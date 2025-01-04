Ingyenes SurveyMonkey sablonok adatgyűjtéshez

Az adatok erejét kihasználó vállalatok 23-szor nagyobb valószínűséggel vezetnek az ügyfélszerzés terén, és 19-szer nagyobb valószínűséggel maradnak nyereségesek.

Az adatok azonban csak akkor jelentenek erőt, ha hatékonyan tudja őket gyűjteni.

Akár marketinges, aki fogyasztói betekintést keres, akár vállalkozó, aki az ügyfél-elégedettséget méri, akár kutató, aki visszajelzéseket gyűjt, projektje sikere egy dologtól függ: a felmérés minőségétől.

A tökéletes felmérés elkészítése nem feltétlenül időigényes. Használja a SurveyMonkey ingyenes sablonjait, amelyekkel gyorsabban, okosabban és hatékonyabban készítheti el felméréseit.

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan használhatja a SurveyMonkey ingyenes sablonjait, és hogyan válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelőt. Emellett bemutatunk néhány kiváló alternatívát a ClickUp-tól.

Mi jellemzi a jó felmérési sablont?

A jelentőségteljes, hasznosítható eredményeket hozó felmérés létrehozása egy jól megtervezett sablonnal kezdődik. Egy hatékony felmérési sablon egyszerűsíti az adatgyűjtési folyamatot, és biztosítja, hogy a kapott visszajelzések összhangban legyenek céljaival.

Íme, mire kell figyelni egy hatékony felmérési sablonnál:

Világos és tömör felépítés: A kérdések egyértelműek és összhangban vannak a felmérés céljaival. El kell kerülniük a kétértelműséget, hogy javuljon a válaszok pontossága.

Testreszabhatóság: A jó sablonok alkalmazkodnak a célközönséghez és az igényekhez.

Kérdéstípusok sokfélesége: Tartalmaznia kell többválasztós, Likert-skálás és nyitott kérdéseket, amelyek segítségével szélesebb körű visszajelzéseket gyűjthet.

Logikai folyamat: A zavarok elkerülése és a felmérések megszakításainak csökkentése érdekében lehetőséget kell biztosítani A zavarok elkerülése és a felmérések megszakításainak csökkentése érdekében lehetőséget kell biztosítani a feltételes logikán alapuló, sorrendbe rendezett kérdések hozzáadására.

Magas válaszadási arányra optimalizálva: Ez bonyolult feladat, de a felmérés hosszának egyensúlyt kell teremtenie a rövidség és a mélység között. A résztvevőket be kell vonzania anélkül, hogy túlterhelné őket.

👀 Tudta? A sikeres felmérési projektek elindításához legalább 44,1%-os átlagos válaszadási arányt kell megcéloznia.

Survey Monkey sablonok

A SurveyMonkey gondosan kidolgozott sablonokat kínál, amelyek kielégítik felmérési igényeit, legyen szó ügyfelek bevonásáról, alkalmazottak visszajelzéseinek gyűjtéséről vagy felhasználói kutatások végzéséről.

Íme 10 részletes áttekintés, amelyek segítenek megtalálni a céljainak leginkább megfelelő sablont:

1. Ügyfél-elégedettségi felmérés sablon a SurveyMonkey-tól

via SurveyMonkey

Ha elhatározta, hogy javítani szeretne ügyfélkapcsolatain, a SurveyMonkey ügyfél-elégedettségi felmérési sablonja a legjobb kiindulási pont. Ezzel megismerheti, mit gondolnak az ügyfelek termékeiről, szolgáltatásairól és márkájáról.

A felmérés olyan alapvető mutatókat fed le, mint a termékminőség, az ügyfélszolgálat reagálóképessége, az ár-érték arány és az általános elégedettség. A beépített elemzési funkciók segítségével nyomon követheti a trendeket, összehasonlíthatja az időben változó válaszokat, és kiszámíthatja a kritikus mutatókat, például az ügyfél-elégedettségi pontszámot (CSAT).

✨ Ideális: minden méretű vállalkozás számára, amely javítani szeretné az ügyfél-elégedettséget, a termékminőséget és az általános ügyfélélményt.

Olvassa el még: 10 termékvisszajelzési szoftver termékfejlesztő csapatok számára

2. Net Promoter Score (NPS) sablon a SurveyMonkey-tól

via SurveyMonkey

Szeretné mérni az ügyfelek lojalitását? A SurveyMonkey NPS sablonja kiváló keretet nyújt ahhoz, hogy felmérje, mennyire valószínű, hogy az ügyfelek másoknak is ajánlani fogják vállalkozását.

A legfontosabb kérdéssel kezdődik: „Mennyire valószínű, hogy ajánlaná cégünket/termékünket/szolgáltatásunkat egy barátjának vagy kollégájának?” A következő kérdések tovább mennek, és segítenek feltárni az értékelések mögötti okokat.

Ez a sablon a válaszadókat promóterekre, passzívakra és kritikusokra osztja, így világos képet kaphat arról, kik a márkája legfőbb támogatói, és hol van szükség fejlesztésre. Az automatizált pontozás és a valós idejű betekintés segítségével azonosíthatja a mintákat, és összehasonlíthatja NPS-ét az iparági átlagokkal.

✨ Ideális: Vállalatok számára, amelyek szeretnék mérni az ügyfelek lojalitását, azonosítani a márka támogatóit és feltárni a fejlesztésre szoruló területeket.

3. Munkavállalói elkötelezettségi felmérés sablon a SurveyMonkey-tól

via SurveyMonkey

Az alkalmazottai a legértékesebb erőforrásai, ezért a sikerhez elengedhetetlen, hogy megértse az igényeiket. A SurveyMonkey alkalmazotti elkötelezettségi felmérési sablonja a munkahelyi elégedettség, a csapatmunka, a karrierlehetőségek és a vállalati értékek ismerete alapján méri az elkötelezettséget.

Például, feltárja, mi motiválja a csapatát, és hol lehet szükség változtatásokra. Az egyik legfontosabb jellemzője az anonimitás garantálása, ami ösztönzi az őszinte visszajelzéseket, és a munkavállalóknak azt az érzést kelti, hogy meghallgatják őket.

A sablon benchmarking eszközöket is tartalmaz, amelyekkel összehasonlíthatja az elkötelezettségi pontszámokat az iparági szabványokkal. Ezeknek az információknak a segítségével stratégiákat alkalmazhat a morál javítására, a termelékenység növelésére és a fluktuáció csökkentésére.

✨ Ideális: olyan szervezetek számára, amelyek a munkavállalók igényeinek és elégedettségének megértése révén szeretnék javítani a munkavállalók hangulatát, növelni a termelékenységet és csökkenteni a fluktuációt.

Olvassa el még: A ClickUp űrlapok ereje: a szoftverfejlesztő csapatok munkájának racionalizálása

4. Piackutatási szolgáltatás kérdőív sablon a SurveyMonkey-tól

via SurveyMonkey

A SurveyMonkey piackutatási szolgáltatásának felmérési sablonja fontos információkat tár fel a célpiacáról, például demográfiai adatokat, vásárlási szokásokat, termékpreferenciákat és márkaismertséget.

A fejlett funkciók, mint például az ugrási logika, relevánsabbá teszik a felmérést a válaszadók számára, mivel a válaszok alapján testre szabják a vevői felmérési kérdések sorrendjét. A sablon szegmentációs eszközöket is tartalmaz, amelyekkel könnyen elemezhetőek a trendek bizonyos csoportokon belül, például életkor, helyszín vagy vásárlási szokások szerint.

✨ Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyek betekintést szeretnének nyerni célpiacukba, megérteni szeretnék ügyfeleik preferenciáit, és adat alapú döntéseket szeretnének hozni.

5. Esemény utáni visszajelzési felmérés sablon a SurveyMonkey-tól

via SurveyMonkey

Egy workshop vagy képzés után biztosan szeretné tudni, mi működött jól és mi nem. A SurveyMonkey esemény utáni visszajelzési sablonja hasznos visszajelzéseket gyűjt a résztvevőktől a tartalom minőségéről, az előadók teljesítményéről, a helyszínről és a logisztikáról.

Ez a sablon strukturált és nyitott kérdések keverékével tűnik ki. A résztvevők értékelhetik az esemény konkrét aspektusait, miközben részletes betekintést és javaslatokat oszthatnak meg.

A valós idejű jelentéskészítő eszközök segítségével gyorsan felismerheti a mintákat és a fejlesztésre szoruló területeket. A sablon biztosítja, hogy a jövőbeli rendezvényeken is teljesítse és túlteljesítse a résztvevők elvárásait.

✨ Ideális: Rendezvények szervezőinek, akik szeretnék mérni rendezvényeik hatékonyságát, visszajelzéseket gyűjteni a résztvevőktől és javítani a jövőbeli rendezvényeken.

💡 Profi tipp: Használjon érzelemelemző eszközöket a szabad szöveges válaszokban megjelenő trendek felismeréséhez. Ezek segítségével gyorsan kiemelheti a fejlesztésre szoruló területeket vagy azokat a szempontokat, amelyek a résztvevőknek különösen tetszettek!

A SurveyMonkey használatának korlátai

Bár a SurveyMonkey hatékony eszköz felmérések készítéséhez, vannak bizonyos korlátai, amelyek miatt nem feltétlenül felel meg minden igényének.

Íme néhány közülük:

Ingyenes csomag korlátai: Az ingyenes csomagban felméréseinkben maximum 10 kérdés szerepelhet, és csak az első 40 válasz kerül rögzítésre. A többi válaszhoz fizetnie kell.

Együttműködés: Az együttműködési funkciók csak a fizetős prémium verzióban érhetők el.

Költség: Az olyan további funkciók, mint a „powered by…” márkajelzés eltávolítása, a részletes elemzések és a logikai elágazások fizetős csomagokhoz kapcsolódnak.

Válaszok korlátozása: Az Enterprise csomagok éves válaszok korlátozásával rendelkeznek, és a fel nem használt válaszok nem vihetők át a következő évre. Ha túllépi a korlátozást, válaszanként további díjat kell fizetnie.

Logikai ugrás: Csak egy kérdés válaszai alapján lehet előreugrani.

Kérdések véletlenszerű sorrendje: A véletlenszerű sorrendet nem lehet testreszabni azáltal, hogy kiválasztja, mely elemeket szeretné véletlenszerű sorrendbe állítani.

Kérdésszerkezet: Az „Egyéb (megadni)” opciót csak a lista utolsó elemként adhatja hozzá. Ez nem tűnik helyesnek, ha a „Nem tudom” vagy „Egyik sem” opciók is szerepelnek (amelyeknek az utolsó helyen kellene szerepelniük).

Felmérési meghívó tervezése: A felmérési meghívóhoz nem lehet hozzáadni a feladó nevét.

A fejlett funkciók elsajátításának nehézsége: Míg az alapvető felmérések könnyen beállíthatók, az olyan funkciók használata, mint a logikai ugrás, az integrációk és az elemzések, előzetes tapasztalatot vagy tanulási időt igényel.

Alternatív SurveyMonkey sablonok

A ClickUp, egy vezető munkamenedzsment platform, számos felmérési sablont kínál, amelyek kiváló alternatívát jelentenek a SurveyMonkey-hez.

Ezek a sablonok lehetővé teszik a mélyreható elemzést és a projektmenedzsment eszközökkel való egyszerű integrációt.

Ennek a funkciónak a középpontjában a ClickUp Form View áll, egy hatékony ügyfél-visszajelzési eszköz, amely áthidalja a különbséget az adatgyűjtés és a megvalósítható projektmenedzsment között.

A ClickUp Forms segítségével megváltoztathatja, ahogyan csapata összegyűjti, kezeli és felhasználja a felmérésekből nyert információkat.

A ClickUp Form View legfontosabb jellemzői:

Testreszabható kialakítás: Készítsen márkás űrlapokat különböző kérdés típusokkal, például legördülő menükkel, jelölőnégyzetekkel és szövegmezőkkel.

Zökkenőmentes integráció: A ClickUp segítségével automatikusan alakíthatja az űrlapok beküldéseit feladatokká, frissítéseké vagy cselekvési tételekké.

Valós idejű együttműködés: A csapat tagjai együtt megtekinthetik, megvitathatják és feldolgozhatják a felmérésre adott válaszokat.

Központosított adatkezelés: Tárolja és rendszerezze a felmérésekre adott válaszokat a ClickUp alkalmazásban, hogy Tárolja és rendszerezze a felmérésekre adott válaszokat a ClickUp alkalmazásban, hogy azok könnyen hozzáférhetők és elemezhetők legyenek

Hatékony megosztási lehetőségek: Ossza meg az űrlapokat linkeken, e-mailben vagy ágyazza be őket weboldalakba a maximális elérhetőség érdekében.

Átfogó elemzési eszközök: Használja a ClickUp jelentéskészítő funkcióit, hogy a válaszokból hasznosítható információkat nyerjen.

A ClickUp-ot használtam a munkahelyemen nagy és kis rendezvények és projektek szervezésére és kezelésére. Különösen hasznosnak találtam a naptárfunkciót, a függőségi funkciókat és a felmérési funkciókat. Ez a legjobb projektmenedzsment szoftver, amit valaha használtam.

Hasonló eredményeket szeretne? Vessünk egy pillantást öt kiemelkedő ClickUp felmérési sablonra.

1. ClickUp termékvisszajelzési felmérés eredményeinek sablonja

A ClickUp termékvisszajelzési felmérés eredményeinek sablonjával hatékonyan elemezheti a termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket.

A ClickUp termékvisszajelzési felmérés eredménye sablon segítségével összegyűjtheti az ügyfelek visszajelzéseit a funkciókról, a használhatóságról és az elégedettségről, így világos képet kaphat arról, mi működik jól és mi igényel javítást.

A sablon teljes mértékben testreszabható, így a kérdéseket a termék sajátosságaihoz igazíthatja, biztosítva, hogy a legrelevánsabb válaszokat kapja. Amint beérkeznek a visszajelzések, a sablon robusztus jelentéskészítő funkciói automatikusan rendszerezik az adatokat, kiemelve azokat a trendeket és véleményeket, amelyek egyébként észrevétlenek maradtak volna.

Ezenkívül ez a sablon közvetlenül integrálódik a ClickUp Tasks alkalmazással, ami azt jelenti, hogy miután azonosította a problémákat vagy javaslatokat, azokat a megfelelő csapattagoknak rendelheti hozzá a gyors megoldás érdekében.

Ez a szoros integráció csökkenti a oda-vissza kommunikáció szükségességét, és a ClickUp-ot tökéletes űrlapkészítő szoftverré teszi.

✨ Ideális: Termékmenedzserek és csapatok számára, akik ügyfél-visszajelzéseket szeretnének gyűjteni, a fejlesztésre szoruló területeket azonosítani és a termékfejlesztés prioritásait meghatározni.

2. ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablon

Növelje a munkahelyi hangulatot a ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablon segítségével.

A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérési sablon elengedhetetlen azoknak a HR-csapatoknak és vezetőknek, akik meg akarják érteni, hogy a munkavállalók valójában mit gondolnak az elégedettségről, az elkötelezettség szintjéről és az általános munkahelyi hangulatról.

A sablonok olyan kérdéseket tartalmaznak, amelyek a munkával való elégedettségre, a munka és a magánélet egyensúlyára, valamint a munkavállalók fejlődésére összpontosítanak, így könnyen testreszabhatja a munkavállalói visszajelzési kérdőívet a munkaerő egyedi igényeinek megfelelően.

A ClickUp beépített elemző eszközeivel elemezheti a munkavállalói elégedettségi felmérés kérdéseinek eredményeit, hogy vizualizálja és pontosan meghatározza a figyelmet igénylő területeket.

✨ Ideális: HR-csapatok és vezetők számára, akik szeretnék mérni a munkavállalók elégedettségét, azonosítani az elkötelezettségi problémákat és stratégiákat végrehajtani a munkahelyi kultúra javítása érdekében.

Olvassa el még: 360 fokos értékelési kérdések és példák vezetőknek

3. ClickUp elkötelezettségi felmérés eredményeinek cselekvési terv sablonja

A ClickUp elkötelezettségi felmérés eredményeinek cselekvési terv sablonjával alakítsa át a betekintést cselekvéssé!

A felmérésekből nyert információk összegyűjtése csak az első lépés. Az igazi kihívás az, hogy ezeket az információkat megvalósítható fejlesztésekbe fordítsuk. A ClickUp elkötelezettségi felmérés eredményeinek cselekvési terv sablonja áthidalja ezt a szakadékot, lehetővé téve csapatának, hogy szisztematikusan kezelje a visszajelzéseket, prioritásokat állítson fel a legfontosabb területeken, és ösztönözze az elkötelezettséget a munkahelyen az alábbiak révén:

Cselekvésre ösztönző feladatok létrehozása : bontsa le a felmérési adatokat konkrét feladatokra, amelyek célja a munkahelyi elkötelezettség javítása.

Visszajelzések kategorizálása : A visszajelzéseket kategóriákba rendezheti, például kommunikáció, vezetés és személyes fejlődés, hogy azok áttekinthetőbbek legyenek és könnyebben rangsorolhatók legyenek.

Valós idejű nyomon követés : Valós időben figyelemmel kísérheti az előrehaladást, hogy csapata összhangban maradjon az elkötelezettség javítására vonatkozó célokkal.

Vizuális előrehaladási jelentések: Szerezzen betekintést a vizuális jelentések segítségével, amelyek bemutatják, hogyan haladnak az elkötelezettséget növelő kezdeményezések.

✨ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek a felmérésekből nyert betekintést cselekvési tervekké szeretnék alakítani, nyomon követni a haladást és javítani az elkötelezettséget.

4. ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés eredményeinek sablonja

A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés eredményeinek sablonjával könnyedén mérheti az ügyfelek elégedettségét.

Tegyük fel, hogy épp most dobott piacra egy új terméket, és alig várja, hogy megtudja, mit gondolnak róla az ügyfelek. Elégedettek-e a termék minőségével? Zökkenőmentes volt-e a szállítás? Hogyan teljesít az ügyfélszolgálati csapata?

A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés eredményeinek sablonja segít jobban megérteni ügyfeleit azáltal, hogy visszajelzéseket gyűjt termékeiről vagy szolgáltatásairól. Ez a kérdőív-sablon részletes módszert kínál az ügyfélélmény értékelésére és az elégedettség mérésére a különböző érintkezési pontokon:

Előre elkészített szakaszok a legfontosabb érintési pontok, például a termékminőség, a szállítási sebesség és az ügyfélszolgálat lefedésére.

Könnyen érthető vizuális jelentések , amelyek automatikusan rendezett, áttekinthető összefoglalókba szervezik a válaszokat.

Projektmenedzsment integráció, amely a visszajelzéseket közvetlenül összekapcsolja a ClickUp feladatokkal és prioritásokkal.

✨ Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyek célja a vevői elégedettség mérése, a problémás pontok azonosítása és a vevői élmény javítása.

💡 Profi tipp: Kössd össze a visszajelzéseket közvetlenül a ClickUp feladataival, így prioritást adhatod azoknak a változtatásoknak, amelyek közvetlenül az ügyfelek aggályaira reagálnak, és így gyorsabb és célzottabb válaszokat adhatsz a visszajelzésekre.

5. ClickUp űrlap sablon

Egyszerűsítse az adatgyűjtést és -szervezést a sokoldalú ClickUp űrlap sablon segítségével.

A ClickUp űrlap sablon egyszerűsíti az események tervezését és az adatok gyűjtését képzések, szemináriumok és egyéb rendezvények esetében. Használja a „Születésnap”, „Számlázási cím” vagy „Kapcsolattartási szám” típusú egyéni mezőket a pontos információk gyűjtéséhez.

A sablon többféle nézetet kínál: a regisztrációs űrlap nézet a válaszok rögzítéséhez, a szakaszok nézet a haladás nyomon követéséhez és az összefoglaló nézet az áttekintéshez. Az e-mailes emlékeztetőket automatizálhatja, a beküldött válaszokat rendszerezheti és az adatokat elemezheti – mindezt egyetlen platformon.

Tökéletes professzionális, részletes regisztrációs űrlapok készítéséhez, amelyekkel információkat gyűjthet az esemény résztvevőitől.

✨ Ideális: Rendezvény szervezők és csapatok számára, akiknek regisztrációs adatokat kell gyűjteniük, visszaigazolásokat kell nyomon követniük és rendezvények logisztikáját kell kezelniük.

6. ClickUp visszajelzési űrlap sablon

Gyűjtsen visszajelzési adatokat vizuálisan lenyűgöző formátumban a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával.

Mi lenne, ha az üzleti tevékenységének fejlesztéséhez szükséges visszajelzéseket perceken belül összegyűjthetné, azonnal elemezhetné és hatékony változásokhoz felhasználhatná? Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp visszajelzési űrlap sablon, ez valósággá válik.

Ez a teljes mértékben testreszabható visszajelzési űrlap sablon, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat konkrét információk gyűjtésében, lehetővé teszi a szolgáltatás minőségének értékelését, az elégedettség mérését és a fejlesztési javaslatok gyűjtését.

A visszajelzések cselekvésre ösztönző kategóriákba rendezése és a nyomon követés automatizálása biztosítja, hogy egyetlen válasz se maradjon figyelmen kívül.

A legfontosabb funkciók:

Egyéni mezők: Adjon meg olyan mezőket, mint a szolgáltatók értékelése, fejlesztési javaslatok és általános ajánlások, hogy átfogó visszajelzéseket kapjon.

Többféle nézet : Szerezzen egyedülálló betekintést olyan nézetek segítségével, mint a szolgáltatásértékelések, a részletes visszajelzések és az átfogó ajánlások, hogy hatékonyan értékelhesse az ügyfelek válaszait.

Automatizálás : Állítson be automatikus emlékeztetőket és nyomon követéseket, hogy manuális beavatkozás nélkül biztosítsa a visszajelzések időben történő beküldését.

Adatelemzés: Használja a ClickUp irányítópultjait a trendek és a fejlesztésre szoruló kulcsfontosságú területek azonosításához, biztosítva, hogy a visszajelzések érdemi eredményekhez vezessenek.

✨ Ideális: Vállalkozások és csapatok számára, akik részletes visszajelzéseket szeretnének gyűjteni ügyfeleiktől, vásárlóiktól vagy alkalmazottaiktól, és azokat fejlesztésekhez szeretnék felhasználni.

Könnyű adatgyűjtés a ClickUp segítségével

Ezek az ingyenes SurveyMonkey sablonok még könnyebbé teszik a professzionális felmérések létrehozását. Akár ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, piackutatást végez, vagy belső csapatértékeléseket hajt végre, ezek a sablonok előnyt jelentenek, időt és energiát takarítva meg.

A SurveyMonkey remek eszköz, de nem az egyetlen lehetőség.

Ha olyan all-in-one platformot keres, amely egyesíti a felmérések létrehozását a projektmenedzsmenttel és a csapatmunkával, akkor a ClickUp a megoldás.

Próbálja ki, és találja meg az Ön igényeinek leginkább megfelelő sablont. A következő nagy felismerés csak egy kattintásra van.

