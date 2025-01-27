A 7 legjobb LiquidPlanner alternatíva és versenytárs 2025-ben

Legyen szó feladatütemezésről, projektforrások kezeléséről vagy határidők nyomon követéséről, a projektmenedzsment nem könnyű feladat.
Szerencsére olyan projektmenedzsment alkalmazások, mint a LiquidPlanner , segítenek Önnek minden lépésnél.
A LiquidPlanner egy könnyen használható projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a csapat számára a legjobb és a legrosszabb esetre vonatkozó projektforgatókönyveket tervezzen.
Azonban nem tökéletes.
És valószínűleg ezért keresed a ma elérhető legjobb LiquidPlanner alternatívákat.
Ne aggódjon, a keresése itt véget ér!
Ebben a cikkben bemutatjuk a hét legjobb LiquidPlanner alternatívát, hogy segítsünk megtalálni a legmegfelelőbbet az Ön igényeinek.
Kezdjük!
Miért van szüksége LiquidPlanner alternatívára?
A LiquidPlanner egy SaaS projektmenedzsment alkalmazás, amely olyan funkciókat kínál, mint az automatikus feladatütemezés, a feladatok prioritásainak meghatározása, az időkövetés becslései és még sok más.
A projektcsapatoknak azonban olyan robusztus eszközökre van szükségük, amelyek velük együtt tudnak növekedni.
És ez valami, amit a LiquidPlanner egyszerűen nem tervezett. 🤷♂️
Mit értünk ez alatt?
Először is, a LiquidPlanner integrációi korlátozottak, mivel nem integrálható olyan harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint a Slack, a GitHub vagy a BitBucket. Ráadásul az alkalmazás tanulási görbéje sem túl folyékony.
Íme néhány további ok, amiért szüksége van egy LiquidPlanner alternatívára:
1. Korlátozott ingyenes csomag és drága árazási lehetőségek
Bár a LiquidPlanner ingyenes csomagot is kínál, ez csak három projektre és tíz felhasználóra korlátozódik.
Ha fizetős csomag mellett dönt, a legkedvezőbb árú csomag havi 45 dollár/fő áron érhető el.
Ezért a LiquidPlanner nem alkalmas projektmenedzsment megoldás a legtöbb startup és kisvállalkozás számára.
2. Nem lehet alfeladatokat hozzáadni a feladatokhoz
Könnyű túlbonyolítani egy feladatot. De a ellenőrzőlisták és az alfeladatok segítségével a nagy feladatokat kisebb feladatokra bonthatja, és egyszerűsítheti a munkafolyamatot.
Mi a probléma?
A LiquidPlanner nem teszi lehetővé alfeladatok hozzáadását a feladatokhoz.
Alfeladatok nélkül a projektcsapatodnak csak egy hosszú feladatlista marad, iránymutatás nélkül!
Olyan, mint egy fiúbanda, amelynek nincs iránya. 😜
3. Nem alkalmas ötletkezelésre
A LiquidPlanner nem kínál gondolattérképeket vagy koncepciótérképeket, amelyek segítségével vizualizálhatja, megtervezheti és rendszerezheti a fontos projektötleteket és koncepciókat.
Ez azt jelenti, hogy ha valaha is elárasztanak a fantasztikus ötletek, nem lesz képes azokat vizualizálni a hatékony brainstorming és csapatmunka érdekében.
Miért ne próbálná ki a LiquidPlanner alternatíváját, amely jobban megfelel Önnek és projektcsapatának?
A 7 legjobb LiquidPlanner alternatíva
Íme a hét legjobb LiquidPlanner alternatíva, amely ma elérhető:
1. ClickUp
A ClickUp a világ egyik legjobban értékelt termelékenységi, együttműködési és projektmenedzsment szoftvere, amelyet kis és nagy szervezetek termelékeny csapata használ.
A ClickUp segítségével közvetlenül a ClickUp feladatokból küldhet és fogadhat e-maileket, valamint egyszerűsítheti a munkafolyamatokat a ClickUp és olyan alkalmazások integrálásával, mint a Slack, az Outlook és mások.
Így nem fogsz többé elmerülni az alkalmazások tengerében, hanem egyvalamivel fogsz úszni!
A ClickUp legfontosabb jellemzői
Íme egy rövid áttekintés a ClickUp néhány hasznos funkciójáról:
- Megtekintések: tekintse meg összes feladatát és projektjét idővonal nézetben, doboz nézetben, lista nézetben és még sok másban.
- Testreszabható irányítópultok: kövesse nyomon a projekt előrehaladását és a csapat teljesítményét az irányítópultjához hozzáadott egyéni widgetek segítségével.
- Időkövetés: pillanatok alatt nyomon követheti, mennyi időt tölt a projektjeivel (szójáték szándékos). Vagy egyszerűen válassza a Timely, Clockify, TimeDoctor és más programokkal való integrációt.
- Mind Maps: hozzon létre saját szabad formájú gondolattérképeket, vagy térképezze fel egy meglévő feladatot.
- Gantt-diagramok: több projekt tervezése, a haladás nyomon követése és a projektfüggőségek kezelése
A ClickUp előnyei
- A hierarchikus struktúra lehetővé teszi a munka szervezését a projektek munkaterületekre, terekre, mappákra és egyebekre bontásával.
- Testreszabhatja munkaterület ét egyéni mezők, egyéni állapotok és egyéni értesítési beállítások segítségével.
- Állítson be egyedi adatvédelmi és engedélyezési beállításokat minden projekthez
- Állítson be különböző feladatprioritásokat a feladat sürgősségétől függően
- Szinkronizálja ClickUp feladatait a Google Naptárral a valós idejű munkakoordináció érdekében a kétirányú naptárszinkronizálás segítségével.
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazásban (még) nincs táblázatos nézet.
Nézze meg a ClickUp útitervét, hogy megismerje, hogyan dolgozunk folyamatosan a kisebb hátrányok kijavításán.
ClickUp árak
A ClickUp négy kedvező árú csomagot kínál:
- Örökre ingyenes csomag 100 MB tárhely Korlátlan feladatok Korlátlan felhasználók Kétfaktoros hitelesítés
- 100 MB tárhely
- Korlátlan feladatok
- Korlátlan számú felhasználó
- Kétfaktoros hitelesítés
- 100 MB tárhely
- Korlátlan feladatok
- Korlátlan számú felhasználó
- Kétfaktoros hitelesítés
- Korlátlan csomag – (5 USD/tag/hónap) Korlátlan lista-, tábla- és naptárnézet Korlátlan integrációk és tárhely Korlátlan irányítópultok Vendégek és jogosultságok
- Korlátlan lista-, tábla- és naptárnézetek
- Korlátlan integrációk és tárhely
- Korlátlan számú irányítópult
- Vendégek és engedélyek
- Korlátlan lista-, tábla- és naptárnézetek
- Korlátlan integrációk és tárhely
- Korlátlan számú irányítópult
- Vendégek és engedélyek
- Üzleti terv – (9 USD/tag/hónap) Idővonal nézetek és egyéni mezők Minden műszerfal widget Függőségek Gondolattérképek
- Idővonal nézetek és egyéni mezők
- Minden műszerfal-widget
- Függőségek
- Elme térképek
- Idővonal nézetek és egyéni mezők
- Minden műszerfal-widget
- Függőségek
- Elméleti térképek
- Business Plus – (19 USD/hó) Csapatok több listában történő alfeladatok megosztása Egyéni szerepkörök létrehozása Egyéni jogosultságok
- Csapatmegosztás
- Alfeladatok több listában
- Egyéni szerepkörök létrehozása
- Egyéni jogosultságok
- Csapatmegosztás
- Alfeladatok több listában
- Egyéni szerepkörök létrehozása
- Egyéni jogosultságok
ClickUp vásárlói értékelések
- G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Asana
via Asana
Az Asana egy együttműködési és projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi feladatok és projektek tervezését, kezelését és szervezését egy helyen.
A platform személyes és szakmai feladatkezelésre egyaránt alkalmas, és megoldásokat kínál a termelékenység növelésére és a határidők kezelésére a hatékony munkakezelés érdekében.
Ez a projektmenedzsment szoftver azonban nem kínál natív időkövetési funkciókat.
Időkövetés nélkül nem tudhatja, mennyit költött egy projektre, és a projektmenedzserek nem tudnak pontos időbecsléseket készíteni a jövőbeli projektekre vonatkozóan.
Az Asana legfontosabb jellemzői
- Határidőket rendeljen a feladatokhoz, hogy mindig kézben tartsa a projekt ütemtervét.
- Hozzon létre feladatfüggőségeket, hogy összekapcsolja a fontos feladatokat egymással.
- Hozzárendeljen feladatokat kollégáinak vagy csapattársainak megjegyzések formájában.
- Használja a testreszabható projektirányító panelt a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.
Az Asana előnyei
- Integrálható a Slack, a GitHub és a Google Drive szolgáltatással.
- Hozzon létre munkaterületeket a csapata projektben való részvétele, osztálya vagy munkaköre szerint.
- A feladatok listás nézetben, naptárban és kanban táblán tekinthetők meg és kezelhetők.
- Adjon hozzá részleteket feladataidhoz alfeladatokkal
Az Asana korlátai
- Nem lehet több embert hozzárendelni ugyanahhoz a feladathoz
- Az ingyenes csomag nem kínál idővonal nézetet.
- Csak JSON és CSV formátumú fájlok exportálására korlátozódik.
Asana árak
Az Asana három árazási tervet kínál:
- Alapcsomag – (Ingyenes) Korlátlan számú feladat Korlátlan számú projekt Korlátlan számú üzenet És még sok más
- Korlátlan feladatok
- Korlátlan számú projekt
- Korlátlan üzenetek
- És még sok más
- Korlátlan feladatok
- Korlátlan számú projekt
- Korlátlan üzenetek
- És még sok más
- Prémium csomag – (13,49 USD/hó) Idővonal Korlátlan számú irányítópult Korlátlan számú projektre kiterjedő jelentések És még sok más
- Idővonal
- Korlátlan számú irányítópult
- Korlátlan számú projektről szóló jelentések
- És még sok más
- Idővonal
- Korlátlan számú irányítópult
- Korlátlan számú projektről szóló jelentések
- És még sok más
- Üzleti terv – (30,49 USD/hó) Portfóliók Célok Munkahelyi terhelés És még sok más
- Portfóliók
- Célok
- Munkaterhelés
- És még sok más
- Portfóliók
- Célok
- Munkaterhelés
- És még sok más
Asana vásárlói értékelések
- G2: 4,3/5 (7000+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (9000+ értékelés)
3. Teamwork Project
via Teamwork Project
A Teamwork Project egy projektmenedzsment és erőforrás-kezelő szoftver.
Ez a LiquidPlanner alternatíva lehetővé teszi a feladatok kiosztását, több csapatmunkás projekt kezelését és az előrehaladás nyomon követését.
De amint elveszíti az internetkapcsolatot, búcsút kell intenie ezeknek a funkcióknak, mivel a Teamwork nem rendelkezik offline móddal.
Ráadásul nem tud együttműködni a csapatával olyan szoftverekkel, mint a Discord, a Timely vagy a Zoom.
Ha nem tudsz gyorsan bekapcsolódni egy Zoom-hívásba, vagy nem kapsz időben választ a csapattársaidtól, az sok ellentétet okozhat a projektcsapatodban. 😉
A Teamwork Project legfontosabb jellemzői
- Beépített időkövetési funkció, amely segít a határidők betartásában
- Együttműködés szöveges üzenetek, csevegés vagy fájlok segítségével
- A munkaterhelés funkciók segítségével gyorsan áttekintheti, hogy csapattársai mit csinálnak, és hatékonyan kezelheti erőforrásait.
- Használja a mérföldköveket céljainak meghatározásához és az előrehaladás nyomon követéséhez.
Teamwork Project előnyei
- Szűrje naptárát a hozzárendelt felhasználók, az események típusai vagy akár a folyamatban lévő projektek alapján.
- A csevegési funkció segítségével másodpercek alatt elérheti csapattársait
- Hozzon létre feladatokat és alfeladatokat, hogy strukturálja a munkaterhelését.
Csapatmunka Projektkorlátozások
- Nem kínál offline módot.
- A biztonsági másolatok csak a MySQL szerveren érhetők el, és meg kell ismerkednie azok formátumával, hogy hozzáférhessen a biztonsági másolatokhoz.
- Korlátozott ingyenes csomag, amely csak két projekt kezelésére ad lehetőséget.
Teamwork Project árak
A Teamwork Project három árazási csomagot kínál:
- Örökre ingyenes csomag Alapvető projekt- és feladatkezelés Mérföldkövek Üzenetek És még sok más
- Alapvető projekt- és feladatkezelés
- Mérföldkövek
- Üzenetek
- És még sok más
- Alapvető projekt- és feladatkezelés
- Mérföldkövek
- Üzenetek
- És még sok más
- Deliver plan – (12,5 USD/felhasználó/hónap) Projekt sablonok Időkövetés és számlázás Agilis nézet munkafolyamatokkal És még sok más
- Projekt sablonok
- Időkövetés és számlázás
- Agilis nézet munkafolyamatokkal
- És még sok más
- Projekt sablonok
- Időkövetés és számlázás
- Agilis nézet munkafolyamatokkal
- És még sok más
- Grow tervezet – (22,5 USD/felhasználó/hónap) 50 projektsablon Egyéni mezők Projektportfólió-kezelés És még sok más
- 50 projektsablon
- Egyéni mezők
- Projektportfólió-kezelés
- És még sok más
- 50 projektsablon
- Egyéni mezők
- Projektportfólió-kezelés
- És még sok más
Teamwork Project vásárlói értékelések
- G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
Nézze meg ezeket a Teamwork alternatívákat!
4. Zoho Projects
via Zoho Projects
A Zoho Projects ma az egyik legnépszerűbb LiquidPlanner-konkurens, mert kiváló projektmenedzsment eszköz!
Az alkalmazás könnyen használható felülete, hatékony árazása és megfelelő mobilalkalmazásai (iOS és Android rendszerekhez egyaránt) alkalmassá teszik kis- és középvállalkozások számára.
Sajnos az ingyenes csomaggal csak két projektet kezelhet. 😬
És akkor itt az ideje, hogy fizetős csomagra váltson...
Segít ez az alkalmazás csapatának a projektmenedzsment készségeinek fejlesztésében?
Nézzük meg:
A Zoho Projects legfontosabb jellemzői
- Nézze meg, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a feladatok a feladatfüggőségek segítségével.
- Használjon feladat-emlékeztetőket, hogy ne hagyjon ki határidőket!
- Naplózza az egyes csapattagok feladataikra fordított időt
- Kövesse nyomon a projekt előrehaladását a feladatkezelő panelen
A Zoho Projects előnyei
- Kövesse nyomon az ütemterveket és szemléltesse az előrehaladást Gantt-diagramokkal
- Adjon hozzá egyéni állapotokat a feladatokhoz, hogy jelölje azok előrehaladását.
- Címkék hozzáadásával könnyedén azonosíthatja a projekteket.
A Zoho Projects korlátai
- Az ingyenes csomag három felhasználóra korlátozódik.
- Nincs integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Zoom, a Timely vagy a Discord.
- Nem kínál prioritási widgeteket, amelyek segítenek jobban rangsorolni a munkáját.
Zoho Projects árak
A Zoho Projects két árazási tervet kínál:
- Ingyenes csomag Legfeljebb két projekt Legfeljebb három felhasználó Egyszerű feladatkövetés Gantt-diagram néző
- Legfeljebb két projekt
- Legfeljebb három felhasználó
- Egyszerű feladatkövetés
- Gantt-diagram néző
- Legfeljebb két projekt
- Legfeljebb három felhasználó
- Egyszerű feladatkövetés
- Gantt-diagram néző
- Prémium csomag – (5 USD/felhasználó/hónap) Akár 50 felhasználó Korlátlan számú projekt 20 projektsablon Akár 100 GB-os fájlok csatolása És még sok más
- Akár 50 felhasználó
- Korlátlan számú projekt
- 20 projektsablon
- Csatoljon akár 100 GB méretű fájlokat
- És még sok más
- Akár 50 felhasználó
- Korlátlan számú projekt
- 20 projektsablon
- Csatoljon akár 100 GB méretű fájlokat
- És még sok más
Zoho Projects vásárlói értékelések
- G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)
5. Pivotal Tracker
via Pivotal Tracker
A Pivotal Tracker az egyik legjobb LiquidPlanner alternatíva, számos munkamenedzsment funkcióval.
Ez egy remek platform az agilis szoftverfejlesztő csapatok számára, és rengeteg harmadik féltől származó integrációt kínál olyan alkalmazásokkal, mint a GitLab, a Slack és a Timely.
Azonban, ami a nyomkövető alkalmazásokat illeti, van néhány hátránya. Például az alkalmazás nem kínál időkövetési funkciókat.
Lehet-e ez az alkalmazás továbbra is kulcsszerepet játszani projektcsapatának sikerében?
Nézzük meg:
A Pivotal Tracker legfontosabb jellemzői
- Testreszabhatja értesítéseit, hogy csak a kívánt riasztásokat kapja meg, és szűrheti őket projektek szerint.
- Szervezze meg feladatait és történeteit úgy, hogy kereshető címkéket ad hozzájuk.
- Használjon feladatlistákat a feladatok kezelhető lépésekre bontásához.
- Használja a csapatemlítéseket, hogy értesítse és feladatokkal bízza meg projektcsapatát.
A Pivotal Tracker előnyei
- Az egyes feladatok becsült időtartama lehetővé teszi a vezetők számára, hogy könnyedén megtervezzék és kioszthassák a feladatokat.
- Kövesse nyomon feladatai előrehaladását ellenőrzőlisták segítségével
- Alkalmas agilis projektmenedzsmenthez
A Pivotal Tracker korlátai
- Az ingyenes csomag öt felhasználóra korlátozódik.
- Nem kínál Gantt-diagramokat.
- Nem lehet feladatokat konkrét tulajdonosokhoz rendelni
A Pivotal Tracker árai
A Pivotal Tracker három árazási lehetőséget kínál:
- Ingyenes csomag Legfeljebb öt együttműködő Korlátlan alapfunkciók Korlátlan olvasási jogosultság 5 projekt korlát
- Legfeljebb öt együttműködő
- Korlátlan alapfunkciók
- Korlátlan számú, csak olvasásra jogosult felhasználói fiók
- 5 projekt korlát
- Legfeljebb öt együttműködő
- Korlátlan alapfunkciók
- Korlátlan számú, csak olvasásra jogosult felhasználói fiók
- 5 projekt korlát
- Startup csomag – (10 USD/hó) Legfeljebb 10 együttműködő Átalánydíjas árképzés Korlátlan számú projekt És még sok más
- Legfeljebb 10 együttműködő
- Átalánydíjas árazás
- Korlátlan számú projekt
- És még sok más
- Legfeljebb 10 együttműködő
- Átalánydíjas árazás
- Korlátlan számú projekt
- És még sok más
- Standard csomag – (6,50 USD/együttműködő/hónap) Korlátlan számú felhasználó Backlog menedzsment Scrum támogatás Agilis nézet munkafolyamattal És még sok más
- Korlátlan számú felhasználó
- Backlog menedzsment
- Scrum támogatás
- Agilis nézet munkafolyamattal
- És még sok más
- Korlátlan számú felhasználó
- Backlog menedzsment
- Scrum támogatás
- Agilis nézet munkafolyamattal
- És még sok más
Pivotal Tracker vásárlói értékelések
- G2: 4,1/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Pivotal Tracker alternatívákat!
6. Basecamp
via Basecamp
Ha olyan együttműködési eszközre van szüksége, amely segít távoli csapatának tagjainak az online projektmenedzsmentben, akkor ez a megoldás az Ön számára ideális!
A Basecamp azonban 99 dollár/hó átalánydíjat alkalmaz.
Tehát még ha kis csapat vagy startup is vagy, akkor is 99 dollárt kell fizetned havonta olyan funkciókért, amelyeket talán nem is fogsz használni!
Ön egy kis csapat tagja, akit nem győzött meg a Basecamp?
Itt találja a hat legjobb eszközt startupok számára , amelyeket helyette fontolóra vehet.
A Basecamp legfontosabb jellemzői
- Használjon feladatlistákat, projektütemterveket és kanban táblákat a feladatok ütemezéséhez és fontossági sorrendbe állításához.
- Használja az automatikus bejelentkezéseket, hogy ismétlődő kérdéseket hozzon létre a csapat előrehaladásának nyomon követéséhez.
- Használja a csapatnaptárat, hogy nyomon követhesse a megosztott szerepeket és határidőket.
- Védje projektje adatainak bizalmas kezelését azáltal, hogy a feladatok, csapatok és projektek alapján jogosultságokat rendel az egyes felhasználókhoz.
A Basecamp előnyei
- Készítsen teendőlistákat és állítson be határidőket a munkafolyamatok jobb kezelése érdekében.
- A „my stuff” menü segítségével csak a személyes feladataidra koncentrálhatsz.
- A naptár nézet segítségével könnyen nyomon követhetőek a határidők.
A Basecamp korlátai
- Nincs natív időkövetési funkció
- Nincs feladatprioritizálási funkció
- Nincs natív Gantt-diagram nézet, és nem lehet függőségeket létrehozni a feladatok és a határidők között.
Basecamp árak
A Basecamp két árazási tervet kínál:
- Basecamp személyes csomag Legfeljebb három projekt Legfeljebb 20 felhasználó 1 GB tárhely
- Legfeljebb három projekt
- Akár 20 felhasználó
- 1 GB tárhely
- Legfeljebb három projekt
- Akár 20 felhasználó
- 1 GB tárhely
- Basecamp üzleti terv – (99 USD/hó) 500 GB tárhely Csapatprojektek Fejlett ügyfélhozzáférés Projekt sablonok És még sok más
- 500 GB tárhely
- Csapatprojektek
- Fejlett ügyfélhozzáférés
- Projekt sablonok
- És még sok más
- 500 GB tárhely
- Csapatprojektek
- Fejlett ügyfélhozzáférés
- Projekt sablonok
- És még sok más
Basecamp vásárlói értékelések
- G2: 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 10 000 értékelés)
7. Microsoft Project
via Microsoft Project
A Microsoft Project egy projektmenedzsment szoftver, amely lehetővé teszi projektjeinek tervezését és elemzését.
Nincs ingyenes csomagja, de az MS Project 30 napos próbaidőt kínál.
Nos, mi a helyzet a fizetős csomagokkal?
A legolcsóbb fizetős csomagjuk nem tartalmaz asztali kliens megoldást, ami azt jelenti, hogy internetkapcsolat nélkül nem férhet hozzá a projektjeihez. 😅
A Microsoft Project legfontosabb jellemzői
- Használja a Microsoft Teams integrációt a csapatmunka elősegítéséhez
- Projekttervezési és ütemezési funkciók
- Előre elkészített jelentések a haladás nyomon követéséhez
- Társszerzői feladatok és projektek csapattársakkal
A Microsoft Project előnyei
- Komplex projektek tervezése és kezelése feladatfüggőségek segítségével
- Kövesse nyomon összes erőforrását és figyelje azok előrehaladását a projekt ütemtervének megtekintésével.
- Hozzon létre egyedi irányítópultokat informatív jelentésekkel
A Microsoft Project korlátai
- Nincs ingyenes verziója.
- Nem kompatibilis olyan PC-kkel, amelyekre nincs telepítve a fizetős szoftver.
- Csak Skype, Outlook vagy más MS Project alkalmazásokkal integrálható.
A Microsoft Project árai
A Microsoft Project három árazási tervet kínál:
- Project Plan 1 – (10 USD/felhasználó/hónap) Projekt kezdőlap Rács nézet Tábla nézet Idővonal (Gantt) nézet
- Projekt kezdőlap
- Rácsos nézet
- Táblázatos nézet
- Idővonal (Gantt) nézet
- Projekt kezdőlap
- Rácsos nézet
- Táblázatos nézet
- Idővonal (Gantt) nézet
- Project Plan 3 – (30 USD/felhasználó/hónap)
- Asztali kliens (legfeljebb öt PC)
- Erőforrás-kezelés
- Munkaidő-nyilvántartás benyújtása
- És még sok más
- Project Plan 5 – (55 USD/felhasználó/hónap) Portfólió kiválasztás és optimalizálás Igénykezelés Vállalati erőforrás-tervezés és -kezelés És még sok más
- Portfólió kiválasztása és optimalizálása
- Keresletkezelés
- Vállalati erőforrás-tervezés és -kezelés
- És még sok más
- Portfólió kiválasztása és optimalizálása
- Keresletkezelés
- Vállalati erőforrás-tervezés és -kezelés
- És még sok más
Microsoft Project vásárlói értékelések
- G2: 4/ 5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)
Nem érzi úgy, hogy a Microsoft Project bármilyen előnyt jelentene?
Nézze meg a 15 legjobb Microsoft Project alternatívát .
Ideje áttérni egy LiquidPlanner alternatívára!
Bár a LiquidPlanner egy jó online projektmenedzsment eszköz, vannak hátrányai is.
Szerencsére rengeteg ingyenes projektmenedzsment szoftver áll rendelkezésre, amelyek több funkciót kínálnak kevesebb pénzért!
Bár itt néhány jó LiquidPlanner alternatívát említettünk, a ClickUp messze a legátfogóbb projektmenedzsment szoftvermegoldás.
Miért érné be egy gyengébb verzióval, amikor a valódi megoldást is megkaphatja?
Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, hogy ez a projekt- és munkamenedzsment platform valóban kiemelkedő!