A 7 legjobb LiquidPlanner alternatíva és versenytárs 2025-ben

Legyen szó feladatütemezésről, projektforrások kezeléséről vagy határidők nyomon követéséről, a projektmenedzsment nem könnyű feladat.

Szerencsére olyan projektmenedzsment alkalmazások, mint a LiquidPlanner , segítenek Önnek minden lépésnél.

A LiquidPlanner egy könnyen használható projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a csapat számára a legjobb és a legrosszabb esetre vonatkozó projektforgatókönyveket tervezzen.

Azonban nem tökéletes.

És valószínűleg ezért keresed a ma elérhető legjobb LiquidPlanner alternatívákat.

Ne aggódjon, a keresése itt véget ér!

Ebben a cikkben bemutatjuk a hét legjobb LiquidPlanner alternatívát, hogy segítsünk megtalálni a legmegfelelőbbet az Ön igényeinek.

Kezdjük!

Miért van szüksége LiquidPlanner alternatívára?

A LiquidPlanner egy SaaS projektmenedzsment alkalmazás, amely olyan funkciókat kínál, mint az automatikus feladatütemezés, a feladatok prioritásainak meghatározása, az időkövetés becslései és még sok más.

A projektcsapatoknak azonban olyan robusztus eszközökre van szükségük, amelyek velük együtt tudnak növekedni.

És ez valami, amit a LiquidPlanner egyszerűen nem tervezett. 🤷‍♂️

Mit értünk ez alatt?

Először is, a LiquidPlanner integrációi korlátozottak, mivel nem integrálható olyan harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint a Slack, a GitHub vagy a BitBucket. Ráadásul az alkalmazás tanulási görbéje sem túl folyékony.

Íme néhány további ok, amiért szüksége van egy LiquidPlanner alternatívára:

1. Korlátozott ingyenes csomag és drága árazási lehetőségek

Bár a LiquidPlanner ingyenes csomagot is kínál, ez csak három projektre és tíz felhasználóra korlátozódik.

Ha fizetős csomag mellett dönt, a legkedvezőbb árú csomag havi 45 dollár/fő áron érhető el.

Ezért a LiquidPlanner nem alkalmas projektmenedzsment megoldás a legtöbb startup és kisvállalkozás számára.

2. Nem lehet alfeladatokat hozzáadni a feladatokhoz

Könnyű túlbonyolítani egy feladatot. De a ellenőrzőlisták és az alfeladatok segítségével a nagy feladatokat kisebb feladatokra bonthatja, és egyszerűsítheti a munkafolyamatot.

Mi a probléma?

A LiquidPlanner nem teszi lehetővé alfeladatok hozzáadását a feladatokhoz.

Alfeladatok nélkül a projektcsapatodnak csak egy hosszú feladatlista marad, iránymutatás nélkül!

Olyan, mint egy fiúbanda, amelynek nincs iránya. 😜

3. Nem alkalmas ötletkezelésre

A LiquidPlanner nem kínál gondolattérképeket vagy koncepciótérképeket, amelyek segítségével vizualizálhatja, megtervezheti és rendszerezheti a fontos projektötleteket és koncepciókat.

Ez azt jelenti, hogy ha valaha is elárasztanak a fantasztikus ötletek, nem lesz képes azokat vizualizálni a hatékony brainstorming és csapatmunka érdekében.

Miért ne próbálná ki a LiquidPlanner alternatíváját, amely jobban megfelel Önnek és projektcsapatának?

A 7 legjobb LiquidPlanner alternatíva

Íme a hét legjobb LiquidPlanner alternatíva, amely ma elérhető:

Kövesse nyomon az előrehaladást, kezelje a feladatokat és dolgozzon együtt a csapattal, mindezt a ClickUp Workspace-ből.

A ClickUp a világ egyik legjobban értékelt termelékenységi, együttműködési és projektmenedzsment szoftvere, amelyet kis és nagy szervezetek termelékeny csapata használ.

A ClickUp segítségével közvetlenül a ClickUp feladatokból küldhet és fogadhat e-maileket, valamint egyszerűsítheti a munkafolyamatokat a ClickUp és olyan alkalmazások integrálásával, mint a Slack, az Outlook és mások.

Így nem fogsz többé elmerülni az alkalmazások tengerében, hanem egyvalamivel fogsz úszni!

A ClickUp legfontosabb jellemzői

Íme egy rövid áttekintés a ClickUp néhány hasznos funkciójáról:

A ClickUp előnyei

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásban (még) nincs táblázatos nézet.

Nézze meg a ClickUp útitervét, hogy megismerje, hogyan dolgozunk folyamatosan a kisebb hátrányok kijavításán.

ClickUp árak

A ClickUp négy kedvező árú csomagot kínál:

Örökre ingyenes csomag 100 MB tárhely Korlátlan feladatok Korlátlan felhasználók Kétfaktoros hitelesítés

100 MB tárhely

Korlátlan feladatok

Korlátlan számú felhasználó

Kétfaktoros hitelesítés

100 MB tárhely

Korlátlan feladatok

Korlátlan számú felhasználó

Kétfaktoros hitelesítés

Korlátlan csomag – (5 USD/tag/hónap) Korlátlan lista-, tábla- és naptárnézet Korlátlan integrációk és tárhely Korlátlan irányítópultok Vendégek és jogosultságok

Korlátlan lista-, tábla- és naptárnézetek

Korlátlan integrációk és tárhely

Korlátlan számú irányítópult

Vendégek és engedélyek

Korlátlan lista-, tábla- és naptárnézetek

Korlátlan integrációk és tárhely

Korlátlan számú irányítópult

Vendégek és engedélyek

Üzleti terv – (9 USD/tag/hónap) Idővonal nézetek és egyéni mezők Minden műszerfal widget Függőségek Gondolattérképek

Idővonal nézetek és egyéni mezők

Minden műszerfal-widget

Függőségek

Elme térképek

Idővonal nézetek és egyéni mezők

Minden műszerfal-widget

Függőségek

Elméleti térképek

Business Plus – (19 USD/hó) Csapatok több listában történő alfeladatok megosztása Egyéni szerepkörök létrehozása Egyéni jogosultságok

Csapatmegosztás

Alfeladatok több listában

Egyéni szerepkörök létrehozása

Egyéni jogosultságok

Csapatmegosztás

Alfeladatok több listában

Egyéni szerepkörök létrehozása

Egyéni jogosultságok

ClickUp vásárlói értékelések

G2 : 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

via Asana

via Asana

Az Asana egy együttműködési és projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi feladatok és projektek tervezését, kezelését és szervezését egy helyen.

A platform személyes és szakmai feladatkezelésre egyaránt alkalmas, és megoldásokat kínál a termelékenység növelésére és a határidők kezelésére a hatékony munkakezelés érdekében.

Ez a projektmenedzsment szoftver azonban nem kínál natív időkövetési funkciókat.

Időkövetés nélkül nem tudhatja, mennyit költött egy projektre, és a projektmenedzserek nem tudnak pontos időbecsléseket készíteni a jövőbeli projektekre vonatkozóan.

Az Asana legfontosabb jellemzői

Határidőket rendeljen a feladatokhoz, hogy mindig kézben tartsa a projekt ütemtervét.

Hozzon létre feladatfüggőségeket, hogy összekapcsolja a fontos feladatokat egymással.

Hozzárendeljen feladatokat kollégáinak vagy csapattársainak megjegyzések formájában.

Használja a testreszabható projektirányító panelt a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

Az Asana előnyei

Integrálható a Slack, a GitHub és a Google Drive szolgáltatással.

Hozzon létre munkaterületeket a csapata projektben való részvétele, osztálya vagy munkaköre szerint.

A feladatok listás nézetben, naptárban és kanban táblán tekinthetők meg és kezelhetők.

Adjon hozzá részleteket feladataidhoz alfeladatokkal

Az Asana korlátai

Nem lehet több embert hozzárendelni ugyanahhoz a feladathoz

Az ingyenes csomag nem kínál idővonal nézetet.

Csak JSON és CSV formátumú fájlok exportálására korlátozódik.

Asana árak

Az Asana három árazási tervet kínál:

Alapcsomag – (Ingyenes) Korlátlan számú feladat Korlátlan számú projekt Korlátlan számú üzenet És még sok más

Korlátlan feladatok

Korlátlan számú projekt

Korlátlan üzenetek

És még sok más

Korlátlan feladatok

Korlátlan számú projekt

Korlátlan üzenetek

És még sok más

Prémium csomag – (13,49 USD/hó) Idővonal Korlátlan számú irányítópult Korlátlan számú projektre kiterjedő jelentések És még sok más

Idővonal

Korlátlan számú irányítópult

Korlátlan számú projektről szóló jelentések

És még sok más

Idővonal

Korlátlan számú irányítópult

Korlátlan számú projektről szóló jelentések

És még sok más

Üzleti terv – (30,49 USD/hó) Portfóliók Célok Munkahelyi terhelés És még sok más

Portfóliók

Célok

Munkaterhelés

És még sok más

Portfóliók

Célok

Munkaterhelés

És még sok más

Asana vásárlói értékelések

G2 : 4,3/5 (7000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (9000+ értékelés)

3. Teamwork Project

via Teamwork Project

via Teamwork Project

A Teamwork Project egy projektmenedzsment és erőforrás-kezelő szoftver.

Ez a LiquidPlanner alternatíva lehetővé teszi a feladatok kiosztását, több csapatmunkás projekt kezelését és az előrehaladás nyomon követését.

De amint elveszíti az internetkapcsolatot, búcsút kell intenie ezeknek a funkcióknak, mivel a Teamwork nem rendelkezik offline móddal.

Ráadásul nem tud együttműködni a csapatával olyan szoftverekkel, mint a Discord, a Timely vagy a Zoom.

Ha nem tudsz gyorsan bekapcsolódni egy Zoom-hívásba, vagy nem kapsz időben választ a csapattársaidtól, az sok ellentétet okozhat a projektcsapatodban. 😉

A Teamwork Project legfontosabb jellemzői

Beépített időkövetési funkció, amely segít a határidők betartásában

Együttműködés szöveges üzenetek, csevegés vagy fájlok segítségével

A munkaterhelés funkciók segítségével gyorsan áttekintheti, hogy csapattársai mit csinálnak, és hatékonyan kezelheti erőforrásait.

Használja a mérföldköveket céljainak meghatározásához és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Teamwork Project előnyei

Szűrje naptárát a hozzárendelt felhasználók, az események típusai vagy akár a folyamatban lévő projektek alapján.

A csevegési funkció segítségével másodpercek alatt elérheti csapattársait

Hozzon létre feladatokat és alfeladatokat, hogy strukturálja a munkaterhelését.

Csapatmunka Projektkorlátozások

Nem kínál offline módot.

A biztonsági másolatok csak a MySQL szerveren érhetők el, és meg kell ismerkednie azok formátumával, hogy hozzáférhessen a biztonsági másolatokhoz.

Korlátozott ingyenes csomag, amely csak két projekt kezelésére ad lehetőséget.

Teamwork Project árak

A Teamwork Project három árazási csomagot kínál:

Örökre ingyenes csomag Alapvető projekt- és feladatkezelés Mérföldkövek Üzenetek És még sok más

Alapvető projekt- és feladatkezelés

Mérföldkövek

Üzenetek

És még sok más

Alapvető projekt- és feladatkezelés

Mérföldkövek

Üzenetek

És még sok más

Deliver plan – (12,5 USD/felhasználó/hónap) Projekt sablonok Időkövetés és számlázás Agilis nézet munkafolyamatokkal És még sok más

Projekt sablonok

Időkövetés és számlázás

Agilis nézet munkafolyamatokkal

És még sok más

Projekt sablonok

Időkövetés és számlázás

Agilis nézet munkafolyamatokkal

És még sok más

Grow tervezet – (22,5 USD/felhasználó/hónap) 50 projektsablon Egyéni mezők Projektportfólió-kezelés És még sok más

50 projektsablon

Egyéni mezők

Projektportfólió-kezelés

És még sok más

50 projektsablon

Egyéni mezők

Projektportfólió-kezelés

És még sok más

Teamwork Project vásárlói értékelések

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

via Zoho Projects

via Zoho Projects

A Zoho Projects ma az egyik legnépszerűbb LiquidPlanner-konkurens, mert kiváló projektmenedzsment eszköz!

Az alkalmazás könnyen használható felülete, hatékony árazása és megfelelő mobilalkalmazásai (iOS és Android rendszerekhez egyaránt) alkalmassá teszik kis- és középvállalkozások számára.

Sajnos az ingyenes csomaggal csak két projektet kezelhet. 😬

És akkor itt az ideje, hogy fizetős csomagra váltson...

Segít ez az alkalmazás csapatának a projektmenedzsment készségeinek fejlesztésében?

Nézzük meg:

A Zoho Projects legfontosabb jellemzői

Nézze meg, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a feladatok a feladatfüggőségek segítségével.

Használjon feladat-emlékeztetőket, hogy ne hagyjon ki határidőket!

Naplózza az egyes csapattagok feladataikra fordított időt

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását a feladatkezelő panelen

A Zoho Projects előnyei

Kövesse nyomon az ütemterveket és szemléltesse az előrehaladást Gantt-diagramokkal

Adjon hozzá egyéni állapotokat a feladatokhoz, hogy jelölje azok előrehaladását.

Címkék hozzáadásával könnyedén azonosíthatja a projekteket.

A Zoho Projects korlátai

Az ingyenes csomag három felhasználóra korlátozódik.

Nincs integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Zoom, a Timely vagy a Discord.

Nem kínál prioritási widgeteket, amelyek segítenek jobban rangsorolni a munkáját.

Zoho Projects árak

A Zoho Projects két árazási tervet kínál:

Ingyenes csomag Legfeljebb két projekt Legfeljebb három felhasználó Egyszerű feladatkövetés Gantt-diagram néző

Legfeljebb két projekt

Legfeljebb három felhasználó

Egyszerű feladatkövetés

Gantt-diagram néző

Legfeljebb két projekt

Legfeljebb három felhasználó

Egyszerű feladatkövetés

Gantt-diagram néző

Prémium csomag – (5 USD/felhasználó/hónap) Akár 50 felhasználó Korlátlan számú projekt 20 projektsablon Akár 100 GB-os fájlok csatolása És még sok más

Akár 50 felhasználó

Korlátlan számú projekt

20 projektsablon

Csatoljon akár 100 GB méretű fájlokat

És még sok más

Akár 50 felhasználó

Korlátlan számú projekt

20 projektsablon

Csatoljon akár 100 GB méretű fájlokat

És még sok más

Zoho Projects vásárlói értékelések

G2 : 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

5. Pivotal Tracker

via Pivotal Tracker

via Pivotal Tracker

A Pivotal Tracker az egyik legjobb LiquidPlanner alternatíva, számos munkamenedzsment funkcióval.

Ez egy remek platform az agilis szoftverfejlesztő csapatok számára, és rengeteg harmadik féltől származó integrációt kínál olyan alkalmazásokkal, mint a GitLab, a Slack és a Timely.

Azonban, ami a nyomkövető alkalmazásokat illeti, van néhány hátránya. Például az alkalmazás nem kínál időkövetési funkciókat.

Lehet-e ez az alkalmazás továbbra is kulcsszerepet játszani projektcsapatának sikerében?

Nézzük meg:

A Pivotal Tracker legfontosabb jellemzői

Testreszabhatja értesítéseit, hogy csak a kívánt riasztásokat kapja meg, és szűrheti őket projektek szerint.

Szervezze meg feladatait és történeteit úgy, hogy kereshető címkéket ad hozzájuk.

Használjon feladatlistákat a feladatok kezelhető lépésekre bontásához.

Használja a csapatemlítéseket, hogy értesítse és feladatokkal bízza meg projektcsapatát.

A Pivotal Tracker előnyei

Az egyes feladatok becsült időtartama lehetővé teszi a vezetők számára, hogy könnyedén megtervezzék és kioszthassák a feladatokat.

Kövesse nyomon feladatai előrehaladását ellenőrzőlisták segítségével

Alkalmas agilis projekt menedzsmenthez

A Pivotal Tracker korlátai

Az ingyenes csomag öt felhasználóra korlátozódik.

Nem kínál Gantt-diagramokat

Nem lehet feladatokat konkrét tulajdonosokhoz rendelni

A Pivotal Tracker árai

A Pivotal Tracker három árazási lehetőséget kínál:

Ingyenes csomag Legfeljebb öt együttműködő Korlátlan alapfunkciók Korlátlan olvasási jogosultság 5 projekt korlát

Legfeljebb öt együttműködő

Korlátlan alapfunkciók

Korlátlan számú, csak olvasásra jogosult felhasználói fiók

5 projekt korlát

Legfeljebb öt együttműködő

Korlátlan alapfunkciók

Korlátlan számú, csak olvasásra jogosult felhasználói fiók

5 projekt korlát

Startup csomag – (10 USD/hó) Legfeljebb 10 együttműködő Átalánydíjas árképzés Korlátlan számú projekt És még sok más

Legfeljebb 10 együttműködő

Átalánydíjas árazás

Korlátlan számú projekt

És még sok más

Legfeljebb 10 együttműködő

Átalánydíjas árazás

Korlátlan számú projekt

És még sok más

Standard csomag – (6,50 USD/együttműködő/hónap) Korlátlan számú felhasználó Backlog menedzsment Scrum támogatás Agilis nézet munkafolyamattal És még sok más

Korlátlan számú felhasználó

Backlog menedzsment

Scrum támogatás

Agilis nézet munkafolyamattal

És még sok más

Korlátlan számú felhasználó

Backlog menedzsment

Scrum támogatás

Agilis nézet munkafolyamattal

És még sok más

Pivotal Tracker vásárlói értékelések

G2 : 4,1/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)

via Basecamp

via Basecamp

Ha olyan együttműködési eszközre van szüksége, amely segít távoli csapatának tagjainak az online projektmenedzsmentben, akkor ez a megoldás az Ön számára ideális!

A Basecamp azonban 99 dollár/hó átalánydíjat alkalmaz.

Tehát még ha kis csapat vagy startup is vagy, akkor is 99 dollárt kell fizetned havonta olyan funkciókért, amelyeket talán nem is fogsz használni!

Ön egy kis csapat tagja, akit nem győzött meg a Basecamp?

Itt találja a hat legjobb eszközt startupok számára , amelyeket helyette fontolóra vehet.

A Basecamp legfontosabb jellemzői

Használjon feladatlistákat, projektütemterveket és kanban táblákat a feladatok ütemezéséhez és fontossági sorrendbe állításához.

Használja az automatikus bejelentkezéseket, hogy ismétlődő kérdéseket hozzon létre a csapat előrehaladásának nyomon követéséhez.

Használja a csapatnaptárat, hogy nyomon követhesse a megosztott szerepeket és határidőket.

Védje projektje adatainak bizalmas kezelését azáltal, hogy a feladatok, csapatok és projektek alapján jogosultságokat rendel az egyes felhasználókhoz.

A Basecamp előnyei

Készítsen teendőlistákat és állítson be határidőket a munkafolyamatok jobb kezelése érdekében.

A „my stuff” menü segítségével csak a személyes feladataidra koncentrálhatsz.

A naptár nézet segítségével könnyen nyomon követhetőek a határidők.

A Basecamp korlátai

Nincs natív időkövetési funkció

Nincs feladatprioritizálási funkció

Nincs natív Gantt-diagram nézet, és nem lehet függőségeket létrehozni a feladatok és a határidők között.

Basecamp árak

A Basecamp két árazási tervet kínál:

Basecamp személyes csomag Legfeljebb három projekt Legfeljebb 20 felhasználó 1 GB tárhely

Legfeljebb három projekt

Akár 20 felhasználó

1 GB tárhely

Legfeljebb három projekt

Akár 20 felhasználó

1 GB tárhely

Basecamp üzleti terv – (99 USD/hó) 500 GB tárhely Csapatprojektek Fejlett ügyfélhozzáférés Projekt sablonok És még sok más

500 GB tárhely

Csapatprojektek

Fejlett ügyfélhozzáférés

Projekt sablonok

És még sok más

500 GB tárhely

Csapatprojektek

Fejlett ügyfélhozzáférés

Projekt sablonok

És még sok más

Basecamp vásárlói értékelések

G2 : 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 10 000 értékelés)

via Microsoft Project

via Microsoft Project

A Microsoft Project egy projektmenedzsment szoftver, amely lehetővé teszi projektjeinek tervezését és elemzését.

Nincs ingyenes csomagja, de az MS Project 30 napos próbaidőt kínál.

Nos, mi a helyzet a fizetős csomagokkal?

A legolcsóbb fizetős csomagjuk nem tartalmaz asztali kliens megoldást, ami azt jelenti, hogy internetkapcsolat nélkül nem férhet hozzá a projektjeihez. 😅

A Microsoft Project legfontosabb jellemzői

Használja a Microsoft Teams integrációt a csapatmunka elősegítéséhez

Projekttervezési és ütemezési funkciók

Előre elkészített jelentések a haladás nyomon követéséhez

Társszerzői feladatok és projektek csapattársakkal

A Microsoft Project előnyei

Komplex projektek tervezése és kezelése feladatfüggőségek segítségével

Kövesse nyomon összes erőforrását és figyelje azok előrehaladását a projekt ütemtervének megtekintésével.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat informatív jelentésekkel

A Microsoft Project korlátai

Nincs ingyenes verziója.

Nem kompatibilis olyan PC-kkel, amelyekre nincs telepítve a fizetős szoftver.

Csak Skype, Outlook vagy más MS Project alkalmazásokkal integrálható.

A Microsoft Project árai

A Microsoft Project három árazási tervet kínál:

Project Plan 1 – (10 USD/felhasználó/hónap) Projekt kezdőlap Rács nézet Tábla nézet Idővonal (Gantt) nézet

Projekt kezdőlap

Rácsos nézet

Táblázatos nézet

Idővonal (Gantt) nézet

Projekt kezdőlap

Rácsos nézet

Táblázatos nézet

Idővonal (Gantt) nézet

Project Plan 3 – (30 USD/felhasználó/hónap)

Asztali kliens (legfeljebb öt PC)

Erőforrás-kezelés

Munkaidő-nyilvántartás benyújtása

És még sok más

Project Plan 5 – (55 USD/felhasználó/hónap) Portfólió kiválasztás és optimalizálás Igénykezelés Vállalati erőforrás-tervezés és -kezelés És még sok más

Portfólió kiválasztása és optimalizálása

Keresletkezelés

Vállalati erőforrás-tervezés és -kezelés

És még sok más

Portfólió kiválasztása és optimalizálása

Keresletkezelés

Vállalati erőforrás-tervezés és -kezelés

És még sok más

Microsoft Project vásárlói értékelések

G2 : 4/ 5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Nem érzi úgy, hogy a Microsoft Project bármilyen előnyt jelentene?

Nézze meg a 15 legjobb Microsoft Project alternatívát .

Ideje áttérni egy LiquidPlanner alternatívára!

Bár a LiquidPlanner egy jó online projektmenedzsment eszköz, vannak hátrányai is.

Szerencsére rengeteg ingyenes projektmenedzsment szoftver áll rendelkezésre, amelyek több funkciót kínálnak kevesebb pénzért!

Bár itt néhány jó LiquidPlanner alternatívát említettünk, a ClickUp messze a legátfogóbb projektmenedzsment szoftvermegoldás.

Miért érné be egy gyengébb verzióval, amikor a valódi megoldást is megkaphatja?

Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, hogy ez a projekt- és munkamenedzsment platform valóban kiemelkedő!