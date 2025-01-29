ClickUp blog
A 10 legjobb csapatcsoportos csevegőalkalmazás vállalkozások számára 2025-ben

A 10 legjobb csapatcsoportos csevegőalkalmazás vállalkozások számára 2025-ben

2025. január 29.

A csapat tagjai közötti azonnali kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, hogy bármely projekt zökkenőmentesen haladjon. Régen a munkatársak e-maileket váltottak egymással a csapaton belüli kommunikációhoz. Az idő múlásával a nehézkes e-mail-váltásokon keresztüli projektkommunikáció gyakorlatilag a múlté lett.

A mai digitális munkahelyeken a zökkenőmentes és hatékony csapatmunka érdekében előnyben részesítik az üzenetküldő alkalmazásokat és a csevegőeszközöket. Természetesen ezek kiválóan alkalmasak arra is, hogy macskás képeket küldjünk a kollégáinknak! ?

Csapatommal sok időt töltöttünk a piacon elérhető legnépszerűbb csapatcsevegő alkalmazások értékelésével. Funkcióik és a felhasználói tapasztalatok alapján összeállítottuk ezt a listát a tíz legjobb csapatcsevegő alkalmazásról, amelyek közül választhat.

Kezdjük! ?

Mit kell figyelni a csapatcsevegő alkalmazásoknál?

A csapatcsevegő alkalmazások a munkahelyi tevékenységek központjai. Íme néhány paraméter, amelyeket a csevegőalkalmazások értékeléséhez használhat:

  • Azonnali üzenetküldés: Ez magától értetődő. A csapatcsevegő alkalmazás célja, hogy valós idejű, közvetlen kommunikációt tegyen lehetővé az egyes felhasználók és csoportok között.
  • Csoportos csevegés: Lehetőséget kell biztosítani csoportok létrehozására, hogy több csapattaggal egyszerre kommunikálhassanak és fájlokat osszanak meg.
  • Értesítések: A csapatcsevegő alkalmazásnak azonnal értesítenie kell a felhasználókat az új üzenetekről és tevékenységekről, hogy azok késedelem nélkül válaszolhassanak.
  • Fájlmegosztás: A csapatüzenetküldő alkalmazásnak vagy csevegőplatformnak gyors és hatékony módot kell biztosítania a fájlok – dokumentumok, képek és egyéb fájlok – megosztására, hogy gyors visszajelzést kaphassanak és a dolgok haladjanak.
  • Különálló alkalmazások különböző platformokon: A felhasználóknak lehetőségük kell lennie arra, hogy a Windows/Mac és Android/iOS rendszereken a webes, asztali és mobil alkalmazásokból is hozzáférjenek az üzenetküldő alkalmazáshoz.
  • Felhasználóbarát felület: A csevegőalkalmazás felhasználói felületének elég intuitívnak kell lennie ahhoz, hogy a felhasználók képzés nélkül is könnyedén eligazodjanak az alkalmazás funkciói között.
  • Integrációk: A csapat csevegőalkalmazásának jól kell integrálódnia a mindennapi munkamenetben használt eszközökhöz, például a CRM-hez, a naptárhoz, a videokonferencia-megoldáshoz stb.

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie egy üzleti csapat üzenetküldő alkalmazás kiválasztásakor, térjünk rá a tíz legjobb ajánlatunkra.

A 10 legjobb csapatcsevegő alkalmazás

1. ClickUp (A legjobb együttműködési és projektmenedzsment eszköz)

ClickUp 3.0 Bővített csevegő menü
A ClickUp csapatcsevegő alkalmazásával egyesítheti a csapat kommunikációját egy helyen, és könnyedén megoszthatja a frissítéseket, linkelhet forrásokat és együttműködhet.

A ClickUp egy all-in-one eszköz a csapatok közötti kommunikációhoz, együttműködéshez és projektmenedzsmenthez.

Bár sok csapatcsevegő alkalmazás alapvető üzenetküldési funkciókat kínál, olyan területeken, mint a projektmenedzsment és a feladatkövetés, nem teljesítenek jól. Ahhoz, hogy egy csevegőüzenetet a projekt kontextusában megértsenek, a csapatoknak több eszközt kell egyszerre használniuk, ami töredezett beszélgetésekhez és csökkent termelékenységhez vezet.

A ClickUphoz hasonló all-in-one eszközzel azonban csapata egyetlen platformon egyszerűsítheti a kommunikációt, az együttműködést és a projektmenedzsmentet, ezzel időt takarítva meg és növelve a hatékonyságot.

A ClickUp Chat használatával központosíthatja és kontextusba helyezheti a csapattal és a projekttel kapcsolatos megbeszéléseket, így ez egy holisztikus megoldás a kommunikációra és az együttműködésre. Fájlokat, feladatokat, videókat, képeket, hangklipeket és egyéb elemeket adhat hozzá a csevegőablakhoz, és biztos lehet benne, hogy üzenete hangosan és világosan eljut a címzetthez.

Így csökkentheti a kontextusváltást, növelheti a termelékenységet és racionalizálhatja a munkavégzést.

ClickUp 3.0 Feladatnézet Ellenőrzőlista
A ClickUp feladaton belül könnyedén létrehozhat és rendszerezhet részletes ellenőrzőlistákat a teendők csoportjaival, amelyeket akár más felhasználóknak is kioszthat.

A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-alapú asszisztense, kereshető tudásbázissá alakítja a munkaterületét. Gyors válaszokat kaphat a feladatokkal, dokumentumokkal és egyéb projekthez kapcsolódó információkkal kapcsolatban anélkül, hogy el kellene hagynia a csevegést. Időt takarít meg azáltal, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a projektösszefoglalók, a haladásról szóló frissítések és az állapotjelentések készítése, így Ön a valóban fontos munkára koncentrálhat.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Projektspecifikus csevegőcsatornák: Vezessen valós idejű beszélgetéseket csapatával a feladatokról és a projekt frissítésekről azáltal, hogy minden projekthez külön csatornát hoz létre a ClickUp Chat View segítségével.
  • Kontextusfüggő kommunikáció: Említsd meg a feladatokat vagy csatolj dokumentumokat közvetlenül a csevegésben, hogy kontextust adj a beszélgetéseidhez. Ez a funkció biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen, anélkül, hogy további információkért el kellene hagynia a csevegést.
  • Valós idejű üzenetküldés: folytassa a beszélgetést anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást. A Csevegés nézet lehetővé teszi, hogy azonnali megbeszéléseket folytasson a feladatokról és a frissítésekről.
  • Feladatkezelés: Ossza fel a nagyobb projektcélokat kezelhető feladatokra és alfeladatokra, ossza ki őket a csapat tagjai között, állítsa be a határidőket, adjon hozzá audio- és videofájlokat, és frissítse a feladat státuszát, hogy a ClickUp Tasks segítségével átlátható maradjon a projekt előrehaladása.
  • Feladat létrehozása a csevegésben: Néhány kattintással gyorsan feladatokat hozhat létre a csevegésből származó ötletekből.
ClickUp Feladatok
Hozzon létre hierarchikus feladatokkal, alfeladatokkal és ellenőrzőlistákkal rendelkező projekteket, hogy nyomon követhesse a projekt előrehaladását és figyelemmel kísérhesse a csapat munkaterhelését a ClickUp Tasks segítségével.
  • Dokumentumkezelés: Hozzon létre és osszon meg jól strukturált dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével, hogy rögzíthesse és rendszerezhesse csapata ötleteit, és azok könnyen hozzáférhetők legyenek.
ClickUp Docs
Dolgozzon együtt a ClickUp Docs-on valós időben vagy aszinkron módon, gépelési jelzésekkel és megjegyzésekkel.
  • Digitális táblák: Hívja meg csapattagjait csevegésre, hogy ötleteket gyűjtsenek és vizuálisan együttműködjenek a ClickUp Whiteboards segítségével. Kezdjen el együttműködni csapatával egy üres vásznon, hozzon létre gondolattérképeket és munkafolyamatokat, tegyen megjegyzéseket és adjon hozzá jegyzeteket, hogy ötleteket dolgozzon ki és fejlesszen.
ClickUp-Whiteboard
Vizuális együttműködés és ötletelés a ClickUp Whiteboards segítségével
  • Képernyőfelvétel: Rögzítsen gyors bemutató videókat, vagy ossza meg ötleteit és utasításait a csapattal videón keresztül a ClickUp Clips segítségével. Ossza meg ezeket a klipeket a csevegésen keresztül.
ClickUp Clips
Vezessen aszinkron videobeszélgetéseket a ClickUp Clips segítségével a zökkenőmentes csapatcsevegés érdekében.
  • Egyszerűsített értesítések: Személyre szabhatja az értesítéseket, hogy mindig naprakész legyen a legfontosabb dolgokkal kapcsolatban. A ClickUp lehetővé teszi, hogy finomhangolja a kapott értesítéseket, így nem árasztják el a csevegések, miközben továbbra is naprakész marad.

A ClickUp korlátai

  • A ClickUp összes fejlett funkciója nem érhető el a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot.
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomag kiegészítőjeként elérhető, havi 7 dollárért felhasználónként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Slack (A legjobb azonnali üzenetküldő és együttműködési eszköz)

Slack Dashboard
via Slack

A Slack egy széles körben használt csevegőalkalmazás, amely több mint 2000 eszközzel integrálható, és zökkenőmentesen illeszkedik bármely szervezet technológiai rendszerébe.

A Slack felhasználóbarát mobilalkalmazása fejlett funkciókat kínál, így Ön és csapata bárhol és bármikor folytathatja a munkával kapcsolatos beszélgetéseket. A csapat kommunikációját egyszerűsítheti úgy, hogy dedikált csatornákat (amelyek „#” jelöléssel kezdődnek) hoz létre konkrét témákhoz, megbeszélésekhez vagy célokhoz.

A Slack legjobb funkciói

  • Hozzon létre nyilvános vagy privát csatornákat. Kiválasztott csapattagokat adhat hozzá egy csatornához, hogy egy projekt vagy kezdeményezés körül összpontosított megbeszéléseket folytassanak.
  • Új tagokat vehet fel a beszélgetésbe, ha válaszában „@” jelöléssel megemlíti őket, és minden felhasználó, aki részt vesz egy szálban, értesítést kap az új válaszokról vagy tevékenységekről.
  • Ossza meg képeit, videóit, dokumentumait és fájlpreview-jait közvetlen üzenetben vagy csatornán keresztül gyors feltöltéssel és letöltéssel.
  • Indítson azonnali videotalálkozókat vagy megbeszéléseket, vagy küldjön hangüzeneteket közvetlenül az alkalmazásból.

A Slack korlátai

  • A Slack árazási struktúrája miatt kis csapatok számára megfizethetetlen lehet. Az ingyenes verzió korlátozott üzenetelőzményeket kínál és kevesebb integrációt támogat.
  • Nincsenek fejlett videokonferencia funkciók, mint például a találkozók ütemezése és a találkozók alatti jegyzetek készítése.

A Slack árai

  • Örökre ingyenes
  • Előny: 8,75 USD/hó felhasználónként
  • Business+: 15 USD/hó felhasználónként
  • Enterprise Grid: Egyedi árak
  • Slack AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként 10 dolláros felár ellenében.

Slack értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 32 000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

3. Microsoft Teams (A legjobb vállalati csapatmunka- és videokonferencia-platform)

Microsoft Teams irányítópult
via Microsoft

Bár a Microsoft Teams rendelkezik üzenetküldő felülettel, elsősorban nagy csapatok videokonferenciáira összpontosító eszközként lett kifejlesztve. Videotalálkozókat szervezhet, valamint online találkozókon és videocsevegéseken vehet részt webböngészőn, asztali alkalmazáson vagy mobilalkalmazáson keresztül. A Microsoft Teams élő kommentárokat és feliratokat is biztosít a videokonferenciákhoz.

A vállalati piacra kifejlesztett Teams az Office365 csomagban található, és zökkenőmentesen működik együtt az alkalmazások ökoszisztémájával.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

  • Cseréljen üzeneteket csapattársaival privát beszélgetések vagy csoportos csevegés útján.
  • Ossza meg fájljait és linkjeit más felhasználókkal vagy csoportokkal. A beszélgetés tetejére rögzített, dedikált Fájlok fül segítségével könnyedén megtalálhatja fájljait.
  • Indítson audio- és videohívásokat privát beszélgetésből, hozzon létre azonnali videokonferenciákat csoportos csevegésben akár 300 résztvevővel, vagy ütemezzen online találkozót a Naptár vagy az Outlook integrációk segítségével.

A Microsoft Teams korlátai

  • Egyes felhasználóknak nehézséget okozhat a Teams integrálása a technológiai rendszerükbe, ha szervezetük nem használja az Office365-öt.
  • Nem támogatja a fejlett feladat- és projektmenedzsmentet.

A Microsoft Teams árai

  • Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként
  • Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként
  • Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (9400+ értékelés)

4. Google Chat (a legjobb Google Workspace felhasználók számára)

Google Chat irányítópult
a Google Workspace-en keresztül

A Google Chat egy egyszerű, de funkcionális csevegőalkalmazás, amely olyan csapatok számára alkalmas, amelyeknek azonnali üzenetküldési és valós idejű videokonferencia funkciókra van szükségük. A legtöbb más csevegőalkalmazáshoz hasonlóan audio- és videofájlokat is hozzáadhat, valamint „térségeket” hozhat létre a csapattal, témával vagy projekttel kapcsolatos megbeszélésekhez.

Lehetővé teszi egyéni beszélgetéseket és akár 50 000 résztvevővel zajló nagyszabású csoportos csevegéseket.

A Google Chat legjobb funkciói

  • Zökkenőmentesen működik a többi Google Workspace alkalmazással: Gmail, Google Naptár, Google Drive stb.
  • Megkönnyíti a sorban egymás után megjelenő beszélgetéseket
  • Segít információkat találni a csevegésekben a kereső eszköz segítségével.
  • Összefoglalja a Google Assistanttal folytatott beszélgetéseket

A Google Chat korlátai

  • Nincsenek fejlett csevegési funkciók, például a linkek másolása bizonyos üzenetekhez.
  • Az alacsonyabb szintű csomagokban a tárhely korlátozott.

A Google Chat árai

  • Google Workspace Essentials: örökre ingyenes
  • Google Workspace Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként
  • Google Workspace Business Standard: 14,40 USD/hó felhasználónként
  • Google Workspace Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként
  • Google Workspace Enterprise: Egyedi árazás

Google Chat értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 2300 értékelés)

További információk: A 10 legjobb Google Chat alternatíva a csapatkommunikáció fejlesztéséhez

5. Pumble (A legjobb ingyenes Slack-alternatíva kis- és középvállalkozások számára)

Pumble Dashboard
via Pumble

A Pumble a csapatok közötti kommunikációt csatornákba szervezi, amelyek konkrét csapatokhoz, projektekhez vagy témákhoz kapcsolódnak. Lehetőség van egyéni vagy csoportos hang- és videotalálkozók szervezésére. A korlátlan üzenetelőzményeknek köszönhetően könnyen hozzáférhet az üzenetekhez és fájlokhoz.

A Pumble felhasználói felületének kialakítása, jellemzői és funkciói nagyban hasonlítanak a Slackéhez. Ha tehát csapatának olyan Slack-alternatívára van szüksége, amely segít elkerülni a magas felhasználói díjakat anélkül, hogy a kommunikációs funkciókban kompromisszumot kellene kötnie, akkor ne keressen tovább, mint a Pumble.

A Pumble legjobb funkciói:

  • A „Free Forever” csomaggal korlátlan számú felhasználót és üzenetelőzményeket kap.
  • A Slack-hez hasonló, felhasználóbarát felülettel segítheti a csapatok zökkenőmentes átállását.
  • Küldjön privát vagy csoportos azonnali üzeneteket, hozzon létre üzenetváltásokat és osszon meg fájlokat.

A Pumble korlátai

  • Az integrációk támogatása az alacsonyabb árkategóriában korlátozott.
  • A videohívásokon történő képernyőmegosztás csak a fizetős csomagokban elérhető.

A Pumble árai

  • Örökre ingyenes
  • Előny: 2,99 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 4,99 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 7,99 USD/hó felhasználónként

Pumble értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

További információ: 10 Pumble alternatíva csevegéshez és csapatkommunikációhoz 2024-ben

6. Chanty (A legjobb üzenetküldő és feladatkezelő eszköz)

Chanty Dashboard
via Chanty

A Chanty egy csapatcsevegő és kommunikációs platform beépített feladat- és projektkezelési funkciókkal, amelyek megkülönböztetik a listán szereplő legtöbb más eszköztől. Használható vállalati szintű bejelentésekhez és privát üzenetküldéshez, ütemezett és eltűnő üzenetekkel.

A Chanty legjobb funkciói

  • Hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat az üzenetekből, szervezze őket Kanban táblákon, állítsa be a határidőket, és kapjon emlékeztetőket a határidőkhöz.
  • Beszélje meg a frissítéseket csapatával szöveges és hangüzenetek segítségével
  • Tegyen audio- és videohívásokat, és mutassa meg a képernyőjét a gyorsabb együttműködés érdekében.

A Chantly korlátai

  • Nincs naptárnézet, amelyben a feladatokat idővonalon lehetne megjeleníteni, ezért a felhasználóknak manuálisan kell átnézniük a feladatok határidőit.
  • Korlátozott számú natív integrációval rendelkezik.

A Chanty árai

  • Örökre ingyenes
  • Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként

Chanty értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

7. Twist (A legjobb aszinkron kommunikációs eszköz távoli csapatok számára)

Twist Dashboard
via Twist

A Twist egy csapatkommunikációs alkalmazás, amelynek célja, hogy az aszinkron beszélgetések révén növelje a távoli csapatok termelékenységét. Ahelyett, hogy közvetlenül a csatornákba írnák az üzeneteket, a felhasználók fórumokon való részvételhez hasonlóan létrehoznak vagy hozzászólnak egy csatorna belsejében található szálakhoz. A felületet úgy tervezték, hogy minimálisra csökkentsék a zavaró tényezőket, így egyetlen beszélgetés sem vész el.

A Twist legjobb funkciói

  • Tartsa a beszélgetéseket fókuszált és szervezett állapotban az aszinkron szálak segítségével
  • Formázza szöveges válaszait az üzenetszerkesztő segítségével, és reagáljon az üzenetekre emojikkal.
  • Küldjön közvetlen üzeneteket csapattársainak, és folytasson egyéni beszélgetéseket!
  • A hatékony keresőfunkció segítségével gyorsan megtalálhatja a szálakban szereplő információkat.

A Twist korlátai

  • Nincs valós idejű kommunikáció
  • Ha csapata az azonnali üzenetküldéshez szokott, az aszinkron szálú beszélgetésekhez való alkalmazkodás nehezebb lehet.
  • Korlátozott natív integrációk harmadik féltől származó szoftverekkel

Twist árak

  • Ingyenes
  • Korlátlan: 8 USD/hó felhasználónként

Twist értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

8. Flock (A legjobb együttműködési központ szervezetek számára)

Flock Dashboard
via Flock

A Flock Team Messenger minden olyan alapvető funkcióval rendelkezik, amelyet egy csapatcsevegő alkalmazástól elvárhat: beszélgetési csatornák, videokonferenciák, fájlmegosztás stb.

Segít a feladatok nyomon követésében is jegyzetekkel, emlékeztetőkkal és teendőkkel. Az interfész és a navigáció számos hasonlósága miatt kiváló alternatívája lehet a Microsoft Teamsnek.

A Flock legjobb funkciói

  • Csatornák segítségével egyszerűsítheti a teljes csapattal folytatott beszélgetéseket, és a csatornában található bejegyzésekre válaszolva vitathozható témákat hozhat létre.
  • Tegyen audio- és videohívásokat privát beszélgetésekben vagy csoportos hívásokhoz létrehozott csatornákon.
  • Ossza meg fájljait biztonságosan más felhasználókkal vagy csapatokkal, és gyorsan férjen hozzá az összes, a munkaterületén megosztott fájlhoz.

A Flock korlátai

  • Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a rossz képminőség rontotta a kommunikációt fontos megbeszélések során.
  • Lehet, hogy nem integrálható az összes olyan speciális eszközzel vagy alkalmazással, amelyre a csapata támaszkodik, ezért manuális megoldásokra vagy további lépésekre lehet szükség.

Flock árak

  • Ingyenes
  • Előny: 6 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árak

Flock értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

9. Troop Messenger (A legjobb kommunikációs alkalmazás távoli csapatok számára)

A TroopMessenger alkalmazás használata a csapatokkal való kommunikációhoz
via TroopMessenger

A Troop Messenger egy együttműködési és azonnali üzenetküldő eszköz, amelyet olyan csapatok számára fejlesztettek ki, akik biztonságos platformot keresnek üzleti kommunikációhoz és feladatkezeléshez. Megkönnyíti a csapatok közötti kommunikációt csevegés, hang- és videohívások, valamint képernyőmegosztás segítségével. A Troop egyedülálló tulajdonsága a biztonság, így akár bizalmas üzeneteket is küldhet egy privát csevegőablakban, amely önmegsemmisítő és nem hagy csevegési előzményeket.

A Troop legjobb funkciói

  • Biztosítsa munkavégzéshez kapcsolódó beszélgetéseit végpontok közötti titkosítással
  • Üzeneteket és fájlokat küldhet egyszerre több felhasználónak anélkül, hogy további csatornákat kellene létrehoznia.
  • Ossza meg fájljait egyéni beszélgetésekben vagy csoportos csevegésekben, és tekintse meg a megosztott fájlok előnézetét.

Csapatkorlátozások

  • A mobil verzió lassabb lehet, mint a számítógépes alkalmazás.
  • Nincs ingyenes csomag; a Troop csak hétnapos ingyenes próbaidőt kínál.

Troop árak

  • Prémium: 2,50 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 5 USD/hó felhasználónként
  • Superior: 9 USD/hó felhasználónként

Csapatértékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (70+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

10. Zoho Cliq (A legjobb csapatkommunikációs alkalmazás a Zoho ökoszisztémában működő szervezetek számára)

Zoho Cliq csapatkommunikációs eszköz
via Zoho

A Cliq a Zoho alkalmazáscsomag üzleti üzenetküldő alkalmazása. Ez egy könnyű, gyors csapatcsevegő szoftver, amely zökkenőmentesen integrálódik a Zoho üzleti alkalmazáscsomagjába. A csatornán zajló fontos beszélgetéseket privát közvetlen üzenetekké alakíthatja, és videó streameket rendezhet fontos bejelentések vagy városi gyűlések lebonyolítására.

A Zoho Cliq legjobb funkciói

  • Több beszélgetés megtekintése egyetlen ablakban
  • Korlátlan számú audio- és videohívás kezdeményezése képernyőmegosztási opciókkal
  • Ossza meg fájljait csatornákon keresztül, és folytasson szálakba rendezett beszélgetéseket kommentek segítségével.

A Zoho Cliq korlátai

  • Nincs lehetőség az értesítések vagy a csevegőablak elrendezésének testreszabására
  • Nincs támogatás PDF-ek és képek jelöléséhez vagy megjegyzések hozzáadásához

Zoho Cliq árak

  • Ingyenes
  • Standard: 18 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 2 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 4 USD/hó felhasználónként

Zoho Cliq értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

Használja a ClickUp alkalmazást a hatékony csapatkommunikációhoz

A csapatcsevegő alkalmazások számos olyan funkciót kínálnak, amelyek egyszerűsíthetik a szervezeten belüli kommunikációt: azonnali üzenetküldés, hang- és videohívások, fájlmegosztás stb. A munkahelyi kommunikáció azonban gyakran a feladatok és projektek körül forog. Ha a csapatcsevegő alkalmazás nem támogatja a feladatkezelést, a csapat beszélgetései több eszköz között lesznek szétszórva.

Tudjuk, hogy a több alkalmazás közötti váltás jelentősen csökkentheti a termelékenységet. És itt jön a ClickUp segítségére, mint all-in-one megoldás. Egyetlen platformon egyesíti a feladat- és projektmenedzsmentet, a csapatmunkát és a csapatcsevegést.

Csapata még ma elindulhat a ClickUp használatával. A feladatok, sprintek, Kanban táblák, dokumentumok, táblák és valós idejű csevegés minden csomagban elérhető, beleértve az örökre ingyenes csomagot is.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on.

