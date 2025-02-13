A 10 legjobb termékmarketing könyv minden termékmarketinges számára

A termékmarketing mindenre kiterjedő funkció, amely egyensúlyt teremt a termék, a marketing és az értékesítés között.

A termékmarketing-menedzser feladatkörébe nem csak a termékfejlesztés tartozik, hanem a vásárlói magatartás, a termék pozícionálása, a vásárlói visszajelzések és a marketingstratégia is.

Termékmarketing-menedzserként Ön egy történetmesélő, aki ismeri a célcsoportot, piacra lépési tervet készít az új termékek számára, és megtalálja a velük való interakció módjait.

Ráadásul a sikeres termékmarketingesek megosztanak néhány alapvető készséget: tudják, hogyan lehet szokásformáló termékeket létrehozni niche és zsúfolt piacokon a gyors ügyfél-visszajelzések, a termékvezérelt növekedés, az adatelemzés és a versenyképes intelligencia segítségével.

Íme a 10 legjobb termékmarketing könyv listája, amely gyakorlati tanácsokat, valós példákat tartalmaz a felhasználók által kedvelt termékek létrehozásáról, valamint új módszereket az ügyfelek elkötelezettségének növelésére.

A lista mindenre kiterjed, a tudományos reklámozástól a termékmarketing-menedzser feladatkörén és olyan fogalmakon át, mint a webes használhatóság és a márka története, egészen az ügyféladatokig.

A 10 legjobb termékmarketing könyv, amelyet érdemes felvenni a listájára

1. A befolyásos termékmenedzser: Hogyan vezessünk és indítsunk sikeres technológiai termékeket

A The Influential Product Manager című könyvben Ken Sandy 20 éves tapasztalatát és a növekedési szakaszokkal kapcsolatos ismereteit ötvözve tanítja meg, hogyan kell viselkedni a termék életciklusának minden szakaszában.

A szerző a termékmarketinggel kapcsolatos tanulságokat könnyen alkalmazható sablonokra és alapelvekre bontja.

A termékfejlesztési folyamat elején összpontosítson a probléma jobb megértésére, és tárjon fel minden lehetséges kimenetelt. Mielőtt egyetlen megközelítést is választana, készítsen maketteket az összes alternatíváról, és tesztelje azokat az ügyfelekkel és a belső érdekelt felekkel.

A szerző legpraktikusabb tanácsa, hogy a tervezés, fejlesztés és megvalósítás fázisában folyamatosan végezzenek tesztelést – még akkor is, ha csak néhány célügyféllel.

Javaslata szerint minden termékmenedzsment-sablonnak öt kritikus elemet kell tartalmaznia:

Írásbeli hipotézis: Írja le vagy fogalmazza meg a mainstream piacra vonatkozó célját!

Mérhető eredmény: A siker kritériumainak meghatározásához szükséges mutatók azonosításával egyszerűsítse a termék pozícionálását.

A korlátok egyértelműsége: először oldjon meg egy kisebb problémát, majd később alkalmazza a megoldást szélesebb körben.

A szerepek egyértelműsége: Legyen világos, hogy milyen feladatok elvégzésére van szükség, és milyen felhasználói történetekkel kell számolni a célcsoport esetében.

Együttműködés a lehetséges megoldásokon: Ösztönözze csapatát, hogy működjön együtt a megoldások kidolgozásában.

„A termékmenedzserek felelősek a problémákért (a „miért” és a „mi” kérdésekért), a mérnökök pedig a megoldásokért (a „hogyan” és a „mikor” kérdésekért) – de csak az együttműködés révén lehet a legjobb ötleteket kidolgozni és megvalósítani.” – Ken Sandy

A könyvről

Szerző(k): Ken Sandy

Oldalszám: 394

Kiadás éve: 2020

Becsült olvasási idő: 13 óra

Ajánlási szint: alapszintű, középhaladó és haladó olvasók

Értékelés: (4,6/5) Amazon

Főbb tanulságok

A könyv Adam Nash termékmenedzsmentben alkalmazott funkciókosár-koncepciójára épül. Sandy szerint egy jó funkciókiadásnak a következő tényezők közül néhánynak meg kell felelnie:

Metric Movers: A termékmutatók javítása

Ügyfélkérések: hibák kijavítása vagy funkciók fejlesztése

Delighters: A csapat által kidolgozott innovációk

Stratégiák: Hosszú távú célokkal kapcsolatos jellemzők

Fejlesztők: Termékfejlesztések vagy -továbbfejlesztések

Olvasóink véleménye:

„The Influential Product Manager egy mélyreható kézikönyv, amely tökéletes mind azok számára, akik még újak a termékmenedzsment területén, mind azok számára, akik még nagyobb hatást szeretnének gyakorolni a vállalatuk termékeire. Ez az új kedvenc forrásom arról, hogyan lehet hatékony stratégiai partner a termékfejlesztési életciklus során. ”

2. Termékmarketing egyszerűen: ügyfélközpontú megközelítés a termék piacra dobásához

Az egyik legjobban értékelt termékmarketing könyv, a Product Marketing, Simplified (Egyszerűsített termékmarketing) egy gyakorlati útmutató a termékmarketinghez.

Srini Sekaran szilárd keretrendszert mutat be a termékmarketingben a vásárlói szegmentáláshoz és a személyiségprofilok kialakításához. A könyv meghatározza a vásárlói utat, és megmutatja a termékmarketingeseknek, hogyan lehet helyes személyiségprofilokat létrehozni.

A szerző valós példákat hoz fel a szokásformáló termékekről, a vásárlói magatartásról a termék életciklusának minden szakaszában, a termék pozicionálásáról, az árazásról és a csomagolásról.

Akár vállalati, akár fogyasztói marketinges vagy, ez a könyv alapvető ismereteket nyújt az ügyfelek vásárlási döntéseiről. Ez a gyakorlati útmutató a pályára lépő termékmarketingesek számára azt mutatja be, hogyan lehet összekapcsolni a termékmarketing különböző feladatait.

Érdekes megközelítés, hogy finoman ösztönözzük a vásárlók viselkedését azáltal, hogy megkönnyítjük számukra ösztönös késztetésük kiélését.

Érintsd meg a vásárló ösztöneit, kínálj rugalmas fizetési lehetőségeket, és tedd könnyen megismerhetővé a termékedet.

Emellett megosztja a termékfejlesztési folyamat sablonjait, amelyeket a piacra lépési tervednek megfelelően azonnal felhasználhatsz.

„A művészet és a kreativitás a másokkal való hatékony kapcsolatteremtés képességén alapul. A termékmarketing is magában foglalja ezt a narratívát.” – Srini Sekaran

A könyvről

Szerző(k): Srini Sekaran

Oldalszám: 204

Kiadás éve: 2020

Becsült olvasási idő: 10 óra

Ajánlási szint: középhaladó

Értékelés: (4,3/5) Amazon

Főbb tanulságok

Amikor az emberek termékeket vásárolnak, Platón által megfogalmazott három lélektípus egyikét alkalmazzák: a fejet, a szívet és a gyomrot.

Ismerje meg, hogy a vásárló milyen mértékben vesz részt a termék megvásárlásában

Hívja fel ügyfelei logikáját, érzelmeit és ösztöneit. Helyezze el termékeit, és sorolja be őket ügyfelei tudatában egy adott kategóriába.

Olvasóink véleménye:

„Új munkámra készülve vettem meg ezt a könyvet, és azonnal lenyűgözött, hogy milyen könnyen emészthető. A könyv átgondolt, informatív és jól megírt, és szilárd alapot nyújt a termékmarketinghez.”

3. A termékmarketing-menedzser: Feladatok és bevált gyakorlatok egy technológiai vállalatnál

Amikor Lucas Weber termékmarketing-menedzserként az interneten keresett információkat a high-tech termékek értékesítésének marketingstratégiáiról, a termékmarketingről szóló könyvek és kutatási folyóiratok alig nyújtottak segítséget.

Weber a The Product Marketing Manager: Responsibilities and Best Practices in a Technology Company (Termékmarketing-menedzser: Feladatok és bevált gyakorlatok egy technológiai vállalatnál) című könyvében megosztja a munkája során szerzett tapasztalatait és a valós példákat.

A könyv bemutatja a termékmarketing-menedzserrel együtt dolgozó más csapatok kihívásait. Mit jelentenek ezek a szerepek? Weber szórakoztató stílusban tárgyalja a termékmarketing-csapat egyedi problémáit, anekdotákat és interjúkat kombinálva kollégáival és iparági szakértőkkel.

Megtanítja a termékmarketing-menedzserré váláshoz szükséges alapvető készségeket, valamint új ötleteket és inspirációt nyújt a tapasztalt termékmarketingeseknek. A szerző figyelmeztet, hogy megfelelő értékesítési stratégia nélkül minden más kudarcra van ítélve.

„Olyan értékeket kell azonosítanunk, amelyek látszólag nem léteznek.” – Lucas Weber

A könyvről

Szerző(k): Lucas Weber

Oldalszám: 123

Kiadás éve: 2017

Becsült olvasási idő: 10 óra

Ajánlási szint: alapszintűtől középhaladóig

Értékelés: (4,4/5) Amazon

Főbb tanulságok

Nyitott szemmel és füllel hallgass azokra, akik nálad régebben dolgoznak a vállalatnál vagy az iparágban.

Beszélgetés közben vegye figyelembe az emberek érzelmeit, döntéshozatali folyamatait és intellektuális szintjét.

Termékmarketingesként készülj fel arra, hogy a részletes műszaki termékinformációkat fontos marketing- és értékesítési üzenetekké alakítsd át.

Olvasóink véleménye:

„A szerző gyakorlati tapasztalata a termékmarketing terén nagyon értékes olvasmányt eredményez. A könyvben mind a sikerek, mind a kudarcok szerepelnek, ami segíthet a pályára lépő termékmarketingeseknek. Még ha nem is termékmarketinges a beosztása, és más feladatkörökkel foglalkozik, például tartalommarketinggel vagy növekedési marketinggel, akkor is sok hasznos gyakorlatot találhat, amelyből tanulhat. Különösen hasznos azoknak a marketingeseknek, akik több feladatot is ellátnak, és a szervezet nem hozott létre hivatalos termékmarketinges pozíciót.”

4. Nyilvánvalóan fantasztikus

April Dunford az Obviously Awesome című könyvében arról beszél, hogyan pozicionálta a termékeket a technológiai vállalatánál – egy űrlapot töltött ki a marketingcsapat, amikor új terméket dobtak piacra.

Ez megválaszolná a termék miértjét, hogyanját és mitjét. Ez a stratégia azonban unalmas és hatástalan volt.

Ekkor kezdett el kereteket kidolgozni a termékpozicionálás körül, hogy az ügyfelek megszeressék a terméket.

Nyolc lépésből álló értékesítési stratégiát alkalmazva izgalmas példákkal szemlélteti, hogyan tudnak a szokásformáló termékek áttörni a zsúfolt piacon.

Továbbá két kontextuális pozícionálási csapdát is felvázol. A legtöbb termékmarketinges arra koncentrál, amit a fejlesztőcsapat létrehozott, de nem arra, hogy a termék hogyan alakul át vagy változik a célpiacon.

A sikeres vállalkozások folyamatosan fejlesztik termékeiket a változó piaci és fogyasztói trendekhez igazodva.

Ez az egyik legjobb termékmarketing könyv, mert Dunford több mint 25 éve dolgozik együtt a legjobb startupokkal, segítve őket abban, hogy termékeiket jobban (vagy helyesen) pozícionálják.

Azok a termékmarketing-menedzserek, akik egy hatékony termékmarketing-kézikönyvet keresnek az üzleti eredmények javítása érdekében, mindenképpen olvassák el ezt a könyvet.

„Bár tudjuk, hogy a kontextus fontos, általában nem választunk tudatosan kontextust, mert úgy véljük, hogy termékünk kontextusa nyilvánvaló.” – April Dunford

A könyvről

Szerző(k): April Dunford

Oldalszám: 202

Kiadás éve: 2019

Becsült olvasási idő: 15 óra

Ajánlási szint: alapszinttől haladóig

Értékelés: (4,5/5) Amazon

Főbb tanulságok

Dunford felsorolja a hatékony pozícionálás öt összetevőjét:

Versengő alternatívák: A célközönség számára elérhető lehetőségek vizualizálása, ha a termék nem létezne

Egyedi tulajdonságok: A termék versenyelőnye más termékekkel szemben

Érték (és bizonyíték): Termékének funkciói által a célközönség számára nyújtott előnyök

A célpiac jellemzői: A vásárlók olyan tulajdonságai, amelyek miatt fontos számukra a termék értéke

Piaci kategória: Helyezze termékét egy meglévő piaci kategóriába, vagy próbáljon meg új kategóriát létrehozni. Azok a felhasználók, akiknek megoldása megfelel a termék piaci igényeinek.

Olvasóink véleménye:

„Jól megírt, könnyen érthető könyv a pozícionálásról. Kötelező olvasmány, különösen ha technológiai termékek marketingjével foglalkozik. Túlmutat az elméleti konstrukciókon, és megvalósítható keretrendszert kínál az ideális pozícionálás eléréséhez.”

5. Inspirált: Hogyan lehet olyan technológiai termékeket létrehozni, amelyeket a vásárlók imádnak

A üzleti kutatás és fejlesztés területén az első helyen álló bestseller, Marty Cagan Inspired című könyve elmagyarázza, hogyan járul hozzá a hatékony termékmenedzsment a sikeres technológiai termékek tervezéséhez, fejlesztéséhez és méretezéséhez.

A szerző értékes betekintést nyújt abba, hogy a legjobb technológiai és sikeres vállalatok, mint például az Apple, a Tesla és a Facebook, hogyan hajtják végre termékbevezetéseiket, és hogyan építenek fel sikeres termék szervezeteket.

Bár ez a termékmarketing könyv 2008-ban íródott, amikor még nem létezett külön termékmarketinges munkakör, értékes forrás a technológiai termékek pszichológiájának megértéséhez.

A termék piaci illeszkedése, függetlenül a vállalat fejlődési szakaszától, a termékcsapatok megfelelő felépítését, releváns marketingkampányt, valamint az üzleti kontextusra és irányra vonatkozó stratégiai értéket igényel.

„A termékmenedzser fáradhatatlanul dolgozik, és a termékcsapatot arra ösztönzi, hogy a technológiát és a tervezést ötvözve oldja meg a valódi ügyfélproblémákat úgy, hogy azok megfeleljenek az üzleti igényeknek.” – Marty Cagan

A könyvről

Szerző(k): Marty Cagan

Oldalszám: 386

Kiadás éve: 2008

Becsült olvasási idő: 20 óra

Ajánlási szint: alapszinttől haladóig

Értékelés: (4,6/5) Amazon

Főbb tanulságok

Cagan szerint a legjobb termékcsapatok azért működnek jól, mert:

A könyvek a megoldások kidolgozása előtt foglalkoznak a kockázatokkal (érték, használhatóság, megvalósíthatóság, üzleti életképesség).

A termékeket az összes csapat (azaz a tervező, a mérnök és a termékmenedzsment csapatok) együttműködésével határozzák meg.

Olyan megoldásokat kínálnak, amelyek alapvetően megoldják az alapvető problémákat.

Olvasóink véleménye:

„Marty a termékgyártó vállalatok minden fontos területét áttekintette, különböző emberek szemszögéből: termékmenedzser, tervező, érdekelt felek, vezetők és szállítási menedzser, így ez a könyv minden termékgyártó vállalatnál dolgozó számára releváns.”

6. Hooked: Hogyan lehet szokásformáló termékeket létrehozni

Ha csapata sikertelen termékekkel küzdött, Nir Eyal Hooked című könyve egy négylépéses folyamatot (Hooked Model) mutat be, amelynek segítségével olyan, szokásformáló termékeket hozhat létre, amelyeket ügyfelei imádni fognak.

A legjobb az, hogy a könyv részletesen bemutatja azokat a viselkedési technikákat, amelyeket a közösségi média platformok alkalmaznak, hogy a felhasználókat lekötözzék és visszatérővé tegyék őket.

Mit csinálnak ezek a vállalatok másképp? Az elsőként eszünkbe jutó megoldásokat kínálnak. Olyan erősen társítják magukat egy problémához vagy igényhez, hogy a célközönségük automatikusan felveszi velük a kapcsolatot.

Például a „keresés” ma már szervesen társul a Google-hoz, vagy a „jó érzés” iránti igény az embereket azonnal az Instagramra vezeti. Eyal megmutatja az olvasóknak, hogyan lehet ilyen asszociációkat kialakítani és alkalmazni a „Hooked Model” modellt.

„Sok innováció kudarcot vall, mert a fogyasztók irracionálisan túlértékelik a régit, míg a vállalatok irracionálisan túlértékelik az újat.” – Nir Eyal

A könyvről

Szerző(k): Nir Eyal

Oldalszám: 243

Kiadás éve: 2014

Becsült olvasási idő: 13 óra

Ajánlási szint: alapszinttől haladóig

Értékelés: (4,6/5) Amazon

Főbb tanulságok

A „Hooked Model” egy négylépéses folyamatot tartalmaz, amely egy ciklusba vagy körforgásba ágyazódik, és magában foglalja a kiváltó okot, a cselekvést, a befektetést és a változó jutalmat.

Kétféle kiváltó tényező létezik. A külső kiváltó tényezők közvetlen, fizetett, megszerzett, kapcsolati vagy saját cselekvésre ösztönző tényezők. A belső kiváltó tényezők azok az asszociációk, amelyeket az emberek a problémáikkal hoznak létre.

Termékének ismétlődően és következetesen kell megoldania egy problémát (gondoljon csak a Facebookra vagy az Instagramra – amikor unatkozik, külső ösztönzés nélkül felkeresi ezeket az oldalakat), hogy szokássá váljon.

Olvasóink véleménye:

„Ez egy remek könyv azok számára, akik meg akarják tanulni, mi teszi egy terméket nagyszerűvé. Segít megfogalmazni sok olyan fogalmat, amelyet a való életben látunk, de nem tudunk megnevezni, pl. kiváltó okok, cselekvések, jutalmak, befektetések. Remek társ azok számára, akik terméket akarnak fejleszteni, és ellenőrző listaként szolgálhat, hogy megnézzék, fedezték-e a termékükkel a legfontosabb dolgokat.”

7. A termékmenedzser túlélési útmutatója

Steve Haines, a The Product Management Executive Board alapítója arra kéri a termékmarketinges szakembereket, hogy stratégiailag gondolkodjanak, hogy előreléphessenek karrierjükben.

A The Product Manager’s Survival Guide (A termékmenedzser túlélési útmutatója) című könyvben a szerző lépésről lépésre bemutatja, hogyan lehet sikeres termékmarketingesnek lenni, és hogyan lehet praktikus eszközök és technikák segítségével minimálisan életképes termékeket (MVP-ket) létrehozni.

A könyv technikákat tartalmaz a felhatalmazás megszerzéséhez, a termékek bevezetéséhez és forgalomba hozatalához, valamint a termék teljesítményének értékeléséhez szükséges mutatókat.

Termékmenedzserként megtanulhatja, hogyan léphet túl a termék jellemzőin és funkcióin, és válhat termék szakértővé és ügyfélszolgálati képviselővé. Akár kezdő, aki termékmarketinggel kapcsolatos tippeket keres, akár tapasztalt vezető, ez a könyv mindent tartalmaz, amire szüksége van ahhoz, hogy állandóan pozitív eredményeket érjen el vállalkozása számára.

Merüljön el a termékmenedzsment kreatív aspektusaiban, miközben felvázolja az ügyfél utazását.

„Ha a termékmenedzsment nem megfelelően szervezett, összehangolt vagy meghatározott, az embereknek többet kell dolgozniuk, hogy ugyanazokat a célokat elérjék és sikeres stratégiákat dolgozzanak ki.” – Steven Haines

A könyvről

Szerző(k): Steve Haines

Oldalszám: 223

Kiadás éve: 2013

Becsült olvasási idő: 11 óra

Ajánlási szint: középhaladó és haladó

Értékelés: (4,1/5) Amazon

Főbb tanulságok

A termék nem mindig egyetlen tétel, hanem egy vállalaton belül a szolgáltatások és termékcsaládok hierarchiája is létezik.

A termékmenedzsment egy olyan modell, amely magában foglalja a termékek felfedezését, innovációját, stratégiájának kidolgozását, kísérletezését, tervezését, fejlesztését és marketingjét.

A termékmarketingnek négy aspektusa van: határozza meg az irányt, legyen szakértő a területén, irányítsa mindenki figyelmét a vállalati célokra, és haladjon előre.

Olvasóink véleménye:

„A katonai pályáról átálltam az értékesítésre, majd nemrég a termékmenedzsmentre. Ez a könyv kötelező olvasmány mindenkinek, aki a termékmenedzsment világában dolgozik! Steven kiváló munkát végez, amikor saját karrierjéből merített példákat részletez, és azokat olyan taktikákkal és irányelvekkel támasztja alá, amelyeket az olvasó azonnal alkalmazhat. Számos hasznos sablont és eszközt is bemutat, amelyeket a lehető leghamarabb beépíteni szeretnék a munkámba. Csak azt sajnálom, hogy nem olvastam el hamarabb!”

8. Termékvezérelt növekedés: Hogyan lehet olyan terméket létrehozni, amely önmagát értékesíti?

Wes Bush akkor kapott ihletet a könyv megírásához, amikor 300 dollárt költött egy SaaS termékről szóló fehér könyv megírására. Amikor segített egy ingyenes prémium termék 0-ról 100 ezer felhasználóra történő eladásában, rájött egy meglepő igazságra: a legtöbb ember tévedett a szoftverek értékesítésével kapcsolatban.

A Product-Led Growth című könyvében Bush egy termékvezérelt stratégiát javasol, és gyakorlati tippeket ad a fejlesztési költségek megtakarításához és a SaaS termékek bevezetéséhez szükséges megfelelő stratégia követéséhez.

A komplex technológiai termékmarketing-koncepciókat érdekes diagramokba és táblázatokba bontja.

Például a termék-kiegészítők olyanok, mint a krumplisült kóla. A mainstream vásárlók mindig a nagy kiegészítőket nézik meg, ezért egy csomag segít növelni az egy felhasználóra jutó átlagos bevételt (ARPU).

„A képességi adósság az az ár, amelyet minden alkalommal megfizet, amikor a felhasználó nem éri el a termék kulcsfontosságú eredményét.” – Wes Bush

A könyvről

Szerző(k): Wes Bush

Oldalszám: 278

Kiadás éve: 2019

Becsült olvasási idő: 15 óra

Ajánlási szint: középhaladó és haladó

Értékelés: (4,5/5) Amazon

Főbb tanulságok

Értékbeli különbség akkor keletkezik, amikor eltérés van a vélt érték és a tapasztalt érték között; minél nagyobb az értékbeli különbség, annál szivárgóbb a csatorna.

Három oka van annak, hogy a SaaS-iparban olyan nagyok az értékbeli különbségek: a termék képességeinek hiánya, a vevői igényekkel kapcsolatos tudatosság hiánya és a megoldásokkal kapcsolatos túlzott ígéretek.

Ahhoz, hogy olyan technológiai termékeket hozzon létre, amelyekért a vásárlók hajlandóak fizetni, el kell távolítania az értékbeli különbségeket és az ellenállást, amelyek a termék alacsony elfogadottságához vezetnek.

Olvasóink véleménye:

„Minden SaaS-alapítónak ajánlom, hogy olvassa el ezt a könyvet, mielőtt belevágna vállalkozásába – sok rész elméletinek tűnhet. Majd két évvel a termék bevezetése után olvassa el újra – minden szó teljesen érthetővé válik. Túl jó.”

9. A mindennapi tárgyak tervezése

Az 1988-ban The Psychology of Everyday Things (A mindennapi dolgok pszichológiája) címmel megjelent könyvében Donald Norman leírja a jó és rossz tervezés mögött álló pszichológiát, és tervezési elveket javasol.

Bár A mindennapi tárgyak tervezése olyan tudományágakat érint, mint az ergonómia, a tervezési gyakorlat és a viselkedéspszichológia, ez a könyv szilárd helyet foglal el a termékmarketinggel foglalkozó könyvek között.

A kognitív pszichológia megértése a termékmarketing számos aspektusa közé tartozik.

A szerző a vásárlók elvárásaira és igényeire alapozva meggyőzően érvel amellett, hogy a terméktervezés hogyan hidalja át a kommunikációt a tárgy és a felhasználó között.

Míg az innovátorok magukat okolják a termékek kudarcáért, a könyv szerint a meglepő igazság az, hogy a termékek akkor buknak meg, ha a tervezés nem tartalmaz intuitív útmutatást.

A szerző arra ösztönzi a tervezőket, termékmarketingeseket és termékmarketing-menedzsereket, hogy fogadják el a korlátok erejét és a hibákra való tervezést. A jó tervezés legfontosabb üzenete, hogy nincs szüksége magyarázatra.

„A jó dizájn valójában sokkal nehezebb észrevenni, mint a rossz dizájnt, részben azért, mert a jó dizájnok olyan jól illeszkednek igényeinkhez, hogy a dizájn láthatatlan.” – Donald Norman

„A jó dizájn valójában sokkal nehezebb észrevenni, mint a rossz dizájnt, részben azért, mert a jó dizájnok olyan jól illeszkednek igényeinkhez, hogy a dizájn láthatatlan.” – Donald Norman

A könyvről

Szerző(k): Don Norman

Oldalszám: 368

Kiadás éve: 2013

Becsült olvasási idő: 20 óra

Ajánlási szint: Haladó

Értékelés: (4,4/5) Amazon

Főbb tanulságok

A jó tervezés a termék korlátait használja fel arra, hogy segítse a felhasználót a termék megértésében.

A jó termékötletek akkor maradnak életben, ha a tervezési folyamat figyelembe veszi az emberi pszichológiát.

Az emberközpontú tervezés közelebb hozza egymáshoz a technológiát és az embereket

Olvasóink véleménye:

„Ha UI- és UX-tervező vagy, akkor ez a könyv a Bibliádnak számít... Nagyon sokat segít megérteni azokat az egyszerű tervezési elveket, amelyekről egyébként a tervezés vagy az egyszerűség nevében könnyen elfeledkezhetünk.”

10. Building For Everyone: Bővítse piacát a Google termékbevonási csapatának tervezési gyakorlataival

Ez az első könyv a listán, amely a sokszínűség és az inkluzivitás fontosságát tárgyalja a terméktervezésben.

A Building for Everyone (Építkezés mindenki számára) című könyvében Annie Jean-Baptiste meggyőző érveket sorakoztat fel az üzleti vezetők számára, hogy inkluzív megközelítést alkalmazzanak a nők, a színes bőrűek és más alulreprezentált csoportok számára készült termékek létrehozásában.

A szerző lépésről lépésre bemutatja azokat a kérdéseket, amelyeket a marketingeseknek, felhasználói kutatóknak és termékmarketing-menedzsereknek fel kell tenniük ahhoz, hogy több felhasználói csoportot vonjanak be a tervezési folyamatba.

A Google termékbevonási vezetőjeként Jean-Baptiste rámutat, hogy a termékbevonás a felhasználói demográfiát az „átlagos” személyektől egy sokszínű és dinamikus populációra terjeszti ki, amely különböző fajok, etnikumok, nemek és képességek képviselőiből áll.

„Amikor az inkluzív tervezést helyezed előtérbe, elkezded a felhasználók mélyen gyökerező aggályaira koncentrálni, hogy megoldást találj rájuk.” – Annie Jean-Baptiste

A könyvről

Szerző(k): Annie Jean-Baptiste

Oldalszám: 272

Kiadás éve: 2020

Becsült olvasási idő: 14 óra

Ajánlási szint: Haladó

Értékelés: (4,6/5) Amazon

Főbb tanulságok

Az inkluzív termékmarketing aranyszabálya nem az, hogy „másokat úgy kezelj, ahogy te szeretnéd, hogy veled bánjanak”, hanem az, hogy „másokat úgy kezelj, ahogy ők szeretnék, hogy velük bánjanak”.

Az alulreprezentált emberek a népesség jelentős részét teszik ki, ezért a növekedés motorjai.

A kiszolgálatlan ügyfeleknek kell a gyakorlatok és folyamatok középpontjában állniuk.

Olvasóink véleménye:

„Ez a könyv inspirált arra, hogy elkezdjem a termékbevonásról szóló beszélgetést, és azóta minden szervezetnél, ahol dolgoztam, a téma szószólójává váltam. Bármely termékvezetőnek, aki bármilyen területen dolgozik, ez a könyv világossá teszi, hogy mindenki számára jó megoldásokat kidolgozni mind az emberek, mind az üzlet számára.”

Egyéb említésre méltó termékmarketing könyvek

