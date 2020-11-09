Gantt-diagram mérföldkövek: Teljes útmutató (2025)

Érdekli a Gantt-diagram mérföldkövei?
Mindannyian láttunk már mérföldköveket.
És míg azok, amelyeket általában az autópályákon láthatunk, lassan elavulnak, a Gantt-diagram mérföldkövei minden bizonnyal megmaradnak.
A Gantt-diagram elkészítésekor a mérföldkövek jelzik a projekt ütemtervének fontos pontjait. Ezek jelzik a projektfázis kezdetét vagy végét, vagy bármely más fontos eseményt.
Ezek fontos ellenőrzési pontok, amelyek segítségével megtudhatja, hogy a projekt a helyes irányba halad-e, és nem tér el a tervtől!
Ebben a cikkben megtudhatja, mik a Gantt-diagram mérföldkövei, milyen előnyeik vannak, és hogyan használhatja őket egy projektmenedzsment eszközzel.
Kezdjük!
Mik azok a Gantt-diagram mérföldkövei?
A Gantt-diagram mérföldkövei olyan ellenőrzési pontok, amelyekkel a projekt ütemtervének fontos pontjait lehet megjelölni, amikor azt Gantt-diagramon ábrázolják. Az adatpontok lehetnek fontos dátumok és határidők, kezdő- és befejezési pontok, vagy a projekt egyéb kulcsfontosságú eseményei.
Tehát egy feladat mérföldkőnek számít-e egy Gantt-diagramban?
Nem.
A feladat és a Gantt-diagram mérföldköve két teljesen különböző fogalom.
Mivel a mérföldkövek és ellenőrzőpontok úgy hangzanak, mintha egy videojátékból származnának, használjunk egyet, hogy illusztráljuk ezt a pontot.
Tegyük fel például, hogy egy zombi apokalipszis játékot játszol, amelyben a Gantt-diagram jelzi a játék előrehaladását.
Ez aztán egy szórakoztató tevékenység!
A Gantt-diagramon szereplő projektfeladatok olyan dolgokat jelentenek, mint zombik elpusztítása, fantasztikus power-upok gyűjtése, emberek hősi megmentése stb.
Másrészt, egy mérföldkő ebben a Gantt-diagramban minden olyan szintet jelölne, amelyet a játékban teljesítesz. Tegyük fel például, hogy elegendő pontot gyűjtöttél ahhoz, hogy végleg megszabadulj a zombiktól. Ez egy mérföldkő a játékban, mivel egy jelentős előrelépést jelző kulcsfontosságú esemény.
Miért érdemes Gantt-diagramot használni?
Ha Ön projektmenedzser, akkor a projekt sikere nagyrészt az Ön kezében van.
Ön felelős a következőkért:
- Döntés arról, ki mit csinál, mikor és hogyan
- A projekt tevékenységek ütemezettségének biztosítása
- Mennyi pénz és idő kerül egy befejezett feladatra?
- Milyen pizzát rendelhet a csapata, amikor az elkészülést ünnepli?
Hú, egyáltalán nincs nyomás!
Az egyik módja annak, hogy előrehaladjon a tervvel, az, ha jós lesz.
Jósolja meg a jövőt, és cselekedjen ennek megfelelően. Egyszerű.
De te egy jós vagy?
Igen, gondoltam.
Tehát a következő legjobb választás egy olyan projektmenedzsment eszköz, mint a Gantt-diagram.
A Gantt-diagram egyfajta oszlopdiagram, amely az idő függvényében mutatja be a projekt előrehaladását, ahol minden feladatot egy vízszintes oszlop jelöl, amelyek hossza a feladat időtartamától függően változik.
Így néz ki:
Miért ne használhatna inkább mérföldkő diagramot?
A mérföldkő diagram csak a feladat befejezésének vagy bizonyos célok elérésének végső dátumát mutatja.
Mivel ez önmagában nem elegendő a projekt felelőseinek, függőségeinek és egyéb kulcsfontosságú elemeinek figyelembevételéhez, a hatékony projektmenedzsment érdekében a legjobb, ha mérföldkövekkel ellátott Gantt-diagramot készítünk.
Hogyan készíthet Gantt-diagramot?
Ha szép, egyszerű és könnyen használható Gantt-diagramot szeretne készíteni, használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét.
A ClickUp online Gantt-diagram szoftvere teljes áttekintést nyújt az egész projekttervről.
A ClickUp segítségével:
- A függő feladatok azonnali azonosítása (a feladatok közötti függőséget két feladat közötti nyilak jelzik)
- Ellenőrizze a feladat időtartamát a X-tengelyen megjelenített naptár segítségével.
- A munkafelosztási struktúra vizualizálása
- A Függőségek átütemezése funkcióval azonnal áthelyezheti a projekteket és a feladatok függőségi láncait a Gantt-diagramon.
- A kezdési és befejezési dátum automatikus átrajzolása az ütemterv módosításakor
- Határozza meg a kritikus utat bármely feladatcsoport esetében
Bármit is dobj rá, a ClickUp Gantt-diagramjai mindent képesek kezelni!
Bónusz: Nézze meg további példákat a Gantt-diagramokra, és tudjon meg többet a Gantt-diagramok használatáról.
Miért érdemes használni a Gantt-diagram mérföldköveit?
Most már megbeszéltük, mi is az a projekt mérföldkő, ha egyszerű Gantt-diagramot használunk.
Persze, a mérföldkövek klasszak, de mi a valódi előnyük a Gantt-diagramban való használatuknak?
Íme a Gantt-diagram mérföldköveinek 5 legfontosabb előnye:
1. Áttekintést ad a projekt ütemtervéről
Projektmenedzserként ezer dolgot kell egyszerre intéznie.
Az erőforrás-elosztástól a határidőkig sok mindent kell kezelni.
De amikor egy érdekelt fél gyors tájékoztatást kér a projekt állásáról, nem kérheted meg, hogy várjon, amíg az IT-csapatod megpróbálja értelmezni az adatokat. Ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy bosszúsá tedd őket. És ha van valami, amiben mindannyian egyetértünk, az az, hogy nem akarsz dühös ügyfeleket!
A Gantt-diagram mérföldköveinek használatával viszont magas szintű áttekintést kap a projekt előrehaladásáról és a legfontosabb befejezett eseményekről.
Ne feledd, hogy közvetlenül hozzáadhatod a mérföldköveket a ClickUp Gantt-diagramodhoz, hogy felosszd a projekt ütemtervének különböző szakaszait. Így pillanatok alatt megismerheted a projekt állapotát, ami segít jobban kezelni az érdekelt felek elvárásait.
Tudjon meg többet az idővonalak és a Gantt-diagramok közötti különbségekről.
2. Könnyen azonosítja a projekt szűk keresztmetszeteit
Mivel a Gantt-diagram mérföldkövei kiemelik a fontos határidőket, az egyes mérföldkövek alatt található feladatlisták elemzése segíthet a szűk keresztmetszetek kezelésében, mielőtt azok hólyagként növekednének.
Például, ha egy szoftverprojekten dolgozik, egy bonyolult fejlesztésű funkció megakadályozhatja, hogy időben elkészüljön egy fontos eredmény.
A Gantt-diagram mérföldköveinek segítségével gyorsan azonosíthatja azokat a feladatokat, amelyek terhet jelentenek Önnek.
Miután azonosított egy szűk keresztmetszetet jelentő feladatot, értesítse a csapat tagjait az adott feladatról, és tegyen korrekciós intézkedéseket, hogy a projekt újra a terv szerint haladjon.
A ClickUp Gantt-diagramjában csak annyit kell tenned, hogy a késleltetett, szűk keresztmetszetet okozó feladatot áthúzod egy új ütemtervbe, és az összes többi függő feladat automatikusan átütemezésre kerül!
Ezenkívül a kritikus út funkció segítségével ellenőrizheti, hogy a szűk keresztmetszetet jelentő feladat elengedhetetlen-e a projekt időbeni befejezéséhez. Ha nem kritikus feladat, akkor valószínűleg egyelőre kihagyhatja, és a határidők betartására koncentrálhat.
3. A projektet kezelhető szakaszokra bontja
A projektje nagy mennyiségű munkát jelenthet, ami miatt a projektterv meglehetősen ijesztőnek tűnhet.
A projekt ütemtervének a Gantt-diagramon jól elkülöníthető és elérhető mérföldkövekre bontása egyszerűbbé teszi a munkát. Ha a Gantt-diagramon az egész feladatlista könnyen azonosítható részekre, vagy mérföldkövekre van felosztva, a feladat kevésbé tűnik ijesztőnek.
Gyerünk, nem félünk egy csomó Gantt-diagram feladattól!
4. Motiválja a csapatát
Csapatod szoros határidőkkel küzd, az elvárások minden eddiginél magasabbak, és a munkavégzés bonyolultabb, mint valaha.
Ezért is fontos megünnepelni a projekt előrehaladását.
Bár a befejezett feladatok kipipálása örömteli dolog, a Gantt-diagramon szereplő mérföldkő, például egy termék bevezetése, jelentős lépés a projekt befejezése felé. És ez megérdemel egy koccintást!
Használja a ClickUp Gantt-diagram mérföldköveit, hogy megköszönje csapatának az elvégzett projektfeladatokat, a hosszú éjszakákat és az őrült követelményeket, amelyekkel meg kellett küzdeniük.
Az egyes projektmérföldkövek elérésével járó teljesítményérzés motiválja a csapatot a következő Gantt-diagram mérföldkő elérésére.
5. Elősegíti a felelősségérzet kialakulását
A mérföldkövek meghatározzák a csapat elvárásait és alapot biztosítanak a felelősségre vonhatósághoz.
A csapat minden tagja elfogadja, hogy a projekt a saját vállán nyugszik, és felelősséget vállal a mérföldkövek alatt található minden egyes feladatért. Ha egy projekt mérföldköve nem teljesül megfelelően, a projekt késedelmet szenved, és a csapatvezető felel érte.
Tipp: A ClickUp alkalmazásban feladatokat rendelhetsz egy személyhez , több taghoz vagy egy teljes projektcsapathoz, így könnyebben nyomon követheted mindenki munkájának elosztását. *
Hogyan készíthetek Gantt-diagramot mérföldkövekkel az Excelben?
Természetesen létrehozhat Gantt-diagramot a Microsoft Excel programban, és hozzáadhat mérföldköveket.
Az MS PowerPoint és a Word programok is lehetővé teszik ezt.
Ne feledje azonban, hogy az olyan alkalmazások, mint a PowerPoint vagy az Excel, eleve nem tartalmaznak beépített Gantt-diagram sablont. Ezeket külön kell letölteni.
Miután beillesztette a sablont, kézzel kell létrehoznia egy feladatlistát, hozzáadnia a táblázat adatait a Gantt-diagramhoz, majd aztán formázni kell azt az ütemtervének megfelelően.
Ezután manuálisan kell azonosítania, melyik feladat minősül függő feladatnak, és hozzá kell adnia a mérföldköveket a sablonhoz.
Mintha a projektek irányítása nem lenne már eleve elég bonyolult! Ennyi erőfeszítés egy Gantt-diagram elkészítéséhez?
Akár a haját is tépheti a frusztrációtól!
Tudja meg, miért sokkal rosszabb ötlet a Microsoft Excel választása a projektmenedzsmenthez , mint az „új kóla” olvassa el ezt a cikket.
Mi a legjobb módszer a Gantt-diagramok létrehozására és a mérföldkövek hozzáadására?
Egyszerű.
Csak készítsen Gantt-diagramot a ClickUp segítségével, amely egy projektmenedzsment eszköz, és egyben teljes értékű Gantt-diagram szoftver is .
Így lehet egyszerűen létrehozni egy Gantt-diagramot a ClickUp-ban:
- A projekttervben azonosítsa a ClickUp legfontosabb feladatait
- Határozza meg a feladatok közötti kapcsolatokat, például a feladatok függőségét
- Írd be a feladatlistát a ClickUp Gantt-diagram szoftverébe!
És íme, máris kész az interaktív Gantt-diagram!
Most pedig folytassuk a Gantt-diagram nézet használatával, hogy jelölje meg a mérföldköveket a projektjében.
Mérföldkő létrehozása a ClickUp-ban:
- Kapcsolja be a Milestones ClickApp alkalmazást a munkaterület beállításaiban.
- Kattintson a jobb gombbal bármelyik feladatra
- Válassza a Jelölés mérföldkőként opciót, hogy egy feladat sávot mérföldkővé alakítson.
4. A mérföldkő feladat sárga rombuszként jelenik meg, a feladat neve félkövér betűvel szerepel.
5. A mérföldkövek általában a feladat befejezési dátumán jelennek meg. Ha nincs befejezési dátum, a mérföldkövek a feladat kezdési dátumán jelennek meg.
6. Ha egy mérföldkő feladatot vissza szeretne alakítani normál feladattá, egyszerűen kattintson a feladatban található három pont (…) menüre, és állítsa vissza.
Ennyire egyszerű a mérföldkövek beállítása és módosítása az interaktív Gantt-diagramon a ClickUp segítségével!
A Gantt-diagramok azonban csak a jéghegy csúcsa a ClickUp funkciói közül.
A ClickUp segítségével sokkal többet hozhatsz létre, mint egy interaktív Gantt-diagramot.
A maximális rugalmasság érdekében ez a projektmenedzsment eszköz számos fantasztikus funkcióval rendelkezik, például:
- Pulse: segít azonosítani, hogy a belső vagy virtuális csapata hol tölti a legtöbb időt.
- Mind Maps: a feladat tervezési folyamatának vizualizálása
- Munkafolyamat-nézet: betekintést nyerhet a munkamegosztásba, a nyitott feladatokba és a csapat kapacitásába
- Automatizálás: automatizáljon több mint 50 ismétlődő projektfeladatot a hatékonyság növelése érdekében.
- Agilis irányítópultok: tartsa kézben projektjeit olyan diagramokkal, mint a sebesség-, burndown-, burnup- és kumulatív áramlás- diagramok.
- Több nézet: válasszon a lista, doboz, tábla, naptár és egyéb nézetek közül a projekt igényeinek megfelelően.
- Natív időkövetés: segítsen távoli csapatának leküzdeni a termelékenységi kihívásokat
- Emlékeztetők: állíts be emlékeztetőket az időérzékeny feladatokhoz, hogy okosan kezelhesd a határidőket.
Miért nevezzük a ClickUp-ot az egyetlen eszköznek, amire szüksége van a projektek hatékony kezeléséhez?
Következtetés
A Gantt-diagram mérföldkövei a projekt tevékenységek során bekövetkező fontos eseményeket jelzik. Átfogó képet adnak a projekt ütemtervéről, és lehetővé teszik a csapatok számára, hogy hatékonyan betartsák a projekt ütemtervét.
A mérföldkövek hozzáadása azonban fejfájást okozhat, ha olyan eszközöket használ, mint a Microsoft Excel.
A ClickUphoz hasonló projektmenedzsment szoftverekkel azonban ez gyerekjáték.
A lenyűgöző Gantt-diagramok létrehozásától a Gantt-diagram mérföldköveinek megjelöléséig egy olyan távoli munkavégzésre alkalmas operációs rendszer, mint a ClickUp, minden lépésnél segítségedre lesz.
Regisztrálj még ma a ClickUp-ra (ingyenesen!), és könnyedén haladj át a Gantt-diagram mérföldkövein!