Az Infinity projektmenedzsment útmutató (előnyök, korlátai)

Akár jégkrémről, akár projektmenedzsment szoftverről van szó, nehéz lehet eldönteni, hogy mit szeretne – különösen, ha rengeteg fantasztikus lehetőség közül választhat. 🍦

Szerencsére úgy érzi, hogy az Infinity projektmenedzsment lehet a megfelelő megoldás az Ön vállalkozása számára.

De előbb még egyszer ellenőrizni szeretné, hogy az Infinity megfelel-e az Ön ízlésének és vállalatának igényeinek. Nem akarja megkóstolni, és aztán agyfagyást kapni, ugye? 🥶

Hogy segítsünk Önnek a kipróbálásban, elkészítettünk egy átfogó útmutatót az Infinity projektmenedzsmentről, amely bemutatja annak legfontosabb funkcióit, előnyeit és öt fő korlátozását (megoldásokkal együtt).

Kezdjük!

Mi az Infinity?

Az Infinity egy projektmenedzsment szoftver és együttműködési eszköz, amely segít a csapatával való együttműködésben és a projekthez kapcsolódó információk egy helyen történő tárolásában.

A legtöbb csapat és egyén az Infinity-t használja, mert olyan funkciókat kínál, mint a Gantt-diagram, az űrlapnézet és a csapat igényeinek megfelelő skálázás.

De a helyzet a következő: lehet, hogy a világ legjobb futócipőjével rendelkezik, de ha nem tudja, hogyan kell futni, akkor nem fog messzire jutni. 🏃

Hasonlóképpen, lehet, hogy megfelelő képzésre lesz szüksége, mielőtt teljes mértékben kihasználhatja a projektmenedzsment eszköz lehetőségeit.

Szerencséjére az Infinity több oktatóanyagot és útmutatót tartalmazó bevezető programmal rendelkezik. Így akkor is elkezdi használni az eszközt, ha nincs nagy tapasztalata a projektmenedzsment alkalmazások terén.

Az Infinity 3 alapvető funkciója

Íme három jó ok, amiért az Infinity hasznos projektmenedzsment eszköz:

1. Több projektnézet

A kiváló projektmenedzsment szoftver többféle módszert kínál a projekthez kapcsolódó adatok vizualizálására. Így a feladatokat a saját igényeinek megfelelően tekintheti meg és kezelheti.

Az Infinity hat különböző nézetet kínál Önnek:

A. Táblázatos nézet

Néha több adatelemmel kell dolgoznia, és valószínűleg táblázatokra lesz szüksége.

Szerencsére az Infinity használatával nem kell táblázatkezelő szoftverekre, például a Google Sheets-re támaszkodnia.

Az Infinity lehetővé teszi CSV fájlok importálását vagy táblázatok létrehozását a semmiből. A képletfunkcióval egy meglehetősen jó beépített táblázatkezelő szoftver áll rendelkezésére.

B. Oszlopok nézet

A munkafolyamatok kézi kezelése bonyolult lehet.

A projektek több szakaszból állnak, és minden szakaszhoz rengeteg különböző feladat tartozik.

Ráadásul nyomon kell követnie az előrehaladást, és ez manuálisan végtelenül hosszú időt vehet igénybe. 😫

De ne aggódjon, az Infinity oszlopnézete (egy kanban tábla ) segíthet ebben.

Ez a funkció megkönnyíti az adatok kezelését, különösen mivel a vizuális blokkokkal való munka intuitív. A drag-and-drop funkcióval a feladatok szervezése egyszerűvé válik.

C. Lista nézet

A teendőlisták használata nagyon egyszerű.

Nem is beszélve arról, hogy milyen kielégítő érzés lehet egy hosszú teendőlistát leellenőrizni. 📝

Az Infinity listanézet funkcióval rendelkezik, amely gyors áttekintést nyújt a feladatokról. A feladatokat a befejezésük alapján szűrheti, sőt címkék, dátumok, tagok és egyéb szempontok alapján csoportosíthatja is őket.

D. Naptár nézet

Az Infinity naptár nézetével határidőket állíthat be, személyes feladatokat kezelhet és munkafolyamat-ütemterveket hozhat létre, hogy csapattagjai mindig naprakészek legyenek.

Különösen hasznos azoknak a scrum és agilis csapatoknak, akik időkeretes ciklusokban dolgoznak. Nekik egyértelmű projektüteményekre van szükségük, hogy a határidőket pontosan betarthassák.

E. Gantt nézet

Az Infinity Gantt-nézete kiváló eszköz a projekttervezéshez.

Beállíthat idővonalakat és útiterveket készíthet, amelyek hasznosak lehetnek, ha több célkitűzéssel rendelkező, hosszú távú projekten dolgozik. Emellett könnyedén beállíthat kezdő és befejező dátumokat, valamint megtekintheti a napi, heti, havi és éves ütemtervét.

F. Űrlap nézet

Mi lehet unalmasabb, mint űrlapok kitöltése? Az űrlapok készítése. 😴

Ezért a legtöbb projektmenedzsment alkalmazás harmadik féltől származó űrlapkészítő eszközökkel integrálható.

Az Infinity használatával azonban nem kell integrációkra támaszkodnia az űrlapok létrehozásához.

A beépített űrlapnézet lehetővé teszi űrlapok létrehozását és megosztását a csapattal. Beágyazhatja a linket a webhelyére, és megoszthatja azt ismerőseivel.

2. Egyéni attribútumok

Az Infinity számos egyedi attribútumot kínál, amelyekkel több részletet adhat hozzá több projekthez, így azokat hatékonyan kezelheti.

Dátumok, címkék, jelölőnégyzetek, szövegek, képletek... mindenre van egy attribútum, amire szüksége lehet!

Így rugalmasan, a projekt egyedi igényeinek megfelelően végezheti el a részletes testreszabást.

3. Feladatok hozzárendelése több felhasználóhoz

Az Infinity rendelkezik egy tagok attribútummal, amely lehetővé teszi több felhasználó hozzárendelését egy adott feladathoz a jobb együttműködés és csapatmunka érdekében.

Ha azt szeretné, hogy projektcsapata rendkívül produktív legyen, minden csapattagnak tisztában kell lennie a saját felelősségi körével. Ezért az Infinity lehetővé teszi, hogy különböző jogosultsági szintekkel rendelkező csapattagoknak konkrét szerepeket rendeljen hozzá.

Az Infinity projektmenedzsmentben való használatának 2 legfontosabb előnye

Az Infinity használatával két fő módon profitálhat projektjei kezeléséből:

1. Különböző sablonokat támogat minden igényéhez

A projektek nulláról történő felállítása a legtöbbünk számára rémálom lehet.

Szerencsére az Infinity számos sablont kínál különböző területeken, hogy könnyebb legyen az indulás.

Akár projektkanban-táblára, akár támogatási jegyrendszerre van szüksége, megtalálhatja a megfelelő sablont.

Ha pedig #fitnessaddict vagy, akkor az Infinity edzéstervező sablonját használhatod az edzésprogramod és céljaid nyomon követésére.

2. Projektadatok végtelen tárolása és strukturálása

A nagy projektek rengeteg adatot kezelnek, amelyek szervezése és feldolgozása nehéz lehet.

Az egyik megoldás az, hogy a projektet kisebb egységekre bontjuk, és azokat hierarchiába szervezzük.

Az Infinity ebben segíthet Önnek.

A szoftver segítségével komplex projekteket szervezhet hierarchiákba, amelyek munkaterületekből, táblákból, mappákból, almappákból, fülekből, listákból és elemekből állnak.

Így szinte végtelenül bővítheti projektjeit, és a szervezés gyerekjáték lesz.

Az Infinity projektmenedzsment 5 fő korlátja (megoldásokkal)

Több projektnézet, sablonok, hierarchiák, testreszabások... Az Infinity valóban remeknek tűnik.

Az Infinity azonban nem csak rózsás.

A dolgok viharosra fordulnak, ha rájön, hogy az Infinity projektmenedzsmentnek számos korlátozása van. ☔

Nos, ezúttal talán mégis!

Íme öt fő ok, amiért nem érdemes az Infinity-t használni:

1. Nincs ingyenes csomag

Nem szeretne mindent egy lapra feltenni és befektetni egy projektmenedzsment alkalmazásba, mielőtt kipróbálná, igaz?

Ez különösen igaz a startupokra és kisvállalkozásokra, amelyeknek talán a rendelkezésre álló funkciók felét sem kell használniuk.

Sajnos az Infinity nem kínál ingyenes csomagot vagy ingyenes próbaidőt.

Az árak havi 9 dollártól kezdődnek felhasználónként. Bár 30 napos pénz-visszafizetési garancia vonatkozik rá, ez nem feltétlenül elegendő idő ahhoz, hogy felfedezze az alkalmazás összes funkcióját.

Ezért van szüksége egy alternatív megoldásra, mint például a ClickUp. A ClickUp mind a startupok, mind a nagy szervezetek számára alkalmas, és egy funkciókban gazdag ingyenes csomagot kínál, amelyet végtelenül használhat.

Várjunk csak... mi az a ClickUp?

A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi és projektmenedzsment eszköz a világon, amelyet kis- és nagyvállalatok csapata is használ.

A célkövetéstől a beépített képernyőfelvételig a ClickUp egy all-in-one megoldás minden projektmenedzsment és együttműködési igényéhez.

A ClickUp örökre ingyenes csomagot kínál.

Igen, jól olvasta!

Más projektmenedzsment eszközöktől eltérően a ClickUp ingyenes csomagját tetszés szerint használhatja.

Így eldöntheti, hogy a ClickUp a megfelelő eszköz-e a csapatának, és ha készen áll a bővítésre, választhat egy Önnek megfelelő fizetős csomagot.

A ClickUp Free Forever csomagja a következőket kínálja:

Korlátlan számú tag és feladat

100 MB tárhely

Kétfaktoros hitelesítés

Projekt időkövetés

Sprint

Egyéni mezők

Műszerfalak

Automatizálás és még sok más

2. Korlátozott engedélybeállítások

Az Infinity engedélybeállításainak két fő hátránya van:

A felhasználói szerepkörök száma korlátozott (korlátozott tag, teljes jogú tag és rendszergazda).

Csak a fiók tulajdonosa állíthatja be és módosíthatja más felhasználók jogosultságait.

A nem megfelelő jogosultsági beállítások az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréshez vezethetnek. Például az új alkalmazottak egyszerűen belenézhetnek és szerkeszthetik az összes dokumentumot, amelyhez hozzáférésük van (még a pénzügyi dokumentumokat is). 😫

Szerencsére a ClickUp segítségével elkerülheti ezeket a katasztrófákat!

ClickUp megoldás: hatékony jogosultságkezelés

Nézzük meg, hogyan oldja meg a ClickUp könnyedén ezt a két problémát:

A. Különböző felhasználói szerepkörök a csapat tagjai közötti hatékony terhelésmegosztás érdekében

A ClickUp négy különböző felhasználói szerepkört kínál: vendég, tag, rendszergazda és tulajdonos.

Ezenkívül az Infinity három szerepköréhez képest négy szerepkörrel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy részletes jogosultsági szinteket állíthat be, amelyek az Ön vállalkozásának megfelelnek.

Íme egy rövid összefoglaló az egyes felhasználói szerepkörökről:

Ezenkívül a ClickUp egyedi szerepköröket is kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy egyedi igényeinek megfelelően új szerepköröket hozzon létre!

B. Az adminisztrátorok és a tulajdonosok beállíthatják és módosíthatják más felhasználók jogosultságait

Az Infinity-től eltérően a ClickUp ezt a lehetőséget mind az adminisztrátoroknak, mind a fiók tulajdonosának biztosítja.

Így a feladat hatékonyan megosztható bizonyos csapattagok között.

Elkerülheti a munkafolyamatok szűk keresztmetszeteit, mivel az adminisztrátornak nem kell megvárnia, amíg a tulajdonos visszatér, hogy megváltoztassa a jogosultsági beállításokat.

3. Nincs emlékeztető funkció

Projektemlékeztetők nélkül előfordulhat, hogy az utolsó pillanatig vársz a fontos feladatok elvégzésével, mint például az ügyfélmegbeszélések előkészítése, a projektjelentések frissítése és még sok más.

Az utolsó pillanatig várni nem jelenti azt, hogy csak egy percet fog igénybe venni!

Az Infinity alkalmazás nem nyújt projektemlékeztetőket.

ClickUp megoldás: testreszabható emlékeztetők

A CReminders néhány saját szuperképességgel rendelkezik.

Így segíthet abban, hogy a projekttervedet a tervek szerint valósítsd meg:

Csatolmányok hozzáadása a Emlékeztetők hez

Testreszabhatja emlékeztető értesítéseit

Emlékeztetőket rendeljen egy adott csapattaghoz

Emlékeztető beállítások ismétlődő eseményekhez

Ismétlődő emlékeztetőket hozhat létre a ClickUp alkalmazásban.

Ismétlődő emlékeztetőket hozhat létre a ClickUp alkalmazásban.

4. Nincs személyes nézet

Néha szükség van egy személyes, privát térre, ahol linkeket és egyéb, a feladatához vagy projektjéhez kapcsolódó információkat tehet közzé. Ez segít abban, hogy jobban és gyorsabban dolgozzon.

ClickUp megoldás: a Személyes nézet

A ClickUp személyes nézetével létrehozhat magának egy külön teret , amelyhez csak Ön fér hozzá.

Még a nyilvános nézetet is lemásolhatja, és személyes nézetté alakíthatja. Így úgy dolgozhat, ahogy szeretne, anélkül, hogy megváltoztatná a csapattagok számára elérhető eredeti nézetet.

5. Korlátozott integrációk

Az Infinity használatával valószínűleg több alkalmazás között kell váltogatnia, csak hogy egy feladatot elvégezzen.

Az Infinity azonban csak néhány alkalmazással integrálható.

Például nem integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Zoom, a Twilio és a Dropbox. Ez jelentősen korlátozza az alkalmazás általános funkcionalitását.

ClickUp megoldás: rengeteg integráció

A ClickUp számos integrációt kínál, a Slack -től a Zoom-ig.

Nézze meg kedvenceinket ebben a cikkben!

Ez segít abban, hogy az adatok átviteléhez ne kelljen számtalan lapot és ablakot megnyitnia kedvenc munkahelyi alkalmazásai között.

Az integrációk mellett a ClickUp automatikus importálási funkciót is kínál, amely lehetővé teszi az adatok importálását más projektmenedzsment szoftverekből, például a Basecampből és a Jirából.

Így könnyedén és gond nélkül áttérhet a ClickUp használatára!

Íme még több ok, amiért a ClickUp jobb, mint az Infinity:

A ClickUp segítségével az Infinity-ig és azon túl

Bár az Infinity különböző sablonjaival és nézetével igen hatékony, néhány alapvető funkciója hiányzik, ami visszaveti. 🥊

Az olyan funkciók, mint az emlékeztetők és a személyes nézetek, amelyek a legtöbb robusztus feladatkezelő alkalmazásban megtalálhatók, az Infinity-ben nem találhatók meg.

A ClickUphoz hasonló rugalmas projektmenedzsment eszköz beépített jegyzettömböt, időbecsléseket és közös szerkesztési funkciót tartalmaz, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti és dolgozhatja ki projektjeit.

Persze, nehéz választani egy fagylalt ízt, de a ClickUp segítségével a megfelelő projektmenedzsment szoftver kiválasztása gyerekjáték. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg mindazt, amit egy projektmenedzsment platformtól elvárhat! 🍨