A 10 legjobb virtuális asszisztens szoftver, amellyel 2025-ben gyorsabban dolgozhatsz

Régebben az adminisztratív feladatok kiszervezése azt jelentette, hogy magasabb költségek mellett személyi vagy adminisztratív asszisztenst kellett felvenni. Ma már bárhonnan a világon felvehet virtuális asszisztenst, és bevonhatja őket a csapatába, hogy hatékonyabban tudjon dolgozni.

Természetesen, mint minden kiváló csapattag, a virtuális asszisztensnek is szüksége van a megfelelő eszközökre, hogy munkája könnyebbé és hatékonyabbá váljon. Itt jönnek képbe a legjobb virtuális asszisztens szoftverek.

Akár virtuális asszisztenseket alkalmaz, akár Ön maga virtuális asszisztens, és új technológiákat keres, nálunk megtalálja a legjobb lehetőségeket. Fedezze fel a legjobb virtuális asszisztens szoftvereket, amelyekkel 2024-ben bővítheti eszköztárát.

Mi az a virtuális asszisztens szoftver?

A virtuális asszisztens szoftver bármely olyan eszköz vagy program, amelyet a virtuális asszisztensek (VA-k) használnak munkájuk racionalizálására és a csapat tagokkal való kapcsolattartásra. Míg általában a vállalkozás tulajdonosa dönti el, melyik szoftvert használják, ha Ön maga is VA, akkor eszközökkel kapcsolatos javaslatokkal fordulhat kollégáihoz.

A legtöbb virtuális asszisztens szoftver tartalmaz távoli együttműködési eszközöket, csapatkommunikációs eszközöket, emlékeztető alkalmazásokat és dokumentumkezelő eszközöket. Befektethet mesterséges intelligencia (AI) szoftverekbe is, például AI-eszközökbe megbeszélésekhez, AI-naptárakba és AI-projektmenedzsment eszközökbe.

A virtuális asszisztensek ezeket az eszközöket használják, hogy kapcsolatban maradjanak, hatékonyan kommunikáljanak, projekteket és feladatokat kezeljenek, valamint jobb munkakapcsolatokat alakítsanak ki ügyfeleikkel. A megfelelő eszközökkel a munka mindenki számára könnyebbé, gyorsabbá és vonzóbbá válik. ☀️

Hogyan válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbb virtuális asszisztens szoftvert?

Több ezer eszköz áll a virtuális asszisztensek rendelkezésére, amelyekkel hatékonyabban dolgozhatnak, ezért nehéz lehet a választást leszűkíteni. Nem tudja, hol kezdje? Íme, mire kell figyelnie a különböző virtuális asszisztens szoftverek értékelésekor:

Különlegesség: Mi az alkalmazás különlegessége, és megfelel-e az Ön igényeinek, például azonnali üzenetküldés, számlázás, Mi az alkalmazás különlegessége, és megfelel-e az Ön igényeinek, például azonnali üzenetküldés, számlázás, projektmenedzsment kiszervezés vagy grafikai tervezés?

Funkciók: Az alkalmazás rendelkezik az összes szükséges funkcióval?

Ismertség: Ön és virtuális asszisztense már tudja, hogyan kell használni ezt az alkalmazást vagy ezt a típusú szoftvert?

Árak : Megfizethető az eszköz vagy az alkalmazás? Van ingyenes verziója?

Könnyű használat: Könnyen használható a szoftveralkalmazás? Az Ön virtuális asszisztense gyorsan megtanulhatja a használatát?

Értékelések és vélemények: Mit gondolnak más felhasználók a szoftverről? Milyen az ügyfélszolgálat?

Ezeknek a kérdéseknek a segítségével döntsd el, mi a legfontosabb, hogy kiderüljön, mely eszközökbe érdemes befektetni, és melyeket érdemes kihagyni. Ha már dolgozol egy virtuális asszisztenssel, kérdezd meg az ő személyes véleményét és észrevételeit is.

A megfelelő virtuális asszisztens szoftvereszközök racionalizálják a munkafolyamatokat, és segítenek a feladatok gyorsabb és hatékonyabb elvégzésében. Ha idén produktívabban szeretne dolgozni, fontolja meg ezeket a virtuális asszisztensek számára készült AI-eszközöket és szoftveralkalmazásokat.

A ClickUp több listában szereplő feladatok (TIML) funkciója lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy összekapcsolják a feladatokat a szervezet más csapataival.

Akár olyan platformot keres, amely megkönnyíti a csapat együttműködését a virtuális asszisztensével, akár virtuális asszisztensként olyan eszközt keres, amely segít az ügyfelek munkájának kezelésében, a ClickUp a legjobb választás.

A ClickUp kiválóan alkalmas projektmenedzsmentre, és segítségével egyszerűsítheti a teljes folyamatot a projekt ötletétől a megvalósításig. Bízza a feladatokat virtuális asszisztensére, és könnyedén kövesse nyomon azok előrehaladását, vagy kérje meg VA-ját, hogy vállalja el a projektmenedzser szerepét.

Szervezze meg projektjeit és feladatait, egy pillanat alatt lássa az előrehaladást, és kövesse nyomon tevékenységét a projekt előrehaladtával. Hozzon létre saját egyéni beállításokat, vagy használja a ClickUp projektmenedzsment feladatok tervét a folyamat elindításához.

A ClickUp az Ön minden projekt-, feladat- és termelékenység-kapcsolatos igényének egyetlen megoldása lehet. Szervezze projektjeit, készítsen teendőlistákat, osszon ki feladatokat, figyelje a munkaterhelést, működjön együtt a ClickUp Docs-on, és még sok más – mindezt egy helyen.

Ha még nem vett fel virtuális asszisztenst, próbálja ki, hogy a ClickUp AI helyettesítheti-e személyes asszisztensét. Használja izgalmas új AI funkciónkat dokumentumok összefoglalásához, teendők létrehozásához, írási készségének fejlesztéséhez, tartalom formázásához, ötletek kidolgozásához és még sok máshoz.

Használja a ClickUp AI-t, hogy egy egyszerű utasításból blogbejegyzést generáljon a ClickUp Docs-ban, és adjon hozzá részleteket és egyéb fontos információkat.

A ClickUp Automations újra megteremti a személyi asszisztenssel való együttműködés élményét. Takarítson meg időt a manuális, ismétlődő feladatokkal, és hagyja, hogy az automatizálás gondoskodjon róluk. Használja előre elkészített automatizálásainkat, vagy testreszabhatja azokat saját kiváltó eseményekkel és szabályokkal. ⚒️

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók első pillantásra túl soknak találhatják a funkciók és testreszabási lehetőségek sokaságát.

Bár a ClickUp AI már most is személyes asszisztensként működik, ez egy új verzió, így az idő múlásával további funkciók is elérhetővé válnak majd.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollár/munkatér-tag áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Slack

a Slack segítségével

A Slack egy termelékenységi platform és csapatkommunikációs eszköz, amely megkönnyíti a csapattagokkal való kapcsolattartást és a feladatok elvégzését, hasonlóan a Microsoft Teamshez.

Használja a Slacket, hogy létrehozzon egy központi helyet az élő vagy aszinkron csevegéshez, és használja az automatizálást a munkafolyamat egyszerűsítéséhez és az ismétlődő feladatokon való időmegtakarításhoz. ?

A Slack legjobb funkciói

Kommunikálj a csapat tagjaival csatornákon keresztül

Maradjon kapcsolatban a szabadúszókkal és alvállalkozókkal a Slack Connect segítségével.

Automatizálja a rutin műveleteket a munkafolyamat-készítővel

Élő audio- és videohívások szervezése a Huddle segítségével

A Slack korlátai

A figyelmeztetések száma elsöprővé válhat, ha nem kezelik őket gondosan.

A több ügyféllel rendelkező virtuális asszisztensek nem láthatják az összes Slack közösségüket egy ablakban, és az azok közötti váltás vagy külön ablakokban való megnyitás nehézkes lehet.

A Slack árai

Ingyenes

Pro: 7,25 USD/hó felhasználónként

Business+: 12,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 31 900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

3. Zoom

a Zoom segítségével

A Zoom egy távoli együttműködési és videokonferencia-szoftver, amely összeköti Önt csapattagjaival videohívások, virtuális értekezletek, csapatcsevegés és digitális táblák segítségével. A virtuális értekezletek szoftvere mellett a Zoomot időpontfoglaláshoz, virtuális eseményekhez és online webináriumokhoz is használhatja. ?

A Zoom legjobb funkciói

Hagyja, hogy virtuális asszisztense ütemezze a hívásokat és a találkozókat az ügyfelekkel.

Videohívásokat rögzíthet, hogy azokat képzéshez és referenciaanyagként felhasználhassa.

Használja a beszélgetéselemző funkciót az értékesítési stratégiájának fejlesztéséhez

Növelje termelékenységét a Zoom AI Companion segítségével

A Zoom korlátai

Egyes csomagok időkorlátozással rendelkeznek a megbeszélésekre vonatkozóan.

Egyes felhasználók leállásokról és stabilitási problémákról számolnak be.

Zoom árak

Ingyenes

Pro: 15,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19,99 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 25 USD/hó felhasználónként

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 53 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 600 értékelés)

4. QuickBooks

a QuickBooks segítségével

A QuickBooks egy online számviteli szoftvereszközök gyűjteménye, amelynek célja, hogy megkönnyítse a kisvállalkozások és vállalkozók számára a számvitelt, a könyvelést, a bérszámfejtést és az időnyilvántartást.

Használja a QuickBooks alkalmazást, hogy ezeket a feladatokat kiszervezze egy virtuális asszisztensnek vagy virtuális könyvelőnek, vagy használja a szoftvert a vállalkozók kifizetésének egyszerűsítésére – ahogyan más hasonló alkalmazásokkal, például a Freshbooks-szal is tenné. ?

A QuickBooks legjobb funkciói

Kövesse nyomon bevételeit, banki tranzakcióit, nyugtáit és egyebeket

Kezelje számláit, kiadásait és adókedvezményeit

Állítsa be az automatikus bérszámfejtést, adókat és űrlapokat

Dolgozzon útközben: tekintse meg és hagyja jóvá a munkaidő-nyilvántartásokat, és használja a mobil időkövető eszközöket.

A QuickBooks korlátai

A mobilalkalmazás nem mindig könnyen használható a feladatok elvégzéséhez, egyes felhasználók szerint.

Egyes felhasználók sebességi és stabilitási problémákról számolnak be.

QuickBooks árak

Prémium: 20 USD/hó 1 rendszergazdai felhasználó esetén (8 USD/hó minden további felhasználó után)

Elite: 40 USD/hó 1 rendszergazdai felhasználó számára (10 USD/hó minden további felhasználó számára)

QuickBooks értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 3100 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6300 értékelés)

5. Google Naptár

a Google Naptár segítségével

A Google Naptár egy online, megosztható naptár, amelynek segítségével szervezett és produktív maradhat, akár egyedül, akár virtuális asszisztensével dolgozik. Használja a Google Naptárat feladatok tervezéséhez, találkozóinak áttekintéséhez és másokkal való találkozók ütemezéséhez. ?

A Google Naptár legjobb funkciói

Ossza meg naptárát virtuális asszisztensével, hogy könnyebben tudjon időpontokat egyeztetni.

Virtuális asszisztensként vegye fel ügyfelei naptárába a találkozókat, időpontokat és eseményeket, hogy azok szervezettek és naprakészek legyenek.

Több naptárat is megjeleníthet egy nézetben, hogy gyorsan láthassa a rendelkezésre álló időpontokat.

Testreszabhatja naptárának megjelenítését különböző színekkel.

A Google termékcsalád többi elemének központi részeként vagy az üzleti célú, fizetős Google Workspace csomagok részeként érhető el.

A Google Naptár korlátai

Könnyen előfordulhat, hogy véletlenül bezárja a „találkozó létrehozása” ablakot, ami azt jelenti, hogy elveszíti az eddigi munkáját, és elölről kell kezdenie.

A felhasználók szerint a feladatok nem jelölhetők alacsony vagy magas prioritásúként, mint más eszközökben, például a ClickUp-ban

A Google Naptár árai

Ingyenes

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Naptár értékelések és vélemények

G2: n/a

Capterra: 4,8/5 (több mint 3000 értékelés)

6. Calendly

via Calendly

A Calendly egy időpont-egyeztető és ütemező szoftvereszköz, amely egyszerűsíti az időpontkezelés kiszervezésének folyamatát. Adjon hozzáférést virtuális asszisztensének a Calendly-hez, hogy megoszthassa másokkal a rendelkezésre állását, megbeszéléseket szervezhessen, és rendszereket állíthasson be a beérkező potenciális ügyfelek számára, hogy időpontot egyeztethessenek Önnel. ?

A Calendly legjobb funkciói

Egyszerűsítse a találkozók, időpontok és események ütemezésének folyamatát!

Ágyazza be a Calendly alkalmazást a webhelyére, hogy mások is időpontot tudjanak egyeztetni Önnel.

Adjon hozzá szűrő kérdéseket az előzetes foglalási oldalhoz, hogy kiválaszthassa a megfelelő jelölteket, vagy felkészülhessen a velük való találkozókra.

Hozzon létre egy sorrendet, amelyben e-mailben elküldheti a találkozó előtti részleteket.

A Calendly korlátai

Nem minden funkció elérhető mobil eszközökön.

Az összes Calendly link a Calendly domainről származik – nincs lehetőség saját márkanévvel ellátni őket.

Calendly árak

Ingyenes

Alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2900 értékelés)

7. LastPass

via LastPass

A LastPass egy jelszókezelő és jelszótár szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a bejelentkezési adatok és jelszavak biztonságos megosztását a virtuális asszisztensével és más csapattagokkal. Ez a szoftver kiküszöböli a bizalmas bejelentkezési adatok megosztásának szükségességét, így mindkét fél biztonságban érezheti magát. ?

A LastPass legjobb funkciói

Ossza meg biztonságosan jelszavait és bejelentkezési adatait a virtuális asszisztensével.

Jelszavak automatikus kitöltése az eszközökön

Maradjon biztonságban a kategóriájában legjobb titkosítással és globális biztonsági tanúsítványokkal.

Több ügyfél és projekt biztonságos adatait tárolhatja egy helyen.

A LastPass korlátai

A jelszavakhoz csak akkor férhet hozzá és töltheti ki azokat automatikusan, ha online állapotban van.

Más jelszókezelőkhöz hasonlóan az alkalmazás is szembesült már biztonsági résekkel a múltban.

LastPass árak

Csapatok: 4 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 50 felhasználó)

Üzleti: 7 USD/hó felhasználónként (korlátlan számú felhasználó)

LastPass értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2700 értékelés)

Nézze meg ezeket a LastPass alternatívákat!

8. Google Drive

A Google Drive egy felhőalapú fájlmegosztó és tartalomkezelő eszköz, amely a Dropboxhoz hasonlóan bármely helyről hozzáférést biztosít a fájlokhoz. Használja a Google Drive-ot a folyamatban lévő munkáinak tárolására, wiki létrehozására a virtuális csapat tagokkal való megosztáshoz, vagy egyszerűen csak digitális fájlok tárolására. ?

A Google Drive legjobb funkciói

Ossza meg és dolgozzon együtt fájlokon mobil és asztali eszközökről

Találja meg fájljait gyorsabban az AI-alapú keresési funkcióval

Maradjon biztonságban a beépített spam-, rosszindulatú szoftver- és ransomware-védelemmel.

Integrálja a Google Docs, Google Sheets és Google Slides alkalmazásokkal az alkalmazáson belüli együttműködés érdekében.

A Google Drive korlátai

Egyes felhasználók a felhasználói felületet és az alapértelmezett fájlszervezést „rendezetlennek” találják.

A dokumentumok feltöltése és elérése néha lassú lehet, egyes felhasználók szerint.

A Google Drive árai

Ingyenes

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Drive értékelések és vélemények

G2: n/a

Capterra: 4,8/5 (több mint 27 200 értékelés)

9. Hootsuite

via Hootsuite

A Hootsuite egy közösségi média kezelő eszköz, amely leegyszerűsíti az összes közösségi média profilod kezelését – hasonló a Bufferhez, de több funkcióval rendelkezik. Adj hozzáférést virtuális asszisztensednek a Hootsuite-hoz, hogy ütemezze a közösségi média tartalmakat, kapcsolatba lépjen az ügyfelekkel, figyelje a márka említéseit és futtasson közösségi média hirdetéseket. ?

A Hootsuite legjobb funkciói

Tervezze meg és ütemezze be a különböző csatornákra szánt közösségi média bejegyzéseket egy helyen

Hozzon létre egyedi streameket a trendek és a márkaemlítések figyelemmel kíséréséhez.

Ismerje meg a közösségi média fiókjain való posztolás legjobb időpontjait

Lépjen kapcsolatba a közösségi média közönségével valós időben

A Hootsuite korlátai

Néha nehéz címkézni a fiókokat, ha ezt az ütemezési eszközt olyan platformokhoz használjuk, mint az Instagram.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az ütemezett bejegyzések nem mindig jelennek meg a várt módon.

Hootsuite árak

Professzionális: 99 USD/hó 1 felhasználó számára (legfeljebb 10 közösségi fiók)

Csapat: 249 USD/hó 3 felhasználó számára

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hootsuite értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3500 értékelés)

10. Process Street

via Process Street

A Process Street egy folyamatkezelő eszköz, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat és a folyamatokat. Használja ezt az eszközt ellenőrzőlisták, munkafolyamatok és szabványos működési eljárások (SOP-k) létrehozásához, amelyeket virtuális asszisztense és más csapattagok követhetnek. ?

A Process Street legjobb funkciói

Hozzon létre olyan munkafolyamatokat, amelyek nyomon követik és automatizálják a feladatok elvégzését.

Gyűjtsön információkat egyszerűen testreszabható űrlapok és felmérések segítségével.

Hozzon létre és osszon meg SOP-kat a beépített dokumentumszerkesztővel.

Használja a Process AI-t személyre szabott munkafolyamatok létrehozásához a termelékenység növelése érdekében.

A Process Street korlátai

A folyamat létrehozása új felhasználók számára bonyolult lehet.

Egyes felhasználók szerint nem mindig könnyű átlátni a befejezetlen feladatokat.

A Process Street árai

Startup: 100 USD/hó 5 felhasználó számára

Pro: 415 dollártól/hónap

Vállalati: 1660 USD/hó áron

Process Street értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Több ezer szoftver közül választhat, de ezek valóban a legjobbak a tervezés, a fájlok tárolása, a projektmenedzsment és minden más területen, amire egy virtuális asszisztensnek szüksége lehet.

Használja ezt a listát, hogy megtalálja a megfelelő virtuális asszisztens szoftvereszközöket, és felszerelje szupersztár csapatát a lehető legjobb erőforrásokkal és felszereléssel. ✨

Ha készen állsz a projektek, feladatok és csapattagok kezelésének átalakítására, próbáld ki ingyenesen a ClickUp alkalmazást.

All-in-one termelékenységi platformunk minden szükséges funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy virtuális asszisztenseit sikeresen bevezesse, képezze, irányítsa és felhatalmazza, hogy a legmagasabb szinten dolgozzanak.