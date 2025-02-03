10 termékvisszajelzési szoftver termékfejlesztő csapatok számára 2025-ben

A termékekkel kapcsolatos visszajelzések gyűjtése betekintést nyújt az ügyfelek elvárásaiba, lehetővé téve a legjobb ügyfélélmény biztosítását. A termékekkel kapcsolatos visszajelzések kérése, a bétatesztelési jelentések és a funkciókkal kapcsolatos visszajelzések néhány módszer erre.

De mi a legjobb módszer mindezen információk összegyűjtésére?

A megközelítés javítása azt jelenti, hogy kiváló minőségű termékvisszajelzési szoftvereket használ, amelyekkel támogatja termékfejlesztő csapatait. A piacon rengeteg szoftver közül lehet választani, és mivel ezek bizonyítottan sikeresek, az Önhöz hasonló vállalkozóknak időbe telik a döntés meghozatala.

Átfogó listát állítottunk össze a 10 legjobb termékvisszajelzési eszközről, amelyben részletesen bemutatjuk azok legegyedibb jellemzőit, korlátait, árait, valamint mások véleményét róluk. Segítünk megtalálni a legmegfelelőbbet!

Mit kell keresnie a termékvisszajelzés-szoftverben?

Íme néhány funkció, amelyre érdemes figyelni egy hatékony termékvisszajelzési eszköz kiválasztásakor:

Többcsatornás visszajelzés: A szoftvernek többcsatornás visszajelzés-gyűjtési támogatással kell rendelkeznie. Képesnek kell lennie adatok gyűjtésére különböző forrásokból, például alkalmazáson belüli felmérésekből, e-mailekből, webes visszajelzési űrlapokból és közösségi médiából.

Testreszabhatóság: Lehetővé kell tennie a felmérések és az ügyfél-visszajelzési űrlapok létrehozását és testreszabását az igényeinek megfelelően. A testreszabhatóságnak lehetővé kell tennie, hogy kérdéstípusokkal, márka hangjával és dizájnnal megtervezze Lehetővé kell tennie a felmérések és az ügyfél-visszajelzési űrlapok létrehozását és testreszabását az igényeinek megfelelően. A testreszabhatóságnak lehetővé kell tennie, hogy kérdéstípusokkal, márka hangjával és dizájnnal megtervezze ügyfél-visszajelzési platformjait.

Valós idejű visszajelzés: A felhasználói visszajelzéseket gyűjtő valós idejű adatgyűjtési és jelentési funkciók elengedhetetlenek az azonnali ügyfél-visszajelzések megszerzéséhez.

Elemzés és jelentések: A sokoldalú elemző eszköz minden kompetens termékvisszajelzési szoftver része. A termékvisszajelzések elemzésével és az összegyűjtött adatok vizualizálásával megismerheti a változó trendeket, és a rendszerből nyert hasznos információk segítségével megfelelően reagálhat rájuk.

Automatizálás: A szoftvernek automatizálási funkciókkal kell rendelkeznie, amelyek könnyítik a csapat tagjainak ismétlődő és unalmas feladatait.

Együttműködés: Lehetővé kell tennie a csapat tagjai, a csapatok és az osztályok közötti együttműködést, hogy megkönnyítse a gyors válaszadást és megakadályozza a félreértéseket egy egységes és megosztott irányítópult segítségével.

Skálázhatóság: Ahogy vállalkozása növekszik, a szoftverének is növekednie kell. Keressen olyan eszközt, amely skálázhatóságot kínál.

A 10 legjobb termékvisszajelzési szoftver

1. ClickUp

Használja a ClickUp űrlapok feltételes logikáját a vásárlóktól származó termékvisszajelzések gyűjtéséhez.

Ha átfogó élményt szeretne a termékvisszajelzés-szoftverével, akkor fontolja meg a ClickUp használatát. Kicsi, közepes és nagy méretű csapatok és vállalkozások egyaránt élvezik a ClickUp használatának előnyeit.

A ClickUp Forms kiválóan alkalmas adatok gyűjtésére és a kapott felhasználói visszajelzések testreszabására. A ClickUp sablonjai megkönnyítik az összes szempont szervezését, és az átfogó termékvisszajelzési felmérés sablonja releváns kiegészítője ennek a listának. A ClickUp együttműködési szoftverként lehetővé teszi a csapatának, hogy közösen oldja meg a problémákat.

Testreszabhatja és egy helyen megtekintheti az összes visszajelzést, hogy javíthassa termékeit és szolgáltatásait.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Forms: Egyszerűsítse ügyfél-visszajelzési ciklusát a ClickUp Forms segítségével, amely lehetővé teszi egyedi űrlapok létrehozását a célzott ügyfél-visszajelzések, többféle Egyszerűsítse ügyfél-visszajelzési ciklusát a ClickUp Forms segítségével, amely lehetővé teszi egyedi űrlapok létrehozását a célzott ügyfél-visszajelzések, többféle ClickUp Form nézet és termékspecifikus részletek számára. Hatékonyan kategorizálja az ügyfél-visszajelzéseket és az ügyfélélményt egyedi mezők segítségével, javítva a szervezést és az elemzést.

Termékvisszajelzési felmérési sablon: Maximalizálja a termékfejlesztést Maximalizálja a termékfejlesztést a ClickUp visszajelzési felmérési sablonjával . Gyűjtse össze a betekintéseket, kövesse nyomon a vélemények alakulását, és könnyedén rangsorolja a fejlesztéseket . A sablon testreszabható állapotokat, részletes kategorizáláshoz használható egyéni mezőket és többféle nézetet tartalmaz a könnyű hozzáférés érdekében. Az integrált projektmenedzsment eszköz funkciói javítják a felmérés általános hatékonyságát.

Adatokon alapuló következő lépések: Az ügyfelektől gyűjtött visszajelzések rávilágítanak a sürgető problémákra és összeállítják a népszerű funkciók iránti igényeket, hogy javítsák a termékfejlesztési tervet. Az összességében javuló ügyfélélmény lesz az eredmény.

AI-támogatott visszajelzés-összefoglalás: A ClickUp olyan AI-t kínál, amely segít elemezni az ügyfelek visszajelzéseit, és a tanulságokat a csapat számára megvalósítható feladatokká alakítja.

Együttműködési funkciók: Hozza össze csapattársait az összes ügyfél-visszajelzés és projekt kapcsán a ClickUp által biztosított egységes és megosztott irányítópult segítségével.

Növelje a termelékenységet a közös feladatkezeléssel: hozzárendelhet feladatokat, megjegyzéseket címkézhet és képernyőfelvételeket oszthat meg egy platformon.

A ClickUp korlátai

A Gantt nézet nem testreszabható és nem elég rugalmas

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Chisel

via Chisel

A Chisel ideális választás, ha átfogó ügyfélszolgálati asszisztenst keres.

Egyedülálló funkciókkal rendelkezik, mint például az Idea Box nevű központi ügyfél-visszajelzés-tároló rendszer, az ügyfél-visszajelzés portálok és a beépített felmérések, amelyek perceken belül elindíthatók. A közönség funkció egy mérföldkőnek számító újdonság.

A Chisel legjobb funkciói

Idea Box: Központosítsa ügyfél-visszajelzési adatait egy tárolóba a Chisel Idea Box segítségével. Ez segít ötleteinek rögzítésében, összeállításában, rendszerezésében és fontossági sorrendbe állításában. Az adatok automatikusan és manuálisan is bevitelre kerülnek.

Vásárlói visszajelzési portál: Gyűjtse össze a vásárlók véleményét Gyűjtse össze a vásárlók véleményét a termékfejlesztési tervben szereplő funkciókról, vagy tegye lehetővé számukra, hogy teljesen új ötleteket javasoljanak a márkájához.

Célközönség: Könnyedén megcélozhatja azokat az ügyfeleket, akiknek visszajelzését szeretné kapni. Szűrje őket nemzetiség, életkor, nem, jövedelem és egyéb szempontok alapján, hogy pontosan megcélozza az ideális felhasználókat a felmérésekhez.

Csiszolja a korlátokat

A felhasználói felület akadozik, és ez betöltési problémákat okozhat.

A funkciók túlterheltsége miatt első használatkor nehézségeket okozhat.

A termékvisszajelzési funkciókat összességében fejleszteni kell, miközben visszajelzéseket és funkciók iránti igényeket gyűjtünk.

Az adatok vizualizációja nem elég mélyreható és nem nyújt elég betekintést

Chisel árazás

Alapvető: Örökre ingyenes

Prémium: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Chisel értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. TypeForm

via Typeform

A Typeform olyan kérdőívek és űrlapok készítésére összpontosít, amelyek szokatlanok. Az űrlapok esztétikai megjelenésére koncentrálnak, hogy gyorsan felkeltsék a kérdőív kitöltőinek figyelmét.

Az űrlapokat könnyedén beágyazhatja több platformba és helyre, ahol a legnagyobb láthatóságot biztosítják. A VideoAsk funkció egyedülálló, lehetővé teszi, hogy beszéljen ügyfeleivel, és közvetlenül kérjen felhasználói visszajelzéseket emberi érintéssel.

A TypeForm legjobb funkciói

Egyedi esztétikai megoldások: Vonzza a felmérésben résztvevők figyelmét egyedi és feltűnő vizuális elemekkel, amelyek kiemelkednek és mély benyomást keltenek.

VideoAsk: Lépjen közvetlen kapcsolatba ügyfeleivel, és kérdezze meg tőlük, mit lehetne javítani egy terméken. Ébressze fel újra az érdeklődést és a hideg leadeket emberi érintéssel, miközben összegyűjti a fejlesztéshez szükséges értelmes adatokat és információkat.

Értelmes beágyazás: Integrálja az űrlapokat zökkenőmentesen a webes és e-mail platformokba, stratégiailag a legrelevánsabb követő kérdésekkel ösztönözve a felhasználókat, hogy mélyebb betekintést nyújtsanak.

A TypeForm korlátai

Egyes felhasználók a Typeform felhasználói felületét zavarosnak és nem intuitívnak találták.

A Typeform testreszabási lehetőségei korlátozottak.

Nem integrálható a Zapier-en kívüli népszerű szolgáltatásokkal.

TypeForm árak

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Plusz: 59 USD/hó 3 felhasználó esetén

Üzleti: 99 USD/hó 5 felhasználó esetén

Vállalati: Egyedi árazás

TypeForm értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (820+ értékelés)

4. ProProfs Survey Maker

via ProProfs

A ProProfs Survey Maker egy online megoldás, amely lehetővé teszi, hogy alig egy perc alatt készítsen felmérést a számos előre elkészített sablon és használatra kész kérdés segítségével.

A szoftver többféle beágyazott felmérést kínál, amelyek azonnal használhatóak különböző típusú adatok gyűjtésére. Az online alkalmazás lehetővé teszi olyan felmérések készítését is, amelyek különböző platformok különböző részein jelennek meg, növelve ezzel azok láthatóságát.

A ProProfs Survey Maker legjobb funkciói

Előre elkészített sablonok: Indítson el teljesen testreszabható felméréseket és űrlapokat 60 másodperc alatt a Survey Maker több mint 100 sablonjának segítségével. Ezek az előre megtervezett felmérési sablonok szervezett felépítésűek.

Többféle adattípus-gyűjtési modell: Gyűjtsön különböző típusú adatokat az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Számos előre betöltött kérdés áll rendelkezésre, amelyek különböző típusú felmérésekhez alkalmasak, a piackutatási felmérésektől és az ügyfél-elégedettségi (CSAT) felmérésektől az NPS-ig és a munkavállalói elkötelezettségi felmérésekig.

Láthatóság javítása: Készítsen központi pontból szavazásokat, felugró ablakokat, oldalsávokat és alkalmazáson belüli felméréseket. A felhasználók által használt platformtól függően testreszabhatja, hogy milyen típusú interakciót szeretne elérni a felmérésével.

A ProProfs Survey Maker korlátai

Az ügyfélszolgálat a problémák megoldása nélkül zárja le a jegyeket, és nem gyűjt termékvisszajelzéseket.

Minden alkalommal, amikor megtekinti a kezdőlapot, a betűtípus és a formázás változásai alapértelmezett értékre állnak vissza, és újra kell végrehajtania őket.

Minimális jelentéskészítési lehetőségek, a jelentések csupán az Excel táblázatban szereplő adatok ábrázolását jelentik, további információk nélkül.

ProProfs Survey Maker árak

Ingyenes csomag: Örökre ingyenes, havi 50 válaszig.

Üzleti terv: 39,99 USD/hó 100 válasz esetén

ProProfs Survey Maker értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. UserTesting

via UserTesting

A UserTesting egy hatékony megoldás termékvisszajelzési igényeire, mivel Audience Management funkciójával lehetővé teszi, hogy hatékonyan elérje célközönségét.

A Human Insight Platform segítségével ügyfelei megismerhetik, mit gondolnak más felhasználók a termékéről. Végül, de nem utolsósorban, a UserTesting gépi tanulási (ML) modelljei segítenek a fontos üzleti döntések meghozatalában.

A UserTesting legjobb funkciói

Közönségkezelés: A UserTesting segítségével gyorsan és egyszerűen szerezhet be felhasználói visszajelzéseket bármely közönségtől. A UserTesting Contributor Network segítségével különböző perspektívákhoz juthat hozzá, vagy kapcsolatba léphet ügyfeleivel, partnereivel, alkalmazottaival és másokkal.

Human Insight Platform: Ismerje meg ezt a videókra fókuszáló platformot, ahol valódi emberek osztják meg tapasztalataikat a termékeivel, Ismerje meg ezt a videókra fókuszáló platformot, ahol valódi emberek osztják meg tapasztalataikat a termékeivel, terveivel , alkalmazásaival, folyamataival, koncepcióival vagy márkáival kapcsolatban, így a felhasználók láthatják és hallhatják értékes véleményüket.

Gép tanulási modellek: Gyorsítsa fel a kritikus üzleti döntéseket a gyors adatvizualizáció és az automatizált betekintés segítségével. A UserTesting gépi tanulási (ML) modelljei ügyesen azonosítják a vásárlói élmény kritikus pillanatait, így nincs szükség munkaigényes manuális elemzésre.

A UserTesting korlátai

A Panels funkciót fejleszteni kell.

A szófelhő funkció nem túl pontos.

Jobb AI szükséges a leíráshoz

Néha hibásan működik, amikor megpróbálja beállítani a tesztet.

UserTesting árak

Alapvető jellemzők: Egyedi árazás

Haladó: Egyedi árazás

Ultimate: Egyedi árazás

UserTesting értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (120+ értékelés)

6. UserVoice

via UserVoice

A UserVoice célja, hogy a legfrissebb visszajelzéseket felhasználva azonnali, érdemi és pozitív változásokat hozzon termékébe. Így a valós idejű visszajelzési funkció a legfőbb értékesítési érv.

Számos, azonnal használható integrációval rendelkezik, amelyek megkönnyítik csapata átállását. A szoftver emellett értékes betekintést nyújt a visszajelzések alapján, amelyek segítenek az optimális üzleti döntések meghozatalában.

A UserVoice legjobb funkciói

Valós idejű visszajelzés: Azonnal gyűjtsön felhasználói visszajelzéseket ügyfeleitől, hogy a Azonnal gyűjtsön felhasználói visszajelzéseket ügyfeleitől, hogy a fejlesztési folyamat során elvégezze a szükséges változtatásokat. A problémás pontokat közvetlenül és azonnal kezelheti.

Integrációs képességek: Használja ki a UserVoice által biztosított integrációs lehetőségeket. Ezek segítenek csapatának alkalmazkodni a változásokhoz és a lehető legjobban kihasználni a rendszert. Az eszköz könnyen integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Fullstory, Teams, Slack, Jira és mások.

Adat alapú betekintés: Használja a UserVoice-t, hogy értékes, adat alapú betekintést nyerjen a felhasználói közösségéből, megerősítve termékkel kapcsolatos döntéseit és elősegítve a felhasználóközpontú fejlesztési megközelítést.

A UserVoice korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget okozott a szoftver használata és navigálása, amikor több termékcsaláddal dolgoztak.

Korlátozott funkcionalitás nagyvállalatok számára

A felhasználók több integrációt kérnek

UserVoice árak

Essentials: 799 USD/hó

Pro: 999 USD/hó

Prémium: 1499 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

UserVoice értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (230+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (60+ értékelés)

7. Usersnap

via Usersnap

A Usersnap egy egyedülálló platform, amely lehetővé teszi, hogy javítsa felhasználói élményét és szokatlan módon lépjen kapcsolatba velük. Egységes visszajelzési rendszerével növeli a felhasználói elkötelezettséget.

A Usersnap egy speciális gombbal rendelkezik a problémák zökkenőmentes rögzítéséhez. Az alkalmazáson belüli visszajelzési funkció rajzolási funkcióval is rendelkezik. Az omnichannel élmény meglehetősen kidolgozott, lehetővé téve az ügyfelekkel való kapcsolattartást és a visszajelzések több szinten történő gyűjtését.

A Usersnap legjobb funkciói

Visszajelzés gomb és menü: Helyezzen el egy dedikált visszajelzés gombot a weboldalán vagy alkalmazásában, hogy zökkenőmentesen rögzíthesse a problémákat és javaslatokat. Ez segít abban, hogy a menü segítségével a megfelelő támogatáshoz és visszajelzési lehetőségekhez irányítsa az ügyfeleket, és linkeket hozzon létre a messenger csevegőjéhez, súgó oldalához vagy más csatornákhoz a folyamat egyszerűsítése érdekében.

Beépített widget: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az alkalmazáson belüli widget segítségével közvetlenül a képernyőjükre rajzoljanak és rögzítsenek megjegyzéseket. Automatikusan csatolja a technikai kontextust, beleértve a böngésző információit, az URL-t és a JavaScript hibákat.

Omnichannel élmény: Interaktív inline értékelők és űrlapok telepítése weboldalakra és e-mailekbe, egyoldalas linkkel, amely bárhol megosztható. A visszajelzések gyűjtésének javítása, az elégedettség mérése és a funkciók iránti igények zökkenőmentes összeállítása különböző csatornákon és eszközökön keresztül.

A Usersnap korlátai

Nincs keresési funkció

A végfelhasználóknak történő visszajelzésekben mellékletek csatolása nem megengedett.

Korlátozott munkafolyamat, csupán négy előre meghatározott állapot

Usersnap árak

Startup: 99 USD/hó 10 felhasználó esetén

Vállalat: 189 USD/hó 15 felhasználónként

Prémium: 329 USD/hó 25 felhasználó esetén

Vállalati: 949 USD/hó

Usersnap értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (47+ értékelés)

8. Hotjar

via Hotjar

A Hotjar hőtérképei kiemelkedő funkciók. Értékes ügyfél-információkkal javíthatják webhelyét. Emellett visszajelzést is adnak egy felvétel formájában, amelyen láthatja, mit látnak és mivel foglalkoznak a felhasználók.

A Visszajelzés widget átfogó adatokat gyűjthet, és lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy dinamikusan megjelöljék egy webhely vagy oldal bizonyos részeit, és visszajelzést adjanak az adott részről.

A Hotjar legjobb funkciói

Hő térképek: Javítsa webhelyének bármely oldalát a Hotjar hő térképeinek segítségével. Ezek segítségével azonosíthatja a figyelmen kívül hagyott területeket, és pontosan meghatározhatja azokat az elemeket, amelyek ösztönzik az értékesítést és a regisztrációkat.

Visszajelzés widget: Testreszabhatja a márkáiról kapott visszajelzéseket egy egyszerű widget segítségével, amelyet beágyazhat a platformjaiba. Az ügyfelek célzott visszajelzéseket adhatnak a webhelyének és termékének konkrét aspektusairól, ha azokat drag-and-click funkcióval kiválasztják.

Felvételek: Szerezzen első kézből származó betekintést a felhasználói élménybe. Nézze meg a tényleges felhasználói munkameneteket, hogy felfedje és kezelje a rejtett súrlódásokat és a konverziót gátló akadályokat.

A Hotjar korlátai

Zavaros és nehézkes felhasználói felület

A megfelelő ügyfélszolgálat hiánya

Korlátozott csomagok kis- és középvállalkozások számára

Hotjar árak

Alap: Ingyenes, napi 35 munkamenetig

Plusz: 39 USD/hó, napi 100 munkamenetig

Üzleti: 99 USD/hó, napi 500 munkamenetig

Ár: 213 USD/hó, maximum 500 napi munkamenetig

Hotjar értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)

9. UserReport

via UserReport

A UserReport egy olyan alkalmazás, amely nem sokat tud, de amit tud, azt tökéletesen végzi. Ez jól látható a három fő funkciójában, nevezetesen a Survey Widget, a Feedback Widget és a Publisher funkciókban.

Ezek zökkenőmentesen egyesülnek, hogy kiváló minőségű adatokat nyújtsanak, amelyek segítenek termékének további fejlesztésében.

A UserReport legjobb funkciói

Felmérési widget: Használja a UserReport felhasználóbarát felmérési eszközét, amelyet gyorsan telepíthet webhelyére. Gyűjtse össze a felhasználók demográfiai adatait és viselkedését, mérje az elégedettséget az NPS segítségével, és integrálja a Google Analytics szolgáltatást a felhasználók átfogó megértése érdekében.

Visszajelzés widget: A funkció segítségével hatékonyan gyűjtheti az ötleteket és kezelheti a hibákat. A felhasználók visszajelzései irányítják a márka és a termék fejlesztését, a szavazás pedig rangsorolja a funkciókat. Testreszabhatja a widgetet a márkájához több mint 60 nyelven.

Kiadói funkciók: Segítsen a kiadóknak egy testreszabott csomaggal, hogy hatékonyan fedezzék fel, érvényesítsék, bemutassák és pénzzé tegyék közönségüket. Segít átalakítani az értékes adatokat hasznosítható információkká, bemutatni a közönség elérését a hirdetőknek, és bizalmat építeni gyönyörű értékesítési csomagokkal, amelyek kiemelik a sikeres kampányok eredményeit.

A UserReport korlátai

A legjobb funkciók fizetős szolgáltatások mögött rejtőznek, áruk nem nyilvános.

Nincs online bemutató lehetőség

UserReport árak

Egyedi árazás

UserReport értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Qualaroo

via Qualaroo

A Qualaroo fejlett célzási funkciójával a megfelelő kérdéseket a megfelelő időben teheti fel a megfelelő felhasználóknak.

Néhány praktikus testreszabási lehetőséggel rendelkezik, amelyek segítségével a visszajelzési platformot a saját igényeinek megfelelően alakíthatja. Emellett iOS és Android rendszereken is létrehozhat alkalmazáson belüli termékvisszajelzési felméréseket.

A Qualaroo legjobb funkciói

Fejlett célzás: Szegmentálja a közönségét, hogy közvetlen kapcsolatba lépjen a megfelelő személyekkel, földrajzi elhelyezkedés, identitás, az oldalon töltött idő, görgetési hely és egyéb paraméterek alapján szűrve őket. Testreszabhatja a felmérést úgy, hogy az csak egyszer jelenjen meg az ügyfélnek, amíg kitölti, vagy amíg el nem éri a célszámot.

Testreszabás: tükrözze márkaimázsát a felméréseiben és visszajelzési űrlapjaiban a vállalati sablon színeinek illesztésével, logók és egyedi szövegek hozzáadásával, minimális Qualaroo márkajelzéssel és az API tervezésével.

Mobilkompatibilis alkalmazáson belüli felmérések: Növelje a felhasználói elkötelezettséget olyan alkalmazásokkal, amelyek stratégiailag alkalmazáson belüli üzeneteket küldenek az első munkamenet során. A Qualaroo Nudges™ zökkenőmentes, időszerű és mobilra optimalizált interakciókat biztosít, garantálva a pozitív mobilélményt. Proaktívan vonja be a felhasználókat, gyűjtsön valós idejű visszajelzéseket, és egyszerűsítse a felmérések létrehozását iOS és Android natív SDK-nk segítségével.

A Qualaroo korlátai

Szükség van egy tömeges művelet gombra, hogy egyszerre több felmérésből exportálhassunk jelentéseket.

Nincs olyan funkció, amely lehetővé tenné a kérdőívek közvetlen beágyazását az e-mail szövegébe.

Nem lehet egyedi diagramokat létrehozni, hogy átfogó képet kapjunk a különböző felmérési mutatókról.

Qualaroo árak

Ingyenes csomag: Örökre ingyenes, havi 50 válaszig.

Üzleti terv: 39,99 USD/hó, maximum 100 válasz

Qualaroo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Fejlessze termékfejlesztését a legjobb termékvisszajelzés-szoftverrel

Íme! Ezek a legjobb termékvisszajelzési eszközök, amelyek segítik fejlesztői csapatait, és naprakészen tartják őket arról, hogy mit gondolnak az ügyfelek a termékről. Nem tudja, melyiket válassza? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!

A feltételes logikán alapuló, robusztus ClickUp Forms segítségével olyan felméréseket hozhat létre, amelyek több csatornán keresztül gyűjtik össze a célközönség adatait. Ráadásul az esztétikus megjelenésű, előre elkészített sablonok szebbé teszik a visszajelzési űrlapokat, és vonzzák a közönség figyelmét.

Jelölőnégyzetes egyéni mező létrehozása egy meglévő ClickUp űrlapon

Nem hisz nekünk? Próbálja ki saját maga! Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!