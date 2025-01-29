A 10 legjobb Keap alternatíva és versenytárs 2025-ben

Minden vállalkozás értékesítésen alapul, és a vevőkapcsolat-kezelés (CRM) ennek középpontjában áll.

A CRM magában foglalja az új potenciális ügyfelek felkutatását és az ügyféladatok kezelését, majd ezek felhasználásával célzott marketingkampányok futtatását, hogy ezeket az ügyfeleket az értékesítési folyamaton keresztülvezesse.

Ha Ön egy kezdő vállalkozó, akkor ezt egy egyszerű táblázatkezelő programmal is el tudja intézni. De ahogy vállalkozása növekszik, érdemes átállnia egy marketing automatizáló szoftverre.

A feladat-automatizáló szoftver elvégzi Ön helyett a rutinmunkát – ebben az esetben a CRM-folyamatot –, így több idő marad arra, ami igazán fontos: stratégiák kidolgozására az üzleti növekedés érdekében. ?

A Keap egy népszerű marketingeszköz, és ma már számos Keap alternatíva is elérhető a piacon.

Nézzük meg, mit tud a Keap az Ön számára, majd hasonlítsuk össze más szolgáltatók CRM szoftvereivel. Ezután eldöntheti, melyik CRM platform viszi legjobban az Ön vállalkozását a következő szintre.

Mi az a Keap (Infusionsoft)?

A Keap egy értékesítési és marketing automatizálási platform, amelynek célja a vállalkozások növekedésének elősegítése. A korábban Infusionsoft néven ismert Keap CRM-et, marketing- és értékesítési automatizálást, valamint fizetési platformot kínál.

A korábban Infusionsoft néven ismert zászlóshajó termékük ma Keap Max Classic néven ismert. Azokhoz az e-kereskedelmi vállalkozásokhoz szól, amelyek értékesítési csapataik számára kifinomult marketingautomatizálási megoldásra van szükségük.

A Keap segítségével

A Keap beépített céloldalak segítségével teszi lehetővé a potenciális ügyfelek megszerzését, és fejlett szegmentálással egyszerűsíti a kapcsolattartás kezelését. Személyre szabott SMS-marketing és e-mail-marketing kampányok segítségével fenntartja a potenciális ügyfelek érdeklődését, és végigkíséri őket a vásárlási folyamaton. ?

Amint az ügyfél készen áll a vásárlásra, a Keap automatikusan számlát állít ki neki, és a meglévő fizetési eszközökkel való integráció révén megkönnyíti a fizetést. Az értékesítési folyamat során a jelentéskészítési funkciók segítségével pontosan nyomon követheti és figyelemmel kísérheti a történéseket, így szükség esetén finomhangolhatja a folyamatot.

A Keap remekül teljesít, de nem ez az egyetlen lehetőség. Számos erős Keap-versenytárs létezik, amelyeket marketingautomatizálási platformként vagy ügyfélkapcsolat-kezelési megoldásként lehet használni.

Mire kell figyelni a marketing automatizálási szoftvereknél?

Ha CRM-et keres a szolgáltató vállalkozásához vagy kiskereskedelmi üzletéhez, akkor bizonyos funkciókra kell figyelnie. A legtöbb CRM-szoftver a következő értékesítési automatizálási funkciók és szolgáltatások valamely kombinációját kínálja:

Vezető generálás egyedi céloldalakon keresztül

Kapcsolatkezelés, hogy mindig kézben tartsa adatbázisát, megkönnyítve ezzel a marketinget és az ügyfélszolgálatot ?‍♀️

Vezető pontszámok, amelyek segítenek maximalizálni az értékesítés esélyeit

A CRM-sablonok illeszkednek a folyamatkezelési folyamatához, így biztosítva, hogy a nyomon követő kommunikáció mindig releváns legyen.

SMS-üzenetküldési funkció és e-mail automatizálás testreszabható e-mail sablonokkal

Közösségi média publikáló eszközök, amelyekkel gyorsan eljuttathatja üzenetét a közönséghez

Projektmenedzsment eszközök, amelyek segítségével marketingfeladatait zökkenőmentesen illesztheti be munkafolyamatába.

Fejlett jelentéskészítési funkciók, amelyek segítenek értékelni marketing- és értékesítési csapatai hatékonyságát.

Akár egy startup számára keres CRM-et, akár egy nagy, már megalapozott vállalkozás számára marketing szoftvert, legalább néhány, ha nem az összes értékesítési CRM funkcióra szüksége lesz az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez és még sok máshoz.

A 10 legjobb Keap alternatíva

Ha attól tart, hogy a Keap nem felel meg üzleti igényeinek, kisvállalkozásának költségvetésének vagy terjeszkedési terveinek, mi segítünk. Íme a jelenleg elérhető legjobb Keap alternatívák.

A ClickUp egyszerűsíti az értékesítési folyamatot a potenciális ügyfelek és feladatok kezelésére szolgáló eszközökkel.

A ClickUp egy SaaS megoldás, amely messze túlmutat a marketing automatizáláson és a projektmenedzsment szoftverekön – bár ezeket is kiválóan végzi. Ez a Keap versenytársa ötvözi a CRM-et és a projektmenedzsmentet, automatizálva mind az értékesítési folyamatot, mind a feladatkezelést, valamint megkönnyítve a munkafolyamat minden más részét.

A ClickUp CRM nyomon követi az összes ügyfelét, pontosan megmutatja, hol tartanak a folyamatban, és kezeli az Ön velük való kapcsolattartását. Kövesse nyomon az átlagos üzletek méretét, az ügyfelek életre szóló értékét, hogy mennyire van távol a célbevételtől, és sok más hasznos statisztikát, amelyek támogatják a döntéshozatalt.

A ClickUp mesterséges intelligenciája segít gyorsabban és hatékonyabban értékesíteni. Néhány kulcsszó alapján bármit megírhat – tartalmi összefoglalókat, blogbejegyzéseket vagy promóciós e-maileket. Összefoglalhatja az ügyfélmegbeszélések jegyzetét vagy más hosszú dokumentumokat, azonosíthatja a fontos teendőket a nyomon követéshez, és még sok minden mást. ?

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

Hogy még könnyebbé tegye az életét, a ClickUp széles körű integrációkat kínál az összes kedvenc munkaeszközével, akár natívan, akár a Zapier segítségével. Vezesse e-mail kampányát a Microsoft Outlook, a Gmail vagy a Mailchimp segítségével.

Közzéteheti közösségi média bejegyzéseit közvetlenül a Facebookon, Instagramon vagy Twitteren. Tartson megbeszéléseket a Zoom vagy a Microsoft Teams segítségével, és dolgozzon zökkenőmentesen más marketingeszközökkel, például a Salesforce-szal vagy a HubSpot-tal.

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje összes ügyféladatát egy praktikus ClickUp CRM sablon segítségével a hatékony leadkezelés érdekében.

Tekintse meg fiókjait a számára legkényelmesebb módon, akár listaként, táblázatként vagy Kanban táblaként.

Áttekinthetőbbé teheti a nézetet másodpercek alatt a drag-and-drop funkcióval.

Kommunikáljon ügyfeleivel és munkatársaival közvetlenül a ClickUp platform központi e-mail hubjából.

Kössön dokumentumokat és feladatokat konkrét ügyfelekhez, így minden szükséges adat kéznél lesz.

Az adatokhoz való hozzáférést az Ön által kezelhető jogosultságokkal szabályozhatja.

Valós időben együttműködhet marketingprojekteken a csapatával

A felhőalapú rendszerhez bárhonnan hozzáférhet, beleértve az Android vagy iOS eszközöket is.

A ClickUp korlátai

A projektmenedzsment mobilalkalmazás még mindig nem éri el a desktop verzió szintjét.

Bár a rendszer rendkívül intuitív, a rengeteg funkció és testreszabási lehetőség miatt kezdetben kissé bonyolultnak tűnhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: 5 USD/hó/munkaterületi tag

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. HubSpot

via HubSpot

Ez a Keap alternatíva azoknak a startupoknak és kisvállalkozásoknak szól, amelyek ingyenes csomaggal szeretnének pénzt megtakarítani CRM-jükön. Nagyvállalati marketingosztályok számára is jó választás, amelyek több ezer kapcsolattartót kezelnek.

A HubSpot CRM szoftvermegoldás központi adatbázissal rendelkezik, amely minden alapvető termékének alapját képezi, beleértve a marketinget, az értékesítést, a műveleteket, a tartalomkezelést, a kereskedelmet és az ügyfélszolgálatot. Ez biztosítja, hogy mindig a helyes információk álljanak rendelkezésre, függetlenül attól, hogy potenciális ügyfeleket követ nyomon, értékesítési folyamaton dolgozik vagy ügyfélszolgálatot nyújt.

Az ingyenes csomag alapvető eszközöket biztosít a potenciális ügyfelek generálásához és szegmentálásához, majd az e-mailes utánkövetéshez. Emellett a közösségi médiában is posztolhat, és CRM szoftverében nyomon követheti az elemzéseket.

A Starter és Professional csomagok több márkaépítési és szegmentálási lehetőséget, valamint több havi e-mailt kínálnak. Emellett egyéb funkciókat is biztosítanak, például fizetési platformot, több pénznemet és egyedi jelentéseket.

Az Enterprise csomag a legnagyobb rugalmasságot és ellenőrzést biztosítja az értékesítési folyamatok és a kapcsolattartás terén.

A HubSpot legjobb funkciói

Használja a drag-and-drop oldalkészítőt, hogy olyan céloldalakat hozzon létre, amelyek leadeket gyűjtenek.

Szegmentálja a potenciális ügyfeleket és a lehetséges ügyfeleket forrásuk szerint

Automatizálja az olyan feladatokat, mint a tartalomírás, és a beépített mesterséges intelligencia segítségével azonosítsa az ügyféladatokból nyerhető hasznos információkat.

Egyszerűsítse ügyfélkapcsolatait és potenciális ügyfeleivel való interakcióit élő csevegéssel és csevegőrobotokkal.

A HubSpot korlátai

Bár az ingyenes verzió jó kezdet, ha vállalkozása jelentősen növekszik, hamarosan át kell állnia ennek a marketingautomatizálási és e-mail marketing megoldásnak a fizetős verziójára.

A magasabb szintű árazási csomagok gyorsan sokkal drágábbá válnak.

HubSpot árak

Ingyenes: Ingyenes

Starter: 18 USD/hó 1000 marketingkapcsolatért

Professzionális: 800 USD/hó 2000 marketingkapcsolatért

Vállalati: 3600 USD/hó 10 000 marketingkapcsolatért

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3800 értékelés)

3. ActiveCampaign

az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign CRM szoftvert, értékesítési és marketing automatizálást, e-mail marketinget és ügyfélszolgálatot kínál.

Ez a Keap versenytársa segít Önnek landing oldalak és űrlapok létrehozásában, hogy rögzíthesse a potenciális ügyfelek adatait és nyomon követhesse a webhelyével való interakciókat. A rendszer automatikusan e-mailt küld, és értesíti értékesítési csapatát, ha a látogató többet szeretne megtudni.

Emellett nyomon követheti a folyamatban lévő ügyleteket, és automatikusan ápolhatja a potenciális ügyfeleket, amíg azok meghozzák értékesítési döntésüket. ?

Az automatizálási térkép (csak a Professional csomagban és annál magasabb csomagokban elérhető) az összes csatornán áttekintést nyújt az ügyfelek teljes életciklusáról. Ha bármilyen problémát észlel, az automatizálást frissítheti, hogy hatékonyabb legyen.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Automatizálja az e-maileket, SMS-eket és a közösségi média bejegyzéseket

Osszon el elkötelezettségi pontszámokat a potenciális ügyfeleinek, és állítson be értesítéseket a fontos dátumok nyomon követéséhez.

Figyelje nyomon értékesítési csapatának teljesítményét és értékesítési folyamatát

Integrálható több mint 900 más szoftvermegoldással, például a Slackkel, a Zapierrel, a WordPressszel és a Shopifyval.

Az ActiveCampaign korlátai

Ez nem egy teljesen önálló CRM-rendszer, mivel inkább az értékesítésre, mint a marketingre összpontosít.

A kezdeti lépésekhez ez jó megoldás, de ahogy az értékesítési csapata növekszik, valószínűleg frissítenie kell a csomagját.

Nincs igazi projektmenedzsment funkció, ha erre van szüksége a folyamatában.

ActiveCampaign árak

Plusz: 19 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 10 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

4. Ontraport

via Ontraport

Az Ontraport egy Keap alternatíva, amely sok hasonló funkciót kínál. Közép- és nagyvállalatoknak szánt marketingautomatizálási megoldása segít automatizálni értékesítési és marketingfolyamatait.

Az egyszerű drag-and-drop funkcióval gyönyörű, személyre szabott weboldalakat és űrlapokat hozhat létre a potenciális ügyfelek megszerzésére. Ezután állítson be megrendelőlapokat a magas konverziós arányú sablonok segítségével.

Az összes rögzített potenciális ügyfél felkerül a CRM-adatbázisába, és a weboldalára tett látogatások és a leadetett megrendelések is naplózásra kerülnek.

Ha WordPress-t használ, beágyazhatja az Ontraportot a WordPress-oldalába. A biztonságos fizetési platform több átjáróhoz is csatlakozik, és lehetővé teszi fizetési tervek felajánlását, előfizetések kezelését és még sok mást. ?

Az Ontraport legjobb funkciói

Készítsen akár négy változatot weboldalairól A/B teszteléshez.

Automatikusan kövesse nyomon a potenciális ügyfelek forrásait, hogy optimalizálhassa a potenciális ügyfelek kezelését.

Tekintse meg a folyamat vizuális ábrázolását, hogy gyorsan azonosíthassa a legígéretesebb potenciális ügyfeleket.

Könnyedén bővítheti, amikor készen áll – minden egyes következő árazási terv fejlettebb funkciókat kínál.

Az Ontraport korlátai

Az árak 500 névjeggyel kezdődnek, és ha ennél több névjegye van, akkor külön kell fizetnie.

Ez nem a legegyszerűbb platform, és a kezdeti tanulási görbe meglehetősen meredek lehet.

Nincs benne néhány projektmenedzsment, e-mail marketing és közösségi média marketing funkció.

Ontraport árak

Ingyenes próba: 14 nap

Alap: 24 USD/hó áron, legfeljebb három felhasználó számára

Plusz: 83 USD/hó áron, maximum 10 felhasználó számára

Pro : 124 USD/hó áron korlátlan számú felhasználóval

Vállalati: 249 USD/hó áron, korlátlan felhasználói számmal

Ontraport értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (80+ értékelés)

5. Freshsales

via Freshsales

A Freshsales egy automatizált funkciókkal rendelkező értékesítési CRM. Segít automatikusan leadeket és feladatokat rendelni az értékesítési csapatához, emlékeztetőket létrehozni és e-maileket küldeni, így Ön a fő feladatára, az értékesítésre koncentrálhat.

A Freshsales segítségével egyszerűen elkészítheti a hibátlanul megfogalmazott dokumentumokat, például szerződéseket, árajánlatokat és számlákat. A Freddy névre keresztelt Freshsales AI elvégzi az ügyfelek pontozását, így Ön könnyedén nyomon követheti a leginkább vásárlási szándékú ügyfeleket.

Ez a folyamatkezelő eszköz ajánlásokat is ad az értékesítési stratégiájának javítására, hogy több üzletet tudjon kötni. ?

A Freshsales legjobb funkciói

Gyorsan hozzon létre személyre szabott e-maileket a drag-and-drop funkció segítségével.

Biztosítson ügyfélszolgálati csapatának hozzáférést egy egységes információforráshoz, hogy jobban tudják támogatni az ügyfeleket.

Használja a Freshsales alkalmazást útközben iOS vagy Android mobilalkalmazáson keresztül.

Integrálja több hasznos platformmal, mint például a WooCommerce, a Big Commerce, az Asana és a Mailchimp.

A Freshsales korlátai

Freddy nem elérhető az ingyenes csomagban, és minél több AI-t szeretne használni, annál többet kell fizetnie a magasabb szintű csomagokért.

A rendszer lassú lehet, ha nagy adatállományokkal dolgozik, különösen mobilalkalmazásokon.

Freshsales árak

Ingyenes: Legfeljebb három felhasználó számára ingyenes

Növekedés: 15 USD/hó felhasználónként

Pro : 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 69 USD/hó felhasználónként

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (590+ értékelés)

6. Zoho CRM

via Zoho CRM

Ez a Keap alternatíva a Zoho üzleti eszközök szélesebb körű csomagjának része. A marketing automatizálási és értékesítési folyamatkezelő eszköz segít az ügyfelek megszerzésében és szegmentálásában, az üzletek nyomon követésében, valamint a több csatornán keresztül történő ügyfélkapcsolatok ápolásában.

Tegye napját még produktívabbá az ügyfélutak, kampányok és munkafolyamatok, valamint a feladatok, érvényesítések és eskalációk automatizálásával. ?

Kérdezze meg az AI-t (Zia néven) az előrejelzésekről és a potenciális ügyfelek következő lépéseiről – az ügyfélprofilok alapján –, hogy segítsen Önnek az üzlet lezárásában. A fejlett elemzések lehetővé teszik, hogy testreszabott irányítópultokat és jelentéseket állítson be, hogy megkapja a kívánt információkat.

A Zoho CRM legjobb funkciói

A felhasználói felület intuitív és reszponzív, így könnyen használható.

Lépjen kapcsolatba ügyfeleivel e-mailen, csevegésen vagy több közösségi média csatornán keresztül.

A regisztrációt követően a Zoho CRM nagyon gyorsan bevezethető.

A Zoho CRM több mint 800 alkalmazással integrálható, beleértve a Microsoft 365-öt és a Google Workspace-t is.

A Zoho CRM korlátai

A funkciók széles skálájának elsajátítása időt és gyakorlatot igényelhet.

Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének, hogy azok jobban megfeleljenek üzleti igényeiknek.

Zoho CRM árak

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 52 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6300 értékelés)

7. Pipedrive

via Pipedrive

A Pipedrive-ot értékesítők tervezték, és kiválóan alkalmas a potenciális ügyfelek kezelésére. Segít felállítani a folyamat szakaszait – akár a nulláról, akár az egyik sablonjukat használva –, majd importálni vagy hozzáadni a meglévő ügyleteit. Ezután a testreszabható webes űrlapok segítségével közvetlenül a webhelyéről szerezhet több potenciális ügyfelet.

Az AI technológia és a hasznos elemzések azonosítják az értékesítési lehetőségeket, hogy Ön azokra a területekre koncentrálhasson, ahol a legnagyobb az esély az üzlet megkötésére. Ezután automatikus emlékeztetőket állíthat be a következő lépésekhez, hogy biztosan továbbhaladjon a potenciális ügyfelek folyamatában. Az egymást követő tervezetek egyre több automatizálási és testreszabási lehetőséget kínálnak. ?

A Pipedrive legjobb funkciói

Frissítse ügyleteit úgy, hogy azokat a praktikus vizuális értékesítési folyamatba húzza.

Személyre szabhatja kommunikációját szegmentálás és szűrők segítségével, hogy célzott listákat hozzon létre.

Tekintse meg a teljes kapcsolattörténetét és az egyes potenciális ügyfelekhez tartozó jegyzeteket.

Testreszabhatja jelentéseit, hogy azok az ügyfelekről, az értékesítésről és a bevételekről szóló részleteket mutassanak.

A Pipedrive korlátai

Bár néhány marketingfunkcióval is rendelkezik, ez a Keap versenytársa elsősorban értékesítésre lett tervezve.

Kisebb vállalkozásoknak készült, így ha bővíteni szeretne, vagy komplexebb funkciókra van szüksége, akkor ez a megoldás nem biztos, hogy megfelelő lesz az Ön számára.

Pipedrive árak

Alapvető: 14,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 27,90 USD/hó felhasználónként

Profi: 49,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 64,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99,00 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

8. Nimble

via Nimble

A Nimble egy CRM, amely egyéni vállalkozóknak, értékesítőknek és üzleti csapatoknak szól. A kapcsolatépítés javítására tervezett Keap alternatíva üzleti és társadalmi adatokat gyűjt a közösségi profilok összehasonlításával.

Hozzon létre új kapcsolattartói rekordokat, vagy frissítse a meglévőket közvetlenül az Outlook, a Gmail vagy a LinkedIn beérkező levelek mappájából, a közösségi médiából vagy bármely más online felületről. Emellett automatizálhatja a részlegek közötti munkafolyamatokat, sablonokat használhat az időmegtakarítás érdekében, és nyomon követheti a csoportos e-maileket, hogy pontosan tudja, ki nyitotta meg az e-mailjeit vagy kattintott egy linkre, és mikor tette ezt. ?

A Nimble legjobb funkciói

Több forrásból származó ügyféladatokat egyesítsen egy egységes kapcsolattartóba

Szegmentálja a potenciális ügyfeleket, hogy minden típusú ügyfelet a legmegfelelőbb módon tudjon kezelni.

Állítson be tevékenységi emlékeztetőket, hogy nyomon követhesse a potenciális ügyfeleket vagy elvégezze más feladatokat.

Kezelje összes tevékenységét egy ügyfél- és értékesítési irányítópultról

A Nimble korlátai

Csak egy árazási terv létezik, amely 25 000 kapcsolattartási rekordot tesz lehetővé, de a továbbfejlesztett funkciókért, mint például a kapcsolattartási adatok online keresése vagy személyre szabott csoportos üzenetek küldése és nyomon követése, külön kell fizetnie.

Egyes felhasználók a duplikált névjegyek kezelését és egyesítését nehezebbnek találják, mint kellene.

Nimble árak

24,90 USD/hó felhasználónként

Nimble értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)

9. Salesforce

via Salesforce

A Salesforce CRM már egy ideje létezik. Customer 360 terméke egy komplett marketing automatizálási szoftvermegoldás, ami életképes Keap alternatívává teszi. A központi CRM-mel, amely egyetlen megbízható forrásként szolgál, a munkatársainak minden szükséges információt megad, hogy kiváló ügyfélszolgálatot nyújthassanak.

Gyűjtsön adatokat az ügyfelekről és viselkedésükről több forrásból, majd elemezze azokat. Használja ezeket az információkat a folyamatok kezeléséhez és az üzletek lezárásához. Tartsa kézben feladatait, és kommunikáljon és működjön együtt minden belső és külső érdekelt féllel a Slack segítségével, amely most már a Salesforce univerzum része.

A Sales Cloud csomagok ára a funkciók számának növekedésével emelkedik, az automatizálás és a mesterséges intelligencia csak a magasabb szintű csomagokban érhető el. ?

Azok számára, akik környezet tudatosak, a Salesforce szén-dioxid-semleges.

A Salesforce legjobb funkciói

Egy pillantással áttekintheti az ügyfelekkel való összes interakcióját, az idővonalakat és a valós idejű betekintéseket.

Használja az Einstein-t – a Salesforce mesterséges intelligenciáját – a munkafolyamatok automatizálásához és a termelékenység növeléséhez.

Bárhol és bármilyen eszközről dolgozhat, mert a Salesforce felhőalapú.

Integrálja több ezer más partneralkalmazással és szolgáltatással

A Salesforce korlátai

A Salesforce inkább nagyvállalatoknak szól, ezért kisebb vállalkozások számára nem feltétlenül megfizethető.

Bár ingyenes próba verzió is elérhető, ingyenes csomag nincs, így végül fizetnie kell érte.

Salesforce árak

Ingyenes próba: 30 nap

Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 18 200 értékelés) a Salesforce Sales Cloud számára

Capterra: 4,4/5 (több mint 17 800 értékelés)

10. Agile CRM

via Agile CRM

Ez a Keap versenytársa értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati funkciókkal rendelkezik. Nagyobb vállalkozásoknak szól, amelyeknek operatív és projektmenedzsment funkciókra is szükségük van.

Készítsen céloldalakat a potenciális ügyfelek megszerzéséhez, és értékelje azokat, hogy idejét a megfelelő potenciális ügyfelekre fordíthassa. Ezután kövesse nyomon ügyleteit, hogy azok végigmenjenek az értékesítési folyamaton.

Optimalizálja e-mailes marketingjét A/B teszteléssel és e-mail nyomon követéssel, és könnyedén tegyen közzé bejegyzéseket a közösségi médiában marketingstratégiája részeként. Van még egy ügyfélszolgálati szoftver is, amely többek között a jegyek és a szolgáltatási szintű megállapodások kezelésében segít. ?

Az Agile CRM legjobb funkciói

Kezelje és értékelje potenciális ügyfeleit, és ütemezzen megbeszéléseket a rendszerből.

Drag and drop funkcióval idővonalakat hozhat létre értékesítési és marketing projektjeihez.

Mobilalkalmazásából valós időben férhet hozzá ügyféladataihoz, bárhol is legyen.

Az Agile CRM több harmadik fél szolgáltatóval is integrálható, például a Zendeskkel, a Shopifyval, a Stripe-pal és a Freshbooksszal.

Az Agile CRM korlátai

Egyes felhasználók szerint az e-mail funkciók javításra szorulnak.

Az ügyfélszolgálat nem mindig a legjobb, különösen akkor, ha fel akarja mondani a szerződését.

Agile CRM árak

Ingyenes: Legfeljebb 10 felhasználó számára ingyenes

Starter: 8,99 USD/hó felhasználónként

Normál: 29,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 47,99 USD/hó felhasználónként

Agile CRM értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (480+ értékelés)

Növelje az ügyfelek elkötelezettségét és kössön üzleteket a legjobb Keap alternatívákkal

Az ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerek azóta, hogy még csak az ügyféladatokat tárolták, exponenciálisan fejlődtek. Ma már olyan eszközöket is kínálnak, amelyekkel új potenciális ügyfeleket szerezhet, kezelheti értékesítési folyamatát, automatizálhatja értékesítési és marketing feladatait, valamint hatékony betekintést nyerhet, amely segít az üzletek lezárásában. ?

A Keap egy hatékony marketingautomatizálási szoftvermegoldás, de vannak más platformok is, amelyek ugyanolyan jól, ha nem jobban működnek. Az egyik legjobb CRM-platform, amelyet érdemes megfontolni, a ClickUp.

A ClickUp egy olyan egyedi megoldás, amely az értékesítés és marketing minden aspektusának kezelésére alkalmas. Hatékony CRM-mel, amely nyomon követi az összes ügyfelét és üzletét, sok mindennapi feladatot automatizáló mesterséges intelligenciával és hatalmas integrációs lehetőségekkel rendelkezik, így nehéz lenne jobb megoldást találni.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, hogy időt takarítson meg, fokozza ügyfelei elkötelezettségét és lezárja az üzleteket.