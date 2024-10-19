A 10 legjobb gyártási CRM 2025-ben (vélemények és árak)

Ha a gyártóiparban dolgozik, és olyan CRM-et keres, amely javítja a folyamatokat és bővíti az ügyfélkört, akkor ne keressen tovább. Összeállítottunk egy listát a kiváló gyártási CRM szoftverekről és eszközökről, amelyek segítenek a kritikus kapcsolatok kezelésében, az értékesítés növelésében, a folyamatok racionalizálásában és a műveletek optimalizálásában.

Ebben a blogban kiválasztottuk a tíz legjobb gyártási CRM szoftverterméket az áruk, funkcióik, ügyfélszolgálatuk és általános teljesítményük alapján, a kulcsfontosságú kapcsolatok kezelése és a működés optimalizálása tekintetében. Ezek a legjobban értékelt megoldások tele vannak olyan funkciókkal, mint a hatékony elemzések és a testreszabható platformok, amelyek segítenek Önnek a versenytársak előtt maradni.

Akkor vágjunk is bele!

Mi jellemzi a jó gyártási CRM-et?

Vessünk egy pillantást néhány olyan kulcsfontosságú funkcióra, amelyek egy kiváló gyártási CRM szoftvert jellemeznek. A legjobb eszközöknek a következőket kell biztosítaniuk:

Elemzés és jelentések : Átfogó ügyfélkapcsolat-kezelési funkciók testreszabható irányítópultokkal és robusztus jelentéskészítési funkciókkal, amelyek betekintést nyújtanak a legfontosabb teljesítménymutatókba, hogy segítsenek előre jelezni a jövőbeli értékesítést és megalapozottabb üzleti döntéseket hozni.

Skálázhatóság és testreszabhatóság : Egy megbízható : Egy megbízható CRM-rendszernek olyan testreszabási lehetőségeket kell kínálnia, amelyek lehetővé teszik a gyártók számára, hogy igényeiknek és preferenciáiknak megfelelő munkafolyamatokat építsenek ki, és rugalmasságot biztosítanak számukra a platformnak a csapatuk és üzleti tevékenységük méretének megfelelő módosításához.

Vezető generálás és menedzsment : Automatizált vezető generálási és : Automatizált vezető generálási és ápolási folyamatok a hatékony ügyfélelérés érdekében.

Munkafolyamat-automatizálás és rendeléskezelés : értékesítési és marketingautomatizálás, rendeléskövetés és ügyfélszolgálati folyamatok

Felhasználóbarát felület : Könnyen használható felület, amely megkönnyíti a felhasználók általi elfogadását, és : Könnyen használható felület, amely megkönnyíti a felhasználók általi elfogadását, és időt és erőforrásokat takarít meg.

Mobil és távoli hozzáférés : Válasszon olyan CRM rendszert, amely mobilalkalmazáson keresztül is elérhető. Ez lehetővé teszi az értékesítők, vezetők és más fontos érdekelt felek számára, hogy bármikor és bárhonnan megtekintsék a frissítéseket, hozzáférjenek az ügyféladatokhoz és egyebekhez.

Megfizethető árak: Rugalmas árazási lehetőségek minden méretű gyártó vállalkozás számára.

A 10 legjobb CRM gyártó vállalkozások számára

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját, valamint kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A ClickUp egy hatékony CRM-eszköz, amely projektmenedzsment-megoldásként is funkcionál bármilyen típusú vállalkozás, csapat és felhasználási eset számára, beleértve az értékesítéskezelő alkalmazást és a gyártáshoz szükséges CRM-et.

A platform robusztus funkciókat kínál, amelyek segítenek a potenciális ügyfelek kezelésében, a jelentések és elemzések készítésében, az értékesítési előrejelzésekben és még sok másban. A legfontosabb, hogy nagyfokú rugalmasságának köszönhetően a felhasználók saját üzleti igényeiknek megfelelően testreszabhatják a platformot.

A ClickUp gyártóknak szánt CRM szoftver használatával minden ügyféladatát rendszerezve és könnyen hozzáférhetővé teheti, miközben egyszerűsíti az értékesítési folyamatot és javítja az értékesítési csapat és a szervezet más részlegei közötti együttműködést.

A ClickUp legjobb funkciói

Teljesen testreszabható platform több száz rugalmas és intuitív projektmenedzsment funkcióval.

Válasszon több mint 15 egyéni nézet közül, beleértve a Lista nézetet, ahol létrehozhat egy egyedi gyártási CRM-et, amely megfelel az Ön egyedi üzleti igényeinek és munkafolyamat-preferenciáinak.

Hozzon létre egyedi mezőket , amelyek megfelelnek gyártóvállalkozásának speciális igényeinek, hogy a fontos információk mindig láthatóak legyenek.

Valós idejű jelentések és fejlett elemzések egyedi irányítópultokkal

Állítson be egyedi állapotokat, hogy különböző szakaszokat adjon hozzá projektjeihez, és egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

Használjon címkéket a kapcsolattartók és ügyfelek hely, iparág vagy bármely más releváns kategória szerinti rendezéséhez.

Automatizálja munkafolyamatát előre elkészített és egyedi automatizálási megoldásokkal.

Egyszerűsítse munkafolyamatát a ClickUp és több mint 1000 munkaeszköz integrálásával.

Mobilalkalmazás távoli munkavégzéshez

PRO TIPPIsmerje meg, hogyan hozhat létre saját CRM-et a ClickUp-ban, tekintse meg a CRM-példákat és felhasználási eseteket, és használja a ClickUp CRM-sablonjait, hogy megkönnyítse az indulást.

A ClickUp korlátai

A rendelkezésre álló funkciók száma miatt meredek a tanulási görbe.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes csomag : Funkciókban gazdag ingyenes csomag

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

2. Thryv

Kezelje ügyfeleivel való interakcióit, folytasson marketingkampányokat e-mailes marketinggel és még sok mással a Thryv segítségével.

A Thryv egy all-in-one CRM gyártók számára, amely olyan kulcsfontosságú funkciókat kínál, mint a találkozók ütemezése, a fizetések feldolgozása és az e-mailes marketing. Emellett integrálható olyan népszerű platformokkal, mint a QuickBooks és az Outlook, így az üzleti tevékenységek hatékonyan kezelhetők egy helyről.

A Thryv legjobb funkciói

Integrált időpontfoglalás a gyártás számára

Fizetési feldolgozási képességek

E-mail marketing funkciók

Robusztus eszközök az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez

A Thryv korlátai

A mobilalkalmazás hibás lehet.

Más CRM-ekhez képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincs beépített hívásfunkció

Thryv árak

Starter : 45 USD/hó

Alapvető : 95 USD/hó

Professzionális : 195 USD/hó

Vegye fel velünk a kapcsolatot a vállalati árakért

3. FreeAgent CRM

Rögzítse e-mailjeit, hívásait, találkozóit és egyebeket a FreeAgent CRM segítségével.

A FreeAgent CRM egy felhőalapú ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz, amelyet kisvállalkozások számára terveztek. Ez a CRM szoftver tartalmazza a folyamatkezelés, a potenciális ügyfelek nyomon követése és az átfogó jelentéskészítés funkcióit, ami kiemelkedő CRM-mé teszi a gyártás számára. A platform intuitív és egyszerű, ami kiváló választássá teszi azoknak a gyártó cégeknek, amelyek egyszerű CRM-et keresnek.

A FreeAgent CRM legjobb funkciói

Automatizált potenciális ügyfelek kezelése

Intuitív folyamatkezelés

Testreszabható kapcsolattartás-kezelés

Könnyen használható

A FreeAgent CRM korlátai

Korlátozott integrációk

A jelentéskészítési funkciók nem annyira fejlettek, mint más CRM-eknél.

Nincs mobilalkalmazás a távoli munkavégzéshez

FreeAgent CRM árak

Starter : 0 USD/hó

Professzionális : 29 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 99 USD/hó/felhasználó

4. Hubspot CRM

Kezelje kapcsolatait, értékesítését, értékesítési csatornáját, digitális marketingjét és potenciális ügyfeleit a Hubspot CRM segítségével.

A Hubspot CRM kiváló választás gyártók és minden olyan értékesítési csapat számára, amely megfizethető, felhasználóbarát CRM-megoldást keres. Integrációs képességeivel és automatizált funkcióival ez a CRM-szoftver segíthet a vállalkozásoknak a potenciális ügyfelek megszerzésében, időmegtakarításban, valamint az általános értékesítési és marketingtevékenységek javításában.

A Hubspot CRM legjobb funkciói

Integráció más Hubspot eszközökkel , például a Marketing Hub és a Sales Hub alkalmazásokkal.

Testreszabható irányítópultok és jelentések az értékesítési csapat támogatásához

Automatizált potenciális ügyfelek rögzítése és generálása

A Hubspot CRM korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincs beépített telefonfunkció

Korlátozott ügyfélszolgálat az ingyenes verzióhoz

Hubspot CRM árak

Ingyenes : Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint például a kapcsolattartás kezelése, az üzletek nyomon követése és az e-mail sablonok.

Starter : 50 USD/hó áron kezdődik, és fejlettebb funkciókat tartalmaz, például találkozók ütemezését, élő csevegést és e-mail nyomon követést.

Professional : 500 USD/hó áron még fejlettebb funkciókat kínál, mint például a prediktív lead scoring és az egyedi jelentések.

Vállalati: Egyedi árazás a komplexebb igényekkel rendelkező vállalkozások számára

5. NetHunt CRM

Kezelje a potenciális ügyfeleket, ápolja az ügyfélkapcsolatokat, kövesse nyomon az értékesítés előrehaladását és még sok mást a NetHunt CRM segítségével.

A NetHunt CRM egy felhőalapú szoftver, amely az értékesítési és ügyfélszolgálati műveletek racionalizálására összpontosít, ami kiváló CRM-megoldássá teszi a gyártás számára. CRM-szoftverként számos funkcióval látja el a vállalkozásokat az ügyféladatok kezelése, a munkafolyamatok automatizálása és az ügyfél-elkötelezettség javítása érdekében.

A NetHunt legjobb funkciói

Integráció a Gmail-lel

Testreszabható munkafolyamatok és folyamatok

Automatizált potenciális ügyfelek rögzítése

E-mail nyomon követés és sablonok

Mobilalkalmazás távoli hozzáféréshez

A NetHunt korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincs beépített telefonfunkció

Korlátozott ügyfélszolgálat az ingyenes verzióhoz

NetHunt árak

Ingyenes: Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint például a kapcsolattartás kezelése, e-mailek nyomon követése és tömeges e-mail kampányok.

Professional: 24 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik, és fejlettebb funkciókat tartalmaz, többek között folyamatkezelést, egyéni mezőket és jelentéskészítést.

Vállalati: 48 USD/felhasználó/hónap áron még fejlettebb funkciók, például több csatorna és fejlett automatizálás áll rendelkezésre.

6. Maximizer CRM

Kövesse nyomon az értékesítők tevékenységét, figyelje az egyéni hatékonyságot és még sok mást a Maximizer CRM segítségével.

A Maximizer CRM egy felhőalapú szoftver, amely az üzleti vállalkozások számára eszközöket biztosít az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat irányításához. A csapatok ezt az eszközt gyártási CRM-ként használhatják, mivel számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek az üzleti vállalkozásoknak növelni termelékenységüket, javítani ügyfél-elkötelezettségüket és ösztönözni bevételeik növekedését.

A Maximizer CRM legjobb funkciói

Testreszabható irányítópultok

Automatizált potenciális ügyfelek rögzítése

Beépített telefonfunkció

Integráció a Microsoft Outlook programmal

Mobilalkalmazás távoli hozzáféréshez

A Maximizer CRM korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentésekhez

Elavult felhasználói felület

Korlátozott ügyfélszolgálat az ingyenes verzióhoz

Maximizer CRM árak

Ingyenes: Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint például Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint például a kapcsolattartás kezelése és az üzleti lehetőségek nyomon követése.

Előnyök: 35 USD/felhasználó/hónap áron elérhető fejlettebb funkciók, többek között e-mail marketing, előrejelzés és folyamatkezelés.

Vállalatok: Egyedi árazás a komplexebb igényekkel rendelkező vállalkozások számára

7. EngageBay

Az EngageBay segítségével szerezzen ügyfeleket, vonzza be és alakítsa át a webhely látogatóit ügyfelekké.

Az EngageBay kiváló választás azoknak a gyártóknak, akik költséghatékony, all-in-one CRM megoldást keresnek. Automatizálási funkciói segítségével a vállalkozások időt takaríthatnak meg, és javíthatják értékesítési és marketingtevékenységeiket. A vállalkozásoknak azonban szem előtt kell tartaniuk, hogy ennek az eszköznek a gyártáshoz használt CRM-ként vannak korlátai – a jelentések és integrációk testreszabási lehetőségei korlátozottak.

Az EngageBay legjobb funkciói

Átfogó, mindent magában foglaló megoldás

Testreszabható irányítópultok és munkafolyamatok

Automatizált potenciális ügyfelek megszerzése és ápolása

Mobilalkalmazás távoli hozzáféréshez

Az EngageBay korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentésekhez

Nincs beépített telefonfunkció

Más CRM-eszközökhöz képest korlátozott integrációs lehetőségek

EngageBay árak

Ingyenes : Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint például a kapcsolattartás és az üzletek nyomon követése.

Alap : 8,99 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik, fejlettebb értékesítési és marketingfunkciókkal, például e-mail sorozatokkal és webes űrlapokkal.

Növekedés : 29,99 USD/felhasználó/hónap áron még fejlettebb funkciók, például fejlett jelentéskészítés és automatizálás érhető el.

Pro: 47,99 USD/felhasználó/hónap áron további ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolat-kezelési funkciók állnak rendelkezésre.

8. Freshsales

Kezelje a meglévő és potenciális ügyfelekkel való interakciókat a Freshsales CRM segítségével.

A Freshsales egy könnyen használható CRM eszköz, amely gyártó vállalatok számára számos funkciót kínál az ügyféladatok kezeléséhez és a munkafolyamatok automatizálásához. Intuitív felülete miatt népszerű választás a költséghatékony CRM megoldást kereső kis- és középvállalkozások számára.

A Freshsales legjobb funkciói

Testreszabható folyamatok és irányítópultok

Automatizált potenciális ügyfelek rögzítése és pontozása

Beépített telefon- és e-mail integráció

Fejlett jelentéskészítés és elemzés

Mobilalkalmazás távoli hozzáféréshez

A Freshsales korlátai

A alsóbb szintű csomagoknál korlátozott számú egyéni mező és munkafolyamat áll rendelkezésre.

Más CRM-eszközökhöz képest korlátozott integrációs lehetőségek

Egyes felhasználók a mobilalkalmazás lassú válaszidejéről számoltak be.

Freshsales árak

Sprout: Ingyenes, korlátlan számú felhasználó számára, alapvető funkciókkal, mint például a potenciális ügyfelek, a kapcsolatok és az üzletek kezelése.

Blossom: 12 USD/felhasználó/hónap áron elérhető fejlett értékesítési CRM funkciók, például potenciális ügyfelek pontozása és jelentések készítése.

Garden: 25 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik, és fejlettebb funkciókat kínál, például területkezelést.

Estate: 49 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik, további ügyfélszolgálati funkciókkal, mint például jegyrendszer és fejlett elemzés.

9. Keap CRM

Használja a Keap CRM-et fizetésekhez, ütemezéshez, jelentésekhez és egyebekhez.

A Keap CRM kiváló választás azoknak a gyártóknak, akik átfogó CRM-megoldást keresnek automatizálási funkciókkal. Ez a CRM-szoftver testreszabható folyamatokkal és szakaszokkal rendelkezik, amelyek segíthetnek a vállalkozásoknak az értékesítési folyamatok racionalizálásában, e-kereskedelmi integrációja pedig hozzájárulhat a bevételek növekedéséhez. A vállalkozásoknak azonban tisztában kell lenniük a jelentések korlátozott testreszabási lehetőségeivel és a beépített telefonfunkció hiányával.

A Keap CRM legjobb funkciói

Automatizált potenciális ügyfelek rögzítése és nyomon követése

E-kereskedelmi integráció

Mobilalkalmazás távoli hozzáféréshez

Fejlett jelentéskészítés és elemzés

A Keap CRM korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentésekhez

Nincs beépített telefonfunkció

Egyes felhasználók lassú válaszidőkről számoltak be.

Keap CRM árak

Grow: 79 USD/hó áron kezdődik, maximum 500 névjegy kezelésére alkalmas, és olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint a névjegyek kezelése és a találkozók ütemezése.

Előnyök: 149 USD/hó áron akár 500 névjegy kezelésére alkalmas, és olyan fejlettebb funkciókat is tartalmaz, mint az automatizálás és a potenciális ügyfelek pontozása.

Infusionsoft: Egyedi árazás a fejlettebb funkciókhoz, mint például az e-kereskedelem és az értékesítési folyamat automatizálása.

10. Benchmark Email CRM

Érje el célközönségét és vonzzon új ügyfeleket a Benchmark Email CRM segítségével!

A Benchmark Email CRM kiváló választás azoknak a gyártóknak, akik megfizethető és könnyen használható e-mail marketing eszközt keresnek. Drag-and-drop e-mail szerkesztője és automatizálási funkciói segíthetnek a vállalkozásoknak időt megtakarítani és javítani az elkötelezettséget. A vállalkozásoknak azonban szem előtt kell tartaniuk az e-mail sablonok korlátozott testreszabási lehetőségeit és a beépített telefonfunkció hiányát.

A Benchmark Email CRM legjobb funkciói

Drag-and-drop e-mail szerkesztő

Automatizált e-mail kampányok

A/B tesztelés

Fejlett jelentéskészítés és elemzés

Integráció más marketingeszközökkel

Benchmark Email CRM korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek az e-mail sablonokhoz

Nincs beépített telefonfunkció

Korlátozott ügyfélszolgálati lehetőségek

Benchmark Email CRM árak

Ingyenes: Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint például az e-mailek tervezése és elküldése.

Előny: 13,99 USD/hó áron elérhető fejlettebb funkciók, beleértve az automatizálást és az A/B tesztelést.

Plusz: 27,99 USD/hó áron elérhető, és további funkciókat tartalmaz, mint például az elkötelezettség szegmentálása és a viselkedés automatizálása.

Vállalatok: Egyedi árazás a komplexebb igényekkel rendelkező vállalkozások számára

Találja meg a legjobb CRM-et a gyártóipar számára

A gyártáshoz megfelelő CRM kiválasztása döntő jelentőségű lehet az üzleti működés racionalizálása és az értékesítési teljesítmény növelése szempontjából. A legjobb CRM-rendszerek segítenek az ügyfélkezelésben, a marketing automatizálásában, a potenciális ügyfelek megszerzésében, valamint abban, hogy értékesítési képviselői, belső csapatai és az egész gyártó vállalat összhangban legyenek a célokkal, a frissítésekkel és egyebekkel.

Bár számos kiváló CRM áll rendelkezésre, a ClickUp kiemelkedik a legnépszerűbb választásként lenyűgöző funkciói, versenyképes árai és rendkívül pozitív vásárlói értékelései miatt. Felhasználóbarát jellege, integrációs képességei és értékesítési előrejelző eszközei kiváló választássá teszik minden gyártóvállalat és csapat számára, amely működését optimalizálni szeretné.

A ClickUp segítségével szilárd gyártási CRM-et építhet, amely új magasságokba emeli vállalkozását. ?