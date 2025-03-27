10 adatbázis-szoftver Mac-hez 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Az adatbázisok elengedhetetlen részét képezik a vállalkozás működtetésének. Akár a termékek készletének nyomon követéséről, az ügyféladatok nyomon követéséről, akár az értékesítési leadek generálásának javításáról van szó, az adatbázisok kulcsfontosságúak az adatok szervezésében és elemzésében.

Ahhoz, hogy az adatok valóban értékesek és felhasználhatók legyenek, adatbázis-szoftverre van szükséged – és egy jóra. Tudnod kell, mit árulnak el neked az adatok, és a megfelelő szoftver segíthet abban, hogy ezeket az adatokat valódi arannyá alakítsd. ?

Fedezze fel a Mac számára elérhető tíz legjobb adatbázis-szoftvert, és válassza ki azt, amelyik segít a legjobban kihasználni adatait.

⏰ 60 másodperces összefoglaló MySQL Workbench : A legjobb haladó SQL-felhasználók és adatszinkronizáláshoz MongoDB : A legjobb félig strukturált adatokkal dolgozó fejlesztőknek Ninox : A legjobb testreszabást igénylő kis- és középvállalkozásoknak Valentina : Legalkalmasabb adatigényes projektekhez és biztonságos adatkezeléshez Navicat : Legalkalmasabb több adatbázis integrálásához és vizualizálásához Knack : Legalkalmasabb üzleti alkalmazások kódolás nélküli létrehozásához DBeaver : Legalkalmasabb rugalmasságot és harmadik féltől származó eszközöket igénylő SQL-felhasználók számára Stackby : Legalkalmasabb adatfrissítések vizualizálásához és automatizálásához Redis : Legalkalmasabb nagy teljesítményű adatfeldolgozáshoz és gyorsítótárhoz Íme a 10 legjobb AI-videó összefoglaló, amelyet érdemes kipróbálni: ClickUp : A legjobb all-in-one projekt- és adatbázis-kezeléshez: A legjobb haladó SQL-felhasználók és adatszinkronizáláshoz: A legjobb félig strukturált adatokkal dolgozó fejlesztőknek: A legjobb testreszabást igénylő kis- és középvállalkozásoknak: Legalkalmasabb adatigényes projektekhez és biztonságos adatkezeléshez: Legalkalmasabb több adatbázis integrálásához és vizualizálásához: Legalkalmasabb üzleti alkalmazások kódolás nélküli létrehozásához: Legalkalmasabb rugalmasságot és harmadik féltől származó eszközöket igénylő SQL-felhasználók számára: Legalkalmasabb adatfrissítések vizualizálásához és automatizálásához: Legalkalmasabb nagy teljesítményű adatfeldolgozáshoz és gyorsítótárhoz

ClickUp : A legjobb all-in-one projekt- és adatbázis-kezeléshez

MySQL Workbench : Legalkalmasabb haladó SQL-felhasználók és adatszinkronizálás számára

MongoDB : Legalkalmasabb félig strukturált adatokkal dolgozó fejlesztők számára

Ninox : Legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára, amelyek testreszabást igényelnek.

Valentina : Legalkalmasabb adatigényes projektekhez és biztonságos adatkezeléshez

Navicat : A legjobb több adatbázis integrációjához és vizualizálásához

Knack : A legjobb üzleti alkalmazások készítéséhez kódolás nélkül

DBeaver : Legalkalmasabb azoknak az SQL-felhasználóknak, akiknek rugalmasságra és harmadik féltől származó eszközökre van szükségük.

Stackby : A legjobb adatfrissítések vizualizálásához és automatizálásához

Redis : A legjobb nagy teljesítményű adatfeldolgozáshoz és gyorsítótárazáshoz

Mit kell keresnie a Mac-hez való adatbázis-szoftverben?

Az Excel adatbázis csak egy bizonyos pontig viheti el, mielőtt nagyobb, jobb és sokoldalúbb megoldásokat kell keresnie. Amikor elkezdi keresni az adatbázis-szoftvert Mac számítógépekhez, legyen az ügyfél-adatbázis-szoftver vagy tartalom-adatbázis, néhány tényezőt érdemes szem előtt tartania:

Kompatibilitás: Nem minden szoftver működik a Mac operációs rendszeren (macOS). Olyan szoftvert kell keresnie, amely kompatibilis a platformmal, és integrálható a technológiai rendszerének egyéb alkalmazásaival és rendszereivel.

Felhasználóbarát: A meredek tanulási görbe lassíthatja üzleti tevékenységét és frusztrálhatja a felhasználókat. Keressen olyan szoftvert, amely könnyen használható és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy már az első naptól kezdve használható adatkészleteket hozzanak létre.

Adatbiztonság: Keressen olyan adatbázis-szoftvert Mac-hez, amely lenyűgöző biztonsági intézkedéseket integrál, beleértve a titkosítást és az adatmentéseket. Még jobb, ha ezek a megoldások azonnal használatra készek.

Felhasználói támogatás: A legjobb adatbázis-szoftverek macOS rendszerhez kiterjedt felhasználói támogatást nyújtanak, így megoldhatja a problémákat és többet megtudhat arról, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a szoftverből.

Árak: Fontolja meg, hogy a szoftver idővel mennyibe fog kerülni, különösen, ha havi vagy éves díjat fizet. Ha több felhasználóra kiterjedő szoftverlicencre van szüksége, az nagyon gyorsan megnövelheti a szoftver költségét.

A 10 legjobb adatbázis-szoftver Mac számítógépekhez

Készen áll a legjobb adatbázis-szoftver megtalálására Mac-hez? Íme a tíz legjobb választásunk.

Kezdje el használni a ClickUp-ot A ClickUp egy hatékony munkamenedzsment szoftver, amely rugalmas felügyeletet biztosít az adatok felett.

A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment szoftvermegoldás, amely hatékony adatbázis-szoftvert tartalmaz Mac-felhasználók számára. A ClickUp online adatbázis-kezelő szoftverének egyedülálló hierarchiája az Ön igényeinek megfelelően skálázható és módosítható, így az Ön vállalkozásának all-in-one megoldását kínálja, függetlenül attól, hogy milyen iparágban tevékenykedik.

Osztja fel adatkészletét könnyen kezelhető csoportokra, például készlet, ügyfelek vagy alkalmazottak, majd kapcsolja össze őket, hogy egy hatékony relációs adatbázis-kezelő rendszert hozzon létre tárolt eljárásokkal. Használja a ClickUp egyéni mezőit építőelemként, hogy kulcsfontosságú részleteket adjon hozzá adatbázisához.

Kapcsolja be és ki az adatbázis funkcióit, hogy egyszerűsítse az elemzést, és a szükséges információk mindig kéznél legyenek. A könnyen kezelhető platform lehetővé teszi az adatok importálását vagy exportálását, és gyorsan összekapcsolható más szoftverekkel a technológiai rendszerében.

A ClickUp Brain mesterséges intelligencia asszisztens segítségével órákat töltve kézzel dekódolni a hatalmas adathalmazokat, hanem egyszerűen csak természetes nyelven tegyen fel egy kérdést a Brainnek, és az másodpercek alatt megadja a megfelelő adatokat és elemzéseket.

Elemezzen különböző típusú adatokat valós időben, és szerezzen AI-alapú betekintést a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazáson korlátozott a nézetek száma, de ez a jövőben változhat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

📮 ClickUp Insight: Egy tipikus tudásmunkás átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépjen, hogy elvégezze a munkáját. Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvennie a kapcsolatot, hogy összegyűjtse a szükséges információkat, egyeztesse a prioritásokat és előre mozdítsa a projekteket. A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatóság hiánya rontja a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központi platform, amely Connected Search és AI Knowledge Manager funkciókkal rendelkezik, ezt úgy oldja meg, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.

2. MySQL Workbench

via MySQL Workbench

A MySQL Workbench kiváló adatbázis-szoftvert kínál Mac számítógépekhez, ha robusztus adatkezelésre van szüksége. Külön macOS-verzióval rendelkezik, így zökkenőmentesen működik a rendszerével.

Az intuitív szoftver felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti az adatok feltöltését, a strukturált lekérdezési nyelv (SQL) lekérdezések végrehajtását, valamint az adatok gyors és egyszerű megjelenítését. A szoftver adat-szinkronizálási és teljesítmény-optimalizálási funkciókat is kínál, amelyek kiválóan alkalmasak a haladóbb felhasználók számára.

A platformhoz rengeteg online támogatás is rendelkezésre áll, így ha bármilyen erőforrás-korlátozással szembesül, könnyen segítséget kaphat.

A MySQL Workbench legjobb funkciói

A MySQL adatbázisok felhasználói felülete megkönnyíti a tervezést és a kezelést, még komplex adatkészletek esetén is.

A teljesítmény-irányítópulton gyorsan megtekintheti, hogyan teljesít a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI) tekintetében.

Az egyszerű adatbázis-migrációs eszközök lehetővé teszik az adatok konvertálását anélkül, hogy értékes munkát veszítene.

A MySQL Workbench korlátai

A lekérdezést nem lehet gyorsan leállítani, miután elindult.

Nagyobb adatállományokkal nem működik jól.

MySQL Workbench árak

MySQL Standard Edition előfizetés (1–4 aljzatú szerver): 2140 USD/év

MySQL Standard Edition előfizetés (5+ socket szerver): 4280 USD/év

MySQL Enterprise Edition előfizetés (1–4 aljzatú szerver): 5350 USD/év

MySQL Enterprise Edition előfizetés (5+ socket szerver): 10 700 USD/év

MySQL Cluster Carrier Grade Edition előfizetés (1–4 aljzatú szerver): 10 700 USD/év

MySQL Cluster Carrier Grade Edition előfizetés (5+ aljzatú szerver): 21 400 USD/év

MySQL Workbench értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1950+ értékelés)

3. MongoDB

via MongoDB

A MongoDB natív támogatást kínál a Mac-felhasználóknak, így minden újabb macOS rendszeren jól fog működni. Ez egy megbízható, ingyenes adatbázis-szoftver Mac-hez, ha strukturált és félig strukturált adatokat kell elemezni, és kiválóan alkalmas JavaScript Object Notation-szerű dokumentumok kezelésére (ami egyes fejlesztők számára igazi öröm lesz).

A MongoDB-t az Ön változó igényeihez igazíthatja és bővítheti, beleértve az Ön által preferált eszközökkel és nyelvekkel való integrálását is.

A MongoDB legjobb funkciói

Nem relációs adatbázist használ, amely népszerű alternatívája a rögzített soroknak és oszlopoknak, így rugalmasabbá teszi a rendszert.

Beépített, előre konfigurált biztonsági funkciókkal rendelkezik, ami biztonságos adatbázis-megoldássá teszi.

A többfelhős adatbázis 95 régióban elérhető, így rugalmas és nagyon alacsony késleltetéssel működik.

A MongoDB korlátai

Nem támogatja a triggereket, amelyekre az adatbázis-kezelés során szükség lehet.

Sokkal több tárhelyet igényel, mint más adatbázis-szoftverek Mac-hez.

MongoDB árak

Ingyenes örökre ingyenes klaszterekhez

Megosztott szerver: 0 USD/hó

Szerver nélküli: 0,10 dollártól 1 millió olvasásért

Dedikált szerver: 57 USD/hó

MongoDB értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (490+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (440+ értékelés)

4. Ninox

via Ninox

A Ninox egy alacsony kódszintű adatbázis-megoldás kis- és középvállalkozások számára. A platform lehetővé teszi, hogy az Ön igényeinek megfelelő szoftvert építsen, így létrehozhatja a kívánt Mac adatbázis-szoftvert, amelyet később bővíthet. A kezdéshez sablonok állnak rendelkezésre, és számos munkafolyamat-automatizálás segíti a munkát.

Mivel a Ninox teljesen felhőalapú, a platformhoz gyakorlatilag bárhonnan hozzáférhet, függetlenül az operációs rendszerétől. Ez remek hír azoknak a vállalkozásoknak, amelyek Mac-eket és PC-ket egyaránt használnak.

A Ninox legjobb funkciói

A Ninox minden eszközön működik, ezért kiválóan alkalmas olyan irodák számára, ahol Windows és macOS rendszert is használnak.

Számos lehetőséget kínál a munkafolyamatok és üzleti folyamatok automatizálására

A többszintű védelem biztosítja az adatok biztonságát, miközben megfelel az adatvédelmi szabályozásnak, a DSGVO-nak is.

A Ninox korlátai

Nem integrálható más szoftverekkel, ezért a Ninox-on kívül korlátozottak lehetnek az adatokkal kapcsolatos lehetőségei.

A Ninox árai

Starter: 12 USD/hó licencenként (éves számlázás)

Professzionális: 24 USD/hó licencenként (éves számlázás)

Vállalati: kérésre

Ninox értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

5. Valentina

via Valentina

Ha funkciókban gazdag adatbázis-szoftvert keres Mac-hez, akkor a Valentina lehet az, amire szüksége van.

Ez a hatékony Mac-es szoftver komplex adatokat képes kezelni és különböző adattípusokat támogat, így az egyik legjobb adatbázis-szoftver Mac-hez, többféle alkalmazási lehetőséggel. Nagy teljesítményű adat-visszakeresést és -feldolgozást kínál, valamint kiváló indexelési lehetőségekkel rendelkezik adatigényes projektekhez.

A hatékony űrlap- és jelentéskészítő funkciók megkönnyítik az adatokhoz való hozzáférést, azok elemzését és jelentéskészítését.

A Valentina legjobb funkciói

Kiváló teljesítményt nyújt a gyors adatlekérés és -feldolgozás terén, még komplex adatok esetén is.

Beépített titkosítási funkciók biztosítják az érzékeny adatok biztonságát és titkosságát.

Átfogó támogatást nyújt a Microsoft SQL szerver lekérdezésekhez, beleértve az automatikus kiegészítést és a színes szintaxist.

A Valentina korlátai

Bár a szoftverhez átfogó dokumentáció tartozik, az új felhasználóknak más szoftverekhez képest meredek tanulási görbével kell szembenézniük.

Valentina árak:

Valentina Studio Free: örökre ingyenes

Valentina Studio Pro: 199,99 dollár/db

Valentina Studio Pro Universal: 399,99 dollár/db

Valentina Studio Single: 79,99 dollár/db

Valentina értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (2 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (4 értékelés)

6. Navicat

via Navicat

A Navicat egy all-in-one eszköz, amely segít az adatbázisokhoz való csatlakozásban és azok kezelésében. A szoftver lehetővé teszi, hogy bármilyen adatforráshoz csatlakozzon, beleértve az Amazon Web Services, a MySQL és az Oracle szolgáltatásokat is. Innen a felhasználóbarát felület segítségével SQL lekérdezéseket írhat és táblázatokat hozhat létre, hogy megkezdhesse adatkészleteinek megtekintését és elemzését.

A szoftverből adatokat importálhat és exportálhat, így könnyedén szinkronizálhatja több adatbázisból származó adatait. Ez egy remek módszer arra, hogy adatait egy helyre összegyűjtse, és így minden bájtot maximálisan kihasználhasson.

A Navicat legjobb funkciói

Az objektumtervező segítségével egyszerűen írhat komplex SQL lekérdezéseket, amelyek pontosabbak és a szükséges adatokat szolgáltatják.

Az adat-szinkronizálási funkciója segítségével az adatok áttelepíthetők és naprakészen tarthatók, függetlenül a forrásuktól.

Számos adatmodellezési lehetőség áll rendelkezésre, így gyorsan létrehozhatja adatkészleteinek vizualizációit, és felhasználhatja azokat különböző alkalmazásokban.

A Navicat korlátai

A dokumentáció korlátozott, ami zavaró lehet, ezért ha problémákba ütközik a szoftver használata közben, előfordulhat, hogy máshol kell megkeresnie a válaszokat.

Navicat árak

Havi előfizetés: 69,99 USD

Éves előfizetés: 699,99 USD

Örökös licenc: 1399 USD

Navicat értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

7. Knack

via Knack

Ha adatbázis-megoldásra van szüksége, de el akarja kerülni a kódolást, a Knack a megoldás.

A Knack segítségével gyorsan létrehozhat adatbázist, beleértve a munkafolyamatokat is, kódolás nélkül. Az adatokat az Ön számára értelmes módon kezelheti, majd űrlapokat, térképeket, naptárakat és jelentéseket hozhat létre, amelyekkel az adatokat felhasználhatja.

A nagymértékben testreszabható felhasználói felület nagyon modern, így ez egy könnyen használható Mac adatbázis-szoftver megoldás.

A Knack legjobb funkciói

Ezzel teljesen új, egyedi üzleti alkalmazásokat hozhat létre, vagy a meglévőket módosíthatja, hogy azok jobban megfeleljenek az Ön adatigényeinek.

Lehetővé teszi a kapcsolódó adatok összekapcsolását, így többet hozhat ki az információiból, és intelligens adatmodellezési opciókkal relációs adatbázist hozhat létre.

Rugalmas felületi opciói lehetővé teszik, hogy kódolás nélkül készítsen alkalmazást vállalkozásához, például szállítási nyilvántartási térképet vagy a közelgő feladatok naptárnézetét.

Knack korlátai

A mobil eszközök támogatásának hiánya megnehezíti az adatokhoz való hozzáférést útközben.

Knack árak

Kezdő csomag: 39 USD/hó

Pro: 79 USD/hó

Vállalati: 179 USD/hó

Vállalati: kérésre

Knack értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

8. DBeaver

via DBeaver

Ez a Mac-re készült, több platformon futó adatbázis-szoftver lehetővé teszi, hogy az összes népszerű SQL-kiszolgáló adatbázis adatával dolgozzon. Nyílt forráskódú és kereskedelmi verziója is elérhető, így minden adatbázis-igénynek megfelelő opciót találhat.

A DBeaver rendkívül testreszabható felhasználói felülettel rendelkezik, így az adatbázisokkal már rendelkezők gyorsan megtanulhatják a használatát. Aktív felhasználói közösséggel is rendelkezik, így szükség esetén online segítséget is kaphat. Mivel nyílt forráskódú, hasznosnak találhatja a harmadik féltől származó eszközöket is.

A DBeaver legjobb funkciói

A hatékony SQL-szerkesztő segítségével gyorsan létrehozhat és végrehajthat SQL-lekérdezéseket.

A nyílt forráskódú szoftver standard kiadása több mint 80 különböző adatbázis-típust támogat.

A szoftver egy felhasználóbarát rendszer segítségével adatbázisok létrehozására összpontosít, amely segít különböző adatforrásokat egyetlen hasznos platformba összefogni.

A DBeaver korlátai

Bár a szoftverfrissítések jók, a DBeaver olyan gyakran ad ki frissítéseket, hogy hamarosan rájöhet, hogy a jelenlegi szoftvere elavult.

A DBeaver árai

Nyílt forráskódú verzió: ingyenes

Vállalati kiadás: 25 USD/hó vagy 250 USD egy évre

Lite kiadás: 11 USD/hó vagy 110 USD egy évre

Ultimate Edition licenc: 500 dollár az első évben, utána minden évben 400 dollár

DBeaver értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (65+ értékelés)

9. Stackby

via Stackby

A Stackby segítségével kódolás nélkül hozhat létre relációs adatbázisokat. Behozhat táblázatokat, adatkészleteket és egyéb információkat, hogy létrehozza a vállalkozásának legmegfelelőbb adatbázisprogramot.

A platform lehetővé teszi a Mac-felhasználók számára, hogy igényeiknek megfelelően Kanban, Naptár és akár Galéria nézeteket is létrehozzanak. Ez egy sokoldalú adatbázis-opció, amely segíthet leküzdeni az egyéb platformoknál tapasztalható korlátozásokat.

A Stackby legjobb funkciói

Többféle nézet áll rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik, hogy az adatkészleteket a lehető leghasznosabb módon tekintse meg.

Egyedi oszlop típusokkal rendelkezik, így az adatbázist az Ön igényeinek megfelelően építheti fel.

A Stackby-t a jelenlegi technológiai rendszeréhez csatlakoztatva automatizálhatja az adatok frissítését.

A Stackby korlátai

A Stackby fejlett funkcióinak elsajátítása meglehetősen nehéz lehet, és további kiegészítők megvásárlását igényelheti.

Stackby árak

Örökre ingyenes

Személyes: 5 USD/hó/felhasználó

Gazdaságosság: 9 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 18 USD/hó/felhasználó

Vállalati felhasználók: vegye fel velünk a kapcsolatot árajánlatért

Stackby értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (55+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

10. Redis

via Redis

A Redis felhőalapú adatkezelő szoftvert kínál. Kiválóan alkalmas az adatfeldolgozás automatizálására, így rendkívül hatékony megoldás azoknak a felhasználóknak, akik nagy teljesítményű adatkezelési megoldásokra van szükségük.

Mint Mac-re készült memóriában tárolt adatbázis-szoftver, könnyedén kezeli a valós idejű adatokat és gyorsan tárolja az információkat. Jó felhasználói felülettel rendelkezik, rengeteg fejlett opcióval, amelyek még a legigényesebb adatbázis-kezelőket is elégedetté teszik.

A Redis legjobb funkciói

Kivételes sebességéről ismert Redis jelentősen gyorsítja az adatfeldolgozást és -lekérdezést.

Különböző formátumokban tárolhatja és kezelheti az adatokat, így az adatbázis sokoldalúbbá válik.

Az adatbázist könnyedén méretezheti a jövőbeli igényeknek megfelelően.

A Redis korlátai

Mivel a Redis az adatokat a memóriában tárolja, ez korlátozott megoldás lehet a nagy adatállományokkal rendelkező szervezetek számára.

Redis árak

Ingyenes

Fix: 7 USD/hó

Rugalmas: 0,881 USD/óra

Éves: kérésre

Szoftver ára: kérésre, 30 napos ingyenes próbaidőszakkal

Redis értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Merüljön el adatai mélyén

Az üzleti tevékenységek felügyeletéhez elengedhetetlen, hogy megtalálja az igényeinek megfelelő adatbázis-szoftvert. A ClickUp sokoldalú projektmenedzsment szoftvere egyszerűvé teszi a szervezettség fenntartását. Ráadásul ez egy fantasztikus adatbázis-szoftver Mac-felhasználók számára, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik, anélkül, hogy lelassítaná a rendszert. Győződjön meg róla saját maga, és próbálja ki még ma! ✨