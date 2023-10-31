10 hirdetéskezelő eszköz marketingesek és hirdetők számára 2025-ben

Minden sikeres vállalkozás tudja, mennyire fontos, hogy termékeiket vagy szolgáltatásaikat potenciális ügyfeleik elé tárják. Ha azonban többféle digitális marketingkampánnyal és kezelőplatformmal dolgozol, ez nagyon időigényes lehet.
Ez az a terület, ahol egy kiváló hirdetéskezelő eszköz döntő különbséget jelenthet. ?
Itt bemutatjuk a hirdetéskezelő szoftvereket, és segítünk tisztázni, mire kell figyelni a hirdetéskezelő platform kiválasztásakor. Ezután megosztjuk a legjobb eszközöket a hirdetési projektek vagy kampányok figyelemmel kíséréséhez és kezeléséhez, hogy időt és pénzt takaríthass meg.
Mi az a hirdetéskezelő eszköz?
A hirdetéskezelő eszköz egy olyan platform, amely automatizálási eszközöket használ a hirdetési kampányok munkafolyamatának kezelésére és racionalizálására.
A hirdetési eszköz segítségével több csatornán is létrehozhatsz hirdetéseket, célzhatod meg a hirdetéseket és elhelyezheted őket. Emellett nyomon követheted hirdetési kampányaid sikerét, optimalizálási döntéseket hozhatsz és kezelheted a költségvetésedet. ?
A közösségi média projektmenedzsment és tartalommarketing szoftverek segítségével olyan tartalmakat tervezhetsz és hozhatsz létre, amelyek vonzzák a közönségedet és összhangban vannak a kommunikációs céljaiddal.
De egyik sem segít abban, hogy a fizetett hirdetéseidet – például a Google Ads kampányodat – a legjobban kihasználd. Éppen ezért van szükséged egy hirdetéskezelő eszközre a kampánykezelő eszközkészleted részeként. ?️
Mit kell keresni egy hirdetéskezelő eszközben?
A hirdetéskezelő eszközök számos funkciót kínálnak. Az üzleti igényeidtől függően ezek a leggyakoribb elemek, amelyekre érdemes figyelni:
- Központi platform, amelynek segítségével egy helyen kezelheted a különböző csatornákon futó kampányaidat.
- AI írási eszközök, amelyek segítenek néhány kulcsszó alapján létrehozni hirdetéseidet
- A/B tesztelési lehetőségek a hirdetések optimalizálásához és a kattintásonkénti fizetés (PPC) költségeinek csökkentéséhez.
- Integrálható marketing CRM szoftverével, így azonosíthatja a trendeket, hogy kampányait jobban célzottá tegye.
- A munkafolyamatok automatizálják az ismétlődő feladatokat és csökkentik a folyamatok hatékonyságát, így időt és figyelmet takaríthat meg ott, ahol az igazán szükséges.
- Ezek az eszközök egyszerűsítik a marketingprojekt-kezelési feladatokat, például a projekttervezést és a hirdetési kiadások nyomon követését a különböző hirdetési fiókjaidban.
- Valós idejű nyomonkövető szoftver, amely figyeli a hirdetések teljesítményét és hasznos visszajelzéseket ad.
- Testreszabható jelentéskészítő eszközök hasznos mutatókkal – például konverziós attribúció és befektetési megtérülés (ROI) – segítenek a megfelelő optimalizálási döntések meghozatalában.
- Könnyen használható felület, így gyorsan elindulhatsz.
A 10 legjobb eszköz a hirdetések kezeléséhez
A legjobb hirdetéskezelő eszköz kiválasztásához kezdje azzal, hogy összeállítja a szükséges funkciók listáját. Ezután hasonlítsa össze azt a jelenleg elérhető legjobb hirdetéskezelő és marketingeszközök listájával.
1. ClickUp
A ClickUp egy komplex projektkezelő és termelékenységi eszköz. Ideális marketingprojekt-kezeléshez, így egy helyen hozhat létre, rendelhet hozzá és követhet nyomon marketingfeladatokat.
Kezdje kampánytervezési folyamatát azzal, hogy brainstormingot tart csapatának tagjaival a ClickUp Whiteboard vagy a ClickUp Doc segítségével. Ezután használja a ClickApps alkalmazást, hogy automatikusan feladatokkal lássa el tartalomtervezését, miközben ezeket a feladatokat összekapcsolja stratégiai dokumentumaival, tartalomnaptárával és marketingtervével. ?️
Még több időt szeretnél megtakarítani? A ClickUp AI jegyzeteket készít a megbeszélések során, és megkönnyíti a kampányötletek kidolgozását. Emellett segít olyan blogok, e-mailek és céloldalak tartalmának létrehozásában, amelyeket a keresőmotorok kedvelnek, valamint különböző formátumú, különböző célközönségek számára vonzó hirdetési szövegek megírásában.
A ClickUp Dashboards segítségével figyelemmel kísérheted kampányod teljesítményét és az összes kapcsolódó feladatot. Ezekkel megkapod az összes egyedi adatot és mutatót, amire szükséged van a marketing optimalizálásához és a költségvetés kezeléséhez. ?
A ClickUp legjobb funkciói
- Takaríts meg időt praktikus sablonokkal, mint például a kampányterv-sablon és a tartalomnaptár-sablonok széles választéka.
- Testreszabhatja munkafolyamatait, hogy azok illeszkedjenek csapatához és vállalkozásához.
- Használj triggereket, műveleteket és feltételeket az ismétlődő feladatok automatizálásához, és így a csapatodnak több ideje marad a fontosabb dolgokra.
- Használj grafikonokat, táblázatokat és jelentéseket az erőforrás-elosztás és a teljesítményelemzés valós idejű nyomon követéséhez.
- Több mint 1000 eszközzel integrálható, többek között a HubSpot, a Salesforce, a Microsoft Office 365, a Google Workspace, az Asana és a Slack alkalmazásokkal.
- Használja a ClickUp-ot Windows, Mac vagy Linux rendszeren, valamint iOS vagy Android eszközön.
A ClickUp korlátai
- Annyi funkcióval rendelkezik, hogy az új felhasználóknak időbe telhet, mire mindet megtanulják.
- Az AI csak fizetős csomagok esetén érhető el.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes: Ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatársonként és belső vendégenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)
2. AdRoll
Ez az eszköz mindenki számára készült, a korlátozott költségvetéssel rendelkező Facebook-hirdetéskezelőktől a professzionális marketingesekig és a nagy e-kereskedelmi vállalatokig.
Használja a kiterjedt szegmentációs funkciókat egyedi közönség létrehozásához. Állítson be hirdetési és retargeting kampányokat több platformon, például a Pinterest, Instagram, Facebook és TikTok oldalakon, és kezelje őket egy platformon. Szerezzen be mutatókat a megjelenítések, kattintások és konverziók számáról a hirdetés teljesítményének nyomon követési és elemzési funkciójával. Ezután használja ezeket az adatokat kampányának optimalizálásához.
Az AdRoll legjobb funkciói
- Indítsd el hirdetéseidet, majd szüneteltesd őket, hogy optimalizáld és szerkeszd a tartalmat és a közönséget, hogy jobban elérhesd a célpiacodat.
- Használja az AI-t dinamikus, személyre szabott hirdetések létrehozásához, amelyek a közönségének szóló termékajánlásokat tartalmaznak.
- Használja ki a Marketing & Ads Plus csomag havi hirdetési kreditjeit, valamint az e-mailes marketing stratégiájához korlátlanul rendelkezésre álló e-maileket.
Az AdRoll korlátai
- A pay-as-you-go hirdetési csomag csak natív és display hirdetésekhez, valamint szegmentáláshoz és jelentésekhez biztosít hozzáférést – nem pedig a közösségi médiához.
- Egyes felhasználók úgy vélik, hogy a jelentéskészítési funkció rugalmasabbá tételével javulhatna a szolgáltatás.
AdRoll árak
- Hirdetések: Fizess, amennyit használsz
- Marketing & Ads Plus: 36 USD/hó-tól, a webhelyed egyedi havi látogatóinak számától függően
- Haladó csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!
AdRoll értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (több mint 550 értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (70+ értékelés)
3. WASK
A WASK egy hirdetéskezelő eszköz, amely segítségével egyetlen platformról kezelheted hirdetési fiókjaidat, még akkor is, ha nem rendelkezsz sok technikai ismerettel. Jelenleg integrálja Google- és Facebook-fiókjaidat, hamarosan pedig az X, a LinkedIn és a TikTok fiókjaidat is.
Az AI elemzi a látogatók és az ügyfelek viselkedését a webhelyén, majd ezt felhasználva automatikusan azonosítja a legmagasabb konverziós arányú célközönséget. Emellett intelligens algoritmusokat használ a hirdetési mutatók kiszámításához és intelligens ajánlásokhoz a kampányok optimalizálása érdekében. ↪️
A WASK legjobb funkciói
- Használja az AI funkciót, hogy magas konverziós arányú hirdetési kampány szövegeket hozzon létre.
- Elemezze fontos kulcsszavainak keresési volumenét, hogy a leghatékonyabban tudja felhasználni hirdetési költségvetését.
- A drag-and-drop eszközzel gyorsan létrehozhat és testreszabhat jelentéseket.
- Választhatsz havi, negyedéves vagy éves fizetési lehetőségek közül, és a hosszabb távú fizetések esetén egyre nagyobb kedvezményeket kapsz.
A WASK korlátai
- Egyes felhasználók szeretnének részletesebb és testreszabhatóbb hirdetés teljesítmény grafikákat látni a felhasználói panelen.
- Az Alap csomag nem tartalmazza az optimalizálási funkciókat.
WASK árak
- Alap: 19 USD/hó
- Prémium: 49 USD/hó
- Profi: 89 USD/hó
WASK értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (8 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (11 értékelés)
4. Influ2
Ez a hirdetéskezelő eszköz B2B vállalkozások számára készült. Lehetővé teszi, hogy a vásárlói csoporton belül meghatározott döntéshozókat célozz meg, és mérje, hogyan reagálnak a hirdetésedre.
A tartalom összehangolásával és a marketingjelzések kihasználásával biztosíthatja, hogy az értékesítési és marketingcsapatok zökkenőmentesen működjenek együtt. Használja az elkötelezettségi adatokat a potenciális ügyfelek tájékoztatására, a bizalom kiépítésére és az értékesítési tevékenységek tökéletes időzítésére. Ezután kövesse nyomon, hogy hirdetései milyen hatással vannak a potenciális ügyfelek pipeline-on való előrehaladására.
Az Influ2 legjobb funkciói
- Pénzt takaríthat meg azzal, hogy gondosan válogatja hirdetéseit, és csak azokat a személyeket célozza meg, akik valószínűleg konvertálnak.
- Helyezzen el display hirdetéseket vagy közösségi média hirdetéseket az összes főbb csatornán, beleértve a Google-t, a Facebookot, az Instagramot, a LinkedIn-t és az Amazon-t.
- Védje ügyfelei adatait a SOC2 Type II tanúsítvánnyal
- Az Influ2 rendszert gyorsan telepítheted és bevezetheted a felhasználóbarát felületnek köszönhetően.
Az Influ2 korlátai
- Nem könnyű meglátni, mely platformok hoznak eredményeket.
- Egyes felhasználók szeretnének olyan sablonokat látni, amelyek időt takarítanak meg a közönség felépítésekor.
Influ2 árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Influ2 értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (7 értékelés)
5. trendHERO
A TrendHERO egy digitális marketing eszköz, amely összeköti a vállalkozásokat az influencerekkel. Ez egy másfajta hirdetéskezelő eszköz, de ugyanolyan fontos a mai influencerek által vezérelt közösségi média kultúrában.
Használja a TrendHERO-t, hogy olyan influencereket találjon, akikkel együttműködhet vállalkozása számára, olyan szűrők segítségével, mint a hely, a nyelv, a kategória és a méret. Például betekintést nyerhet egy influencer elemzéseibe, követőinek számába és említéseibe. Vegye fel velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljék, mit keres, és üzleti ajánlatokat kapjon, mielőtt véglegesítené a megállapodást. ?
A trendHERO legjobb funkciói
- Válasszon több mint 100 millió influencer adatbázisából, a legnagyobbaktól a legkisebb hatással rendelkezőkig.
- Ellenőrizd, hogy az influencer közönsége összhangban van-e a célpiacoddal, demográfiai adatok és a közönség érdeklődési köreinek elemzésével.
- Küldj automatizált és személyre szabott e-maileket egyszerre több influencernek
- Kövesse nyomon, hogy Ön és versenytársai milyen gyakran szerepelnek az influencerek fiókjaiban.
A trendHERO korlátai
- A szűrők meglehetősen korlátozottak, ezért valószínűleg időt kell szánnod a választások kézi finomítására.
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a jelentéskészítési funkció nem olyan gyors és felhasználóbarát, mint lehetne.
trendHERO árak
- Ingyenes: Ingyenes
- Lite: 15,99 USD/hó
- Pro: 39,99 USD/hó
- Haladó: 119,99 USD/hó
trendHERO értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (80+ értékelés)
- Capterra: Még nincs értékelés
6. 6sense
A B2B üzleti szegmensre irányuló hirdetéskezelő szoftver a szándékadatok és a pontos előrejelzések segítségével összehangolja az értékesítési és marketingtevékenységeket. Célja a folyamatok minőségének javítása, a konverziós arányok növelése, az értékesítés felgyorsítása és a bevételek folyamatos növekedésének biztosítása. ?
A 6sense AI értékeli a potenciális ügyfelek viselkedését, és megmutatja, hogy a potenciális ügyfelek hol tartanak a vásárlási folyamatban. Segít minden fiók szintjén elkötelezettséget teremteni a releváns és személyre szabott tartalmakkal, valamint az adott szakaszhoz illeszkedő hirdetési kampányokkal. Amikor a potenciális ügyfelek készen állnak a vásárlásra, célzottan megcélozhatja őket a konverzióra tervezett, megfelelő display hirdetésekkel.
A 6sense legjobb funkciói
- Érje el célközönségét egyedi, több csatornán átívelő üzenetekkel, nagy léptékben.
- Szerezzen névtelen vásárlási jelzéseket a saját webhelyéről és harmadik felek webhelyeiről, hogy azonosítsa azokat a potenciális ügyfeleket, akik az Ön által kínált terméket vagy szolgáltatást keresik.
- Szegmentáld a fiókadatokat, hogy betekintést nyerj a kampányok hatékonyságába egy adott fiók esetében.
- Integrálja más marketing- és értékesítési platformokkal a technológiai rendszerében, például a HubSpot, Salesforce, SalesLoft, Outreach és másokkal.
A 6sense korlátai
- Mivel több csapatnak is szüksége van az eszköz használatára, szükség lehet egy termékbajnokra, aki összefogja őket.
- A platform egyes elemei nem annyira felhasználóbarátak, mint lehetnének.
6sense árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
6sense értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (16 értékelés)
7. RollWorks
A RollWorks egy másik fiókalapú marketing- és értékesítési platform B2B vállalkozások számára. Ez a hirdetéskezelő eszköz célja, hogy növelje és felgyorsítsa értékesítési folyamatát azáltal, hogy magasan képzett ügyfeleket von be.
Állítsd be az ideális ügyfélprofilodat, majd használd azt a vállalkozásodnak leginkább megfelelő célszámlák azonosítására. Futtass többcsatornás kampányokat – beleértve a display és a közösségi média hirdetéseket, valamint a triggerelt e-maileket –, hogy különböző szinteken vonzd be ezeket a számlákat a konverziós folyamatba.
A RollWorks legjobb funkciói
- Személyre szabhatod hirdetéseidet, hogy a legjobban elérjék a célközönséget ?
- Automatizáld az ismétlődő marketingfeladatokat, mint például az e-mailek küldése és a nyomon követés.
- Használja a retargetinget, hogy újra kapcsolatba lépjen azokkal a potenciális ügyfelekkel, akik korábban érdeklődést mutattak termékei és szolgáltatásai iránt.
- Kövesse nyomon kampányai hatékonyságát mind fiók-, mind konkrét kapcsolattartói szinten.
A RollWorks korlátai
- A Standard csomag nem teszi lehetővé a marketingtartalmak személyre szabását fiókokhoz vagy kapcsolatokhoz.
- Azok a felhasználók, akik nem teljesen jártasak a fiókalapú marketingben, egy kis időbe telhet, mire megismerik a rendszert.
RollWorks árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
RollWorks értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (25+ értékelés)
8. Celtra
A Celtra segítségével automatizálhatja a digitális tartalom létrehozását nagy léptékben és több nyelven. Ez egy másfajta hirdetéskezelő eszköz, amely lehetővé teszi dinamikus, személyre szabott hirdetések létrehozását, amelyek javítják a teljesítményt és a konverziót.
Az Ad Builder sablonok segítségével könnyedén megtervezheted márkád egyedi hirdetéseit animációkkal, videókkal és e-kereskedelmi funkciókkal. Csatlakoztasd termék katalógusodat, és töltsd be a releváns termékadatokat a hirdetés személyre szabásához. Tesztelheted hirdetéseidet, módosíthatod őket, majd újra tesztelheted, mielőtt az új verziót élesítenéd. A valós idejű jelentési mutatók pontosan megmutatják, hogyan teljesít hirdetésed, így folyamatosan finomíthatsz a siker érdekében.
A Celtra legjobb funkciói
- Az intuitív tervezőfelület segítségével rétegekben építheted fel hirdetéssablonodat, és alkalmazhatsz színeket, betűtípusokat, márkajelzéseket és termékinformációkat – ehhez nincs szükség programozási ismeretekre.
- Használj vizuális elemeket és sürgető hangnemet, hogy felkeld a figyelmet és ösztönözd a konverziót.
- Készíts többféle változatot a hirdetésedből a különböző tartalmi alkalmazásokhoz és promóciókhoz.
- A felhőalapú szoftver segítségével egyszerűsítheti a csapatával való együttműködést.
A Celtra korlátai
- A képernyőn látható előnézet nem mindig egyezik pontosan a közzétett verzióval.
- Mivel felhőalapú, online állapotban kell lenned, hogy a platformon dolgozhass.
Celtra árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Celtra értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 350 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (290+ értékelés)
9. HubSpot hirdetéskezelés
A HubSpot Ad Management a márka Marketing Hub platformjának része. Mivel a HubSpot alapvetően egy CRM, könnyen létrehozhatsz közönségeket az adatbázisodból, és megnézheted, mely hirdetések konvertálják a látogatókat ügyfelekké. ?
Készíts releváns, célzott hirdetéseket több platformra, többek között a Google-ra, a Facebookra, az Instagramra és a LinkedInre. Figyeld a teljesítményt és optimalizáld hirdetéseidet a konverziók növelése és a ROI javítása érdekében, mindezt egyetlen platformon.
A HubSpot hirdetéskezelő eszköz legjobb funkciói
- Szegmentáld a közönségedet, hogy valós adatok alapján személyre szabott hirdetéseket jeleníts meg.
- Szerezzen betekintést az egyes hirdetések által generált potenciális ügyfelekről és ROI-ról, hogy maximalizálja a kiadásokat.
- A hirdetési folyamat minden szakaszában megtekintheted a jelentéseket, hogy azonosíthasd, mi működik és mi nem.
- Könnyen használható, függetlenül a technikai ismereteitől – nincs szükség bonyolult informatikai folyamatokra.
A HubSpot hirdetéskezelő eszköz korlátai
- Nem választhatod csak a hirdetéskezelést – meg kell vásárolnod a teljes marketingcsomagot.
- A HubSpot árai kisvállalkozások számára magasak.
A HubSpot hirdetéskezelő árai
- Professzionális: 800 USD/hó
- Vállalati: 3600 USD/hó
HubSpot hirdetéskezelő értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 5700 értékelés)
10. Smartly. io
A Smartly. io egy hirdetéskezelő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre több kampányt indíts és kezelj különböző közösségi média csatornákon. Az AI-alapú, automatizált munkafolyamatok révén csökkenti a manuális munkát, így időt és pénzt takarít meg. ?
Az automatizálás segítségével dinamikus hirdetéseket hozhatsz létre a célközönséged számára, képekkel és videókkal együtt. Finomítsd őket adat alapú betekintésekkel, amelyek a kreatív elemek szintjéig hatolnak. A hirdetések elindítása után automatikusan rotálódnak, hogy elkerüljék a fáradtságot és növeljék a konverziókat.
A Smartly.io legjobb funkciói
- Algoritmusok segítségével optimalizálhatja a licitálást, különböző közönségek számára célzott hirdetési tartalmakat készíthet, és hatékonyabban kezelheti költségvetését.
- Tartalom újrafelhasználása több formátumban és platformon
- Mérje az attribúciót és a teljesítményt egyéni KPI-k alapján, hogy további iterációkhoz szükséges betekintést nyerjen.
- Kampányainak részleteit egyetlen irányítópulton tekintheti meg, amely valós idejű adatokat gyűjt össze az összes csatornájáról.
Smartly. io korlátai
- A felhasználók szerint a fejlesztőcsapatnak még van néhány hibát ki kell javítania.
- Átfogóbb képzés és súgócikkek gyorsítanák a tanulási folyamatot.
Smartly. io árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Smartly. io értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 450 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (13 értékelés)
Optimalizáld marketing munkafolyamatodat a legjobb hirdetéskezelő eszközzel
Ahhoz, hogy vállalkozása növekedjen, több ügyfélre van szüksége. A hirdetési kampányok statikus táblázatokon történő kezelése azonban időigényes és nem túl hatékony – ezért sok vállalkozás hirdetéskezelő eszközökhöz fordul. ✨
A hirdetéskezelő szoftver támogatja a hirdetések létrehozását, az ajánlatok kezelését, a célzást és a hirdetések elindítását, valamint a hirdetések teljesítményének figyelemmel kísérését és optimalizálását. Emellett automatizálja a munkafolyamatokat, ahol csak lehetséges, hogy több időd maradjon más fontos feladatokra.
A legjobb hirdetéskezelő eszközök listáján sok versenyző szerepel, de a ClickUp erős konkurenciával szemben is megállja a helyét. ?
A ClickUp projektkezelési és termelékenységi funkciói támogatják marketingkampányait a tervezés, a létrehozás, a megvalósítás és a nyomon követés fázisaiban. Segítségével mérheti, kezelheti és optimalizálhatja a teljesítményt, automatizálással minden lépésnél racionalizálva a folyamatot.
Regisztrálj ingyenesen, hogy még ma megszerezd a ClickUp-ot, és elkezdhess kihasználni marketing költségvetésed minden egyes centjét.