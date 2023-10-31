10 hirdetéskezelő eszköz marketingesek és hirdetők számára 2025-ben

Minden sikeres vállalkozás tudja, mennyire fontos, hogy termékeiket vagy szolgáltatásaikat potenciális ügyfeleik elé tárják. Ha azonban többféle digitális marketingkampánnyal és kezelőplatformmal dolgozol, ez nagyon időigényes lehet.

Ez az a terület, ahol egy kiváló hirdetéskezelő eszköz döntő különbséget jelenthet. ?

Itt bemutatjuk a hirdetéskezelő szoftvereket, és segítünk tisztázni, mire kell figyelni a hirdetéskezelő platform kiválasztásakor. Ezután megosztjuk a legjobb eszközöket a hirdetési projektek vagy kampányok figyelemmel kíséréséhez és kezeléséhez, hogy időt és pénzt takaríthass meg.

Mi az a hirdetéskezelő eszköz?

A hirdetéskezelő eszköz egy olyan platform, amely automatizálási eszközöket használ a hirdetési kampányok munkafolyamatának kezelésére és racionalizálására.

A hirdetési eszköz segítségével több csatornán is létrehozhatsz hirdetéseket, célzhatod meg a hirdetéseket és elhelyezheted őket. Emellett nyomon követheted hirdetési kampányaid sikerét, optimalizálási döntéseket hozhatsz és kezelheted a költségvetésedet. ?

A közösségi média projektmenedzsment és tartalommarketing szoftverek segítségével olyan tartalmakat tervezhetsz és hozhatsz létre, amelyek vonzzák a közönségedet és összhangban vannak a kommunikációs céljaiddal.

De egyik sem segít abban, hogy a fizetett hirdetéseidet – például a Google Ads kampányodat – a legjobban kihasználd. Éppen ezért van szükséged egy hirdetéskezelő eszközre a kampánykezelő eszközkészleted részeként. ?️

Mit kell keresni egy hirdetéskezelő eszközben?

A hirdetéskezelő eszközök számos funkciót kínálnak. Az üzleti igényeidtől függően ezek a leggyakoribb elemek, amelyekre érdemes figyelni:

Központi platform, amelynek segítségével egy helyen kezelheted a különböző csatornákon futó kampányaidat.

AI írási eszközök , amelyek segítenek néhány kulcsszó alapján létrehozni hirdetéseidet

A/B tesztelési lehetőségek a hirdetések optimalizálásához és a kattintásonkénti fizetés (PPC) költségeinek csökkentéséhez.

Integrálható marketing CRM szoftverével , így azonosíthatja a trendeket, hogy kampányait jobban célzottá tegye.

A munkafolyamatok automatizálják az ismétlődő feladatokat és csökkentik a folyamatok hatékonyságát , így időt és figyelmet takaríthat meg ott, ahol az igazán szükséges.

Ezek az eszközök egyszerűsítik a marketingprojekt-kezelési feladatokat, például a projekttervezést és a hirdetési kiadások nyomon követését a különböző hirdetési fiókjaidban.

Valós idejű nyomonkövető szoftver, amely figyeli a hirdetések teljesítményét és hasznos visszajelzéseket ad.

Testreszabható jelentéskészítő eszközök hasznos mutatókkal – például konverziós attribúció és befektetési megtérülés (ROI) – segítenek a megfelelő optimalizálási döntések meghozatalában.

Könnyen használható felület, így gyorsan elindulhatsz.

A legjobb hirdetéskezelő eszköz kiválasztásához kezdje azzal, hogy összeállítja a szükséges funkciók listáját. Ezután hasonlítsa össze azt a jelenleg elérhető legjobb hirdetéskezelő és marketingeszközök listájával.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

A ClickUp egy komplex projektkezelő és termelékenységi eszköz. Ideális marketingprojekt-kezeléshez, így egy helyen hozhat létre, rendelhet hozzá és követhet nyomon marketingfeladatokat.

Kezdje kampánytervezési folyamatát azzal, hogy brainstormingot tart csapatának tagjaival a ClickUp Whiteboard vagy a ClickUp Doc segítségével. Ezután használja a ClickApps alkalmazást, hogy automatikusan feladatokkal lássa el tartalomtervezését, miközben ezeket a feladatokat összekapcsolja stratégiai dokumentumaival, tartalomnaptárával és marketingtervével. ?️

A ClickUp mesterséges intelligenciájának köszönhetően a marketingcsapatok gyorsan és egyszerűen készíthetnek fontos dokumentumokat, például esettanulmányokat.

Még több időt szeretnél megtakarítani? A ClickUp AI jegyzeteket készít a megbeszélések során, és megkönnyíti a kampányötletek kidolgozását. Emellett segít olyan blogok, e-mailek és céloldalak tartalmának létrehozásában, amelyeket a keresőmotorok kedvelnek, valamint különböző formátumú, különböző célközönségek számára vonzó hirdetési szövegek megírásában.

A ClickUp Dashboards segítségével figyelemmel kísérheted kampányod teljesítményét és az összes kapcsolódó feladatot. Ezekkel megkapod az összes egyedi adatot és mutatót, amire szükséged van a marketing optimalizálásához és a költségvetés kezeléséhez. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Annyi funkcióval rendelkezik, hogy az új felhasználóknak időbe telhet, mire mindet megtanulják.

Az AI csak fizetős csomagok esetén érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatársonként és belső vendégenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. AdRoll

via AdRoll

Ez az eszköz mindenki számára készült, a korlátozott költségvetéssel rendelkező Facebook-hirdetéskezelőktől a professzionális marketingesekig és a nagy e-kereskedelmi vállalatokig.

Használja a kiterjedt szegmentációs funkciókat egyedi közönség létrehozásához. Állítson be hirdetési és retargeting kampányokat több platformon, például a Pinterest, Instagram, Facebook és TikTok oldalakon, és kezelje őket egy platformon. Szerezzen be mutatókat a megjelenítések, kattintások és konverziók számáról a hirdetés teljesítményének nyomon követési és elemzési funkciójával. Ezután használja ezeket az adatokat kampányának optimalizálásához.

Az AdRoll legjobb funkciói

Indítsd el hirdetéseidet, majd szüneteltesd őket, hogy optimalizáld és szerkeszd a tartalmat és a közönséget, hogy jobban elérhesd a célpiacodat.

Használja az AI-t dinamikus, személyre szabott hirdetések létrehozásához, amelyek a közönségének szóló termékajánlásokat tartalmaznak.

Használja ki a Marketing & Ads Plus csomag havi hirdetési kreditjeit, valamint az e-mailes marketing stratégiájához korlátlanul rendelkezésre álló e-maileket.

Az AdRoll korlátai

A pay-as-you-go hirdetési csomag csak natív és display hirdetésekhez, valamint szegmentáláshoz és jelentésekhez biztosít hozzáférést – nem pedig a közösségi médiához.

Egyes felhasználók úgy vélik, hogy a jelentéskészítési funkció rugalmasabbá tételével javulhatna a szolgáltatás.

AdRoll árak

Hirdetések: Fizess, amennyit használsz

Marketing & Ads Plus: 36 USD/hó-tól, a webhelyed egyedi havi látogatóinak számától függően

Haladó csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

AdRoll értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 550 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (70+ értékelés)

3. WASK

via WASK

A WASK egy hirdetéskezelő eszköz, amely segítségével egyetlen platformról kezelheted hirdetési fiókjaidat, még akkor is, ha nem rendelkezsz sok technikai ismerettel. Jelenleg integrálja Google- és Facebook-fiókjaidat, hamarosan pedig az X, a LinkedIn és a TikTok fiókjaidat is.

Az AI elemzi a látogatók és az ügyfelek viselkedését a webhelyén, majd ezt felhasználva automatikusan azonosítja a legmagasabb konverziós arányú célközönséget. Emellett intelligens algoritmusokat használ a hirdetési mutatók kiszámításához és intelligens ajánlásokhoz a kampányok optimalizálása érdekében. ↪️

A WASK legjobb funkciói

Használja az AI funkciót, hogy magas konverziós arányú hirdetési kampány szövegeket hozzon létre.

Elemezze fontos kulcsszavainak keresési volumenét, hogy a leghatékonyabban tudja felhasználni hirdetési költségvetését.

A drag-and-drop eszközzel gyorsan létrehozhat és testreszabhat jelentéseket.

Választhatsz havi, negyedéves vagy éves fizetési lehetőségek közül, és a hosszabb távú fizetések esetén egyre nagyobb kedvezményeket kapsz.

A WASK korlátai

Egyes felhasználók szeretnének részletesebb és testreszabhatóbb hirdetés teljesítmény grafikákat látni a felhasználói panelen.

Az Alap csomag nem tartalmazza az optimalizálási funkciókat.

WASK árak

Alap: 19 USD/hó

Prémium: 49 USD/hó

Profi: 89 USD/hó

WASK értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (8 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (11 értékelés)

4. Influ2

via Influ2

Ez a hirdetéskezelő eszköz B2B vállalkozások számára készült. Lehetővé teszi, hogy a vásárlói csoporton belül meghatározott döntéshozókat célozz meg, és mérje, hogyan reagálnak a hirdetésedre.

A tartalom összehangolásával és a marketingjelzések kihasználásával biztosíthatja, hogy az értékesítési és marketingcsapatok zökkenőmentesen működjenek együtt. Használja az elkötelezettségi adatokat a potenciális ügyfelek tájékoztatására, a bizalom kiépítésére és az értékesítési tevékenységek tökéletes időzítésére. Ezután kövesse nyomon, hogy hirdetései milyen hatással vannak a potenciális ügyfelek pipeline-on való előrehaladására.

Az Influ2 legjobb funkciói

Pénzt takaríthat meg azzal, hogy gondosan válogatja hirdetéseit, és csak azokat a személyeket célozza meg, akik valószínűleg konvertálnak.

Helyezzen el display hirdetéseket vagy közösségi média hirdetéseket az összes főbb csatornán, beleértve a Google-t, a Facebookot, az Instagramot, a LinkedIn-t és az Amazon-t.

Védje ügyfelei adatait a SOC2 Type II tanúsítvánnyal

Az Influ2 rendszert gyorsan telepítheted és bevezetheted a felhasználóbarát felületnek köszönhetően.

Az Influ2 korlátai

Nem könnyű meglátni, mely platformok hoznak eredményeket.

Egyes felhasználók szeretnének olyan sablonokat látni, amelyek időt takarítanak meg a közönség felépítésekor.

Influ2 árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Influ2 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (7 értékelés)

5. trendHERO

via trendHERO

A TrendHERO egy digitális marketing eszköz, amely összeköti a vállalkozásokat az influencerekkel. Ez egy másfajta hirdetéskezelő eszköz, de ugyanolyan fontos a mai influencerek által vezérelt közösségi média kultúrában.

Használja a TrendHERO-t, hogy olyan influencereket találjon, akikkel együttműködhet vállalkozása számára, olyan szűrők segítségével, mint a hely, a nyelv, a kategória és a méret. Például betekintést nyerhet egy influencer elemzéseibe, követőinek számába és említéseibe. Vegye fel velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljék, mit keres, és üzleti ajánlatokat kapjon, mielőtt véglegesítené a megállapodást. ?

A trendHERO legjobb funkciói

Válasszon több mint 100 millió influencer adatbázisából, a legnagyobbaktól a legkisebb hatással rendelkezőkig.

Ellenőrizd, hogy az influencer közönsége összhangban van-e a célpiacoddal, demográfiai adatok és a közönség érdeklődési köreinek elemzésével.

Küldj automatizált és személyre szabott e-maileket egyszerre több influencernek

Kövesse nyomon, hogy Ön és versenytársai milyen gyakran szerepelnek az influencerek fiókjaiban.

A trendHERO korlátai

A szűrők meglehetősen korlátozottak, ezért valószínűleg időt kell szánnod a választások kézi finomítására.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a jelentéskészítési funkció nem olyan gyors és felhasználóbarát, mint lehetne.

trendHERO árak

Ingyenes: Ingyenes

Lite: 15,99 USD/hó

Pro: 39,99 USD/hó

Haladó: 119,99 USD/hó

trendHERO értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

6. 6sense

via 6sense

A B2B üzleti szegmensre irányuló hirdetéskezelő szoftver a szándékadatok és a pontos előrejelzések segítségével összehangolja az értékesítési és marketingtevékenységeket. Célja a folyamatok minőségének javítása, a konverziós arányok növelése, az értékesítés felgyorsítása és a bevételek folyamatos növekedésének biztosítása. ?

A 6sense AI értékeli a potenciális ügyfelek viselkedését, és megmutatja, hogy a potenciális ügyfelek hol tartanak a vásárlási folyamatban. Segít minden fiók szintjén elkötelezettséget teremteni a releváns és személyre szabott tartalmakkal, valamint az adott szakaszhoz illeszkedő hirdetési kampányokkal. Amikor a potenciális ügyfelek készen állnak a vásárlásra, célzottan megcélozhatja őket a konverzióra tervezett, megfelelő display hirdetésekkel.

A 6sense legjobb funkciói

Érje el célközönségét egyedi, több csatornán átívelő üzenetekkel, nagy léptékben.

Szerezzen névtelen vásárlási jelzéseket a saját webhelyéről és harmadik felek webhelyeiről, hogy azonosítsa azokat a potenciális ügyfeleket, akik az Ön által kínált terméket vagy szolgáltatást keresik.

Szegmentáld a fiókadatokat, hogy betekintést nyerj a kampányok hatékonyságába egy adott fiók esetében.

Integrálja más marketing- és értékesítési platformokkal a technológiai rendszerében, például a HubSpot, Salesforce , SalesLoft, Outreach és másokkal.

A 6sense korlátai

Mivel több csapatnak is szüksége van az eszköz használatára, szükség lehet egy termékbajnokra, aki összefogja őket.

A platform egyes elemei nem annyira felhasználóbarátak, mint lehetnének.

6sense árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

6sense értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (16 értékelés)

7. RollWorks

via RollWorks

A RollWorks egy másik fiókalapú marketing- és értékesítési platform B2B vállalkozások számára. Ez a hirdetéskezelő eszköz célja, hogy növelje és felgyorsítsa értékesítési folyamatát azáltal, hogy magasan képzett ügyfeleket von be.

Állítsd be az ideális ügyfélprofilodat, majd használd azt a vállalkozásodnak leginkább megfelelő célszámlák azonosítására. Futtass többcsatornás kampányokat – beleértve a display és a közösségi média hirdetéseket, valamint a triggerelt e-maileket –, hogy különböző szinteken vonzd be ezeket a számlákat a konverziós folyamatba.

A RollWorks legjobb funkciói

Személyre szabhatod hirdetéseidet, hogy a legjobban elérjék a célközönséget ?

Automatizáld az ismétlődő marketingfeladatokat, mint például az e-mailek küldése és a nyomon követés.

Használja a retargetinget, hogy újra kapcsolatba lépjen azokkal a potenciális ügyfelekkel, akik korábban érdeklődést mutattak termékei és szolgáltatásai iránt.

Kövesse nyomon kampányai hatékonyságát mind fiók-, mind konkrét kapcsolattartói szinten.

A RollWorks korlátai

A Standard csomag nem teszi lehetővé a marketingtartalmak személyre szabását fiókokhoz vagy kapcsolatokhoz.

Azok a felhasználók, akik nem teljesen jártasak a fiókalapú marketingben, egy kis időbe telhet, mire megismerik a rendszert.

RollWorks árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

RollWorks értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (25+ értékelés)

8. Celtra

via Celtra

A Celtra segítségével automatizálhatja a digitális tartalom létrehozását nagy léptékben és több nyelven. Ez egy másfajta hirdetéskezelő eszköz, amely lehetővé teszi dinamikus, személyre szabott hirdetések létrehozását, amelyek javítják a teljesítményt és a konverziót.

Az Ad Builder sablonok segítségével könnyedén megtervezheted márkád egyedi hirdetéseit animációkkal, videókkal és e-kereskedelmi funkciókkal. Csatlakoztasd termék katalógusodat, és töltsd be a releváns termékadatokat a hirdetés személyre szabásához. Tesztelheted hirdetéseidet, módosíthatod őket, majd újra tesztelheted, mielőtt az új verziót élesítenéd. A valós idejű jelentési mutatók pontosan megmutatják, hogyan teljesít hirdetésed, így folyamatosan finomíthatsz a siker érdekében.

A Celtra legjobb funkciói

Az intuitív tervezőfelület segítségével rétegekben építheted fel hirdetéssablonodat, és alkalmazhatsz színeket, betűtípusokat, márkajelzéseket és termékinformációkat – ehhez nincs szükség programozási ismeretekre.

Használj vizuális elemeket és sürgető hangnemet, hogy felkeld a figyelmet és ösztönözd a konverziót.

Készíts többféle változatot a hirdetésedből a különböző tartalmi alkalmazásokhoz és promóciókhoz.

A felhőalapú szoftver segítségével egyszerűsítheti a csapatával való együttműködést.

A Celtra korlátai

A képernyőn látható előnézet nem mindig egyezik pontosan a közzétett verzióval.

Mivel felhőalapú, online állapotban kell lenned, hogy a platformon dolgozhass.

Celtra árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Celtra értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (290+ értékelés)

9. HubSpot hirdetéskezelés

via HubSpot

A HubSpot Ad Management a márka Marketing Hub platformjának része. Mivel a HubSpot alapvetően egy CRM, könnyen létrehozhatsz közönségeket az adatbázisodból, és megnézheted, mely hirdetések konvertálják a látogatókat ügyfelekké. ?

Készíts releváns, célzott hirdetéseket több platformra, többek között a Google-ra, a Facebookra, az Instagramra és a LinkedInre. Figyeld a teljesítményt és optimalizáld hirdetéseidet a konverziók növelése és a ROI javítása érdekében, mindezt egyetlen platformon.

A HubSpot hirdetéskezelő eszköz legjobb funkciói

Szegmentáld a közönségedet, hogy valós adatok alapján személyre szabott hirdetéseket jeleníts meg.

Szerezzen betekintést az egyes hirdetések által generált potenciális ügyfelekről és ROI-ról, hogy maximalizálja a kiadásokat.

A hirdetési folyamat minden szakaszában megtekintheted a jelentéseket, hogy azonosíthasd, mi működik és mi nem.

Könnyen használható, függetlenül a technikai ismereteitől – nincs szükség bonyolult informatikai folyamatokra.

A HubSpot hirdetéskezelő eszköz korlátai

Nem választhatod csak a hirdetéskezelést – meg kell vásárolnod a teljes marketingcsomagot.

A HubSpot árai kisvállalkozások számára magasak.

A HubSpot hirdetéskezelő árai

Professzionális: 800 USD/hó

Vállalati: 3600 USD/hó

HubSpot hirdetéskezelő értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5700 értékelés)

10. Smartly. io

A Smartly. io egy hirdetéskezelő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre több kampányt indíts és kezelj különböző közösségi média csatornákon. Az AI-alapú, automatizált munkafolyamatok révén csökkenti a manuális munkát, így időt és pénzt takarít meg. ?

Az automatizálás segítségével dinamikus hirdetéseket hozhatsz létre a célközönséged számára, képekkel és videókkal együtt. Finomítsd őket adat alapú betekintésekkel, amelyek a kreatív elemek szintjéig hatolnak. A hirdetések elindítása után automatikusan rotálódnak, hogy elkerüljék a fáradtságot és növeljék a konverziókat.

A Smartly.io legjobb funkciói

Algoritmusok segítségével optimalizálhatja a licitálást, különböző közönségek számára célzott hirdetési tartalmakat készíthet, és hatékonyabban kezelheti költségvetését.

Tartalom újrafelhasználása több formátumban és platformon

Mérje az attribúciót és a teljesítményt egyéni KPI-k alapján, hogy további iterációkhoz szükséges betekintést nyerjen.

Kampányainak részleteit egyetlen irányítópulton tekintheti meg, amely valós idejű adatokat gyűjt össze az összes csatornájáról.

Smartly. io korlátai

A felhasználók szerint a fejlesztőcsapatnak még van néhány hibát ki kell javítania.

Átfogóbb képzés és súgócikkek gyorsítanák a tanulási folyamatot.

Smartly. io árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Smartly. io értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 450 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (13 értékelés)

Optimalizáld marketing munkafolyamatodat a legjobb hirdetéskezelő eszközzel

Ahhoz, hogy vállalkozása növekedjen, több ügyfélre van szüksége. A hirdetési kampányok statikus táblázatokon történő kezelése azonban időigényes és nem túl hatékony – ezért sok vállalkozás hirdetéskezelő eszközökhöz fordul. ✨

A hirdetéskezelő szoftver támogatja a hirdetések létrehozását, az ajánlatok kezelését, a célzást és a hirdetések elindítását, valamint a hirdetések teljesítményének figyelemmel kísérését és optimalizálását. Emellett automatizálja a munkafolyamatokat, ahol csak lehetséges, hogy több időd maradjon más fontos feladatokra.

A legjobb hirdetéskezelő eszközök listáján sok versenyző szerepel, de a ClickUp erős konkurenciával szemben is megállja a helyét. ?

A ClickUp projektkezelési és termelékenységi funkciói támogatják marketingkampányait a tervezés, a létrehozás, a megvalósítás és a nyomon követés fázisaiban. Segítségével mérheti, kezelheti és optimalizálhatja a teljesítményt, automatizálással minden lépésnél racionalizálva a folyamatot.

Regisztrálj ingyenesen, hogy még ma megszerezd a ClickUp-ot, és elkezdhess kihasználni marketing költségvetésed minden egyes centjét.