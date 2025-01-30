A 10 legjobb szöveges (SMS) kampány szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

Tanulmányok szerint az SMS-ek címzettjeinek 90%-a 3 másodpercen belül megnyitja az üzeneteket. Ezért az SMS-marketing ma már elengedhetetlen eszköz.

Sok vállalat SMS-kampány szoftvert vásárol, hogy kihasználja az SMS-marketingben rejlő lehetőségeket. A szoftver segít racionalizálni a marketing munkafolyamatokat, és magas szintű elkötelezettséget és személyre szabott üzeneteket biztosít ügyfeleinek. ?

Összeállítottuk a 10 legjobb SMS-kampány szoftvert, hogy segítsünk Önnek a megfelelő választásban. Mielőtt megvizsgálnánk a szoftver opciókat, nézzük meg, milyen funkcióknak kell szerepelniük az SMS-marketing szoftverében.

Mit kell keresnie egy SMS-kampány szoftverben?

Íme néhány fontos funkció, amelyet érdemes figyelembe venni az SMS-marketing szoftver kiválasztásakor:

Skálázhatóság és nemzetközi kézbesíthetőség: Válasszon olyan platformot, amely globális lefedettséget és nemzetközi karaktertámogatást kínál. Győződjön meg arról is, hogy a szoftver képes kezelni a növekvő üzenetmennyiséget, felhasználói fiókokat és jövőbeli egyedi integrációkat.

Kampánykezelés: Keressen olyan funkciókat, mint az ütemezés, a szegmentálás és az automatizálás, amelyekkel egyszerűsítheti kampányait és célzottan elérheti a kívánt közönséget.

Jelentések és elemzések: Az eszköznek nyomon kell követnie a legfontosabb mutatókat, mint például a megnyitási arányt, a kattintási arányt és a konverziós arányt, hogy mérje a kampány teljesítményét és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Integrációk: Győződjön meg arról, hogy a szoftver integrálható a meglévő CRM-jével, e-mail marketing platformjával és egyéb eszközeivel, hogy egységes munkafolyamatot biztosítson.

Megfelelés és biztonság: Válasszon olyan platformot, amely megfelel a vonatkozó szabályozásoknak, mint a TCPA és a GDPR, és robusztus biztonsági funkciókat kínál az adatok és az ügyféladatok védelme érdekében.

Felhasználóbarát: Válasszon intuitív felületet, egyértelmű navigációval és könnyen használható funkciókkal, hogy maximalizálja a hatékonyságot és minimalizálja a tanulási görbét.

Kétirányú kommunikáció: Válasszon olyan szoftvert, amely kétirányú kommunikációt tesz lehetővé az ügyfelekkel, elősegítve az elkötelezettséget és a kapcsolatok építését.

A 10 legjobb SMS-marketing szoftver 2024-ben

Itt található az SMS-marketing szoftverek válogatott listája, amely segít elindítani és bővíteni SMS-marketing kampányait. Tanulmányozza a legjobb funkciókat és korlátozásokat, hogy megtudja, mi működik az Ön számára.

1. Klaviyo

via Klaviyo

Több mint 300 natív integrációval a Klaviyo arról ismert, hogy ügyféladatokat gyűjt és hatékony betekintést nyújt.

A Klaviyo platform intelligens gépi tanulási algoritmusokat és szorosabb integrációt használ olyan kosárkezelő szoftverekkel, mint a Facebook és a Shopify, hogy szegmentálja az ügyfeleket és növelje az elkötelezettséget. Ez növeli a bevételt és csökkenti a kosár elhagyásának arányát.

A Klaviyo legjobb funkciói

Használja ki a több mint 300 előre elkészített integrációt és előfizetési eszközt!

Hozzon létre egy mobil látogatók számára optimalizált SMS regisztrációs űrlapot

MMS-képek és GIF-ek támogatása SMS-üzenetekben

Integrálja az SMS-feliratkozási linkeket az új regisztrációk ösztönzéséhez

A Klaviyo korlátai

Nincs megbízható támogatás a bevezetés után

A felhasználók szerint a fejlett funkciók megtanulása nehéz.

Magasabb árú SMS-csomag

Klaviyo árak

Ingyenes: 150 ingyenes havi SMS/MMS kredit

E-mail: 45 USD/hó-tól

E-mail és SMS: 60 USD/hó-tól

Klaviyo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (390+ értékelés)

2. Omnisend

via Omnisend

Az Omnisend automatizált szöveges üzeneteket, e-maileket és push értesítéseket egyesít egyetlen automatizált munkafolyamatba. A legtöbb SMS-marketing eszközzel ellentétben nem igényel e-mail címet a felhasználói identitás létrehozásához.

Az Omnisend többféle eszközt kínál, például SMS-t, WhatsApp-ot, felugró ablakokat és push értesítéseket, hogy hatékony csatornák közötti kommunikációt biztosítson. Rugalmasságot biztosít a kampányok létrehozásában és kezelésében.

Az Omnisend legjobb funkciói

Hozzon létre többféle kiváltó tényezőt a különböző ügyfélszakaszokhoz

30 előre elkészített munkafolyamat segítségével jobb automatizálást érhet el.

Több mint 150 előre elkészített sablon áll rendelkezésre különböző felhasználási esetekhez.

Integráljon űrlapokat a kampányokba SMS-listák létrehozásához

Az Omnisend korlátai

Nem integrálható a Google Analytics-szel és más jelentős CRM szoftverekkel

Nincs A/B tesztelési funkció

Omnisend árak

Ingyenes: 0 dollár 60 SMS-ért (egyszeri)

Standard: 16 USD/hó

Pro: 59 USD/hó

Omnisend értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 700 értékelés)

3. Postscript. io

via Postscript

A Postscript 60 részletes szűrőt kínál, amelyek segítségével a felhasználók hiper-szegmentált marketing terveket és stratégiákat hozhatnak létre. A platform elsődleges célja egy TCPA-kompatibilis lista létrehozása, hogy csökkentse az illegális és etikátlan ügyfélkapcsolatokat.

Bár a Postscript számos integrációt kínál, többek között a Zendesk, a Klaviyo, a Yotpo és az Okendo integrációját, csak a Shopify és a Shopify Plus rendszereket támogatja.

A Postscript legjobb funkciói

Használja ki tapasztalt belső stratégáink tudását az SMS-programok tervezéséhez, elindításához és optimalizálásához.

Hozzon létre előfizetői és ügyfélszegmenseket több mint 45 szegmentációs szűrő segítségével.

Válasszon több mint 65 automatizált esemény közül, hogy automatikus üzenetet küldjön a vásárlói út bármely pontján.

Egyszerűsítse SMS-kampányait, nyomon követéseit és személyre szabott élményeit egy intuitív drag-and-drop felülettel.

A Postscript korlátai

A Postscript elemzési funkciói fejlesztésre szorulnak

Korlátozott integrációs képesség

Postscript árak

Starter: 0,015 USD/SMS, 0,045 USD/MMS + szolgáltatói díjak

Növekedés: 100 USD/hó, 0,01 USD/SMS, 0,03 USD/MMS + szolgáltatói díjak

Professzionális: 500 USD/hó, 0,007 USD/SMS, 0,024 USD/MMS + szolgáltatói díjak

Vállalati: Egyedi árak

Postscript értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Sakari. io

via Sakari

A Sakari hazai és nemzetközi SMS-marketing szolgáltatásokat is kínál. Ezenkívül kétirányú szöveges üzenetküldést tesz lehetővé a marketing, az ügyfélszolgálat, az értékesítés és más részlegek között. Emellett egy dedikált telefonszámot is kiad, hogy megkönnyítse a kommunikációt az érdekelt felek között.

A Sakari központi irányítópulttal gazdag szöveges üzenetküldési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik az adminisztrátorok számára, hogy médiát, ikonokat, térképeket és cselekvésre ösztönző gombokat adjanak hozzá.

A Sakari legjobb funkciói

Tömeges szöveges üzenetek küldése több mint 200 országba

Integrálható különböző harmadik fél platformjaival és API-jaival, többek között a Slack, a Hubspot és a Salesforce platformjaival.

Használja ki az SMS-munkafolyamatokat, amelyek az ügyfelek életciklusának egyes szakaszain alapulnak, például űrlapkitöltés és időpontfoglalás.

Multimédiás üzenetekkel gazdag információkat juttathat el kapcsolattartóihoz.

Sakari korlátai

A bejövő üzenetekért fizetni kell.

A push értesítések gyakran nem működnek.

Sakari árak

Starter: 16 USD/hó

Növekedés: 30 USD/hó

Üzleti: 90 USD/hó

Csapat: 170 USD/hó

Gold: 330 USD/hó

Elite: 640 USD/hó

Egyedi árak nagyobb volumenű csomagok esetén

Sakari értékelések és vélemények

Capterra: 4,5 (90+ értékelés)

G2: Nincs elég értékelés

5. SMSBump

via SMSbump

Az SMSBump-ot több mint 90 000 vállalkozás használja e-kereskedelmi áruházaiban, jelenleg azonban csak a Shopify és a BigCommerce platformokat támogatja.

A platform a szabályoknak való megfelelést helyezi előtérbe, betartva a GPDR, CTIA és TCPA előírásait az előfizetők adatainak gyűjtése során. Az SMSBump valós idejű elemzéseket és hasznos információkat is nyújt.

Az SMSBump legjobb funkciói

Kapcsolatok manuális importálása CSV fájlokból.

Készítsen gazdag listákat felugró ablakokkal, közösségi opt-inekkel, QR-kódokkal és kulcsszavakkal.

Hozzon létre szűk fogyasztói szegmenseket több mint 40 adatponttal, hogy célzottan szólítsa meg a vásárlókat.

Állítson be szöveges automatizálást és személyre szabott emlékeztető értesítéseket, amelyeket bizonyos események vagy tevékenységek indítanak el.

Az SMSBump korlátai

Az automatizálás és a szegmentálás nem felel meg a versenytársak szintjének.

Az omnichannel integráció hiánya más marketingmenedzsment szoftverekkel

SMSBump árak

Ingyenes: 0 USD, 0,0165 USD SMS-enként (USA)

Növekedés: 19 USD/hó, 0,0149 USD/SMS (USA)

Prime: 49 USD/hó, 0,0142 USD/SMS (USA)

Powerhouse: 199 USD/hó, 0,0130 USD/SMS (USA)

SMSBump értékelések és vélemények

Capterra: Nem szerepel a listán

G2: Nincs felsorolva

6. Textmagic

via Textmagic

A Textmagic közel 190 országban elérhető, és tömeges SMS-küldési képességeivel tűnik ki. A szoftver SSL/HTTPS protokollal biztosítja a biztonságos SMS-küldést, és a kapcsolatok fiókjait és üzeneteit 24 órában, 7 napban a héten biztonsági másolatot készít.

A Textmagic SMS-átjáró API-ja integrálható weboldalakkal SMS-üzenetek küldésére, így a napi munkafolyamatokhoz szöveges üzenetküldési funkciókat ad hozzá.

A Textmagic legjobb funkciói

Kétirányú SMS-csevegőpanellel válaszolhat az ügyfelek kérdéseire.

Konvertálja e-mailjeit SMS-ekké, és küldje el őket bármely e-mailből több címzettnek.

Használjon dedikált virtuális telefonszámokat a hívások továbbításához, promóciós kampányokhoz és ügyfélszolgálathoz.

Válaszoljon a szöveges üzenetekre a hanghívás-átirányítási funkció segítségével.

A Textmagic korlátai

Nehézségek a multimédia hozzáadásával, mivel a linkek közvetlen feltöltésen keresztül működnek

Több értékelésben is rossz ügyfélszolgálat

A Textmagic árai

Országonként és szolgáltatási csomagonként változó, használat alapú fizetési rendszer

Textmagic értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

7. Emotive. io

via Emotive

Több mint 700 vállalkozás által használt Emotive minden ügyfélhez egy dedikált bevezetési menedzsert, ügyfélsiker-menedzsert és szövegírót rendel. Az SMS-marketing platform egyedi beszélgetős szöveges üzenet marketing szoftverrel is rendelkezik.

Az Emotive funkciói felhasználóbarátok és testreszabhatók, hogy segítsék a bővülő vállalkozásokat marketing céljaik elérésében.

Az Emotive legjobb funkciói

Dolgozzon együtt egy elkötelezett megfelelőségi csapattal, amely végigvezeti Önt a TCPA, CCPA és CTIA legjobb gyakorlataiban.

Készítsen beszélgetésszerű SMS-eket, ne csak üzeneteket küldjön

Csökkentse a vásárlási súrlódást a szöveges vásárlással

Csatlakoztassa SMS-marketing kampányait az értékesítési tranzakciókhoz

Konvertálja a webes forgalmat SMS- és e-mail-előfizetőkké

Érzelmi korlátok

Az Emotive nem tud egyedi egyéni mezőket létrehozni.

Nincsenek elemző műszerfalak

Érzelmi árképzés

Emotive SMS: 0,0200 USD/MMS, 0,0100 USD/SMS

Emotive Attribution: 350 USD/hó

Kezelhető SMS: 2000 USD/hó

Érzelmekre ható hirdetések: A hirdetési kiadások 10%-ától kezdődik

Érzelmi értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4/5 (60+ értékelés)

8. Twilio

via Twilio

A Twilio globálisan elérhető felhőalapú API-t kínál, amelyet a fejlesztők felhasználhatnak testreszabott kommunikációs alkalmazások létrehozásához. Három különböző szintet kínál ezeknek az alkalmazásoknak a fejlesztéséhez: kóddal, minimális kóddal és kódolás nélkül.

A Twilio programozható csatlakozási lehetőségeket kínál virtuális telefonszámokhoz, SIP trunkinghoz és üzenetküldéshez. Ez alkalmas nagy csapatok számára, amelyeknek saját SMS-alkalmazásokra van szükségük.

A Twilio legjobb funkciói

Használja ki a kiváló könyvtárat, amely útmutatókat, oktatóanyagokat és tartalmi sablonokat tartalmaz.

Hozzon létre több SMS-funkciót JavaScript segítségével egy kódmintákból álló könyvtár használatával.

Építsen párbeszédeket a csatornák között

A Twilio korlátai

Ez bonyolult lehet az újoncok számára.

A nagy forgalmú vállalkozások végül többet fizetnek

Korlátozott ügyfélszolgálat

Twilio árak

Ingyenes próba

Különböző szolgáltatásokhoz különböző árak

Twilio értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

9. Attentive

via Attentive

Az Attentive szabadalmaztatott kétkattintásos technológiát kínál, egy egyedülálló funkciót, amely felgyorsítja az előfizetői lista bővítését. Ez a funkció lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy személyre szabott kétirányú üzenetküldést valósítsanak meg az ügyfélút során.

Összevonhatja az ügyféladatokat az összes marketingrendszerében, és egyetlen ügyfélnézet segítségével 1:1 arányú, csatornák közötti kommunikációt valósíthat meg.

A legjobb funkciók

Szinkronizálja termék katalógusát az e-kereskedelmi webhelyéről az üzenet kampányokba.

Fedezze fel a megfelelőségi funkciókat, mint például az ellenőrzési nyomvonalak, az opt-in sablonok, a kapcsolódó feltételek és az adatvédelem.

Integrálja más platformok, például a Shopify és a Salesforce adatait

Csatlakozzon az Attentive felhasználói közösséghez, hogy ügyfelei szélesebb körű támogatást kapjanak az Attentive csapattól.

Figyelmes korlátozások

A felhasználók gyakran nehezen szerkesztik elsődleges kampányaikat.

Nincs funkciója a kétirányú üzenetküldés kikapcsolásához.

Figyelmes árazás

Egyedi árak

Figyelmes értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

10. SimpleTexting

via SimpleTexting

A SimpleTexting lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több mint 1600 alkalmazásban több ezer forrásból elérhető triggert és műveletet használjanak. Ezen felül egyedi kódot is írhat bármely alkalmazás integrálásához.

Számos iparágat kiszolgál, és már több mint 10 000 vállalkozásnak nyújtott szolgáltatást. Ez az egyetlen SMS-marketingplatform, amely ingyenes megfelelőségi üzeneteket kínál.

Ezen felül minden SimpleText csomag teljes funkciókészlettel rendelkezik, és azt is állítják, hogy egyedi integrációkat hoznak létre az Ön vállalkozásához.

A SimpleTexting legjobb funkciói

Szerezzen be testreszabott integrációkat minimális kódolási követelményekkel.

Használjon 306 karaktert SMS-enként a szokásos 160 karakteres korlát helyett.

Dolgozzon a beépített AI üzenetgenerátorral

Élvezze a kulcsszavak és a kapcsolatok korlátlan számát!

Szegmentálja előfizetői adatbázisát a célzottabb marketing érdekében

A SimpleTexting korlátai

Fejlesztési lehetőségek a súgóban

A szegmensek nem csoportosíthatók „és” vagy „vagy” feltételes mondatokkal, ami korlátozza a célzott marketinget.

Kevés lehetőség az előfizetői adatok rögzítésére

SimpleTexting árak

Becsült havi költség: 39 USD + 4 USD (egyszeri szolgáltatói regisztráció)

Személyre szabott kiegészítők

További csapattagok: 20 USD/hó felhasználónként

További számok: 10 USD/hó számonként

SimpleTexting értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Míg a Klaviyo, az Omnisend és más, általunk felsorolt eszközök kiváló funkciókat kínálnak az SMS-kampányokhoz, más SMS-marketingplatformok elengedhetetlenek a marketingesek számára az SMS-kampányok tartalmának létrehozásához, a többcsatornás kampányok kezeléséhez és a kreatív munkafolyamatok racionalizálásához.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik!

Így használhatja a ClickUp alkalmazást SMS-kampányai sikeréhez:

ClickUp AI

A ClickUp AI segít Önnek vonzó és hatékony SMS-tartalmak készítésében. A ClickUp AI segítségével

Készítsen vonzó SMS-kampányokat

Dinamikus tartalommal személyre szabott üzenetek létrehozása

A/B tesztelje a különböző üzenetküldési stratégiákat

A ClickUp AI nem csak az írásban segít, hanem lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a beszélgetéseket, feladatokat hozzon létre, biztosítsa a hibátlan nyelvtant, és akár nyelveket is lefordítson globális SMS-kampányokhoz.

Az e-mail marketing egyszerűbbé válik a ClickUp AI segítségével

A ClickUp for marketing egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, amely egyetlen eszközön belül lehetővé teszi a csapatmunkát, a feladatkezelést, az időgazdálkodást és a marketingtevékenységeket.

Hozzon létre egy részletes tervet arról, hogy marketingcsapata hogyan fogja elérni a célokat, a költségvetést és egyebeket, és így hozzáférhet legfontosabb céljaihoz és eredményeihez (OKR-ek).

ClickUp marketingcsapatok számára

A platform számos funkcióval rendelkezik:

A ClickUp Whiteboards egy központi, vizuális központ, ahol a csapat ötleteit együttműködve koordinált cselekvésekbe alakíthatja.

ClickUp Whiteboard : Hozzon létre kampánytáblákat az SMS-kampányok folyamatainak megvitatásához, iterálásához és vizualizálásához. Hozzon létre kampánytáblákat az SMS-kampányok folyamatainak megvitatásához, iterálásához és vizualizálásához.

ClickUp Tasks : Növelje a láthatóságot, határozza meg a munkafolyamatot, és összpontosítson a fontos dolgokra a ClickUp feladatokkal. Növelje a láthatóságot, határozza meg a munkafolyamatot, és összpontosítson a fontos dolgokra a ClickUp feladatokkal.

ClickUp Docs : Központosítsa a kreatív briefek kezelését, és tegye zökkenőmentessé a kampánytervek felülvizsgálatát kép-, videó- és PDF-megjegyzéses eszközökkel. Központosítsa a kreatív briefek kezelését, és tegye zökkenőmentessé a kampánytervek felülvizsgálatát kép-, videó- és PDF-megjegyzéses eszközökkel.

A platform marketing sablonok és tartalomírási sablonok könyvtárát is kínálja, amelyek segítenek kampányai kidolgozásában és optimalizálásában.

Növelje SMS-marketing kampányainak hatékonyságát

Az SMS-marketing egy kritikus hiányosságot pótol a modern marketingstratégiákban, mivel időkritikus módon ér el egy rendkívül elkötelezett közönséget.

Ezeknek az SMS-kampányeszközöknek a használata tovább egyszerűsíti az ügyfelek megcélzását és növeli marketingkampányai megtérülését.

Miközben különböző SMS-marketing szolgáltatásokat próbál ki, nyugodtan tesztelje a ClickUp alkalmazást, hogy fejlessze SMS-kampányait és racionalizálja marketing munkafolyamatát.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és indítsa el SMS-kampányait!