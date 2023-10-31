ClickUp blog
10 hirdetéskezelő eszköz marketingesek és hirdetők számára 2025-ben

Engineering Team
2023. október 31.

Minden sikeres vállalkozás tudja, mennyire fontos, hogy termékeiket vagy szolgáltatásaikat potenciális ügyfeleik elé tárják. Ha azonban többféle digitális marketingkampánnyal és kezelőplatformmal dolgozol, ez nagyon időigényes lehet.

Ez az a terület, ahol egy kiváló hirdetéskezelő eszköz döntő különbséget jelenthet. ?

Itt bemutatjuk a hirdetéskezelő szoftvereket, és segítünk tisztázni, mire kell figyelni a hirdetéskezelő platform kiválasztásakor. Ezután megosztjuk a legjobb eszközöket a hirdetési projektek vagy kampányok figyelemmel kíséréséhez és kezeléséhez, hogy időt és pénzt takaríthass meg.

Mi az a hirdetéskezelő eszköz?

A hirdetéskezelő eszköz egy olyan platform, amely automatizálási eszközöket használ a hirdetési kampányok munkafolyamatának kezelésére és racionalizálására.

A hirdetési eszköz segítségével több csatornán is létrehozhatsz hirdetéseket, célzhatod meg a hirdetéseket és elhelyezheted őket. Emellett nyomon követheted hirdetési kampányaid sikerét, optimalizálási döntéseket hozhatsz és kezelheted a költségvetésedet. ?

A közösségi média projektmenedzsment és tartalommarketing szoftverek segítségével olyan tartalmakat tervezhetsz és hozhatsz létre, amelyek vonzzák a közönségedet és összhangban vannak a kommunikációs céljaiddal.

De egyik sem segít abban, hogy a fizetett hirdetéseidet – például a Google Ads kampányodat – a legjobban kihasználd. Éppen ezért van szükséged egy hirdetéskezelő eszközre a kampánykezelő eszközkészleted részeként. ?️

Mit kell keresni egy hirdetéskezelő eszközben?

A hirdetéskezelő eszközök számos funkciót kínálnak. Az üzleti igényeidtől függően ezek a leggyakoribb elemek, amelyekre érdemes figyelni:

  • Központi platform, amelynek segítségével egy helyen kezelheted a különböző csatornákon futó kampányaidat.
  • AI írási eszközök, amelyek segítenek néhány kulcsszó alapján létrehozni hirdetéseidet
  • A/B tesztelési lehetőségek a hirdetések optimalizálásához és a kattintásonkénti fizetés (PPC) költségeinek csökkentéséhez.
  • Integrálható marketing CRM szoftverével, így azonosíthatja a trendeket, hogy kampányait jobban célzottá tegye.
  • A munkafolyamatok automatizálják az ismétlődő feladatokat és csökkentik a folyamatok hatékonyságát, így időt és figyelmet takaríthat meg ott, ahol az igazán szükséges.
  • Ezek az eszközök egyszerűsítik a marketingprojekt-kezelési feladatokat, például a projekttervezést és a hirdetési kiadások nyomon követését a különböző hirdetési fiókjaidban.
  • Valós idejű nyomonkövető szoftver, amely figyeli a hirdetések teljesítményét és hasznos visszajelzéseket ad.
  • Testreszabható jelentéskészítő eszközök hasznos mutatókkal – például konverziós attribúció és befektetési megtérülés (ROI) – segítenek a megfelelő optimalizálási döntések meghozatalában.
  • Könnyen használható felület, így gyorsan elindulhatsz.

A 10 legjobb eszköz a hirdetések kezeléséhez

A legjobb hirdetéskezelő eszköz kiválasztásához kezdje azzal, hogy összeállítja a szükséges funkciók listáját. Ezután hasonlítsa össze azt a jelenleg elérhető legjobb hirdetéskezelő és marketingeszközök listájával.

1. ClickUp

Hirdetéskezelő eszköz: ClickUp táblázata, listája, Gantt-diagramja és táblája
Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

A ClickUp egy komplex projektkezelő és termelékenységi eszköz. Ideális marketingprojekt-kezeléshez, így egy helyen hozhat létre, rendelhet hozzá és követhet nyomon marketingfeladatokat.

Kezdje kampánytervezési folyamatát azzal, hogy brainstormingot tart csapatának tagjaival a ClickUp Whiteboard vagy a ClickUp Doc segítségével. Ezután használja a ClickApps alkalmazást, hogy automatikusan feladatokkal lássa el tartalomtervezését, miközben ezeket a feladatokat összekapcsolja stratégiai dokumentumaival, tartalomnaptárával és marketingtervével. ?️

Hirdetéskezelő eszköz: marketing esettanulmány írása a ClickUp mesterséges intelligencia eszközével
A ClickUp mesterséges intelligenciájának köszönhetően a marketingcsapatok gyorsan és egyszerűen készíthetnek fontos dokumentumokat, például esettanulmányokat.

Még több időt szeretnél megtakarítani? A ClickUp AI jegyzeteket készít a megbeszélések során, és megkönnyíti a kampányötletek kidolgozását. Emellett segít olyan blogok, e-mailek és céloldalak tartalmának létrehozásában, amelyeket a keresőmotorok kedvelnek, valamint különböző formátumú, különböző célközönségek számára vonzó hirdetési szövegek megírásában.

A ClickUp Dashboards segítségével figyelemmel kísérheted kampányod teljesítményét és az összes kapcsolódó feladatot. Ezekkel megkapod az összes egyedi adatot és mutatót, amire szükséged van a marketing optimalizálásához és a költségvetés kezeléséhez. ?

A ClickUp legjobb funkciói

  • Takaríts meg időt praktikus sablonokkal, mint például a kampányterv-sablon és a tartalomnaptár-sablonok széles választéka.
  • Testreszabhatja munkafolyamatait, hogy azok illeszkedjenek csapatához és vállalkozásához.
  • Használj triggereket, műveleteket és feltételeket az ismétlődő feladatok automatizálásához, és így a csapatodnak több ideje marad a fontosabb dolgokra.
  • Használj grafikonokat, táblázatokat és jelentéseket az erőforrás-elosztás és a teljesítményelemzés valós idejű nyomon követéséhez.
  • Több mint 1000 eszközzel integrálható, többek között a HubSpot, a Salesforce, a Microsoft Office 365, a Google Workspace, az Asana és a Slack alkalmazásokkal.
  • Használja a ClickUp-ot Windows, Mac vagy Linux rendszeren, valamint iOS vagy Android eszközön.

A ClickUp korlátai

  • Annyi funkcióval rendelkezik, hogy az új felhasználóknak időbe telhet, mire mindet megtanulják.
  • Az AI csak fizetős csomagok esetén érhető el.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes: Ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatársonként és belső vendégenként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. AdRoll

Hirdetéskezelő eszköz: AdRoll könyvtár oldala
via AdRoll

Ez az eszköz mindenki számára készült, a korlátozott költségvetéssel rendelkező Facebook-hirdetéskezelőktől a professzionális marketingesekig és a nagy e-kereskedelmi vállalatokig.

Használja a kiterjedt szegmentációs funkciókat egyedi közönség létrehozásához. Állítson be hirdetési és retargeting kampányokat több platformon, például a Pinterest, Instagram, Facebook és TikTok oldalakon, és kezelje őket egy platformon. Szerezzen be mutatókat a megjelenítések, kattintások és konverziók számáról a hirdetés teljesítményének nyomon követési és elemzési funkciójával. Ezután használja ezeket az adatokat kampányának optimalizálásához.

Az AdRoll legjobb funkciói

  • Indítsd el hirdetéseidet, majd szüneteltesd őket, hogy optimalizáld és szerkeszd a tartalmat és a közönséget, hogy jobban elérhesd a célpiacodat.
  • Használja az AI-t dinamikus, személyre szabott hirdetések létrehozásához, amelyek a közönségének szóló termékajánlásokat tartalmaznak.
  • Használja ki a Marketing & Ads Plus csomag havi hirdetési kreditjeit, valamint az e-mailes marketing stratégiájához korlátlanul rendelkezésre álló e-maileket.

Az AdRoll korlátai

  • A pay-as-you-go hirdetési csomag csak natív és display hirdetésekhez, valamint szegmentáláshoz és jelentésekhez biztosít hozzáférést – nem pedig a közösségi médiához.
  • Egyes felhasználók úgy vélik, hogy a jelentéskészítési funkció rugalmasabbá tételével javulhatna a szolgáltatás.

AdRoll árak

  • Hirdetések: Fizess, amennyit használsz
  • Marketing & Ads Plus: 36 USD/hó-tól, a webhelyed egyedi havi látogatóinak számától függően
  • Haladó csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

AdRoll értékelések és vélemények

  • G2: 4,0/5 (több mint 550 értékelés)
  • Capterra: 4,0/5 (70+ értékelés)

3. WASK

Hirdetéskezelő eszköz: a WASK tevékenységi idővonala
via WASK

A WASK egy hirdetéskezelő eszköz, amely segítségével egyetlen platformról kezelheted hirdetési fiókjaidat, még akkor is, ha nem rendelkezsz sok technikai ismerettel. Jelenleg integrálja Google- és Facebook-fiókjaidat, hamarosan pedig az X, a LinkedIn és a TikTok fiókjaidat is.

Az AI elemzi a látogatók és az ügyfelek viselkedését a webhelyén, majd ezt felhasználva automatikusan azonosítja a legmagasabb konverziós arányú célközönséget. Emellett intelligens algoritmusokat használ a hirdetési mutatók kiszámításához és intelligens ajánlásokhoz a kampányok optimalizálása érdekében. ↪️

A WASK legjobb funkciói

  • Használja az AI funkciót, hogy magas konverziós arányú hirdetési kampány szövegeket hozzon létre.
  • Elemezze fontos kulcsszavainak keresési volumenét, hogy a leghatékonyabban tudja felhasználni hirdetési költségvetését.
  • A drag-and-drop eszközzel gyorsan létrehozhat és testreszabhat jelentéseket.
  • Választhatsz havi, negyedéves vagy éves fizetési lehetőségek közül, és a hosszabb távú fizetések esetén egyre nagyobb kedvezményeket kapsz.

A WASK korlátai

  • Egyes felhasználók szeretnének részletesebb és testreszabhatóbb hirdetés teljesítmény grafikákat látni a felhasználói panelen.
  • Az Alap csomag nem tartalmazza az optimalizálási funkciókat.

WASK árak

  • Alap: 19 USD/hó
  • Prémium: 49 USD/hó
  • Profi: 89 USD/hó

WASK értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (8 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (11 értékelés)

4. Influ2

Hirdetéskezelő eszköz: példa egy tevékenységi ütemtervre az InFlu2-ben
via Influ2

Ez a hirdetéskezelő eszköz B2B vállalkozások számára készült. Lehetővé teszi, hogy a vásárlói csoporton belül meghatározott döntéshozókat célozz meg, és mérje, hogyan reagálnak a hirdetésedre.

A tartalom összehangolásával és a marketingjelzések kihasználásával biztosíthatja, hogy az értékesítési és marketingcsapatok zökkenőmentesen működjenek együtt. Használja az elkötelezettségi adatokat a potenciális ügyfelek tájékoztatására, a bizalom kiépítésére és az értékesítési tevékenységek tökéletes időzítésére. Ezután kövesse nyomon, hogy hirdetései milyen hatással vannak a potenciális ügyfelek pipeline-on való előrehaladására.

Az Influ2 legjobb funkciói

  • Pénzt takaríthat meg azzal, hogy gondosan válogatja hirdetéseit, és csak azokat a személyeket célozza meg, akik valószínűleg konvertálnak.
  • Helyezzen el display hirdetéseket vagy közösségi média hirdetéseket az összes főbb csatornán, beleértve a Google-t, a Facebookot, az Instagramot, a LinkedIn-t és az Amazon-t.
  • Védje ügyfelei adatait a SOC2 Type II tanúsítvánnyal
  • Az Influ2 rendszert gyorsan telepítheted és bevezetheted a felhasználóbarát felületnek köszönhetően.

Az Influ2 korlátai

  • Nem könnyű meglátni, mely platformok hoznak eredményeket.
  • Egyes felhasználók szeretnének olyan sablonokat látni, amelyek időt takarítanak meg a közönség felépítésekor.

Influ2 árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Influ2 értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (7 értékelés)

5. trendHERO

A trendHERO irányítópultja
via trendHERO

A TrendHERO egy digitális marketing eszköz, amely összeköti a vállalkozásokat az influencerekkel. Ez egy másfajta hirdetéskezelő eszköz, de ugyanolyan fontos a mai influencerek által vezérelt közösségi média kultúrában.

Használja a TrendHERO-t, hogy olyan influencereket találjon, akikkel együttműködhet vállalkozása számára, olyan szűrők segítségével, mint a hely, a nyelv, a kategória és a méret. Például betekintést nyerhet egy influencer elemzéseibe, követőinek számába és említéseibe. Vegye fel velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljék, mit keres, és üzleti ajánlatokat kapjon, mielőtt véglegesítené a megállapodást. ?

A trendHERO legjobb funkciói

  • Válasszon több mint 100 millió influencer adatbázisából, a legnagyobbaktól a legkisebb hatással rendelkezőkig.
  • Ellenőrizd, hogy az influencer közönsége összhangban van-e a célpiacoddal, demográfiai adatok és a közönség érdeklődési köreinek elemzésével.
  • Küldj automatizált és személyre szabott e-maileket egyszerre több influencernek
  • Kövesse nyomon, hogy Ön és versenytársai milyen gyakran szerepelnek az influencerek fiókjaiban.

A trendHERO korlátai

  • A szűrők meglehetősen korlátozottak, ezért valószínűleg időt kell szánnod a választások kézi finomítására.
  • Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a jelentéskészítési funkció nem olyan gyors és felhasználóbarát, mint lehetne.

trendHERO árak

  • Ingyenes: Ingyenes
  • Lite: 15,99 USD/hó
  • Pro: 39,99 USD/hó
  • Haladó: 119,99 USD/hó

trendHERO értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (80+ értékelés)
  • Capterra: Még nincs értékelés

6. 6sense

via 6sense

A B2B üzleti szegmensre irányuló hirdetéskezelő szoftver a szándékadatok és a pontos előrejelzések segítségével összehangolja az értékesítési és marketingtevékenységeket. Célja a folyamatok minőségének javítása, a konverziós arányok növelése, az értékesítés felgyorsítása és a bevételek folyamatos növekedésének biztosítása. ?

A 6sense AI értékeli a potenciális ügyfelek viselkedését, és megmutatja, hogy a potenciális ügyfelek hol tartanak a vásárlási folyamatban. Segít minden fiók szintjén elkötelezettséget teremteni a releváns és személyre szabott tartalmakkal, valamint az adott szakaszhoz illeszkedő hirdetési kampányokkal. Amikor a potenciális ügyfelek készen állnak a vásárlásra, célzottan megcélozhatja őket a konverzióra tervezett, megfelelő display hirdetésekkel.

A 6sense legjobb funkciói

  • Érje el célközönségét egyedi, több csatornán átívelő üzenetekkel, nagy léptékben.
  • Szerezzen névtelen vásárlási jelzéseket a saját webhelyéről és harmadik felek webhelyeiről, hogy azonosítsa azokat a potenciális ügyfeleket, akik az Ön által kínált terméket vagy szolgáltatást keresik.
  • Szegmentáld a fiókadatokat, hogy betekintést nyerj a kampányok hatékonyságába egy adott fiók esetében.
  • Integrálja más marketing- és értékesítési platformokkal a technológiai rendszerében, például a HubSpot, Salesforce, SalesLoft, Outreach és másokkal.

A 6sense korlátai

  • Mivel több csapatnak is szüksége van az eszköz használatára, szükség lehet egy termékbajnokra, aki összefogja őket.
  • A platform egyes elemei nem annyira felhasználóbarátak, mint lehetnének.

6sense árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

6sense értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (16 értékelés)

7. RollWorks

A fiókok előrehaladásának nyomon követése a RollWorks-ban
via RollWorks

A RollWorks egy másik fiókalapú marketing- és értékesítési platform B2B vállalkozások számára. Ez a hirdetéskezelő eszköz célja, hogy növelje és felgyorsítsa értékesítési folyamatát azáltal, hogy magasan képzett ügyfeleket von be.

Állítsd be az ideális ügyfélprofilodat, majd használd azt a vállalkozásodnak leginkább megfelelő célszámlák azonosítására. Futtass többcsatornás kampányokat – beleértve a display és a közösségi média hirdetéseket, valamint a triggerelt e-maileket –, hogy különböző szinteken vonzd be ezeket a számlákat a konverziós folyamatba.

A RollWorks legjobb funkciói

  • Személyre szabhatod hirdetéseidet, hogy a legjobban elérjék a célközönséget ?
  • Automatizáld az ismétlődő marketingfeladatokat, mint például az e-mailek küldése és a nyomon követés.
  • Használja a retargetinget, hogy újra kapcsolatba lépjen azokkal a potenciális ügyfelekkel, akik korábban érdeklődést mutattak termékei és szolgáltatásai iránt.
  • Kövesse nyomon kampányai hatékonyságát mind fiók-, mind konkrét kapcsolattartói szinten.

A RollWorks korlátai

  • A Standard csomag nem teszi lehetővé a marketingtartalmak személyre szabását fiókokhoz vagy kapcsolatokhoz.
  • Azok a felhasználók, akik nem teljesen jártasak a fiókalapú marketingben, egy kis időbe telhet, mire megismerik a rendszert.

RollWorks árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

RollWorks értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (25+ értékelés)

8. Celtra

A Celtra szerkesztő nézet
via Celtra

A Celtra segítségével automatizálhatja a digitális tartalom létrehozását nagy léptékben és több nyelven. Ez egy másfajta hirdetéskezelő eszköz, amely lehetővé teszi dinamikus, személyre szabott hirdetések létrehozását, amelyek javítják a teljesítményt és a konverziót.

Az Ad Builder sablonok segítségével könnyedén megtervezheted márkád egyedi hirdetéseit animációkkal, videókkal és e-kereskedelmi funkciókkal. Csatlakoztasd termék katalógusodat, és töltsd be a releváns termékadatokat a hirdetés személyre szabásához. Tesztelheted hirdetéseidet, módosíthatod őket, majd újra tesztelheted, mielőtt az új verziót élesítenéd. A valós idejű jelentési mutatók pontosan megmutatják, hogyan teljesít hirdetésed, így folyamatosan finomíthatsz a siker érdekében.

A Celtra legjobb funkciói

  • Az intuitív tervezőfelület segítségével rétegekben építheted fel hirdetéssablonodat, és alkalmazhatsz színeket, betűtípusokat, márkajelzéseket és termékinformációkat – ehhez nincs szükség programozási ismeretekre.
  • Használj vizuális elemeket és sürgető hangnemet, hogy felkeld a figyelmet és ösztönözd a konverziót.
  • Készíts többféle változatot a hirdetésedből a különböző tartalmi alkalmazásokhoz és promóciókhoz.
  • A felhőalapú szoftver segítségével egyszerűsítheti a csapatával való együttműködést.

A Celtra korlátai

  • A képernyőn látható előnézet nem mindig egyezik pontosan a közzétett verzióval.
  • Mivel felhőalapú, online állapotban kell lenned, hogy a platformon dolgozhass.

Celtra árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Celtra értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 350 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (290+ értékelés)

9. HubSpot hirdetéskezelés

A HubSpot kampányoldala
via HubSpot

A HubSpot Ad Management a márka Marketing Hub platformjának része. Mivel a HubSpot alapvetően egy CRM, könnyen létrehozhatsz közönségeket az adatbázisodból, és megnézheted, mely hirdetések konvertálják a látogatókat ügyfelekké. ?

Készíts releváns, célzott hirdetéseket több platformra, többek között a Google-ra, a Facebookra, az Instagramra és a LinkedInre. Figyeld a teljesítményt és optimalizáld hirdetéseidet a konverziók növelése és a ROI javítása érdekében, mindezt egyetlen platformon.

A HubSpot hirdetéskezelő eszköz legjobb funkciói

  • Szegmentáld a közönségedet, hogy valós adatok alapján személyre szabott hirdetéseket jeleníts meg.
  • Szerezzen betekintést az egyes hirdetések által generált potenciális ügyfelekről és ROI-ról, hogy maximalizálja a kiadásokat.
  • A hirdetési folyamat minden szakaszában megtekintheted a jelentéseket, hogy azonosíthasd, mi működik és mi nem.
  • Könnyen használható, függetlenül a technikai ismereteitől – nincs szükség bonyolult informatikai folyamatokra.

A HubSpot hirdetéskezelő eszköz korlátai

  • Nem választhatod csak a hirdetéskezelést – meg kell vásárolnod a teljes marketingcsomagot.
  • A HubSpot árai kisvállalkozások számára magasak.

A HubSpot hirdetéskezelő árai

  • Professzionális: 800 USD/hó
  • Vállalati: 3600 USD/hó

HubSpot hirdetéskezelő értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 10 300 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 5700 értékelés)

10. Smartly. io

Smartly.io Facebook-oldalai
via Smartly.io

A Smartly. io egy hirdetéskezelő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre több kampányt indíts és kezelj különböző közösségi média csatornákon. Az AI-alapú, automatizált munkafolyamatok révén csökkenti a manuális munkát, így időt és pénzt takarít meg. ?

Az automatizálás segítségével dinamikus hirdetéseket hozhatsz létre a célközönséged számára, képekkel és videókkal együtt. Finomítsd őket adat alapú betekintésekkel, amelyek a kreatív elemek szintjéig hatolnak. A hirdetések elindítása után automatikusan rotálódnak, hogy elkerüljék a fáradtságot és növeljék a konverziókat.

A Smartly.io legjobb funkciói

  • Algoritmusok segítségével optimalizálhatja a licitálást, különböző közönségek számára célzott hirdetési tartalmakat készíthet, és hatékonyabban kezelheti költségvetését.
  • Tartalom újrafelhasználása több formátumban és platformon
  • Mérje az attribúciót és a teljesítményt egyéni KPI-k alapján, hogy további iterációkhoz szükséges betekintést nyerjen.
  • Kampányainak részleteit egyetlen irányítópulton tekintheti meg, amely valós idejű adatokat gyűjt össze az összes csatornájáról.

Smartly. io korlátai

  • A felhasználók szerint a fejlesztőcsapatnak még van néhány hibát ki kell javítania.
  • Átfogóbb képzés és súgócikkek gyorsítanák a tanulási folyamatot.

Smartly. io árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Smartly. io értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 450 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (13 értékelés)

Optimalizáld marketing munkafolyamatodat a legjobb hirdetéskezelő eszközzel

Ahhoz, hogy vállalkozása növekedjen, több ügyfélre van szüksége. A hirdetési kampányok statikus táblázatokon történő kezelése azonban időigényes és nem túl hatékony – ezért sok vállalkozás hirdetéskezelő eszközökhöz fordul. ✨

A hirdetéskezelő szoftver támogatja a hirdetések létrehozását, az ajánlatok kezelését, a célzást és a hirdetések elindítását, valamint a hirdetések teljesítményének figyelemmel kísérését és optimalizálását. Emellett automatizálja a munkafolyamatokat, ahol csak lehetséges, hogy több időd maradjon más fontos feladatokra.

A legjobb hirdetéskezelő eszközök listáján sok versenyző szerepel, de a ClickUp erős konkurenciával szemben is megállja a helyét. ?

A ClickUp projektkezelési és termelékenységi funkciói támogatják marketingkampányait a tervezés, a létrehozás, a megvalósítás és a nyomon követés fázisaiban. Segítségével mérheti, kezelheti és optimalizálhatja a teljesítményt, automatizálással minden lépésnél racionalizálva a folyamatot.

Regisztrálj ingyenesen, hogy még ma megszerezd a ClickUp-ot, és elkezdhess kihasználni marketing költségvetésed minden egyes centjét.

