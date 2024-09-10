A Google Gemini használata: útmutató mesterséges intelligencia chatbot felhasználóknak

Az iparágakban dolgozó szakemberek mindenhol arra törekszenek, hogy egyszerűsítsék a munkafolyamatokat, és időt és energiát nyerjenek vissza, hogy a fontosabb feladatokra koncentrálhassanak, ezért AI-csevegőrobotokhoz fordulnak.

A mai mesterséges intelligencia modellek számos feladatot képesek elvégezni, az e-mailek megírásától és a találkozók jegyzetelésétől a kutatásban való segítségnyújtásig és tartalomötletek generálásáig.

Az egyik ilyen eszköz, amely az utóbbi időben népszerűvé vált a hatékonyságra törekvők körében, a Google Gemini (korábban Bard néven ismert). A Gemini alkalmazás felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és hatékony generatív AI-képességekkel van ellátva. Emellett zökkenőmentesen integrálható más Google-alkalmazásokkal is.

Ebben az útmutatóban részletesen bemutatjuk a Google Gemini-t: a legfontosabb funkciókat, az árakat, a használat módját és más eszközöket, amelyeket érdemes megnéznie.

Akkor vágjunk bele!

Mi az a Google Gemini?

A Google Gemini egy fejlett mesterséges intelligenciával rendelkező csevegőrobot, amelynek célja az információkeresés és a feladatok automatizálásának egyszerűsítése.

A Gemini Pro modell által támogatott mesterséges intelligencia chatbot kiválóan ért és generál szöveget, miközben gyorsan feldolgozza a különböző formátumú információkat, beleértve a képeket, hangokat, videókat és kódokat is.

Korábban a felhasználóknak hagyományos keresési módszerekhez kellett folyamodniuk, például több Google-weboldalon és linkeken kellett navigálniuk. Most azonban a Gemini AI csevegőrobot egyszerűsíti a keresési folyamatot azzal, hogy tömör összefoglalásokat és válaszokat ad a kérdéseire.

Akár híreket, kutatási eredményeket vagy általános információkat keres, ez az eszköz segít strukturált módon hozzáférni a releváns információkhoz.

Bár a Google Gemini egy teljesen funkcionális termék, az eszköz néha még hibákat okozhat vagy pontatlan eredményeket adhat, mivel folyamatosan fejlődik.

A pozitívum azonban, hogy jelentősen javult a korábbi kísérleti Bard modellekhez képest.

A Google Gemini legfontosabb funkciói

Akár SEO-szakértő, szabadúszó szövegíró, diák vagy kezdő programozó vagy, a Google Gemini integrálása a munkafolyamatodba számos feladatodat egyszerűsítheti és növelheti a termelékenységedet. Íme néhány főbb funkciója:

1. funkció: Integráció a Google Apps alkalmazásokkal

Gemini integráció a Google Docs-ban a Google-on keresztül

A Google Gemini egyik legfontosabb funkciója a népszerű Google Workspace alkalmazásokkal való zökkenőmentes integráció , amelyeket valószínűleg már naponta használ, például a Docs, a Sheets, a Google Maps, a YouTube, a Calendar stb.

Ezek az integrációk (közvetlenül a Google alkalmazásokon belül vagy közvetve a Gemini-n keresztül) lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy szöveg, hang vagy képek segítségével könnyedén kommunikáljanak a Gemini-vel, így ez egy sokoldalú eszközzé válik a dolgok elintézéséhez útközben.

Például, ha integrálja a Google Docs és Sheets alkalmazásokkal, a Gemini elemezheti a tartalmát és javításokat javasolhat, függetlenül attól, hogy segítségre van szüksége egy dokumentum felépítéséhez vagy egy hosszú jelentés összefoglalásához.

Nyissa meg az „Ask Gemini” oldalsávot közvetlenül a Docs vagy a Sheets alkalmazásban. Választhat előre definiált parancsot, vagy beírhatja saját kérését. Miután beírta a lekérdezést, a Gemini elemzi a dokumentumot vagy a táblázatot, és javaslatokat kínál az oldalsávon.

Hasonlóképpen, ha elakad egy e-mail vázlat írásában, a Gemini elemezheti a meglévő e-mailjeit, és javaslatokat tehet tömör összefoglalókra, vagy akár segíthet bizonyos szakaszok megírásában a jobb érthetőség és hatékonyság érdekében.

Gemini integráció a Gmailben a Google segítségével

2. funkció: Multimodális funkció

A Google Gemini multimodális, azaz különböző bemeneti formátumokat tud kezelni és feldolgozni, például szöveget, képeket, kódrészleteket vagy hangfelvételeket.

Képalkotás és -elemzés

A Gemini eredményei szöveg-kép promptból származnak

Leírhatja a képalkotáshoz kívánt képet, vagy megadhat egy kódblokkot, és a Gemini könnyedén kielégíti ezeket a kéréseket a megfelelő kimenettel. Az egyetlen hátrány, hogy nem tud emberekről képet generálni.

Kíváncsi rá, miért? Nézze meg, mit mond a Gemini:

Gemini keresési eredmény

A Gemini képes olvasni és megérteni különböző forrásokból származó szövegeket, például könyveket és cikkeket, valamint elemezni a vizuális tartalmakat, hogy azonosítsa a képeken szereplő tárgyakat és jeleneteket.

Képelemzés a Gemini-ben

Videóelemzés

A Gemini képességeit kiterjeszti a videofeldolgozásra is, így kérdéseket tehet fel, leírásokat generálhat és összefoglalhatja a videók legfontosabb pontjait.

Például egyszerűen beillesztheti egy YouTube-videó linkjét a Gemini-be, és megkérheti, hogy foglalja össze a tartalmat egy olyan utasítással, mint „Foglald össze ezt a videót”, és így megkapja a lényeget anélkül, hogy az egész videót meg kellene nézni.

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden videónál működik. Kipróbálnia kell különböző videókat, hogy megtudja!

Fordítás

A Google Assistant megérti az Ön által preferált nyelvet, és a beszélt kérések több mint 100 nyelvre fordítja le. Részben értelmezni tudja a szavak mögött rejlő érzelmeket is, de a finom hangnemeket nem mindig veszi észre. Noha nem képes közvetlenül leírni a felvételeket, szöveg diktálására használhatja, amelyet aztán lefordíthat.

A Google Gemini mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotjával a pontos és naprakész eredményekhez csak egy beszélgetés szükséges. A Gemini a Google keresési eredményeit használja, így biztosítva, hogy a válaszok a legfrissebb rendelkezésre álló adatokon alapuljanak.

Például ez a Google-asszisztens aktuális részvényárfolyamokat tud adni, ha részvényárakról kérdez. Bár nem garantálja, hogy minden lekérdezésre valós idejű információkat ad, a Gemini általában naprakész eredményeket kínál.

Ne feledje, a pontosság a barátja! Minél pontosabbak a parancsai, annál nagyobb az esélye, hogy a legfrissebb információknak megfelelő eredményeket kap. Időérzékeny vagy kritikus részletek esetén azonban célszerű ellenőrizni a megbízható, gyakran frissített forrásokat.

4. funkció: Kódolási képességek

A Gemini kódolási képességei a Google-on keresztül

Ha kezdő programozó vagy, a Google Gemini AI segíthet. Több mint 20 programozási nyelvet támogat, beleértve a Python, Javascript, Java és C++ nyelveket, és könnyedén segíthet a programozási feladatokban.

Ha nehezen írsz meg bizonyos funkciókat vagy kódblokkokat, a Gemini segíthet. Egyszerűen írd le a promptban, hogy mit szeretnél elérni a kóddal, és ez a Google-asszisztens a kívánt programozási nyelven generálja a kódot.

Ezenkívül, ha úgy gondolja, hogy kódjában hibák lehetnek, a Gemini elemezheti azt, azonosíthatja a lehetséges hibákat vagy hatékonysági hiányosságokat, és segíthet felgyorsítani a hibakeresési folyamatot.

A Gemini kódmagyarázóként is működhet. Adjon meg egy kódrészletet, és a Gemini mindent megtesz, hogy világosan elmagyarázza annak működését.

Megjegyzés: Bár a Google Gemini gyorsan képes kódot generálni, fontos, hogy használat előtt alaposan tesztelje azt. Előfordulhat, hogy módosítania kell a kimenetet, hogy garantálja a hibátlan működést és az egyedi igényeinek való megfelelést.

A Google Gemini árai

Örökre ingyenes

Google Workspace integráció: Gemini Business: 24 USD/hó felhasználónként Gemini Enterprise: 36 USD/hó felhasználónként

Gemini Business: 24 USD/hó felhasználónként

Gemini Enterprise: 36 USD/hó felhasználónként

Google One AI Premium csomag: 19,99 USD/hó felhasználónként

Gemini Code Assist: 19 USD/hó felhasználónként (1 éves szerződés)

Gemini Business: 24 USD/hó felhasználónként

Gemini Enterprise: 36 USD/hó felhasználónként

Frissíthetsz a Gemini Advanced-re is, a legújabb és legfejlettebb modellre, amely a Gemini Ultra nyelvi modellen alapul, és csak fizetős változatban érhető el.

A Google Gemini használata

A Google Gemini használata gyerekjáték. Nincs szükség bonyolult regisztrációs folyamatra és rengeteg ellenőrzésre, és a használatához sem kell technikai szakértelem. Így kell csinálni:

A Google Gemini regisztrációs folyamata

Íme egy lépésről lépésre leírt útmutató a Google Gemini regisztrációjához:

1. lépés: Látogasson el a gemini.google.com webhelyre

Keresse meg ezt az URL-t a Google-on a számítógépén, iOS- vagy Android-eszközén, majd kattintson az oldalon megjelenő első linkre.

2. lépés: Jelentkezzen be a Google Gemini-ba

Válassza a „Csevegés a Gemini-vel” gombot.

Megjegyzés: A Gemini eléréséhez 18 év feletti felhasználó számára megerősített Google-fiókkal kell rendelkeznie.

3. lépés: Fogadja el a Google Gemini szolgáltatási feltételeit

A bejelentkezés után el kell fogadnia a Google Gemini szolgáltatási feltételeit az „Elfogadom” gombra kattintva.

4. lépés: Kezdje el használni a Google Gemini szolgáltatást

Miután elfogadta a szolgáltatási feltételeket, egy nagy „Üdvözöljük a Gemini-ben” fül jelenik meg az oldalon, amely tartalmazza a használatának néhány fontos tudnivalóját. Csak kattintson a „Folytatás” gombra, és átirányítják a Gemini oldalára. Ezenkívül ez az oldal lesz az első, amit lát, amikor a jövőben a gemini.google.com oldal ra lép. Ennyi!

Ha fizető Google Workspace-felhasználó (Business vagy Enterprise szintű), akkor a Gemini már előre integrálva van az Ön által megszokott Workspace-alkalmazásokba, például a Docsba és a Sheetsbe. Nincs szükség külön regisztrációra. Csak keresse meg a Gemini ikont az eszközben, és máris kezdheti a használatát.

Hogyan adhatunk be lekérdezést vagy keresési kifejezést a Google Gemini-ben

Az olyan mesterséges intelligencia eszközök használatakor, mint a Google Gemini, a hatékony parancsok (amelyek általában rövid mondatok) elengedhetetlenek a platform maximális kihasználásához. A Gemini oldal alján kattintson az „Írja be ide a parancsot” fülre, és írja be a kérdését – ez a parancs indítja el az első beszélgetést az eszközzel.

A mikrofon gombra kattintva, amely a prompt fül jobb oldalán található, felteheti kérdéseit, és a Gemini meghallgatja és leírja, amit mond.

Íme néhány bevált módszer a hatékony prompt létrehozásához:

Legyen konkrét : Kerülje a homályos utasítások beírását; minél részletesebb, annál jobb. Ahelyett, hogy egyszerűen csak beírná a „írj egy blogot” parancsot a Gemini-be, adja meg a szükséges témát vagy tartalmat, például „Írj egy blogot arról, hogyan lehet az AI-t felhasználni a termelékenység növelésére”.

Adjon meg részleteket a promptban : Adja meg, hogy milyen típusú információkat szeretne belevenni vagy kihagyni a válaszból. Ez segít a Gemini-nek leszűkíteni a keresést és pontosabb eredményeket nyújtani. Említsen meg kulcsszavakat, hangnemet, nyelvi stílust vagy bármely más releváns részletet, hogy a Gemini jobban megértse az Ön igényeit. Például a fent említett példában megkérheti a Gemini-t, hogy vegyen fel 2-3 valós példát nyilvánosan elérhető esettanulmányokból, és tartsa meg a professzionális hangnemet.

Tanuljon a hibákból, mivel ez egy folyamatosan fejlesztett szolgáltatás: Ha a Gemini válasza nem az, amire számított, ne aggódjon. Ne feledje, hogy egy rossz válasz nem jelenti azt, hogy elölről kell kezdeni. A Google Gemini, akárcsak a Google Assistant, egy folyamatosan fejlesztett szolgáltatás. Kiegészítő kérdéseket tehet fel és visszajelzést adhat a korábbi válaszokra, és a Gemini ennek megfelelően módosítja a jövőbeli válaszait.

A Google Gemini szolgáltatási feltételeinek értelmezése

Íme a Google Gemini szolgáltatási feltételeinek legfontosabb pontjainak értelmezése :

A Google adatokat gyűjt

Amikor a Gemini-vel kommunikál, a Google adatokat gyűjt a funkcionalitás javítása és az Ön élményének személyre szabása érdekében. Ezek az adatok tartalmazhatják a keresési lekérdezéseit, a Gemini funkcióinak használatát és az annak segítségével létrehozott tartalmakat.

A Google általában anonimizálja ezeket az adatokat, mielőtt fejlesztési célokra felhasználná őket, így személyes adatai nem kapcsolódnak közvetlenül a szolgáltatáshoz.

Az adatok feletti ellenőrzés

Fontos tudni, hogy bár a Google bizonyos adatokat gyűjt, általában Ön marad a Gemini segítségével létrehozott tartalom tulajdonosa. Ez azt jelenti, hogy Ön irányítja, amit létrehoz, és eldöntheti, hogyan használja fel azt.

Használati korlátozások

A szolgáltatási feltételek ismertetik a Google Gemini korlátait. Ez tiltja az alábbi tevékenységeket:

A Gemini használata bűncselekmények elkövetésére vagy törvények megsértésére

Erőszakot, gyűlöletkeltő beszédet vagy diszkriminációt népszerűsítő tartalom létrehozása

Megtévesztő vagy félrevezető tartalom létrehozása

Hogyan kezdje el használni a Google Gemini szolgáltatást?

Mint már említettük, a Gemini használatát úgy kezdheti el, hogy beírja a parancsot, és másodpercek alatt megkapja a válaszokat. Összefoglalhatja az e-maileket, jelentéseket vagy bármilyen hosszú tartalmat.

Ha egy témáról szeretne információt keresni, írja be kérdéseit a csevegőfelületbe, és a Gemini hatalmas tudásbázisát felhasználva informatív válaszokat ad.

Az eszköz segítségével e-maileket vagy blogbejegyzéseket írhat, kreatív ötleteket gyűjthet, tényeket kutathat és különböző szövegformátumokat generálhat a megadott utasítások alapján. Emellett fordítási funkcióval is rendelkezik, amely segíthet áthidalni a kommunikációs szakadékokat.

Bár a Google Gemini nem egy kódolási platform, javaslatokat tud adni és alapvető kódolási feladatokat tud elvégezni a Workspace integrációján belül.

De ennél többet is kihozhat ebből az alkalmazásból, és javíthatja vele kapcsolatos élményét:

A válasz finomítása: Ha nem tetszik a Gemini által generált első vázlat, további utasításokat adhat, vagy megkérheti, hogy a választ egy bizonyos módon fogalmazza át. A Válasz módosítása gombra (a válasz alatt található harmadik gomb) kattintva még finomíthatja a válaszokat. Itt olyan opciókat választhat, mint rövidebb, hosszabb, egyszerűbb, informálisabb vagy professzionálisabb, hogy megváltoztassa a kimenetet.

Tények ellenőrzése a „Double-Check” funkcióval: A „Double-Check” funkcióval (általában egy nagyítóra emlékeztető ikon) megtekintheti a Gemini válaszának forrásait és hivatkozásait.

Visszajelzés adása: A Google Gemini által generált összes választ értékelheti visszajelzésként. A válasz alatt kattintson a hüvelykujj fel ikonra, ha tetszett a tartalom, vagy a hüvelykujj le ikonra, ha nem tetszett. Megadhatja a válaszának konkrét okát is, és elküldheti azt.

Munkád megosztása: Miután a Gemini segítségével elkészítetted a tökéletes tartalmat, könnyedén megoszthatod azt kollégáiddal, vagy exportálhatod kedvenc alkalmazásaidba, például a Google Docsba vagy a Gmailbe, további szerkesztés vagy terjesztés céljából.

a Google Gemini segítségével

Hogyan kezelheted az adatforgalmat a Gemini-ben

Ha aggódik az adatai nyomon követése miatt, a Google Gemini lehetővé teszi az aktivitás nyomon követésének kikapcsolását és a korábbi aktivitások törlését az alkalmazáson belül. Ehhez a következőket kell tennie:

Látogasson el a Google Gemini oldalára : Nyissa meg a Google Gemini oldalt a kedvenc böngészőjével vagy alkalmazásával.

Hozzáférés a tevékenységi beállításokhoz : Kattintson a felület bal alsó sarkában található „Tevékenység” fülre.

Keresse meg a Gemini alkalmazás tevékenységét : Az oldal tetején láthatja a „Gemini alkalmazás tevékenysége” opciót.

A nyomon követés kikapcsolása : Kattintson a „Kikapcsolás” gombra, amely a Gemini alkalmazás tevékenységének szakaszában látható a jobb oldalon.

Válasszon műveletet: Válassza a „Kikapcsolás” lehetőséget a tevékenységkövetés letiltásához, vagy a „Kikapcsolás és tevékenység törlése” lehetőséget a meglévő tevékenységi adatok eltávolításához.

Ezenkívül a platform lehetővé teszi az egyes parancsok törlését, így még nagyobb kontrollt biztosít az adatok felett. Törölheti az adott időtartamra vonatkozó tevékenységi adatokat is, például az elmúlt napra, az elmúlt órára vagy az összes időre vonatkozóan. Akár egyéni tartományt is beállíthat az adatok törléséhez meghatározott dátumok között.

A Google Gemini használatának előnyei

A Google Gemini minden bizonnyal fejlett és versenyképes a piacon elérhető egyéb mesterséges intelligencia eszközökkel szemben. Íme néhány előnye az eszköz használatának:

Fejlett érvelés: A Google Gemini kivételes érvelési képessége segít megoldani más AI-rendszerekben gyakran előforduló problémákat, például az irreleváns válaszokat. Ez a funkció biztosítja, hogy a válaszok pontosabbak és megbízhatóbbak legyenek, és elősegíti a felhasználók bizalmának és elégedettségének növelését.

Sokoldalú feldolgozás : A Gemini adatfeldolgozási képességei túlmutatnak a szövegen, így képes kezelni olyan információkat is, mint a vizuális elemek, a kódok és még sok más, különböző alkalmazásokhoz. Ez a funkció teszi a Gemini-t hasznossá különböző iparágakban és feladatokban, az adatelemzéstől a tartalomgenerálásig.

Hatékony erőforrás-felhasználás: A Gemini minimális számítási követelményekkel működik, így erőforrás-barát AI-megoldásnak számít. Ez a hatékonyság gyorsabb válaszidőket és zökkenőmentes felhasználói élményt is eredményez.

A Google Gemini felhasználók általánosan tapasztalt problémák

Mint minden más alkalmazás, a Google Gemini sem tökéletes. Ennek is megvannak a maga korlátai, amelyekkel a jelenlegi felhasználók szembesülnek, és amelyeket az új felhasználóknak is tudniuk kell:

Lehetséges pontatlanság : A nagy nyelvi modellek jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a Gemini olyan eredményeket generál, amelyek ténylegesnek tűnnek, de a valós adatokban nem ellenőrizhetők.

Információforrások hiánya : A Gemini gyakran nem említi meg az általa generált információk forrásait. Ez a hiányosság megnehezíti a generált válaszok hitelességének vagy pontosságának ellenőrzését.

Kreativitás és eredetiség : Bár képes kreatív eredményeket létrehozni, a Gemini alkotásai elsősorban a képzési adataiból származnak. Nehézségeket okozhatnak számára a teljesen eredeti koncepciók vagy ötletek, amelyekkel még nem találkozott.

A kezdeti bevitel függőség : A Gemini válasza nagyban függ a kezdeti bevitelektől. Ezért a kívánt válasz megszerzéséhez teljes és pontos kérdéseket kell feltenni a promptban.

Lehetséges elfogultság: A Gemini átveheti azoktól az adatoktól az elfogultságot, amelyekkel betanították. Ez azt jelenti, hogy válaszaiban bizonyos nézőpontokat vagy demográfiai csoportokat részesíthet előnyben, ami tisztességtelen vagy diszkriminatív eredményekhez vezethet.

Google Gemini vélemények a Redditen

Miután átnéztük a Reddit-et a Google Gemini-vel kapcsolatos információkért, egyértelművé vált, hogy bár az eszköz számos előnyt kínál, a felhasználóknak néhány kihívással és problémával is szembe kell nézniük.

Az egyik felhasználó kiemeli, hogy ez a Google-alkalmazás hogyan viszonyul a ChatGPT-hez:

Igen, a Gemini Advanced verziója összehasonlítható a ChatGPT-4-gyel (amely egyre romlott, de még mindig jobb, mint bármelyik más termék a piacon) a tartalomkészítés, összefoglalás stb. tekintetében.

Igen, a Gemini Advanced verziója összehasonlítható a ChatGPT-4-gyel (amely egyre romlott, de még mindig jobb, mint bármelyik más termék a piacon) a tartalomkészítés, összefoglalás stb. tekintetében.

Egy másik Reddit-felhasználó szerint—

A gpt és a gemini válaszainak minőségbeli különbsége megdöbbentő. A gemini válaszait néha teljesen kiragadják a kontextusból, és sok esetben egyenesen tévesek. Kiválóan összefoglalja a YouTube-videókat, de néha még ez sem sikerül.

A gpt és a gemini válaszainak minőségbeli különbsége megdöbbentő. A gemini válaszait néha teljesen kiragadják a kontextusból, és sok esetben egyenesen tévesek. Kiválóan összefoglalja a YouTube-videókat, de néha még ez sem sikerül.

Néhány vélemény egyértelműen rámutatott azokra a területekre, ahol a Gemini jelentős fejlesztésre szorul, például az információk pontosságára és következetességére. Egy vélemény így fogalmazott:

Néhány kérdésem volt a Geminihez, és az újra és újra teljesen ellentmondott önmagának. Még két ember együtt látható képeire is hivatkozott, a vonatkozó URL-ekkel, majd a második kérdésnél tagadta a képek létezését, és mindenre egy sablonos válasszal reagált, hogy még tanul.

Néhány kérdésem volt a Geminihez, és az újra és újra teljesen ellentmondott önmagának. Még két ember együtt látható képeire is hivatkozott, a vonatkozó URL-ekkel, majd a második kérdésnél tagadta a képek létezését, és mindenre egy sablonos válasszal reagált, hogy még tanul.

Egy áttekintés kiemelte, hogy a Gemini felbecsülhetetlen értékű írási asszisztensnek bizonyul, és azt állítja, hogy eredményei elfogulatlanok—

A Gemini egyik kedvenc tulajdonsága, hogy az írási funkciója nem hasonlít egyetlen más AI-hez sem, amit eddig használtam. Nemcsak segít átfogalmazni a gondolataidat, hanem ezt elfogulatlanul teszi. Elmagyarázza, miért írta le abban a stílusban, és hasznos tippeket is ad arra vonatkozóan, hogy miért hagyott ki bizonyos szavakat, például azokat, amelyek érzelmeket keltenek, vagy elterelik a figyelmet a lényegről. Valójában beállíthatod a hangnemet a közönségnek.

A Gemini egyik kedvenc tulajdonsága, hogy az írási funkciója nem hasonlít egyetlen más AI-hez sem, amit eddig használtam. Nemcsak segít átfogalmazni a gondolataidat, hanem ezt elfogulatlanul teszi. Elmagyarázza, miért írta le abban a stílusban, és hasznos tippeket is ad arra vonatkozóan, hogy miért hagyott ki bizonyos szavakat, például azokat, amelyek érzelmeket keltenek, vagy elterelik a figyelmet a lényegről. Valójában beállíthatod a hangnemet a közönségnek.

A Google Gemini mellett számos más AI-eszköz is rendelkezésre áll, amelyekkel egyszerűsítheti munkáját.

ChatGPT: Ez az AI-eszköz, amely megjelenésekor megragadta a kollektív képzeletünket, ma valószínűleg a leghíresebb AI-csevegőplatform. NLP (természetes nyelvfeldolgozás) képességeinek köszönhetően különböző feladatokban segíti a felhasználókat, a kérdések megválaszolásától a szöveggenerálásig. Jól ért és emberihez hasonló válaszokat ad, így hasznos eszköz virtuális asszisztensként, tartalomkészítéshez és egyebekhez. Legnagyobb korlátja azonban, hogy a képzési adatai csak 2023 áprilisáig frissülnek. E korlátot a fizetős Chat GPT Plus-ra való frissítéssel lehet leküzdeni, amely webes böngészési képességekkel is rendelkezik.

Claude: Az Anthropic Claude-ja egy másik népszerű AI eszköz. A ChatGPT-hez hasonlóan a Claude-nak is van ingyenes és fizetős változata. A Claude 3 modellen alapul, és a felhasználók szerint a kimenete emberibb hangzású, mint a ChatGPT-é. Ez az eszköz szöveget generálhat, szerkesztheti a szövegét, és kreatív írásokat készíthet az Ön utasításai alapján. Kiválóan teljesít a logika és az érvelés terén is – rejtvényeket és komplex tudományos problémákat old meg –, és jó tanulótárs lehet egy diák számára.

Egy másik remek Google Gemini alternatíva a ClickUp Brain.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain átfogó, beszélgetésalapú, kontextusfüggő és szerepkörökre épülő AI-funkciókat kínál, amelyekkel optimalizálhatja munkájának hatékonyságát, és ezzel időt takaríthat meg. A ClickUp platformba integrált ClickUp Brain célja, hogy minden iparágban dolgozó szakembereket támogasson különböző feladatok elvégzésében.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt összefoglalhatja a találkozók jegyzetét

A felhasználói adatvédelem iránti elkötelezettség egy kulcsfontosságú tényező, amely megkülönbözteti a ClickUp Brain-t. Egyes harmadik féltől származó AI-eszközökkel ellentétben a ClickUp nem képez AI-modelleket a felhasználói adatok alapján, szigorú hozzáférés-ellenőrzést biztosít, és az AI által generált válaszokat csak az arra jogosult felhasználóknak osztja meg.

Íme néhány funkciója:

Személyre szabott válaszok : Személyre szabott válaszokat ad a ClickUp-on belüli konkrét üzleti kontextusokra, segítve a csapatokat a projektekben, bizonyos feladatokban vagy dokumentumokban való együttműködésükben. Például megkérheti, hogy elemezze a projekt adatait, és ossza meg Önnel a legfontosabb következtetéseket. Még azt is megkérheti, hogy ellenőrizze és értesítse Önt, ha a csapata valamelyik feladata közeledik a határidőhöz.

Tanul és fejlődik : Tanul és alkalmazkodik az Ön igényeihez; minél többet használja a ClickUp Brain-t, annál jobban meg fogja érteni az Ön igényeit, és annál relevánsabb információkat fog nyújtani Önnek.

Több idő a stratégiai munkára : Az AI Project Manager segítségével : Az AI Project Manager segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat , így több időt szánhat a stratégiai gondolkodásra és a döntéshozatalra. Ezenkívül segítséget nyújthat az értekezletek jegyzetének összefoglalásában és a teendők azonosításában, alfeladatok generálásában, standupok és projektfrissítések létrehozásában, lejárt feladatokra vonatkozó emlékeztető küldésében stb.

Információk egy kattintással: A ClickUp Brain AI Knowledge Manager funkciója biztosítja, hogy többé ne kelljen hónapok óta meglévő üzeneteket vagy fájlokat keresnie a ClickUp munkaterületén. Csak kérje meg az AI-t, hogy keresse meg, és másodpercek alatt előkeresi az információt. Ha más alkalmazásokat is összekapcsolt a ClickUp-pal (például a Google Drive-ot), akkor az is kereshet benne, hogy megtalálja, amit keres.

AI írási asszisztens: Az AI írási asszisztens segítségével hatékonyabban hozhat létre tartalmakat, amely mindenféle szöveget képes generálni, a rövid közösségi média bejegyzésektől a hosszú cikkekig. Javaslatokat is kínál a dokumentumok, e-mailek és feladatleírások hangvételének, stílusának és érthetőségének javítására. Ezenkívül több mint 100 kész, szerepkörökre épülő prompt közül választhat, hogy gyorsan létrehozza a tartalmat.

A ClickUp Brain segítségével a kívánt hangnemben és stílusban hozhat létre tartalmakat.

Ezenkívül a ClickUp Brain könnyedén leírja a videókat és lefordítja a jegyzeteket különböző nyelvekre, tovább növelve a termelékenységet és a csapatok közötti együttműködést.

Fordítson szövegeket számos preferált nyelvre a ClickUp Brain segítségével

Ne felejtsd el megnézni a 10 legjobb AI Chrome-bővítményt a termelékenység növeléséhez 2024-ben

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatársonként.

Használja ki a ClickUp Brain erejét

Reméljük, hogy ez a cikk segített megmutatni, hogyan használhatja a Google Gemini-t a legjobb eredmények elérése érdekében. Manapság rengeteg AI-csevegőrobot létezik, és mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai. A ClickUp Brain használata sokkal többet kínál, mint csak az AI előnyeit – a ClickUp fejlett projekt- és feladatkezelési funkciói hatékonnyá és eredményessé teszik a mindennapi munkáját. A ClickUp asztali és mobil alkalmazásként is elérhető.

Pár másodperc alatt megtalálni a releváns információkat a ClickUp feladatok, dokumentumok és projektek között? Megvan.

Néhány kattintással szövegeket, blogbejegyzéseket és e-maileket írni a kedvenc stílusában? Megoldható.

A projektmenedzsment egyszerűsítése és olyan feladatok automatizálása, mint a hibák azonosítása, jelentések és feladatösszefoglalók készítése, virtuális asszisztensként? Megoldható.

És ez még nem minden – regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel a ClickUp Brain széles körű AI-képességeit!