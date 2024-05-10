Hogyan javíthatja termékmarketing-stratégiáját: lépésről lépésre

A mai legnagyobb és legjövedelmezőbb vállalatoknak egy közös vonásuk van: mindegyikük egy termék köré épül. Legyen szó fizikai vagy digitális termékről, fogyasztói vagy SaaS termékről, a termékek jelentik a mai iparágak növekedésének motorját. Sok vállalat még arra is támaszkodott, hogy termékeivel elérje a kezdeti lendületet – amit ma „termékvezérelt növekedésnek” nevezünk.

Az előrelátó szervezetek tudják, hogyan kell piacra dobni termékeiket, és hogyan lehet növekedési és bevételi lehetőségeket kiaknázni.

A termék előnyeinek és értékének bemutatása azonban művészet. A termék piacra dobásához és ott tartásához tervezés, erőfeszítés és stratégia szükséges. Használja ezt az átfogó útmutatót, hogy megtanulja, hogyan lehet sikeres termékmarketing-stratégiát megvalósítani, még akkor is, ha Ön egy egyszemélyes termékmarketing-csapat.

Mi az a termékmarketing-stratégia?

Mielőtt a marketingben alkalmazott termékstratégiát tárgyalnánk, ismerkedjünk meg a termékmenedzsmenttel.

A termékmenedzsment a termék életciklusának kezelésére összpontosít – a fejlesztéstől a piacra dobásig.

A termékmarketing-stratégia a termékmenedzsment része, amely a termék marketingjével és piacképessé tételével foglalkozik. Ez a stratégia összekapcsolja a termékfejlesztési folyamatot a termék ismertségével a vásárlók körében.

Elméletileg a termékmarketingesek márkamenedzsment stratégiákat és értékesítési taktikákat alkalmaznak, mint például a potenciális ügyfelek ápolása, keresztértékesítés, felértékesítés stb. a termékek promóciója érdekében. Bizonyos értelemben a termékmarketing ugyanolyan értékesítésközpontú, mint termékközpontú.

A termékmarketing a vállalkozások fejlődésének hajtóereje:

Sikeresen pozícionálja termékének USP-jeit , hozzon létre vonzó üzeneteket, és népszerűsítse azokat stratégiailag.

Ismerje meg a termék piacát és a vásárlók preferenciáit

Készítsen piaci bevezetési stratégiát a gyűjtött adatok alapján, és dolgozzon ki hosszú távú marketingstratégiákat.

Adja el a terméket, és ösztönözze a meglévő ügyfeleket a vásárlás megismétlésére.

Növelje a termék elfogadottságát és használatát a vásárlók körében

A termékmarketing-stratégia hasonló lehet a hagyományos marketingstratégiákhoz, de vannak köztük finom különbségek: a hagyományos marketing a vállalatot vagy a márkát egészében népszerűsíti, míg a termékmarketing szűkebb körű, mivel a termékre összpontosít.

A termékmarketing a vevők felé irányuló marketingre, a kereslet és az elfogadás felgyorsítására összpontosít, míg a hagyományos marketing a vevők megszerzésére és konvertálására összpontosít, biztosítva ugyanakkor, hogy a márka üzenete minden csatornán konzisztens legyen.

Mivel a termékmarketing termékcentrikus, gyakran a vállalat termékfunkciójának része, ellentétben a többi marketingfunkcióval, amelyek a marketingvezetőnek vagy a CMO-nak tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

Michael Shipper, a Google termékmarketing-menedzsere így magyarázza:

Az adott területen egy termék nagyon hasonlít egy folyamatosan építés alatt álló épülethez. Soha nem készül el teljesen, mindig van mit javítani rajta, és szerintem ez az, ami megkülönbözteti a termékmarketinget más típusú marketingektől.

A termékmarketing-stratégia kidolgozásának gyakori kihívásai

A termékmarketing a ügyfélszolgálat, az értékesítés, a termékfejlesztés és a marketing csapatok közötti metszéspontban helyezkedik el.

Ez ugyan segít a márkának a termékmarketinget holisztikusabb módon megközelíteni, de bonyolítja a folyamatot. Íme a termékmarketing-csapat általános buktatói egy átfogó stratégia kidolgozásakor:

Felelősség: Nem világos, ki irányítja a termékmenedzsment stratégiát. Egyesek ezt a felelősséget a marketingcsapatra, mások pedig a termék- vagy értékesítési csapatokra ruházzák.

Funkciók közötti együttműködés: A termékmarketingeseknek több csapattal kell együttműködniük, például az értékesítéssel, a termékfejlesztéssel, a márkázással, az ügyfélszolgálattal stb. , hogy stratégiáikat kidolgozzák és végrehajtsák. Ez gyakran magában foglalja a szervezet különböző szintjein lévő különböző érdekelt felekkel való kapcsolatok kezelését, hatalom nélküli befolyásolást és a kezdeményezések támogatásának megszerzését, amelyek mindegyike jól fejlett interperszonális készségeket igényel.

Ügyfél : A csapatok gyakran nem értik meg az ügyfelek azonnali igényeit a gyenge ügyfélismeret és kutatás miatt.

Összhang: A vezetés nem áll összhangban a termék jellemzői, üzenetei, KPI-k és egyéb tényezők tekintetében.

KPI-k : A szerep együttműködésen alapuló jellegére tekintettel a termékmarketing-stratégiák hatásának mérése és számszerűsítése nehézségekbe ütközik.

Prioritások: Az egymással versengő prioritások gyengítik a termékfejlesztési folyamatot és késleltetik a piacra dobást.

Hogyan építsünk hatékony termékmarketing-stratégiát 5 egyszerű lépésben

A hatékony piacra lépési termékstratégia stratégiailag pozícionálja a terméket, növeli a termék ismertségét kontextusfüggő promóciók révén, és kihasználja a gondolatvezetői pozíciót a tekintély megerősítésére. De ha a termék-, marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok egymástól elszigetelten dolgoznak, akkor egyértelműen hiányzik a kapcsolat közöttük.

Ebben az esetben egy olyan eszköz használata, mint a ClickUp all-in-one termékmenedzsment platformja, jó lépés lenne a helyes irányba. A funkciókban nagymértékben testreszabható ClickUp megszabadítja a csapatokat a hatékonyság hiányától és az időpazarlástól.

Dolgozzon együtt a koncepciótól a bevezetésig a ClickUp termékmenedzsment szoftverrel

Ez a központi eszköz helyettesíti az összes termelékenységi, kommunikációs és feladatkezelő szoftvert az összes részlegen, és egyetlen alkalmazással teszi lehetővé a feladatok, dokumentumok, csevegés, célok és csapatkezelés terén való együttműködést.

A valódi kérdés továbbra is az: hogyan hozhat létre olyan termékmarketing-stratégiát, amely a termékét a vevők ajtajához viszi? Íme egy lépésről lépésre összeállított ellenőrzőlista:

1. lépés: Ismerje meg termékének ideális vásárlóit, és hozzon létre egy személyiségprofilt

Kezdje azzal, hogy mélyreható ismereteket szerez célcsoportjáról, hogy jól kutatott vásárlói profilokat hozzon létre:

Ismerje meg ügyfelei problémáit, érdeklődési körét, elvárásait és motivációit!

Ismerje meg azokat a csatornákat, amelyeken ügyfelei gyakran keresik termékeit.

Vizsgálja meg a jelenlegi ügyfeleket, hogy betekintést nyerjen az őket érintő problémákba.

Végezzen piackutatást marketingelemző szoftver segítségével, és hasonlítsa össze a hasonló termékeket, hogy feltérképezze termékének erősségeit és gyengeségeit.

Elemezze a demográfiai adatokat és csoportokat közös jellemzők, például végzettség, jövedelmi szint, karrierút stb. alapján, valamint egyedi jellemzők, például érdeklődési kör, viselkedés stb. alapján.

Ha a termék B2B megoldás, akkor adjon hozzá egy réteg firmográfiai adatokat, például az iparág típusát, a vállalat méretét stb.

Használja az adatokat 2-3 olyan vásárlói profil létrehozásához, amelyek legjobban képviselik ideális ügyfélkörét.

A vásárlói profil létrehozásakor gyűjtött adatok alapul szolgálnak a következő fejlesztési ciklus termékigényeihez. Az adatok rögzítésének, tárolásának és megfelelő megosztásának biztosításához használja a ClickUp Brain-t, egy mesterséges intelligenciával működő eszközt, amely egyszerűsíti a termékmenedzsmentet.

Készítsen termékigény-dokumentumot a ClickUp Brain segítségével

Használja a megfelelő AI-utasításokat egy átfogó termékigény-dokumentum kidolgozásához, illeszthesse azt ügyfelei igényeihez, és egyetlen kattintással ossza meg a csapattal. Akár termékterveit és dokumentációját szeretné felgyorsítani, akár az ügyfelek visszajelzéseit szeretné racionalizálni, a ClickUp Brain egy helyen biztosítja az ehhez szükséges eszközöket.

2. lépés: Brainstorming a termék pozicionálásáról és üzeneteiről

A termékpozícionálás és az üzenetküldés lényege, hogy kontextusfüggő üzenetekkel bemutassa, hogyan járhat a termék előnyökkel az ügyfelek számára.

A megfelelő termékpozicionálás és üzenet kialakítása csapatmunka eredménye. Ne hagyja, hogy a hibrid munkastílus miatt elhalasztódjanak a brainstorming ülései. Próbálja ki a ClickUp Whiteboards-ot – egy virtuális táblát, amely a csapat ötleteit összehangolt cselekvésekbe alakítja át.

Brainstorming, tervezés és a terméküzenetek megvalósítása a ClickUp Whiteboards segítségével

Ez a vizuális tábla lehetővé teszi, hogy jegyzeteket, képeket, linkeket, feladatokat stb. adjon hozzá, termékvízióját az üzenetekhez igazítsa, és összehangolja csapatát – mindezt egy szórakoztató, kreatív felületen!

Amikor egymás ötleteit gyűjtik, használják ezeket a pontokat, hogy ügyfélközpontú termékbevezetési üzenetet alakítsanak ki:

Kiknek lesz a leghasznosabb a termékünk?

Mely konkrét problémákat oldja meg a termék?

Miért akarnak a vásárlók fizetni a termékünkért?

Miért választaná valaki a mi termékünket a versenytársaké helyett?

Profi tipp: Gyűjtse össze ezeket az információkat marketingtervéhez a ClickUp Docs funkció segítségével, amely lehetővé teszi, hogy a dokumentumot valós időben szerkessze a csapattal, és megjelölje csapattársait, hogy mindenki be legyen vonva és ugyanazon az oldalon legyen, beleértve az értékesítési, termék-, marketing- és ügyfélszolgálati csapatokat is.

Zökkenőmentes együttműködés és szerkesztés a ClickUp Docs segítségével

Bónusz: A ClickUp Brain segítségével ebből a dokumentumból elevator pitch-et készíthet, és vonzó formában összefoglalhatja, mi teszi termékét vonzóvá.

3. lépés: Készítse el piacra lépési stratégiáját egy termékfejlesztési ütemterv segítségével

Elvégezte az alapmunkát, most pedig itt az ideje, hogy összeállítsa a termékfejlesztési tervet. Attól függően, hogy a termék és a marketing hogyan van felépítve a szervezetében, vagy Ön lesz a felelős a fejlesztési tervért, vagy együttműködik egy termékmenedzserrel, aki ezt a feladatot látja el.

A folyamatábrázoló eszközök segítségével optimalizálhatja termékmarketing-munkafolyamatát.

Egy másik könnyen elérhető lehetőség a ClickUp Gantt-diagram nézet. Ez a funkció lehetővé teszi a feladatok termékterület szerinti szervezését, az ütemterv megtekintését és a sprintek hozzáadását egy megosztott, rendkívül vizuális termékütemtervhez, így a csapatok láthatják, mire dolgoznak és mi következik ezután.

Használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét a csapatmunkát elősegítő termékfejlesztési ütemtervek elkészítéséhez

A termékútitervben szereplő információk iránymutatásul szolgálnak a piacra lépési stratégiájához. Készíthet termékútitervet webhelyéhez, mobilalkalmazásához és egyebekhez:

Töltse le ezt a sablont Tartsa termékeit rendezett állapotban az új termékek fejlesztésével a ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablonjának segítségével.

Ha makroszintű áttekintést szeretne kapni termékének jellemzőiről, és megérteni szeretné, hogy kezdeményezése hogyan kapcsolódik szervezetének jövőképéhez és stratégiai irányvonalához, a ClickUp termékfejlesztési ütemterv-sablonja segíthet. Ez egy remek módszer a termékfejlesztési ciklus minden lépésének feltérképezésére, az ötlettől a piacra dobásig. Használja ezt a sablont, hogy hetente tájékoztassa a vezetőséget a végrehajtásról, és tegye közzé a kiadási megjegyzéseket mind belső, mind külső szinten.

Íme néhány alapvető adat, amelyet feltétlenül fel kell tüntetnie a termékfejlesztési terv sablonjában: Melyek a termékmarketing céljai?

Melyik személyiségtípusokat célozza meg elsőként termékével?

Hogyan fogja üzeneteivel és pozicionálásával megnyerni ügyfeleit?

Milyen támogató anyagokat biztosít az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára?

Hogyan fogja árazni termékét?

Közvetlenül az ügyfeleknek fog értékesíteni, vagy harmadik fél forgalmazókat fog igénybe venni?

Mely platformokat fogja kihasználni marketingkampányához, például közösségi média marketing, fizetett hirdetési kampányok, blogok, élő csevegés, weboldal, e-mailek stb. ?

Mely KPI-ket fogja figyelni a siker méréséhez?

Hogyan fogja értékelni és rangsorolni a termék jellemzőit a termék sikerének elősegítése érdekében?

Nem tudja, melyik terméknek adjon elsőbbséget? A ClickUp termékjellemzők mátrix sablonja segít összehasonlítani a különböző termékjellemzőket, hogy felmérje, vajon az egyes jellemzők összhangban vannak-e a célközönség céljaival és igényeivel.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp termékjellemzők mátrix sablonjának segítségével jobb rálátást nyerhet termékének legjobb tulajdonságaira, és ezáltal stratégiai döntéseit is megalapozottabbá teheti.

Ha fontos adatokat kell nyomon követnie, mint például a funkció típusa, az ügyfél, az érték, a hatás és egyebek, ez a sablon fényt derít a következőkre:

Fontos funkciók, amelyek a legnagyobb értéket nyújtják a csapat munkájának összehangolásához

A rendelkezésre álló erőforrások és költségvetés a nagyobb hatással bíró projektek prioritásainak meghatározásához

A marketingeszközök manapság elengedhetetlenek – lehetővé teszik a kisebb csapatok számára, hogy gyorsan elvégezzék a munkájukat anélkül, hogy túlterhelteknek éreznék magukat.

A következő lépés az, hogy minden csapatot tájékoztasson a piacra lépési stratégiáról, és biztosítsa számukra a szükséges erőforrásokat, például termékmintákat, márkairányelveket, adatlapokat és piacra lépési értékesítési segédanyagokat.

Íme egy termékmarketing-sablon a ClickUp-tól, amely minden termékcsapat számára hasznos lehet – legyen szó a termékmarketing-kampány tervezéséről, nyomon követéséről vagy optimalizálásáról:

Töltse le ezt a sablont Kezdje el marketingtervének kidolgozását a ClickUp testreszabható marketingterv-sablonjával!

Ahelyett, hogy szétszórt táblázatokkal küszködne vagy különböző eszközök között váltogatna, használja a ClickUp marketingterv-sablonját, amellyel egy helyen tervezheti, nyomon követheti és optimalizálhatja marketingkampányait.

Akár elérhető marketingcélokat szeretne kitűzni, a feladatokat megvalósítható lépésekre bontani, vagy a beépített mutatók és elemzések segítségével nyomon követni az előrehaladást, ez a sablon minden igényét kielégíti. Használja a Főbb eredmények nézet funkciót a marketingtervéhez mérhető célok kitűzéséhez és nyomon követéséhez, és adjon hozzá egyéni mezőket, például „Befejezés százalékos aránya” és „Hatás”, hogy megkönnyítse a mérést.

5. lépés: Indítsa el, kövesse nyomon és optimalizálja piacra lépési stratégiáját

Az utolsó lépés a termék belső és külső (ebben a sorrendben) bevezetése. A belső bevezetés biztosítja, hogy mindenki tisztában legyen a termék egyedülálló értékesítési pontjaival és előnyeivel, míg a külső bevezetés értékesítési és marketing taktika segítségével népszerűsíti a terméket a vásárlók körében.

Végül ne felejtse el meghatározni a KPI-ket, például a demó regisztrációkat, a termék használati szintjét, a Net Promoter Score-t, a nyerési arányt stb., és kövesse nyomon erőfeszítéseinek eredményeit.

5 nyertes termékmarketing-stratégia példa

A tapasztalt termékmarketing-menedzser a termékstratégiát a vevői igények, a márkaértékek, a reklámpozicionálás, a marketingkommunikációs terv és az árképzési követelmények figyelembevételével tervezi meg.

A gyakorlatban ez öt stratégiát jelent, amelyek a termék életciklusának különböző szakaszaiban alkalmazhatók:

A termék életciklusának ábrázolása az Adobe segítségével

Forrás

1. Célpiaci stratégia

Miért: Hogy egy niche piacra koncentrálhasson, erős márkaidentitást építhessen és hűséges ügyfélkört alakíthasson ki.

Alkalmazható: A termékmarketing életciklusának bevezető szakaszában

Az Oatside remek példa egy konkrét célpiacra, a környezet tudatos fogyasztókra irányuló, okkal kapcsolatos termékmarketingre.

Ez a termékmarketing stílus jól illeszkedik ehhez a vásárlói szegmenshez, és az Oatside-ot olyan pozitív márkaként pozícionálja, amely törődik az állatokkal és a környezettel:

Az Oatside bemutatja a márka filozófiáját és növeli a termék ismertségét a környezetbarát vásárlók körében az Oatside segítségével.

Az ügyfelek bűntudat nélkül vásárolhatnak, a vállalat pedig növeli az eladásait, miközben egy jó ügyet támogat.

Íme néhány fontos tanács, amelyet érdemes szem előtt tartani a célpiaci stratégia kidolgozásakor: Szerezzen információkat célközönségéről – legyen szó hitvallásukról, kultúrájukról, demográfiai adataikról, hobbijukról, nem kedvelt dolgokról, problémákról stb.

Csak akkor alkalmazzon ilyen taktikát, ha márkája megfelel a követelményeknek; ha márkáját arra kényszeríti, hogy bizonyos értéket képviseljen, az nem fog tetszeni a tájékozott közönségnek.

2: Márkastratégia

Miért: A termék közvetett promóciója érdekében.

Alkalmazható: a termékmarketing életciklusának bevezető, növekedési és érettségi szakaszában.

Senki sem használja ki úgy márkájának erejét és foglalkozik termékmarketinggel úgy, mint az Apple.

Válasszon ki bármelyik Apple termékbemutatót: ezek remek példák arra, hogyan lehet várakozást és vágyat kelteni anélkül, hogy a nagy bemutatóig túl sokat elárulnának a termékről.

Ha további bizonyítékra van szüksége, nézze meg az Apple Instagram-oldalát, ahol aligha talál iPhone-ok, iMac-ek, iPad-ek stb. képeit.

Az Apple Instagram-fiókja az Instagramon keresztül

Megismerheti, hogyan használják az ügyfelek az Apple termékeit, hogy szó szerint könnyebbé és színesebbé tegyék az életüket.

Az Apple remekül bemutatja termékeit úgy, hogy a vásárló lesz a történet „hőse”:

iPhone termékjellemzők az Apple -től

Az eredmény? Ez a stratégia izgalmat és kíváncsiságot kelt a fogyasztók körében, ösztönzi a keresletet és felkavarja a termékek iránti érdeklődést.

3: Reklámstratégia

Miért: hogy kreatív módon felkeltse a vásárlók figyelmét

Alkalmazható: A termékmarketing életciklusának növekedési szakaszában

A Coca-Cola „Share a Coke” kampánya reklámokkal célozza meg azokat a fogyasztókat, akik vásárlási útjuk növekedési szakaszában vannak:

A Coca-Cola úttörő kampánya 250 millió névre szóló palackot adott el a Coca Cola

Ebben a kampányban a Coca-Cola személyre szabta termékét azzal, hogy logóját népszerű nevekkel és kifejezésekkel helyettesítette.

A végső cél az volt, hogy a vásárlókat arra ösztönözzék, hogy keressenek és osszanak meg egy Coca-Colát szeretteikkel. Ez az innovatív stratégia növelte a márka iránti elkötelezettséget és lojalitást a meglévő és potenciális vásárlók körében.

A márka a reklámot ügyfélkapcsolati eszközként használva hangsúlyt fektetett a személyre szabottságra és ösztönözte a közösségi megosztást, így a kampány hatalmas sikert aratott.

Legfontosabb tanulság: Ha ugyanazt az utat szeretné követni, kezdje ezekkel a tippekkel: Ne féljen kísérletezni a kreativitással a reklámok történetmesélésében!

Összpontosítson olyan problémákra, előnyökre, USP-kre stb., amelyek megérinthetik a célközönségét – itt jönnek jól a begyűjtött hatalmas mennyiségű adatok.

Ismerje meg, miért és hogyan használják az ügyfelek a termékét, hogy stratégiailag pozícionálhassa azt.

Keresse meg az ügyfelek véleményét, végezzen felméréseket, vegyen részt bétatesztelésben stb., hogy megismerje ügyfelei jelenlegi gondolkodásmódját és igényeit.

4: Marketingkommunikációs stratégia

Miért: A termék egyedülálló értékesítési pontjainak (USP) közvetítése érdekében.

Alkalmazható: A termékmarketing életciklusának érettségi szakaszában

Ha marketingkampányt szeretne indítani egy termék érettségi szakaszában lévő ügyfelek megcélzására, akkor ne keressen tovább, mint a Nike.

A márka kiválóan tudja közvetíteni termékeinek egyedülálló értékesítési érveit (USP) azáltal, hogy marketingüzeneteiben kulturális pillanatokat és mozgalmakat használ.

A Nike kampányai mindig időszerűek és relevánsak, legyen szó a Pride Month ünnepléséről, a Black Lives Matter mozgalomról, az olimpikonok támogatásáról vagy a társadalmi igazságosság ügyének előmozdításáról:

BeTrue weboldal a Nike-n keresztül

A márka zsenialitása abban rejlik, hogy sport- és fitnesztermékeinek érzelmi és ambiciózus aspektusait hangsúlyozza. Az emberi érintés hozzáadása a kézzelfogható termékhez pozitív érzéseket kelt a vásárlóban.

Ez a megközelítés segít a Nike-nak megőrizni piacvezető pozícióját, és vonzóvá tenni a márkát azoknak a vásárlóknak, akik nem csupán termékeket keresnek, hanem egy olyan márkát, amely valami értelmeset képvisel.

5: Árazási stratégia

Miért: Hogy a vásárlókat már korán meggyőzze

Alkalmazható: a termékmarketing életciklusának bevezető, növekedési és érettségi fázisában.

A Dollar Shave Club tudja, hogyan kell marketingezni azoknak a férfiaknak, akik megfizethető, kényelmes és kiváló minőségű ápolási termékeket keresnek. Vessen egy pillantást a weboldalának kezdőlapjára, amely új tagoknak klubáron kínál kezdőcsomagot:

A márka a Dollar Shave Club segítségével jól integrálja az árazást termékmarketing-stratégiájába anélkül, hogy az átvitt értelemben olcsónak tűnne.

Főbb tanulság: Az ár beépítése a termékmarketing-stratégiába: Vezessen be többszintű árstratégiát és előfizetési modellt, hogy különböző ügyfélszegmenseket célozzon meg és stabil bevételi forrást építsen ki.

Népszerűsítse az árazási lehetőségeket digitális hirdetések, tartalommarketing és partnerségek segítségével, hogy bemutassa termékének értékeit.

Rendszeresen figyelje a legfontosabb mutatókat, mint például az előfizetések növekedése, az ügyfélmegtartás és az egy felhasználóra jutó átlagos bevétel.

A termékmarketing célok elérése

Lehet, hogy a legjobb termékmarketing-stratégiát dolgozta ki, de ha céljait nem határozza meg pontosan, csapata már a kezdetektől rossz irányba halad.

Javítsa termékmarketing célkitűzéseinek meghatározási képességeit a következő három tippel:

1. tipp: Használja a S. M. A. R. T célkeretrendszert

Termékmarketing céljai kövessék a S. M. A. R. T. keretrendszert – legyenek konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, reálisak és időhöz kötöttek. Ez a keretrendszer segít tovább kategorizálni céljait tárgyalható és nem tárgyalható célokra.

Töltse le ezt a sablont Érje el hatékonyan projektje céljait a ClickUp SMART Goals sablon segítségével.

Használja a teljesen testreszabható ClickUp SMART Goals sablont a világos célok meghatározásához, nyomon követéséhez és vizualizálásához. Ez segít SMART célokat létrehozni, azokat kisebb feladatokra bontani, és vizuálisan nyomon követni az előre meghatározott időkereten belüli haladást. A Goal Effort View segít megmérni az egyes célok eléréséhez szükséges erőfeszítéseket, a SMART Goal Worksheet View pedig teret biztosít az ötletek kidolgozásához és tárolásához.

2. tipp: Használjon KPI-ket a haladás nyomon követéséhez

A termékmarketing-stratégia megtérülésének bizonyítása a legnagyobb akadály – de csak akkor, ha nem méri és nem figyeli a KPI-ket. A termékmarketing-stratégia pontos értékének felmérése:

Dolgozzon együtt a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat (CX) csapataival, hogy adatokat és elemzéseket szerezzen, és megtalálja a kapcsolatot a termékmarketing és az értékesítés/marketing/CX tevékenységek között.

termék kampányának elemzéseit a ClickUp Marketing Productivity szoftver segítségével. A rendkívül testreszabható és vizuális Értékeljea ClickUp Marketing Productivity szoftver segítségével. A rendkívül testreszabható és vizuális ClickUp Dashboards kontextusba helyezi a roadmapjához és piacra lépési terveihez kapcsolódó feladatokat:

KPI-dashboard létrehozása a ClickUp-ban

Határozza meg és sorolja fel a legrelevánsabb mutatókat , amelyeket figyelnie kell, például az ügyfélszerzési költséget (CAC), az ügyfél életre szóló értékét (CLTV), a konverziós arányt, a potenciális ügyfelek számát, a webhely forgalmát, az e-mailek megnyitási és átkattintási arányát stb.

3. tipp: Fokozza az ügyfélkapcsolat-kezelést

A valós idejű ügyféladatok gyűjtése és az ügyfélélmény javítása a legjobb módszer a vevői elvárások és a termékjellemzők közötti szakadék áthidalására.

Ezzel teljes képet kaphat az ügyfelek érdeklődéséről, preferenciáiról és viselkedéséről, ami lehetővé teszi, hogy termékmarketing-tevékenységeit ennek megfelelően alakítsa. Ez nagyban hozzájárul termékmarketing-céljainak eléréséhez.

Használja ezeket a tippeket az adatok gyűjtéséhez és a vásárlói élmény optimalizálásához: Rögzítse és elemezze a különböző érintkezési pontokon zajló ügyfélinterakciókat – manapság az ügyfelek több csatornán keresztül keresik fel márkáját.

Személyre szabott marketingüzenetek és ajánlatok az ügyfelek egyedi preferenciái alapján

Azonosítsa az online és offline csatornákon elérhető felárral és keresztértékesítéssel kapcsolatos lehetőségeket.

Növelje az ügyfelek elégedettségét és hűségét gondosan összeállított programokkal

Dolgozzon együtt a támogatási és értékesítési csapatokkal, hogy zökkenőmentes ügyfélélményt nyújthasson.

Mivel több elemre is figyelni kell, ez úgy tűnik, hogy a ClickUp Goals feladata:

A ClickUp Goals különböző célnézetei segítenek az adatok könnyebb megértésében

Ezzel a funkcióval a következőket teheti:

Különböző csapatok feladatait közös célként adja hozzá

Rendezze céljait könnyen használható mappákba, és ossza meg azokat a releváns érdekelt felekkel.

Hozzon létre mappákat a sprint ciklusok, OKR-ek, heti alkalmazotti teljesítményértékelések és egyéb adatok nyomon követéséhez.

Határozzon meg egyértelmű célokat, és százalékban ábrázolja az előrehaladást!

Merre tart a termékmarketing?

A termékmarketing jövője a személyre szabás, az AI integráció és az értékalapú marketing hatására gyorsabban fejlődik, mint valaha.

Mindezek a trendek több szempontból is hatással vannak termékmarketing-stratégiájára:

Marketing érettség : A márkák AI eszközök segítségével személyre szabott ügyféladatokat használnak fel, és egyedi ajánlatokkal növelik az ügyfelek elégedettségét. A Netflix egy olyan márka, amely kiválóan alkalmazza ezt a termékmarketing stratégiát.

Adatvezérelt : A termékmarketing egyre inkább adatvezérelté válik, az adatokat pedig a következőkre használják: Stratégiai döntések meghozatala a termék tesztelése és a tanulási kultúra előtérbe helyezésével Az elszigetelt csapatok integrálása agilis együttműködéssel, szakértői készségekkel és AI munkafolyamatokkal Gyakorlatias információk gyűjtése, például a vásárlók problémái, preferenciái stb. Intelligens személyre szabás adatvezérelt tartalommal

Hajtsa végre stratégiai döntéseit a termék tesztelésével és a tanulási kultúra előtérbe helyezésével.

Integrálja az elszigetelt csapatokat agilis együttműködéssel, szakértői készségekkel és AI munkafolyamatokkal.

Gyűjtsön hasznos információkat, például a vásárlók problémáiról, preferenciáiról és egyebekről.

Adatvezérelt tartalommal ösztönözze az intelligens személyre szabást

Fedezze fel a termékmarketing stratégiai értékét a ClickUp segítségével

A termékmarketing egy folyamatos folyamat. Mielőtt a vásárlók megvásárolják a terméket, az többször is átmegy a fejlesztési és a bevezetési fázis között.

Termékmarketingesként mindig többfelé kell figyelnie: termékismeretek, kampányadatok, vásárlói visszajelzések, támogató feladatok, tervezési ülések és érdekelt felekkel való megbeszélések – mindig több teendője van, mint amennyit az idő és az erőforrások megengednek.

A megfelelő eszközökkel és a termékmarketinggel kapcsolatos ismeretekkel azonban még jobb eredményeket érhet el. Használja ki a termékmarketing stratégiai értékét a ClickUp termékmarketing szoftverével. Regisztráljon most!

Gyakran ismételt kérdések

1. Mi a termék marketingstratégiája?

A termékmarketing-stratégia egy terv, amely segít megérteni:

Hogyan pozícionálja, népszerűsítse és árazza a terméket a piacon?

Kik a leghűségesebb ügyfelei, és hogyan érheti el őket?

Hogyan integrálhatja a termékmarketing-folyamatból származó információkat a termékfejlesztési folyamatba a termék életciklusa során?

2. Mi a termékmarketing-stratégia szerepe?

A termékmarketing-stratégia elsődleges feladata egy adott termékre vonatkozó, magas szintű marketingterv kidolgozása. Ez a terv határozza meg, hogy a termék hogyan fogja teljesíteni a vevő, a szervezet és az érdekelt felek céljait a termék életciklusa során.

Így ösztönzi a különböző csapatokat, például a termékfejlesztést, a marketinget, az ügyfélszolgálatot és az értékesítést, hogy működjenek együtt és megértsék, hogyan lehet javítani a terméken a jövedelmezőség és az ügyfélelégedettség növelése érdekében.