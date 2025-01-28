A 9 legjobb Intercom alternatíva az AI ügyfélszolgálathoz 2025-ben

Gyors, hatékony ügyfélszolgálat nélkül egyetlen vállalkozás sem lehet sikeres. Ha pedig ügyfélszolgálati szoftvert keres, nagy valószínűséggel előbb-utóbb az Intercommal fog találkozni.

Ennek megvan az oka. Az Intercom vezető ügyfél-elkötelező platform, részben alapvető és fejlett funkciói miatt, amelyek közül sok ma már AI-alapú. De nem minden rózsás, a felhasználók gyakran panaszkodnak a meredek tanulási görbére és az Intercom drága – nem is beszélve a bonyolult – árazási szinteire.

Ha Intercom alternatívákat keres, jó hírünk van: rengeteg lehetőség áll rendelkezésre az ügyfélszolgálati tevékenységek hatékonyságának növelésére, csak tudnia kell, hol keresse őket. Segítünk az indulásban ezzel a listával, amely a legjobb minősítésű Intercom alternatívákat tartalmazza. Mindegyiknek megvannak a maga egyedi előnyei, és mindegyik segít Önnek olyan hatékony ügyfélélményt teremteni, amely elősegíti az üzleti növekedést.

Mit kell keresnie az Intercom alternatíváinak ügyfélszolgálatában?

Kezdjük egy pontosítással: nincs olyan, hogy az egyetlen legjobb Intercom-alternatíva. Ehelyett több alternatíva is létezik az Intercomhoz, amelyek mindegyike saját egyedi előnyökkel és ügyfélkezelési funkciókkal rendelkezik.

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

A legjobb Intercom alternatívák azonban általában néhány közös funkcióval rendelkeznek:

Felhasználóbarát: A kiváló ügyfélszolgálathoz szükséges összes A kiváló ügyfélszolgálathoz szükséges összes eszköznek könnyen használhatónak kell lennie, hogy a támogató csapat tagjai teljes figyelmüket az ügyfélkapcsolatok optimalizálására összpontosíthassák.

Átfogó ügyfélkövetés: Minél jobban tudja Minél jobban tudja követni ügyfeleit , annál tájékozottabbak lehetnek ügyfélszolgálati csapatai az egyes jegyek és szolgáltatási kérelmek feldolgozása során.

Belső kommunikációs lehetőségek: A csapatkommunikáció a minőségi ügyfélszolgálat alapvető követelménye; minél könnyebben tudnak együttműködni az ügyfélszolgálati munkatársai, annál jobb.

Jegykezelési lehetőségek: Bármely ügyfélszolgálati platformnak meg kell könnyítenie a csapat számára az ügyfélszolgálati jegyek nyomon követését, hogy Bármely ügyfélszolgálati platformnak meg kell könnyítenie a csapat számára az ügyfélszolgálati jegyek nyomon követését, hogy az ügyfelek visszajelzései megbízhatóan és időben megoldódjanak.

Közösségi média integrációk: A közösségi média figyelő eszközöktől a közösségi média üzenetekre kiterjedő A közösségi média figyelő eszközöktől a közösségi média üzenetekre kiterjedő jegyrendszerig , a modern ügyfélszolgálati szoftvereknek figyelembe kell venniük a csatornákat.

Mesterséges intelligencia funkciók: Az élő csevegéstől a jegyek továbbításáig, minden Intercom alternatíva segíthet a kisvállalkozásoktól a nagy csapatokig a támogatási ügynököknek a mesterséges intelligencia segítségével munkájuk racionalizálásában.

A 9 legjobb Intercom alternatíva

Lehet, hogy az Intercom túl drága vagy túl nehéz megtanulni, vagy egyszerűen csak nyitva szeretné hagyni a lehetőségeit. Az élő csevegő szoftverektől az értékesítési és marketing automatizálásig, használja ezt a listát, hogy megkezdje a keresést a saját helyzetéhez és üzleti igényeihez leginkább megfelelő Intercom alternatíva után.

1. Help Scout

A Help Scout segítségével

A Help Scout, amelyet gyakran a legjobb ügyfélszolgálati szoftvermegoldásként és a Freshdeskhez hasonló ügyfélszolgálati szoftverek alternatívájaként emlegetnek, az ügyfél-elkötelezettséget helyezi előtérbe. De valódi helyét a legjobb Intercom-alternatívák listáján az AI-képességeinek köszönheti, amelyek segítségével hosszú e-maileket rövidíthet, dinamikusabb válaszokat adhat és egyéb automatizálási funkciókat használhat.

A Help Scout legjobb funkciói

A megosztott beérkező levelek mappája megkönnyíti a ügyfélszolgálati munkatársak számára az ügyfelek kérdéseinek és kéréseinek közös feldolgozását.

A tudásbázis közvetlenül integrálódik az élő csevegés funkcióba, gyorsítva a válaszokat és könnyítve az élő csevegés ügynökeinek terhelését.

Az olyan e-mail marketing automatizálási eszközökkel való integráció, mint a MailChimp és a Campaign Monitor, megkönnyítheti és intuitívabbá teheti a nyomon követést.

A Beacon help widget olyan funkciókat kínál, mint az alkalmazáson belüli üzenetküldés és a csevegési támogatás.

A Help Scout korlátai

Nincs chatbot funkció az élő csevegő widgetben.

A korlátlan csevegési előzmények és a teljes közösségi média támogatás csak a legdrágább csomagban érhető el.

Help Scout árak

Standard: 20 USD/felhasználó havonta

Plusz: 40 USD/felhasználó havonta

Pro: 60 USD/felhasználó havonta

Help Scout értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (300+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

2. HubSpot Service Hub

A HubSpot Service Hubon keresztül

Az e-mail marketing automatizálás területén óriási szerepet játszó HubSpot az ügyfélszolgálat terén is nevet szerzett magának. Különösen a már meglévő HubSpot-felhasználók számára, akik már ismerik az olyan funkciókat, mint a CRM-hez tartozó AI-eszközök, a Service Hub kiváló Intercom-alternatíva lehet élő csevegős szoftverek, AI-kompatibilis csevegőrobotok, ügyfélszolgálati jegyrendszer és egyebek számára.

A HubSpot Service Hub legjobb funkciói

Átfogó tudásbázis funkció, amely segítségével válaszok könyvtárát hozhatja létre élő csevegéshez és ügyfélszolgálati ügynökök számára.

Beépített VoIP szoftver, amely az összes értékesítési és ügyfélszolgálati tevékenységet – beleértve a call centert is – egy helyen tartja.

Részletes jelentési műszerfal a webhely látogatóinak teljesítményének és a csevegéseknek az áttekintéséhez.

Omnichannel megközelítés az ügyfélszolgálathoz, az összes főbb csatorna támogatásával

A HubSpot Service Hub korlátai

A teljes funkcionalitáshoz több más eszköz előfizetése szükséges, beleértve a HubSpot CRM-et is.

A testreszabási lehetőségek korlátozottak lehetnek az üzenetküldő platform és más kommunikációs csatornák esetében.

HubSpot Service Hub árak

Starter: 20 dollár havonta

Professzionális: 500 dollár havonta

Vállalati: 1200 dollár havonta

HubSpot Service Hub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (150+ értékelés)

3. HelpCrunch

A HelpCrunch segítségével

A HelpCrunch, amely ingyenes migrációs szolgáltatásokat kínál versenytársai felhasználóinak, egy másik kiváló alternatíva az Intercomhoz. Helpdesk jegyrendszere, valamint a többcsatornás megközelítés, amely az egyik legszélesebb körű ügyfélszolgálati platformmá teszi, különösen népszerű választássá teszi az ügyfélelégedettség és az elkötelezettség maximalizálása szempontjából.

A HelpCrunch legjobb funkciói

Fejlett, dinamikusan generált ügyfélprofilok, amelyek rögzítik és tárolják a felhasználói útvonalakat, a vásárlási előzményeket, a korábbi érintkezési pontokat és egyebeket.

Intuitív csevegő widget, amely testreszabható a márkájához és ügyfélszolgálati csapatához.

Integrált e-mail marketing automatizálás, amely a felhasználói viselkedés, a helyszín és egyéb tényezők alapján testreszabható.

A megosztott beérkező levelek mappa, a csevegési átiratok és a műszerfalak megkönnyítik a csapatok együttműködését.

A HelpCrunch korlátai

Az AI funkció még fejlesztés alatt áll, egyes felhasználók hibákat jelentettek a támogatási platformon.

Nincs elemzés a webhely látogatóiról vagy a termékekről, ezért az online vállalkozásoknak máshová kell fordulniuk ezekért az értékes adatokért.

HelpCrunch árak

Alap: 12 USD/hó ügynökönként

Pro: 20 USD/hó ügynökönként

Vállalati: 495 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

HelpCrunch értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (180+ értékelés)

4. LiveChat

Via LiveChat

A neve talán nem árulja el, de a LiveChat egy átfogó ügyfélkommunikációs platform. Igen, egy részletes élő csevegési funkciót kap, amely számos integrációval rendelkezik, a Squarespace-től a WhatsApp-ig. De fejlett funkciói között szerepel az a lehetőség is, hogy célzott üzeneteket küldjön és fogadjon minden ügyfelének, a webhely látogatóitól a szöveges üzenetekig.

A LiveChat legjobb funkciói

Fejlett AI-képességek, amelyek automatizálják az ügyfélszolgálatot a minőség romlása nélkül.

Iparágvezető élő csevegő widget fejlett testreszabási lehetőségekkel, például ügynöki profilokkal, ügyféladatokkal kapcsolatos jelentésekkel és még sok mással.

Automatizált jegyrendszer, amely nyomon követi az ügyfelek kérdéseit, és feladatokat rendel az ügyfélszolgálati ügynökökhöz a megfelelő válaszok érdekében.

A 14 napos próbaidőszak lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy ingyenesen kipróbálják a fejlett funkciókat is.

A LiveChat korlátai

Funkciókészletét tekintve viszonylag drága más Intercom alternatívákhoz képest.

A rendszer időnként lassulhat, ami késlelteti a live chat üzenetekre adott válaszok idejét.

Élő csevegés árak

Starter: 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: 41 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 59 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

LiveChat értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

5. Olark

Via Olark

Egy másik élő csevegésre fókuszáló szoftver, az Olark, kiemelkedik alapvető kompetenciájával. A gyönyörű csevegő widget automatikus csevegési átiratokkal és korlátlan csevegési előzményekkel rendelkezik, amelyek később is elérhetők. Emellett lehetőség van a nyers adatok felhasználható elemzésekbe való átalakítására is, ami nagyban hozzájárul az ügyfélszolgálat optimalizálásához.

Az Olark legjobb funkciói

Üzenetautomatizálás AI-képességek révén, az ügyfélkapcsolatok egyszerűsítése

Az AI-alapú élő csevegés fordítások segítségével ügyfélkezelése gyorsan és hatékonyan válhat nemzetközi szintre.

Fejlett kulcsszókeresési lehetőség a régi élő csevegési átiratokban a jövőbeni hivatkozáshoz.

Felhasználóbarát felület, amely minimális tanulási görbével megkönnyíti a bevezetést.

Az Olark korlátai

Nincs dedikált jegyrendszer, ami korlátozza a help desk szoftverként és az Intercom valódi alternatívájaként való képességeit.

Nincs olyan mobilalkalmazás vagy mobil üzenetküldő platform, amely lehetővé tenné az ügyfélszolgálat menedzsmentjét útközben.

Olark árak

14 napos ingyenes próba

Korlátlan: 29 USD/hó felhasználónként

Olark értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

6. Tidio

Via Tidio

Az AI-t figyelembe véve a legjobb Intercom alternatívák listáján mindenképpen szerepelnie kell a Tidio-nak. Ez egy olyan eszköz, amelyet az ügyfél-elégedettség érdekében terveztek, fejlett automatizálási funkciókkal, amelyek emberi támogatással kombinálva optimalizálják a többcsatornás és az alkalmazáson belüli üzenetküldést.

A Tidio legjobb funkciói

Robusztus élő csevegő widget, többcsatornás támogatáshoz szükséges közösségi média integrációkkal.

Széles sablonadatbázis mindenre, a standard válaszoktól az automatizált e-mailekig és más kommunikációs csatornákig.

Felhasználóbarát jegyrendszer, amely a Tidio-t kisvállalkozások számára használható ügyfélszolgálati szoftverré alakíthatja.

Az automatizált ügyfél-elégedettségi felmérések segítenek a vállalkozásoknak értékelni erőfeszítéseiket.

A Tidio korlátai

Más ügyfélszolgálati eszközökkel való integrációjuk korlátozottabb, mint más Intercom alternatíváké.

Bár az általános beállítás egyszerű, a chatbot beállítása és a válaszok könyvtárának felépítése zavaros lehet.

Tidio árak

Ingyenes

Starter: 29 USD/hó

Communicator: 25 USD/hó felhasználónként

Chatbotok: 29 USD/hó

Tidio+: 394 USD/hó

Tidio értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)

7. Zendesk

A Zendesk segítségével

Lehet, hogy nem ez a legközvetlenebb alternatíva az Intercomhoz, de egyetlen help desk szoftver listája sem lehet teljes anélkül, hogy legalább megemlítené a Zendesket.

Elsősorban egy jegyrendszerről van szó, amely olyan funkciókkal rendelkezik, mint az automatikus válaszok, a fejlett jelentések és a munkafolyamatok automatizálása, amelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a platform az Intercom egyik legnépszerűbb alternatívája legyen.

A Zendesk legjobb funkciói

Automatizált válaszadó bot, amely egyszerűsíti az üzenetküldő platformot, és segít az ügynököknek a bonyolultabb kérdésekre koncentrálni.

Fejlett tudásbázis funkció, amely önsegítő rendszert épít ki kisvállalkozások számára, hogy irányítsák felhasználóikat.

Több mint 1000 integráció, amelyek a Zendesk-et átfogó platformmá alakítják az ügyfélszolgálat javítása érdekében.

Gép tanuláson alapuló chatbot, amely idővel megtanulja javítani válaszait

A Zendesk korlátai

A chatbot konfigurálása bonyolult, és eleinte irreleváns válaszokat adhat.

Az AI funkcionalitás jelentős többletköltséget jelent az Intercom egyéb alternatíváihoz képest.

Zendesk árak

Suite Team: 55 USD/hó felhasználónként

Suite Growth: 89 USD/hó felhasználónként

Suite Professional: 115 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fejlett AI-integrációk: 50 USD/hó felhasználónként

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3700+ értékelés)

8. ClickDesk

A ClickDesk segítségével

A ClickDesk segítségével a live chat csak a kezdet. Ez az Intercom alternatíva lehetővé teszi ügynökeinek, hogy videó- és hangchaten keresztül kommunikáljanak az ügyfelekkel, javítva ezzel támogatási képességeiket mobil eszközökön, asztali számítógépeken és bármely más szükséges csatornán.

A ClickDesk legjobb funkciói

Böngészőalapú videó- és hangcsevegési funkciók, beleértve a képernyő megosztását, hogy az ügyintézők bonyolult megoldásokat is elmagyarázhassanak.

Közösségi média eszköztár integrációk, hogy elérje az ügyfeleket ott, ahol időt töltenek

Egyszerűsített beérkező üzenetek panel, amely megkönnyíti a nyitott kérdések megtekintését, elosztását és kezelését.

Natív mobilalkalmazás az ügynökök számára, hogy útközben is kezelhessék az ügyfélszolgálati kéréseket és az élő csevegési kérdéseket.

A ClickDesk korlátai

A help desk és a tudásbázis funkciók korlátozottak a listán szereplő egyéb ingyenes Intercom alternatívákhoz képest.

Magas tanulási görbe kisvállalkozások számára, akik csak gyors bevezetést keresnek a választott Intercom alternatívájukhoz.

ClickDesk árak

Ingyenes csomag legfeljebb 10 felhasználó számára

Lite: 14,99 USD/hó

Pro: 24,99 USD/hó

Vállalati: 39 USD/hó

ClickDesk értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1+ értékelés)

Capterra: 3/5 (3+ értékelés)

9. Freshdesk

Via Freshdesk

Ha call center támogatást keres, a Freshdesk lehet a legjobb Intercome alternatíva. Integrált jegyrendszert, üzenetküldést és AI-alapú chatbot támogatást tartalmaz, valamint képes az ügyféladatokat fejlett, hasznosítható jelentésekbe alakítani, hogy idővel javítsa ügyfélszolgálatát.

A Freshdesk legjobb funkciói

Fejlett call center funkciók, beleértve az összes bejövő és kimenő szolgáltatási hívás egyszerűsítésének lehetőségét.

Az AI automatizálási funkciók között megtalálható a dinamikus jegyirányítás és eskaláció, a chatbot támogatás és a prediktív jelentések.

A feladatok és jegyek megosztott tulajdonjoga lehetővé teszi a nagy csapatok számára, hogy csatornák között együttműködjenek a szolgáltatási kérelmekben.

A valódi omnichannel támogatás teszi a Freshdesk-et a legátfogóbb Intercom alternatívává ezen a listán.

A Freshdesk korlátai

Rendkívül összetett eszköz, amely hatékony működéséhez kiterjedt beállítások és bevezetés szükséges.

Egyetlen központi ügyféladatbázis vagy CRM sem nyújtana egyszerű betekintést az interakciók történetébe.

Freshdesk árak

Ingyenes

Növekedés: 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 79 USD/hó felhasználónként

Freshdesk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3000+ értékelés)

Még ha megtalálja is a helyzetének legmegfelelőbb Intercom alternatívát, akkor is szüksége lesz más eszközökre, amelyek segítenek optimalizálni ügyfélszolgálatát. Itt az AI-alapú támogatási eszközök, mint például a ClickUp, egyértelmű előnyt jelenthetnek az egész támogatási tevékenység egyetlen platformon történő kezelésével szemben.

Kezelje kisvállalkozásának projektjeit minden lépésnél sablonok, együttműködési funkciók és több mint 15 projektnézet segítségével a ClickUp segítségével.

A ClickUp egy hatékony, all-in-one termelékenységi platform, amelyre az ügyfélszolgálati szakemberek támaszkodnak gazdag funkciókészlete, könnyű használata és beépített projektmenedzsment eszközei miatt.

Míg az Intercom alternatívái segíthetnek az ügyfélkapcsolatok kezelésében, a ClickUp lehetővé teszi egy átfogó CRM-stratégia kidolgozását, amely végső soron a napi döntéseit is meghatározza. Valójában a ClickUp CRM funkcióival létrehozhat egy átfogó, praktikus adatbázist az összes ügyfeléről.

És ez még mielőtt elkezdenénk beszélni a ClickUp AI-ről, egy mesterséges intelligenciával működő virtuális asszisztens szoftverről, amelyet kifejezetten a munkád egyszerűsítésére hoztak létre. A dokumentumok összefoglalásától az automatizált feladatkezdeményezésig és a dinamikus szövegszerkesztésig a ClickUp segít felépíteni a háttérrendszert, amelyre szükséged van a támogató ügynökök munkájának optimalizálásához.

A ClickUp legjobb funkciói

Nagy sablonadatbázis, amely olyan opciókat tartalmaz, mint a kommunikációs terv sablonok és az ügyfélszolgálati sablonok

Tudásbázis létrehozása a ClickUp Docs segítségével, amely közvetlenül kapcsolódhat a feladatokhoz és a munkafolyamatokhoz.

Kiterjedt AI funkciók a munka automatizálásához és javításához, valamint a stratégiai feladatokra való összpontosításhoz.

Korlátlan ingyenes próba a Free Forever csomagban, hogy a kötelezettségvállalás előtt addig tesztelje az alapvető funkciókat, ameddig csak szükséges.

A ClickUp korlátai

Nem kifejezetten ügyfélszolgálatra tervezett Intercom-alternatíva.

A átfogó funkciókészlet hosszabb tanulási görbét jelenthet az új felhasználók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3800+ értékelés)

Vigye ügyfélkapcsolat-kezelését a következő szintre a ClickUp segítségével

Lehet, hogy nem közvetlen Intercom-alternatíva, de a ClickUp gyorsan a ügyfélszolgálati eszközök gyűjteményének fontos részévé válhat.

Ez az ügyfélkapcsolat-kezeléssel kezdődik. A megfelelő sablonokkal felépítheti saját tudásbázisát, nyomon követheti az ügyféladatokat és javíthatja ügyfélszolgálatát.

De mindenekelőtt a ClickUp tűnik ki, mint egy ingyenes projektmenedzsment szoftver, amely közvetlenül kapcsolódik az ügyfélszolgálatához. Ahelyett, hogy csak egy ingyenes próbaidőszakkal kezdene, amely gyorsan havi előfizetéssé alakul, ez az ügyfélszolgálati szoftver soha nem fogja terhelni a költségvetését, amíg nincs rá szüksége.

Természetesen széles körű képességeinek köszönhetően az ügyfélszolgálat mellett az értékesítési és marketing kampányait is kezelheti.

Készen áll a kezdésre? Hozzon létre még ma ingyenes ClickUp fiókot, és emelje ügyfélszolgálatát egy új szintre.