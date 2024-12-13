A legjobb üzleti kommunikációs szoftverek a hatékony üzenetküldéshez 2025-ben

A „együttműködés” és az „elkötelezettség” fogalmak átalakultak, miután a távoli és hibrid munkavégzés vált a normává. Az emberek már nem találkoznak fizikailag az üzleti célok elérése érdekében, hanem digitális térben teszik ezt.

Kommunikációs és együttműködési eszközökre van szükség a nyílt kommunikáció ösztönzéséhez és az erős csapatmunka elősegítéséhez. Az üzleti kommunikációs szoftver egy központi együttműködési felület, amely hozzáférést biztosít a videokonferenciákhoz szükséges digitális eszközökhöz, egy helyen teszi lehetővé a fájlmegosztást, valamint személyes és privát csatornákon keresztül 1:1 interakciókat tesz lehetővé.

A megfelelő üzleti kommunikációs szoftver kiválasztása kihívást jelent, de rendkívül fontos. Ez a bejegyzés összehasonlítja a vezető üzleti kommunikációs platformokat és eszközöket, és értékeli a megkülönböztető jellemzőket, korlátozásokat és általános előnyöket.

Mit kell figyelni az üzleti kommunikációs platformoknál?

Videohívások és képernyőmegosztás: A szokásos szöveges üzenetküldés (csevegés) mellett keressen olyan csapatkommunikációs platformot, amely videokonferenciát és képernyőmegosztást is kínál. Az olyan távoli csapatok számára, mint a marketing és az értékesítés, amelyeknek virtuális értekezletek során jelentéseket kell átnézniük, ezek a funkciók elősegítik a hatékony kommunikációt.

Projektmenedzsment: A kommunikációs eszközökkel integrált projektmenedzsment eszközök biztosítják, hogy semmi ne maradjon ki, mindenki ismerje a csapat feladatait, céljait és ütemtervét, és lehetővé teszik a vezetők számára, hogy egyetlen irányítópultról figyeljék a haladást.

Biztonságos fájlmegosztás: Keressen egy olyan csapatmunkát támogató eszközt, amely támogatja a fájlmegosztást, hogy megkönnyítse a távoli és hibrid csapatokkal való együttműködést. Mindenki hozzáférhet ugyanazokhoz a dokumentumokhoz, SOP-khoz és irányelvekhez egy központi könyvtárban, így nem kell időt tölteniük a releváns mappák keresésével, amikor szükségük van rájuk. Azoknál az iparágaknál, amelyek vállalati szintű biztonságot igényelnek, elengedhetetlen a kommunikációs platformon történő biztonságos fájlmegosztás.

Audiokonferencia: A legjobb üzleti kommunikációs eszközök közvetlen hang- és audiohívásokon keresztül kínálnak audiokonferenciát. Ha a csapat tagjai valamit tisztázni szeretnének vagy gyorsan folytatni szeretnék a beszélgetést, akkor a külső kommunikációs vonal beállítása nélkül, közvetlenül az asztali vagy mobil alkalmazásukból meghívhatják a csapat tagjait egy audiohívásra.

Vállalati intranet: A közösségi intranet egy központi portál, ahol mindenki kommunikálhat egymással. A vállalati szintű frissítések megosztásától a csapat egyéni projektekben való előrehaladásának nyomon követéséig, ez a portál egyszerűsíti a csapatok közötti kommunikációt.

Integrációk: A kiváló üzleti kommunikációs szoftver integrálható az osztályok által használt harmadik féltől származó alkalmazásokkal, beleértve az értékesítési, marketing, CRM és számviteli technológiai eszközöket.

Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan kommunikációs platformot, amely intuitív és könnyen használható felülettel rendelkezik, amelyet minden csapattag könnyen kezelhet, elősegítve ezzel a holisztikus bevezetést.

A hatékonyságot szolgáló 12 legjobb üzleti kommunikációs szoftver

1. ClickUp

A ClickUp Chat segítségével zökkenőmentesen összehangolhatja a beszélgetéseket és a projekteket.

Ha unod már, hogy több projektmenedzsment és kommunikációs platform között kell lavíroznod, használd a ClickUp for Team Operations alkalmazást. A ClickUp együttműködési eszközei és funkciói egy helyen egyesítik a belső és külső csapatok közötti kommunikációt.

Például a ClickUp Chat valós idejű és aszinkron együttműködési funkciói azonnali üzenetküldéssel, valamint audio- és videohívásokkal biztosítják a mindenki számára egységes kommunikációt. Ugyanakkor a Clip by ClickUp lehetővé teszi gyors videóüzenetek rögzítését a platformon belül.

Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyő rögzítéséhez és az információk egyszerű megosztásához a csapatával.

Az egységes kommunikáció elkerüli a szilárd struktúrákat és segít a csapatoknak gyorsan megoldásokat találni a szűk keresztmetszetekre. Az integrált mesterséges intelligencia gyorsan összefoglalásokat, átiratokat és fordításokat készít, valamint meghatározza a következő lépéseket.

A ClickUp Dashboards felületén madártávlatból láthatók a munkafolyamatok frissítései, a projektállapot változásai és a feladatkiosztások. Akár belső használatra, akár ügyfélkommunikációra használja az együttműködési eszközöket, a ClickUp lehetővé teszi megosztási linkek létrehozását és a jogosultságok kezelését.

A ClickUp egy üzleti kommunikációs platform, amely ötvözi a csevegést a feladatkezeléssel és az együttműködéssel. Ez lehetővé teszi egy együttműködésen alapuló munkahelyi környezet létrehozását, ami növeli a termelékenységet, a morált, a kreativitást és a csapatszellemet.

A ClickUp legfontosabb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp hatalmas funkció- és opcióválasztéka túlnyomó lehet az új felhasználók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 dollár/tag/hónap

Üzleti: 12 dollár/tag/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9400+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

A Microsoft Teams egy átfogó üzleti kommunikációs szoftver, amelyet helyszíni, távoli, hibrid vagy üzleti utazók számára fejlesztettek ki. Bárhol is legyen, webes és mobil alkalmazások segítségével kapcsolatban maradhat és naprakész információkat kaphat projektjeiről.

A puritán felület nem túl vonzó a dizájn és a testreszabhatóság szempontjából, de ezt ellensúlyozza a felhasználóbarát jellege. A Microsoft Teams hatékony csapatkommunikációs szoftver, ha már használja a Microsoft Workspace termékeit.

A Microsoft Teams legfontosabb funkciói

és más Microsoft eszközökkel, például a Plannerrel és a To Do-val. Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat közvetlenül a platformon belül, megkönnyítve ezzel a kommunikációt és az együttműködést. Növelje a termelékenységet a beépített feladatkezelő funkcióval és más Microsoft eszközökkel, például a Plannerrel és a To Do-val. Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat közvetlenül a platformon belül, megkönnyítve ezzel a kommunikációt és az együttműködést.

Ossza meg dokumentumait és naptárait, hogy elősegítse a részlegek közötti csapatmunkát, és összekapcsolt munkaerőt építsen ki távoli csapata számára.

Az egyedi értesítési jelölőkkel megkülönböztethetők a csoportos és az egyéni üzenetek, amelyek azonnal megmutatják, kinek szól az üzenet, így biztosítva, hogy mindig tisztában legyél a legfontosabb dolgokkal.

A Microsoft Teams korlátai

A csatlakozható csatornák és csoportok számának van egy felső határa.

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)

3. Chanty

via Chanty

A Chanty intuitív felhasználói felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a széles körű funkciók, például az azonnali üzenetküldés, a fájlmegosztás és a feladatkezelés elsajátítását és átfogó használatát.

A Chanty integrálható a vállalkozások által használt főbb harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Gmail, a Dropbox, a Trello, a Mailchimp, a Slack stb. Ingyenes csomagjával a Chanty kiváló üzleti kommunikációs eszköz kis csapatok és korlátozott költségvetéssel rendelkező startupok számára.

A Chanty legfontosabb jellemzői

A Chanty „Teambook” egy kereshető központ, amely központosítja a beszélgetéseket, a rögzített üzeneteket és a fájlokat.

Ösztönözze a dinamikus brainstorming üléseket és elősegítse a csapat összehangolását csoportos hívásokkal

Ossza meg képernyőjét valós idejű megjegyzésekkel az online találkozókhoz a Chanty videokonferencia-szolgáltatásával.

Feladatok létrehozása üzenetekből

A Chanty korlátai

A fejlett videocsevegési és projektmenedzsment funkciókhoz harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációra van szükség.

A felhasználók szerint a videohívások néha akadoznak.

Chanty árak

Ingyenes csomag

Üzleti terv: 4 USD/hó felhasználónként

Chanty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

4. ProofHub

via ProofHub

A ProofHub egy projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára a feladatok kiosztását, a csapat szerepkörök kezelését, a termékekkel kapcsolatos megbeszélések központosítását, a vállalati projektek kezelését és a funkciók közötti csapatokkal való együttműködést.

Bár elsősorban valós idejű együttműködést tesz lehetővé, számos marketing- és alkalmazásfejlesztő ügynökség a ProofHubot kétirányú kommunikációs platformként használja belső csapataik és ügyfeleik között.

A ProofHub legfontosabb jellemzői

Hozzon létre feladatokat és feladatlistákat, rendelje azokat a csapat tagjaihoz, és adjon meg kezdési és befejezési dátumokat, hogy a feladatok időben el legyenek végezve.

Egyszerűsítse a kommunikációt az alkalmazáson belüli csevegéssel és bejelentésekkel

Tartsa a projekteket a terv szerint haladva olyan átfogó jelentésekkel, amelyek feltárják a szűk keresztmetszeteket, azonosítják a fejlesztésre szoruló területeket, és hatékony stratégiákat dolgoznak ki a maximális hatékonyság elérése érdekében.

A csevegési funkció segítségével valós időben vagy aszinkron módon együttműködhet a kreatív eszközökön.

A ProofHub korlátai

A korlátozott integrációs lehetőségek korlátozzák több eszköz használatát egy egységes munkaterületen.

Egyes felhasználók kezdetben nehezen értik meg és használják a ProofHub kiterjedt funkcióit és képességeit.

ProofHub árak

Essential: 50 USD/hó

Teljes ellenőrzés: 99 USD/hó

ProofHub értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (110+ értékelés)

5. Filestage

via Filestage

A Filestage egy felhőalapú projektmenedzsment platform ügyfélszolgálati kreatív ügynökségek és projektek számára. A támogatott fájlformátumok széles skálája kiküszöböli a konfigurációs problémákat az több projekten dolgozó ügynökségek számára.

Ha Ön egy marketingügynökség projektmenedzsere, akkor az olyan együttműködési platformok, mint a Filestage, lehetővé teszik, hogy visszajelzéseket osszon meg az összes részleggel, és kevesebb felülvizsgálati körrel gyorsabban valósítsa meg kampányait.

A központosított munkaterület automatizálja a jóváhagyási munkafolyamatot, és segíti a részlegek közötti csapatokat a fájlmegosztásban, a visszajelzések nyomon követésében és a dokumentumok közös szerkesztésében.

Ezzel a kommunikációs eszközzel egyetlen platformról dolgozhat minden projekten, és testreszabott hozzáférési jogosultságok megadásával meghívhatja a releváns érdekelt feleket a változások áttekintésére.

A Filestage legfontosabb jellemzői

Egyszerűsítse a felülvizsgálati folyamatot fájlok feltöltésével, azok belső és külső érdekelt felekkel való megosztásával, határidők meghatározásával és a fájlra vonatkozó visszajelzések közvetlen fogadásával.

Az automatizált felülvizsgálati munkafolyamatok egyszerűsítik az együttműködési folyamatot , és jelentősen csökkentik a felülvizsgálati átfutási időt és a jóváhagyásokhoz szükséges e-mailek számát.

Könnyen összehasonlíthatja a fájlok és kreatív anyagok különböző verzióit

Automatizálja az egyszerű napi feladatokat, például a határidőkkel kapcsolatos emlékeztetőket

A Filestage korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Hiányoznak belőle olyan fontos funkciók, mint az online videokonferencia és az alkalmazáson belüli telefonhívások.

A nagy méretű videofájlok feltöltése gyorsan elérheti az adatforgalmi korlátot, ami esetlegesen frissítést igényel.

Filestage árak

Ingyenes csomag

Alap: 129 USD/hó

Professzionális: 369 USD/hó

Vállalatok: egyedi árazás

Filestage értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

6. Troop Messenger

via TroopMessenger

Használja a Troop Messenger üzleti kommunikációs szoftvert a csapatok együttműködéséhez SaaS szállítási modell, helyszíni szerverek, csevegő API vagy egyedi alkalmazás segítségével.

A Troop Messenger platformok közötti hozzáférhetőséggel (Windows, Mac, Linux, Android, iOS és web) rendelkezik, és olyan védelmi, kormányzati és szövetségi ügynökségek használják, amelyek üzleti kommunikációs eszközükhöz vállalati szintű biztonságot igényelnek.

Az intuitív felület és olyan funkciók, mint a tömeges üzenetküldés, audio-/videokonferencia-hívások, távoli képernyőmegosztás, fájlmegosztás és feladatkezelés biztosítják az adatok biztonságát a virtuális kommunikáció során.

A Troop Messenger legfontosabb jellemzői

Kezdeményezzen bizalmas, egyéni, önmegsemmisítő csevegéseket kollégáival a „Burnout” segítségével.

A Troop Messenger Forkout funkciójával egyszerre több felhasználónak és csoportnak is elküldhet egyetlen üzenetet vagy mellékletet.

Rögzítse munkájának frissítéseit a Troop Messenger hangüzenetküldő funkciójával, és küldje el csoportos csevegésekben vagy egyéni üzenetekben.

A Troop Messenger korlátai

Ellentmondásos és időigényes munkafolyamatok, mivel a tartalom tömeges törlése vagy frissítése több lépésből álló folyamat.

Troop Messenger árak

Prémium: 2,5 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: 5 USD/hó felhasználónként

Superior: 9 USD/hó felhasználónként

TM Monitor: Felár ellenében elérhető

Troop Messenger értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

7. Dropbox

via Dropbox

A dokumentumok közös szerkesztése a modern munkahelyek alapja, ahol a csapatok valós időben együttműködnek, ötleteket osztanak meg, és gyorsabban haladnak a projektek befejezése felé, függetlenül attól, hogy ugyanazon a helyen vannak-e, vagy földrajzilag elszórtan.

A Dropbox egy dokumentum-együttműködési és felhőalapú tárolási platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára a fájlok biztonságos tárolását, megosztását és közös szerkesztését a felhőben.

A Dropbox legfontosabb funkciói

Tároljon, szerkesszen, osszon meg, írjon alá, rögzítsen képernyőket, kommenteljen és kövesse nyomon az elkötelezettséget egy egységes felületről.

Csökkentse a félreértéseket, és gondoskodjon arról, hogy mindenki hozzáférjen a legújabb verziókhoz nyomon követhető linkekkel.

Használja a Dropbox Capture alkalmazást, hogy visszajelzéseket adjon és fogadjon, valamint kontextust biztosítson bonyolult témákhoz képernyőfelvételek, hangfelvételek és képernyőképek segítségével.

Szinkronizálja fájljait az eszközök között, és élvezze az automatikus biztonsági mentések előnyeit

A Dropbox korlátai

Nincs valós idejű, platformok közötti azonnali üzenetküldés

Ha a tárhelykvótád elfogy, a Dropbox leállítja a szinkronizálást.

Korlátozott tárhely a ingyenes felhasználók számára

Dropbox árak

Alapszintű: Ingyenes

Plusz: 11,99 USD/hó

Essentials: 19,99 USD/hó

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Dropbox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 28 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 21 600 értékelés)

8. RingEx (korábban RingCentral MVP)

via RingCentral

A RingEx, korábban RingCentral MVP néven ismert, egy felhőalapú kommunikációs szolgáltatás, amely minden méretű vállalkozásnak segít összevonni és racionalizálni csapataik kommunikációs csatornáit egyetlen, központi platformon.

Ez az üzleti kommunikációs szoftver hanghívásokat, videokonferenciákat, üzenetküldést és faxolást foglal magában, segítve a csapatokat abban, hogy bárhonnan kapcsolatban maradjanak és produktívak legyenek. Tartalmaz egy AI asszisztenst, amely képes leírni a hívásokat és lefordítani a csevegéseket.

A RingEx jó választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ügyfélszolgálati kínálatukat és üzleti kommunikációs szoftvereiket ugyanazon az AI-alapú felületen szeretnék összevonni.

A RingEx legfontosabb jellemzői

Egységesítse a kommunikációt több csatornán keresztül, beleértve az üzleti hívásokat, SMS-eket, faxokat és csapatüzeneteket egyetlen helyen.

Integráljon több kommunikációs és együttműködési eszközt, például projektmenedzsmentet, videokonferencia-eszközöket és azonnali üzenetküldő alkalmazásokat egyetlen felhőalapú kommunikációs platformba.

Átfogó vizuális jelentések segítségével hozhat megalapozott döntéseket csapata kommunikációs infrastruktúrájáról és erőforrásainak elosztásáról.

Takarítson meg időt az AI támogatásával a találkozói jegyzetek és fordítások elkészítéséhez

A RingEx korlátai

A felhasználók nem tudják testreszabni a konferenciahívás üdvözlő üzenetét.

Nincs lehetőség a szolgáltatási csomagok különböző csapatok, alkalmazottak vagy helyszínek igényei alapján történő kombinálására.

Nincs moderátor eszköz videohívásokhoz és csevegésekhez

RingEx árak

Core: 30 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 100 felhasználó)

Haladó: 35 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 100 felhasználó)

Ultra: 45 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 100 felhasználó)

Egyedi árak 100 vagy több felhasználó számára bármely csomagban

RingEx értékelések és vélemények

G2: 4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 1100 értékelés)

9. Basecamp

via Basecamp

A Basecamp egy üzenetküldő platform, amely elősegíti a minőségi csapatmunkát. Egyszerű és felhasználóbarát eszközeiről ismert.

A szoftver segít a vállalkozásoknak hatékonyan kommunikálni témakörökön, aszinkron beszélgetésekhez szolgáló üzenőfalon és „pingeken” vagy közvetlen üzeneteken keresztül. Testreszabhatja a bejegyzések típusait, fájlokat csatolhat, és kiválaszthatja, kivel szeretné megosztani azokat.

A teendőlisták és al-listák megjegyzésekkel és értesítésekkel mindenki számára áttekinthetővé teszik a prioritásokat. A teendők előrehaladásának nyomon követése Hill Charts segítségével biztosítja, hogy minden érintett teljes áttekintést kapjon az előrehaladásról és a szűk keresztmetszetekről.

A Basecamp legfontosabb jellemzői

Tájékoztassa és hangolja össze mindenkit valós időben a projektekhez rendelt dedikált üzenőfalak segítségével.

Készítsen egyértelmű teendőlistákat, rendeljen hozzá feladatokat határidővel, és kövesse nyomon a haladást vizuálisan a Hill Charts segítségével.

Fájlok, képek és dokumentumok szervezése, tárolása és megosztása magán- és nyilvános csatornákon

Hozzon létre csoportos csevegéseket hangokkal, videókkal, hangulatjelekkel és @említésekkel a Campfire funkcióval.

A Basecamp korlátai

Hiányoznak az alapvető projektmenedzsment funkciók, például a feladatok állapota.

Túl egyszerű ahhoz, hogy kezelni tudja a közepes méretű vállalkozások komplexitását és átfogó ütemtervét és munkafolyamat-rendszereit.

Nincs ingyenes csomag

Basecamp árak

30 napos ingyenes próba

Basecamp: 15 USD/hó felhasználónként

Basecamp Pro Unlimited: 349 USD/hó felhasználónként

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 5300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 400 értékelés)

10. Workvivo

via Workvivo

Belső alkalmazotti kommunikációs platform nélkül a csapatok nem látnak át más üzleti tevékenységeket és kezdeményezéseket. A csapattal való kommunikáció csak havi értekezleteken és e-mailekben lehetséges.

Itt jönnek jól az olyan alkalmazotti élményplatformok, mint a Zoom Workvivo, amelyek mindenki számára lehetővé teszik a könnyű interakciót. Ezek segítségével a csapatok együttműködhetnek, megoszthatják egymással az információkat és elősegíthetik az elkötelezettséget az egész vállalaton belül, megszüntetve az e-mailektől való függőséget.

A Workvivo legfontosabb jellemzői

Az előre meghatározott csapattagok számára fenntartott privát terek biztonságos és védett környezetet biztosítanak a csapat távoli együttműködéséhez.

Címkézze meg a releváns személyeket, ünnepelje az eredményeket, és mutassa be az alkalmazottak hozzájárulásait a Workvivo TV-n.

Vonja be az egész munkaerőt csevegéssel és push értesítésekkel

A Workvivo korlátai

A felhasználók nem tudják személyre szabni az értesítéseket, ami irreleváns felugró ablakokhoz és információtúlterheléshez vezet.

A mobilalkalmazáson a kiváló minőségű videolejátszás akadozik és lefagy.

Workvivo árak

Egyedi árazás

Workvivo értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)

11. Skype

A Skype a Microsoft felhőalapú kommunikációs platformja. A Skype az online kommunikáció úttörőinek egyike, amely robusztus funkciókat kínál videohívásokhoz, üzenetküldéshez és fájlmegosztáshoz. Széles körben használják magánszemélyek és vállalkozások egyaránt mind alkalmi, mind szakmai kommunikációra.

A Skype segítségével a csapatok üzeneteket oszthatnak meg, videó- és hanghívásokat kezdeményezhetnek, valamint megoszthatják a képernyőjüket. Lehetőség van vezetékes és mobiltelefonokra történő hívások kezdeményezésére, valamint fizetős nemzetközi hívásokra is.

A Bing chatbot Skype-ba való integrálásával egy AI chatbotot kapsz az üzenetküldő platformodon belül. Ez valós időben összefoglalja és lefordítja a hanghívásaidat, videohívásaidat és azonnali üzeneteidet.

A Skype legfontosabb funkciói

Biztonságos hang- és videohívások bármilyen eszközről

Skype-hívások rögzítése élő feliratokkal

Tartson konferenciahívásokat akár 100 fő részvételével

A csevegés hangnemválasztó funkciójával pontosan megadhatja üzeneteinek hangnemét.

Tegye szórakoztatóvá a csapatbeszélgetéseket a Snap által támogatott AR (kiterjesztett valóság) lencsékkel

A Skype korlátai

A felhasználók nem tudják személyre szabni az értesítéseket, ami irreleváns felugró ablakokhoz és információtúlterheléshez vezet.

A mobilalkalmazáson történő kiváló minőségű videolejátszás során hibák és lefagyások tapasztalhatók.

Skype árak

Skye-to-Skype: Ingyenes

A nemzetközi hívások előfizetési költségei a célállomástól függően változnak.

Skype értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 23 400 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (490+ értékelés)

12. Zoom Workplace

A Zoom Workplace egy hatékony videokonferencia-eszköz, amely egy alkalmazásban egyesíti a találkozókat, a csapatcsevegést és az ütemezést. Különösen alkalmas hibrid és távoli munkavállalók számára, mivel zökkenőmentes kommunikációt és együttműködést tesz lehetővé minden méretű csapat számára.

Az olyan eszközök, mint a Zoom AI Companion, növelik a termelékenységet, mivel összefoglalják a Zoom-megbeszéléseket, leírják azok tartalmát és meghatározzák a teendőket. Több mint 2500 alkalmazásintegráció, köztük a Microsoft Teams, a ClickUp és a Salesforce, egyszerűsíti a munkafolyamatokat és csökkenti az alkalmazások közötti váltást.

A Zoom Workplace legfontosabb funkciói

Hatékony audio- és videokonferenciák HD hangminőséggel, zajszűréssel, háttérrel, képernyőmegosztással és csapatcsevegéssel

Rögzítse a megbeszéléseket, és ossza meg a felvételeket és a leiratokat biztonságos linkekkel

Használja ki a beépített felhőalapú VoIP telefonrendszert hívásokhoz, hangüzenetekhez és SMS-üzenetekhez.

Dolgozzon együtt másokkal fehér táblák, jegyzetek és csevegőcsatornák segítségével

Összefoglalja a megbeszéléseket és a tanulságokat az AI Companion segítségével

Zoom Munkahelyi korlátozások

Az Alap csomag csak legfeljebb 40 perces értekezleteket tesz lehetővé.

Az AI Companion csak fizetős csomagokban érhető el.

A felvételek átirata csak az üzleti csomagban érhető el.

Zoom Workplace árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro: 15,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként

Zoom Workplace értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 55 900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

Növelje a hatékonyságot a megfelelő üzleti kommunikációs szoftverrel

Az üzleti igényeinek megfelelő üzleti kommunikációs szoftver kiválasztása növeli az alkalmazottak és az érdekelt felek elkötelezettségét, termelékenységét és általános hangulatát. Kezdje azzal, hogy elemzi vállalkozása helyzetét és az együttműködési eszközöket.

Ha például egységes platformot szeretne a projektmenedzsmenthez, a kommunikációhoz és a feladatkezeléshez, akkor egy olyan projektmenedzsment eszköz, mint a ClickUp, leginkább megfelel az Ön igényeinek.

Az integrált mesterséges intelligenciával a ClickUp az Ön mindenre kiterjedő munkaalkalmazása lesz. Próbálja ki ingyenesen!

