a ClickUp alkalmazásban.
4. Nincs személyes nézet
Néha szükség van egy személyes, privát térre, ahol linkeket és egyéb, a feladatához vagy projektjéhez kapcsolódó információkat tehet közzé. Ez segít abban, hogy jobban és gyorsabban dolgozzon.
ClickUp megoldás: a Személyes nézet
A ClickUp személyes nézetével létrehozhat magának egy külön teret , amelyhez csak Ön fér hozzá.
Még a nyilvános nézetet is lemásolhatja, és személyes nézetté alakíthatja. Így úgy dolgozhat, ahogy szeretne, anélkül, hogy megváltoztatná a csapattagok számára elérhető eredeti nézetet.
5. Korlátozott integrációk
Az Infinity használatával valószínűleg több alkalmazás között kell váltogatnia, csak hogy egy feladatot elvégezzen.
Az Infinity azonban csak néhány alkalmazással integrálható.
Például nem integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Zoom, a Twilio és a Dropbox. Ez jelentősen korlátozza az alkalmazás általános funkcionalitását.
ClickUp megoldás: rengeteg integráció
A ClickUp számos integrációt kínál, a Slack -től a Zoom-ig.
Nézze meg kedvenceinket ebben a cikkben!
Ez segít abban, hogy az adatok átviteléhez ne kelljen számtalan lapot és ablakot megnyitnia kedvenc munkahelyi alkalmazásai között.
Az integrációk mellett a ClickUp automatikus importálási funkciót is kínál, amely lehetővé teszi az adatok importálását más projektmenedzsment szoftverekből, például a Basecampből és a Jirából.
Így könnyedén és gond nélkül áttérhet a ClickUp használatára!
Íme még több ok, amiért a ClickUp jobb, mint az Infinity:
- Feladatok prioritása : segítsen projektcsapatának a feladatok megfelelő sorrendben történő elvégzésében négy különböző prioritási jelölővel.
- Egyéni értesítések : teljes ellenőrzést kapsz felett, hogy mikor és hol kapod meg a ClickUp értesítéseket.
- Automatizálás : lehetővé teszi csapatának, hogy az időigényes feladatok automatizálásával a fontosabb dolgokra koncentrálhasson.
- Dokumentumok: tartsa a tudásmenedzsmentjét a ClickUp-on belül. A Dokumentumok segítségével tudásbázisokat, felhasználói útmutatókat és egyebeket hozhat létre.
- Több megbízott : könnyedén valósítsa meg a csapatmunkát úgy, hogy több felhasználót rendel egy adott feladathoz.
- Egyéni mezők: adjon hozzá további információkat a feladatokhoz, hogy csapata pontosan tudja, mit kell tennie.
- Rugalmas projektnézetek: tekintse meg projektjeit listában, táblán, dobozban és még sok más formában.
- Űrlapnézet : hozzon létre és szerkesszen gyönyörű űrlapokat, hogy visszajelzéseket kapjon az ügyfelektől és az alkalmazottaktól.
- Hierarchikus struktúra: könnyedén kezelheti projektjeit, ha azokat munkaterületekbe, terekbe, mappákba és más struktúrákba rendezi.
- Sablonok: gyorsítsa fel a projekteket a tervezés, pénzügy, értékesítés és más csapatok számára készített sablonokkal.
A ClickUp segítségével az Infinity-ig és azon túl
Bár az Infinity különböző sablonjaival és nézetével igen hatékony, néhány alapvető funkciója hiányzik, ami visszaveti. 🥊
Az olyan funkciók, mint az emlékeztetők és a személyes nézetek, amelyek a legtöbb robusztus feladatkezelő alkalmazásban megtalálhatók, az Infinity-ben nem találhatók meg.
A ClickUphoz hasonló rugalmas projektmenedzsment eszköz beépített jegyzettömböt, időbecsléseket és közös szerkesztési funkciót tartalmaz, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti és dolgozhatja ki projektjeit.
Persze, nehéz választani egy fagylalt ízt, de a ClickUp segítségével a megfelelő projektmenedzsment szoftver kiválasztása gyerekjáték. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg mindazt, amit egy projektmenedzsment platformtól elvárhat! 🍨