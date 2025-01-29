A legjobb vállalati felmérési szoftverek 2025-ben

A legtöbb vállalat az eredményeiket veszi alapul, hogy számszerűsítse, hogyan teljesítenek. De szerintem ez nem ad teljes képet a helyzetről.

A legjobb módja annak, hogy megértsd, hogyan teljesít valójában a márkád, az, ha megnézed, mit gondolnak rólad az ügyfelek és az alkalmazottak. És mi a legjobb módja ennek a mérésére? Visszajelzési felmérések!

A felmérési eszközök segítségével összegyűjtheti az érdekelt felek visszajelzéseit, és adat alapú döntéseket hozhat. Ugyanakkor egyetértek azzal, hogy ez nagy szervezetekben sokkal nehezebb megvalósítani.

A megoldás olyan vállalati felmérési szoftverekben rejlik, amelyek kifinomult elemzési funkciókkal rendelkeznek, hogy a betekintést megvalósítható eredményekké alakítsák.

Ebben a cikkben bemutatom a legjobb vállalati felmérési szoftvereket, amelyekkel hangulatelemzést végezhet és javíthatja az ügyfelek lojalitását.

Ha összetett hierarchiákkal és sok érintkezési ponttal kell foglalkoznia, akkor a vállalati felmérési eszköznek rendelkeznie kell az alábbi funkciókkal:

Branding testreszabás: Tartsa meg azokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik az űrlap megjelenésének és URL-jének testreszabását a branding konzisztenciája érdekében.

Adatintegráció: Ellenőrizze, hogy az eszköz zökkenőmentesen kapcsolódik-e a meglévő ügyféladatokhoz, és támogatja-e a technológiai infrastruktúráját.

Adatbiztonság: Válasszon olyan eszközt, amely biztosítja az adatbiztonságot és az adatvédelmet, hogy megfeleljen a GDPR, CASL, CCPA és egyéb adatvédelmi protokolloknak.

Automatizálás: Keressen olyan eszközöket, amelyek automatizálják a munkafolyamatot azáltal, hogy összekapcsolják a felmérési válaszokat a feladatokkal és a megbízottakkal.

Elemzés és irányítópult: Gondoskodjon arról, hogy a felmérési adatgyűjtési folyamat lehetővé tegye a fejlett elemzések elvégzését egy vizuális irányítópulton keresztül.

Könnyű használat: Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott alkalmazotti felmérési szoftver könnyen használható és egyszerű felhasználói felülettel rendelkezik az adatok gyűjtéséhez. Ezzel rengeteg időt takaríthat meg a jövőben.

Alapos kutatásaim és több éves visszajelzésgyűjtési tapasztalatom alapján az alábbi eszközöket tudom ajánlani:

1. ClickUp (A legjobb felmérési adatok gyűjtésére és vizualizálására)

A ClickUp az egyik legjobb vállalati felmérési szoftver, mert skálázhatóságra lett tervezve. A nagy szervezeteknek túl sok érdekeltje van. Ezért olyan eszközt részesítenek előnyben, amely nem növeli a feszültséget, és rendszerezett formában tárolja a visszajelzéseket.

Rögzítse a releváns adatokat a ClickUp űrlap nézet segítségével.

A ClickUp Forms egy teljesen testreszabható jelentéskészítő és adatgyűjtő modul, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat. Íme a funkciói:

Egyedi űrlapok létrehozása: Készítsen személyre szabott űrlapokat különböző célokra, például felmérésekhez, visszajelzések gyűjtéséhez vagy feladatok benyújtásához. Ez a testreszabás biztosítja, hogy az űrlapok megfeleljenek a szervezet konkrét igényeinek.

Drag-and-drop felület: A mezőket a felhasználó igényei szerint adhatja hozzá és rendezheti el. Ez az egyszerűség csökkenti az új felhasználók tanulási görbéjét és javítja a felmérés teljesítményét.

Feltételes logika: Készíts relevánsabb és vonzóbb felméréseket a feltételes logika segítségével, amelynek köszönhetően bizonyos kérdések megjelenhetnek vagy megváltozhatnak a korábbi válaszok alapján.

Különböző mezőtípusok: Gyűjtsön átfogó adatokat különböző helyzetekhez, mivel az Űrlap nézet különböző mezőtípusokat támogat, beleértve a feladatmezőket és az egyéni mezőket is.

Nyilvános megosztási lehetőségek: Ossza meg az űrlapokat nyilvánosan, vagy ágyazza be őket weboldalakba, így könnyebben elérheti a felmérések vagy visszajelzések szélesebb közönségét.

Testreszabási lehetőségek: Testreszabhatja az űrlapok megjelenését, beleértve a színeket és a márkajelzéseket, hogy azok összhangban legyenek a vállalati arculattal.

Íme, mit mond egy ügyfél a ClickUp-ról:

A ClickUp kiválóan alkalmas megbeszélésekhez, űrlapok kitöltéséhez, adatok gyűjtéséhez, napi feladatok kezeléséhez, a csapat kapacitásának kezeléséhez, a munkák kezeléséhez, amikor a csapat tagjai szabadságon vagy betegszabadságon vannak, a korábbi adatokhoz, valamint ahhoz, hogy lássuk, mennyi pénzt és kampányt érintett a csapatunk az év során.

Elemezze a felmérési adatokat, és hozza meg döntéseit a ClickUp Dashboards segítségével.

Miután összegyűjtötte a visszajelzéseket, elemezze azokat a ClickUp Dashboards segítségével. Íme a legfontosabb funkciók:

Testreszabható widgetek: Vizualizálja a felmérési eredményeket és mutatókat személyre szabott irányítópultok segítségével, amelyek widgetekkel jelenítenek meg adatokat táblázatok, grafikonok és listák formájában.

Valós idejű adatfrissítések: Hozzáférés a legfrissebb felmérési adatokhoz valós idejű frissítésekkel, hogy a visszajelzések alapján időben hozhassa meg döntéseit.

Adatintegráció: Összesítse a több forrásból származó felmérési adatokat egyetlen irányítópulton, hogy átfogó elemzést készíthessen.

Teljesítménykövetés: Kövesse nyomon a felmérési válaszokkal kapcsolatos legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-ket), például a válaszadási arányt és az elégedettségi pontszámokat, hogy jobb betekintést nyerjen az általános teljesítménybe.

Együttműködési eszközök: Lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy megosszák egymással észrevételeiket és megvitassák a megállapításokat közvetlenül a platformon belül, javítva ezzel a csapatmunkát.

A ClickUp egy másik módszerrel is megkönnyíti a munkáját: sablonokkal! Az egyik legnépszerűbb visszajelzési űrlap sablonunk a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonja.

Töltse le ezt a sablont Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonjával.

Ez a sablon segít a vállalatoknak megérteni, hogy az ügyfelek hogyan vélekednek termékeikről és szolgáltatásaikról. A kérdések nagy része már elkészült – egyszerűen szerkessze a leírásokat, és adjon hozzá logikai áramlást, hogy a sajátjává tegye őket.

Használja az egyéni mezőket a felmérési paraméterek szerkesztéséhez és a négy egyéni nézetet az adatok feldolgozásához, majd jelenítsen meg mindent egy irányítópulton, hogy megalapozott lépéseket tehessen.

A különböző iparágakban és ügyfélszegmensekben tevékenykedő vállalkozások számára a szervezett visszajelzésgyűjtési folyamat a legjobb módszer az időmegtakarításra és az adatok pontosságának megőrzésére.

Töltse le ezt a sablont Növelje az alkalmazottak elkötelezettségét és csökkentse a fluktuációt az alkalmazottak kihívásainak és visszajelzéseinek szegmentálásával a ClickUp alkalmazotti visszajelzési sablonjával.

Egy másik hatékony módszer a vállalat fejlesztésére az, ha ötleteket kér az alkalmazottaktól. A ClickUp alkalmazottak visszajelzései sablonja átláthatóságot és felelősségvállalást elősegítő kultúrát teremt, miközben az alkalmazottak értékesnek és meghallgatottnak érzik magukat.

Gyűjtse össze a részletes, célzott visszajelzéseket, és hozzon létre feladatokat a ClickUp-ban a teendőkből. Szervezze és kövesse nyomon őket a ClickUp Board nézetek segítségével , hogy biztosan végrehajtsák a visszajelzéseket.

Olvassa el még: Hatékony alkalmazotti visszajelzések példái az objektív visszajelzések és a morál javítása érdekében

Kérdőív sablonok segítségével konkrét kérdéseket is feltehet. Például a ClickUp termékvisszajelzési kérdőív sablonja ideális termékfejlesztő csapatok számára, hogy megtudják, mit gondolnak a felhasználók a funkciókról és a hibákról.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp termékvisszajelzési felmérési sablonját a funkciók teszteléséhez és a közönségkutatás elvégzéséhez.

Az ügyfelektől gyűjtött adatok felhasználhatók a termékfejlesztési tervek meghatározásához és a fejlesztési stratégiák módosításához. Vegyünk fel olyan egyéni mezőket, mint a termék használatának gyakorisága, időtartama és az általános elégedettség, hogy minősíthessük a felhasználókat.

A ClickUp legjobb funkciói

Feltételes logika: Adjon hozzá dinamikus használati eseteket egyetlen űrlaphoz úgy, hogy minden kérdéshez feltételes logikát rendel.

Műszerfalak: Szűrje a felmérési adatokat és vizualizálja a következtetéseket a jobb döntéshozatal érdekében.

AI-alapú ösztönzők: A ClickUp Brain segítségével feldolgozhatja a műszerfal adatait, hogy azonnal válaszokat kapjon és betekintést nyerjen a következő lépésekbe. A ClickUp Brain segítségével feldolgozhatja a műszerfal adatait, hogy azonnal válaszokat kapjon és betekintést nyerjen a következő lépésekbe.

Szoros ökoszisztéma: Használja a feladatokat, Kanban táblákat, dokumentumokat, naptárakat és egyéb ClickUp eszközöket anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét.

Automatizálás: Tömeges visszajelzés-kérések küldése és a válaszok alapján feladatok elindítása

A ClickUp korlátai

Számos funkció áll rendelkezésre, és időbe telhet, amíg megismerkedik velük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Jotform (a legalkalmasabb egyszerűsített felmérésekhez)

via Jotform

A Jotform könnyen használható, praktikus űrlapszerkesztőjével nyűgözött le, amely ideális azoknak a vállalatoknak, amelyek most kezdenek bele a visszajelzések gyűjtésébe. Egyetlen kattintással jelentéseket készíthet a válaszokból, és választhat, hogy megosztja a PDF-eket, vagy beágyazza őket a webhelyére, hogy valós idejű frissítéseket kapjon. Lehetőség van offline válaszok gyűjtésére is.

A Jotform legjobb funkciói

Tekintse meg a felmérésre adott válaszokat egy táblázatszerű adatbázisban, amely hasonló más irodai eszközökhöz.

Gyűjtsön visszajelzéseket szakkiállításokon és konferenciákon a saját fejlesztésű kioszk mód segítségével.

Integrálja a fizetési átjárókat közvetlenül az űrlapokba, hogy felméréseken keresztül fogadjon pénzt.

A Jotform korlátai

Nincs alapértelmezésként használható, testreszabható e-mail sablon

Számos fontos funkció csak a drágább csomagokban érhető el, ami megakadályozza a kisebb csapatokat abban, hogy a lehető legjobban kihasználják a szoftvert.

A Jotform árai

Starter: Örökre ingyenes

Bronz: 39 USD/hó felhasználónként

Silver: 49 USD/hó felhasználónként

Gold: 129 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

3. Qualtrics CoreXM (a legjobb AI-alapú felmérési adatfeldolgozáshoz)

via Qualtrics CoreXM

A Qualtrics CoreXM egy érdekelt felek tapasztalatainak és stratégiájának kezelésére szolgáló eszköz, amely mesterséges intelligenciát használ az adatok gyűjtéséhez és a belső kutatások egyszerűsítéséhez. Teljes mértékben olyan vállalatokra összpontosít, amelyek hatékony alkalmazotti visszajelzési eszközöket igényelnek, amelyek a meglévő technológiai infrastruktúrájukkal kompatibilisek.

A felmérések tervezésének drag-and-drop módszere és a generatív mesterséges intelligencia segítségével készült videós visszajelzések összefoglalása értékes munkaidőt takarít meg Önnek.

A Qualtrics CoreXM legjobb funkciói

Engedélyezze a videó- és hangválaszokat a felmérésekben, hogy a válaszadók maximális rugalmasságot élvezhessenek.

Használja ki az üzleti intelligencia eszközöket az adatok elemzéséhez, a visszajelzések összefoglalásához és a legjobb gyakorlatok kidolgozásához.

A felmérési adatokat akár 30 különböző módon exportálhatja a műszerfalakra.

A Qualtrics CoreXM korlátai

Használata bonyolult lehet, ha nincs Qualtrics szakértő a rendelkezésére.

Qualtrics CoreXM árak

Stratégiai kutatás: Egyedi árazás

Stratégiai felhasználói élmény: Egyedi árazás

Stratégiai márka: Egyedi árazás

Qualtrics CoreXM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

4. QuestionPro (A legjobb felmérési panelekhez)

via QuestionPro

A QuestionPro egy megbízható ügyfélkutatási és felmérési szoftver vállalkozások számára. A vállalkozások méretezhetőségi kihívásaira ad választ azzal, hogy több mint 22 millió panelistát kínál, akik készek megosztani visszajelzéseiket a termékekről és szolgáltatásokról.

Az eszköz biztosítja, hogy a panelisták kétszeres beleegyezést adjanak, és különböző háttérrel rendelkezzenek. Az autentikus és egyedi válaszok ideálisak új ajánlatok tesztelésére, mielőtt azokat az ügyfelek számára elérhetővé tennék.

A QuestionPro legjobb funkciói

Végezzen felméréseket különböző régiókban és demográfiai csoportokban a többnyelvű felmérési támogatás segítségével.

Indítson el e-mail automatizálást emlékeztetőkre és nyomon követésekre a felmérés válaszai alapján.

Védje a válaszokat és a résztvevők adatait a GDPR és a CCPA előírásainak megfelelően.

A QuestionPro korlátai

Az e-mail az egyetlen módja a felmérések megosztásának, míg a legtöbb más felmérési eszköz linkmegosztási funkciókat kínál.

A QuestionPro használata a technikai ismereteitől függően megkövetelhet egy meredek tanulási görbét.

QuestionPro árak

Essentials: Örökre ingyenes

Haladó: 99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Team Edition: 83 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Kutatási kiadás: Egyedi árazás

QuestionPro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

5. Birdeye (a legjobb szövegalapú felmérések gyűjtéséhez)

via Birdeye

A Birdeye egy gyönyörűen megtervezett ügyfél-visszajelzéskezelő eszköz, amely minden szempontból megfelel a vállalati felmérési szoftverek követelményeinek. Könnyen használható, vizuális jelzéseket kínál a műszerfalak közötti interakcióhoz, és válaszalapú szabályokkal rendelkezik a követő kérdésekhez.

Azonban a beszélgetésszerű szövegek terén kiemelkedő. A szövegalapú visszajelzésgyűjtés javítja a nyitott és a kitöltött kérdőívek arányát, miközben a legkevesebb súrlódást okozza a vállalati válaszadók körében.

A Birdeye legjobb funkciói

Használja a kifejezetten erre a célra kifejlesztett NPS-felméréseket, hogy azonosítsa azokat az ügyfeleket, akik a márka elkötelezett híveivé válhatnak.

Görgessen végig a válaszokon, és irányítsa a negatív visszajelzéseket jegyekbe – mindezt egy egységes beérkező levelek mappában.

Ismerje meg a demográfiai adatokat a helyalapú szegmentáció és betekintés segítségével.

A Birdeye korlátai

A felhasználók panaszkodtak, hogy az új funkciókat gyakran megfelelő implementáció nélkül vezetik be, ami veszélyezteti az adatok és a rendszer stabilitását.

Birdeye árak

Starter: Egyedi árazás

Növekedés: Egyedi árazás

Dominate: Egyedi árazás

Birdeye értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

6. Typeform (A legjobb felmérési sablonokhoz)

via Typeform

A Typeform az egyik legnépszerűbb elem a listán, és azt kell mondanom, hogy hírnevét megérdemelten szerezte. A Typeform az első naptól kezdve az űrlapokra és felmérésekre összpontosított, ami segített neki finomítani a funkciókat és megszilárdítani pozícióját a szegmensben.

Ez a felhasználóbarát platform egyre növekvő ügyfélkörrel rendelkezik űrlapkészítő munkafolyamatai és vállalati kutatási stratégiái miatt.

A szoftver kiemelkedő jellemzője azonban a lenyűgöző számú sablon. Az előre elkészített sablonok gyönyörűen megtervezettek, könnyen testreszabhatók és gyorsan bevezethetők.

A Typeform legjobb funkciói

Válasszon a számos gondosan összeállított sablon közül, például 360 fokos visszajelzés , fogyasztói magatartás felmérés, értékesítési érdeklődési űrlap, ügyfélelvándorlási felmérés sablon stb.

Próbálja ki a felmérési és űrlapkészítő eszközöket, hogy olyan visszajelzési csatornákat hozzon létre, amelyek megfelelnek céljainak.

Integrálja több mint 300 egyéb eszközzel, hogy javítsa meglévő munkafolyamatát.

A Typeform korlátai

A kérdéseket egyenként kell megválaszolni, mivel a válaszadók nem láthatják az összes kérdést egyszerre.

Typeform árak

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Plusz: 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

TypeForm értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (850+ értékelés)

7. SurveyMonkey Enterprise (A legjobb vállalati szintű biztonsághoz)

a SurveyMonkey Enterprise segítségével

A SurveyMonkey Enterprise a SurveyMonkey alapvető kompetenciáit kiegészíti vállalati szintű adatkezeléssel, hogy a nagyvállalatok is nyugodtan használhassák a felmérési adatokat. Lényegében a SurveyMonkey eredeti verziójának kiváló alternatívájaként működik.

A SurveyMonkey AI asszisztens javaslatokat és munkafolyamat-tippeket kínál, amelyek segítenek az űrlapok elkészítésében. Ezeket a felméréseket linkeken, e-mailben és akár weboldalakba ágyazva is megoszthatja. A felmérési elemző eszköz segítségével hangulatelemzést végezhet, szófelhőket hozhat létre és kategorizálhatja a válaszokat.

A SurveyMonkey Enterprise legjobb funkciói

Hozzon létre és futtasson egyedi értesítéseket a felmérések kitöltéséről, és biztosítson azonnali eredményeket a kvízekhez hasonló játékosított felmérésekhez.

Titkosítsa a válaszadók adatait, és biztosítsa a felmérési irányítópultok biztonságát az egyszeri bejelentkezés (SSO), a HIPAA és a GDPR előírásainak való megfeleléssel.

Használja ki a házon belüli IT-csapatot a SurveyMonkey Enterprise-fiókok figyelemmel kíséréséhez az identitásszolgáltató összekapcsolásával.

A SurveyMonkey Enterprises korlátai

A fejlett elemzési funkciók túlterhelhetik azokat a felhasználókat, akik nem jártasak a technológiában, vagy nem szoktak a SurveyMonkey ökoszisztémához.

SurveyMonkey Enterprises árak

Vállalati: Egyedi árazás

SurveyMonkey Enterprises értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 22 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

8. Survicate (a legjobb többcsatornás felmérésekhez)

via Survicate

Szerette volna már valaha egyszerre létrehozni és elindítani felméréseket termékek, e-mailek és alkalmazások között? A Survicate többcsatornás automatizálásával valami hasonlóval foglalkozik, amely minden felhasználói utazás szakaszát kiszolgálja.

A termékélmény mérésétől az események által kiváltott felméréseken át a látogatási tulajdonságok konfigurálásával végzett webhelykutatásokig a Survicate ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagyszabású visszajelzésgyűjtési kampányokat indítanak minden érintkezési ponton.

A Survicate legjobb funkciói

Adjon hozzá nyomkövető kódot az alkalmazásokhoz, webhelyekhez és linkekhez, hogy több felmérést is elindíthasson és nyomon követhessen.

Használjon fejlett logikát, hogy a korábbi válaszok alapján releváns kérdéseket tegyen fel a válaszadóknak.

Vonja be a közösségi média felhasználóit a felmérési kampányokba közvetlen linkmegosztás és QR-kódok segítségével.

A Survicate korlátai

Annak ellenére, hogy többcsatornás felmérési adatgyűjtést támogat, a műszerfal nem összesíti a felmérési eredményeket a különböző csatornákról, ami korlátozza a betekintést.

Survicate árak

Örökre ingyenes: 25 válasz/hónap

Üzleti: 99 USD/hó

Ár: 299 USD/hó

Survicate értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (35+ értékelés)

9. Qualaroo (a legjobb a felhasználók visszajelzésének ösztönzésére)

via Qualaroo

A Qualaroo megoldja a visszajelzések gyűjtésének egyik legnagyobb problémáját: a kontextusba ágyazott kérdéseket. Saját fejlesztésű „Nudge” funkciójával elemzi a képernyő tartalmát és a felhasználók szándékait. Ez lehetővé teszi a Qualaroo számára, hogy releváns és egyedi kérdéseket tegyen fel, amelyek javítják a felhasználói élményt és a válaszadási arányt.

A Qualaroo optimális kihasználásához be kell ágyaznia a beállítási kódot a Google Tag Managerbe, szerkesztenie kell a kérdéseket, és összegyűjtenie kell az információkat a nudges segítségével.

A Qualaroo legjobb funkciói

Beépítheti az űrlapokba a fejlett célzási paramétereket, mint például az aldomainok, a reguláris kifejezések, az identitások, a görgetési hely és a kilépési szándék.

Futtassa a Qualaroo Nudge-ot a Figma, Invision és Adobe XD prototípusokban a termékfejlesztés finomításához.

Érzelemelemzés és betekintés az IBM Watson segítségével

A Qualaroo korlátai

A sablonok nem osztályok, hanem célok szerint vannak rendszerezve, ami megnehezíti a csapatok számára a megfelelő sablon megtalálását.

Qualaroo árak

Ingyenes: Legfeljebb 50 válasz

Üzleti: 39,99 USD/100 válasz havonta

Qualaroo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

10. Suzy Insights (A legjobb a fejlett felmérési módszerekhez)

via Suzy Insights

A Suzy Insights egy mesterséges intelligenciával működő kutatási eszköz, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén elkészítsen munkavállalói elégedettségi kérdőíveket, és márkaelemeket építsen be az űrlapokba. A válaszokat mesterséges intelligencia által feldolgozott információkká alakítja, így az adatokat azonnal felhasználhatja.

A Suzy Insights vállalati felmérési szoftverként azonban különböző típusú felmérési támogatásokkal tűnik ki. A monadikus teszteléstől a TURF-elemzésig és a hő térképezésig, ha különböző módszerekkel szeretne kísérletezni, a Suzy Insights az Ön eszköze.

A Suzy Insights legjobb funkciói

A retargeting, a felmérési logika és a profilalkotási pontok segítségével alakítsa a szokásos felméréseket hatékony adatgyűjtési csatornává.

Automatizálja a PowerPoint és Excel exportálást, hogy időt takarítson meg és továbbra is a meglévő eszközökkel dolgozhasson.

Végezzen felméréseket előre meghatározott felhasználási esetekhez, például koncepcióteszteléshez, versenytárs-elemzéshez és fogyasztói profilalkotáshoz.

A Suzy Insights korlátai

Az eredmények összefoglalásával ellentétben a kereszt táblázat adatait manuálisan kell bevinni a PowerPointba.

Megtanulása nehéz azok számára, akik csak most kezdenek el fogyasztói kutatást végezni.

Suzy Insights árak

Egyedi árazás

Suzy Insights értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (125+ értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

11. Sogolytics (A legjobb egységes felmérés- és visszajelzéskezeléshez)

via Sogolytics

A Sogolytics egy sor felmérési és élménykezelési eszközt kínál, amelyek együttesen átfogó adatgyűjtési megoldást nyújtanak. A SogoSurvey és a SogoCore két kiemelt termék, amelyeket együtt használtam a legjobb felmérési eredmények elérése érdekében.

A SogoSurvey segítségével egyszerű online felméréseket hozhat létre és oszthat meg, míg a SogoCore többcsatornás terjesztéssel, AI-alapú jelentésekkel és adatkezeléssel fejleszti a munkafolyamatot.

A Sogolytics legjobb funkciói

Készítsen átfogó, de különálló felmérési jelentéseket minden csapat és demográfiai csoport számára.

Exportálja az adatokat vissza a Sogolytics-be, hogy tovább elemezze és hasznosítható információkat szerezzen.

Automatizálja a felmérések időtartamát, a meghívókat és az emlékeztetőket, hogy mindig szem előtt tartsa a felmérési céljait.

A Sogolytics korlátai

Előfordulhat, hogy egy kis időbe telik, mire megszokja az összes Sogo eszközt és funkciót.

Sogolytics árak

SogoCore: Egyedi árazás

SogoCX: Egyedi árazás

SogoEX: Egyedi árazás

Sogolytics értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)

12. SurveyLegend (A legalkalmasabb vizuálisan vonzó felmérésekhez)

via SurveyLegend

Míg számos más vállalati felmérési szoftver bonyolult munkafolyamatokkal terhelt, a SurveyLegend más megközelítést alkalmaz.

Demokratizálja a felmérések készítését azáltal, hogy leegyszerűsíti a lépéseket és vizuális ösztönzőket használ, amelyek segítenek gyönyörű űrlapok tervezésében. Megkapja az összes alapvető funkciót, mint például a márkajelzés, a linkek megosztása, a beágyazás és a kiváló elemzések.

A SurveyLegend legjobb funkciói

Készítsen és kövessen nyomon felméréseket különböző eszközökön, zökkenőmentes platformok közötti támogatással.

Adjon hozzá logikai áramlást és elágazásokat, hogy a felméréseket különböző útvonalakra ossza fel a könnyű szegmentálás érdekében.

Készítsen jobbról balra író felméréseket, natív támogatással az RTL nyelv, a tervezés és az elemzés számára.

A SurveyLegend korlátai

Az ingyenes verzió nem rendelkezik adat-exportálási opcióval.

SurveyLegend árak

Kezdő: Ingyenes

Pro: 19 USD/hó

Üzleti: 39 USD/hó

Legendary: Egyedi árazás

SurveyLegend értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

Egyszerűsítse a vállalati felmérési adatok feldolgozását a ClickUp segítségével

A fent említett vállalati felmérési szoftverek többsége segít a kutatásban és az elemzésben, de ritkán egyszerűsíti a folyamatot. A ClickUp kiemelkedik a többi közül, mert nem szükséges külön eszköz a visszajelzések kérése és az összegyűjtött adatok feldolgozása.

A ClickUp Forms egy okosan megtervezett vállalati felmérési platform része, amely feladatok, dokumentumok, vizuális irányítópultok és jelentések kezelését is magában foglalja. Felhasználóbarát felületet biztosít egyedi felmérések létrehozásához, válaszok gyűjtéséhez és részletes betekintésen alapuló, adatközpontú döntések meghozatalához.

Próbálja ki a ClickUp-ot, egy all-in-one megoldást a munkavállalók, ügyfelek és más érdekelt felek felmérési adatainak gyűjtésére, szegmentálására és elemzésére.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát!