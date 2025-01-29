A 10 legjobb csapatcsoportos csevegőalkalmazás vállalkozások számára 2025-ben

A csapat tagjai közötti azonnali kommunikáció elengedhetetlen ahhoz, hogy bármely projekt zökkenőmentesen haladjon. Régen a munkatársak e-maileket váltottak egymással a csapaton belüli kommunikációhoz. Az idő múlásával a nehézkes e-mail-váltásokon keresztüli projektkommunikáció gyakorlatilag a múlté lett.

A mai digitális munkahelyeken a zökkenőmentes és hatékony csapatmunka érdekében előnyben részesítik az üzenetküldő alkalmazásokat és a csevegőeszközöket. Természetesen ezek kiválóan alkalmasak arra is, hogy macskás képeket küldjünk a kollégáinknak! ?

Csapatommal sok időt töltöttünk a piacon elérhető legnépszerűbb csapatcsevegő alkalmazások értékelésével. Funkcióik és a felhasználói tapasztalatok alapján összeállítottuk ezt a listát a tíz legjobb csapatcsevegő alkalmazásról, amelyek közül választhat.

Kezdjük! ?

Mit kell figyelni a csapatcsevegő alkalmazásoknál?

A csapatcsevegő alkalmazások a munkahelyi tevékenységek központjai. Íme néhány paraméter, amelyeket a csevegőalkalmazások értékeléséhez használhat:

Azonnali üzenetküldés: Ez magától értetődő. A csapatcsevegő alkalmazás célja, hogy valós idejű, közvetlen kommunikációt tegyen lehetővé az egyes felhasználók és csoportok között.

Csoportos csevegés: Lehetőséget kell biztosítani csoportok létrehozására, hogy több csapattaggal egyszerre kommunikálhassanak és fájlokat osszanak meg.

Értesítések: A csapatcsevegő alkalmazásnak azonnal értesítenie kell a felhasználókat az új üzenetekről és tevékenységekről, hogy azok késedelem nélkül válaszolhassanak.

Fájlmegosztás: A csapatüzenetküldő alkalmazásnak vagy csevegőplatformnak gyors és hatékony módot kell biztosítania a fájlok – dokumentumok, képek és egyéb fájlok – megosztására, hogy gyors visszajelzést kaphassanak és a dolgok haladjanak.

Különálló alkalmazások különböző platformokon: A felhasználóknak lehetőségük kell lennie arra, hogy a Windows/Mac és Android/iOS rendszereken a webes, asztali és mobil alkalmazásokból is hozzáférjenek az üzenetküldő alkalmazáshoz.

Felhasználóbarát felület: A csevegőalkalmazás felhasználói felületének elég intuitívnak kell lennie ahhoz, hogy a felhasználók képzés nélkül is könnyedén eligazodjanak az alkalmazás funkciói között.

Integrációk: A csapat csevegőalkalmazásának jól kell integrálódnia a mindennapi munkamenetben használt eszközökhöz, például a CRM-hez, a naptárhoz, a videokonferencia-megoldáshoz stb.

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie egy üzleti csapat üzenetküldő alkalmazás kiválasztásakor, térjünk rá a tíz legjobb ajánlatunkra.

A 10 legjobb csapatcsevegő alkalmazás

1. ClickUp (A legjobb együttműködési és projektmenedzsment eszköz)

A ClickUp csapatcsevegő alkalmazásával egyesítheti a csapat kommunikációját egy helyen, és könnyedén megoszthatja a frissítéseket, linkelhet forrásokat és együttműködhet.

A ClickUp egy all-in-one eszköz a csapatok közötti kommunikációhoz, együttműködéshez és projektmenedzsmenthez.

Bár sok csapatcsevegő alkalmazás alapvető üzenetküldési funkciókat kínál, olyan területeken, mint a projektmenedzsment és a feladatkövetés, nem teljesítenek jól. Ahhoz, hogy egy csevegőüzenetet a projekt kontextusában megértsenek, a csapatoknak több eszközt kell egyszerre használniuk, ami töredezett beszélgetésekhez és csökkent termelékenységhez vezet.

A ClickUphoz hasonló all-in-one eszközzel azonban csapata egyetlen platformon egyszerűsítheti a kommunikációt, az együttműködést és a projektmenedzsmentet, ezzel időt takarítva meg és növelve a hatékonyságot.

A ClickUp Chat használatával központosíthatja és kontextusba helyezheti a csapattal és a projekttel kapcsolatos megbeszéléseket, így ez egy holisztikus megoldás a kommunikációra és az együttműködésre. Fájlokat, feladatokat, videókat, képeket, hangklipeket és egyéb elemeket adhat hozzá a csevegőablakhoz, és biztos lehet benne, hogy üzenete hangosan és világosan eljut a címzetthez.

Így csökkentheti a kontextusváltást, növelheti a termelékenységet és racionalizálhatja a munkavégzést.

A ClickUp feladaton belül könnyedén létrehozhat és rendszerezhet részletes ellenőrzőlistákat a teendők csoportjaival, amelyeket akár más felhasználóknak is kioszthat.

A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-alapú asszisztense, kereshető tudásbázissá alakítja a munkaterületét. Gyors válaszokat kaphat a feladatokkal, dokumentumokkal és egyéb projekthez kapcsolódó információkkal kapcsolatban anélkül, hogy el kellene hagynia a csevegést. Időt takarít meg azáltal, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a projektösszefoglalók, a haladásról szóló frissítések és az állapotjelentések készítése, így Ön a valóban fontos munkára koncentrálhat.

A ClickUp legjobb funkciói

Projektspecifikus csevegőcsatornák: Vezessen valós idejű beszélgetéseket csapatával a feladatokról és a projekt frissítésekről azáltal, hogy minden projekthez külön csatornát hoz létre a ClickUp Chat View segítségével.

Kontextusfüggő kommunikáció: Említsd meg a feladatokat vagy csatolj dokumentumokat közvetlenül a csevegésben, hogy kontextust adj a beszélgetéseidhez. Ez a funkció biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen, anélkül, hogy további információkért el kellene hagynia a csevegést.

Valós idejű üzenetküldés: folytassa a beszélgetést anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást. A Csevegés nézet lehetővé teszi, hogy azonnali megbeszéléseket folytasson a feladatokról és a frissítésekről.

Feladatkezelés: Ossza fel a nagyobb projektcélokat kezelhető feladatokra és alfeladatokra, ossza ki őket a csapat tagjai között, állítsa be a határidőket, adjon hozzá audio- és videofájlokat, és frissítse a feladat státuszát, hogy Ossza fel a nagyobb projektcélokat kezelhető feladatokra és alfeladatokra, ossza ki őket a csapat tagjai között, állítsa be a határidőket, adjon hozzá audio- és videofájlokat, és frissítse a feladat státuszát, hogy a ClickUp Tasks segítségével átlátható maradjon a projekt előrehaladása.

Feladat létrehozása a csevegésben: Néhány kattintással gyorsan feladatokat hozhat létre a csevegésből származó ötletekből.

Hozzon létre hierarchikus feladatokkal, alfeladatokkal és ellenőrzőlistákkal rendelkező projekteket, hogy nyomon követhesse a projekt előrehaladását és figyelemmel kísérhesse a csapat munkaterhelését a ClickUp Tasks segítségével.

Dokumentumkezelés: Hozzon létre és osszon meg jól strukturált dokumentumokat Hozzon létre és osszon meg jól strukturált dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével, hogy rögzíthesse és rendszerezhesse csapata ötleteit, és azok könnyen hozzáférhetők legyenek.

Dolgozzon együtt a ClickUp Docs-on valós időben vagy aszinkron módon, gépelési jelzésekkel és megjegyzésekkel.

Digitális táblák: Hívja meg csapattagjait csevegésre, hogy ötleteket gyűjtsenek és vizuálisan együttműködjenek Hívja meg csapattagjait csevegésre, hogy ötleteket gyűjtsenek és vizuálisan együttműködjenek a ClickUp Whiteboards segítségével. Kezdjen el együttműködni csapatával egy üres vásznon, hozzon létre gondolattérképeket és munkafolyamatokat, tegyen megjegyzéseket és adjon hozzá jegyzeteket, hogy ötleteket dolgozzon ki és fejlesszen.

Vizuális együttműködés és ötletelés a ClickUp Whiteboards segítségével

Képernyőfelvétel: Rögzítsen gyors bemutató videókat, vagy ossza meg ötleteit és utasításait a csapattal videón keresztül Rögzítsen gyors bemutató videókat, vagy ossza meg ötleteit és utasításait a csapattal videón keresztül a ClickUp Clips segítségével. Ossza meg ezeket a klipeket a csevegésen keresztül.

Vezessen aszinkron videobeszélgetéseket a ClickUp Clips segítségével a zökkenőmentes csapatcsevegés érdekében.

Egyszerűsített értesítések: Személyre szabhatja Személyre szabhatja az értesítéseket , hogy mindig naprakész legyen a legfontosabb dolgokkal kapcsolatban. A ClickUp lehetővé teszi, hogy finomhangolja a kapott értesítéseket, így nem árasztják el a csevegések, miközben továbbra is naprakész marad.

A ClickUp korlátai

A ClickUp összes fejlett funkciója nem érhető el a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakkal kapcsolatos részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot.

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomag kiegészítőjeként elérhető, havi 7 dollárért felhasználónként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Slack (A legjobb azonnali üzenetküldő és együttműködési eszköz)

via Slack

A Slack egy széles körben használt csevegőalkalmazás, amely több mint 2000 eszközzel integrálható, és zökkenőmentesen illeszkedik bármely szervezet technológiai rendszerébe.

A Slack felhasználóbarát mobilalkalmazása fejlett funkciókat kínál, így Ön és csapata bárhol és bármikor folytathatja a munkával kapcsolatos beszélgetéseket. A csapat kommunikációját egyszerűsítheti úgy, hogy dedikált csatornákat (amelyek „#” jelöléssel kezdődnek) hoz létre konkrét témákhoz, megbeszélésekhez vagy célokhoz.

A Slack legjobb funkciói

Hozzon létre nyilvános vagy privát csatornákat. Kiválasztott csapattagokat adhat hozzá egy csatornához, hogy egy projekt vagy kezdeményezés körül összpontosított megbeszéléseket folytassanak.

Új tagokat vehet fel a beszélgetésbe, ha válaszában „@” jelöléssel megemlíti őket, és minden felhasználó, aki részt vesz egy szálban, értesítést kap az új válaszokról vagy tevékenységekről.

Ossza meg képeit, videóit, dokumentumait és fájlpreview-jait közvetlen üzenetben vagy csatornán keresztül gyors feltöltéssel és letöltéssel.

Indítson azonnali videotalálkozókat vagy megbeszéléseket, vagy küldjön hangüzeneteket közvetlenül az alkalmazásból.

A Slack korlátai

A Slack árazási struktúrája miatt kis csapatok számára megfizethetetlen lehet. Az ingyenes verzió korlátozott üzenetelőzményeket kínál és kevesebb integrációt támogat.

Nincsenek fejlett videokonferencia funkciók, mint például a találkozók ütemezése és a találkozók alatti jegyzetek készítése.

A Slack árai

Örökre ingyenes

Előny: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árak

Slack AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként 10 dolláros felár ellenében.

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 32 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

3. Microsoft Teams (A legjobb vállalati csapatmunka- és videokonferencia-platform)

via Microsoft

Bár a Microsoft Teams rendelkezik üzenetküldő felülettel, elsősorban nagy csapatok videokonferenciáira összpontosító eszközként lett kifejlesztve. Videotalálkozókat szervezhet, valamint online találkozókon és videocsevegéseken vehet részt webböngészőn, asztali alkalmazáson vagy mobilalkalmazáson keresztül. A Microsoft Teams élő kommentárokat és feliratokat is biztosít a videokonferenciákhoz.

A vállalati piacra kifejlesztett Teams az Office365 csomagban található, és zökkenőmentesen működik együtt az alkalmazások ökoszisztémájával.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Cseréljen üzeneteket csapattársaival privát beszélgetések vagy csoportos csevegés útján.

Ossza meg fájljait és linkjeit más felhasználókkal vagy csoportokkal. A beszélgetés tetejére rögzített, dedikált Fájlok fül segítségével könnyedén megtalálhatja fájljait.

Indítson audio- és videohívásokat privát beszélgetésből, hozzon létre azonnali videokonferenciákat csoportos csevegésben akár 300 résztvevővel, vagy ütemezzen online találkozót a Naptár vagy az Outlook integrációk segítségével.

A Microsoft Teams korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget okozhat a Teams integrálása a technológiai rendszerükbe, ha szervezetük nem használja az Office365-öt.

Nem támogatja a fejlett feladat- és projektmenedzsmentet.

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9400+ értékelés)

4. Google Chat (a legjobb Google Workspace felhasználók számára)

A Google Chat egy egyszerű, de funkcionális csevegőalkalmazás, amely olyan csapatok számára alkalmas, amelyeknek azonnali üzenetküldési és valós idejű videokonferencia funkciókra van szükségük. A legtöbb más csevegőalkalmazáshoz hasonlóan audio- és videofájlokat is hozzáadhat, valamint „térségeket” hozhat létre a csapattal, témával vagy projekttel kapcsolatos megbeszélésekhez.

Lehetővé teszi egyéni beszélgetéseket és akár 50 000 résztvevővel zajló nagyszabású csoportos csevegéseket.

A Google Chat legjobb funkciói

Zökkenőmentesen működik a többi Google Workspace alkalmazással: Gmail, Google Naptár, Google Drive stb.

Megkönnyíti a sorban egymás után megjelenő beszélgetéseket

Segít információkat találni a csevegésekben a kereső eszköz segítségével.

Összefoglalja a Google Assistanttal folytatott beszélgetéseket

A Google Chat korlátai

Nincsenek fejlett csevegési funkciók, például a linkek másolása bizonyos üzenetekhez.

Az alacsonyabb szintű csomagokban a tárhely korlátozott.

A Google Chat árai

Google Workspace Essentials : örökre ingyenes

Google Workspace Business Starter : 7,20 USD/hó felhasználónként

Google Workspace Business Standard : 14,40 USD/hó felhasználónként

Google Workspace Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként

Google Workspace Enterprise: Egyedi árazás

Google Chat értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2300 értékelés)

További információk: A 10 legjobb Google Chat alternatíva a csapatkommunikáció fejlesztéséhez

5. Pumble (A legjobb ingyenes Slack-alternatíva kis- és középvállalkozások számára)

via Pumble

A Pumble a csapatok közötti kommunikációt csatornákba szervezi, amelyek konkrét csapatokhoz, projektekhez vagy témákhoz kapcsolódnak. Lehetőség van egyéni vagy csoportos hang- és videotalálkozók szervezésére. A korlátlan üzenetelőzményeknek köszönhetően könnyen hozzáférhet az üzenetekhez és fájlokhoz.

A Pumble felhasználói felületének kialakítása, jellemzői és funkciói nagyban hasonlítanak a Slackéhez. Ha tehát csapatának olyan Slack-alternatívára van szüksége, amely segít elkerülni a magas felhasználói díjakat anélkül, hogy a kommunikációs funkciókban kompromisszumot kellene kötnie, akkor ne keressen tovább, mint a Pumble.

A Pumble legjobb funkciói:

A „Free Forever” csomaggal korlátlan számú felhasználót és üzenetelőzményeket kap.

A Slack-hez hasonló, felhasználóbarát felülettel segítheti a csapatok zökkenőmentes átállását.

Küldjön privát vagy csoportos azonnali üzeneteket, hozzon létre üzenetváltásokat és osszon meg fájlokat.

A Pumble korlátai

Az integrációk támogatása az alacsonyabb árkategóriában korlátozott.

A videohívásokon történő képernyőmegosztás csak a fizetős csomagokban elérhető.

A Pumble árai

Örökre ingyenes

Előny: 2,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 4,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 7,99 USD/hó felhasználónként

Pumble értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

6. Chanty (A legjobb üzenetküldő és feladatkezelő eszköz)

via Chanty

A Chanty egy csapatcsevegő és kommunikációs platform beépített feladat- és projektkezelési funkciókkal, amelyek megkülönböztetik a listán szereplő legtöbb más eszköztől. Használható vállalati szintű bejelentésekhez és privát üzenetküldéshez, ütemezett és eltűnő üzenetekkel.

A Chanty legjobb funkciói

Hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat az üzenetekből, szervezze őket Kanban táblákon, állítsa be a határidőket, és kapjon emlékeztetőket a határidőkhöz.

Beszélje meg a frissítéseket csapatával szöveges és hangüzenetek segítségével

Tegyen audio- és videohívásokat, és mutassa meg a képernyőjét a gyorsabb együttműködés érdekében.

A Chantly korlátai

Nincs naptárnézet, amelyben a feladatokat idővonalon lehetne megjeleníteni, ezért a felhasználóknak manuálisan kell átnézniük a feladatok határidőit.

Korlátozott számú natív integrációval rendelkezik.

A Chanty árai

Örökre ingyenes

Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként

Chanty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Twist (A legjobb aszinkron kommunikációs eszköz távoli csapatok számára)

via Twist

A Twist egy csapatkommunikációs alkalmazás, amelynek célja, hogy az aszinkron beszélgetések révén növelje a távoli csapatok termelékenységét. Ahelyett, hogy közvetlenül a csatornákba írnák az üzeneteket, a felhasználók fórumokon való részvételhez hasonlóan létrehoznak vagy hozzászólnak egy csatorna belsejében található szálakhoz. A felületet úgy tervezték, hogy minimálisra csökkentsék a zavaró tényezőket, így egyetlen beszélgetés sem vész el.

A Twist legjobb funkciói

Tartsa a beszélgetéseket fókuszált és szervezett állapotban az aszinkron szálak segítségével

Formázza szöveges válaszait az üzenetszerkesztő segítségével, és reagáljon az üzenetekre emojikkal.

Küldjön közvetlen üzeneteket csapattársainak, és folytasson egyéni beszélgetéseket!

A hatékony keresőfunkció segítségével gyorsan megtalálhatja a szálakban szereplő információkat.

A Twist korlátai

Nincs valós idejű kommunikáció

Ha csapata az azonnali üzenetküldéshez szokott, az aszinkron szálú beszélgetésekhez való alkalmazkodás nehezebb lehet.

Korlátozott natív integrációk harmadik féltől származó szoftverekkel

Twist árak

Ingyenes

Korlátlan: 8 USD/hó felhasználónként

Twist értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Flock (A legjobb együttműködési központ szervezetek számára)

via Flock

A Flock Team Messenger minden olyan alapvető funkcióval rendelkezik, amelyet egy csapatcsevegő alkalmazástól elvárhat: beszélgetési csatornák, videokonferenciák, fájlmegosztás stb.

Segít a feladatok nyomon követésében is jegyzetekkel, emlékeztetőkkal és teendőkkel. Az interfész és a navigáció számos hasonlósága miatt kiváló alternatívája lehet a Microsoft Teamsnek.

A Flock legjobb funkciói

Csatornák segítségével egyszerűsítheti a teljes csapattal folytatott beszélgetéseket, és a csatornában található bejegyzésekre válaszolva vitathozható témákat hozhat létre.

Tegyen audio- és videohívásokat privát beszélgetésekben vagy csoportos hívásokhoz létrehozott csatornákon.

Ossza meg fájljait biztonságosan más felhasználókkal vagy csapatokkal, és gyorsan férjen hozzá az összes, a munkaterületén megosztott fájlhoz.

A Flock korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a rossz képminőség rontotta a kommunikációt fontos megbeszélések során.

Lehet, hogy nem integrálható az összes olyan speciális eszközzel vagy alkalmazással, amelyre a csapata támaszkodik, ezért manuális megoldásokra vagy további lépésekre lehet szükség.

Flock árak

Ingyenes

Előny: 6 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Flock értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

9. Troop Messenger (A legjobb kommunikációs alkalmazás távoli csapatok számára)

via TroopMessenger

A Troop Messenger egy együttműködési és azonnali üzenetküldő eszköz, amelyet olyan csapatok számára fejlesztettek ki, akik biztonságos platformot keresnek üzleti kommunikációhoz és feladatkezeléshez. Megkönnyíti a csapatok közötti kommunikációt csevegés, hang- és videohívások, valamint képernyőmegosztás segítségével. A Troop egyedülálló tulajdonsága a biztonság, így akár bizalmas üzeneteket is küldhet egy privát csevegőablakban, amely önmegsemmisítő és nem hagy csevegési előzményeket.

A Troop legjobb funkciói

Biztosítsa munkavégzéshez kapcsolódó beszélgetéseit végpontok közötti titkosítással

Üzeneteket és fájlokat küldhet egyszerre több felhasználónak anélkül, hogy további csatornákat kellene létrehoznia.

Ossza meg fájljait egyéni beszélgetésekben vagy csoportos csevegésekben, és tekintse meg a megosztott fájlok előnézetét.

Csapatkorlátozások

A mobil verzió lassabb lehet, mint a számítógépes alkalmazás.

Nincs ingyenes csomag; a Troop csak hétnapos ingyenes próbaidőt kínál.

Troop árak

Prémium: 2,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 5 USD/hó felhasználónként

Superior: 9 USD/hó felhasználónként

Csapatértékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Zoho Cliq (A legjobb csapatkommunikációs alkalmazás a Zoho ökoszisztémában működő szervezetek számára)

via Zoho

A Cliq a Zoho alkalmazáscsomag üzleti üzenetküldő alkalmazása. Ez egy könnyű, gyors csapatcsevegő szoftver, amely zökkenőmentesen integrálódik a Zoho üzleti alkalmazáscsomagjába. A csatornán zajló fontos beszélgetéseket privát közvetlen üzenetekké alakíthatja, és videó streameket rendezhet fontos bejelentések vagy városi gyűlések lebonyolítására.

A Zoho Cliq legjobb funkciói

Több beszélgetés megtekintése egyetlen ablakban

Korlátlan számú audio- és videohívás kezdeményezése képernyőmegosztási opciókkal

Ossza meg fájljait csatornákon keresztül, és folytasson szálakba rendezett beszélgetéseket kommentek segítségével.

A Zoho Cliq korlátai

Nincs lehetőség az értesítések vagy a csevegőablak elrendezésének testreszabására

Nincs támogatás PDF-ek és képek jelöléséhez vagy megjegyzések hozzáadásához

Zoho Cliq árak

Ingyenes

Standard : 18 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 2 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 4 USD/hó felhasználónként

Zoho Cliq értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

Használja a ClickUp alkalmazást a hatékony csapatkommunikációhoz

A csapatcsevegő alkalmazások számos olyan funkciót kínálnak, amelyek egyszerűsíthetik a szervezeten belüli kommunikációt: azonnali üzenetküldés, hang- és videohívások, fájlmegosztás stb. A munkahelyi kommunikáció azonban gyakran a feladatok és projektek körül forog. Ha a csapatcsevegő alkalmazás nem támogatja a feladatkezelést, a csapat beszélgetései több eszköz között lesznek szétszórva.

Tudjuk, hogy a több alkalmazás közötti váltás jelentősen csökkentheti a termelékenységet. És itt jön a ClickUp segítségére, mint all-in-one megoldás. Egyetlen platformon egyesíti a feladat- és projektmenedzsmentet, a csapatmunkát és a csapatcsevegést.

Csapata még ma elindulhat a ClickUp használatával. A feladatok, sprintek, Kanban táblák, dokumentumok, táblák és valós idejű csevegés minden csomagban elérhető, beleértve az örökre ingyenes csomagot is.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on.