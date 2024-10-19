A 10 legjobb gyártási CRM 2025-ben (vélemények és árak)

Ha a gyártóiparban dolgozik, és olyan CRM-et keres, amely javítja a folyamatokat és bővíti az ügyfélkört, akkor ne keressen tovább. Összeállítottunk egy listát a kiváló gyártási CRM szoftverekről és eszközökről, amelyek segítenek a kritikus kapcsolatok kezelésében, az értékesítés növelésében, a folyamatok racionalizálásában és a műveletek optimalizálásában.
Ebben a blogban kiválasztottuk a tíz legjobb gyártási CRM szoftverterméket az áruk, funkcióik, ügyfélszolgálatuk és általános teljesítményük alapján, a kulcsfontosságú kapcsolatok kezelése és a működés optimalizálása tekintetében. Ezek a legjobban értékelt megoldások tele vannak olyan funkciókkal, mint a hatékony elemzések és a testreszabható platformok, amelyek segítenek Önnek a versenytársak előtt maradni.
Akkor vágjunk is bele!
Mi jellemzi a jó gyártási CRM-et?
Vessünk egy pillantást néhány olyan kulcsfontosságú funkcióra, amelyek egy kiváló gyártási CRM szoftvert jellemeznek. A legjobb eszközöknek a következőket kell biztosítaniuk:
- Elemzés és jelentések: Átfogó ügyfélkapcsolat-kezelési funkciók testreszabható irányítópultokkal és robusztus jelentéskészítési funkciókkal, amelyek betekintést nyújtanak a legfontosabb teljesítménymutatókba, hogy segítsenek előre jelezni a jövőbeli értékesítést és megalapozottabb üzleti döntéseket hozni.
- Skálázhatóság és testreszabhatóság: Egy megbízható CRM-rendszernek olyan testreszabási lehetőségeket kell kínálnia, amelyek lehetővé teszik a gyártók számára, hogy igényeiknek és preferenciáiknak megfelelő munkafolyamatokat építsenek ki, és rugalmasságot biztosítanak számukra a platformnak a csapatuk és üzleti tevékenységük méretének megfelelő módosításához.
- Vezető generálás és menedzsment: Automatizált vezető generálási és ápolási folyamatok a hatékony ügyfélelérés érdekében.
- Munkafolyamat-automatizálás és rendeléskezelés: értékesítési és marketingautomatizálás, rendeléskövetés és ügyfélszolgálati folyamatok
- Felhasználóbarát felület: Könnyen használható felület, amely megkönnyíti a felhasználók általi elfogadását, és időt és erőforrásokat takarít meg.
- Mobil és távoli hozzáférés: Válasszon olyan CRM rendszert, amely mobilalkalmazáson keresztül is elérhető. Ez lehetővé teszi az értékesítők, vezetők és más fontos érdekelt felek számára, hogy bármikor és bárhonnan megtekintsék a frissítéseket, hozzáférjenek az ügyféladatokhoz és egyebekhez.
- Megfizethető árak: Rugalmas árazási lehetőségek minden méretű gyártó vállalkozás számára.
A 10 legjobb CRM gyártó vállalkozások számára
1. ClickUp
A ClickUp egy hatékony CRM-eszköz, amely projektmenedzsment-megoldásként is funkcionál bármilyen típusú vállalkozás, csapat és felhasználási eset számára, beleértve az értékesítéskezelő alkalmazást és a gyártáshoz szükséges CRM-et.
A platform robusztus funkciókat kínál, amelyek segítenek a potenciális ügyfelek kezelésében, a jelentések és elemzések készítésében, az értékesítési előrejelzésekben és még sok másban. A legfontosabb, hogy nagyfokú rugalmasságának köszönhetően a felhasználók saját üzleti igényeiknek megfelelően testreszabhatják a platformot.
A ClickUp gyártóknak szánt CRM szoftver használatával minden ügyféladatát rendszerezve és könnyen hozzáférhetővé teheti, miközben egyszerűsíti az értékesítési folyamatot és javítja az értékesítési csapat és a szervezet más részlegei közötti együttműködést.
A ClickUp legjobb funkciói
- Teljesen testreszabható platform több száz rugalmas és intuitív projektmenedzsment funkcióval.
- Válasszon több mint 15 egyéni nézet közül, beleértve a Lista nézetet, ahol létrehozhat egy egyedi gyártási CRM-et, amely megfelel az Ön egyedi üzleti igényeinek és munkafolyamat-preferenciáinak.
- Hozzon létre egyedi mezőket, amelyek megfelelnek gyártóvállalkozásának speciális igényeinek, hogy a fontos információk mindig láthatóak legyenek.
- Valós idejű jelentések és fejlett elemzések egyedi irányítópultokkal
- Állítson be egyedi állapotokat, hogy különböző szakaszokat adjon hozzá projektjeihez, és egyszerűsítse a munkafolyamatokat.
- Használjon címkéket a kapcsolattartók és ügyfelek hely, iparág vagy bármely más releváns kategória szerinti rendezéséhez.
- Automatizálja munkafolyamatát előre elkészített és egyedi automatizálási megoldásokkal.
- Egyszerűsítse munkafolyamatát a ClickUp és több mint 1000 munkaeszköz integrálásával.
- Mobilalkalmazás távoli munkavégzéshez
PRO TIPPIsmerje meg, hogyan hozhat létre saját CRM-et a ClickUp-ban, tekintse meg a CRM-példákat és felhasználási eseteket, és használja a ClickUp CRM-sablonjait, hogy megkönnyítse az indulást.
A ClickUp korlátai
- A rendelkezésre álló funkciók száma miatt meredek a tanulási görbe.
- A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes csomag: Funkciókban gazdag ingyenes csomag
- Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
2. Thryv
A Thryv egy all-in-one CRM gyártók számára, amely olyan kulcsfontosságú funkciókat kínál, mint a találkozók ütemezése, a fizetések feldolgozása és az e-mailes marketing. Emellett integrálható olyan népszerű platformokkal, mint a QuickBooks és az Outlook, így az üzleti tevékenységek hatékonyan kezelhetők egy helyről.
A Thryv legjobb funkciói
- Integrált időpontfoglalás a gyártás számára
- Fizetési feldolgozási képességek
- E-mail marketing funkciók
- Robusztus eszközök az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez
A Thryv korlátai
- A mobilalkalmazás hibás lehet.
- Más CRM-ekhez képest korlátozott testreszabási lehetőségek
- Nincs beépített hívásfunkció
Thryv árak
- Starter: 45 USD/hó
- Alapvető: 95 USD/hó
- Professzionális: 195 USD/hó
- Vegye fel velünk a kapcsolatot a vállalati árakért
3. FreeAgent CRM
A FreeAgent CRM egy felhőalapú ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz, amelyet kisvállalkozások számára terveztek. Ez a CRM szoftver tartalmazza a folyamatkezelés, a potenciális ügyfelek nyomon követése és az átfogó jelentéskészítés funkcióit, ami kiemelkedő CRM-mé teszi a gyártás számára. A platform intuitív és egyszerű, ami kiváló választássá teszi azoknak a gyártó cégeknek, amelyek egyszerű CRM-et keresnek.
A FreeAgent CRM legjobb funkciói
- Automatizált potenciális ügyfelek kezelése
- Intuitív folyamatkezelés
- Testreszabható kapcsolattartás-kezelés
- Könnyen használható
A FreeAgent CRM korlátai
- Korlátozott integrációk
- A jelentéskészítési funkciók nem annyira fejlettek, mint más CRM-eknél.
- Nincs mobilalkalmazás a távoli munkavégzéshez
FreeAgent CRM árak
- Starter: 0 USD/hó
- Professzionális: 29 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: 99 USD/hó/felhasználó
4. Hubspot CRM
A Hubspot CRM kiváló választás gyártók és minden olyan értékesítési csapat számára, amely megfizethető, felhasználóbarát CRM-megoldást keres. Integrációs képességeivel és automatizált funkcióival ez a CRM-szoftver segíthet a vállalkozásoknak a potenciális ügyfelek megszerzésében, időmegtakarításban, valamint az általános értékesítési és marketingtevékenységek javításában.
A Hubspot CRM legjobb funkciói
- Integráció más Hubspot eszközökkel, például a Marketing Hub és a Sales Hub alkalmazásokkal.
- Testreszabható irányítópultok és jelentések az értékesítési csapat támogatásához
- Automatizált potenciális ügyfelek rögzítése és generálása
A Hubspot CRM korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Nincs beépített telefonfunkció
- Korlátozott ügyfélszolgálat az ingyenes verzióhoz
Hubspot CRM árak
- Ingyenes: Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint például a kapcsolattartás kezelése, az üzletek nyomon követése és az e-mail sablonok.
- Starter: 50 USD/hó áron kezdődik, és fejlettebb funkciókat tartalmaz, például találkozók ütemezését, élő csevegést és e-mail nyomon követést.
- Professional: 500 USD/hó áron még fejlettebb funkciókat kínál, mint például a prediktív lead scoring és az egyedi jelentések.
- Vállalati: Egyedi árazás a komplexebb igényekkel rendelkező vállalkozások számára
5. NetHunt CRM
A NetHunt CRM egy felhőalapú szoftver, amely az értékesítési és ügyfélszolgálati műveletek racionalizálására összpontosít, ami kiváló CRM-megoldássá teszi a gyártás számára. CRM-szoftverként számos funkcióval látja el a vállalkozásokat az ügyféladatok kezelése, a munkafolyamatok automatizálása és az ügyfél-elkötelezettség javítása érdekében.
A NetHunt legjobb funkciói
- Integráció a Gmail-lel
- Testreszabható munkafolyamatok és folyamatok
- Automatizált potenciális ügyfelek rögzítése
- E-mail nyomon követés és sablonok
- Mobilalkalmazás távoli hozzáféréshez
A NetHunt korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Nincs beépített telefonfunkció
- Korlátozott ügyfélszolgálat az ingyenes verzióhoz
NetHunt árak
- Ingyenes: Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint például a kapcsolattartás kezelése, e-mailek nyomon követése és tömeges e-mail kampányok.
- Professional: 24 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik, és fejlettebb funkciókat tartalmaz, többek között folyamatkezelést, egyéni mezőket és jelentéskészítést.
- Vállalati: 48 USD/felhasználó/hónap áron még fejlettebb funkciók, például több csatorna és fejlett automatizálás áll rendelkezésre.
6. Maximizer CRM
A Maximizer CRM egy felhőalapú szoftver, amely az üzleti vállalkozások számára eszközöket biztosít az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat irányításához. A csapatok ezt az eszközt gyártási CRM-ként használhatják, mivel számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek az üzleti vállalkozásoknak növelni termelékenységüket, javítani ügyfél-elkötelezettségüket és ösztönözni bevételeik növekedését.
A Maximizer CRM legjobb funkciói
- Testreszabható irányítópultok
- Automatizált potenciális ügyfelek rögzítése
- Beépített telefonfunkció
- Integráció a Microsoft Outlook programmal
- Mobilalkalmazás távoli hozzáféréshez
A Maximizer CRM korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentésekhez
- Elavult felhasználói felület
- Korlátozott ügyfélszolgálat az ingyenes verzióhoz
Maximizer CRM árak
- Ingyenes: Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint például a kapcsolattartás kezelése és az üzleti lehetőségek nyomon követése.
- Előnyök: 35 USD/felhasználó/hónap áron elérhető fejlettebb funkciók, többek között e-mail marketing, előrejelzés és folyamatkezelés.
- Vállalatok: Egyedi árazás a komplexebb igényekkel rendelkező vállalkozások számára
7. EngageBay
Az EngageBay kiváló választás azoknak a gyártóknak, akik költséghatékony, all-in-one CRM megoldást keresnek. Automatizálási funkciói segítségével a vállalkozások időt takaríthatnak meg, és javíthatják értékesítési és marketingtevékenységeiket. A vállalkozásoknak azonban szem előtt kell tartaniuk, hogy ennek az eszköznek a gyártáshoz használt CRM-ként vannak korlátai – a jelentések és integrációk testreszabási lehetőségei korlátozottak.
Az EngageBay legjobb funkciói
- Átfogó, mindent magában foglaló megoldás
- Testreszabható irányítópultok és munkafolyamatok
- Automatizált potenciális ügyfelek megszerzése és ápolása
- Mobilalkalmazás távoli hozzáféréshez
Az EngageBay korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentésekhez
- Nincs beépített telefonfunkció
- Más CRM-eszközökhöz képest korlátozott integrációs lehetőségek
EngageBay árak
- Ingyenes: Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint például a kapcsolattartás és az üzletek nyomon követése.
- Alap: 8,99 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik, fejlettebb értékesítési és marketingfunkciókkal, például e-mail sorozatokkal és webes űrlapokkal.
- Növekedés: 29,99 USD/felhasználó/hónap áron még fejlettebb funkciók, például fejlett jelentéskészítés és automatizálás érhető el.
- Pro: 47,99 USD/felhasználó/hónap áron további ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolat-kezelési funkciók állnak rendelkezésre.
8. Freshsales
A Freshsales egy könnyen használható CRM eszköz, amely gyártó vállalatok számára számos funkciót kínál az ügyféladatok kezeléséhez és a munkafolyamatok automatizálásához. Intuitív felülete miatt népszerű választás a költséghatékony CRM megoldást kereső kis- és középvállalkozások számára.
A Freshsales legjobb funkciói
- Testreszabható folyamatok és irányítópultok
- Automatizált potenciális ügyfelek rögzítése és pontozása
- Beépített telefon- és e-mail integráció
- Fejlett jelentéskészítés és elemzés
- Mobilalkalmazás távoli hozzáféréshez
A Freshsales korlátai
- A alsóbb szintű csomagoknál korlátozott számú egyéni mező és munkafolyamat áll rendelkezésre.
- Más CRM-eszközökhöz képest korlátozott integrációs lehetőségek
- Egyes felhasználók a mobilalkalmazás lassú válaszidejéről számoltak be.
Freshsales árak
- Sprout: Ingyenes, korlátlan számú felhasználó számára, alapvető funkciókkal, mint például a potenciális ügyfelek, a kapcsolatok és az üzletek kezelése.
- Blossom: 12 USD/felhasználó/hónap áron elérhető fejlett értékesítési CRM funkciók, például potenciális ügyfelek pontozása és jelentések készítése.
- Garden: 25 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik, és fejlettebb funkciókat kínál, például területkezelést.
- Estate: 49 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik, további ügyfélszolgálati funkciókkal, mint például jegyrendszer és fejlett elemzés.
9. Keap CRM
A Keap CRM kiváló választás azoknak a gyártóknak, akik átfogó CRM-megoldást keresnek automatizálási funkciókkal. Ez a CRM-szoftver testreszabható folyamatokkal és szakaszokkal rendelkezik, amelyek segíthetnek a vállalkozásoknak az értékesítési folyamatok racionalizálásában, e-kereskedelmi integrációja pedig hozzájárulhat a bevételek növekedéséhez. A vállalkozásoknak azonban tisztában kell lenniük a jelentések korlátozott testreszabási lehetőségeivel és a beépített telefonfunkció hiányával.
A Keap CRM legjobb funkciói
- Automatizált potenciális ügyfelek rögzítése és nyomon követése
- E-kereskedelmi integráció
- Mobilalkalmazás távoli hozzáféréshez
- Fejlett jelentéskészítés és elemzés
A Keap CRM korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a jelentésekhez
- Nincs beépített telefonfunkció
- Egyes felhasználók lassú válaszidőkről számoltak be.
Keap CRM árak
- Grow: 79 USD/hó áron kezdődik, maximum 500 névjegy kezelésére alkalmas, és olyan alapvető funkciókat tartalmaz, mint a névjegyek kezelése és a találkozók ütemezése.
- Előnyök: 149 USD/hó áron akár 500 névjegy kezelésére alkalmas, és olyan fejlettebb funkciókat is tartalmaz, mint az automatizálás és a potenciális ügyfelek pontozása.
- Infusionsoft: Egyedi árazás a fejlettebb funkciókhoz, mint például az e-kereskedelem és az értékesítési folyamat automatizálása.
10. Benchmark Email CRM
A Benchmark Email CRM kiváló választás azoknak a gyártóknak, akik megfizethető és könnyen használható e-mail marketing eszközt keresnek. Drag-and-drop e-mail szerkesztője és automatizálási funkciói segíthetnek a vállalkozásoknak időt megtakarítani és javítani az elkötelezettséget. A vállalkozásoknak azonban szem előtt kell tartaniuk az e-mail sablonok korlátozott testreszabási lehetőségeit és a beépített telefonfunkció hiányát.
A Benchmark Email CRM legjobb funkciói
- Drag-and-drop e-mail szerkesztő
- Automatizált e-mail kampányok
- A/B tesztelés
- Fejlett jelentéskészítés és elemzés
- Integráció más marketingeszközökkel
Benchmark Email CRM korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek az e-mail sablonokhoz
- Nincs beépített telefonfunkció
- Korlátozott ügyfélszolgálati lehetőségek
Benchmark Email CRM árak
- Ingyenes: Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint például az e-mailek tervezése és elküldése.
- Előny: 13,99 USD/hó áron elérhető fejlettebb funkciók, beleértve az automatizálást és az A/B tesztelést.
- Plusz: 27,99 USD/hó áron elérhető, és további funkciókat tartalmaz, mint például az elkötelezettség szegmentálása és a viselkedés automatizálása.
- Vállalatok: Egyedi árazás a komplexebb igényekkel rendelkező vállalkozások számára
Találja meg a legjobb CRM-et a gyártóipar számára
A gyártáshoz megfelelő CRM kiválasztása döntő jelentőségű lehet az üzleti működés racionalizálása és az értékesítési teljesítmény növelése szempontjából. A legjobb CRM-rendszerek segítenek az ügyfélkezelésben, a marketing automatizálásában, a potenciális ügyfelek megszerzésében, valamint abban, hogy értékesítési képviselői, belső csapatai és az egész gyártó vállalat összhangban legyenek a célokkal, a frissítésekkel és egyebekkel.
Bár számos kiváló CRM áll rendelkezésre, a ClickUp kiemelkedik a legnépszerűbb választásként lenyűgöző funkciói, versenyképes árai és rendkívül pozitív vásárlói értékelései miatt. Felhasználóbarát jellege, integrációs képességei és értékesítési előrejelző eszközei kiváló választássá teszik minden gyártóvállalat és csapat számára, amely működését optimalizálni szeretné.
A ClickUp segítségével szilárd gyártási CRM-et építhet, amely új magasságokba emeli vállalkozását. ?