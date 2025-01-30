A 10 legjobb LastPass alternatíva és versenytárs a jelszavak védelméhez 2025-ben

Lássuk be: több száz jelszó kezelése a digitális élet fájdalmas részévé vált. De a digitális adatait védő jelszavaknak is védelemre van szükségük.
A LastPass sokunk számára a legnépszerűbb jelszókezelő volt. Azonban manapság az emberek inkább a LastPassnál biztonságosabb alternatívákat részesítenek előnyben. Emellett néhány felhasználó többször is panaszkodott a lassú és megbízhatatlan felhasználói élményre.
Digitális identitásának védelméhez megbízható, biztonságos jelszókezelő eszközökre van szüksége, amelyek felhasználóbarátak és költséghatékonyak.
Íme tehát a 2024-es év 10 legjobb LastPass alternatívájának listája, amelyben a biztonsági funkciók, a jelszó megosztás és a kiberbiztonsági kockázatkezelés kapnak elsőbbséget.
Mit kell keresnie a LastPass alternatíváiban?
Néhány fontos tényezőt figyelembe kell vennie annak érdekében, hogy jelszókezelője optimális biztonságot és használhatóságot nyújtson. Néhányat felsoroltunk az Ön számára:
- Fejlett biztonsági funkciók: A maximális biztonság érdekében helyezze előtérbe a végpontok közötti titkosítást, az erős jelszógenerátort és a több platformot támogató megoldásokat. A fokozott biztonság érdekében biztonságos felhőalapú tárolóval és többrétegű biztonsági rendszerrel is rendelkeznie kell.
- Könnyű használat: A jelszókezelőnek könnyen megtanulhatónak kell lennie.
- Jelszó-megosztási funkciók: A jelszókezelő alkalmazás számára fontos a problémamentes szinkronizálás korlátlan számú eszközön és a biztonságos fájlmegosztás, hogy a jelszavak megosztása egyszerű legyen.
- Platformok közötti biztonsági kompatibilitás: Kompatibilisnek kell lennie minden operációs rendszerrel, beleértve az iOS-t és a Windows-t is.
- Árak: Szinte minden jelszókezelő háromféle csomagot kínál: egyéni, családi és üzleti. Az árak a funkcióktól függően változnak, de átlagosan egy jó LastPass alternatíva körülbelül 55–70 dollárba kerül évente.
- 24/7 ügyfélszolgálat: Mindig keressen gyors és hatékony ügyfélszolgálatot, amely foglalkozik a biztonsági kérdésekkel, útmutatást ad a biztonságos gyakorlatokhoz és segítséget nyújt vészhelyzetekben.
- Felhasználókezelés: Az eszköznek képesnek kell lennie különböző felhasználói hitelesítő adatok egyidejű kezelésére. Emellett törölnie, létrehoznia és figyelnie kell a felhasználói tevékenységeket, valamint jelentéseket kell készítenie a jelszavak megfelelőségéről és használatáról.
A 10 legjobb LastPass alternatíva
Íme néhány a 2024-ben elérhető legjobb LastPass alternatívák közül:
1. 1Password
Az 1Password egy jelszókezelő, amely magas szintű biztonságáról és felhasználóbarát kialakításáról ismert. Ez egyben az egyik legnépszerűbb LastPass alternatíva is, amely ma elérhető.
Magánszemélyek és szervezetek számára egyaránt alkalmas, olyan fejlett funkciókat kínál, mint a jelszóellenőrzés és a jelszógenerálás, amelyek növelik az online biztonságot. Könnyen használható és biztonságosan kezeli a különböző digitális információkat.
Ez az eszköz kiemelten fontosnak tartja az erős titkosítást (34 karakteres titkos kulcs) és a kényelmes adatkezelést. Ezért ez a legjobb választás a jelszavak, pénzügyi információk és egyéb érzékeny adatok biztonságos kezeléséhez, a fokozott biztonság érdekében.
Az 1Password digitális pénztárcát, digitális jelszó-tárolót és űrlapkitöltőt kezel, így minden hitelesítő adatait egy helyen kezelheti.
A 1Password legjobb funkciói
- Robusztus biztonság AES-256 bites titkosítással
- Próbálja ki az ujjlenyomat-támogatást iOS-eszközökön, például Macbookokon és Apple Watch-okon.
- Rejtse el fontos jelszavait, amikor úton van, az utazási mód segítségével.
- Használja a Watchtower alkalmazást az ismétlődő vagy kompromittált jelszavak, valamint a nem biztonságos HTTP-t használó webhelyek azonosításához.
- A jelszavakat és adatokat testreszabható tárolókban szervezheti meg a biztonság egyszerűsítése érdekében.
A 1Password korlátai
- A jelszó hosszára vonatkozó korlátozások hozzáadása
- Nincs dedikált alkalmazás Linux-felhasználók számára
1Password árak
- Magánszemélyek: 2,99 USD/hó, éves számlázással
- Családok: 4,99 USD/hó (legfeljebb 5 tag), éves számlázással
- Team Starter Pack: 19,95 USD/hó (legfeljebb 10 tag), éves számlázással
- Vállalkozások: 7,99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
1Password értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)
2. Keeper
A Keeper egy másik, széles körben elismert jelszókezelő, amely magas szintű biztonsági intézkedéseiről és felhasználóközpontú kialakításáról ismert.
A termék diákok, magánszemélyek, vállalkozások és a katonaság számára készült. Magas szintű biztonságot nyújt, és megfelel a StateRAMP, ISO27001, FedRAMP és SOC előírásoknak az érzékeny információk védelme terén.
A Keeper kiemelkedő tulajdonsága a BreachWatch funkció, amely folyamatosan figyeli a dark web-et a kiszivárgott jelszavak után kutatva.
A Keeper legjobb funkciói
- Titkosítsa adatait magas szintű biztonsági szabványokkal
- Fájlok és dokumentumok biztonságos tárolása a fő jelszóval
- Állítson be vészhelyzeti hozzáférést megbízható személyek számára
- Figyelje a biztonságot a Breachwatch riasztásokkal, és maradjon tájékozott a kompromittált fiókokról.
- Használja az egyedülálló önmegsemmisítő funkciót a fokozott biztonság érdekében.
A Keeper korlátai
- Hiányzó utazási mód és VPN funkció
- Nem biztosít natív asztali alkalmazást Linux felhasználók számára.
Keeper árak
- Személyes: 2,92 USD/hó, éves számlázással
- Család: 6,25 USD/hó, éves számlázással
- Business Starter: 2 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Vállalkozások: 3,75 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Keeper értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (814+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (17+ értékelés)
3. NordPass
A NordPass modern titkosítási algoritmussal, XChaCha20 titkosítással rendelkezik, amely megbízható biztonsági funkciókkal ellátott, könnyen használható platformján keresztül széles közönséget vonz, beleértve az egyéni felhasználókat és a vállalkozásokat is.
A NordPass elsősorban adatvédelmi szkenneréről, többfaktoros hitelesítéséről és ujjlenyomat-/arcfelismeréséről ismert.
A NordPass korlátlan jelszó-tárolási kapacitással rendelkezik, és egyszerű, praktikus megközelítéssel készült a jelszóbiztonság terén. Felhasználóbarát kialakítása és megbízható biztonsági protokolljai miatt jó alternatívája a LastPass-nak.
A NordPass legjobb funkciói
- Biztosítsa adatait a NordPass XChaCha20 titkosításával
- A jelszóállapot- és biztonsági rés-ellenőrző segítségével azonosíthatja a potenciális biztonsági réseket.
- Hitelkártya- és személyes adatok biztonságos tárolása a gyors automatikus kitöltéshez
- Rendezze az elemeket mappákba a könnyű navigáció és hozzáférés érdekében.
A NordPass korlátai
- Az ingyenes csomag csak alapvető funkciókat kínál.
- A 60 karakteres jelszóhosszúság egyes felhasználók számára korlátozást jelenthet.
NordPass árak
- Ingyenes
- Prémium: 1,99 USD/hó, éves számlázással
- Család: 3,69 USD/hó, éves számlázással
- Csapatok: 1,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalkozások: 3,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: 5,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
NordPass értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (27+ értékelés)
4. Dashlane
A Dashlane átfogó biztonsági funkcióival és egyszerű használatával kiemelkedik a prémium jelszókezelő eszközök közül. Mind magánszemélyek, mind pedig vállalkozások számára ideális, akik LastPass alternatívákat keresnek.
A Dashlane erős és egyedi jelszógenerátoráról, automatikus kitöltési funkciójáról és VPN-funkcióval ellátott dark web-figyeléséről ismert. Ez az eszköz modern felhasználói felületével és kiváló online biztonsági funkcióival vonzó, all-in-one megoldás.
A Dashlane legjobb funkciói
- Hozzon létre és használjon digitális pénztárcákat a gyorsabb és biztonságosabb online fizetéshez.
- Használjon erős és egyedi jelszógenerátort
- Értesítések a potenciális adatvédelmi incidensekről a dark web figyelésével
- Növelje a Wi-Fi biztonságát a Dashlane VPN-jével
- Tároljon biztonságos jegyzeteket a jelszavakon túlmutató érzékeny információkról
A Dashlane korlátai
- Más lehetőségekhez képest drága
- A jelszó hossza legfeljebb 40 karakter lehet.
Dashlane árak
- Prémium: 3,33 USD/hó, éves számlázással
- Barátok és család: 4,99 USD/hó 10 tag számára, éves számlázással
- Starter: 20 USD/hó 10 tag számára, éves számlázással
- Vállalkozások: 8 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
Dashlane értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (290+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (240+ értékelés)
5. Norton Password Manager
A híres Norton kiberbiztonsági család tagjaként a Norton Password Manager egy ingyenes jelszókezelő, amely integrálva van más Norton biztonsági szolgáltatásokkal. Azok számára készült, akik egy nagyobb biztonsági ökoszisztéma részét képező jelszókezelőt preferálnak.
Ez az eszköz különösen azok számára vonzó, akik már Norton termékeket használnak, mivel zökkenőmentes integrációt és megbízható biztonságot kínál.
A Norton Password Manager ingyenes, biztonságos és egyszerű jelszókezelési élményt nyújt. Könnyű használatra tervezték, így ideális választás azok számára, akik még nem ismerik a jelszókezelést, vagy akik a megszokott Norton környezetben szeretnek egyszerűen kezelhető megoldásokat használni.
A Norton Password Manager legjobb funkciói
- Kövesse nyomon és figyelje a bejelentkezési tevékenységeket, és kapjon riasztásokat a szokatlan hozzáférések esetén.
- Korlátlan jelszó-tárolás
- Védje meg jegyzeteit és címeit a Norton titkosított tárolójában
- Engedélyezze a kétfaktoros hitelesítést a kettős biztonsági réteg érdekében.
- Böngésszen biztonságosan a Norton beépített VPN-jével, amely védi online tevékenységeit.
A Norton Password Manager korlátai
- Kevésbé átfogó, mint egyes önálló biztonságos jelszókezelők
- Nincs önálló asztali alkalmazás
A Norton Password Manager árai
- Ingyenes: A Norton 360 csomagok részeként elérhető
Norton Password Manager értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (4400+ értékelés)
6. Bitwarden
A Bitwarden egy nyílt forráskódú, ingyenes jelszókezelő, amely különösen azoknak a felhasználóknak szól, akik értékelik az átláthatóságot és a testreszabhatóságot.
A technológia iránt érdeklődő felhasználók és szervezetek kedvelik ezt a platformot, mivel önálló tárhely és felhőalapú szinkronizálási funkciók segítségével bárhonnan hozzáférhetnek a tárolt adatokhoz. A Bitwarden emellett a végpontok közötti titkosítás, a magas szintű biztonság és a felhasználói ellenőrzés kombinációjával is kiemelkedik.
Az eszköz nyílt forráskódú jellege lehetővé teszi a fejlesztői közösség által végzett rendszeres frissítéseket és fejlesztéseket, így biztosítva a folyamatosan fejlődő biztonsági környezetet, amelyben korlátlan számú jelszót tárolhat.
Úgy tervezték, hogy egyensúlyt teremtsen a robusztus biztonsági funkciók és a nyílt forráskódú platform rugalmassága között.
A Bitwarden legjobb funkciói
- Személyre szabhatja biztonsági élményét a Bitwarden nyílt forráskódú platformjával.
- Hozzáférjen jelszavait különböző eszközökön és operációs rendszereken keresztül
- Erősítse meg fiókja biztonságát kétfaktoros hitelesítéssel
- Rendezze és osztályozza jelszavait a Bitwarden mappa- és gyűjteményrendszerével.
A Bitwarden korlátai
- A felület kevésbé kifinomult, mint más alternatíváké.
- Az önálló tárhelyet választó felhasználóknak jól kell ismerniük a technikai beállításokat.
Bitwarden árak
- Ingyenes
- Prémium: 1 USD/hó, éves számlázással
- Család: 3,33 USD/hó, legfeljebb 6 felhasználó számára, éves számlázással
- Csapatok: 20 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára
- Vállalati: 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Árajánlat kérése: Egyedi árazás
Bitwarden értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)
7. Zoho Vault
A Zoho Vault a kiterjedt Zoho alkalmazáscsomag része, amely üzleti orientált funkcióiról és integrációs képességeiről ismert. Azok a szervezetek számára vonzó, amelyek olyan LastPass alternatívákat keresnek, amelyek könnyen integrálhatók más üzleti eszközökkel.
A Zoho Vault kiemelkedik más alkalmazásokkal, például a Zoho Desk, a Mail és a Microsoft 365 integrációjával. Különösen alkalmas jelszókezelőként, amely szélesebb körű vállalati alkalmazásokba illeszkedik.
Felhasználóbarát felülete és robusztus, vállalati szintű funkciói sokoldalú választássá teszik különböző szakmai környezetben.
A Zoho Vault legjobb funkciói
- Zökkenőmentesen integrálható más Zoho alkalmazásokkal és harmadik féltől származó alkalmazásokkal a hatékonyabb működés érdekében.
- Irányítsa a felhasználói jogosultságokat és hozzáféréseket a Zoho Vault részletes hozzáférés-vezérlőivel.
- Tárolja és kezelje biztonságosan digitális identitásait, például engedélyeket és személyazonosító dokumentumokat.
- Részletes jelentéseket készíthet a felhasználói tevékenységekről és a hozzáférési mintákról a jobb felügyelet érdekében.
A Zoho Vault korlátai
- Lehet, hogy egy kis időbe telik, mire megismerkedem az összes funkcióval.
- Lassú böngészőbővítmények
Zoho Vault árak
- Ingyenes
- Standard: 1 USD/felhasználó/hónap
- Professional: 4 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 7 USD/felhasználó havonta
Zoho Vault értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)
8. Dell Password Manager
A Dell Password Manager, a technológiai óriás Dell terméke, kiemelkedik a Dell hardver- és szoftver-ökoszisztémákkal való integrációjával. Ez teszi jó alternatívává a LastPass-hoz képest a Dell felhasználók számára. Az eszköz a biztonságot és a zökkenőmentes integrációt helyezi előtérbe.
A Dell Password Manager robusztus biztonsági funkciókat kínál, mint például az önkiszolgáló jelszó-visszaállítás, több böngésző támogatása, valamint a kényelmes, szélesebb Dell ökoszisztémába való beilleszkedés.
A Dell Password Manager legjobb funkciói
- Automatizálja a jelszavak visszaállítását és helyreállítását, hogy minimalizálja az üzemszünetet és növelje a biztonságot.
- Használja a biometrikus bejelentkezést a fiókokhoz való gyorsabb és biztonságosabb hozzáférés érdekében.
- Dolgozzon hatékonyan a Dell hardver- és szoftver-ökoszisztémájával való integrációjának köszönhetően.
- A digitális identitások és hitelesítő adatok hatékony kezelése a Dell környezetben
A Dell Password Manager korlátai
- Leginkább azoknak ajánlott, akik már Dell termékeket használnak.
- Nem kínál annyi funkciót, mint egyes speciális jelszókezelők.
A Dell Password Manager árai
- Személyes használat: Ingyenes, a Dell szoftver részeként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Dell Password Manager értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (20+ értékelés)
- Capterra: Nem elérhető
9. SailPoint jelszókezelés
A SailPoint Password Management az iparágban elismert, vállalatokra fókuszáló megközelítéséről, valamint identitáskezelés és -adminisztráció terén szerzett szakértelméről.
Különösen alkalmas nagyobb szervezetek és vállalkozások számára, amelyek átfogó identitáskezelési megoldásokra szorulnak. A SailPoint jelszószinkronizálási és erős jelszó-irányelveivel tűnik ki, integrálva egy jelszókezelési megoldást az üzemeltetési költségek csökkentése és a felhasználói termelékenység javítása érdekében.
Teljes körű identitáskezelési funkciókat kínál, beleértve az automatizált provisioningot, a megfelelőségi ellenőrzéseket és a fejlett biztonsági funkciókat, így ideális komplex biztonsági és megfelelőségi igényekkel rendelkező vállalkozások számára.
A SailPoint Password Management legjobb funkciói
- Növelje a biztonságot a SailPoint identitáskezelési integrációjával
- Egyszerűsítse a felhasználói hozzáférést a szervezetekben az automatizált provisioning segítségével.
- Kezelje hatékonyan a megfelelőséget testreszabott megfelelőségi eszközökkel
- Készítsen informatív identitás- és hozzáférési jelentéseket a stratégiai döntéshozatalhoz.
A SailPoint jelszókezelő korlátai
- Hatalmas tanulási görbe a kisebb szervezetek számára
- Átfogó funkciói miatt drága
SailPoint jelszókezelés árak
Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
SailPoint Password Management értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (70+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. Azonosítson bárhol jelszókezelést
Az Avatier által alapított Identity Anywhere Password Management egy viszonylag új jelszókezelő. Azonban gyorsan figyelmet keltett azzal, hogy a felhőalapú identitás- és hozzáféréskezelésre összpontosít.
A modern, technológia iránt érdeklődő felhasználók és szervezetek számára készült, akik a rugalmas, felhőalapú megoldásokat részesítik előnyben.
Az eszköz különösen figyelemre méltó a különböző üzleti környezetekhez kínált biometrikus bejelentkezési lehetőségei, valamint a megfelelőségi ellenőrzésekre és az SSO-megoldásokra helyezett hangsúlya miatt.
Az Identity Anywhere Password Management legjobb funkciói
- A felhőalapú megoldással bárhonnan rugalmasan hozzáférhet és kezelheti jelszavait.
- Növelje fiókja biztonságát többfaktoros hitelesítéssel
- Digitális identitások és tanúsítványok biztonságos tárolása és kezelése
- Zökkenőmentesen integrálható a vállalati rendszerekbe az egységes hozzáférés-kezelés érdekében.
Identity Anywhere jelszókezelés korlátai
- Nincs olyan eredményei, mint néhány már bevált LastPass alternatívának.
- Hiányzó jelszó titkosítás és zárolás
Identity Anywhere jelszókezelés árak
- Vállalati hosztolt csomag: 1,5–3 USD/hó/felhasználó
- Vállalati nem hosztolt csomag: 1,95–3,90 USD/hó/felhasználó
Identity Anywhere jelszókezelés értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)
Egyéb biztonsági eszközök
Bár egy jó jelszókezelő segít megvédeni jelszavait, gondoskodnia kell arról is, hogy a munkában naponta használt egyéb eszközök is ugyanolyan magas szintű biztonságot nyújtsanak.
Egy biztonságos, all-in-one termelékenységi, együttműködési és projektmenedzsment eszköz, mint a ClickUp, nem csak megkönnyíti a munkáját, hanem csökkenti a több jelszó használatának szükségességét – és a hackelés kockázatát – azáltal, hogy csökkenti a szükséges eszközök számát.
A termelékenység és a biztonság javítása a ClickUp segítségével
A ClickUp több, mint egy biztonságos projektmenedzsment eszköz. Ez egy átfogó platform, amely különböző funkciók integrálásával újradefiniálja a munkamenedzsmentet. Ez az integráció csökkenti a több eszközre való támaszkodást, ezáltal csökkentve a biztonsági kockázatokat.
A ClickUp központosítja a feladatokat, a kommunikációt és a dokumentációt, egyszerűsítve a jelszavak és a hozzáférési pontok kezelését. A ClickUp AI nemcsak megkönnyíti az adminisztratív munkát, hanem kreatív jelszóötletek generálásában is segítséget nyújt.
A ClickUp projektmenedzsment eszköze SOC 2-kompatibilis és ISO-tanúsítvánnyal rendelkezik. Ezenkívül a ClickUp webalkalmazás összes kommunikációja TLS 1.2-n keresztül titkosított, és az összes adat AES-256 titkosítással van titkosítva.
A ClickUp egy hatékony, biztonságos együttműködési eszköz, amely hatékonyságot és áttekinthetőséget biztosít komplex projektekhez.
A ClickUp beépítése a napi működésbe túlmutat a feladatkezelésen. Erősíti a csapat kohézióját és biztonságát is. A ClickUp segítségével a csapatok magasabb szervezettségi és hatékonysági szintet érnek el, ami elengedhetetlen a mai dinamikus üzleti környezetben való boldoguláshoz.
A ClickUp legjobb funkciói
- Központosítsa az összes projekthez kapcsolódó információt, így csökken a különböző eszközökhöz tartozó több jelszó kezelésének szükségessége.
- Biztonságosan javítsa a csapat kommunikációját, elkerülve a biztonságot veszélyeztető külső kommunikációs eszközöket.
- Kövesse nyomon az összes projekttevékenységet egy biztonságos helyen, így minimalizálva az adat szivárgásának kockázatát a kevésbé biztonságos platformokon keresztül.
- Hozzon létre biztonságos munkafolyamatokat, amelyek garantálják, hogy az érzékeny projektadatok biztonságosan kezelhetők legyenek a csapaton belül.
- Korlátozza az érzékeny információk kiszivárgását adat titkosítással
- Tárolja biztonságosan fontos dokumentumait, csökkentve ezzel a több fájltároló platformra való támaszkodást, amelyek külön jelszóval rendelkeznek.
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy teljes mértékben kihasználhassák az összes funkciót.
- A felhasználóknak esetleg módosítaniuk kell a beállításokat a túlterhelés elkerülése érdekében.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Vállalkozások: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
A digitális világ biztonsága jelszókezelőkkel
Bemutattunk 10 LastPass alternatívát és egy alternatívát, amely mindet helyettesítheti. De ne feledje, hogy a biztonság terén sokkal jobb kevesebb eszközt használni, mint több platformot kezelni.
Egy megbízható jelszókezelő, kiegészítve egy olyan integrált munkakezelő eszközzel, mint a ClickUp, amely több mint 50 rutinmunkát és folyamatot automatizál, szilárd alapot teremt digitális biztonsági stratégiájához. Készen áll arra, hogy növelje csapata termelékenységét és biztonságát?
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és élvezze a biztonságos digitális munkaterület előnyeit.