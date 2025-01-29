A 10 legjobb csapatcsoportos csevegőalkalmazás vállalkozások számára 2025-ben

A csapat tagjai közötti azonnali kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, hogy bármely projekt zökkenőmentesen haladjon. Régen a munkatársak e-maileket váltottak egymással a csapaton belüli kommunikációhoz. Az idő múlásával a nehézkes e-mail-váltásokon keresztüli projektkommunikáció gyakorlatilag a múlté lett.
A mai digitális munkahelyeken a zökkenőmentes és hatékony csapatmunka érdekében előnyben részesítik az üzenetküldő alkalmazásokat és a csevegőeszközöket. Természetesen ezek kiválóan alkalmasak arra is, hogy macskás képeket küldjünk a kollégáinknak! ?
Csapatommal sok időt töltöttünk a piacon elérhető legnépszerűbb csapatcsevegő alkalmazások értékelésével. Funkcióik és a felhasználói tapasztalatok alapján összeállítottuk ezt a listát a tíz legjobb csapatcsevegő alkalmazásról, amelyek közül választhat.
Kezdjük! ?
Mit kell figyelni a csapatcsevegő alkalmazásoknál?
A csapatcsevegő alkalmazások a munkahelyi tevékenységek központjai. Íme néhány paraméter, amelyeket a csevegőalkalmazások értékeléséhez használhat:
- Azonnali üzenetküldés: Ez magától értetődő. A csapatcsevegő alkalmazás célja, hogy valós idejű, közvetlen kommunikációt tegyen lehetővé az egyes felhasználók és csoportok között.
- Csoportos csevegés: Lehetőséget kell biztosítani csoportok létrehozására, hogy több csapattaggal egyszerre kommunikálhassanak és fájlokat osszanak meg.
- Értesítések: A csapatcsevegő alkalmazásnak azonnal értesítenie kell a felhasználókat az új üzenetekről és tevékenységekről, hogy azok késedelem nélkül válaszolhassanak.
- Fájlmegosztás: A csapatüzenetküldő alkalmazásnak vagy csevegőplatformnak gyors és hatékony módot kell biztosítania a fájlok – dokumentumok, képek és egyéb fájlok – megosztására, hogy gyors visszajelzést kaphassanak és a dolgok haladjanak.
- Különálló alkalmazások különböző platformokon: A felhasználóknak lehetőségük kell lennie arra, hogy a Windows/Mac és Android/iOS rendszereken a webes, asztali és mobil alkalmazásokból is hozzáférjenek az üzenetküldő alkalmazáshoz.
- Felhasználóbarát felület: A csevegőalkalmazás felhasználói felületének elég intuitívnak kell lennie ahhoz, hogy a felhasználók képzés nélkül is könnyedén eligazodjanak az alkalmazás funkciói között.
- Integrációk: A csapat csevegőalkalmazásának jól kell integrálódnia a mindennapi munkamenetben használt eszközökhöz, például a CRM-hez, a naptárhoz, a videokonferencia-megoldáshoz stb.
Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie egy üzleti csapat üzenetküldő alkalmazás kiválasztásakor, térjünk rá a tíz legjobb ajánlatunkra.
A 10 legjobb csapatcsevegő alkalmazás
1. ClickUp (A legjobb együttműködési és projektmenedzsment eszköz)
A ClickUp egy all-in-one eszköz a csapatok közötti kommunikációhoz, együttműködéshez és projektmenedzsmenthez.
Bár sok csapatcsevegő alkalmazás alapvető üzenetküldési funkciókat kínál, olyan területeken, mint a projektmenedzsment és a feladatkövetés, nem teljesítenek jól. Ahhoz, hogy egy csevegőüzenetet a projekt kontextusában megértsenek, a csapatoknak több eszközt kell egyszerre használniuk, ami töredezett beszélgetésekhez és csökkent termelékenységhez vezet.
A ClickUphoz hasonló all-in-one eszközzel azonban csapata egyetlen platformon egyszerűsítheti a kommunikációt, az együttműködést és a projektmenedzsmentet, ezzel időt takarítva meg és növelve a hatékonyságot.
A ClickUp Chat használatával központosíthatja és kontextusba helyezheti a csapattal és a projekttel kapcsolatos megbeszéléseket, így ez egy holisztikus megoldás a kommunikációra és az együttműködésre. Fájlokat, feladatokat, videókat, képeket, hangklipeket és egyéb elemeket adhat hozzá a csevegőablakhoz, és biztos lehet benne, hogy üzenete hangosan és világosan eljut a címzetthez.
Így csökkentheti a kontextusváltást, növelheti a termelékenységet és racionalizálhatja a munkavégzést.
A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-alapú asszisztense, kereshető tudásbázissá alakítja a munkaterületét. Gyors válaszokat kaphat a feladatokkal, dokumentumokkal és egyéb projekthez kapcsolódó információkkal kapcsolatban anélkül, hogy el kellene hagynia a csevegést. Időt takarít meg azáltal, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a projektösszefoglalók, a haladásról szóló frissítések és az állapotjelentések készítése, így Ön a valóban fontos munkára koncentrálhat.
A ClickUp legjobb funkciói
- Projektspecifikus csevegőcsatornák: Vezessen valós idejű beszélgetéseket csapatával a feladatokról és a projekt frissítésekről azáltal, hogy minden projekthez külön csatornát hoz létre a ClickUp Chat View segítségével.
- Kontextusfüggő kommunikáció: Említsd meg a feladatokat vagy csatolj dokumentumokat közvetlenül a csevegésben, hogy kontextust adj a beszélgetéseidhez. Ez a funkció biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen, anélkül, hogy további információkért el kellene hagynia a csevegést.
- Valós idejű üzenetküldés: folytassa a beszélgetést anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást. A Csevegés nézet lehetővé teszi, hogy azonnali megbeszéléseket folytasson a feladatokról és a frissítésekről.
- Feladatkezelés: Ossza fel a nagyobb projektcélokat kezelhető feladatokra és alfeladatokra, ossza ki őket a csapat tagjai között, állítsa be a határidőket, adjon hozzá audio- és videofájlokat, és frissítse a feladat státuszát, hogy a ClickUp Tasks segítségével átlátható maradjon a projekt előrehaladása.
- Feladat létrehozása a csevegésben: Néhány kattintással gyorsan feladatokat hozhat létre a csevegésből származó ötletekből.
- Dokumentumkezelés: Hozzon létre és osszon meg jól strukturált dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével, hogy rögzíthesse és rendszerezhesse csapata ötleteit, és azok könnyen hozzáférhetők legyenek.
- Digitális táblák: Hívja meg csapattagjait csevegésre, hogy ötleteket gyűjtsenek és vizuálisan együttműködjenek a ClickUp Whiteboards segítségével. Kezdjen el együttműködni csapatával egy üres vásznon, hozzon létre gondolattérképeket és munkafolyamatokat, tegyen megjegyzéseket és adjon hozzá jegyzeteket, hogy ötleteket dolgozzon ki és fejlesszen.
- Képernyőfelvétel: Rögzítsen gyors bemutató videókat, vagy ossza meg ötleteit és utasításait a csapattal videón keresztül a ClickUp Clips segítségével. Ossza meg ezeket a klipeket a csevegésen keresztül.
- Egyszerűsített értesítések: Személyre szabhatja az értesítéseket, hogy mindig naprakész legyen a legfontosabb dolgokkal kapcsolatban. A ClickUp lehetővé teszi, hogy finomhangolja a kapott értesítéseket, így nem árasztják el a csevegések, miközben továbbra is naprakész marad.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp összes fejlett funkciója nem érhető el a mobilalkalmazásban.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot.
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomag kiegészítőjeként elérhető, havi 7 dollárért felhasználónként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Slack (A legjobb azonnali üzenetküldő és együttműködési eszköz)
A Slack egy széles körben használt csevegőalkalmazás, amely több mint 2000 eszközzel integrálható, és zökkenőmentesen illeszkedik bármely szervezet technológiai rendszerébe.
A Slack felhasználóbarát mobilalkalmazása fejlett funkciókat kínál, így Ön és csapata bárhol és bármikor folytathatja a munkával kapcsolatos beszélgetéseket. A csapat kommunikációját egyszerűsítheti úgy, hogy dedikált csatornákat (amelyek „#” jelöléssel kezdődnek) hoz létre konkrét témákhoz, megbeszélésekhez vagy célokhoz.
A Slack legjobb funkciói
- Hozzon létre nyilvános vagy privát csatornákat. Kiválasztott csapattagokat adhat hozzá egy csatornához, hogy egy projekt vagy kezdeményezés körül összpontosított megbeszéléseket folytassanak.
- Új tagokat vehet fel a beszélgetésbe, ha válaszában „@” jelöléssel megemlíti őket, és minden felhasználó, aki részt vesz egy szálban, értesítést kap az új válaszokról vagy tevékenységekről.
- Ossza meg képeit, videóit, dokumentumait és fájlpreview-jait közvetlen üzenetben vagy csatornán keresztül gyors feltöltéssel és letöltéssel.
- Indítson azonnali videotalálkozókat vagy megbeszéléseket, vagy küldjön hangüzeneteket közvetlenül az alkalmazásból.
A Slack korlátai
- A Slack árazási struktúrája miatt kis csapatok számára megfizethetetlen lehet. Az ingyenes verzió korlátozott üzenetelőzményeket kínál és kevesebb integrációt támogat.
- Nincsenek fejlett videokonferencia funkciók, mint például a találkozók ütemezése és a találkozók alatti jegyzetek készítése.
A Slack árai
- Örökre ingyenes
- Előny: 8,75 USD/hó felhasználónként
- Business+: 15 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Grid: Egyedi árak
- Slack AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként 10 dolláros felár ellenében.
Slack értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 32 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)
3. Microsoft Teams (A legjobb vállalati csapatmunka- és videokonferencia-platform)
Bár a Microsoft Teams rendelkezik üzenetküldő felülettel, elsősorban nagy csapatok videokonferenciáira összpontosító eszközként lett kifejlesztve. Videotalálkozókat szervezhet, valamint online találkozókon és videocsevegéseken vehet részt webböngészőn, asztali alkalmazáson vagy mobilalkalmazáson keresztül. A Microsoft Teams élő kommentárokat és feliratokat is biztosít a videokonferenciákhoz.
A vállalati piacra kifejlesztett Teams az Office365 csomagban található, és zökkenőmentesen működik együtt az alkalmazások ökoszisztémájával.
A Microsoft Teams legjobb funkciói
- Cseréljen üzeneteket csapattársaival privát beszélgetések vagy csoportos csevegés útján.
- Ossza meg fájljait és linkjeit más felhasználókkal vagy csoportokkal. A beszélgetés tetejére rögzített, dedikált Fájlok fül segítségével könnyedén megtalálhatja fájljait.
- Indítson audio- és videohívásokat privát beszélgetésből, hozzon létre azonnali videokonferenciákat csoportos csevegésben akár 300 résztvevővel, vagy ütemezzen online találkozót a Naptár vagy az Outlook integrációk segítségével.
A Microsoft Teams korlátai
- Egyes felhasználóknak nehézséget okozhat a Teams integrálása a technológiai rendszerükbe, ha szervezetük nem használja az Office365-öt.
- Nem támogatja a fejlett feladat- és projektmenedzsmentet.
A Microsoft Teams árai
- Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként
Microsoft Teams értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (9400+ értékelés)
4. Google Chat (a legjobb Google Workspace felhasználók számára)
A Google Chat egy egyszerű, de funkcionális csevegőalkalmazás, amely olyan csapatok számára alkalmas, amelyeknek azonnali üzenetküldési és valós idejű videokonferencia funkciókra van szükségük. A legtöbb más csevegőalkalmazáshoz hasonlóan audio- és videofájlokat is hozzáadhat, valamint „térségeket” hozhat létre a csapattal, témával vagy projekttel kapcsolatos megbeszélésekhez.
Lehetővé teszi egyéni beszélgetéseket és akár 50 000 résztvevővel zajló nagyszabású csoportos csevegéseket.
A Google Chat legjobb funkciói
- Zökkenőmentesen működik a többi Google Workspace alkalmazással: Gmail, Google Naptár, Google Drive stb.
- Megkönnyíti a sorban egymás után megjelenő beszélgetéseket
- Segít információkat találni a csevegésekben a kereső eszköz segítségével.
- Összefoglalja a Google Assistanttal folytatott beszélgetéseket
A Google Chat korlátai
- Nincsenek fejlett csevegési funkciók, például a linkek másolása bizonyos üzenetekhez.
- Az alacsonyabb szintű csomagokban a tárhely korlátozott.
A Google Chat árai
- Google Workspace Essentials: örökre ingyenes
- Google Workspace Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként
- Google Workspace Business Standard: 14,40 USD/hó felhasználónként
- Google Workspace Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként
- Google Workspace Enterprise: Egyedi árazás
Google Chat értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2300 értékelés)
További információk: A 10 legjobb Google Chat alternatíva a csapatkommunikáció fejlesztéséhez
5. Pumble (A legjobb ingyenes Slack-alternatíva kis- és középvállalkozások számára)
A Pumble a csapatok közötti kommunikációt csatornákba szervezi, amelyek konkrét csapatokhoz, projektekhez vagy témákhoz kapcsolódnak. Lehetőség van egyéni vagy csoportos hang- és videotalálkozók szervezésére. A korlátlan üzenetelőzményeknek köszönhetően könnyen hozzáférhet az üzenetekhez és fájlokhoz.
A Pumble felhasználói felületének kialakítása, jellemzői és funkciói nagyban hasonlítanak a Slackéhez. Ha tehát csapatának olyan Slack-alternatívára van szüksége, amely segít elkerülni a magas felhasználói díjakat anélkül, hogy a kommunikációs funkciókban kompromisszumot kellene kötnie, akkor ne keressen tovább, mint a Pumble.
A Pumble legjobb funkciói:
- A „Free Forever” csomaggal korlátlan számú felhasználót és üzenetelőzményeket kap.
- A Slack-hez hasonló, felhasználóbarát felülettel segítheti a csapatok zökkenőmentes átállását.
- Küldjön privát vagy csoportos azonnali üzeneteket, hozzon létre üzenetváltásokat és osszon meg fájlokat.
A Pumble korlátai
- Az integrációk támogatása az alacsonyabb árkategóriában korlátozott.
- A videohívásokon történő képernyőmegosztás csak a fizetős csomagokban elérhető.
A Pumble árai
- Örökre ingyenes
- Előny: 2,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 4,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 7,99 USD/hó felhasználónként
Pumble értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
További információ: 10 Pumble alternatíva csevegéshez és csapatkommunikációhoz 2024-ben
6. Chanty (A legjobb üzenetküldő és feladatkezelő eszköz)
A Chanty egy csapatcsevegő és kommunikációs platform beépített feladat- és projektkezelési funkciókkal, amelyek megkülönböztetik a listán szereplő legtöbb más eszköztől. Használható vállalati szintű bejelentésekhez és privát üzenetküldéshez, ütemezett és eltűnő üzenetekkel.
A Chanty legjobb funkciói
- Hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat az üzenetekből, szervezze őket Kanban táblákon, állítsa be a határidőket, és kapjon emlékeztetőket a határidőkhöz.
- Beszélje meg a frissítéseket csapatával szöveges és hangüzenetek segítségével
- Tegyen audio- és videohívásokat, és mutassa meg a képernyőjét a gyorsabb együttműködés érdekében.
A Chantly korlátai
- Nincs naptárnézet, amelyben a feladatokat idővonalon lehetne megjeleníteni, ezért a felhasználóknak manuálisan kell átnézniük a feladatok határidőit.
- Korlátozott számú natív integrációval rendelkezik.
A Chanty árai
- Örökre ingyenes
- Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként
Chanty értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. Twist (A legjobb aszinkron kommunikációs eszköz távoli csapatok számára)
A Twist egy csapatkommunikációs alkalmazás, amelynek célja, hogy az aszinkron beszélgetések révén növelje a távoli csapatok termelékenységét. Ahelyett, hogy közvetlenül a csatornákba írnák az üzeneteket, a felhasználók fórumokon való részvételhez hasonlóan létrehoznak vagy hozzászólnak egy csatorna belsejében található szálakhoz. A felületet úgy tervezték, hogy minimálisra csökkentsék a zavaró tényezőket, így egyetlen beszélgetés sem vész el.
A Twist legjobb funkciói
- Tartsa a beszélgetéseket fókuszált és szervezett állapotban az aszinkron szálak segítségével
- Formázza szöveges válaszait az üzenetszerkesztő segítségével, és reagáljon az üzenetekre emojikkal.
- Küldjön közvetlen üzeneteket csapattársainak, és folytasson egyéni beszélgetéseket!
- A hatékony keresőfunkció segítségével gyorsan megtalálhatja a szálakban szereplő információkat.
A Twist korlátai
- Nincs valós idejű kommunikáció
- Ha csapata az azonnali üzenetküldéshez szokott, az aszinkron szálú beszélgetésekhez való alkalmazkodás nehezebb lehet.
- Korlátozott natív integrációk harmadik féltől származó szoftverekkel
Twist árak
- Ingyenes
- Korlátlan: 8 USD/hó felhasználónként
Twist értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Flock (A legjobb együttműködési központ szervezetek számára)
A Flock Team Messenger minden olyan alapvető funkcióval rendelkezik, amelyet egy csapatcsevegő alkalmazástól elvárhat: beszélgetési csatornák, videokonferenciák, fájlmegosztás stb.
Segít a feladatok nyomon követésében is jegyzetekkel, emlékeztetőkkal és teendőkkel. Az interfész és a navigáció számos hasonlósága miatt kiváló alternatívája lehet a Microsoft Teamsnek.
A Flock legjobb funkciói
- Csatornák segítségével egyszerűsítheti a teljes csapattal folytatott beszélgetéseket, és a csatornában található bejegyzésekre válaszolva vitathozható témákat hozhat létre.
- Tegyen audio- és videohívásokat privát beszélgetésekben vagy csoportos hívásokhoz létrehozott csatornákon.
- Ossza meg fájljait biztonságosan más felhasználókkal vagy csapatokkal, és gyorsan férjen hozzá az összes, a munkaterületén megosztott fájlhoz.
A Flock korlátai
- Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a rossz képminőség rontotta a kommunikációt fontos megbeszélések során.
- Lehet, hogy nem integrálható az összes olyan speciális eszközzel vagy alkalmazással, amelyre a csapata támaszkodik, ezért manuális megoldásokra vagy további lépésekre lehet szükség.
Flock árak
- Ingyenes
- Előny: 6 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árak
Flock értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
9. Troop Messenger (A legjobb kommunikációs alkalmazás távoli csapatok számára)
A Troop Messenger egy együttműködési és azonnali üzenetküldő eszköz, amelyet olyan csapatok számára fejlesztettek ki, akik biztonságos platformot keresnek üzleti kommunikációhoz és feladatkezeléshez. Megkönnyíti a csapatok közötti kommunikációt csevegés, hang- és videohívások, valamint képernyőmegosztás segítségével. A Troop egyedülálló tulajdonsága a biztonság, így akár bizalmas üzeneteket is küldhet egy privát csevegőablakban, amely önmegsemmisítő és nem hagy csevegési előzményeket.
A Troop legjobb funkciói
- Biztosítsa munkavégzéshez kapcsolódó beszélgetéseit végpontok közötti titkosítással
- Üzeneteket és fájlokat küldhet egyszerre több felhasználónak anélkül, hogy további csatornákat kellene létrehoznia.
- Ossza meg fájljait egyéni beszélgetésekben vagy csoportos csevegésekben, és tekintse meg a megosztott fájlok előnézetét.
Csapatkorlátozások
- A mobil verzió lassabb lehet, mint a számítógépes alkalmazás.
- Nincs ingyenes csomag; a Troop csak hétnapos ingyenes próbaidőt kínál.
Troop árak
- Prémium: 2,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 5 USD/hó felhasználónként
- Superior: 9 USD/hó felhasználónként
Csapatértékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (70+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. Zoho Cliq (A legjobb csapatkommunikációs alkalmazás a Zoho ökoszisztémában működő szervezetek számára)
A Cliq a Zoho alkalmazáscsomag üzleti üzenetküldő alkalmazása. Ez egy könnyű, gyors csapatcsevegő szoftver, amely zökkenőmentesen integrálódik a Zoho üzleti alkalmazáscsomagjába. A csatornán zajló fontos beszélgetéseket privát közvetlen üzenetekké alakíthatja, és videó streameket rendezhet fontos bejelentések vagy városi gyűlések lebonyolítására.
A Zoho Cliq legjobb funkciói
- Több beszélgetés megtekintése egyetlen ablakban
- Korlátlan számú audio- és videohívás kezdeményezése képernyőmegosztási opciókkal
- Ossza meg fájljait csatornákon keresztül, és folytasson szálakba rendezett beszélgetéseket kommentek segítségével.
A Zoho Cliq korlátai
- Nincs lehetőség az értesítések vagy a csevegőablak elrendezésének testreszabására
- Nincs támogatás PDF-ek és képek jelöléséhez vagy megjegyzések hozzáadásához
Zoho Cliq árak
- Ingyenes
- Standard: 18 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 2 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 4 USD/hó felhasználónként
Zoho Cliq értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)
Használja a ClickUp alkalmazást a hatékony csapatkommunikációhoz
A csapatcsevegő alkalmazások számos olyan funkciót kínálnak, amelyek egyszerűsíthetik a szervezeten belüli kommunikációt: azonnali üzenetküldés, hang- és videohívások, fájlmegosztás stb. A munkahelyi kommunikáció azonban gyakran a feladatok és projektek körül forog. Ha a csapatcsevegő alkalmazás nem támogatja a feladatkezelést, a csapat beszélgetései több eszköz között lesznek szétszórva.
Tudjuk, hogy a több alkalmazás közötti váltás jelentősen csökkentheti a termelékenységet. És itt jön a ClickUp segítségére, mint all-in-one megoldás. Egyetlen platformon egyesíti a feladat- és projektmenedzsmentet, a csapatmunkát és a csapatcsevegést.
Csapata még ma elindulhat a ClickUp használatával. A feladatok, sprintek, Kanban táblák, dokumentumok, táblák és valós idejű csevegés minden csomagban elérhető, beleértve az örökre ingyenes csomagot is.