Ingyenes SurveyMonkey sablonok adatgyűjtéshez

Az adatok erejét kihasználó vállalatok 23-szor nagyobb valószínűséggel vezetnek az ügyfélszerzés terén, és 19-szer nagyobb valószínűséggel maradnak nyereségesek.
Az adatok azonban csak akkor jelentenek erőt, ha hatékonyan tudja őket gyűjteni.
Akár marketinges, aki fogyasztói betekintést keres, akár vállalkozó, aki az ügyfél-elégedettséget méri, akár kutató, aki visszajelzéseket gyűjt, projektje sikere egy dologtól függ: a felmérés minőségétől.
A tökéletes felmérés elkészítése nem feltétlenül időigényes. Használja a SurveyMonkey ingyenes sablonjait, amelyekkel gyorsabban, okosabban és hatékonyabban készítheti el felméréseit.
Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan használhatja a SurveyMonkey ingyenes sablonjait, és hogyan válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelőt. Emellett bemutatunk néhány kiváló alternatívát a ClickUp-tól.
Mi jellemzi a jó felmérési sablont?
A jelentőségteljes, hasznosítható eredményeket hozó felmérés létrehozása egy jól megtervezett sablonnal kezdődik. Egy hatékony felmérési sablon egyszerűsíti az adatgyűjtési folyamatot, és biztosítja, hogy a kapott visszajelzések összhangban legyenek céljaival.
Íme, mire kell figyelni egy hatékony felmérési sablonnál:
- Világos és tömör felépítés: A kérdések egyértelműek és összhangban vannak a felmérés céljaival. El kell kerülniük a kétértelműséget, hogy javuljon a válaszok pontossága.
- Testreszabhatóság: A jó sablonok alkalmazkodnak a célközönséghez és az igényekhez.
- Kérdéstípusok sokfélesége: Tartalmaznia kell többválasztós, Likert-skálás és nyitott kérdéseket, amelyek segítségével szélesebb körű visszajelzéseket gyűjthet.
- Logikai folyamat: A zavarok elkerülése és a felmérések megszakításainak csökkentése érdekében lehetőséget kell biztosítani a feltételes logikán alapuló, sorrendbe rendezett kérdések hozzáadására.
- Magas válaszadási arányra optimalizálva: Ez bonyolult feladat, de a felmérés hosszának egyensúlyt kell teremtenie a rövidség és a mélység között. A résztvevőket be kell vonzania anélkül, hogy túlterhelné őket.
👀 Tudta? A sikeres felmérési projektek elindításához legalább 44,1%-os átlagos válaszadási arányt kell megcéloznia.
Survey Monkey sablonok
A SurveyMonkey gondosan kidolgozott sablonokat kínál, amelyek kielégítik felmérési igényeit, legyen szó ügyfelek bevonásáról, alkalmazottak visszajelzéseinek gyűjtéséről vagy felhasználói kutatások végzéséről.
Íme 10 részletes áttekintés, amelyek segítenek megtalálni a céljainak leginkább megfelelő sablont:
1. Ügyfél-elégedettségi felmérés sablon a SurveyMonkey-tól
Ha elhatározta, hogy javítani szeretne ügyfélkapcsolatain, a SurveyMonkey ügyfél-elégedettségi felmérési sablonja a legjobb kiindulási pont. Ezzel megismerheti, mit gondolnak az ügyfelek termékeiről, szolgáltatásairól és márkájáról.
A felmérés olyan alapvető mutatókat fed le, mint a termékminőség, az ügyfélszolgálat reagálóképessége, az ár-érték arány és az általános elégedettség. A beépített elemzési funkciók segítségével nyomon követheti a trendeket, összehasonlíthatja az időben változó válaszokat, és kiszámíthatja a kritikus mutatókat, például az ügyfél-elégedettségi pontszámot (CSAT).
✨ Ideális: minden méretű vállalkozás számára, amely javítani szeretné az ügyfél-elégedettséget, a termékminőséget és az általános ügyfélélményt.
2. Net Promoter Score (NPS) sablon a SurveyMonkey-tól
Szeretné mérni az ügyfelek lojalitását? A SurveyMonkey NPS sablonja kiváló keretet nyújt ahhoz, hogy felmérje, mennyire valószínű, hogy az ügyfelek másoknak is ajánlani fogják vállalkozását.
A legfontosabb kérdéssel kezdődik: „Mennyire valószínű, hogy ajánlaná cégünket/termékünket/szolgáltatásunkat egy barátjának vagy kollégájának?” A következő kérdések tovább mennek, és segítenek feltárni az értékelések mögötti okokat.
Ez a sablon a válaszadókat promóterekre, passzívakra és kritikusokra osztja, így világos képet kaphat arról, kik a márkája legfőbb támogatói, és hol van szükség fejlesztésre. Az automatizált pontozás és a valós idejű betekintés segítségével azonosíthatja a mintákat, és összehasonlíthatja NPS-ét az iparági átlagokkal.
✨ Ideális: Vállalatok számára, amelyek szeretnék mérni az ügyfelek lojalitását, azonosítani a márka támogatóit és feltárni a fejlesztésre szoruló területeket.
3. Munkavállalói elkötelezettségi felmérés sablon a SurveyMonkey-tól
Az alkalmazottai a legértékesebb erőforrásai, ezért a sikerhez elengedhetetlen, hogy megértse az igényeiket. A SurveyMonkey alkalmazotti elkötelezettségi felmérési sablonja a munkahelyi elégedettség, a csapatmunka, a karrierlehetőségek és a vállalati értékek ismerete alapján méri az elkötelezettséget.
Például, feltárja, mi motiválja a csapatát, és hol lehet szükség változtatásokra. Az egyik legfontosabb jellemzője az anonimitás garantálása, ami ösztönzi az őszinte visszajelzéseket, és a munkavállalóknak azt az érzést kelti, hogy meghallgatják őket.
A sablon benchmarking eszközöket is tartalmaz, amelyekkel összehasonlíthatja az elkötelezettségi pontszámokat az iparági szabványokkal. Ezeknek az információknak a segítségével stratégiákat alkalmazhat a morál javítására, a termelékenység növelésére és a fluktuáció csökkentésére.
✨ Ideális: olyan szervezetek számára, amelyek a munkavállalók igényeinek és elégedettségének megértése révén szeretnék javítani a munkavállalók hangulatát, növelni a termelékenységet és csökkenteni a fluktuációt.
4. Piackutatási szolgáltatás kérdőív sablon a SurveyMonkey-tól
A SurveyMonkey piackutatási szolgáltatásának felmérési sablonja fontos információkat tár fel a célpiacáról, például demográfiai adatokat, vásárlási szokásokat, termékpreferenciákat és márkaismertséget.
A fejlett funkciók, mint például az ugrási logika, relevánsabbá teszik a felmérést a válaszadók számára, mivel a válaszok alapján testre szabják a vevői felmérési kérdések sorrendjét. A sablon szegmentációs eszközöket is tartalmaz, amelyekkel könnyen elemezhetőek a trendek bizonyos csoportokon belül, például életkor, helyszín vagy vásárlási szokások szerint.
✨ Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyek betekintést szeretnének nyerni célpiacukba, megérteni szeretnék ügyfeleik preferenciáit, és adat alapú döntéseket szeretnének hozni.
5. Esemény utáni visszajelzési felmérés sablon a SurveyMonkey-tól
Egy workshop vagy képzés után biztosan szeretné tudni, mi működött jól és mi nem. A SurveyMonkey esemény utáni visszajelzési sablonja hasznos visszajelzéseket gyűjt a résztvevőktől a tartalom minőségéről, az előadók teljesítményéről, a helyszínről és a logisztikáról.
Ez a sablon strukturált és nyitott kérdések keverékével tűnik ki. A résztvevők értékelhetik az esemény konkrét aspektusait, miközben részletes betekintést és javaslatokat oszthatnak meg.
A valós idejű jelentéskészítő eszközök segítségével gyorsan felismerheti a mintákat és a fejlesztésre szoruló területeket. A sablon biztosítja, hogy a jövőbeli rendezvényeken is teljesítse és túlteljesítse a résztvevők elvárásait.
✨ Ideális: Rendezvények szervezőinek, akik szeretnék mérni rendezvényeik hatékonyságát, visszajelzéseket gyűjteni a résztvevőktől és javítani a jövőbeli rendezvényeken.
💡 Profi tipp: Használjon érzelemelemző eszközöket a szabad szöveges válaszokban megjelenő trendek felismeréséhez. Ezek segítségével gyorsan kiemelheti a fejlesztésre szoruló területeket vagy azokat a szempontokat, amelyek a résztvevőknek különösen tetszettek!
A SurveyMonkey használatának korlátai
Bár a SurveyMonkey hatékony eszköz felmérések készítéséhez, vannak bizonyos korlátai, amelyek miatt nem feltétlenül felel meg minden igényének.
Íme néhány közülük:
- Ingyenes csomag korlátai: Az ingyenes csomagban felméréseinkben maximum 10 kérdés szerepelhet, és csak az első 40 válasz kerül rögzítésre. A többi válaszhoz fizetnie kell.
- Együttműködés: Az együttműködési funkciók csak a fizetős prémium verzióban érhetők el.
- Költség: Az olyan további funkciók, mint a „powered by…” márkajelzés eltávolítása, a részletes elemzések és a logikai elágazások fizetős csomagokhoz kapcsolódnak.
- Válaszok korlátozása: Az Enterprise csomagok éves válaszok korlátozásával rendelkeznek, és a fel nem használt válaszok nem vihetők át a következő évre. Ha túllépi a korlátozást, válaszanként további díjat kell fizetnie.
- Logikai ugrás: Csak egy kérdés válaszai alapján lehet előreugrani.
- Kérdések véletlenszerű sorrendje: A véletlenszerű sorrendet nem lehet testreszabni azáltal, hogy kiválasztja, mely elemeket szeretné véletlenszerű sorrendbe állítani.
- Kérdésszerkezet: Az „Egyéb (megadni)” opciót csak a lista utolsó elemként adhatja hozzá. Ez nem tűnik helyesnek, ha a „Nem tudom” vagy „Egyik sem” opciók is szerepelnek (amelyeknek az utolsó helyen kellene szerepelniük).
- Felmérési meghívó tervezése: A felmérési meghívóhoz nem lehet hozzáadni a feladó nevét.
- A fejlett funkciók elsajátításának nehézsége: Míg az alapvető felmérések könnyen beállíthatók, az olyan funkciók használata, mint a logikai ugrás, az integrációk és az elemzések, előzetes tapasztalatot vagy tanulási időt igényel.
Alternatív SurveyMonkey sablonok
A ClickUp, egy vezető munkamenedzsment platform, számos felmérési sablont kínál, amelyek kiváló alternatívát jelentenek a SurveyMonkey-hez.
Ezek a sablonok lehetővé teszik a mélyreható elemzést és a projektmenedzsment eszközökkel való egyszerű integrációt.
Ennek a funkciónak a középpontjában a ClickUp Form View áll, egy hatékony ügyfél-visszajelzési eszköz, amely áthidalja a különbséget az adatgyűjtés és a megvalósítható projektmenedzsment között.
A ClickUp Form View legfontosabb jellemzői:
- Testreszabható kialakítás: Készítsen márkás űrlapokat különböző kérdés típusokkal, például legördülő menükkel, jelölőnégyzetekkel és szövegmezőkkel.
- Zökkenőmentes integráció: A ClickUp segítségével automatikusan alakíthatja az űrlapok beküldéseit feladatokká, frissítéseké vagy cselekvési tételekké.
- Valós idejű együttműködés: A csapat tagjai együtt megtekinthetik, megvitathatják és feldolgozhatják a felmérésre adott válaszokat.
- Központosított adatkezelés: Tárolja és rendszerezze a felmérésekre adott válaszokat a ClickUp alkalmazásban, hogy azok könnyen hozzáférhetők és elemezhetők legyenek.
- Hatékony megosztási lehetőségek: Ossza meg az űrlapokat linkeken, e-mailben vagy ágyazza be őket weboldalakba a maximális elérhetőség érdekében.
- Átfogó elemzési eszközök: Használja a ClickUp jelentéskészítő funkcióit, hogy a válaszokból hasznosítható információkat nyerjen.
A ClickUp-ot használtam a munkahelyemen nagy és kis rendezvények és projektek szervezésére és kezelésére. Különösen hasznosnak találtam a naptárfunkciót, a függőségi funkciókat és a felmérési funkciókat. Ez a legjobb projektmenedzsment szoftver, amit valaha használtam.
Hasonló eredményeket szeretne? Vessünk egy pillantást öt kiemelkedő ClickUp felmérési sablonra.
1. ClickUp termékvisszajelzési felmérés eredményeinek sablonja
A ClickUp termékvisszajelzési felmérés eredménye sablon segítségével összegyűjtheti az ügyfelek visszajelzéseit a funkciókról, a használhatóságról és az elégedettségről, így világos képet kaphat arról, mi működik jól és mi igényel javítást.
A sablon teljes mértékben testreszabható, így a kérdéseket a termék sajátosságaihoz igazíthatja, biztosítva, hogy a legrelevánsabb válaszokat kapja. Amint beérkeznek a visszajelzések, a sablon robusztus jelentéskészítő funkciói automatikusan rendszerezik az adatokat, kiemelve azokat a trendeket és véleményeket, amelyek egyébként észrevétlenek maradtak volna.
Ezenkívül ez a sablon közvetlenül integrálódik a ClickUp Tasks alkalmazással, ami azt jelenti, hogy miután azonosította a problémákat vagy javaslatokat, azokat a megfelelő csapattagoknak rendelheti hozzá a gyors megoldás érdekében.
Ez a szoros integráció csökkenti a oda-vissza kommunikáció szükségességét, és a ClickUp-ot tökéletes űrlapkészítő szoftverré teszi.
✨ Ideális: Termékmenedzserek és csapatok számára, akik ügyfél-visszajelzéseket szeretnének gyűjteni, a fejlesztésre szoruló területeket azonosítani és a termékfejlesztés prioritásait meghatározni.
2. ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablon
A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablon elengedhetetlen azoknak a HR-csapatoknak és vezetőknek, akik meg akarják érteni, hogy a munkavállalók valójában mit gondolnak az elégedettségről, az elkötelezettség szintjéről és az általános munkahelyi hangulatról.
A sablonok olyan kérdéseket tartalmaznak, amelyek a munkával való elégedettségre, a munka és a magánélet egyensúlyára, valamint a munkavállalók fejlődésére összpontosítanak, így könnyen testreszabhatja a munkavállalói visszajelzési kérdőívet a munkaerő egyedi igényeinek megfelelően.
A ClickUp beépített elemző eszközeivel elemezheti a munkavállalói elégedettségi felmérés kérdéseinek eredményeit, hogy vizualizálja és pontosan meghatározza a figyelmet igénylő területeket.
✨ Ideális: HR-csapatok és vezetők számára, akik szeretnék mérni a munkavállalók elégedettségét, azonosítani az elkötelezettségi problémákat és stratégiákat végrehajtani a munkahelyi kultúra javítása érdekében.
3. ClickUp elkötelezettségi felmérés eredményeinek cselekvési terv sablonja
A felmérésekből nyert információk összegyűjtése csak az első lépés. Az igazi kihívás az, hogy ezeket az információkat megvalósítható fejlesztésekbe fordítsuk. A ClickUp elkötelezettségi felmérés eredményeinek cselekvési terv sablonja áthidalja ezt a szakadékot, lehetővé téve csapatának, hogy szisztematikusan kezelje a visszajelzéseket, prioritásokat állítson fel a legfontosabb területeken, és ösztönözze az elkötelezettséget a munkahelyen az alábbiak révén:
- Cselekvésre ösztönző feladatok létrehozása: bontsa le a felmérési adatokat konkrét feladatokra, amelyek célja a munkahelyi elkötelezettség javítása.
- Visszajelzések kategorizálása: A visszajelzéseket kategóriákba rendezheti, például kommunikáció, vezetés és személyes fejlődés, hogy azok áttekinthetőbbek legyenek és könnyebben rangsorolhatók legyenek.
- Valós idejű nyomon követés: Valós időben figyelemmel kísérheti az előrehaladást, hogy csapata összhangban maradjon az elkötelezettség javítására vonatkozó célokkal.
- Vizuális előrehaladási jelentések: Szerezzen betekintést a vizuális jelentések segítségével, amelyek bemutatják, hogyan haladnak az elkötelezettséget növelő kezdeményezések.
✨ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek a felmérésekből nyert betekintést cselekvési tervekké szeretnék alakítani, nyomon követni a haladást és javítani az elkötelezettséget.
4. ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés eredményeinek sablonja
Tegyük fel, hogy épp most dobott piacra egy új terméket, és alig várja, hogy megtudja, mit gondolnak róla az ügyfelek. Elégedettek-e a termék minőségével? Zökkenőmentes volt-e a szállítás? Hogyan teljesít az ügyfélszolgálati csapata?
A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés eredményeinek sablonja segít jobban megérteni ügyfeleit azáltal, hogy visszajelzéseket gyűjt termékeiről vagy szolgáltatásairól. Ez a kérdőív-sablon részletes módszert kínál az ügyfélélmény értékelésére és az elégedettség mérésére a különböző érintkezési pontokon:
- Előre elkészített szakaszok a legfontosabb érintési pontok, például a termékminőség, a szállítási sebesség és az ügyfélszolgálat lefedésére.
- Könnyen érthető vizuális jelentések, amelyek automatikusan rendezett, áttekinthető összefoglalókba szervezik a válaszokat.
- Projektmenedzsment integráció, amely a visszajelzéseket közvetlenül összekapcsolja a ClickUp feladatokkal és prioritásokkal.
✨ Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyek célja a vevői elégedettség mérése, a problémás pontok azonosítása és a vevői élmény javítása.
💡 Profi tipp: Kössd össze a visszajelzéseket közvetlenül a ClickUp feladataival, így prioritást adhatod azoknak a változtatásoknak, amelyek közvetlenül az ügyfelek aggályaira reagálnak, és így gyorsabb és célzottabb válaszokat adhatsz a visszajelzésekre.
5. ClickUp űrlap sablon
A ClickUp űrlap sablon egyszerűsíti az események tervezését és az adatok gyűjtését képzések, szemináriumok és egyéb rendezvények esetében. Használja a „Születésnap”, „Számlázási cím” vagy „Kapcsolattartási szám” típusú egyéni mezőket a pontos információk gyűjtéséhez.
A sablon többféle nézetet kínál: a regisztrációs űrlap nézet a válaszok rögzítéséhez, a szakaszok nézet a haladás nyomon követéséhez és az összefoglaló nézet az áttekintéshez. Az e-mailes emlékeztetőket automatizálhatja, a beküldött válaszokat rendszerezheti és az adatokat elemezheti – mindezt egyetlen platformon.
Tökéletes professzionális, részletes regisztrációs űrlapok készítéséhez, amelyekkel információkat gyűjthet az esemény résztvevőitől.
✨ Ideális: Rendezvény szervezők és csapatok számára, akiknek regisztrációs adatokat kell gyűjteniük, visszaigazolásokat kell nyomon követniük és rendezvények logisztikáját kell kezelniük.
6. ClickUp visszajelzési űrlap sablon
Mi lenne, ha az üzleti tevékenységének fejlesztéséhez szükséges visszajelzéseket perceken belül összegyűjthetné, azonnal elemezhetné és hatékony változásokhoz felhasználhatná? Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp visszajelzési űrlap sablon, ez valósággá válik.
Ez a teljes mértékben testreszabható visszajelzési űrlap sablon, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat konkrét információk gyűjtésében, lehetővé teszi a szolgáltatás minőségének értékelését, az elégedettség mérését és a fejlesztési javaslatok gyűjtését.
A visszajelzések cselekvésre ösztönző kategóriákba rendezése és a nyomon követés automatizálása biztosítja, hogy egyetlen válasz se maradjon figyelmen kívül.
A legfontosabb funkciók:
- Egyéni mezők: Adjon meg olyan mezőket, mint a szolgáltatók értékelése, fejlesztési javaslatok és általános ajánlások, hogy átfogó visszajelzéseket kapjon.
- Többféle nézet: Szerezzen egyedülálló betekintést olyan nézetek segítségével, mint a szolgáltatásértékelések, a részletes visszajelzések és az átfogó ajánlások, hogy hatékonyan értékelhesse az ügyfelek válaszait.
- Automatizálás: Állítson be automatikus emlékeztetőket és nyomon követéseket, hogy manuális beavatkozás nélkül biztosítsa a visszajelzések időben történő beküldését.
- Adatelemzés: Használja a ClickUp irányítópultjait a trendek és a fejlesztésre szoruló kulcsfontosságú területek azonosításához, biztosítva, hogy a visszajelzések érdemi eredményekhez vezessenek.
✨ Ideális: Vállalkozások és csapatok számára, akik részletes visszajelzéseket szeretnének gyűjteni ügyfeleiktől, vásárlóiktól vagy alkalmazottaiktól, és azokat fejlesztésekhez szeretnék felhasználni.
Könnyű adatgyűjtés a ClickUp segítségével
Ezek az ingyenes SurveyMonkey sablonok még könnyebbé teszik a professzionális felmérések létrehozását. Akár ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, piackutatást végez, vagy belső csapatértékeléseket hajt végre, ezek a sablonok előnyt jelentenek, időt és energiát takarítva meg.
A SurveyMonkey remek eszköz, de nem az egyetlen lehetőség.
Ha olyan all-in-one platformot keres, amely egyesíti a felmérések létrehozását a projektmenedzsmenttel és a csapatmunkával, akkor a ClickUp a megoldás.
Próbálja ki, és találja meg az Ön igényeinek leginkább megfelelő sablont. A következő nagy felismerés csak egy kattintásra van.