A 10 legjobb felméréselemző szoftver 2025-ben

A felmérések kiválóan alkalmasak az ügyfelek véleményének megismerésére, piackutatásra vagy a csapat munkával való elégedettségének felmérésére.

De a felmérés elvégzése csak a kezdet. Az igazi kihívás az, hogy belemerüljünk a strukturálatlan adatokba, és kivonjuk belőlük a hasznosítható információkat.

Ahogy a ClickUp ügyfélkörének és csapatának mérete nőtt, rájöttünk, hogy hatékony szoftverre van szükségünk, hogy értelmezni tudjuk az összes felmérési adatot. A kézi feldolgozás nem volt elég hatékony, különösen nagy adatmennyiségek esetén.

Így hát elindultunk, hogy megtaláljuk a tökéletes eszközt.

Több tucat felmérési adatelemző platform tesztelése után kiválasztottuk a 10 legjobbat. Ezek az eszközök rendkívül hasznosak voltak a csapatunk számára, és remélem, hogy Önnek is ugyanolyan hasznosak lesznek!

Mit kell keresni egy felméréselemző szoftverben?

Ezek azok a legfontosabb funkciók, amelyeket egy felmérési adatelemző platformban előnyben részesítek:

Törje meg az információszigeteket: Az eszköznek úgy kell működnie, hogy a felmérési adatok a csapat minden tagjának könnyen érthetőek legyenek, függetlenül technikai szakértelmüktől.

Fejlett elemzés : A szegmentálás, a kereszttáblázatok és a trendelemzés funkciói elengedhetetlenek a munkámhoz.

Testreszabási lehetőségek : Nagyszerű, hogy különféle grafikonok, táblázatok és testreszabható : Nagyszerű, hogy különféle grafikonok, táblázatok és testreszabható projekt-dashboardok állnak rendelkezésre, amelyekkel az adatokat a saját elképzeléseim szerint tudom vizualizálni.

Integrációs képességek : A szoftvernek zökkenőmentesen kell összekapcsolódnia a technológiai eszközkészletemben már meglévő eszközökkel, például az Excel, a CRM-rendszer vagy a BI-platformok.

Felmérés testreszabása : Az eszköznek lehetővé kell tennie komplex felmérések létrehozását különböző kérdés típusokkal, elágazó logikával és testreszabható tervezési lehetőségekkel.

Támogatás és képzés: Előnyt jelent, ha a szoftverhez gyors ügyfélszolgálat és átfogó képzési anyagok tartoznak. Nyugtató tudni, hogy segítség áll rendelkezésre, így a csapatommal a lehető legjobban ki tudjuk használni a szoftvert.

A 10 legjobb felmérési elemző szoftver

A fenti kritériumokat szem előtt tartva, íme a legjobb választásaink:

1. ClickUp – A legjobb felmérési adatok vizualizálására

A ClickUp két hatékony eszközzel rendelkezik a felmérési elemzési folyamat optimalizálásához: a ClickUp Form View a testreszabható felmérések létrehozásához, a ClickUp Dashboards pedig a felmérési adatok egyértelműbb megjelenítéséhez.

A Form View segít nekem egyedi űrlapokat létrehozni, hogy több forrásból – alkalmazottak, ügyfelek, potenciális ügyfelek és más érdekelt felek – gyűjthessek visszajelzéseket. Ezeket a visszajelzéseket nyomon követhető feladatokká alakíthatom a ClickUp-ban, és közvetlenül hozzáadhatom a munkafolyamatomhoz. Például, ha egy ügyfél hibát jelent, létrehozok egy feladatot a fejlesztői csapatunknak, hogy elsőbbségi feladatként vizsgálja meg.

Kezdje el használni a ClickUp űrlapokat Gyűjtsd össze a belső és külső érdekelt felek visszajelzéseit a ClickUp Form View segítségével.

A Form View-ban leginkább a rugalmasságát szeretem. Nem egy statikus, sablonos felmérési űrlap. Megérti a feltételes logikát, és a válaszok alapján dinamikusan frissíti a kérdéseket. Zökkenőmentesen személyre szabhatók a kérdések, és releváns adatok gyűjthetők.

Használja a feltételes logikát dinamikus kérdőívek létrehozásához a ClickUp Form View segítségével.

Most, a következő lépésben, a ClickUp Dashboards segítségével nyerek ki információkat a felmérési adatokból. Az egyéni kártyák, mint például a kördiagramok, oszlopdiagramok és számítási diagramok (a Business csomagban és annál magasabb csomagokban elérhetőek) segítenek a feladatadatok vizualizálásában a számomra legmegfelelőbb módon.

A ClickUp rugalmas irányítópultjával egy pillanat alatt áttekintheti az ügyféladatokat.

Itt egy rövid áttekintés arról, hogy melyik kártyák segítenek nyomon követni a különböző mutatókat:

Kártyatípus Mérőszám típus Kördiagram kártya Támogatási jegyek megnyitása állapot szerint Sprint feladatok állapot szerint Oszlopdiagram kártya Értékesítési folyamat Időbeli trendek Számítási táblázat kártya Új támogatási jegyek száma Átlagos megoldási idő

Ez csak néhány példa a SaaS iparágból, amely nagyrészt a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat körül forog. Számos más kártya is segíti más iparágak szakembereit, például a pénzügy, a minőségbiztosítás, az egészségügy, az építőipar területén, és a lista még folytatódik.

Ha konkrét információra vagy betekintésre van szükségem a felmérésekkel kapcsolatban, a ClickUp Brain-t használom, a ClickUp beépített, megbízható AI-társpilótáját. Ez átvizsgálja a munkaterületem összes irányítópultját, és azonnal megadja a választ.

Gyors és pontos válaszokat kaphat kérdéseire a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Rendezze a felmérési adatokat (például válaszokat, résztvevői információkat és felmérési előzményeket) egy központi adattárban .

Automatizálja a felmérések terjesztését előre meghatározott kritériumok (demográfiai adatok, korábbi interakciók) alapján, és érje el a megfelelő célközönséget a megfelelő időben.

Személyre szabhatja a felmérési kampányokat a résztvevők preferenciái vagy visszajelzései alapján, és így érdemi válaszokat kaphat.

Részletes jelentéseket készíthet a felmérési eredményekről, trendekről és legfontosabb mutatókról.

Kövesse nyomon a résztvevők elkötelezettségi szintjét a felmérésekben, figyelje a válaszadási arányokat és elemezze a kitöltési időket.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás még nem kínálja a webes verzióban elérhető összes funkciót.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. SurveySparrow – A legjobb CSS-testreszabáshoz

via SurveySparrow

Szeretem a marketinganyagokat márkás elemeket tartalmazóvá tenni, ezért azonnal megfogott a SurveySparrow CSS-testreszabási lehetősége. A részletes felmérések létrehozása mellett személyre szabhatom őket a kapcsolattartási paraméterek és az egyéni változók segítségével.

Tetszett az is, hogy a felméréseket könnyen meg lehet osztani – az eszköz lehetővé tette, hogy közvetlen webes linket hozzak létre e-mailhez vagy SMS-hez, beolvasható QR-kódot generáljak, vagy a linket widgetként beágyazzam a weboldalunkra, hogy közvetlenül gyűjthessük az ügyfelek visszajelzéseit.

A SurveySparrow legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő felméréseket és az emlékeztető e-maileket a részben válaszolók és a nem válaszolók számára.

Felméréseket szervezhet egy fehér címkés weboldalon

Kérjen rendszeres időközönként e-mailben felmérési jelentéseket

Exportálja a felmérési adatokat SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) formátumban, hogy részletes statisztikai elemzést végezzen.

A SurveySparrow korlátai

Az eszköz nem mobilbarát.

SurveySparrow árak

Ingyenes

Alap: 19 USD (éves számlázás)

Starter: 39 USD (éves számlázás)

Üzleti: 79 USD (éves számlázás)

Professzionális: 249 USD (éves számlázás)

CX Basic: 199 USD (éves számlázás)

NPS + CX Suite: Egyedi árazás

Az árakra vonatkozó részletek forrása: G2

SurveySparrow értékelések

G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

3. Survicate – A legjobb termékvisszajelzési felmérésekhez

via Survicate

A Survicate több csatornán (e-mail, weboldal, alkalmazáson belül stb.) is támogatja a felmérések létrehozását, de számomra az volt a legvonzóbb, hogy termékeken belüli felméréseket is lehet vele készíteni.

Csapatunk megpróbálta összegyűjteni a visszajelzéseket bizonyos funkciókról esemény által kiváltott felmérésekkel (például megkérdezte a felhasználókat a letöltési élményről, miután letöltöttek egy ingyenes sablont, vagy az importálási élményről, miután megpróbáltak importálni nyers adatokat egy harmadik féltől származó eszközből).

Azt kell mondanom, hogy jól működött. Mivel a felmérés konkrét és kontextusfüggő volt, lehetővé tette számunkra, hogy megértsük ügyfeleink egyedi problémáit (például az egyes eszközök importálásával/exportálásával kapcsolatos kérdéseket).

A Survicate legjobb funkciói

Készítsen márkás felméréseket egy intuitív szerkesztővel

Folyamatos hibajelentések gyűjtése

Értesítéseket kaphat az MS Teams/Slack alkalmazásokon keresztül, és belső együttműködéssel megoldhatja az ismétlődő problémákat.

Csatlakoztassa a Survicate-et a meglévő technológiai rendszerhez a Zapier segítségével.

A Survicate korlátai

Nincs lehetőség több felmérési eredmény összesítésére.

A Survicate árai

Ingyenes

Üzleti: 99 USD/hó

Ár: 299 USD/hó

Survicate értékelések

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

4. Thematic – A legjobb LLM-ekkel végzett csevegéselemzéshez

via Thematic

Bár az e-mailes felmérések hasznosak az ügyfelek problémáinak megértéséhez, általában alacsony a válaszadási arányuk. A Thematic felméréseelemző szoftvere megoldja ezt a problémát.

Nagy nyelvi modelleket (LLM) használ a csevegési interakciók elemzésére és az ügyfél-elégedettségi szint előrejelzésére. Tetszett ez a átgondolt funkció, amely lehetővé tette számomra, hogy pontosan mérjem az ügyfél-elégedettségi (CSAT) pontszámokat azoknál az ügyfeleknél, akik korábban már felvették a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, még akkor is, ha nem vettek részt ügyfél-felmérésünkben.

A legjobb funkciók témák szerint

Automatikusan elemezze a telefonhívások, ügyfélszolgálati csevegések, e-mailek és szöveges üzenetek adatait

Fedezze fel azokat a témákat, amelyek befolyásolják a hívások számát és az átlagos kezelési időt (AHT), hogy ügyfeleit hatékonyabban tudja kiszolgálni.

A Thematic mesterséges intelligenciájával valós időben azonosíthatja az új és felmerülő problémákat, anélkül, hogy meg kellene várnia a felmérés eredményeit.

Néhány kattintással jelentéseket készíthet, és megoszthatja a problémákat az érdekelt felekkel.

Tematikus korlátozások

A kezdeti beállítás kissé bizonytalan

Tematikus árazás

Starter: 2000 USD/hó, korlátlan számú megtekintési hely

Vállalati: Egyedi árazás

Tematikus értékelések

G2: 4,8/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Tableau – A legjobb AI-támogatott valós idejű adatelemzéshez

via Tableau

Nagyon tetszett a Tableau Pulse, amely személyre szabott, AI-támogatott betekintést nyújt a kívánt mutatókba. „Követtük” néhány mutatót az ügyfél-felméréseinkből, például az ügyfél-elégedettséget (CSAT), a nettó ajánlói pontszámot (NPS), az elvándorlási arányt és az ügyfél-élettartam értéket.

A Pulse segítségével összefoglalót kaphattunk a mutatók legfontosabb változásairól. Egyetlen kattintással még mélyebbre is elmerülhettem. Fejlett statisztikai elemzéseket végezhettem, pontosan meghatározhattam a számok változását, és kiszűrhettem a kiugró értékeket vagy anomáliákat. Emellett minden mutatóhoz létrehozott egy FAQ-szerű részt, hogy jobban megértsem az eredményeket.

A Tableau legjobb funkciói

Legyen naprakész a legfontosabb mutatókkal kapcsolatban mind mobil, mind asztali eszközökön

Vizsgálja meg vizuálisan a felmérési adatokat, és alakítsa azokat megosztható interaktív jelentésekké.

Szűrje a felmérési elemeket demográfiai profilok alapján

Zökkenőmentesen integrálható a Salesforce vagy a Microsoft Office programokkal.

A Tableau korlátai

Nem frissíti automatikusan a jelentéseket az új változások alapján

A drága árazási modell miatt csak nagyobb vállalatok számára alkalmas.

A Tableau árai

Néző: 15 USD/hó felhasználónként

Alkotó: 42 USD/hó felhasználónként

Explorer: 70 USD/hó felhasználónként

Az árakra vonatkozó részletek forrása: G2

Tableau értékelések

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

6. SurveyMonkey – A legjobb részletes felmérési sablonokhoz

via SurveyMonkey

Mivel vállalkozásunk több érintkezési pontról gyűjt visszajelzéseket, az ügyfélszolgálati csapatnak minden csatornához különféle, az adott csatornára szabott űrlapokat kell készítenie. A SurveyMonkey felfedezése során rátaláltam a sablonkönyvtárára, és nagyon lenyűgözött!

A webhely felhasználói élményével kapcsolatos visszajelzések, elérhetőségi adatok és rendezvényekre való regisztráció részleteinek gyűjtésétől a rendezvényekkel és találkozókkal kapcsolatos visszajelzésekig a SurveyMonkey minden célra kínál sablont. A felmérési témákat is testreszabhatjuk, hogy jobban illeszkedjenek a márkánkhoz.

Ez hasznos lehet azoknak a vállalatoknak, amelyek most kezdenek el felméréseket végezni, vagy azoknak a nagy csapatoknak, amelyek többcsatornás visszajelzés-gyűjtési folyamatukat szeretnék racionalizálni.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Készítsen gyorsan AI-támogatott felméréseket a SurveyMonkey Genius segítségével

Gyűjtsön szegmentált visszajelzéseket elágazó és feltételes kérdésekkel

Készítsen, szerkesszen és vizsgáljon felméréseket a csapat tagjaival együtt

Végezzen trendelemzést, hogy megértsd, hogyan változnak az egyes kérdésekre adott válaszok az idő múlásával.

A SurveyMonkey korlátai

Kisvállalkozások számára drága

SurveyMonkey árak

Team Advantage: 25 USD/hó felhasználónként (csak éves számlázás)

Team Premier: 75 USD/hó felhasználónként (csak éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Az árakra vonatkozó részletek forrása: Capterra

SurveyMonkey értékelések

G2: 4,4/5 (több mint 22 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

7. SentiSum – A legjobb támogatási jegyek elemzéséhez

via SentiSum

A SentiSum természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ az ügyfelek hívásainak, csevegéseinek, e-mailjeinek és felmérési eredményeinek elemzéséhez. Az eszköz fejlett mesterséges intelligenciája mélyrehatóan elemzi a támogatási jegyeket és megérti az ügyfelek érzelmeit.

Az eszköz tesztelése során egységesíteni tudtuk több visszajelzési csatornánkat, és automatikusan címkézni tudtuk a jegyeket a legapróbb részletekig. A legjobb az volt, hogy bármilyen kérdést feltehettem a SentiSumnak az ügyfélélményünkről, és az a meglévő adatok alapján gyors, értelmes választ adott. Ez még gyorsabb, mint ad hoc jelentések készítése!

A SentiSum legjobb funkciói

Kapcsolja össze az ügyfelek kapcsolatfelvételének okát a CSAT és az NPS mutatókkal

Használjon zökkenőmentes beszédelemzést a hívásokból nyert információk kinyeréséhez

A jegyek automatikus prioritásba sorolása téma és hangulat alapján

A közösségi médiában megjelenő megjegyzéseket és negatív értékeléseket alakítsa támogatási jegyekké

A SentiSum korlátai

Az AI néha rosszul kategorizálja a jegyeket a beszélt/írott nyelv következetlenségei miatt, ezért fontos óvatosnak lenni.

SentiSum árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SentiSum értékelések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Displayr – A legjobb adat tisztításhoz

via Displayr

Az adatok tisztítása fontos szerepet játszik abban, hogy a felmérési elemzési jelentések megbízhatóak legyenek, és ne tartalmazzanak hibákat vagy hiányzó értékeket. A Displayr segítségével manuálisan tisztíthattam a felmérési adataimat a változókig, vagy automatizálhattam az egész folyamatot.

A kézi tisztítás akkor működik, ha a munkamennyiség kisebb, de az automatikus adat-tisztítás volt a legalkalmasabb a mi munkafolyamatunkhoz. A Displayr minden típusú adatot felismert, a szövegektől, számoktól és táblázatoktól kezdve a többszörös válaszokig. Automatikusan felismerte az adattípust, és azonosította az olyan problémákat, mint a hiányzó címkék, a lapos vonalak vagy az összevonást igénylő kis kategóriák.

A Displayr legjobb funkciói

Hozzon létre értelmes adatsorokat testreszabható márkakészletek és sablonok segítségével.

Tisztítsa meg a zavaros változóneveket, és alakítsa őket tömör címkékké a Displayr AI segítségével.

Rendezze a szöveges és nyitott kérdésekre adott válaszokat koherens csoportokba

Több mint 100 diagramtípussal, köztük donut diagramokkal, piktogramokkal és pálmafákkal ábrázolhatja a felmérési adatokat.

A Displayr korlátai

Hosszú ideig tart a betöltés/frissítés

Displayr árak

Adattörténetek

Ingyenes (alkalmas diákoknak és más, alapvető igényű felhasználóknak)

Profi: 40 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Displayr

Ingyenes (alkalmas diákoknak és más, alapvető igényű felhasználóknak)

Professzionális: 255 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Displayr értékelések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

9. Crunch. io – A legjobb gyors felmérési adatelemzéshez

Komplex adatpontok rendezésekor gyakran kell speciális szűrőket létrehoznom, hogy megtaláljam a keresett információkat. A Crunch segítségével gyorsan létrehozhattam és alkalmazhattam egy új szűrőt – csak néhány másodpercet vett igénybe.

Egy másik funkció, ami számomra kiemelkedő volt, a zökkenőmentes exportálás. Az Excel segítségével offline exportáltam a felmérési adataimat, hogy bemutassam őket a csapatomnak, és az élmény nagyon zökkenőmentes volt. Az eszköz online megosztást/bemutatást is lehetővé tesz. Kipróbáltam, és pár perc alatt sikerült létrehoznom egy interaktív irányítópultot. Ehhez nem volt szükség programozási ismeretekre. Ez az egyik legjobb adatvizualizációs eszköz a nem technikai csapatok számára.

A Crunch.io legjobb funkciói

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival a felmérési adatok elemzésében

Rendezze a kérdéseket logikus mappákba

Másodpercenkénti válaszidővel nyerjen betekintést az adatokba

A vizualizációs típusok testreszabása

A Crunch.io korlátai

Kissé bonyolult a megtanulása

Crunch. io árak

Nem elérhető

Crunch. io értékelések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Olvassa el még: 10 alkalmazotti felmérési szoftver eszköz HR-csapatok számára

via Q Research Software

Néhány piackutatásunk több fázisból áll. Néha, miután befejeztem az összes elemzést és jelentést (az eddig befejezett fázisokról), rájövök, hogy mindent elölről kell kezdenem, amikor a régi adatokat az újonnan megszerzett felmérési eredményekkel frissítem.

A Q segítségével automatizálhattam ezt az egész folyamatot. Nem kellett a nulláról kezdenem az elemzést egy kisebb adatmódosítás miatt – ez rengeteg időt spórolt nekem és a csapatomnak!

A Q Research Software legjobb funkciói

Tiszta adatok és táblázatok készítése kódolási ismeretek nélkül

Nagy, összetett adatreportok gyors létrehozása

Hozzáférés a teljes R nyelvi támogatáshoz

Zökkenőmentes integráció az MS Excel és az MS PowerPoint programokkal

A Q Research Software korlátai

Alkalmi késések

Q Research Software árak

Standard licenc: 2379 USD/év

Átruházható licenc: 7347 USD/év

Q Research Software értékelések

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Központosítsa a felmérések létrehozását és az adatok elemzését a ClickUp segítségével

A felméréselemző szoftverek fő célja, hogy jobban megismerje az érdekelt feleket, és a visszajelzések alapján javítson a folyamatokon. A listámon szereplő felmérési eszközök kiválóan teljesítik feladatukat – a felmérési adatok elemzését –, de nem mindegyik képes egyformán jól kezelni a felmérések létrehozását és elemzését, illetve több iparág igényeit kielégíteni.

Ebben a tekintetben a ClickUp egyértelmű előnnyel rendelkezik a többi eszközzel szemben. A platform lehetővé teszi, hogy nyitott és célzott kérdéseket tegyen fel kvalitatív adatok gyűjtése érdekében, rugalmas felületen vizualizálja adatait a hatékony hangulatelemzéshez, adatalapú döntéseket hozzon, és értékes betekintést nyerjen a felmérési adatokból, hogy üzleti céljait és célkitűzéseit következetesen megvalósítsa.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát!