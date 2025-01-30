A 10 legjobb LastPass alternatíva és versenytárs a jelszavak védelméhez 2025-ben

Lássuk be: több száz jelszó kezelése a digitális élet fájdalmas részévé vált. De a digitális adatait védő jelszavaknak is védelemre van szükségük.

A LastPass sokunk számára a legnépszerűbb jelszókezelő volt. Azonban manapság az emberek inkább a LastPassnál biztonságosabb alternatívákat részesítenek előnyben. Emellett néhány felhasználó többször is panaszkodott a lassú és megbízhatatlan felhasználói élményre.

Digitális identitásának védelméhez megbízható, biztonságos jelszókezelő eszközökre van szüksége, amelyek felhasználóbarátak és költséghatékonyak.

Íme tehát a 2024-es év 10 legjobb LastPass alternatívájának listája, amelyben a biztonsági funkciók, a jelszó megosztás és a kiberbiztonsági kockázatkezelés kapnak elsőbbséget.

Mit kell keresnie a LastPass alternatíváiban?

Néhány fontos tényezőt figyelembe kell vennie annak érdekében, hogy jelszókezelője optimális biztonságot és használhatóságot nyújtson. Néhányat felsoroltunk az Ön számára:

Fejlett biztonsági funkciók: A maximális biztonság érdekében helyezze előtérbe a végpontok közötti titkosítást, az erős jelszógenerátort és a több platformot támogató megoldásokat. A fokozott biztonság érdekében biztonságos felhőalapú tárolóval és többrétegű biztonsági rendszerrel is rendelkeznie kell. Könnyű használat: A jelszókezelőnek könnyen megtanulhatónak kell lennie. Jelszó-megosztási funkciók: A jelszókezelő alkalmazás számára fontos a problémamentes szinkronizálás korlátlan számú eszközön és A jelszókezelő alkalmazás számára fontos a problémamentes szinkronizálás korlátlan számú eszközön és a biztonságos fájlmegosztás , hogy a jelszavak megosztása egyszerű legyen. Platformok közötti biztonsági kompatibilitás: Kompatibilisnek kell lennie minden operációs rendszerrel, beleértve az iOS-t és a Windows-t is. Árak: Szinte minden jelszókezelő háromféle csomagot kínál: egyéni, családi és üzleti. Az árak a funkcióktól függően változnak, de átlagosan egy jó LastPass alternatíva körülbelül 55–70 dollárba kerül évente. 24/7 ügyfélszolgálat: Mindig keressen gyors és hatékony ügyfélszolgálatot, amely foglalkozik a biztonsági kérdésekkel, útmutatást ad a biztonságos gyakorlatokhoz és segítséget nyújt vészhelyzetekben. Felhasználókezelés: Az eszköznek képesnek kell lennie különböző felhasználói hitelesítő adatok egyidejű kezelésére. Emellett törölnie, létrehoznia és figyelnie kell a felhasználói tevékenységeket, valamint jelentéseket kell készítenie a jelszavak megfelelőségéről és használatáról.

A 10 legjobb LastPass alternatíva

Íme néhány a 2024-ben elérhető legjobb LastPass alternatívák közül:

1. 1Password

via 1Password

Az 1Password egy jelszókezelő, amely magas szintű biztonságáról és felhasználóbarát kialakításáról ismert. Ez egyben az egyik legnépszerűbb LastPass alternatíva is, amely ma elérhető.

Magánszemélyek és szervezetek számára egyaránt alkalmas, olyan fejlett funkciókat kínál, mint a jelszóellenőrzés és a jelszógenerálás, amelyek növelik az online biztonságot. Könnyen használható és biztonságosan kezeli a különböző digitális információkat.

Ez az eszköz kiemelten fontosnak tartja az erős titkosítást (34 karakteres titkos kulcs) és a kényelmes adatkezelést. Ezért ez a legjobb választás a jelszavak, pénzügyi információk és egyéb érzékeny adatok biztonságos kezeléséhez, a fokozott biztonság érdekében.

Az 1Password digitális pénztárcát, digitális jelszó-tárolót és űrlapkitöltőt kezel, így minden hitelesítő adatait egy helyen kezelheti.

A 1Password legjobb funkciói

Robusztus biztonság AES-256 bites titkosítással

Próbálja ki az ujjlenyomat-támogatást iOS-eszközökön, például Macbookokon és Apple Watch-okon.

Rejtse el fontos jelszavait, amikor úton van, az utazási mód segítségével.

Használja a Watchtower alkalmazást az ismétlődő vagy kompromittált jelszavak, valamint a nem biztonságos HTTP-t használó webhelyek azonosításához.

A jelszavakat és adatokat testreszabható tárolókban szervezheti meg a biztonság egyszerűsítése érdekében.

A 1Password korlátai

A jelszó hosszára vonatkozó korlátozások hozzáadása

Nincs dedikált alkalmazás Linux-felhasználók számára

1Password árak

Magánszemélyek: 2,99 USD/hó, éves számlázással

Családok: 4,99 USD/hó (legfeljebb 5 tag), éves számlázással

Team Starter Pack: 19,95 USD/hó (legfeljebb 10 tag), éves számlázással

Vállalkozások: 7,99 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

1Password értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

2. Keeper

via Keeper

A Keeper egy másik, széles körben elismert jelszókezelő, amely magas szintű biztonsági intézkedéseiről és felhasználóközpontú kialakításáról ismert.

A termék diákok, magánszemélyek, vállalkozások és a katonaság számára készült. Magas szintű biztonságot nyújt, és megfelel a StateRAMP, ISO27001, FedRAMP és SOC előírásoknak az érzékeny információk védelme terén.

A Keeper kiemelkedő tulajdonsága a BreachWatch funkció, amely folyamatosan figyeli a dark web-et a kiszivárgott jelszavak után kutatva.

A Keeper legjobb funkciói

Titkosítsa adatait magas szintű biztonsági szabványokkal

Fájlok és dokumentumok biztonságos tárolása a fő jelszóval

Állítson be vészhelyzeti hozzáférést megbízható személyek számára

Figyelje a biztonságot a Breachwatch riasztásokkal, és maradjon tájékozott a kompromittált fiókokról.

Használja az egyedülálló önmegsemmisítő funkciót a fokozott biztonság érdekében.

A Keeper korlátai

Hiányzó utazási mód és VPN funkció

Nem biztosít natív asztali alkalmazást Linux felhasználók számára.

Keeper árak

Személyes: 2,92 USD/hó, éves számlázással

Család: 6,25 USD/hó, éves számlázással

Business Starter: 2 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalkozások: 3,75 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Keeper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (814+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (17+ értékelés)

3. NordPass

via NordPass

A NordPass modern titkosítási algoritmussal, XChaCha20 titkosítással rendelkezik, amely megbízható biztonsági funkciókkal ellátott, könnyen használható platformján keresztül széles közönséget vonz, beleértve az egyéni felhasználókat és a vállalkozásokat is.

A NordPass elsősorban adatvédelmi szkenneréről, többfaktoros hitelesítéséről és ujjlenyomat-/arcfelismeréséről ismert.

A NordPass korlátlan jelszó-tárolási kapacitással rendelkezik, és egyszerű, praktikus megközelítéssel készült a jelszóbiztonság terén. Felhasználóbarát kialakítása és megbízható biztonsági protokolljai miatt jó alternatívája a LastPass-nak.

A NordPass legjobb funkciói

Biztosítsa adatait a NordPass XChaCha20 titkosításával

A jelszóállapot- és biztonsági rés-ellenőrző segítségével azonosíthatja a potenciális biztonsági réseket.

Hitelkártya- és személyes adatok biztonságos tárolása a gyors automatikus kitöltéshez

Rendezze az elemeket mappákba a könnyű navigáció és hozzáférés érdekében.

A NordPass korlátai

Az ingyenes csomag csak alapvető funkciókat kínál.

A 60 karakteres jelszóhosszúság egyes felhasználók számára korlátozást jelenthet.

NordPass árak

Ingyenes

Prémium: 1,99 USD/hó, éves számlázással

Család: 3,69 USD/hó, éves számlázással

Csapatok: 1,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalkozások: 3,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: 5,99 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

NordPass értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (27+ értékelés)

4. Dashlane

via Dashlane

A Dashlane átfogó biztonsági funkcióival és egyszerű használatával kiemelkedik a prémium jelszókezelő eszközök közül. Mind magánszemélyek, mind pedig vállalkozások számára ideális, akik LastPass alternatívákat keresnek.

A Dashlane erős és egyedi jelszógenerátoráról, automatikus kitöltési funkciójáról és VPN-funkcióval ellátott dark web-figyeléséről ismert. Ez az eszköz modern felhasználói felületével és kiváló online biztonsági funkcióival vonzó, all-in-one megoldás.

A Dashlane legjobb funkciói

Hozzon létre és használjon digitális pénztárcákat a gyorsabb és biztonságosabb online fizetéshez.

Használjon erős és egyedi jelszógenerátort

Értesítések a potenciális adatvédelmi incidensekről a dark web figyelésével

Növelje a Wi-Fi biztonságát a Dashlane VPN-jével

Tároljon biztonságos jegyzeteket a jelszavakon túlmutató érzékeny információkról

A Dashlane korlátai

Más lehetőségekhez képest drága

A jelszó hossza legfeljebb 40 karakter lehet.

Dashlane árak

Prémium: 3,33 USD/hó, éves számlázással

Barátok és család: 4,99 USD/hó 10 tag számára, éves számlázással

Starter: 20 USD/hó 10 tag számára, éves számlázással

Vállalkozások: 8 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Dashlane értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (240+ értékelés)

5. Norton Password Manager

via Norton

A híres Norton kiberbiztonsági család tagjaként a Norton Password Manager egy ingyenes jelszókezelő, amely integrálva van más Norton biztonsági szolgáltatásokkal. Azok számára készült, akik egy nagyobb biztonsági ökoszisztéma részét képező jelszókezelőt preferálnak.

Ez az eszköz különösen azok számára vonzó, akik már Norton termékeket használnak, mivel zökkenőmentes integrációt és megbízható biztonságot kínál.

A Norton Password Manager ingyenes, biztonságos és egyszerű jelszókezelési élményt nyújt. Könnyű használatra tervezték, így ideális választás azok számára, akik még nem ismerik a jelszókezelést, vagy akik a megszokott Norton környezetben szeretnek egyszerűen kezelhető megoldásokat használni.

A Norton Password Manager legjobb funkciói

Kövesse nyomon és figyelje a bejelentkezési tevékenységeket, és kapjon riasztásokat a szokatlan hozzáférések esetén.

Korlátlan jelszó-tárolás

Védje meg jegyzeteit és címeit a Norton titkosított tárolójában

Engedélyezze a kétfaktoros hitelesítést a kettős biztonsági réteg érdekében.

Böngésszen biztonságosan a Norton beépített VPN-jével, amely védi online tevékenységeit.

A Norton Password Manager korlátai

Kevésbé átfogó, mint egyes önálló biztonságos jelszókezelők

Nincs önálló asztali alkalmazás

A Norton Password Manager árai

Ingyenes: A Norton 360 csomagok részeként elérhető

Norton Password Manager értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (4400+ értékelés)

6. Bitwarden

via Bitwarden

A Bitwarden egy nyílt forráskódú, ingyenes jelszókezelő, amely különösen azoknak a felhasználóknak szól, akik értékelik az átláthatóságot és a testreszabhatóságot.

A technológia iránt érdeklődő felhasználók és szervezetek kedvelik ezt a platformot, mivel önálló tárhely és felhőalapú szinkronizálási funkciók segítségével bárhonnan hozzáférhetnek a tárolt adatokhoz. A Bitwarden emellett a végpontok közötti titkosítás, a magas szintű biztonság és a felhasználói ellenőrzés kombinációjával is kiemelkedik.

Az eszköz nyílt forráskódú jellege lehetővé teszi a fejlesztői közösség által végzett rendszeres frissítéseket és fejlesztéseket, így biztosítva a folyamatosan fejlődő biztonsági környezetet, amelyben korlátlan számú jelszót tárolhat.

Úgy tervezték, hogy egyensúlyt teremtsen a robusztus biztonsági funkciók és a nyílt forráskódú platform rugalmassága között.

A Bitwarden legjobb funkciói

Személyre szabhatja biztonsági élményét a Bitwarden nyílt forráskódú platformjával.

Hozzáférjen jelszavait különböző eszközökön és operációs rendszereken keresztül

Erősítse meg fiókja biztonságát kétfaktoros hitelesítéssel

Rendezze és osztályozza jelszavait a Bitwarden mappa- és gyűjteményrendszerével.

A Bitwarden korlátai

A felület kevésbé kifinomult, mint más alternatíváké.

Az önálló tárhelyet választó felhasználóknak jól kell ismerniük a technikai beállításokat.

Bitwarden árak

Ingyenes

Prémium : 1 USD/hó, éves számlázással

Család : 3,33 USD/hó, legfeljebb 6 felhasználó számára, éves számlázással

Csapatok : 20 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára

Vállalati : 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Árajánlat kérése: Egyedi árazás

Bitwarden értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

7. Zoho Vault

via Zoho Vault

A Zoho Vault a kiterjedt Zoho alkalmazáscsomag része, amely üzleti orientált funkcióiról és integrációs képességeiről ismert. Azok a szervezetek számára vonzó, amelyek olyan LastPass alternatívákat keresnek, amelyek könnyen integrálhatók más üzleti eszközökkel.

A Zoho Vault kiemelkedik más alkalmazásokkal, például a Zoho Desk, a Mail és a Microsoft 365 integrációjával. Különösen alkalmas jelszókezelőként, amely szélesebb körű vállalati alkalmazásokba illeszkedik.

Felhasználóbarát felülete és robusztus, vállalati szintű funkciói sokoldalú választássá teszik különböző szakmai környezetben.

A Zoho Vault legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható más Zoho alkalmazásokkal és harmadik féltől származó alkalmazásokkal a hatékonyabb működés érdekében.

Irányítsa a felhasználói jogosultságokat és hozzáféréseket a Zoho Vault részletes hozzáférés-vezérlőivel.

Tárolja és kezelje biztonságosan digitális identitásait, például engedélyeket és személyazonosító dokumentumokat.

Részletes jelentéseket készíthet a felhasználói tevékenységekről és a hozzáférési mintákról a jobb felügyelet érdekében.

A Zoho Vault korlátai

Lehet, hogy egy kis időbe telik, mire megismerkedem az összes funkcióval.

Lassú böngészőbővítmények

Zoho Vault árak

Ingyenes

Standard : 1 USD/felhasználó/hónap

Professional : 4 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 7 USD/felhasználó havonta

Zoho Vault értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

8. Dell Password Manager

via Dell

A Dell Password Manager, a technológiai óriás Dell terméke, kiemelkedik a Dell hardver- és szoftver-ökoszisztémákkal való integrációjával. Ez teszi jó alternatívává a LastPass-hoz képest a Dell felhasználók számára. Az eszköz a biztonságot és a zökkenőmentes integrációt helyezi előtérbe.

A Dell Password Manager robusztus biztonsági funkciókat kínál, mint például az önkiszolgáló jelszó-visszaállítás, több böngésző támogatása, valamint a kényelmes, szélesebb Dell ökoszisztémába való beilleszkedés.

A Dell Password Manager legjobb funkciói

Automatizálja a jelszavak visszaállítását és helyreállítását, hogy minimalizálja az üzemszünetet és növelje a biztonságot.

Használja a biometrikus bejelentkezést a fiókokhoz való gyorsabb és biztonságosabb hozzáférés érdekében.

Dolgozzon hatékonyan a Dell hardver- és szoftver-ökoszisztémájával való integrációjának köszönhetően.

A digitális identitások és hitelesítő adatok hatékony kezelése a Dell környezetben

A Dell Password Manager korlátai

Leginkább azoknak ajánlott, akik már Dell termékeket használnak.

Nem kínál annyi funkciót, mint egyes speciális jelszókezelők.

A Dell Password Manager árai

Személyes használat: Ingyenes, a Dell szoftver részeként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Dell Password Manager értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nem elérhető

9. SailPoint jelszókezelés

via SailPoint

A SailPoint Password Management az iparágban elismert, vállalatokra fókuszáló megközelítéséről, valamint identitáskezelés és -adminisztráció terén szerzett szakértelméről.

Különösen alkalmas nagyobb szervezetek és vállalkozások számára, amelyek átfogó identitáskezelési megoldásokra szorulnak. A SailPoint jelszószinkronizálási és erős jelszó-irányelveivel tűnik ki, integrálva egy jelszókezelési megoldást az üzemeltetési költségek csökkentése és a felhasználói termelékenység javítása érdekében.

Teljes körű identitáskezelési funkciókat kínál, beleértve az automatizált provisioningot, a megfelelőségi ellenőrzéseket és a fejlett biztonsági funkciókat, így ideális komplex biztonsági és megfelelőségi igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

A SailPoint Password Management legjobb funkciói

Növelje a biztonságot a SailPoint identitáskezelési integrációjával

Egyszerűsítse a felhasználói hozzáférést a szervezetekben az automatizált provisioning segítségével.

Kezelje hatékonyan a megfelelőséget testreszabott megfelelőségi eszközökkel

Készítsen informatív identitás- és hozzáférési jelentéseket a stratégiai döntéshozatalhoz.

A SailPoint jelszókezelő korlátai

Hatalmas tanulási görbe a kisebb szervezetek számára

Átfogó funkciói miatt drága

SailPoint jelszókezelés árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SailPoint Password Management értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Azonosítson bárhol jelszókezelést

via Avatier

Az Avatier által alapított Identity Anywhere Password Management egy viszonylag új jelszókezelő. Azonban gyorsan figyelmet keltett azzal, hogy a felhőalapú identitás- és hozzáféréskezelésre összpontosít.

A modern, technológia iránt érdeklődő felhasználók és szervezetek számára készült, akik a rugalmas, felhőalapú megoldásokat részesítik előnyben.

Az eszköz különösen figyelemre méltó a különböző üzleti környezetekhez kínált biometrikus bejelentkezési lehetőségei, valamint a megfelelőségi ellenőrzésekre és az SSO-megoldásokra helyezett hangsúlya miatt.

Az Identity Anywhere Password Management legjobb funkciói

A felhőalapú megoldással bárhonnan rugalmasan hozzáférhet és kezelheti jelszavait.

Növelje fiókja biztonságát többfaktoros hitelesítéssel

Digitális identitások és tanúsítványok biztonságos tárolása és kezelése

Zökkenőmentesen integrálható a vállalati rendszerekbe az egységes hozzáférés-kezelés érdekében.

Identity Anywhere jelszókezelés korlátai

Nincs olyan eredményei, mint néhány már bevált LastPass alternatívának.

Hiányzó jelszó titkosítás és zárolás

Identity Anywhere jelszókezelés árak

Vállalati hosztolt csomag : 1,5–3 USD/hó/felhasználó

Vállalati nem hosztolt csomag: 1,95–3,90 USD/hó/felhasználó

Identity Anywhere jelszókezelés értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

Bár egy jó jelszókezelő segít megvédeni jelszavait, gondoskodnia kell arról is, hogy a munkában naponta használt egyéb eszközök is ugyanolyan magas szintű biztonságot nyújtsanak.

Egy biztonságos, all-in-one termelékenységi, együttműködési és projektmenedzsment eszköz, mint a ClickUp, nem csak megkönnyíti a munkáját, hanem csökkenti a több jelszó használatának szükségességét – és a hackelés kockázatát – azáltal, hogy csökkenti a szükséges eszközök számát.

A termelékenység és a biztonság javítása a ClickUp segítségével

A ClickUp több, mint egy biztonságos projektmenedzsment eszköz. Ez egy átfogó platform, amely különböző funkciók integrálásával újradefiniálja a munkamenedzsmentet. Ez az integráció csökkenti a több eszközre való támaszkodást, ezáltal csökkentve a biztonsági kockázatokat.

A ClickUp központosítja a feladatokat, a kommunikációt és a dokumentációt, egyszerűsítve a jelszavak és a hozzáférési pontok kezelését. A ClickUp AI nemcsak megkönnyíti az adminisztratív munkát, hanem kreatív jelszóötletek generálásában is segítséget nyújt.

Fedezze fel, hogyan forradalmasítja a ClickUp AI a feladatkezelést az intelligens automatizálással és betekintéssel

A ClickUp projektmenedzsment eszköze SOC 2-kompatibilis és ISO-tanúsítvánnyal rendelkezik. Ezenkívül a ClickUp webalkalmazás összes kommunikációja TLS 1.2-n keresztül titkosított, és az összes adat AES-256 titkosítással van titkosítva.

A ClickUp egy hatékony, biztonságos együttműködési eszköz, amely hatékonyságot és áttekinthetőséget biztosít komplex projektekhez.

A ClickUp projektmenedzsment-vezérlőpulttal könnyedén kézben tarthatja projektjeit

A ClickUp beépítése a napi működésbe túlmutat a feladatkezelésen. Erősíti a csapat kohézióját és biztonságát is. A ClickUp segítségével a csapatok magasabb szervezettségi és hatékonysági szintet érnek el, ami elengedhetetlen a mai dinamikus üzleti környezetben való boldoguláshoz.

A ClickUp legjobb funkciói

Központosítsa az összes projekthez kapcsolódó információt, így csökken a különböző eszközökhöz tartozó több jelszó kezelésének szükségessége.

Biztonságosan javítsa a csapat kommunikációját, elkerülve a biztonságot veszélyeztető külső kommunikációs eszközöket.

Kövesse nyomon az összes projekttevékenységet egy biztonságos helyen, így minimalizálva az adat szivárgásának kockázatát a kevésbé biztonságos platformokon keresztül.

Hozzon létre biztonságos munkafolyamatokat, amelyek garantálják, hogy az érzékeny projektadatok biztonságosan kezelhetők legyenek a csapaton belül.

Korlátozza az érzékeny információk kiszivárgását adat titkosítással

Tárolja biztonságosan fontos dokumentumait, csökkentve ezzel a több fájltároló platformra való támaszkodást, amelyek külön jelszóval rendelkeznek.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy teljes mértékben kihasználhassák az összes funkciót.

A felhasználóknak esetleg módosítaniuk kell a beállításokat a túlterhelés elkerülése érdekében.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Vállalkozások: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

A digitális világ biztonsága jelszókezelőkkel

Bemutattunk 10 LastPass alternatívát és egy alternatívát, amely mindet helyettesítheti. De ne feledje, hogy a biztonság terén sokkal jobb kevesebb eszközt használni, mint több platformot kezelni.

Egy megbízható jelszókezelő, kiegészítve egy olyan integrált munkakezelő eszközzel, mint a ClickUp, amely több mint 50 rutinmunkát és folyamatot automatizál, szilárd alapot teremt digitális biztonsági stratégiájához. Készen áll arra, hogy növelje csapata termelékenységét és biztonságát?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és élvezze a biztonságos digitális munkaterület előnyeit.