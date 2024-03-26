A 10 legjobb Dropbox-integráció 2025-re (funkciók és árak is szerepelnek!)

Akár munkahelyi, akár személyes célokra hoz létre, kezeli és oszt meg dokumentumokat, a Dropbox az egyik legjobb eszköz a rendszerezettség megőrzéséhez. Ez a népszerű fájltároló szolgáltatás biztonságban tartja az adatokat, könnyen kereshetővé teszi őket, és elősegíti a csapatmunkát.

De mint minden szolgáltatás, a Dropbox sem képes mindent megcsinálni. ⚠️

Ehhez olyan Dropbox-integrációkra van szükséged, amelyek zökkenőmentesen működnek együtt az eszközeiddel, legyen szó kommunikációs alkalmazásokról, projektmenedzsment szoftverekről vagy CRM-ekről. Szerencsére több tucat integráció áll rendelkezésre a Dropboxhoz, amelyekkel zökkenőmentesen futtathatod a munkafolyamataidat.

Ha a legjobbakat szeretné felfedezni, tekintse meg a Dropbox 10 legjobb integrációjának listáját, beleértve az előnyöket, hátrányokat, árakat és egyéb fontos részleteket. ✨

Mit kell figyelni a Dropbox integrációkban?

Nem elég csak véletlenszerűen kiválasztani egy Dropbox-integrációt. Meg kell fontolnia, hogy mely integrációkra van szüksége a vállalatának, vagy mire van szüksége személyes céljaihoz.

A Dropbox integrációkban az alábbiakra érdemes figyelni:

Operációs rendszer alapvető követelményei : Válassza ki a kedvenc operációs rendszerével kompatibilis Dropbox-integrációkat, függetlenül attól, hogy MacOS, Microsoft Windows vagy Linux rendszert használ.

Árak : Egyes integrációk ingyenesek, ha előfizetésed van mind a Dropboxra, mind az eszközre, míg mások díjat számolnak fel az integrációért. Válaszd ki a költségvetésednek megfelelő opciót!

Biztonság : Ha adatokat kell védenie, keressen olyan integrációkat, amelyek adat titkosítást és hasonló biztonsági funkciókat kínálnak.

Zökkenőmentes szinkronizálás : A legjobb integrációk azonnal szinkronizálnak az eszközök között, így minden fájlod legfrissebb verziója elérhető.

Értesítések : Számos Dropbox-integráció értesítéseket és emlékeztetőket kínál, így mindenki, aki hozzáféréssel rendelkezik, tudni fogja, mikor kerültek fel új dokumentumok, és mikor történt valamilyen változás.

Eszközök támogatása: A Dropbox integrációk értelmetlenek, ha nem támogatják azokat az eszközöket vagy funkciókat, amelyeket integrálni szeretne ⚒️

A 10 legjobb Dropbox-integráció

Készen állsz arra, hogy a kedvenc termelékenységi eszközeidet integrálva hatékonyabban használd a Dropboxot? Íme a 10 legjobb Dropbox-integráció, a teljes projektmenedzsment szoftvercsomagoktól az egyéni kommunikációs, dokumentumkezelési és ügyfélkezelési eszközökig. ?

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amellyel AI-támogatással, több mint 15 nézettel és feladatok automatizálásával kezelheti projektjeit.

Nem meglepő, hogy az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz szerepel a lista élén. Végül is a ClickUp nem csak elképesztő funkciók sorát kínálja a munkafolyamatok kezeléséhez, a kommunikáció egyszerűsítéséhez és a célok nyomon követéséhez. Hanem a Dropbox barátja is, számos előnnyel. ?

A ClickUp Dropbox-integrációja megkönnyíti a Dropbox-fájlok csatolását a feladatokhoz. Így minden szükséges dokumentum a rendelkezésére áll, hogy bármit elvégezzen. A feladatleíráson keresztül érheti el a fájlokat vagy mentheti a mellékleteket a Dropboxból, vagy közvetlenül a megjegyzésbe helyezheti a fájlt, hogy megossza a releváns csapattagokkal.

A ClickUp Dropbox-integrációjával több fiókot is összekapcsolhat, így egyértelműen elválaszthatja a különböző csapatokat és javíthatja a szervezettséget. A korlátlan tárhely azt jelenti, hogy annyi fájlt tárolhat, amennyit csak akar. Hát nem stresszmentes? ?

Ráadásul, ha a Dropboxon kívül más fájlmegosztó eszközöket is használ, az sem jelent problémát.

A ClickUp minden dokumentumon egyedi ikonokat jelenít meg, így pontosan tudhatja, hogy a fájl melyik eszközön található – Dropboxon, Google Drive-on vagy One Drive-on. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A korlátlan Dropbox-tárhely csak fizetős csomagokban érhető el, de a csomagok ára havi 5 dollártól kezdődik.

A felület gyakran vizuális beágyazott mezők formájában kapcsolja össze a dokumentumokat, nem pedig egyszerű URL-ek formájában, ami egyes felhasználóknak nem tetszik.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Dropbox a Gmailhez

a Dropbox for Gmail segítségével

A Dropbox Gmail-integrációja lehetővé teszi szöveges fájlok, e-mail mellékletek és videóprezentációk szervezését anélkül, hogy el kellene hagynia Gmail-fiókját. Azonnal mentse a csapattagok új fájljait közvetlenül a Dropboxba, ossza meg a Dropbox-fiókjából egy jelentést mellékletként, vagy ágyazzon be egy linket, amikor új e-mailt ír. ?

A Dropbox for Gmail legjobb funkciói

Tekintse meg az összes fájlját egy helyen, anélkül, hogy különböző alkalmazások között kellene váltogatnia.

Kerülje el a fájlcsatolások és méretkorlátozások problémáját a Gmailben ezzel az integrációval, amely lehetővé teszi fájlok, új mappák és táblázatok megosztását.

Használja az egyszerű bevezető felületet, hogy néhány másodperc alatt beállítsa ezt az e-mail eszközt

Ellenőrizze a jogosultságokat azáltal, hogy hozzáadja vagy korlátozza a fájlokhoz és mappákhoz való hozzáférést minden alkalommal, amikor azokat elküldi.

A Dropbox for Gmail korlátai

Az eszköz jelenleg nem jeleníti meg a fájlok előnézetét, de a funkció hamarosan elérhetővé válik.

Egyes felhasználók szerint a szinkronizálás nem mindig volt naprakész.

Dropbox for Gmail árak

Nem elérhető

Dropbox for Gmail értékelések és vélemények

3. Dropbox és Microsoft Office 365 integráció

via Dropbox

Legyen produktívabb a Microsoft Office 365-hez készült Dropbox-alkalmazásintegrációval. Használja a Dropboxot, hogy valós időben együttműködhessen csapatával az Office-fájlok szerkesztése és létrehozása során. Dolgozzon zökkenőmentesen mindkét platformon, hogy fájlokat töltsön fel, jóváhagyási folyamatot hozzon létre és módosításokat hajtson végre, függetlenül attól, hogy a Dropboxban vagy a Microsoft OneDrive-ban tartózkodik. ✅

A Dropbox és a Microsoft Office 365 legjobb funkciói

A Dropbox Capture for Windows segítségével időt takaríthat meg és hatékonyabban kommunikálhat képernyőképek, videofelvételek és hangfelvételek segítségével bármilyen fájlban.

A Dropbox Sign integrációval egyetlen fájlban gyűjtheti össze az elektronikus aláírásokat – függetlenül attól, hogy Microsoft Word, Google Sheets vagy Dropbox alkalmazást használ –, anélkül, hogy másik alkalmazásra kellene váltania.

A Dropbox DocuSend for Outlook segítségével könnyedén küldhet biztonságos fájlokat és mellékleteket.

Hozzáférhet az Ön számára fontos adatokhoz offline és online fájlmegosztási támogatással a Microsoft Office eszközökön, beleértve a Microsoft Teams, a SharePoint és a Word programokat.

A Dropbox és a Microsoft Office 365 korlátai

A Dropbox Team fiókokhoz vállalati szintű Microsoft-fiók szükséges az integráció működéséhez.

A Dropbox Office Online felületén nem szerkesztheti a jelszóval védett Microsoft Office fájlokat.

A Dropbox és a Microsoft Office 365 árai

Szüksége lesz egy Dropbox-fiókra – amelynek ára havi 9,99 dollártól 26 dollárig terjed felhasználónként – és egy Microsoft 365 előfizetésre.

Dropbox és Microsoft Office 365 értékelések és vélemények

4. Dropbox és Slack integráció

via Slack

Akár a Google Docs-ban hoz létre fájlokat, és tárolja őket a Dropboxban, akár közvetlenül a Dropbox alkalmazásban kezeli dokumentumait, a Dropbox Slack integrációval könnyedén megoszthatja munkáját. A Dropbox alkalmazásban kattintson a megosztás gombra, és azonnal megtekintheti a fájl különböző Slack-csatornákra történő elküldésének lehetőségeit. A praktikus keresőmező segítségével válogathat a legnépszerűbb Slack-csatornák közül, és megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. ?

A Dropbox és a Slack integráció legjobb funkciói

Több tucat felhasználási eset azt jelenti, hogy ezzel az integrációval könnyedén megoszthatja az ügyfélszerződéseket a Slackben lévő értékesítési csapattal, vagy elküldheti a közösségi média tartalomnaptárat az egész marketingcsapatnak.

A Dropbox Files tevékenységi feedjei megmutatják, mikor és hogyan osztották meg egy fájlt, így mindig tájékozott maradhat, és kezelheti az egyes dokumentumokhoz kapcsolódó kommunikációs terveket

Küldjön közvetlenül üzenetet egy kollégának a Dropbox-fájlban, hogy visszajelzést kapjon, vagy egyszerűsítse a jóváhagyási folyamatokat.

A beépített Slack-előnézetek és keresési funkciók egy rövid részletet mutatnak, így a felhasználók tudják, mire számíthatnak, és könnyen megtalálhatják az összes elküldött dokumentumot.

A Dropbox és a Slack integrációjának korlátai

Egyes felhasználók tapasztalatai szerint a Slack előnézete nem mindig jelenik meg megfelelően.

Mint sok integráció esetében, segítségért forduljon a Dropboxhoz és a Slackhez, hogy megoldást találjon a gyakori problémákra.

A Dropbox és a Slack integráció árai

A kezdéshez Dropbox Business fiókra van szükség, amelynek ára havi 20 dollártól kezdődik felhasználónként, valamint ingyenes Slack fiókra.

Dropbox és Slack integráció értékelések és vélemények

5. Dropbox a Zoomhoz

a Dropbox App Center segítségével

Az online értekezletek és a fájlmegosztás minden munkahely szerves részét képezik. A Dropbox Zoom-integrációjával zökkenőmentesen összekapcsolhatja a kettőt. Mutasson be egy Dropbox-mappát vagy fájlt egy Zoom-értekezleten, vagy azonnal adjon hozzá dokumentumokat az értekezletről a Dropbox-fiókjához.

A Dropbox for Zoom legjobb funkciói

Az egyszerű funkcionalitásnak köszönhetően a tanulási görbe alacsony.

A Dropbox tevékenységi feedje megmutatja, mikor osztották meg a fájlokat a megbeszéléseken, így mindig naprakész lehet a beszélgetésekkel kapcsolatban.

Ne pazarolja az idejét a megbeszéléseken a fájlok keresésével vagy megosztásával, használja az azonnali, egy kattintással történő megosztást ?️

Csatlakozzon a releváns csapattagokkal tartott értekezlethez úgy, hogy a Zoomot közvetlenül a Dropbox fájljából vagy mappájából indítja el.

A Dropbox for Zoom korlátai

A Dropbox Business felhasználóknak a csapat adminisztrátorához kell fordulniuk, hogy hozzáférjenek bizonyos funkciókhoz.

Egyes felhasználók videóproblémákat tapasztaltak, például hangvisszhangot és lassú fájlbetöltési időt.

Dropbox for Zoom árak

A kezdéshez ingyenes vagy fizetős Zoom fiókra és Dropbox fiókra lesz szüksége.

Dropbox for Zoom értékelések és vélemények

6. Dropbox a Salesforce számára

a Salesforce App Exchange-en keresztül

A Salesforce integráció a Dropboxhoz egy ingyenes üzleti eszköz, amely lehetővé teszi az egész csapat számára, hogy másodpercek alatt hozzáférjen a dokumentumok legfrissebb verziójához. A valós idejű együttműködés azt jelenti, hogy a belső csapat tagokkal és külső ügyfelekkel együtt dolgozhat, hogy mindenki rendelkezzen a döntéshozatalhoz szükséges adatokkal. ?

A Dropbox for Salesforce legjobb funkciói

Hozzáférhet és megoszthat fájlokat közvetlenül a Salesforce-ban, függetlenül attól, hogy lehetőségeket, eseteket vagy fiókokat keres.

Valós időben szerkesztheti a dokumentumokat, és jóváhagyást kaphat anélkül, hogy elhagyná a Salesforce CRM-et.

A változások azonnal szinkronizálódnak, így mindenki villámgyorsan frissül.

Fájlkorlátozás nélkül oszthat meg videókat, nagy fájlokat és kiterjedt beszélgetéseket az ügyféljegyekben.

A Dropbox for Salesforce korlátai

A jelölőfájlok a Salesforce-rekordok Dropboxban való összekapcsolására szolgálnak, de ha ezeket a fájlokat törli, az integráció nem fog működni.

Nincs fájlméret-korlátozás, de bizonyos felhasználók számára tárolási korlátozások vannak érvényben.

A Dropbox for Salesforce árai

Ingyenes

Dropbox for Salesforce értékelések és vélemények

7. Hive x Dropbox

via Hive

A Hive egy projektmenedzsment eszköz, amely integrálható különböző fájlszolgáltatásokkal, többek között a Dropboxszal, a Google Drive-val és az OneDrive-val. Így működik: válassza az Alkalmazások menüpontot, kapcsolja be a vállalata által használt felhőalapú meghajtót, jelentkezzen be, és máris hozzáférhet a dokumentumaihoz.

A Hive x Dropbox legjobb funkciói

A Hive asztali és mobil alkalmazás minden operációs rendszeren működik, beleértve a Windows és Mac rendszereket, valamint az Apple iOS és Android rendszereket.

Fájlok csatolása akciókártyára, megjegyzésekbe és csevegőüzenetekbe

Csatoljon mellékleteket a projektekhez, hogy rövid áttekintéseket, projekt eredményeket és egyéb fontos, a projektet érintő dokumentációkat biztosítson.

Az olyan más eszközökkel való integrációk, mint a Slack, ezt a megoldást kiváló választássá teszik azok számára, akik több funkcionalitást szeretnének.

Hive x Dropbox korlátozások

A Hive alkalmazás korlátozottabb, mint a desktop alkalmazás.

A navigáció nem mindig intuitív, és megtanulása némi időt igényel.

Hive x Dropbox árak

Hive-fiókkal ingyenes

Hive x Dropbox értékelések és vélemények

8. Dropbox + Evernote

via Zapier

Ez a Zapier által kínált Evernote-integráció segít hatékonyabb, szervezettebb csapatot építeni. Használja a két termelékenységi eszközt új műveletek azonnali elindításához – az értesítésektől és új fájloktól a meglévő dokumentáció alapján létrehozott új jegyzetekig.

A Dropbox + Evernote legjobb funkciói

Egyszerű automatizálás az egyszerű legördülő menüknek köszönhetően, amelyek lehetővé teszik különböző események és műveletek összekapcsolását a Dropboxban és az Evernote-ban egyaránt.

Válassza ki pontosan azokat az adatokat, amelyeket az integráció automatizáljon, így időt takaríthat meg és biztos lehet benne, hogy rendelkezik a szükséges információkkal.

Az integráció úgy működik, mint egy virtuális asszisztens , amely automatikusan létrehozza a munkafolyamatokat a megadott adatok alapján.

Adjon hozzá határidőket, megbízottakat és nyomonkövetési információkat a munkafolyamatok kezeléséhez a Dropboxban és az Evernote-ban.

Dropbox + Evernote korlátozások

Néha a felhasználóknak problémáik voltak a műveletet ténylegesen elindító triggerekkel.

A segítség könnyen elérhető, de a jegy létrehozása után eltarthat egy ideig.

Dropbox + Evernote árak

Örökre ingyenes az alapvető funkciókhoz

14 napos próba a prémium funkciók és alkalmazások kipróbálásához

Dropbox + Evernote értékelések és vélemények

9. Dropbox és Adobe

via Dropbox

Az Adobe és a Dropbox integrációjával új szintre emelheti kreatív munkáját. Azonnal megoszthatja a Photoshop és az Illustrator linkjeit hi-fi előnézetekkel. Ezenkívül az alkalmazáson belüli megjegyzésekkel és kommentekkel visszajelzéseket generálhat és azonnali jóváhagyást kaphat. ✍️

A Dropbox és az Adobe legjobb funkciói

Állítson be egyéni engedélyeket, és biztosítson hozzáférést a Dropboxban található PDF-ekhez, videókhoz és képekhez.

Kiemelje, jegyzetelje és ellenőrizze a szöveget és a médiát a Dropboxban, függetlenül attól, hogy melyik Adobe eszközzel hozták létre a fájlt.

A 2656 bites titkosításhoz hasonló biztonsági funkciók gondoskodnak dokumentumai biztonságáról.

A jelszóval való védelem, a fájlok zárolása és a lejárati dátumok lehetővé teszik, hogy a dokumentumokat úgy ossza meg, ahogyan Ön szeretné.

Dropbox az Adobe korlátozásaival

Egyes funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el, amelyek drágák lehetnek.

Egyes felhasználók késleltetést tapasztaltak a valós idejű szinkronizálás során, különösen nagy fájlok esetében.

Dropbox és Adobe árak

A Dropbox ingyenesen csatlakoztatható, de ehhez fizetős Adobe fiókra van szükség.

Dropbox és Adobe értékelések és vélemények

10. Zoho CRM a Dropboxhoz

a Dropbox App Center segítségével

A Zoho egy CRM-eszköz, amely segít a vállalkozásoknak az ügyfélkapcsolatok kezelésében, jobb termékek fejlesztésében és adat alapú betekintések létrehozásában. Csatlakoztassa a Zoho-t a Dropboxhoz ezzel az integrációval, hogy nyomon követhesse a fontos ügyfél dokumentációkat, ötleteket és egyebeket. ?

A Zoho CRM for Dropbox legjobb funkciói

Fájlokat adhat hozzá CRM-jéhez, és azonnal megtekintheti azokat a csatlakoztatott Dropbox-fiókjában.

Ossza meg fájljait a Zoho CRM-ből közvetlenül a Dropboxban, hogy időt takarítson meg.

Könnyedén tárolhatja a Zoho-ban az értékesítési csapat által összegyűjtött ügyfél-visszajelzési űrlapokat, felvételi kérdőíveket és funkciókérés-űrlapokat, és rendszerezheti őket a Dropbox mappákban.

Frissítse a megosztási engedélyeket, hogy mindenki hozzáférjen a szükséges dokumentációhoz.

A Zoho CRM for Dropbox korlátai

A beállítás és a hitelesítés időigényes lehet, és több lépést is magában foglal.

Egyes felhasználók szerint a szinkronizálás késleltetett.

Zoho CRM for Dropbox árak

Az integráció ingyenes, de Zoho- és Dropbox-fiókra is szükséged lesz.

Zoho CRM for Dropbox értékelések és vélemények

Ezekkel a Dropbox-integrációkkal jobban kézben tarthatja csapata munkafolyamatait, dokumentációját és kommunikációját. A csapat munkájának minden aspektusát kezelő teljes körű projektmenedzsment szoftvertől a jobb kommunikációra és fájlkezelésre összpontosító eszközökig minden igényét kielégítő integrációt találhat.

Ezekkel a Dropbox-integrációkkal jobban kézben tarthatja csapata munkafolyamatait, dokumentációját és kommunikációját. A csapat munkájának minden aspektusát kezelő teljes körű projektmenedzsment szoftvertől a jobb kommunikációra és fájlkezelésre összpontosító eszközökig minden igényét kielégítő integrációt találhat.