A 10 legjobb Dropbox-integráció 2025-re (funkciók és árak is szerepelnek!)

Akár munkahelyi, akár személyes célokra hoz létre, kezeli és oszt meg dokumentumokat, a Dropbox az egyik legjobb eszköz a rendszerezettség megőrzéséhez. Ez a népszerű fájltároló szolgáltatás biztonságban tartja az adatokat, könnyen kereshetővé teszi őket, és elősegíti a csapatmunkát.
De mint minden szolgáltatás, a Dropbox sem képes mindent megcsinálni. ⚠️
Ehhez olyan Dropbox-integrációkra van szükséged, amelyek zökkenőmentesen működnek együtt az eszközeiddel, legyen szó kommunikációs alkalmazásokról, projektmenedzsment szoftverekről vagy CRM-ekről. Szerencsére több tucat integráció áll rendelkezésre a Dropboxhoz, amelyekkel zökkenőmentesen futtathatod a munkafolyamataidat.
Ha a legjobbakat szeretné felfedezni, tekintse meg a Dropbox 10 legjobb integrációjának listáját, beleértve az előnyöket, hátrányokat, árakat és egyéb fontos részleteket. ✨
Mit kell figyelni a Dropbox integrációkban?
Nem elég csak véletlenszerűen kiválasztani egy Dropbox-integrációt. Meg kell fontolnia, hogy mely integrációkra van szüksége a vállalatának, vagy mire van szüksége személyes céljaihoz.
A Dropbox integrációkban az alábbiakra érdemes figyelni:
- Operációs rendszer alapvető követelményei: Válassza ki a kedvenc operációs rendszerével kompatibilis Dropbox-integrációkat, függetlenül attól, hogy MacOS, Microsoft Windows vagy Linux rendszert használ.
- Árak: Egyes integrációk ingyenesek, ha előfizetésed van mind a Dropboxra, mind az eszközre, míg mások díjat számolnak fel az integrációért. Válaszd ki a költségvetésednek megfelelő opciót!
- Biztonság: Ha adatokat kell védenie, keressen olyan integrációkat, amelyek adat titkosítást és hasonló biztonsági funkciókat kínálnak.
- Zökkenőmentes szinkronizálás: A legjobb integrációk azonnal szinkronizálnak az eszközök között, így minden fájlod legfrissebb verziója elérhető.
- Értesítések: Számos Dropbox-integráció értesítéseket és emlékeztetőket kínál, így mindenki, aki hozzáféréssel rendelkezik, tudni fogja, mikor kerültek fel új dokumentumok, és mikor történt valamilyen változás.
- Eszközök támogatása: A Dropbox integrációk értelmetlenek, ha nem támogatják azokat az eszközöket vagy funkciókat, amelyeket integrálni szeretne ⚒️
A 10 legjobb Dropbox-integráció
Készen állsz arra, hogy a kedvenc termelékenységi eszközeidet integrálva hatékonyabban használd a Dropboxot? Íme a 10 legjobb Dropbox-integráció, a teljes projektmenedzsment szoftvercsomagoktól az egyéni kommunikációs, dokumentumkezelési és ügyfélkezelési eszközökig. ?
1. ClickUp
Nem meglepő, hogy az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz szerepel a lista élén. Végül is a ClickUp nem csak elképesztő funkciók sorát kínálja a munkafolyamatok kezeléséhez, a kommunikáció egyszerűsítéséhez és a célok nyomon követéséhez. Hanem a Dropbox barátja is, számos előnnyel. ?
A ClickUp Dropbox-integrációja megkönnyíti a Dropbox-fájlok csatolását a feladatokhoz. Így minden szükséges dokumentum a rendelkezésére áll, hogy bármit elvégezzen. A feladatleíráson keresztül érheti el a fájlokat vagy mentheti a mellékleteket a Dropboxból, vagy közvetlenül a megjegyzésbe helyezheti a fájlt, hogy megossza a releváns csapattagokkal.
A ClickUp Dropbox-integrációjával több fiókot is összekapcsolhat, így egyértelműen elválaszthatja a különböző csapatokat és javíthatja a szervezettséget. A korlátlan tárhely azt jelenti, hogy annyi fájlt tárolhat, amennyit csak akar. Hát nem stresszmentes? ?
Ráadásul, ha a Dropboxon kívül más fájlmegosztó eszközöket is használ, az sem jelent problémát.
A ClickUp minden dokumentumon egyedi ikonokat jelenít meg, így pontosan tudhatja, hogy a fájl melyik eszközön található – Dropboxon, Google Drive-on vagy One Drive-on. ?
A ClickUp legjobb funkciói
- A felhőalapú tárolórendszer segítségével bárhol hozzáférhet az összes fájljához.
- A beépített gépi tanulási funkciók, beleértve az AI írási eszközöket, segítenek automatizálni a fájlmegosztási folyamatokat a Dropbox segítségével, hogy a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé és gyorsabbá váljanak.
- Cserélje le a Dropbox Paper alkalmazást a ClickUp Docs alkalmazásra, hogy egyszerűsítse technológiai eszközeit.
- A kiterjedt integrációknak köszönhetően nemcsak a Dropboxszal, hanem kommunikációs alkalmazásokkal, időkövető programokkal és CRM-programokkal is dolgozhat.
- A valós idejű együttműködés hatékonyabbá teszi csapatát, mivel ugyanazon a Dropbox-fájlon dolgozhatnak, és láthatják az értesítéseket és frissítéseket a vonatkozó ClickUp-térben.
- A Dropbox-fájlok változásai alapján automatikusan rendeljen hozzá feladatokat, hogy gyorsabban elérje céljait.
A ClickUp korlátai
- A korlátlan Dropbox-tárhely csak fizetős csomagokban érhető el, de a csomagok ára havi 5 dollártól kezdődik.
- A felület gyakran vizuális beágyazott mezők formájában kapcsolja össze a dokumentumokat, nem pedig egyszerű URL-ek formájában, ami egyes felhasználóknak nem tetszik.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)
2. Dropbox a Gmailhez
A Dropbox Gmail-integrációja lehetővé teszi szöveges fájlok, e-mail mellékletek és videóprezentációk szervezését anélkül, hogy el kellene hagynia Gmail-fiókját. Azonnal mentse a csapattagok új fájljait közvetlenül a Dropboxba, ossza meg a Dropbox-fiókjából egy jelentést mellékletként, vagy ágyazzon be egy linket, amikor új e-mailt ír. ?
A Dropbox for Gmail legjobb funkciói
- Tekintse meg az összes fájlját egy helyen, anélkül, hogy különböző alkalmazások között kellene váltogatnia.
- Kerülje el a fájlcsatolások és méretkorlátozások problémáját a Gmailben ezzel az integrációval, amely lehetővé teszi fájlok, új mappák és táblázatok megosztását.
- Használja az egyszerű bevezető felületet, hogy néhány másodperc alatt beállítsa ezt az e-mail eszközt.
- Ellenőrizze a jogosultságokat azáltal, hogy hozzáadja vagy korlátozza a fájlokhoz és mappákhoz való hozzáférést minden alkalommal, amikor azokat elküldi.
A Dropbox for Gmail korlátai
- Az eszköz jelenleg nem jeleníti meg a fájlok előnézetét, de a funkció hamarosan elérhetővé válik.
- Egyes felhasználók szerint a szinkronizálás nem mindig volt naprakész.
Dropbox for Gmail árak
- Nem elérhető
Dropbox for Gmail értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Dropbox és Microsoft Office 365 integráció
Legyen produktívabb a Microsoft Office 365-hez készült Dropbox-alkalmazásintegrációval. Használja a Dropboxot, hogy valós időben együttműködhessen csapatával az Office-fájlok szerkesztése és létrehozása során. Dolgozzon zökkenőmentesen mindkét platformon, hogy fájlokat töltsön fel, jóváhagyási folyamatot hozzon létre és módosításokat hajtson végre, függetlenül attól, hogy a Dropboxban vagy a Microsoft OneDrive-ban tartózkodik. ✅
A Dropbox és a Microsoft Office 365 legjobb funkciói
- A Dropbox Capture for Windows segítségével időt takaríthat meg és hatékonyabban kommunikálhat képernyőképek, videofelvételek és hangfelvételek segítségével bármilyen fájlban.
- A Dropbox Sign integrációval egyetlen fájlban gyűjtheti össze az elektronikus aláírásokat – függetlenül attól, hogy Microsoft Word, Google Sheets vagy Dropbox alkalmazást használ –, anélkül, hogy másik alkalmazásra kellene váltania.
- A Dropbox DocuSend for Outlook segítségével könnyedén küldhet biztonságos fájlokat és mellékleteket.
- Hozzáférhet az Ön számára fontos adatokhoz offline és online fájlmegosztási támogatással a Microsoft Office eszközökön, beleértve a Microsoft Teams, a SharePoint és a Word programokat.
A Dropbox és a Microsoft Office 365 korlátai
- A Dropbox Team fiókokhoz vállalati szintű Microsoft-fiók szükséges az integráció működéséhez.
- A Dropbox Office Online felületén nem szerkesztheti a jelszóval védett Microsoft Office fájlokat.
A Dropbox és a Microsoft Office 365 árai
- Szüksége lesz egy Dropbox-fiókra – amelynek ára havi 9,99 dollártól 26 dollárig terjed felhasználónként – és egy Microsoft 365 előfizetésre.
Dropbox és Microsoft Office 365 értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Dropbox és Slack integráció
Akár a Google Docs-ban hoz létre fájlokat, és tárolja őket a Dropboxban, akár közvetlenül a Dropbox alkalmazásban kezeli dokumentumait, a Dropbox Slack integrációval könnyedén megoszthatja munkáját. A Dropbox alkalmazásban kattintson a megosztás gombra, és azonnal megtekintheti a fájl különböző Slack-csatornákra történő elküldésének lehetőségeit. A praktikus keresőmező segítségével válogathat a legnépszerűbb Slack-csatornák közül, és megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. ?
A Dropbox és a Slack integráció legjobb funkciói
- Több tucat felhasználási eset azt jelenti, hogy ezzel az integrációval könnyedén megoszthatja az ügyfélszerződéseket a Slackben lévő értékesítési csapattal, vagy elküldheti a közösségi média tartalomnaptárat az egész marketingcsapatnak.
- A Dropbox Files tevékenységi feedjei megmutatják, mikor és hogyan osztották meg egy fájlt, így mindig tájékozott maradhat, és kezelheti az egyes dokumentumokhoz kapcsolódó kommunikációs terveket.
- Küldjön közvetlenül üzenetet egy kollégának a Dropbox-fájlban, hogy visszajelzést kapjon, vagy egyszerűsítse a jóváhagyási folyamatokat.
- A beépített Slack-előnézetek és keresési funkciók egy rövid részletet mutatnak, így a felhasználók tudják, mire számíthatnak, és könnyen megtalálhatják az összes elküldött dokumentumot.
A Dropbox és a Slack integrációjának korlátai
- Egyes felhasználók tapasztalatai szerint a Slack előnézete nem mindig jelenik meg megfelelően.
- Mint sok integráció esetében, segítségért forduljon a Dropboxhoz és a Slackhez, hogy megoldást találjon a gyakori problémákra.
A Dropbox és a Slack integráció árai
- A kezdéshez Dropbox Business fiókra van szükség, amelynek ára havi 20 dollártól kezdődik felhasználónként, valamint ingyenes Slack fiókra.
Dropbox és Slack integráció értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Dropbox a Zoomhoz
Az online értekezletek és a fájlmegosztás minden munkahely szerves részét képezik. A Dropbox Zoom-integrációjával zökkenőmentesen összekapcsolhatja a kettőt. Mutasson be egy Dropbox-mappát vagy fájlt egy Zoom-értekezleten, vagy azonnal adjon hozzá dokumentumokat az értekezletről a Dropbox-fiókjához.
A Dropbox for Zoom legjobb funkciói
- Az egyszerű funkcionalitásnak köszönhetően a tanulási görbe alacsony.
- A Dropbox tevékenységi feedje megmutatja, mikor osztották meg a fájlokat a megbeszéléseken, így mindig naprakész lehet a beszélgetésekkel kapcsolatban.
- Ne pazarolja az idejét a megbeszéléseken a fájlok keresésével vagy megosztásával, használja az azonnali, egy kattintással történő megosztást ?️
- Csatlakozzon a releváns csapattagokkal tartott értekezlethez úgy, hogy a Zoomot közvetlenül a Dropbox fájljából vagy mappájából indítja el.
A Dropbox for Zoom korlátai
- A Dropbox Business felhasználóknak a csapat adminisztrátorához kell fordulniuk, hogy hozzáférjenek bizonyos funkciókhoz.
- Egyes felhasználók videóproblémákat tapasztaltak, például hangvisszhangot és lassú fájlbetöltési időt.
Dropbox for Zoom árak
- A kezdéshez ingyenes vagy fizetős Zoom fiókra és Dropbox fiókra lesz szüksége.
Dropbox for Zoom értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Dropbox a Salesforce számára
A Salesforce integráció a Dropboxhoz egy ingyenes üzleti eszköz, amely lehetővé teszi az egész csapat számára, hogy másodpercek alatt hozzáférjen a dokumentumok legfrissebb verziójához. A valós idejű együttműködés azt jelenti, hogy a belső csapat tagokkal és külső ügyfelekkel együtt dolgozhat, hogy mindenki rendelkezzen a döntéshozatalhoz szükséges adatokkal. ?
A Dropbox for Salesforce legjobb funkciói
- Hozzáférhet és megoszthat fájlokat közvetlenül a Salesforce-ban, függetlenül attól, hogy lehetőségeket, eseteket vagy fiókokat keres.
- Valós időben szerkesztheti a dokumentumokat, és jóváhagyást kaphat anélkül, hogy elhagyná a Salesforce CRM-et.
- A változások azonnal szinkronizálódnak, így mindenki villámgyorsan frissül.
- Fájlkorlátozás nélkül oszthat meg videókat, nagy fájlokat és kiterjedt beszélgetéseket az ügyféljegyekben.
A Dropbox for Salesforce korlátai
- A jelölőfájlok a Salesforce-rekordok Dropboxban való összekapcsolására szolgálnak, de ha ezeket a fájlokat törli, az integráció nem fog működni.
- Nincs fájlméret-korlátozás, de bizonyos felhasználók számára tárolási korlátozások vannak érvényben.
A Dropbox for Salesforce árai
- Ingyenes
Dropbox for Salesforce értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Hive x Dropbox
A Hive egy projektmenedzsment eszköz, amely integrálható különböző fájlszolgáltatásokkal, többek között a Dropboxszal, a Google Drive-val és az OneDrive-val. Így működik: válassza az Alkalmazások menüpontot, kapcsolja be a vállalata által használt felhőalapú meghajtót, jelentkezzen be, és máris hozzáférhet a dokumentumaihoz.
A Hive x Dropbox legjobb funkciói
- A Hive asztali és mobil alkalmazás minden operációs rendszeren működik, beleértve a Windows és Mac rendszereket, valamint az Apple iOS és Android rendszereket.
- Fájlok csatolása akciókártyára, megjegyzésekbe és csevegőüzenetekbe
- Csatoljon mellékleteket a projektekhez, hogy rövid áttekintéseket, projekt eredményeket és egyéb fontos, a projektet érintő dokumentációkat biztosítson.
- Az olyan más eszközökkel való integrációk, mint a Slack, ezt a megoldást kiváló választássá teszik azok számára, akik több funkcionalitást szeretnének.
Hive x Dropbox korlátozások
- A Hive alkalmazás korlátozottabb, mint a desktop alkalmazás.
- A navigáció nem mindig intuitív, és megtanulása némi időt igényel.
Hive x Dropbox árak
- Hive-fiókkal ingyenes
Hive x Dropbox értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Dropbox + Evernote
Ez a Zapier által kínált Evernote-integráció segít hatékonyabb, szervezettebb csapatot építeni. Használja a két termelékenységi eszközt új műveletek azonnali elindításához – az értesítésektől és új fájloktól a meglévő dokumentáció alapján létrehozott új jegyzetekig.
A Dropbox + Evernote legjobb funkciói
- Egyszerű automatizálás az egyszerű legördülő menüknek köszönhetően, amelyek lehetővé teszik különböző események és műveletek összekapcsolását a Dropboxban és az Evernote-ban egyaránt.
- Válassza ki pontosan azokat az adatokat, amelyeket az integráció automatizáljon, így időt takaríthat meg és biztos lehet benne, hogy rendelkezik a szükséges információkkal.
- Az integráció úgy működik, mint egy virtuális asszisztens, amely automatikusan létrehozza a munkafolyamatokat a megadott adatok alapján.
- Adjon hozzá határidőket, megbízottakat és nyomonkövetési információkat a munkafolyamatok kezeléséhez a Dropboxban és az Evernote-ban.
Dropbox + Evernote korlátozások
- Néha a felhasználóknak problémáik voltak a műveletet ténylegesen elindító triggerekkel.
- A segítség könnyen elérhető, de a jegy létrehozása után eltarthat egy ideig.
Dropbox + Evernote árak
- Örökre ingyenes az alapvető funkciókhoz
- 14 napos próba a prémium funkciók és alkalmazások kipróbálásához
Dropbox + Evernote értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Dropbox és Adobe
Az Adobe és a Dropbox integrációjával új szintre emelheti kreatív munkáját. Azonnal megoszthatja a Photoshop és az Illustrator linkjeit hi-fi előnézetekkel. Ezenkívül az alkalmazáson belüli megjegyzésekkel és kommentekkel visszajelzéseket generálhat és azonnali jóváhagyást kaphat. ✍️
A Dropbox és az Adobe legjobb funkciói
- Állítson be egyéni engedélyeket, és biztosítson hozzáférést a Dropboxban található PDF-ekhez, videókhoz és képekhez.
- Kiemelje, jegyzetelje és ellenőrizze a szöveget és a médiát a Dropboxban, függetlenül attól, hogy melyik Adobe eszközzel hozták létre a fájlt.
- A 2656 bites titkosításhoz hasonló biztonsági funkciók gondoskodnak dokumentumai biztonságáról.
- A jelszóval való védelem, a fájlok zárolása és a lejárati dátumok lehetővé teszik, hogy a dokumentumokat úgy ossza meg, ahogyan Ön szeretné.
Dropbox az Adobe korlátozásaival
- Egyes funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el, amelyek drágák lehetnek.
- Egyes felhasználók késleltetést tapasztaltak a valós idejű szinkronizálás során, különösen nagy fájlok esetében.
Dropbox és Adobe árak
- A Dropbox ingyenesen csatlakoztatható, de ehhez fizetős Adobe fiókra van szükség.
Dropbox és Adobe értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Zoho CRM a Dropboxhoz
A Zoho egy CRM-eszköz, amely segít a vállalkozásoknak az ügyfélkapcsolatok kezelésében, jobb termékek fejlesztésében és adat alapú betekintések létrehozásában. Csatlakoztassa a Zoho-t a Dropboxhoz ezzel az integrációval, hogy nyomon követhesse a fontos ügyfél dokumentációkat, ötleteket és egyebeket. ?
A Zoho CRM for Dropbox legjobb funkciói
- Fájlokat adhat hozzá CRM-jéhez, és azonnal megtekintheti azokat a csatlakoztatott Dropbox-fiókjában.
- Ossza meg fájljait a Zoho CRM-ből közvetlenül a Dropboxban, hogy időt takarítson meg.
- Könnyedén tárolhatja a Zoho-ban az értékesítési csapat által összegyűjtött ügyfél-visszajelzési űrlapokat, felvételi kérdőíveket és funkciókérés-űrlapokat, és rendszerezheti őket a Dropbox mappákban.
- Frissítse a megosztási engedélyeket, hogy mindenki hozzáférjen a szükséges dokumentációhoz.
A Zoho CRM for Dropbox korlátai
- A beállítás és a hitelesítés időigényes lehet, és több lépést is magában foglal.
- Egyes felhasználók szerint a szinkronizálás késleltetett.
Zoho CRM for Dropbox árak
- Az integráció ingyenes, de Zoho- és Dropbox-fiókra is szükséged lesz.
Zoho CRM for Dropbox értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Integrálja eszközeit a jobb munkafolyamatok érdekében
Ezekkel a Dropbox-integrációkkal jobban kézben tarthatja csapata munkafolyamatait, dokumentációját és kommunikációját. A csapat munkájának minden aspektusát kezelő teljes körű projektmenedzsment szoftvertől a jobb kommunikációra és fájlkezelésre összpontosító eszközökig minden igényét kielégítő integrációt találhat.
