A 10 legjobb szöveges (SMS) kampány szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

Tanulmányok szerint az SMS-ek címzettjeinek 90%-a 3 másodpercen belül megnyitja az üzeneteket. Ezért az SMS-marketing ma már elengedhetetlen eszköz.
Sok vállalat SMS-kampány szoftvert vásárol, hogy kihasználja az SMS-marketingben rejlő lehetőségeket. A szoftver segít racionalizálni a marketing munkafolyamatokat, és magas szintű elkötelezettséget és személyre szabott üzeneteket biztosít ügyfeleinek. ?
Összeállítottuk a 10 legjobb SMS-kampány szoftvert, hogy segítsünk Önnek a megfelelő választásban. Mielőtt megvizsgálnánk a szoftver opciókat, nézzük meg, milyen funkcióknak kell szerepelniük az SMS-marketing szoftverében.
Mit kell keresnie egy SMS-kampány szoftverben?
Íme néhány fontos funkció, amelyet érdemes figyelembe venni az SMS-marketing szoftver kiválasztásakor:
- Skálázhatóság és nemzetközi kézbesíthetőség: Válasszon olyan platformot, amely globális lefedettséget és nemzetközi karaktertámogatást kínál. Győződjön meg arról is, hogy a szoftver képes kezelni a növekvő üzenetmennyiséget, felhasználói fiókokat és jövőbeli egyedi integrációkat.
- Kampánykezelés: Keressen olyan funkciókat, mint az ütemezés, a szegmentálás és az automatizálás, amelyekkel egyszerűsítheti kampányait és célzottan elérheti a kívánt közönséget.
- Jelentések és elemzések: Az eszköznek nyomon kell követnie a legfontosabb mutatókat, mint például a megnyitási arányt, a kattintási arányt és a konverziós arányt, hogy mérje a kampány teljesítményét és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.
- Integrációk: Győződjön meg arról, hogy a szoftver integrálható a meglévő CRM-jével, e-mail marketing platformjával és egyéb eszközeivel, hogy egységes munkafolyamatot biztosítson.
- Megfelelés és biztonság: Válasszon olyan platformot, amely megfelel a vonatkozó szabályozásoknak, mint a TCPA és a GDPR, és robusztus biztonsági funkciókat kínál az adatok és az ügyféladatok védelme érdekében.
- Felhasználóbarát: Válasszon intuitív felületet, egyértelmű navigációval és könnyen használható funkciókkal, hogy maximalizálja a hatékonyságot és minimalizálja a tanulási görbét.
- Kétirányú kommunikáció: Válasszon olyan szoftvert, amely kétirányú kommunikációt tesz lehetővé az ügyfelekkel, elősegítve az elkötelezettséget és a kapcsolatok építését.
A 10 legjobb SMS-marketing szoftver 2024-ben
Itt található az SMS-marketing szoftverek válogatott listája, amely segít elindítani és bővíteni SMS-marketing kampányait. Tanulmányozza a legjobb funkciókat és korlátozásokat, hogy megtudja, mi működik az Ön számára.
1. Klaviyo
Több mint 300 natív integrációval a Klaviyo arról ismert, hogy ügyféladatokat gyűjt és hatékony betekintést nyújt.
A Klaviyo platform intelligens gépi tanulási algoritmusokat és szorosabb integrációt használ olyan kosárkezelő szoftverekkel, mint a Facebook és a Shopify, hogy szegmentálja az ügyfeleket és növelje az elkötelezettséget. Ez növeli a bevételt és csökkenti a kosár elhagyásának arányát.
A Klaviyo legjobb funkciói
- Használja ki a több mint 300 előre elkészített integrációt és előfizetési eszközt!
- Hozzon létre egy mobil látogatók számára optimalizált SMS regisztrációs űrlapot
- MMS-képek és GIF-ek támogatása SMS-üzenetekben
- Integrálja az SMS-feliratkozási linkeket az új regisztrációk ösztönzéséhez
A Klaviyo korlátai
- Nincs megbízható támogatás a bevezetés után
- A felhasználók szerint a fejlett funkciók megtanulása nehéz.
- Magasabb árú SMS-csomag
Klaviyo árak
- Ingyenes: 150 ingyenes havi SMS/MMS kredit
- E-mail: 45 USD/hó-tól
- E-mail és SMS: 60 USD/hó-tól
Klaviyo értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (390+ értékelés)
2. Omnisend
Az Omnisend automatizált szöveges üzeneteket, e-maileket és push értesítéseket egyesít egyetlen automatizált munkafolyamatba. A legtöbb SMS-marketing eszközzel ellentétben nem igényel e-mail címet a felhasználói identitás létrehozásához.
Az Omnisend többféle eszközt kínál, például SMS-t, WhatsApp-ot, felugró ablakokat és push értesítéseket, hogy hatékony csatornák közötti kommunikációt biztosítson. Rugalmasságot biztosít a kampányok létrehozásában és kezelésében.
Az Omnisend legjobb funkciói
- Hozzon létre többféle kiváltó tényezőt a különböző ügyfélszakaszokhoz
- 30 előre elkészített munkafolyamat segítségével jobb automatizálást érhet el.
- Több mint 150 előre elkészített sablon áll rendelkezésre különböző felhasználási esetekhez.
- Integráljon űrlapokat a kampányokba SMS-listák létrehozásához
Az Omnisend korlátai
- Nem integrálható a Google Analytics-szel és más jelentős CRM szoftverekkel
- Nincs A/B tesztelési funkció
Omnisend árak
- Ingyenes: 0 dollár 60 SMS-ért (egyszeri)
- Standard: 16 USD/hó
- Pro: 59 USD/hó
Omnisend értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 700 értékelés)
3. Postscript. io
A Postscript 60 részletes szűrőt kínál, amelyek segítségével a felhasználók hiper-szegmentált marketing terveket és stratégiákat hozhatnak létre. A platform elsődleges célja egy TCPA-kompatibilis lista létrehozása, hogy csökkentse az illegális és etikátlan ügyfélkapcsolatokat.
Bár a Postscript számos integrációt kínál, többek között a Zendesk, a Klaviyo, a Yotpo és az Okendo integrációját, csak a Shopify és a Shopify Plus rendszereket támogatja.
A Postscript legjobb funkciói
- Használja ki tapasztalt belső stratégáink tudását az SMS-programok tervezéséhez, elindításához és optimalizálásához.
- Hozzon létre előfizetői és ügyfélszegmenseket több mint 45 szegmentációs szűrő segítségével.
- Válasszon több mint 65 automatizált esemény közül, hogy automatikus üzenetet küldjön a vásárlói út bármely pontján.
- Egyszerűsítse SMS-kampányait, nyomon követéseit és személyre szabott élményeit egy intuitív drag-and-drop felülettel.
A Postscript korlátai
- A Postscript elemzési funkciói fejlesztésre szorulnak
- Korlátozott integrációs képesség
Postscript árak
- Starter: 0,015 USD/SMS, 0,045 USD/MMS + szolgáltatói díjak
- Növekedés: 100 USD/hó, 0,01 USD/SMS, 0,03 USD/MMS + szolgáltatói díjak
- Professzionális: 500 USD/hó, 0,007 USD/SMS, 0,024 USD/MMS + szolgáltatói díjak
- Vállalati: Egyedi árak
Postscript értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. Sakari. io
A Sakari hazai és nemzetközi SMS-marketing szolgáltatásokat is kínál. Ezenkívül kétirányú szöveges üzenetküldést tesz lehetővé a marketing, az ügyfélszolgálat, az értékesítés és más részlegek között. Emellett egy dedikált telefonszámot is kiad, hogy megkönnyítse a kommunikációt az érdekelt felek között.
A Sakari központi irányítópulttal gazdag szöveges üzenetküldési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik az adminisztrátorok számára, hogy médiát, ikonokat, térképeket és cselekvésre ösztönző gombokat adjanak hozzá.
A Sakari legjobb funkciói
- Tömeges szöveges üzenetek küldése több mint 200 országba
- Integrálható különböző harmadik fél platformjaival és API-jaival, többek között a Slack, a Hubspot és a Salesforce platformjaival.
- Használja ki az SMS-munkafolyamatokat, amelyek az ügyfelek életciklusának egyes szakaszain alapulnak, például űrlapkitöltés és időpontfoglalás.
- Multimédiás üzenetekkel gazdag információkat juttathat el kapcsolattartóihoz.
Sakari korlátai
- A bejövő üzenetekért fizetni kell.
- A push értesítések gyakran nem működnek.
Sakari árak
- Starter: 16 USD/hó
- Növekedés: 30 USD/hó
- Üzleti: 90 USD/hó
- Csapat: 170 USD/hó
- Gold: 330 USD/hó
- Elite: 640 USD/hó
- Egyedi árak nagyobb volumenű csomagok esetén
Sakari értékelések és vélemények
- Capterra: 4,5 (90+ értékelés)
- G2: Nincs elég értékelés
5. SMSBump
Az SMSBump-ot több mint 90 000 vállalkozás használja e-kereskedelmi áruházaiban, jelenleg azonban csak a Shopify és a BigCommerce platformokat támogatja.
A platform a szabályoknak való megfelelést helyezi előtérbe, betartva a GPDR, CTIA és TCPA előírásait az előfizetők adatainak gyűjtése során. Az SMSBump valós idejű elemzéseket és hasznos információkat is nyújt.
Az SMSBump legjobb funkciói
- Kapcsolatok manuális importálása CSV fájlokból.
- Készítsen gazdag listákat felugró ablakokkal, közösségi opt-inekkel, QR-kódokkal és kulcsszavakkal.
- Hozzon létre szűk fogyasztói szegmenseket több mint 40 adatponttal, hogy célzottan szólítsa meg a vásárlókat.
- Állítson be szöveges automatizálást és személyre szabott emlékeztető értesítéseket, amelyeket bizonyos események vagy tevékenységek indítanak el.
Az SMSBump korlátai
- Az automatizálás és a szegmentálás nem felel meg a versenytársak szintjének.
- Az omnichannel integráció hiánya más marketingmenedzsment szoftverekkel
SMSBump árak
- Ingyenes: 0 USD, 0,0165 USD SMS-enként (USA)
- Növekedés: 19 USD/hó, 0,0149 USD/SMS (USA)
- Prime: 49 USD/hó, 0,0142 USD/SMS (USA)
- Powerhouse: 199 USD/hó, 0,0130 USD/SMS (USA)
SMSBump értékelések és vélemények
- Capterra: Nem szerepel a listán
- G2: Nincs felsorolva
6. Textmagic
A Textmagic közel 190 országban elérhető, és tömeges SMS-küldési képességeivel tűnik ki. A szoftver SSL/HTTPS protokollal biztosítja a biztonságos SMS-küldést, és a kapcsolatok fiókjait és üzeneteit 24 órában, 7 napban a héten biztonsági másolatot készít.
A Textmagic SMS-átjáró API-ja integrálható weboldalakkal SMS-üzenetek küldésére, így a napi munkafolyamatokhoz szöveges üzenetküldési funkciókat ad hozzá.
A Textmagic legjobb funkciói
- Kétirányú SMS-csevegőpanellel válaszolhat az ügyfelek kérdéseire.
- Konvertálja e-mailjeit SMS-ekké, és küldje el őket bármely e-mailből több címzettnek.
- Használjon dedikált virtuális telefonszámokat a hívások továbbításához, promóciós kampányokhoz és ügyfélszolgálathoz.
- Válaszoljon a szöveges üzenetekre a hanghívás-átirányítási funkció segítségével.
A Textmagic korlátai
- Nehézségek a multimédia hozzáadásával, mivel a linkek közvetlen feltöltésen keresztül működnek
- Több értékelésben is rossz ügyfélszolgálat
A Textmagic árai
- Országonként és szolgáltatási csomagonként változó, használat alapú fizetési rendszer
Textmagic értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
7. Emotive. io
Több mint 700 vállalkozás által használt Emotive minden ügyfélhez egy dedikált bevezetési menedzsert, ügyfélsiker-menedzsert és szövegírót rendel. Az SMS-marketing platform egyedi beszélgetős szöveges üzenet marketing szoftverrel is rendelkezik.
Az Emotive funkciói felhasználóbarátok és testreszabhatók, hogy segítsék a bővülő vállalkozásokat marketing céljaik elérésében.
Az Emotive legjobb funkciói
- Dolgozzon együtt egy elkötelezett megfelelőségi csapattal, amely végigvezeti Önt a TCPA, CCPA és CTIA legjobb gyakorlataiban.
- Készítsen beszélgetésszerű SMS-eket, ne csak üzeneteket küldjön
- Csökkentse a vásárlási súrlódást a szöveges vásárlással
- Csatlakoztassa SMS-marketing kampányait az értékesítési tranzakciókhoz
- Konvertálja a webes forgalmat SMS- és e-mail-előfizetőkké
Érzelmi korlátok
- Az Emotive nem tud egyedi egyéni mezőket létrehozni.
- Nincsenek elemző műszerfalak
Érzelmi árképzés
- Emotive SMS: 0,0200 USD/MMS, 0,0100 USD/SMS
- Emotive Attribution: 350 USD/hó
- Kezelhető SMS: 2000 USD/hó
- Érzelmekre ható hirdetések: A hirdetési kiadások 10%-ától kezdődik
Érzelmi értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (170+ értékelés)
- Capterra: 4/5 (60+ értékelés)
8. Twilio
A Twilio globálisan elérhető felhőalapú API-t kínál, amelyet a fejlesztők felhasználhatnak testreszabott kommunikációs alkalmazások létrehozásához. Három különböző szintet kínál ezeknek az alkalmazásoknak a fejlesztéséhez: kóddal, minimális kóddal és kódolás nélkül.
A Twilio programozható csatlakozási lehetőségeket kínál virtuális telefonszámokhoz, SIP trunkinghoz és üzenetküldéshez. Ez alkalmas nagy csapatok számára, amelyeknek saját SMS-alkalmazásokra van szükségük.
A Twilio legjobb funkciói
- Használja ki a kiváló könyvtárat, amely útmutatókat, oktatóanyagokat és tartalmi sablonokat tartalmaz.
- Hozzon létre több SMS-funkciót JavaScript segítségével egy kódmintákból álló könyvtár használatával.
- Építsen párbeszédeket a csatornák között
A Twilio korlátai
- Ez bonyolult lehet az újoncok számára.
- A nagy forgalmú vállalkozások végül többet fizetnek
- Korlátozott ügyfélszolgálat
Twilio árak
- Ingyenes próba
- Különböző szolgáltatásokhoz különböző árak
Twilio értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
9. Attentive
Az Attentive szabadalmaztatott kétkattintásos technológiát kínál, egy egyedülálló funkciót, amely felgyorsítja az előfizetői lista bővítését. Ez a funkció lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy személyre szabott kétirányú üzenetküldést valósítsanak meg az ügyfélút során.
Összevonhatja az ügyféladatokat az összes marketingrendszerében, és egyetlen ügyfélnézet segítségével 1:1 arányú, csatornák közötti kommunikációt valósíthat meg.
A legjobb funkciók
- Szinkronizálja termék katalógusát az e-kereskedelmi webhelyéről az üzenet kampányokba.
- Fedezze fel a megfelelőségi funkciókat, mint például az ellenőrzési nyomvonalak, az opt-in sablonok, a kapcsolódó feltételek és az adatvédelem.
- Integrálja más platformok, például a Shopify és a Salesforce adatait
- Csatlakozzon az Attentive felhasználói közösséghez, hogy ügyfelei szélesebb körű támogatást kapjanak az Attentive csapattól.
Figyelmes korlátozások
- A felhasználók gyakran nehezen szerkesztik elsődleges kampányaikat.
- Nincs funkciója a kétirányú üzenetküldés kikapcsolásához.
Figyelmes árazás
- Egyedi árak
Figyelmes értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)
10. SimpleTexting
A SimpleTexting lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több mint 1600 alkalmazásban több ezer forrásból elérhető triggert és műveletet használjanak. Ezen felül egyedi kódot is írhat bármely alkalmazás integrálásához.
Számos iparágat kiszolgál, és már több mint 10 000 vállalkozásnak nyújtott szolgáltatást. Ez az egyetlen SMS-marketingplatform, amely ingyenes megfelelőségi üzeneteket kínál.
Ezen felül minden SimpleText csomag teljes funkciókészlettel rendelkezik, és azt is állítják, hogy egyedi integrációkat hoznak létre az Ön vállalkozásához.
A SimpleTexting legjobb funkciói
- Szerezzen be testreszabott integrációkat minimális kódolási követelményekkel.
- Használjon 306 karaktert SMS-enként a szokásos 160 karakteres korlát helyett.
- Dolgozzon a beépített AI üzenetgenerátorral
- Élvezze a kulcsszavak és a kapcsolatok korlátlan számát!
- Szegmentálja előfizetői adatbázisát a célzottabb marketing érdekében
A SimpleTexting korlátai
- Fejlesztési lehetőségek a súgóban
- A szegmensek nem csoportosíthatók „és” vagy „vagy” feltételes mondatokkal, ami korlátozza a célzott marketinget.
- Kevés lehetőség az előfizetői adatok rögzítésére
SimpleTexting árak
- Becsült havi költség: 39 USD + 4 USD (egyszeri szolgáltatói regisztráció)
Személyre szabott kiegészítők
- További csapattagok: 20 USD/hó felhasználónként
- További számok: 10 USD/hó számonként
SimpleTexting értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)
