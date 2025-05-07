A 10 legjobb Adobe Workfront alternatíva és versenytárs 2025-ben

Emelje fel a kezét, ha személyesen is áldozatul esett az Adobe ingyenes próbaverziójának.

Nincs rosszabb annál az érzésnél, amikor „arcra esik” az ember, mert 600 dolláros előfizetési díjat számolnak fel neki, amit elfelejtett lemondani, miután gyorsan szerkesztett egy PDF-et.

Ez nem azt jelenti, hogy ezek a termékek nem lennének fantasztikusak. Van oka annak, hogy minden millenniumi generációs fiatal Photoshop-mániás volt a középiskolában – az Adobe-nak mindenre van alkalmazása, és ezek az alkalmazások valóban jók.

Az Adobe öt különböző szoftvercsomagot kínál, összesen több mint 50 alkalmazással. Első ránézésre ez lenyűgöző.

Ezek között az alkalmazások között? Workfront.

A Workfrontot 2020-ban vásárolta meg az Adobe, és ma már az Experience Cloud része. Ez egy vállalati projektmenedzsment platform stratégiák, csapattagok, erőforrások és munkafolyamatok felügyeletére.

A vállalati szintű projektmenedzsment szoftverek kritikus beruházást jelentenek, és bár a Workfront néhány együttműködési funkciót kínál a hatékony online marketing és munkamenedzsment érdekében, vannak hátrányai és kompromisszumai is.

Mit tegyünk? Keressünk alternatívákat!

Összegyűjtöttük a 10 legjobb Adobe Workfront alternatívát, beleértve a legfontosabb funkciókat, előnyöket, korlátozásokat, árakat és ügyfélértékeléseket.

Vessünk rá egy pillantást!

Mi az Adobe Workfront?

Az Adobe Workfronton keresztül

A Workfront egy projektmenedzsment szoftver az Adobe Experience Cloud keretében, amely online marketingesek, webelemzők, értékesítők és ügyfélkapcsolatok számára készült termékcsalád.

A Workfront számos kulcsfontosságú funkciója a mutatókra, az elemzésekre és a nyomon követésre összpontosít, hogy a kreatív kampányok és projektek végül jó eredményeket érjenek el. A klasszikus projektmenedzsment formában a Workfront eszközöket kínál feladatok létrehozásához, megjegyzések hozzáadásához, teendők kiosztásához és sablonok testreszabásához.

Míg egyes eszközök kis csapatok vagy egyének számára lettek kifejlesztve, a Workfront elsősorban nagyvállalatok számára készült megoldás – vagy azok számára, akik jelenleg ilyen méretűre növekednek.

Ez egyrészt korlátozza azoknak a vállalkozásoknak a körét, amelyek használhatják vagy valóban profitálhatnak a Workfrontból, másrészt pedig növeli az alkalmazás tétjét. Ez azt jelenti, hogy sok ügyfél, alkalmazott és vezető támaszkodik erre a szoftverre, hogy teljesítse ígéreteit és biztosítsa a folyamatok zökkenőmentes működését.

Tehát, mennyire jó valójában a Workfront?

Az Adobe Workfront legfontosabb funkciói

Munka automatizálás a frissítések szinkronizálásához különböző alkalmazások között

Célok összehangolása a célok nyomon követése és azok irányítópulton való rendszerezése érdekében

Szenáriótervezés a lehetséges eredmények proaktív összehasonlításához és adat alapú döntések meghozatalához

Munkafolyamat-kezelés és agilis menedzsment feladatok, alfeladatok, sablonok, integrációk, hátralékok és valós idejű betekintés révén.

Ellenőrzés és jóváhagyás a projekttervek összekapcsolása érdekében az érdekelt felekkel, kreatív csapatokkal, projektmenedzserekkel és más részlegekkel

Több nézetet, szűrőt és testreszabási lehetőséget kínáló jelentések és irányítópultok, amelyek segítségével bármikor hozzáférhet a legfontosabb információkhoz.

Biztonság – vitathatatlanul a legfontosabb funkció minden vállalati csapat számára az a képesség, hogy megbízhasson az adatok tárolását és védelmét biztosító platformban.

Ez papíron mind remekül hangzik, de ezeknek a funkcióknak a megvalósítása már más tészta.

Az Adobe Workfront korlátai

A Workfront-hoz hasonló komplex projektmenedzsment szoftverek elsajátítása önmagában is egy folyamat. És még ha már teljesen megtanultad az alkalmazást, akkor is lehet, hogy maradnak megválaszolatlan kérdéseid, és vannak olyan funkciók, amelyekkel még nem találkoztál.

Meredek tanulási görbe

A célok összehangolása, a tervezés, a jóváhagyások és a munkamenedzsment olyan fontos elemek, amelyeket minden szoftvertől elvárunk, mert a felhasználó részéről időt és erőfeszítést igényelnek a megtanulásuk.

Bár ezeket az ötleteket kifejezetten a Workfront legfontosabb funkcióiként emelik ki, valójában inkább olyan üzleti folyamatokról van szó, amelyek több funkció együttes működését és sok gyakorlást igényelnek, hogy teljes mértékben integrálhatók legyenek a projektekbe.

A megjegyzések, a hozzárendelt feladatok, az alfeladatok, a műszerfalak és a munkafolyamat-nézetek a leggyakoribb munkamenedzsment funkciók közé tartoznak. De annak kitalálása, hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban használni, sok kísérletezést, hibázást és frusztrációt jelenthet egy olyan bonyolult szoftverrel, mint a Workfront, különösen, ha még soha nem használtad korábban.

Ráadásul, ha figyelembe vesszük, hogy a Workfront nagyvállalatok számára lett kifejlesztve, és beleszámítjuk a felhasználók hatalmas számát, akkor a meredek tanulási görbe több szempontból is költséges kihívást jelenthet a vállalkozás számára.

Kényelmetlen felület

Szeretné, ha minden csapattag megnyitná a szoftvert, és pontosan tudná, hová kell mennie, hogy hozzáférjen a munkájához. De egy olyan hatalmas platformon, mint a Workfront, ez nem mindig lehetséges.

A nem intuitív és bonyolult felület döntő tényező lehet a következő szempontok tekintetében:

A tanulási görbe

Átfogó funkcionalitás

Függetlenül attól, hogy a csapatod használni fogja-e az eszközt

Bár viszonylag tiszta, a Workfront felülete egyszerűen nem elég intuitív ahhoz, hogy sok felhasználó gyorsan és hatékonyan tudjon benne navigálni. Ráadásul meglehetősen elavultnak tűnik.

Senki sem szereti, ha a vezetőknek kell kérdeznie, hol találja meg az információkat a platformon, vagy ha fontos részleteket hagy ki, mert nem tudja, hogyan férhet hozzá újra egy bizonyos területhez a munkaterületén.

Gantt-diagramok korlátozása

A Gantt-diagramok kritikus fontosságúak az agilis csapatok számára a projektek felügyeletéhez, a terv betartásához és a minőségi termékek szállításához. Nagy szerepük van, mivel olyan részleteket tartalmaznak, mint a feladatok függőségei, a mérföldkövek, az ütemtervek, a határidők és a feladatok közötti kapcsolatok.

Bár a Workfront Gantt-diagramokat is kínál, azok funkcionalitása nem ér fel más népszerű projektmenedzsment szoftverekével.

A Workfrontban a Gantt-diagramok kissé zavaróak, nehezen kezelhetők és még nehezebb szerkeszteni őket.

Szeretne többet megtudni arról, hogyan segíthetik a rugalmas Gantt-diagramok a csapatát? Olvassa el ezt a hasznos útmutatót, amelyben minden megtalálható, amit a Gantt-diagramokról tudni kell!

Nincs globális keresési funkció

Szeretné, ha a projektmenedzsment szoftvere minden téren segítene növelni a termelékenységet, ami nagyrészt az értékes idő megtakarításával érhető el. Ha pedig nem találja meg gyorsan a keresett munkát a választott szoftverben, akkor nem használja produktívan az idejét.

A munkák gyors megtalálásának egyik legjobb módja az alkalmazáson belüli keresési funkció, amely a Workfrontban egyszerűen nincs.

Ez azt jelenti, hogy ha egy adott feladatot, dokumentumot, ötletet, megjegyzést vagy betekintést keresel a Workfrontban, akkor minden alkalommal manuálisan kell navigálnod ahhoz. Ez egy bonyolult folyamat, pedig nem lenne szükség rá!

Ezért sokan keresnek alternatívákat más szoftverekben, amelyek minden alkalommal gyorsabban tudják létrehozni ezeket a kapcsolatokat a felhasználók számára.

Adobe Workfront árak

Az Adobe Workfront három különböző árazási és csomagolási tervet kínál:

Előnyök : Részleges munkamenedzsment, biztonsági, tárolási és támogatási funkciókkal rendelkező egyedi részlegek számára

Üzleti : Több részleg számára, további munkamenedzsment, tárolási és tervezési funkciókkal

Vállalati: Az egész vállalkozás számára, minden funkcióval (plusz fizetős kiegészítőkkel)

Kíváncsi arra, hogy ezek a csomagok mennyibe kerülnek? Ehhez az információhoz minden egyes csomag esetében az Adobe-hoz kell fordulnia.

A 10 legjobb Adobe Workfront alternatíva

Bár az Adobe Workfront népszerű néhány vállalkozás körében, korlátai felvetik a kérdést: Miért érdemes továbbra is a Workfrontot használni?

Mielőtt bármilyen szoftverbe befektetne, elengedhetetlen, hogy alaposan utánajárjon, és megtalálja azt az eszközt, amelyik mintha Önnek készült volna. Higgye el, létezik ilyen! Rengeteg hatékony projektmenedzsment eszköz áll rendelkezésre, amelyek a Workfront helyébe léphetnek, és egyszerűen megkönnyítik az életét.

Szerencsére már elvégeztük a kutatást, és összeállítottunk egy gondosan összeállított listát a 10 legjobb Workfront alternatíváról, amely tartalmazza a legfontosabb funkciókat, előnyöket, hátrányokat, árakat és vásárlói értékeléseket.

Válasszon a ClickUp több mint 15 testreszabható nézetéből, hogy bármilyen munkafolyamatot vizualizálhasson.

A ClickUp egy hatékony, all-in-one termelékenységi szoftver, amely egyetlen platformon kezeli a munkafolyamatokat, hatékony folyamatokat épít ki és összeköti az összes alkalmazásban végzett munkát. Bármilyen méretű csapatok – akár egész vállalatok – támaszkodnak a ClickUp-ra a napi műveletektől a komplex projektekig minden kezelésében, annak sokoldalú, testreszabható funkciói és együttműködési képességei révén.

A ClickUp intuitív felülete és drag-and-drop funkciója megkönnyíti a csapatok számára a munkaterületen való navigálást, a prioritások egyértelmű meghatározását, az időgazdálkodást és a határidők betartását. Több mint 15 munkafolyamat-nézettel, köztük a Lista, a Gantt, a Naptár és a Kanban-szerű Tábla nézettel, a ClickUp teljes körű munkamenedzsment-élményt nyújt, növelve ezzel a vállalat termelékenységét.

A ClickUp legfontosabb jellemzői

Több mint 15 rugalmas nézet a munkafolyamatok megtekintéséhez, beleértve a Listát, a Gantt-diagramot, a Naptárat, a Táblázatot, a ClickUp egyedülálló Everything nézetét és még sok mást.

Kollaboratív ClickUp Docs valós idejű szerkesztési funkcióval, amely lehetővé teszi a csapatokkal való együttműködést és minden dokumentumot, az SOP-któl a gyönyörűen formázott wikikig.

ClickUp Whiteboards , hogy ötleteit azonnal megvalósíthassa, amint azok felmerülnek

Feladat- és sablonautomatizálás az egységes folyamatok beállítása és a felesleges munkaterhelés kiküszöbölése érdekében

Valós idejű irányítópultok a projektállapotok és a legfontosabb mutatók azonnali és testreszabható áttekintéséhez

Könnyen szerkeszthető és másoknak hozzárendelhető szálakba rendezett megjegyzések, amelyek bármilyen gondolatot azonnal cselekvési tétellé alakítanak

Egyedi feladatállapotok a projekt vagy feladat egyes fázisainak jobb átláthatósága érdekében

Mérhető célok, egyértelmű ütemtervekkel és célértékekkel a csapat összehangolása érdekében

A ClickUp előnyei

A ClickUp hátrányai

Első használatkor némi tanulási időre lehet szükség.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető... egyelőre

ClickUp árak

A ClickUp négy árazási csomagot kínál, valamint egy további, testreszabott opciót vállalati felhasználók számára:

Örökre ingyenes csomag : hitelkártya nem szükséges

Korlátlan csomag : 7 USD/tag/hónap

Üzleti terv : 12 dollár/tag/hónap

Vállalati: További részletekért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (4790+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3100+ értékelés)

2. Monday. com

Via Monday

A Monday a Workfront legfőbb versenytársai közé tartozik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben hozzanak létre és kezeljenek feladatokat. Egyszerűsített módszert kínál a csapatoknak a projektek felügyeletére, valamint elősegíti a együttműködőbb és átláthatóbb munkavégzést.

Amikor a csapatok abbahagyják a projektekkel való árnyékbokszolást, motiváltabbá válnak, ami végső soron növeli az alkalmazottak bizalmát és elkötelezettségét. Ez teszi a Monday-t az egyik legjobb projektmenedzsment eszközzé a világon.

A Monday legfontosabb jellemzői

Csapatmunka komplex projektekhez

Projektidő-nyomon követés

Értékes információkat tartalmazó irányítópult

Csapatmunka feladatok kiosztása

Erőforrás-kezelés a meglévő erőforrások maximális kihasználása érdekében

Külső eszközök integrálása a munkafolyamatok átalakításához és racionalizálásához

A Monday előnyei

Korlátlan számú táblák és dokumentumok az ingyenes csomagban

Intuitív és könnyen használható, különösen az első alkalommal használók számára

A csapatok jól kommunikálnak egymással ezen a projektmenedzsment eszközön keresztül.

A Monday hátrányai

Az árak szükségtelenül zavarosak lehetnek

Sokan túl bonyolultnak tartják, és hiányzik belőle a testreszabási lehetőség.

Más Monday versenytársakat keres? Nézze meg a legjobb Monday alternatívákat.

Monday árak

Egyéni : Ingyenes

Alap : 8 USD/felhasználó/hónap

Standard : 10 USD/felhasználó/hónap

Pro: 16 dollár felhasználónként havonta

Monday ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 6200 értékelés)

Capterra: 4. 6/5 (2700+ értékelés)

3. Wrike

Via Wrike

A Wrike egy másik projektmenedzsment platform, de ezt gyakran használják a professzionális szolgáltató cégek. A Workfront-hoz hasonlóan hatékony, vállalati szintű funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek a feladatkezelésben, a projektben való együttműködésben és az erőforrások kezelésében.

Erőteljes alapváltozatának köszönhetően ez az egyik legjobb ingyenes Workfront alternatíva. Sajnos, bár szilárd alapcsomaggal rendelkezik, az alkalmazás navigálása kihívást jelent, különösen az első használatkor.

A Wrike legfontosabb jellemzői

Interaktív Gantt-diagramok a zökkenőmentes projektkövetéshez és

Egyedi műszerfal hárompaneles nézettel a valós idejű láthatóság érdekében

Feltételes logikával rendelkező űrlapok létrehozása és feladatok hozzárendelése

Feladatok, jelentések és fájlok egyszerű megosztása

Erőforrás-kezelési funkciók a feladatok elosztásához

A Wrike előnyei

Elég rugalmas ahhoz, hogy a csapatoddal együtt növekedjen

Beépített időkövetési funkció a becsült és a ténylegesen eltöltött idő összehasonlításához

Integrálja az alkalmazást több mint 400 különböző SaaS alkalmazással a Wrike Integrate kiegészítővel.

A Wrike hátrányai

Nem garantálja a legjobb ár-érték arányt

Nehéz megállapítani, melyik fiók lenne a legalkalmasabb a szervezet számára.

A dokumentumkezelési funkciók hiányosak a listán szereplő többi termékhez képest.

Nem biztos a Wrike-ban? Nézze meg ezeket a Wrike alternatívákat .

Wrike árak

Ingyenes csomag

Professzionális csomag : 9,80 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv: 24,80 USD/felhasználó/hónap

Wrike ügyfélértékelések

G2: 4. 2/5 (3100+ értékelés)

Capterra: 4. 3/5 (1790+ értékelés)

4. Smartsheet

Via Smartsheet

Az Adobe Workfront-hoz hasonlóan a Smartsheet is egy projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amelynek középpontjában a táblázatok állnak. Fő jellemzője a Control Center, egy portfólió- és projektmenedzsment megoldás. A projektmenedzserek a Control Center automatizálási funkcióival órákat spórolhatnak meg a kézi munkával.

A Smartsheet funkciói

Projektmenedzsment irányítópultok a haladás nyomon követéséhez

Táblázatos mellékletek

Ismétlődő folyamatok munkafolyamat-automatizálása

Többféle nézet, a Kanban táblától a Gantt-diagramon át a rácsig

A Smartsheet előnyei

Dinamikus, könnyen használható felület

Felhasználóbarát mobilalkalmazás

Szilárd funkciók a csapatmunka támogatásához, beleértve a csoportkezelést, a fájlmegosztást stb.

Fejlett biztonsági funkciók, mint például a 2FA és a Google SSSO

A Smartsheet hátrányai

Ingyenes csomag nem elérhető.

A feladatkezelési lehetőségek nem olyan robusztusak, mint a listán szereplő többi terméké.

Leginkább táblázatokban működő projektmenedzsment megoldásként használható.

Nézze meg ezeket a Smartsheet alternatívákat !

Smartsheet árak

Előny: 7 dollár felhasználónként havonta

Üzleti : 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Smartsheet ügyfélértékelések

G2: 4. 4/5 (8400+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2400 értékelés)

5. Citrix Podio

Via Podio

A Podio alapvetően egy alacsony kódszintű eszköz, amely segít a vállalkozásoknak a munka és a kommunikáció testreszabásában. Hogyan illeszkedik pontosan a Podio a projektmenedzsment eszközök közé?

Nos, ez a Workfront alternatíva lehetővé teszi, hogy összes projektadatát, munkafolyamatát és beszélgetését egy központi együttműködési központba rendezze.

A Podio legfontosabb jellemzői

Lehetővé teszi a feladatok kezelését megjegyzések segítségével

Központi adminisztrációs portál, amely segít a hozzáférési jogosultságok beállításában és a szerepkörök ellenőrzésében

Személyre szabott irányítópultok, hogy a munkát a saját elképzeléseid szerint szervezhesd

Fájlmegosztást támogató kommunikációs eszközök

Összekapcsolt CRM az ügyfelekkel kapcsolatos projektek intuitívabb kezeléséhez

Testreszabott munkafolyamatok a projektek kezeléséhez a csapat igényeinek megfelelően

A Podio előnyei

A Podio kiegészítők bizonyos felhasználási esetekhez érhetők el.

Felhasználóbarát felület

Korlátlan együttműködés a gyors és mobil skálázáshoz

Integrálható népszerű alkalmazásokkal, többek között a FreshBooks, a Dropbox és a Google Drive alkalmazásokkal.

Podio hátrányai

A jelentéskészítési funkciók kissé alapszintűek.

A Podio beállítása és a szervezet igényeihez való testreszabása nagyon körülményes lehet.

Korlátozott fejlett funkciók vállalati projektmenedzsment szoftverekhez

Podio árak

A Podio fizetős és ingyenes csomagokat is kínál. Az ingyenes csomag azonban csak a legszükségesebb funkciókat tartalmazza a vállalati projektmenedzsment feladatokhoz.

Ingyenes

Alap : 7,20 USD/felhasználó/hónap

Plusz: 11,20 dollár felhasználónként havonta

Prémium: 19,20 USD/felhasználó/hónap

Podio ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (420+ értékelés)

Capterra: 4. 3/5 (290+ értékelés)

6. Celoxis

Via Celoxis

A Celoxis egy projektmenedzsment szoftver, amely a munkafolyamat-automatizálás, a modern Agile trendek és a klasszikus projektmenedzsment tökéletes ötvözeteként hirdeti magát. Ez egy Adobe Workfront versenytárs, amely hihetetlenül részletorientált, hatékony irányítópultokkal és jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik, így bármilyen típusú csapatnak megfelel.

A Celoxis legfontosabb jellemzői

Dinamikus irányítópultok és jelentések

Projektkövetés kritikus út elemzés, EVA-k és RAG állapotjelzők segítségével

Automatikus projektütemezés és projektfüggőségek deklarálása

Portfólió felülvizsgálat és kezelés

Projektelszámolás bevétel-előrejelzéssel, nyereség- és árréskövetéssel, valamint egyedi pénzügyi KPI-kkal

A Celoxis előnyei

Lehetővé teszi a felesleges funkciók „kikapcsolását”

Testreszabható widgetek és elrendezések

Megkönnyíti a jelentések e-mailben történő elküldésének ütemezését.

Több megosztott irányítópult a projektmenedzsment egyszerűsítéséhez

Részletes időkövető eszközök

Celoxis hátrányai

A felület első használatkor kihívást jelenthet az új felhasználók számára.

Kényelmetlen konfigurációk

Nincs alkalmazáson belüli push értesítés

Lassú ügyfélszolgálat és támogatás

Celoxis árak

A Celoxis esetében választhat a helyszíni csomag vagy az éves felhőalapú csomag közül.

Felhő: 22,50 USD/felhasználó/hónap

Helyi telepítés: 450 dollár egyszeri számlázás, korlátlan felhasználói szám és egy év ingyenes támogatás

Celoxis ügyfélértékelések

G2: 4. 3/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4. 4/5 (240+ értékelés)

7. Microsoft Project

A Microsoft Project segítségével

A Microsoft Project egy hatékony projektmenedzsment megoldás, amely számos funkcióval rendelkezik, többek között időkövetéssel, portfóliókezeléssel és erőforrás-kezeléssel, így valós időben nyomon követhető a projekt állapota.

A Microsoft Project legfontosabb jellemzői

Dinamikus ütemezés a könnyed haladásért

Készítsen interaktív irányítópultokat, hogy áttekintse projektjeinek általános állapotát.

Munkafolyamat-automatizálás, amely segít a gyors és magabiztos innovációban

Gantt-diagramok a projektek vizualizálásához útközben

Közös adatbázis a projektadatok tárolásához

Keresletkezelés

Portfóliókezelés

A Microsoft Project előnyei

Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft Teams, a SharePoint és a Skype alkalmazásokkal.

Megbízható ügyfélszolgálat és támogatás

Különböző, osztályok közötti célokra alkalmazható

A Microsoft Project hátrányai

Fájlkompatibilitási problémák

A Project Online rendelkezik néhány időkövetési funkcióval, de ezek nem túl hatékonyak.

Megtanulása bonyolult, ami azt jelenti, hogy sok időt kell töltenie a súgó dokumentumaik tanulmányozásával.

Nem lehet megjegyzéseket hozzárendelni

A Microsoft Project árai

Felhő: 10 USD/felhasználó/hónap

Helyi telepítés: 620 USD (egyszeri fizetés)

Microsoft Project ügyfélértékelések

G2: 4,0/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4. 4/5 (1300+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Microsoft Project alternatívákat!

8. Asana

Via Asana

Az Asana egy másik népszerű munkamenedzsment platform, amelyet sok projektmenedzser használ. Számos integrációs lehetőséget kínál, amelyek segítenek a munka hatékony kezelésében.

Ha összehasonlítjuk a Workfrontot és az Asanát, akkor láthatjuk, hogy az Asana több funkciót kínál ugyanazon a egyszerűsített felületen. Ennek a projektmenedzsment alkalmazásnak az egyik hátránya, hogy nem rendelkezik beépített térképnézettel.

Az Asana legfontosabb jellemzői

Egyszerű, könnyen kezelhető kommentrendszer, amellyel gyorsan megoszthatod a friss híreket a csapatoddal.

Gantt-diagram idővonalakkal a projekt állapotának megtekintéséhez

Tekintse meg feladatait listában, Kanbanban vagy idővonalon

Számos más alkalmazással integrálható, például a Gmail, a Dropbox és a Slack alkalmazásokkal.

Több mint 50 projektsablon, amelyek segítenek az indulásban

Az Asana előnyei

A több munkaterület lehetővé teszi, hogy bármilyen csapatmunkát szervezetten végezzen.

Valós idejű csevegés és együttműködési funkciók minden feladathoz

Mellékleteket lehet hozzáadni bármely feladathoz, és később hivatkozni rájuk a csapat fájltárolójában.

Aktivitási feedjük egy olyan egyedi megoldás, amelyen keresztül minden értesítés látható.

Felhasználóbarát eszköz jelentési funkciókkal

Asana hátrányok

Nincs egyéni állapot

Ez a menedzsment megoldás nem képes több felelős személyt hozzáadni (mint a listán szereplő többi).

Korlátozott megosztási és adatvédelmi jogosultságok

További információk az Asana és a legjobb alternatívái.

Asana árak

Alapszintű : Ingyenes

Prémium : 10,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Igény szerint egyedi árazás ingyenes bemutatóval

Asana ügyfélértékelések

G2: 4. 3/5 (8900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 300 értékelés)

9. Basecamp

Via Basecamp

A Basecamp egy másik Workfront szoftver alternatíva, amely néhány projektmenedzsment funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a feladatok szervezésében és kezelésében több csapat között.

Különösen hatékony azoknak a személyeknek az irányításában, akik különböző szerepekkel rendelkeznek, de egy közös cél felé törekednek. Ez akkor működik, ha a csapatodat Workfrontba szorították, még akkor is, ha nem vagy fejlesztő, és nem foglalkozol hibajelentésekkel vagy hibakereséssel.

A Basecamp legfontosabb jellemzői

Készítsen teendőlistákat feladatokkal és alfeladatokkal, és rendelje azokat a csapatához!

Beépített megjegyzésrendszer a csapat tagokkal való egyszerű kommunikációhoz

Egyetlen központ a dokumentumok és fájlok megosztásához

Univerzális keresés

Automatikus bejelentkezési kérdések standupokhoz

Feladatjelentés

A Basecamp előnyei

Valós idejű együttműködést tesz lehetővé

Agilis csapatok számára tervezett speciális funkciók, például munkafolyamat-automatizálás és backlog-kezelés

Több projekt és nagy csapatok kezelésére alkalmas

Külső csapatok számára ügyfélportállal rendelkezik.

A Basecamp hátrányai

Nincs feladatprioritás

Nincs egyéni állapot

Nincs időkövetési támogatás

Kissé hiányosak az erőforrás-elosztási funkciók

Tudjon meg többet arról, hogyan viszonyul a Basecamp a hasonló alternatívákhoz.

Basecamp árak

Személyes csomag : Ingyenes

Üzleti terv: 99 dollár havonta

Basecamp ügyfélértékelések

G2: 4. 1/5 (4790+ értékelés)

Capterra: 4. 3/5 (13 100+ értékelés)

10. Clarity PPM

Via Clarity

A Clarity PPM egy projekt- és portfóliókezelő megoldás, amely segít a projektek kezelésében és stratégiájának kidolgozásában.

Ezen túlmenően ez a Workfront alternatíva segít összekapcsolni a stratégiát a végrehajtással a teljes projektbefektetési portfólióban, és biztosítja a projekt ROI javításához szükséges átláthatóságot.

A Clarity PPM legfontosabb jellemzői

Tervek és költségvetések kezelése Excel-szerű táblázatban

A projekt ütemtervét áttekinthető módon, agilis Gantt-diagramokkal tekintheti meg.

Erőforrás-tervezés

Pénzügyi menedzsment

Költség-haszon elemzés és jelentések

Egyszerű feladatkezelés projekt szinten

A Clarity PPM előnyei

Intuitív felület, amely minden alapvető funkciót biztosít

Valós idejű jelentések üzleti intelligenciával kombinálva

Kivonatokat készíthet, majd azokat szükség szerint testreszabhatja.

Előrejelzés minden szinten, a projekttől az erőforrásokon át a portfólióig

Clarity PPM hátrányai

Nincsenek előre elkészített sablonok

A kommunikáció elszigeteltnek tűnhet

Nincs valódi funkció a munkafolyamat automatizálásához

Túl bonyolultnak tűnik, ha néha egyszerű projekteket futtat.

Clarity PPM árak

Az árakkal kapcsolatos részletekért vagy ingyenes bemutatóért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Clarity PPM ügyfélértékelések

G2: 3. 7/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4. 2/5 (10+ értékelés)

A legjobb Workfront alternatíva csak egy kattintásra van

Oké, 10 szoftver alternatíva elég sok ahhoz, hogy mindet kipróbáljuk, szóval ha valahol el akarsz kezdeni, akkor kezdd a lista elején – a ClickUp-pal.

Az iparágtól, a csapat méretétől vagy a felhasználási esettől függetlenül a ClickUp a könyvben szereplő minden termelékenységi kérdésre ad választ. A ClickUp úgy lett kialakítva, hogy minden munkáját egy központi együttműködési munkaközpontba összpontosítsa, és minden olyan eszközzel, sablonnal és funkcióval rendelkezik, amelyre szüksége van a hatékonyság új szintre emeléséhez.

Ráadásul mindezt a költségek töredékéért megteheti.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és örökre ingyenesen hozzáférhet rengeteg projektmenedzsment funkcióhoz, dokumentumokhoz, táblákhoz, testreszabható sablonokhoz és még sok máshoz!