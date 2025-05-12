A 10 legjobb felméréselemző szoftver 2025-ben

A felmérések kiválóan alkalmasak az ügyfelek véleményének megismerésére, piackutatásra vagy a csapat munkával való elégedettségének felmérésére.
De a felmérés elvégzése csak a kezdet. Az igazi kihívás az, hogy belemerüljünk a strukturálatlan adatokba, és kivonjuk belőlük a hasznosítható információkat.
Ahogy a ClickUp ügyfélkörének és csapatának mérete nőtt, rájöttünk, hogy hatékony szoftverre van szükségünk, hogy értelmezni tudjuk az összes felmérési adatot. A kézi feldolgozás nem volt elég hatékony, különösen nagy adatmennyiségek esetén.
Így hát elindultunk, hogy megtaláljuk a tökéletes eszközt.
Több tucat felmérési adatelemző platform tesztelése után kiválasztottuk a 10 legjobbat. Ezek az eszközök rendkívül hasznosak voltak a csapatunk számára, és remélem, hogy Önnek is ugyanolyan hasznosak lesznek!
Mit kell keresni egy felméréselemző szoftverben?
Ezek azok a legfontosabb funkciók, amelyeket egy felmérési adatelemző platformban előnyben részesítek:
- Törje meg az információszigeteket: Az eszköznek úgy kell működnie, hogy a felmérési adatok a csapat minden tagjának könnyen érthetőek legyenek, függetlenül technikai szakértelmüktől.
- Fejlett elemzés: A szegmentálás, a kereszttáblázatok és a trendelemzés funkciói elengedhetetlenek a munkámhoz.
- Testreszabási lehetőségek: Nagyszerű, hogy különféle grafikonok, táblázatok és testreszabható projekt-dashboardok állnak rendelkezésre, amelyekkel az adatokat a saját elképzeléseim szerint tudom vizualizálni.
- Integrációs képességek: A szoftvernek zökkenőmentesen kell összekapcsolódnia a technológiai eszközkészletemben már meglévő eszközökkel, például az Excel, a CRM-rendszer vagy a BI-platformok.
- Felmérés testreszabása: Az eszköznek lehetővé kell tennie komplex felmérések létrehozását különböző kérdés típusokkal, elágazó logikával és testreszabható tervezési lehetőségekkel.
- Támogatás és képzés: Előnyt jelent, ha a szoftverhez gyors ügyfélszolgálat és átfogó képzési anyagok tartoznak. Nyugtató tudni, hogy segítség áll rendelkezésre, így a csapatommal a lehető legjobban ki tudjuk használni a szoftvert.
A 10 legjobb felmérési elemző szoftver
A fenti kritériumokat szem előtt tartva, íme a legjobb választásaink:
1. ClickUp – A legjobb felmérési adatok vizualizálására
A ClickUp két hatékony eszközzel rendelkezik a felmérési elemzési folyamat optimalizálásához: a ClickUp Form View a testreszabható felmérések létrehozásához, a ClickUp Dashboards pedig a felmérési adatok egyértelműbb megjelenítéséhez.
A Form View segít nekem egyedi űrlapokat létrehozni, hogy több forrásból – alkalmazottak, ügyfelek, potenciális ügyfelek és más érdekelt felek – gyűjthessek visszajelzéseket. Ezeket a visszajelzéseket nyomon követhető feladatokká alakíthatom a ClickUp-ban, és közvetlenül hozzáadhatom a munkafolyamatomhoz. Például, ha egy ügyfél hibát jelent, létrehozok egy feladatot a fejlesztői csapatunknak, hogy elsőbbségi feladatként vizsgálja meg.
A Form View-ban leginkább a rugalmasságát szeretem. Nem egy statikus, sablonos felmérési űrlap. Megérti a feltételes logikát, és a válaszok alapján dinamikusan frissíti a kérdéseket. Zökkenőmentesen személyre szabhatók a kérdések, és releváns adatok gyűjthetők.
Most, a következő lépésben, a ClickUp Dashboards segítségével nyerek ki információkat a felmérési adatokból. Az egyéni kártyák, mint például a kördiagramok, oszlopdiagramok és számítási diagramok (a Business csomagban és annál magasabb csomagokban elérhetőek) segítenek a feladatadatok vizualizálásában a számomra legmegfelelőbb módon.
Itt egy rövid áttekintés arról, hogy melyik kártyák segítenek nyomon követni a különböző mutatókat:
|Kártyatípus
|Mérőszám típus
|Kördiagram kártya
|Támogatási jegyek megnyitása állapot szerint Sprint feladatok állapot szerint
|Oszlopdiagram kártya
|Értékesítési folyamat Időbeli trendek
|Számítási táblázat kártya
|Új támogatási jegyek száma Átlagos megoldási idő
Ez csak néhány példa a SaaS iparágból, amely nagyrészt a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat körül forog. Számos más kártya is segíti más iparágak szakembereit, például a pénzügy, a minőségbiztosítás, az egészségügy, az építőipar területén, és a lista még folytatódik.
Ha konkrét információra vagy betekintésre van szükségem a felmérésekkel kapcsolatban, a ClickUp Brain-t használom, a ClickUp beépített, megbízható AI-társpilótáját. Ez átvizsgálja a munkaterületem összes irányítópultját, és azonnal megadja a választ.
A ClickUp legjobb funkciói
- Rendezze a felmérési adatokat (például válaszokat, résztvevői információkat és felmérési előzményeket) egy központi adattárban.
- Automatizálja a felmérések terjesztését előre meghatározott kritériumok (demográfiai adatok, korábbi interakciók) alapján, és érje el a megfelelő célközönséget a megfelelő időben.
- Személyre szabhatja a felmérési kampányokat a résztvevők preferenciái vagy visszajelzései alapján, és így érdemi válaszokat kaphat.
- Részletes jelentéseket készíthet a felmérési eredményekről, trendekről és legfontosabb mutatókról.
- Kövesse nyomon a résztvevők elkötelezettségi szintjét a felmérésekben, figyelje a válaszadási arányokat és elemezze a kitöltési időket.
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazás még nem kínálja a webes verzióban elérhető összes funkciót.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. SurveySparrow – A legjobb CSS-testreszabáshoz
Szeretem a marketinganyagokat márkás elemeket tartalmazóvá tenni, ezért azonnal megfogott a SurveySparrow CSS-testreszabási lehetősége. A részletes felmérések létrehozása mellett személyre szabhatom őket a kapcsolattartási paraméterek és az egyéni változók segítségével.
Tetszett az is, hogy a felméréseket könnyen meg lehet osztani – az eszköz lehetővé tette, hogy közvetlen webes linket hozzak létre e-mailhez vagy SMS-hez, beolvasható QR-kódot generáljak, vagy a linket widgetként beágyazzam a weboldalunkra, hogy közvetlenül gyűjthessük az ügyfelek visszajelzéseit.
A SurveySparrow legjobb funkciói
- Automatizálja az ismétlődő felméréseket és az emlékeztető e-maileket a részben válaszolók és a nem válaszolók számára.
- Felméréseket szervezhet egy fehér címkés weboldalon
- Kérjen rendszeres időközönként e-mailben felmérési jelentéseket
- Exportálja a felmérési adatokat SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) formátumban, hogy részletes statisztikai elemzést végezzen.
A SurveySparrow korlátai
- Az eszköz nem mobilbarát.
SurveySparrow árak
- Ingyenes
- Alap: 19 USD (éves számlázás)
- Starter: 39 USD (éves számlázás)
- Üzleti: 79 USD (éves számlázás)
- Professzionális: 249 USD (éves számlázás)
- CX Basic: 199 USD (éves számlázás)
- NPS + CX Suite: Egyedi árazás
Az árakra vonatkozó részletek forrása: G2
SurveySparrow értékelések
- G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)
3. Survicate – A legjobb termékvisszajelzési felmérésekhez
A Survicate több csatornán (e-mail, weboldal, alkalmazáson belül stb.) is támogatja a felmérések létrehozását, de számomra az volt a legvonzóbb, hogy termékeken belüli felméréseket is lehet vele készíteni.
Csapatunk megpróbálta összegyűjteni a visszajelzéseket bizonyos funkciókról esemény által kiváltott felmérésekkel (például megkérdezte a felhasználókat a letöltési élményről, miután letöltöttek egy ingyenes sablont, vagy az importálási élményről, miután megpróbáltak importálni nyers adatokat egy harmadik féltől származó eszközből).
Azt kell mondanom, hogy jól működött. Mivel a felmérés konkrét és kontextusfüggő volt, lehetővé tette számunkra, hogy megértsük ügyfeleink egyedi problémáit (például az egyes eszközök importálásával/exportálásával kapcsolatos kérdéseket).
A Survicate legjobb funkciói
- Készítsen márkás felméréseket egy intuitív szerkesztővel
- Folyamatos hibajelentések gyűjtése
- Értesítéseket kaphat az MS Teams/Slack alkalmazásokon keresztül, és belső együttműködéssel megoldhatja az ismétlődő problémákat.
- Csatlakoztassa a Survicate-et a meglévő technológiai rendszerhez a Zapier segítségével.
A Survicate korlátai
- Nincs lehetőség több felmérési eredmény összesítésére.
A Survicate árai
- Ingyenes
- Üzleti: 99 USD/hó
- Ár: 299 USD/hó
Survicate értékelések
- G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)
4. Thematic – A legjobb LLM-ekkel végzett csevegéselemzéshez
Bár az e-mailes felmérések hasznosak az ügyfelek problémáinak megértéséhez, általában alacsony a válaszadási arányuk. A Thematic felméréseelemző szoftvere megoldja ezt a problémát.
Nagy nyelvi modelleket (LLM) használ a csevegési interakciók elemzésére és az ügyfél-elégedettségi szint előrejelzésére. Tetszett ez a átgondolt funkció, amely lehetővé tette számomra, hogy pontosan mérjem az ügyfél-elégedettségi (CSAT) pontszámokat azoknál az ügyfeleknél, akik korábban már felvették a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, még akkor is, ha nem vettek részt ügyfél-felmérésünkben.
A legjobb funkciók témák szerint
- Automatikusan elemezze a telefonhívások, ügyfélszolgálati csevegések, e-mailek és szöveges üzenetek adatait
- Fedezze fel azokat a témákat, amelyek befolyásolják a hívások számát és az átlagos kezelési időt (AHT), hogy ügyfeleit hatékonyabban tudja kiszolgálni.
- A Thematic mesterséges intelligenciájával valós időben azonosíthatja az új és felmerülő problémákat, anélkül, hogy meg kellene várnia a felmérés eredményeit.
- Néhány kattintással jelentéseket készíthet, és megoszthatja a problémákat az érdekelt felekkel.
Tematikus korlátozások
- A kezdeti beállítás kissé bizonytalan
Tematikus árazás
- Starter: 2000 USD/hó, korlátlan számú megtekintési hely
- Vállalati: Egyedi árazás
Tematikus értékelések
- G2: 4,8/5 (több mint 30 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. Tableau – A legjobb AI-támogatott valós idejű adatelemzéshez
Nagyon tetszett a Tableau Pulse, amely személyre szabott, AI-támogatott betekintést nyújt a kívánt mutatókba. „Követtük” néhány mutatót az ügyfél-felméréseinkből, például az ügyfél-elégedettséget (CSAT), a nettó ajánlói pontszámot (NPS), az elvándorlási arányt és az ügyfél-élettartam értéket.
A Pulse segítségével összefoglalót kaphattunk a mutatók legfontosabb változásairól. Egyetlen kattintással még mélyebbre is elmerülhettem. Fejlett statisztikai elemzéseket végezhettem, pontosan meghatározhattam a számok változását, és kiszűrhettem a kiugró értékeket vagy anomáliákat. Emellett minden mutatóhoz létrehozott egy FAQ-szerű részt, hogy jobban megértsem az eredményeket.
A Tableau legjobb funkciói
- Legyen naprakész a legfontosabb mutatókkal kapcsolatban mind mobil, mind asztali eszközökön
- Vizsgálja meg vizuálisan a felmérési adatokat, és alakítsa azokat megosztható interaktív jelentésekké.
- Szűrje a felmérési elemeket demográfiai profilok alapján
- Zökkenőmentesen integrálható a Salesforce vagy a Microsoft Office programokkal.
A Tableau korlátai
- Nem frissíti automatikusan a jelentéseket az új változások alapján
- A drága árazási modell miatt csak nagyobb vállalatok számára alkalmas.
A Tableau árai
- Néző: 15 USD/hó felhasználónként
- Alkotó: 42 USD/hó felhasználónként
- Explorer: 70 USD/hó felhasználónként
Az árakra vonatkozó részletek forrása: G2
Tableau értékelések
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)
6. SurveyMonkey – A legjobb részletes felmérési sablonokhoz
Mivel vállalkozásunk több érintkezési pontról gyűjt visszajelzéseket, az ügyfélszolgálati csapatnak minden csatornához különféle, az adott csatornára szabott űrlapokat kell készítenie. A SurveyMonkey felfedezése során rátaláltam a sablonkönyvtárára, és nagyon lenyűgözött!
A webhely felhasználói élményével kapcsolatos visszajelzések, elérhetőségi adatok és rendezvényekre való regisztráció részleteinek gyűjtésétől a rendezvényekkel és találkozókkal kapcsolatos visszajelzésekig a SurveyMonkey minden célra kínál sablont. A felmérési témákat is testreszabhatjuk, hogy jobban illeszkedjenek a márkánkhoz.
Ez hasznos lehet azoknak a vállalatoknak, amelyek most kezdenek el felméréseket végezni, vagy azoknak a nagy csapatoknak, amelyek többcsatornás visszajelzés-gyűjtési folyamatukat szeretnék racionalizálni.
A SurveyMonkey legjobb funkciói
- Készítsen gyorsan AI-támogatott felméréseket a SurveyMonkey Genius segítségével
- Gyűjtsön szegmentált visszajelzéseket elágazó és feltételes kérdésekkel
- Készítsen, szerkesszen és vizsgáljon felméréseket a csapat tagjaival együtt
- Végezzen trendelemzést, hogy megértsd, hogyan változnak az egyes kérdésekre adott válaszok az idő múlásával.
A SurveyMonkey korlátai
- Kisvállalkozások számára drága
SurveyMonkey árak
- Team Advantage: 25 USD/hó felhasználónként (csak éves számlázás)
- Team Premier: 75 USD/hó felhasználónként (csak éves számlázás)
- Vállalati: Egyedi árazás
Az árakra vonatkozó részletek forrása: Capterra
SurveyMonkey értékelések
- G2: 4,4/5 (több mint 22 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)
7. SentiSum – A legjobb támogatási jegyek elemzéséhez
A SentiSum természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ az ügyfelek hívásainak, csevegéseinek, e-mailjeinek és felmérési eredményeinek elemzéséhez. Az eszköz fejlett mesterséges intelligenciája mélyrehatóan elemzi a támogatási jegyeket és megérti az ügyfelek érzelmeit.
Az eszköz tesztelése során egységesíteni tudtuk több visszajelzési csatornánkat, és automatikusan címkézni tudtuk a jegyeket a legapróbb részletekig. A legjobb az volt, hogy bármilyen kérdést feltehettem a SentiSumnak az ügyfélélményünkről, és az a meglévő adatok alapján gyors, értelmes választ adott. Ez még gyorsabb, mint ad hoc jelentések készítése!
A SentiSum legjobb funkciói
- Kapcsolja össze az ügyfelek kapcsolatfelvételének okát a CSAT és az NPS mutatókkal
- Használjon zökkenőmentes beszédelemzést a hívásokból nyert információk kinyeréséhez
- A jegyek automatikus prioritásba sorolása téma és hangulat alapján
- A közösségi médiában megjelenő megjegyzéseket és negatív értékeléseket alakítsa támogatási jegyekké
A SentiSum korlátai
- Az AI néha rosszul kategorizálja a jegyeket a beszélt/írott nyelv következetlenségei miatt, ezért fontos óvatosnak lenni.
SentiSum árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
SentiSum értékelések
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Displayr – A legjobb adat tisztításhoz
Az adatok tisztítása fontos szerepet játszik abban, hogy a felmérési elemzési jelentések megbízhatóak legyenek, és ne tartalmazzanak hibákat vagy hiányzó értékeket. A Displayr segítségével manuálisan tisztíthattam a felmérési adataimat a változókig, vagy automatizálhattam az egész folyamatot.
A kézi tisztítás akkor működik, ha a munkamennyiség kisebb, de az automatikus adat-tisztítás volt a legalkalmasabb a mi munkafolyamatunkhoz. A Displayr minden típusú adatot felismert, a szövegektől, számoktól és táblázatoktól kezdve a többszörös válaszokig. Automatikusan felismerte az adattípust, és azonosította az olyan problémákat, mint a hiányzó címkék, a lapos vonalak vagy az összevonást igénylő kis kategóriák.
A Displayr legjobb funkciói
- Hozzon létre értelmes adatsorokat testreszabható márkakészletek és sablonok segítségével.
- Tisztítsa meg a zavaros változóneveket, és alakítsa őket tömör címkékké a Displayr AI segítségével.
- Rendezze a szöveges és nyitott kérdésekre adott válaszokat koherens csoportokba
- Több mint 100 diagramtípussal, köztük donut diagramokkal, piktogramokkal és pálmafákkal ábrázolhatja a felmérési adatokat.
A Displayr korlátai
- Hosszú ideig tart a betöltés/frissítés
Displayr árak
Adattörténetek
- Ingyenes (alkalmas diákoknak és más, alapvető igényű felhasználóknak)
- Profi: 40 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalati: Egyedi árazás
Displayr
- Ingyenes (alkalmas diákoknak és más, alapvető igényű felhasználóknak)
- Professzionális: 255 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalati: Egyedi árazás
Displayr értékelések
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)
9. Crunch. io – A legjobb gyors felmérési adatelemzéshez
Komplex adatpontok rendezésekor gyakran kell speciális szűrőket létrehoznom, hogy megtaláljam a keresett információkat. A Crunch segítségével gyorsan létrehozhattam és alkalmazhattam egy új szűrőt – csak néhány másodpercet vett igénybe.
Egy másik funkció, ami számomra kiemelkedő volt, a zökkenőmentes exportálás. Az Excel segítségével offline exportáltam a felmérési adataimat, hogy bemutassam őket a csapatomnak, és az élmény nagyon zökkenőmentes volt. Az eszköz online megosztást/bemutatást is lehetővé tesz. Kipróbáltam, és pár perc alatt sikerült létrehoznom egy interaktív irányítópultot. Ehhez nem volt szükség programozási ismeretekre. Ez az egyik legjobb adatvizualizációs eszköz a nem technikai csapatok számára.
A Crunch.io legjobb funkciói
- Dolgozzon együtt a csapat tagjaival a felmérési adatok elemzésében
- Rendezze a kérdéseket logikus mappákba
- Másodpercenkénti válaszidővel nyerjen betekintést az adatokba
- A vizualizációs típusok testreszabása
A Crunch.io korlátai
- Kissé bonyolult a megtanulása
Crunch. io árak
- Nem elérhető
Crunch. io értékelések
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. Q Research Software – A legjobb automatikus frissítésekhez
Néhány piackutatásunk több fázisból áll. Néha, miután befejeztem az összes elemzést és jelentést (az eddig befejezett fázisokról), rájövök, hogy mindent elölről kell kezdenem, amikor a régi adatokat az újonnan megszerzett felmérési eredményekkel frissítem.
A Q segítségével automatizálhattam ezt az egész folyamatot. Nem kellett a nulláról kezdenem az elemzést egy kisebb adatmódosítás miatt – ez rengeteg időt spórolt nekem és a csapatomnak!
A Q Research Software legjobb funkciói
- Tiszta adatok és táblázatok készítése kódolási ismeretek nélkül
- Nagy, összetett adatreportok gyors létrehozása
- Hozzáférés a teljes R nyelvi támogatáshoz
- Zökkenőmentes integráció az MS Excel és az MS PowerPoint programokkal
A Q Research Software korlátai
- Alkalmi késések
Q Research Software árak
- Standard licenc: 2379 USD/év
- Átruházható licenc: 7347 USD/év
Q Research Software értékelések
- G2: 4,7/5 (30+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Központosítsa a felmérések létrehozását és az adatok elemzését a ClickUp segítségével
A felméréselemző szoftverek fő célja, hogy jobban megismerje az érdekelt feleket, és a visszajelzések alapján javítson a folyamatokon. A listámon szereplő felmérési eszközök kiválóan teljesítik feladatukat – a felmérési adatok elemzését –, de nem mindegyik képes egyformán jól kezelni a felmérések létrehozását és elemzését, illetve több iparág igényeit kielégíteni.
Ebben a tekintetben a ClickUp egyértelmű előnnyel rendelkezik a többi eszközzel szemben. A platform lehetővé teszi, hogy nyitott és célzott kérdéseket tegyen fel kvalitatív adatok gyűjtése érdekében, rugalmas felületen vizualizálja adatait a hatékony hangulatelemzéshez, adatalapú döntéseket hozzon, és értékes betekintést nyerjen a felmérési adatokból, hogy üzleti céljait és célkitűzéseit következetesen megvalósítsa.