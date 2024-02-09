Termékmenedzsment keretrendszerek: technikák a sikeres stratégia kidolgozásához

A technológia terén exponenciális fejlődésnek vagyunk tanúi. Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban új találmányok jelennek meg, amelyek megkönnyítik az életünket.

És ezt a termékmenedzsereknek köszönhetjük. 👊

Termékmenedzserként Ön a mérnökök és a fogyasztók közötti kapcsolattartó szerepet tölti be. Az Ön feladata, hogy információkat gyűjtsön arról, mit szeretnének leginkább az ügyfelek – legyen az egy új termék vagy egy meglévő termék új funkciója –, majd ezeket a kívánságlistákat továbbítsa a termékfejlesztő csapatoknak.

Bonyolultnak tűnik? Lehet, hogy az, de a termékmenedzsment keretrendszerek segítenek egyszerűsíteni a folyamatot. Az alábbiakban elmagyarázzuk, hogy mik a termékmenedzsment keretrendszerek, hogyan valósíthatók meg, és melyik a legjobb keretrendszer az Ön vállalkozása számára.

Mik azok a termékmenedzsment keretrendszerek?

A termékmenedzsment keretrendszerek a termékfejlesztés szabványosított folyamatait jelentik. Lényegében egy termékmenedzsment keretrendszer egy terméket (vagy egy termék funkcióját) a koncepciótól a piacra dobásig kíséri, segítve az összes csapatot abban, hogy egy irányba haladjanak. 🙌

Bár minden keretrendszer egyedi, általában öt szakaszból áll, amelyek mindegyike kritikus fontosságú a termék sikeréhez. Ezek a szakaszok a felfedezés, a meghatározás, a fejlesztés, a piacra dobás és a növekedés, amelyek során a termék egy távoli vízióból a fogyasztók kezében lévő kézzelfogható termékké válik.

Konkrét termékmenedzsment keretrendszerek áttekintése

A megfelelő termékmenedzsment keretrendszer döntő fontosságú lehet a sikeres piacra dobás vagy a teljes kudarc között. A McKinsey tanulmánya szerint azonban a termékmenedzserek 75%-a állítja, hogy a termékmenedzsment legjobb gyakorlatait nem alkalmazzák a saját vállalatuknál.

Ahhoz, hogy csapata (és jövőbeli termékcsaládja) sikeres legyen, fontolja meg ezeknek a bevált keretrendszereknek az egyikét. 📚

Dupla gyémánt tervezési folyamat

A Double Diamond modellt gyakran használják a felhasználói élmény (UX) tervezésében. A modell két gyémántot tartalmaz: az egyik a problémát, a másik a megoldást ábrázolja. Más szavakkal, a termékmenedzserek az első gyémántot használják a termék alapvető problémáinak feltérképezésére, majd a másodikat tervezési briefként használják, amely segít a lehetséges megoldások megfogalmazásában és tesztelésében.

A CIRCLES módszer

A CIRCLES módszer egy egymást követő keretrendszer, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy alapvető kérdéseket tegyenek fel az új termékekkel és/vagy funkciókkal kapcsolatban. A módszer hét kritikus lépést hangsúlyoz (mindegyik a „CIRCLES” betűknek felel meg):

Ismerje meg a helyzetet Azonosítsa az ügyfelet Jelentse az ügyfelek igényeit Válassza ki a prioritásokat Megoldások listája Értékelje a kompromisszumokat Összegezze ajánlását

A CIRCLES módszer egyfajta ellenőrző lista, amely lehetővé teszi a termékmenedzserek számára, hogy azonosítsák a célokat, a korlátokat és az új termékek piacra dobásának kontextusát.

Az AARRR Pirate Metrics keretrendszer

A szilícium-völgyi befektető, Dave McClure által kidolgozott AARRR keretrendszer öt olyan mutatót vázol fel, amelyet minden termékmenedzsernek nyomon kell követnie. Az öt mutató a következő:

Akvizíció Aktiválás Megtartás Ajánlás Bevétel

A modell két fő előnnyel jár. Egyrészt segít a vállalatoknak abban, hogy azokra a mutatókra koncentráljanak, amelyek közvetlenül befolyásolják üzleti tevékenységük egészségét és hosszú távú fennmaradását, másrészt biztosítja, hogy a vállalatok a megfelelő adatokat használják termékkészítési erőfeszítéseik sikerének méréséhez.

A HEART keretrendszer

A Google által kifejlesztett HEART keretrendszer öt felhasználóközpontú téma rövidítése:

Boldogság Elkötelezettség Bevezetés Megtartás Kövesse nyomon a sikert

A Google fejlesztette ki ezt a módszert, hogy segítsen a termékmenedzsereknek javítani az egyes termékfunkciók felhasználói élményét.

Az egyes intézkedések számszerűsítéséhez a termékmenedzserek a Célok-Jelzések-Mérőszámok megközelítést (amelyet szintén a Google fejlesztett ki) használnak. A csapat tagjai meghatározzák az egyes funkciók céljait, a haladást jelző jelzéseket és a célok elérését mérő mérőszámokat.

A Kano-modell

A Kano-modell az ügyfelek érzelmeit használja az egyes termékek sikerének mérésére. A Kano-modell azon a meggyőződésen alapul, hogy az ügyfélelégedettség az érzelmi reakcióval kezdődik, és ötféle reakciótípust mér:

Elengedhetetlen funkciók Teljesítményfunkciók Vonzó funkciók Közömbös funkciók Fordított funkciók

A „elégedett” és „frusztrált” skálát használva a termékmenedzserek mérik, hogy az egyes termékfunkciók milyen reakciót váltanak ki a felhasználókból.

6. A RICE pontozási modell

A RICE pontozási modell segít a termékmenedzsereknek prioritásba rendezni, mely funkciókat kell először piacra dobni. A modell a következő szempontok alapján értékeli a termékötleteket:

Elérhetőség

Hatás

Bizalom

Erőfeszítés

Minden benyújtott pályázat végső pontszámot kap. A legmagasabb pontszámot elért ötlet a legnagyobb potenciállal rendelkezik, ezért az kerül elsőként a termékfejlesztési tervbe.

7. A North Star keretrendszer

Míg a listán szereplő többi keretrendszer a termékeket különböző funkciók alapján méri, a North Star Framework egyetlen mutató alapján méri a termék potenciálját. Ez a „north star” névre keresztelt, kulcsfontosságú mutató kiszámítja a termék által az ügyfeleknek nyújtott értéket. Lényegében ez az egyetlen tényező hivatott mérni az ügyfelek elégedettségét és a startup számára elérhető sikert.

8. A MoSCoW-módszer

A MoSCoW-módszer segít a termékmenedzsment csapatoknak a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában. A rövidítés jelentése:

Elengedhetetlen

Szükséges

Lehetett volna

Nem lesz

Ez a keretrendszer segít meghatározni az egyes termékek nem megkerülhető elemeit. Ha a legfontosabb érdekelt felek nem értenek egyet abban, hogy mely funkcióknak van a legnagyobb súlya a termékfejlesztési tervben, akkor a MoSCoW-módszert alkalmazzák annak kiszámítására, hogy mennyi belső erőforrást kell szánni az egyes funkciók piacra dobására.

A keretrendszerek közötti hasonlóságok és különbségek

Bár a fenti keretrendszerek mindegyike egyedi, bizonyos mértékben átfedik egymást. A fenti keretrendszerek közötti hasonlóságok a következők:

Ezeket arra használják, hogy megmérjék, mely termékek és/vagy funkciók eredményezik a legnagyobb ügyfélelégedettséget.

Ezeket arra használják, hogy kiszámítsák, mely funkciók eredményezik a legnagyobb profitot a vállalat számára.

A fenti keretrendszer kihasználása egyszerűsítheti a termékmenedzserek munkaterhelését, miközben megőrzi a vállalat erőforrásait.

Ugyanakkor ezek a keretrendszerek abban különböznek egymástól, hogy mikor és hogyan használják őket a termék életciklusa során . Például:

Termékstratégia: Egyes keretrendszerek a Egyes keretrendszerek a termékstratégia vagy a döntéshozatali fázisban használhatók, segítve a termékcsapat víziójának kialakítását. Például az AARRR keretrendszer és a CIRCLES módszer a folyamat korai szakaszában használható, segítve a vállalat számára jövedelmező lehetőségek azonosítását.

Termékprioritizálás: A prioritizálási keretrendszerek kifejezetten arra szolgálnak, hogy segítsék a csapatokat a különböző feladatok fontosságának meghatározásában. Például a RICE pontszámítási modell és a MoSCow módszer segít a termékcsapatnak eldönteni, hogy a funkciók hol helyezkedjenek el a termék ütemtervében.

Terméktervezés: A terméktervezés befejezése után számos keretrendszer segíti a csapatokat a tervezés és a kivitelezés megvalósításában. Például a Double Diamond és a HEART keretrendszerek segítenek kiváló termékek létrehozásában.

Az agilis módszerek integrálása a termékmenedzsmentbe

Az Agile Methodology keretrendszer egy projektmenedzsment keretrendszer, amely a projekteket különálló fázisokra bontja. Ezek a fázisok – sprintnek nevezett – időt és teret adnak a csapatoknak, hogy átgondolják, mi működött (és mi nem), és így a következő fázisba lépés előtt módosításokat hajthassanak végre.

Mi köze van az agilis módszertanoknak a termékmenedzsmenthez? Egy új termék és/vagy funkció piacra dobása természeténél fogva egy projekt. A megfelelő projektmenedzsment eszközök használata segíthet abban, hogy a terméket időben, a költségkereten belül és a vevői igényeknek megfelelő funkciókkal dobja piacra.

Egy pillantással felügyelheti a feladatokat és projekteket, és könnyedén áthúzhatja, rendezheti és szűrheti a feladatokat a teljesen testreszabható Kanban táblával.

Különböző típusú agilis módszertanok léteznek, többek között:

Kanban: A Kanban egy vizuális megközelítés a projektmenedzsmenthez. Általában a csapatok A Kanban egy vizuális megközelítés a projektmenedzsmenthez. Általában a csapatok online Kanban táblákat használnak, hogy könnyen elrendezhessék a feladatokat prioritás, állapot vagy felelős szerint.

Scrum: A Scrum egy általános módszertan, amelynek során egy személy (a kijelölt scrum master) eltávolítja a projekt útjában álló akadályokat. A A Scrum egy általános módszertan, amelynek során egy személy (a kijelölt scrum master) eltávolítja a projekt útjában álló akadályokat. A Scrum tábla vizuális teendőlistaként szolgál, amelyen a folyamatban lévő sprint akadályait és feladatait kezelik.

Extreme Programming (XP): Az Extreme Programming egy szoftverfejlesztési módszertan, amely segít a csapatoknak nagyon rövid sprintekben működő modellt készíteni.

Dinamikus rendszerfejlesztési módszer (DSDM): A DSDM modell szigorúbb alapokon nyugszik, és a projekt teljes életciklusára összpontosít. A DSDM modell négy fázisban valósítja meg a projektet: megvalósíthatóság, prototípus készítés, tervezés és megvalósítás.

Hogyan valósítsa meg a termékmenedzsment keretrendszereket a munkafolyamatában

Minden termékmenedzsment keretrendszer segít a sikeres termékek piacra dobásában, és egyik sem feltétlenül jobb vagy rosszabb a többinél. Sok csapat azonban úgy találja, hogy egy modell jobban illeszkedik a saját vállalatukhoz. A termékcsapatának segítségére, hogy sikeresen megvalósítsa az új keretrendszert, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Határozza meg céljait

Új terméket szeretne piacra dobni, egy konkrét ügyfélproblémát megoldani vagy új célpiacot meghódítani? Mielőtt kiválasztaná a keretrendszert, gyűjtsön össze minden döntéshozót, és határozza meg a céljait. Ez segít megfejteni, melyik keretrendszer a megfelelő a szervezetének.

Kövesse nyomon céljait a legfontosabb KPI-kig, és automatikusan kapjon részletes áttekintést az előrehaladásáról.

Szerencsére a ClickUp Goals segítségével gyorsabban elérheti céljait. A ClickUp Goals lehetővé teszi, hogy egyértelmű ütemtervet állítson fel, mérhető célokat határozzon meg, és nyomon kövesse az új keretrendszer bevezetésének előrehaladását.

2. Ne kezdje el a nulláról

A jó hír az, hogy a fenti keretrendszereket vállalatok évtizedek óta tesztelik, így nem kell a nulláról kezdenie. A ClickUp projektkeretrendszer-sablonjával strukturált eljárások sorozatát hozhatja létre termékkeretrendszerének megvalósításához. Innen kiindulva több tucat ClickUp termékmenedzsment-sablont használhat, hogy csapata az ötlettől a piacra dobásig eljusson.

Szervezzen és hajtson végre sikeres projekteket a ClickUp projektkeretrendszer-sablonjával!

3. Tartsa fenn az ügyfelek érdeklődését

A termékmenedzsment célja az, hogy növelje az ügyfelek számára nyújtott értékét. Ezért az új keretrendszer bevezetése után is folytassa az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtését. Segített-e az új keretrendszer javítani az ügyfelek élményét, vagy módosításokra van szükség?

Tanuljon ügyfeleitől, és fejlessze vállalkozását a részletes sablonban szereplő termékvisszajelzések segítségével, optimalizálja kínálatát, vonzza az új ügyfeleket, és növelje bevételeit.

Szerencsére a ClickUp termékvisszajelzési kérdőív sablonjával könnyedén összegyűjtheti az ügyfelek termékkel kapcsolatos visszajelzéseit.

4. Ne feledje, hogy rugalmasnak kell maradnia

Az, hogy egy adott modell jelenleg működik, nem jelenti azt, hogy mindig a legmegfelelőbb lesz.

A legjobb keretrendszer mindig a vállalat céljaitól függ (térjen vissza az első lépéshez). Ahogy a vásárlók problémái változnak, a csapata új termékötleteket kap, vagy a termék funkcionalitása bővül, előfordulhat, hogy új keretrendszert kell találnia. Ne féljen különböző modellekkel kísérletezni a vállalat különböző szakaszaiban.

A stratégiájához legmegfelelőbb választás

A keretrendszer kiválasztásakor számos tényezőt figyelembe kell venni. Mielőtt döntést hozna, vegye figyelembe a következőket:

Vállalat mérete: Ön egy növekvő startup vagy egy már megalapozott vállalat? Előbbi esetben érdemes olyan keretrendszert keresnie, amely az ötlettől a piacra dobásig kíséri Önt (például a HEART keretrendszer), míg utóbbi esetben olyan keretrendszert érdemes keresnie, amely segít a meglévő kezdeményezések fontossági sorrendjének megállapításában (például a RICE pontozási módszer).

Terméktípus: Milyen típusú terméket vezet be a piacra? Ha egyszerűen csak egy új funkciót vezet be vagy egy meglévő terméket fejleszt tovább, a Double Diamond jelentősen javíthatja az általános felhasználói élményt. Ha azonban egy teljesen új terméket vezet be a piacra, a Kano-modell segíthet meghatározni, hogy a fejlesztés vonzó lesz-e a célcsoport számára.

Csapat szakértelme: Tapasztalt vagy kezdő termékmenedzserekből álló csapatot alkalmaz? Ha rendelkezik egy termékmenedzsment alelnökkel, aki több éves tapasztalattal rendelkezik hatékony termékek piacra dobásában, akkor érdemes lehet a North Star keretrendszert alkalmazni (mivel ez a személy képes lehet pontosan meghatározni a termék sikeréhez vezető egyetlen tényezőt).

ClickUp: A termékmenedzsment jövője

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely racionalizálja a termék életciklusában elvégzendő összes feladatot. A ClickUp Product funkciók segítségével a termékfejlesztő csapatok a következő eszközökkel valósíthatják meg elképzeléseiket a piacon. 🤩

ClickUp AI

Használja a ClickUp AI parancsait, hogy pillanatok alatt elkészíthesse a termékigény-dokumentumokat (PDR-eket).

A ClickUp AI eszközökkel a termékmenedzserek könnyedén készíthetnek dokumentumokat, gyűjthetnek ügyfél-visszajelzéseket, és végső soron gyorsabban hozhatják piacra termékeiket.

Termék útiterv

A termékfejlesztés gyerekjáték, ha a ClickUp Product Roadmap Template sablonját használja.

A termékfejlesztési ütemtervek olyan eszközök, amelyekkel visszafelé haladva a piacra dobástól a tervezésig juthat el, és minden apró döntést meghozhat a kettő között. A ClickUp termékfejlesztési ütemterv-sablon segítségével a csapatok szinkronban haladhatnak, mert láthatják, mely feladatok következnek.

Vizuális együttműködés

Vizuálisan együttműködhet a csapat tagjaival a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, hogy ötleteket gyűjtsön és azokat megvalósítható tételekké alakítsa.

A ClickUp Whiteboards segítségével a termékmenedzsment csapatok vizuálisan is megjeleníthetik legjobb ötleteiket. A ClickUp Whiteboards lehetővé teszi, hogy az egész csapattal együtt ötleteljenek, stratégiát dolgozzanak ki és elkészítsék a termékfejlesztési terv első vázlatát.

Automatizált munkafolyamatok

Takarítson meg időt, és koncentráljon a fontos dolgokra a ClickUp Automation segítségével.

A termékmenedzsment folyamat racionalizálása biztosítja, hogy terméke időben piacra kerüljön. A ClickUp automatizált munkafolyamataival automatikusan beállíthat prioritásokat, megjegyzéseket fűzhet, feladatokat rendelhet hozzá és jóváhagyásokat kaphat a felső vezetéstől.

Egyetlen forrásból származó dokumentáció

A ClickUp Docs lehetővé teszi a gazdag formázást és a slash parancsok hatékonyabb használatát.

A ClickUp Docs segítségével az egész csapata együttműködhet a fejlesztési tervek, a követelmények és az új funkciók ötleteinek kidolgozásában. A gazdag szerkesztési funkcióknak, valamint a csapattagok megjelölésének és megjegyzések hozzárendelésének lehetőségének köszönhetően nem kerül sor „verziókeveredésre”, hanem a termék sikeres piacra dobása felé haladhat.

Haladjon a sikeres termék bevezetése felé a ClickUp segítségével

A termékmenedzsment keretrendszerek segítenek meghatározni, mely termékek és/vagy funkciók lesznek a legjövedelmezőbbek a vállalat számára. Bár minden modell különbözik egymástól, mindegyik segít mérni a vevői elégedettséget, egyszerűsíteni a termékmenedzsment folyamatot és piacra vinni az új termékeket.

Új termékmenedzsment keretrendszer bevezetéséhez válassza a ClickUp-ot. A ClickUp olyan elengedhetetlen eszközökkel, mint az AI, a kollaboratív dokumentumok és táblák, valamint az automatizált munkafolyamatok segítségével támogatja a termékmenedzsment csapatok hatékonyabb működését. Ezen felül a ClickUp több ezer sablonnal, több száz integrációval és többféle nézettel segíti az új termékek piacra dobását. 👏👏

Készen áll arra, hogy megnézze, hogyan segíthet a ClickUp a termék sikeres piacra dobásában? Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen.