A 15 legjobb csevegőplatform 2025-re

Képzelje el, hogy egy partira megy, ahol minden csoport más nyelvet beszél – az értékesítési és marketingcsapatok az egyik sarokban, az ügyfélszolgálat a másikban, a barátok pedig a terem másik végében beszélgetnek.

A mai csevegőplatformok olyanok, mint az a buli.

Minden célra létezik egy platform, és nehéz eldönteni, melyiket mikor érdemes használni.

Miután a legtöbbet kipróbáltam, összeállítottam egy listát a legjobb csevegőplatformokról, amelyek bármilyen beszélgetéshez alkalmasak – akár a munkahelyen, akár a barátaiddal való beszélgetéshez, akár az ügyfelek kérdéseinek kezeléséhez.

Mit kell keresni a csevegőplatformokban?

A Forbes szerint a munkavállalók közel 50%-a szerint a rossz kommunikáció gátolja a termelékenységüket.

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a csevegőplatformjából, íme néhány funkció, amelyet érdemes szem előtt tartania, amikor bevezeti a következő megoldást.

Omnichannel támogatás : Keressen olyan csevegőplatformokat, amelyek több kommunikációs csatornát integrálnak – e-mail, élő csevegés, közösségi média és SMS.

Testreszabható csevegő widgetek : A csevegőplatformnak illeszkednie kell a márkájához – a testreszabható csevegő widgetek és egyéb funkciók segítik a személyre szabott élményt.

Automatizálás és csevegőrobotok : Az ismétlődő feladatok, például a gyakran ismételt kérdések megválaszolása vagy az üzenetek továbbítása automatizálása időt takarít meg és javítja a csapat termelékenységét.

CRM integráció : A jól integrált csevegőplatform segít központosítani az ügyféladatokat, megkönnyítve az interakciók nyomon követését, az ügyek előrehaladásának figyelemmel kísérését és az erősebb kapcsolatok kiépítését.

Valós idejű figyelés: A látogatók viselkedésének figyelése és a csevegések valós idejű elemzése javítja az ügyfelek elégedettségét és betekintést nyújt az ügyfelek preferenciáiba.

A 15 legjobb csevegőplatform

Most, hogy tudjuk, milyen funkciókat kell szem előtt tartanunk az azonnali üzenetküldésre alkalmas csevegőplatformok kiválasztásakor, megosztom Önökkel a legnépszerűbb jelöltek listáját:

1. ClickUp (A legjobb együttműködési és projektmenedzsment eszköz)

Mindannyian átéltük már: szétszórt feladatok, elveszett beszélgetések és fájlok, amelyek mintha eltűnnének a digitális semmiben. Megtalálni őket olyan, mintha egy nyúl üregébe merülnénk, és csak órák múlva bújnánk elő, semmi más eredmény nélkül, csak frusztrációval.

A ClickUp az ellenszere ennek a káosznak.

Bármilyen méretű csapatok számára (igen, még a különböző kontinensen lévőek számára is) tervezett ClickUp rendet teremt a káoszban testreszabható funkcióival, amelyek elősegítik a csapatok együttműködését, időt takarítanak meg és szó szerint mindenki számára biztosítják a szinkronizálást.

Szüksége van az összes szétszórt beszélgetés központosítására? Lépjen be a ClickUp Chat View-ba, ahol minden fontos beszélgetés végre egy kényelmes központban találkozik. Csevegjen csapatával közvetlenül a releváns feladat vagy dokumentumok között, hogy mindenki ismerje a kontextust!

A ClickUp Assigned Comments funkciójával a megjegyzések és visszajelzések nyomon követhető feladatokká válnak, amelyek nem vesznek el. És ez csak a kezdet.

A ClickUp legjobb funkciói

Többféle integráció : Hozzon mindent egy helyre anélkül, hogy folyamatosan váltania kellene az alkalmazások között. Több : Hozzon mindent egy helyre anélkül, hogy folyamatosan váltania kellene az alkalmazások között. Több mint 1000 integrációval olyan munkaeszközökkel, mint a Slack, a Zoom, a Google Workspace és a Microsoft Office – minden munkahelyi kedvencét szívesen látjuk itt.

Célkövetés : A ClickUp Goals segítségével csapata teljes figyelmét az OKR-ekre (célokra és kulcsfontosságú eredményekre) összpontosíthatja. Beállíthat, nyomon követhet és elérhet célokat, miközben valós időben figyelemmel kísérheti az előrehaladást, függetlenül attól, hogy marketinges mérföldköveket ér el vagy új terméket dob piacra.

Hozzárendelt megjegyzések: A ClickUp Hozzárendelt megjegyzések funkciójával biztosíthatja, hogy a dokumentumokban, feladatokban és táblákon megjelenő visszajelzések ne vesszenek el a fordítás során. Van egy konkrét megjegyzése Sarah-nak a marketingről az új hirdetés szövegével kapcsolatban? Csak @megemlítse őt a dokumentumban, és voilá – azonnali kommunikáció

A ClickUp segítségével hatékonyan együttműködhet csapatával dokumentumok létrehozásában, feladatok kiosztásában és a projekt előrehaladásának nyomon követésében.

Valós idejű dokumentumszerkesztés : Használja ki a : Használja ki a ClickUp Docs valós idejű együttműködési funkcióját, hogy több csapattaggal egyszerre szerkeszthesse a dokumentumokat, anélkül, hogy a verziókezelés rémálmával kellene foglalkoznia. Nincs többé „Ki szerkesztette ezt?” kérdés.

Integrált csevegési funkció: A ClickUp Chat segítségével azonnali, valós idejű beszélgetéseket folytathat közvetlenül a feladatok, dokumentumok és projektek között. Mert azok a végtelen e-mail szálak már a múlt évtizedéi!

Használja a ClickUp Chatet, hogy egy helyen ossza meg a frissítéseket, linkeljen forrásokat és dolgozzon együtt

Utasítások rögzítése és megosztása: Rögzítse a képernyőjét, készítsen videót, és küldjön részletes utasításokat csapatának Rögzítse a képernyőjét, készítsen videót, és küldjön részletes utasításokat csapatának a ClickUp Clips segítségével, amely a legjobb megoldás azokra a pillanatokra, amikor „ezt nem tudom megmagyarázni csevegésen keresztül”. Higgye el, ez a tökéletes megoldás, hogy elkerülje a félreértéseket.

Több mint 1000 sablon közül választhat: Gyorsan indulhat a készen használható Gyorsan indulhat a készen használható ClickUp sablonokkal, amelyek mindenre kiterjednek, az ügyfelek bevonásától a nemzetközi együttműködésig. Gyors beállításra van szüksége egy marketingkampányhoz? Van hozzá sablon. Van egy nemzetközi csapata, amely egy termék bevezetését kezeli? Ehhez is van sablon.

Adjon visszajelzést közvetlenül a ClickUp Clips-hez a videóban szereplő megjegyzésekkel

Alfred Titus, a Brighten A Soul Foundation adminisztratív támogatási menedzsere tökéletesen összefoglalja a ClickUp tapasztalatait:

A projektmenedzsmenttel küzdő szervezetek számára a ClickUp segítséget nyújt a feladatok közös elvégzésében. Ezzel a szoftverrel a felhasználók nyomon követhetik a teendőlista elemeit, és a megadott határidőn belül elvégezhetik a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy a határidők betartásra kerüljenek.

A ClickUp korlátai

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért meg kell tanulni a használatát. De itt van a legjobb rész: a bevezetési folyamat zökkenőmentes, és ha egyszer megtanulta a használatát, már semmi sem állíthatja meg. 🏃🏻‍♂️

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Slack (A legjobb csapatkommunikációhoz és munkafolyamat-integrációhoz)

via Slack

A ClickUp-hoz hasonlóan a Slack is egy termelékenységet növelő csevegőalkalmazás, amely a vállalkozások számára központi helyet biztosít mindenhez, a megbeszélésektől az együttműködésig.

A Slack használatának egyik előnye a több mint 2600 integráció (igen, tényleg).

Ha tehát ezt a csevegőplatformot választja, akkor az valószínűleg kompatibilis lesz az összes olyan üzleti alkalmazással, amelyet már használ.

A Slack projektmenedzsment ereje abban rejlik, hogy képes minden kommunikációt tárolni és rendszerezni – örökre (vagyis majdnem). Legyen szó egyéni csevegésről, csoportos megbeszélésről vagy akár a Slack Huddles (gyors audio- és videohívás funkció) során váltott üzenetekről, minden egy helyen marad, így könnyen hozzáférhető.

A Slack legjobb funkciói

Íme néhány funkció, amelyet nagyon hasznosnak találtam egy olyan magas színvonalú csapat számára, mint az enyém (és valószínűleg a tiéd is):

Szervezett beszélgetések : A szálakba rendezett megjegyzésekkel szervezetté teheti a beszélgetéseket. Tökéletes megoldás, ha valakit meg kell szólítania egy beszélgetés közben.

Azonnali kapcsolat : Használja a Slack Huddles alkalmazást spontán hang- vagy videotalálkozókhoz, így nincs szükség külső alkalmazásokra, mint például a Zoom vagy a Teams.

Fájlok egyszerű megosztása : A Google Workspace vagy kedvenc fájlmegosztó eszközén keresztül egyszerűen megoszthatja dokumentumait a fájlok drag-and-drop funkciójával.

Vizuális együttműködés: Brainstorming és együttműködés a csapattal a Canvases beépített táblaszerszám segítségével. Gondoljon rá úgy, mint a Slack kreatív, interaktív tervezési megoldására.

A Slack korlátai

Drága : A Slack drága lehet, különösen más élő csevegőalkalmazásokhoz vagy platformokhoz képest.

Korlátozott ingyenes csomag : Az ingyenes csomagban a üzenetelőzmények 90 napra korlátozódnak.

Fizetős csomag szükséges : A régebbi üzenetek eléréséhez fizetős csomagra van szükség.

Zsúfolt oldalsáv : Ahogy a beszélgetések halmozódnak, a bal oldali oldalsáv rendezetlennek tűnhet.

Bonyolult fejlett keresés: A Slack fejlett keresője ugyan hatékony, de megtanulása nem egyszerű.

A Slack árai

Ingyenes csomag

Pro csomag : 7,25 USD/felhasználó/hónap

Business+ : 12,50 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,7/5

3. Intercom (A legjobb ügyfélkapcsolatok és személyre szabott üzenetküldéshez)

via Intercom

Ön szerint a „drag and drop” a fejlett kódolás? Akkor üdvözölje az Intercomot, új legjobb barátját.

Az Intercom kódolás nélküli testreszabási funkciója lehetővé teszi, hogy még a legkevésbé technikaértő emberek is hatékony munkafolyamatokat hozzanak létre. Olyan funkciókat használ, mint az egyéni objektumok, hogy az üzleti igényeidhez igazodó adatstruktúrákat hozzon létre.

Az Intercom legjobb funkciói

Munkafolyamat-automatizálás : Időt takaríthat meg és növelheti a termelékenységet azáltal, hogy minimális manuális beavatkozással automatizálja az ismétlődő feladatokat.

Adatok és elemzések : Szerezzen értékes betekintést az ügyfelek viselkedésébe és interakciós mintáiba, hogy okosabb üzleti döntéseket hozhasson.

Chatbot : Használja a csevegő widgetet a webhely látogatóival való valós idejű kommunikációhoz, azonnali támogatás nyújtásához és az ügyfélszolgálat hatékonyságának javításához.

Harmadik féltől származó integrációk : Zökkenőmentesen csatlakozhat számos különböző alkalmazáshoz, hogy még gördülékenyebbé tegye munkafolyamatait.

Egyedi objektumok : Igazítsa adatstruktúráit az üzleti igényeihez

Kódolás nélküli testreszabás: Testreszabott munkafolyamatokat hozhat létre anélkül, hogy technikai szakértőre lenne szüksége.

Az Intercom korlátai

Magas ár : Az Intercom csomagjai kisvállalkozások vagy induló cégek számára drágák lehetnek. A funkciókat és az Ön igényeit kell összehasonlítania.

E-mail testreszabás : Míg egyes felhasználók az Intercom e-mail automatizálási funkcióját elégségesnek tartják, mások szerint ez nem elég rugalmas és nem elég részletes.

Bonyolultság : A támogatási jegyek útválasztási és automatizálási folyamata olyan lehet, mint egy Rubik-kocka megfejtése – megvalósítható, de türelmet igényel.

Túlterhelt felhasználói felület : A felhasználói felület első ránézésre kissé ijesztő lehet, és a tanulási görbe lelassíthatja az új felhasználókat.

Ügyfélszolgálati problémák: Ironikus módon egyes felhasználók lassú válaszokról vagy nem segítőkész ügyintézőkről számoltak be, amikor az Intercom saját csapatától kértek segítséget.

Az Intercom árai

Essential : 39 USD/felhasználó/hónap

Haladó : 99 USD/felhasználó/hónap

Szakértő: 139 USD/felhasználó/hónap

Intercom értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,5/5

4. Tidio (a legjobb élő csevegéshez és csevegőrobot-automatizáláshoz)

via Tidio

A Tidio egy elegáns platformban ötvözi az élő csevegőszoftvert és a csevegőrobotokat, segítve Önt az ügyfelekkel való kapcsolattartásban, a kérdések kezelésében és az eladások növelésében – függetlenül attól, hogy valós időben beszélget az ügyfelekkel, vagy a csevegőrobotokra bízza a gyakran ismételt kérdések kezelését.

Ráadásul a Tidio zökkenőmentesen integrálódik a Facebook Messengerrel, az Instagrammal és az e-mailekkel, így minden kommunikációs csatornád egy helyen található.

A Tidio legjobb funkciói

Egységes kommunikáció : Kövesse nyomon a live chat, a Messenger és az e-mailek közötti interakciókat – mindezt egyetlen oldalon.

Valós idejű csevegés : Vegyen részt közvetlenül a látogatók életében testreszabható csevegő widgetek segítségével, növelve ezzel az ügyfél-elégedettséget és a válaszadási időt.

Csevegőrobotok : Automatizálja az ügyfelek gyakori kérdéseit egy hatalmas csevegőrobot-választékkal, amelyet testreszabhat, hogy mindent kezeljen, a termékajánlásoktól a támogatási kérdésekig.

Mélyreható integrációk : Integrálja a Tidio-t a főbb e-kereskedelmi és értékesítési platformokkal, így sokoldalú csevegőeszközzé válik csapatának.

Mobil és asztali alkalmazások: Ne maradjon le semmiről – válaszoljon ügyfeleinek bárhonnan, akár telefonjáról, akár számítógépéről.

A Tidio korlátai

Korlátozott közösségi platform támogatás : Míg a Tidio a Messenger és az Instagram területén kiemelkedő teljesítményt nyújt, nem integrálható a WhatsApp vagy az X (korábban Twitter) platformokkal, így ezeken a gyors kapcsolattartási lehetőségeken nem tudsz részt venni.

Értesítési késések : A felhasználók arról számoltak be, hogy a Tidio lassan jelzi az új csevegéseket, ami nem ideális, ha a sebesség kulcsfontosságú.

Egyetlen fül problémája : Ha több e-kereskedelmi webhelyet kezel, a Tidio az összes üzenetet egyetlen fülre helyezi. Ez addig praktikusnak tűnik, amíg nem lesz túl zsúfolt.

Drága a méretezhetőség : Az alapcsomag megfizethető, de a költségek gyorsan megnőhetnek minden új felhasználóval, vagy ha a kezelt beszélgetések meghaladják a csomag korlátait.

Multitasking problémák : Az operátorok nem tudnak több csevegőablakot egyszerre kezelni anélkül, hogy értesítéseket hagyna ki – ami sajnálatos egy kommunikáción alapuló platform esetében.

Nyelvi támogatás: A Tidio nem kínál kiterjedt többnyelvű támogatást, ami globális vállalkozások számára akadályt jelenthet.

Tidio árak

Ingyenes csomag

Starter csomag : 29 USD/hó/100 beszélgetés

Növekedési terv : 59 USD/hó/2000 beszélgetés

Tidio+ csomag: 749 USD/hó

Tidio értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5

Capterra: 4,7/5

5. LiveChat (A legjobb valós idejű ügyfélszolgálathoz és értékesítési támogatáshoz)

via LiveChat

Képzelje el a következő helyzetet: Ön egy online áruházat üzemeltet, és ügyfélkérdéseket kezel a szállítással, a visszaküldéssel és a promóciókkal kapcsolatban.

A LiveChat segítségével láthatja, mit ír az ügyfél, még mielőtt elküldené az üzenetet!

Kombinálja ezt előre megírt válaszokkal és gazdag üzenetekkel (akár vicces GIF-eket és képeket is hozzáadhat), és ügyfélszolgálata biztosan remek értékeléseket fog kapni.

A LiveChat legjobb funkciói

Üzenet előnézet : Legyen előnyben az ügyfelek kérdéseivel kapcsolatban, mert láthatja, mit írnak, mielőtt a „küldés” gombra kattintanak.

Testreszabható csevegő widgetek : Igazítsa csevegőeszközeit webhelye témájához és arculatához.

Előre megírt válaszok : Takarítson meg időt a gyakori kérdésekre előre megírt válaszokkal – mert senki sem szereti naponta 50-szer ugyanazt a választ begépelni.

Mesterséges intelligencia által vezérelt funkciók : automatizálja az üzeneteket, csökkentse a válaszadási időt és javítsa az ügyfélkapcsolatokat anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

Gazdag üzenetek : küldjön képeket, videókat és akár termékkártyákat is közvetlenül a csevegésben, hogy interaktívabb élményt nyújtson.

Fájlmegosztás és csevegési archívumok: Ossza meg a fontos dokumentumokat valós időben, és őrizze meg az összes beszélgetést, hogy később könnyen hozzáférhessen azokhoz.

A LiveChat korlátai

Késleltetés : Előfordulhat, hogy a csevegőüzenetek késleltetve érkeznek, ami enyhe késedelmet okoz a beszélgetésekben – ez pedig elronthatja a hangulatot, ha a sebesség kulcsfontosságú.

Nincs automatikus helyesírás-ellenőrzés: Az ügynökök néha elnézhetnek egy-egy elírási hibát, mivel nincs automatikus helyesírás-ellenőrző.

LiveChat árak

Starter : 20 USD/hó felhasználónként

Csapat : 41 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 59 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi ár

LiveChat értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,6/5

6. Zendesk (A legjobb átfogó ügyfélszolgálat és jegyrendszer)

via Zendesk

Akár kisvállalkozásról, akár globális vállalatról van szó, a Zendesk csevegőplatform mindenki számára kínál valamit.

Kezelheti az e-maileket, élő csevegéseket, nyomon követheti a támogatási jegyeket, és akár az új alkalmazottak beilleszkedését is segítheti.

A legjobban a Zendesk jegyrendszere tetszik, amely egy helyen összegyűjti az e-mailben, csevegésben, hangüzenetben és közösségi üzenetküldő csatornákon érkező kéréseket.

A Zendesk legjobb funkciói

Jegykezelő rendszer : Az e-mailben, csevegésben, telefonon és közösségi médián keresztül beérkező kéréseket központi támogatási jegyekké alakítja át.

Élő csevegés és üzenetküldés : Csevegjen ügyfeleivel a weboldalán vagy olyan üzenetküldő alkalmazásokon keresztül, mint a WhatsApp Business és a Facebook Messenger.

Tudásbázis : Hozzon létre és kezeljen ügyfélszolgálati központot gyakran ismételt kérdésekkel, amely több mint 40 nyelven támogatja a globális ügyfeleket.

Jelentések és elemzések : Használjon előre elkészített jelentéseket a csapat teljesítményének méréséhez és az ügyfelekkel való interakciók nyomon követéséhez.

Közösségi fórumok : Hozzon létre fórumokat, ahol az ügyfelek egymással kommunikálhatnak és egymás problémáit megoldhatják, ezzel csökkentve a támogató csapat munkaterhelését.

Értékesítési CRM : Növelje az értékesítés termelékenységét az ügyféladatok központosításával és : Növelje az értékesítés termelékenységét az ügyféladatok központosításával és az értékesítési csapattal való kommunikáció javításával.

Többnyelvű támogatás: több nyelven nyújt ügyfélszolgálatot, így egyetlen ügyfél sem marad ki.

A Zendesk korlátai

Magas ár : A Zendesk átfogó funkciói megfizethetők – különösen kisvállalkozások vagy korlátozott költségvetéssel rendelkező startupok számára.

Túlterhelt felület : A rengeteg funkció miatt a felhasználói felület labirintusnak tűnhet, és a tanulási görbe meredek.

Korlátozott e-kereskedelmi integráció: A Zendesk nem annyira sokoldalú az olyan e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify vagy a BigCommerce, ami online áruházak számára döntő tényező lehet.

A Zendesk árai

Suite Team : 55 USD ügynökönként/hónapban

Suite Growth : 89 USD ügynökönként/hónapban

Suite Professional : 115 USD ügynökönként/hónapban

Suite Enterprise: Egyedi árazás

Zendesk értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5

Capterra: 4,4/5

7. HubSpot (a legjobb CRM és marketing automatizálás csevegéssel)

via HubSpot

A Hubspot egy népszerű csevegőplatform minden méretű vállalkozás számára.

Eszközöket kínál az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat számára. Akár egymillió névjegyet is tárolhat, lejárati dátum nélkül.

Ez különösen hasznos azok számára, akik több száz rendezetlen táblázatot kezelnek.

A HubSpot legjobb funkciói

CRM adatbázis : tároljon akár 1 millió névjegyet és az összes interakcióját egy helyen, lejárati dátum nélkül.

Személyre szabott irányítópultok : Tekintse meg értékesítési folyamatát, és elemezze, hol tart az üzletkötésekkel.

Feladatkezelés : Könnyedén kezelje és ütemezze a kapcsolattartási feladatokat, küldjön e-maileket, állítson be emlékeztetőket, és soha ne hagyjon ki egy határidőt sem.

E-mail marketing : Drag-and-drop eszközökkel személyre szabott e-maileket hozhat létre, vagy előre elkészített sablonok közül választhat.

Gmail és Outlook integrációk : Szinkronizálja CRM-jét a beérkező levelek mappájával, naplózza az e-maileket, és kövesse nyomon a megnyitásokat és kattintásokat valós időben.

Automatizálási eszközök és munkafolyamatok: automatizálja a nyomon követést, küldjön személyre szabott értesítéseket, és vonzza be a potenciális ügyfeleket anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

A HubSpot korlátai

Az árak gyorsan emelkednek : A HubSpot ingyenes csomagja kiválóan alkalmas kezdőknek, de ahogy vállalkozása növekszik, úgy emelkednek az árak is – gyorsan.

Éves szerződések : Ha egyszer belép, nincs könnyű kiút. A HubSpot éves szerződésekbe kényszeríti Önt, korai felmondási lehetőség nélkül.

Az A/B tesztelés korlátozott : Az A/B teszteléshez a Professional csomagot (800 USD/hó) kell megvásárolnia.

Nem ideális részkénti eszközként: A HubSpot akkor működik a legjobban, ha all-in-one platformként használja. Ha eszközöket szeretne kombinálni, akkor ez nem biztos, hogy a megfelelő választás az Ön számára.

Hubspot árak

Sales Hub : 20 dollár/hó két felhasználó számára

Marketing Hub : 20 dollártól/hónap 1000 potenciális ügyfél esetén

Service Hub : 20 dollár/hó két felhasználó számára (élő csevegést is tartalmaz)

CRM Suite: 20 dollártól/hónap

Hubspot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5

Capterra: 4,5/5

8. Olark (A legjobb kisvállalkozások élő csevegéséhez és ügyfélszolgálatához)

via Olark

Érezte már valaha, hogy ügyfeleket veszít, csak mert nem találták meg a „Kapcsolat” gombot vagy nem tudtak eligazodni a súgó részben?

Az Olark egyszerű élő csevegő platformja segít Önnek.

Az Olark testreszabható csevegőablakokat és könnyen használható funkciókat kínál, mint például automatizált csevegőeszközök, látogatókövetés, csevegésátvitel és fájlmegosztás kis- és növekvő vállalkozások számára egyaránt.

Az Olark legjobb funkciói

Csevegő widget testreszabása : alakítsa csevegőablakát webhelye megjelenéséhez, vagy tegyen még egy lépést a márkátlan csevegőablak PowerUp segítségével.

Fejlett csevegőeszközök : Egyszerűsítse a kommunikációt fájlmegosztással, asztali értesítésekkel és csevegés-átvitelekkel.

Csevegéselemzés : Figyelje a csevegések mennyiségét, adjon hozzá egyéni címkéket, és kapjon napi, heti vagy havi jelentéseket e-mailben.

Automatizált üzenetküldés : Proaktív módon vonzza be a látogatókat automatizált üdvözlésekkel, csevegés-irányítással és előre megírt válaszokkal, hogy időt takarítson meg csapatának.

Célzott csevegés: A látogatókövetés és a csevegésindítók segítségével a megfelelő időben érheti el a megfelelő ügyfelet.

Az Olark korlátai

Korlátozott integrációk : Bár az Olark összekapcsolható néhány CRM- és ügyfélszolgálati eszközzel, integrációi más élő csevegőplatformokhoz képest kevesebbek.

Alapvető csevegőablak : Ha olyan látványos funkciókat keres, mint az emojik vagy a GIF-ek, az Olark szöveges csevegőablaka kissé egyszerűnek tűnhet.

A PowerUps felárral járhat: Az olyan egyedi funkciók, mint a Visitor Insights és a Co-browsing, további díjakat vonnak maguk után, ami az Olarkot drágábbá teszi a kisebb vállalkozások számára.

Olark árak

Standard csomag : 29 USD/hó/felhasználó

Pro tervezet: Egyedi árazás

Olark értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5

Capterra: 4,5/5

9. Re:Amaze (A legjobb többcsatornás ügyfélszolgálati és helpdesk-integrációhoz)

Érezte már valaha, hogy egyszerre próbál egy millió ügyfélszolgálati feladatot egyensúlyban tartani? E-mailek, élő csevegés, közösségi média, és talán még egy ügyfél-GYIK részleg is – ez gyorsan túlterhelővé válhat.

A Re:amaze testreszabható csevegő widgetjei, CRM-integrációja és automatizált munkafolyamatai egyszerűen „csodálatosak” a csapatok számára!

A Re:amaze legjobb funkciói

Omnichannel támogatás : Kezelje a támogatási jegyeket élő csevegés, e-mail, közösségi média, SMS, VOIP és akár a GYIK tudásbázisokból is egy egységes platformon.

Automatizált munkafolyamatok : Gyorsítsa fel a válaszadási időket és javítsa a termelékenységet az ismétlődő feladatok, például a jegyek rendezése és a válaszok automatizálásával.

Testreszabható csevegő widgetek : Személyre szabhatja csevegő widgetjeit, hogy azok illeszkedjenek márkája esztétikájához, és stílusosan vonzza be ügyfeleit.

Valós idejű figyelés : Kövesse nyomon a webhelyén élőben tartózkodó látogatókat, és kezdeményezzen proaktív csevegéseket, még mielőtt az ügyfelek segítséget kérnének.

Csapatmunkát segítő eszközök : Feladatok kiosztása, belső megjegyzések hozzáadása és hatékony együttműködés a csapattal az ügyfelek kérdéseinek kezelésében.

Elemzés és jelentések : Mérje a teljesítményt, a válaszadási időket és az ügyfél-elégedettséget részletes jelentések segítségével.

Multimédiás támogatás: Könnyedén kezelheti a mellékleteket, legyenek azok képek, videók vagy fájlok.

Re:amaze korlátai

Jobb tanulási görbe : A sok funkció miatt a kisebb csapatok számára túl bonyolultnak tűnhet a kezdés.

Kényelmetlen felület : A felületet kissé egyszerűsíteni lehetne – az egyszerű feladatok elvégzéséhez néha túl sok kattintás szükséges.

A csevegőrobotok korlátai : A csevegőrobotok néha nem értik meg az ügyfelek szándékát, ami nem megfelelő válaszokhoz vezet.

Nincs WhatsApp integráció : Sokoldalúsága ellenére a Re:amaze még nem támogatja a WhatsApp alkalmazást.

Nyelvi támogatás: A Re:amaze nem kínál beépített támogatást olyan népszerű nyelvekhez, mint a spanyol.

Re:amaze árak

Alap : 29 USD/csapattag/hónap

Pro : 49 USD/csapattag/hónap

Plus: 69 USD/csapattag/hónap

Re:amaze értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5

Capterra: 4,8/5

10. LiveAgent (A legjobb all-in-one ügyfélszolgálati és élő csevegési megoldás)

via LiveAgent

Mi lenne, ha több csatornán keresztül is nyomon követhetné és megválaszolhatná az ügyfelek kérdéseit – anélkül, hogy megizzadna?

Ez az előny, amelyet a LiveAgent használatával élvezhet.

A LiveAgent emellett a támogatás központosításán túl lehetővé teszi a webhely látogatóinak valós idejű figyelemmel kísérését is.

A LiveAgent legjobb funkciói

Integrált videohívások : Vezessen személyes beszélgetéseket ügyfeleivel közvetlenül a platformról.

Jegykezelő rendszer : Az ügyfelek bármely csatornán – e-mailben, közösségi üzenetküldő szolgáltatásokban, élő csevegésben stb. – benyújtott kéréseit jegyekké alakítja át, hogy azok kezelése egyszerűbb legyen.

Többcsatornás támogatás : kezelje az ügyfelek e-mailben, élő csevegésben, telefonon, videohívásokon és akár fórumokon keresztül érkező kérdéseit egy helyen.

Weboldal-figyelés: Kövesse nyomon, hogyan interagálnak a látogatók a weboldalával, és valós időben személyre szabott csevegési meghívókat küldjön nekik.

A LiveAgent korlátai

Korlátozott integrációk : Bár a LiveAgent kiválóan teljesít a kommunikációkezelés terén, több integrációs lehetőséget is kínálhatna más üzleti eszközökkel.

Nincsenek AI-alapú csevegőrobotok: Egyes versenytársaival ellentétben a LiveAgent nem kínál AI-alapú csevegőrobotokat az automatikus válaszokhoz, amelyek lassíthatják a gyakori kérdésekre adott válaszok idejét.

LiveAgent árak

Örökre ingyenes

Kis csomag: 9 USD/hó felhasználónként.

Közepes csomag : 29 USD/hó felhasználónként.

Nagy tervezet : 49 USD/hó felhasználónként.

Vállalati csomag: 69 USD/hó felhasználónként

LiveAgent értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,7/5

11. ClickDesk (A legjobb élő csevegéshez és hangos ügyfélszolgálathoz)

Via ClickDesk

Szeretné, ha ügyfeleivel cseveghetne, miközben ők is csatlakozhatnak a beszélgetéshez, anélkül, hogy elhagynák a platformot?

Ismerje meg a ClickDesk-et, a népszerű élő csevegő és hangtámogató kombinációt.

Nemrég kipróbáltam, és tetszett, hogy egy platformon egyesíti a valós idejű beszélgetéseket, a hangtámogatást és a közösségi média integrációt.

A ClickDesk legjobb funkciói

Élő csevegés és hangos ügyfélszolgálat: Kezelje az ügyfelekkel folytatott élő csevegéseket és hanghívásokat közvetlenül a platformról, így többféle módon is elérhetik az ügyfélszolgálatot.

Közösségi média integráció: Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy Facebookon és X-en (korábban Twitter) keresztül csatlakozzanak, így még rugalmasabbá téve a kommunikációt.

Valós idejű elemzés: Valós idejű adatokkal figyelje a csevegés teljesítményét és a látogatók viselkedését, hogy javítsa ügyfélszolgálatát és növelje az elkötelezettséget.

Kattintásos hívás widget: Lehetővé teszi az azonnali hanghívásokat a weboldalon keresztül egyetlen kattintással, így az ügyfelek azonnali támogatást kaphatnak anélkül, hogy elhagynák az oldalt.

Harmadik féltől származó alkalmazások integrálása: Integrálja zökkenőmentesen CRM-rendszerekkel, e-mail marketing eszközökkel és ügyfélszolgálati szoftverekkel, hogy egyszerűsítse ügyfélkezelését.

A ClickDesk korlátai

Alapvető chatbot funkciók : A ClickDesk korlátozott automatizálást kínál a chatbotokkal, ezért kevésbé hatékony a gyakori kérdések kezelésében emberi ügynökök nélkül.

Nincs videohívás-támogatás: Bár hang- és élő csevegés elérhető, a ClickDesk nem rendelkezik integrált videohívás funkcióval, ami hátrány lehet azoknak a csapatoknak, amelyeknek személyes ügyfélkapcsolatokra van szükségük.

ClickDesk árak

Lite csomag: Ingyenes

Pro csomag: 14,99 USD/hó ügynökönként

Plus csomag: 24,99 USD/hó ügynökönként

Vállalati csomag: 39,99 USD/hó ügynökönként

ClickDesk értékelések és vélemények

G2: 3,8/5

Capterra: 3,4/5

12. Acquire (A legjobb ügyfélszolgálati eszköz közös böngészéssel és videocsevegéssel)

Tudja, a videós ügyfélszolgálat az elkövetkező években várhatóan 150%-kal fog növekedni. Ez teljesen logikus. Nem szeretne gyorsan videohívást kezdeményezni egy zavarodott ügyféllel, vagy megosztani a képernyőjét, hogy másodpercek alatt megoldjon egy problémát?

Az Acquire egy olyan platform, amely máris a lehető legjobban kihasználja ezt a trendet.

Beépített videó- és VoIP-támogatással rendelkező élő csevegő funkciója tökéletes valós idejű, személyes ügyfélszolgálathoz.

Szerezze be a legjobb funkciókat

Videó- és VoIP-hívások : rendezzen egy- vagy kétirányú videohívásokat, és lépjen kapcsolatba ügyfeleivel VoIP-en keresztül, mindezt a platformba beépített funkciók segítségével – nincs szükség további letöltésekre.

Közös böngészés és képernyőmegosztás : közvetlenül kommunikálhat ügyfelei böngészőjével, valós időben végigvezetve őket az űrlapok kitöltésén, a kattintásokon és a döntéseken.

Egységes ügynöki nézet : Kezelje az összes ügyfélbeszélgetést – az élő csevegéstől a csevegőrobotokig – egyetlen irányítópulton, a zökkenőmentes ügyfélszolgálat érdekében.

Tudásbázis integráció: automatikusan javasoljon súgócikkeket a csevegések során, minimalizálva ezzel az élő ügyintéző igényét.

Korlátozások megszerzése

Nincsenek kimenő marketing eszközök : Az Acquire kiválóan teljesít a live chat terén, de hiányoznak belőle a más csevegőplatformokon megtalálható kimenő marketing funkciók.

Korlátozott marketingcsatornák: A Facebook Messenger integrációjának hiánya és az alapvető SMS-opciók korlátozzák marketing potenciálját.

Árak megtekintése

Szolgáltatási terv : 500 USD/hó, plusz 25 USD/ügynök/hó

Integrált megoldási terv: 2000 USD/hó, plusz 45 USD/ügynök/hó

Értékelések és vélemények gyűjtése

G2 : 4,3/5

Capterra: Nincs elég értékelés

12. Facebook Messenger (a legjobb a közösségi médián keresztüli ügyfélkommunikációhoz)

via Facebook

Lássuk be: szinte mindenki már a Facebookon van – pontosan 3 milliárd aktív felhasználó. Akkor miért ne használná a Facebook Messengert ügyfélszolgálati platformként?

Ingyenes, ismerős, és lehetővé teszi, hogy ott lépjen kapcsolatba ügyfeleivel, ahol ők a legkényelmesebben érzik magukat.

A Facebook Messenger legjobb funkciói

Fájlmegosztás : Könnyedén küldhet fájlokat, dokumentumokat és képeket a csevegések során, akárcsak e-mailben – így az ügyfelekkel való kommunikáció gyorsabbá és zökkenőmentesebbé válik.

Hang- és videóüzenetek : küldjön gyors hang- vagy videóüzeneteket a személyesebb hangvétel érdekében, amikor a szöveges üzenetek nem elegendőek.

Automatizált botok : Állítson be mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotokat, amelyek kezelik a gyakori ügyfélkérdéseket, visszajelzéseket gyűjtenek, és akár szolgáltatásait is népszerűsítik – tökéletes megoldás a támogató csapat tehermentesítéséhez.

Csoportos csevegések : Csoportos csevegések létrehozásával valós időben koordinálhatja a csapatokat vagy az ügyfeleket – ideális projektalapú kommunikációhoz vagy : Csoportos csevegések létrehozásával valós időben koordinálhatja a csapatokat vagy az ügyfeleket – ideális projektalapú kommunikációhoz vagy valós idejű ügyfél-együttműködéshez

Helymegosztás : Ossza meg valós időben a tartózkodási helyét, ami kiválóan alkalmas szállításokat vagy személyes szolgáltatásokat kezelő vállalkozások számára.

Egyéni kapcsolattartási beállítások: Testreszabhatja a csevegés színeit az egyes ügyfelek számára, vagy elnémíthatja a beszélgetéseket, ha szünetre van szüksége.

A Facebook Messenger korlátai

Nem mindenki használja a Facebookot : Rendben, bevezetőnkkel ellentétben vannak, akik lemondtak a közösségi médiáról, ezért lehet, hogy mégis szükséged lesz egy tartalék élő csevegő platformra.

Azonnali válasz elvárás: Az ügyfelek gyors választ várnak Öntől. Szerencsére beállíthatja az üzleti órákat, hogy kezelni tudja az elvárásaikat.

A Facebook Messenger árai

Ingyenes csomag

Facebook Messenger értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5

Capterra: 4,3/5

14. WhatsApp (A legjobb üzleti üzenetküldéshez és ügyfélszolgálathoz)

via WhatsApp

Én használom a WhatsAppot, te is használod a WhatsAppot, 50 millió vállalat használja a WhatsAppot.

Várjunk csak, mi van?

Igen, a startupok és a nagyvállalatok világszerte áttérnek a WhatsAppra, hogy kapcsolatba lépjenek a közönségükkel.

Mindannyian tudjuk, hogyan működik ez személyes szinten, de hogyan szolgálja az üzleti életet? Derítsük ki!

A WhatsApp legjobb funkciói

Üzleti profil : Hozzon létre professzionális arculatot cégének az üzleti cím, weboldal és egyéb adatok megadásával. A neved mellett megjelenő hitelesített jelvény segít megteremteni az ügyfelek bizalmát.

Gyors válaszok : Időt takaríthat meg azáltal, hogy előre megírt üzeneteket állít be a gyakran ismételt kérdésekre. Csak nyomja meg a „/” gombot, és válassza ki a gyors választ – így nem kell ugyanazt többször begépelnie!

Üdvözlő és távolléti üzenetek : Üdvözölje automatikusan az ügyfeleket, és küldjön távolléti üzeneteket, amikor offline állapotban van – mert az első benyomás fontos, és senki sem szeret várni.

Címkék : Szervezze a névjegyeket és a csevegéseket olyan címkékkel, mint „Új ügyfél” vagy „VIP”. Ez megkönnyíti a beszélgetések gyors rendezését.

Katalógusok és gyűjtemények : Mutassa be termékeit katalógusokban. Az ügyfelek böngészhetnek anélkül, hogy elhagynák a WhatsApp alkalmazást.

Interaktív üzenetek: Adjon hozzá gombokat a gyors válaszokhoz és a cselekvésre ösztönző felhívásokhoz (CTA-k) a könnyű navigáció érdekében. Nincs többé kézi gépelés – csak kattintson és indulhat!

A WhatsApp korlátai

Nincs VoIP-szám támogatás : Sajnos a WhatsApp már nem támogatja a VoIP-számokat. Szüksége lesz egy fizikai SIM-kártyára.

Egy fiók egy eszközön : Egyszerre csak egy fiókot használhat egy eszközön, ami nagyobb csapatok esetében korlátozhatja a hatótávolságot.

Túlzott üzenetküldés veszélye : Vigyázzon, ne bombázza az ügyfeleket túl sok üzenettel – ez gyorsan idegesítővé válhat!

A Facebookhoz kötött: Mivel a WhatsApp a Facebook tulajdonában van, ez döntő tényező lehet azok számára, akik óvatosan kezelik a közösségi média óriást.

WhatsApp árak

Egyedi árazás

WhatsApp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5

Capterra: 4,7/5

15. WeChat (A legjobb globális kommunikációhoz és mobil fizetések integrálásához)

via WeChat

Havonta több mint egymilliárd ember használja a WeChatet. Ez egy hatékony platform egyéni és csoportos üzenetküldéshez, marketing promóciókhoz és ügyfélszolgálathoz.

Mivel azonban a WeChat székhelye Kínában van, nézzük meg, hogyan működik ez az Ön külföldi üzleti tevékenységében.

A WeChat legjobb funkciói

WeChat hivatalos fiók : Hozzon létre egy hitelesített üzleti profilt, és lépjen közvetlen kapcsolatba ügyfeleivel. Ez olyan, mintha egy mini weboldala lenne a WeChaten belül. Cikkeket tehet közzé, promóciókat indíthat, és növelheti márkája hitelességét.

WeChat mini-programok : Készítsen mini-programokat, hogy kapcsolatba lépjen a közönségével anélkül, hogy el kellene hagyniuk az alkalmazást. Gondoljon ezekre úgy, mint a WeChat ökoszisztéma alkalmazásaira, amelyek az e-kereskedelemtől az ügyfélszolgálatig mindenre kiterjednek.

WeChat áruházak : Hozzon létre online áruházat közvetlenül a WeChaten! Ügyfelei böngészhetnek, vásárolhatnak, sőt ügyfélszolgálati támogatást is kaphatnak – mindezt egy helyen.

Fizetési integráció : Tegye lehetővé a zökkenőmentes tranzakciókat az online fizetésekkel a WeChat Pay segítségével.

WeChat CRM : Gyűjtsön adatokat az ügyfelek interakcióiról és viselkedéséről. Nyomon követheti, mikor beszélnek a márkájáról, támogatást nyújthat, és ezeket az információkat felhasználva módosíthatja marketingstratégiáját.

WeChat livestream és csatornák: Készítsen rövid videókat és szervezzen élő vásárlási eseményeket, hogy bevonja a közönségét.

A WeChat korlátai

Bonyolult beállítás : A hivatalos WeChat-fiók beállítása bonyolult lehet, különösen a nem kínai vállalkozások számára. Számos lépést kell végrehajtania, és igazolási díjat kell fizetnie.

Kínához kötött : A WeChat Kínában domináns, de ha vállalkozása globálisan működik, akkor más platformokra lesz szüksége a nemzetközi ügyfelek eléréséhez.

Korlátozott testreszabási lehetőségek: Bár a platform hatékony eszközöket kínál, a testreszabási lehetőségek az önálló alkalmazásokhoz képest némileg korlátozottak.

WeChat árak

Külföldi vállalatok: Az árak 500 dollártól kezdődnek, és további 99 dollár/év igazolási díj is felszámításra kerül.

ClickUp: jó a csevegéshez, még jobb a kommunikációhoz

Térjünk vissza a lényegre: találjuk meg az Ön igényeinek és vállalatának céljainak megfelelő csevegőplatformot.

A rengeteg lehetőség közül, amelyek mindegyike valamilyen szempontból a legjobbnak tartja magát, a ClickUp egy egyszerű okból emelkedik ki: pontosan azt adja, amire szüksége van, felesleges sallangok nélkül. Miért pazarolná az idejét (és pénzét) olyan funkciókra, amelyeket soha nem fog használni?

A ClickUp úgy lett kialakítva, hogy a leghatékonyabb projektmenedzsment élményt nyújtsa, és olyan eszközökkel van felszerelve, amelyek biztosítják csapata és ügyfelei elégedettségét.

Készen áll a munkafolyamatok egyszerűsítésére? Csatlakozzon hozzánk, és regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!