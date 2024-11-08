A 15 legjobb Skype for Business alternatíva 2025-ben

A Skype for Business, amely egykor népszerű választás volt, ma már nehezen tart lépést a mai gyors ütemű, hibrid és távmunkás környezetben.

A Skype-tól eltérően sok népszerű eszköz ma már ötvözi a videohívásokat a fejlett projektmenedzsmenttel, a dokumentummegosztással és a valós idejű együttműködési funkciókkal. A Microsoft fokozatosan kivonja a Skype for Business szolgáltatást a Microsoft Teams javára, így az egyre kevesebb frissítést kap, és szerepe a piacon is csökken.

De nem könnyű megtalálni a megfelelő Skype for Business alternatívát.

Csapatommal számtalan kommunikációs eszközt kipróbáltunk, és leszűkítettük a legfontosabbakat: minden jó platformnak szüksége van zökkenőmentes videokonferenciára, képernyőmegosztásra, azonnali üzenetküldésre, valamint kiváló biztonságra és rugalmasságra.

Akár nagy csapatot, akár kisvállalkozást vezet, számos lehetőség áll rendelkezésére a termelékenység növelésére, a kommunikáció erősítésére és a biztonsági igényeinek kielégítésére.

Olvassa el, és fedezze fel őket!

Mit kell keresnie a Skype for Business alternatíváiban?

A Skype for Business alternatívájának kiválasztásakor már nem csak a videohívások és az azonnali üzenetküldés számít – ezek alapvető elvárások a csapatcsevegő alkalmazásoknál.

Ami igazán számít, az egy olyan platform megtalálása, amely támogatja az együttműködést, zökkenőmentesen integrálható más eszközökkel, és minden területen biztosítja a biztonságos kommunikációt. A rugalmasság is kulcsfontosságú. Az üzleti felhasználók csapataiban irodai és távoli munkavállalók is lehetnek, ezért olyan eszközre van szükségük, amely minden eszközön és minden helyszínen egyformán jól működik.

Néhány fontos funkció, amit mindig keresek:

Külső integrációs lehetőségek: Kapcsolat külső eszközökkel, például projektmenedzsment alkalmazásokkal, hogy a munkafolyamatom hatékonyabb és együttműködőbb legyen.

Naptárszinkronizálási funkciók: Egyszerűsített értekezletek és emlékeztetők ütemezése felesleges e-mailek nélkül.

Találkozókezelési források: Beépített jegyzetelési és átírási eszközök, hogy mindenki tisztában legyen a teendőkkel és javuljon a kommunikáció.

Adatvédelem: Erős adatvédelmi funkciók, mint például a végpontok közötti titkosítás és a testreszabható hozzáférés-vezérlés.

A Skype for Business legjobb alternatívájának kiválasztása javítania kell – és nem bonyolítania – csapata munkafolyamatát. Tartsa szem előtt ezeket a tényezőket, és jó úton halad majd.

A 15 legjobb Skype for Business alternatíva

A Skype for Business alternatíváinak mérlegelésekor fontos, hogy a kommunikációs igényeidnek megfelelő konkrét funkciókra összpontosíts. Akár fejlett együttműködési eszközöket, jobb integrációt más szoftverekkel, vagy rugalmasabb árazási modelleket keresel, ez a 15 alternatíva közül legalább egy biztosan tökéletesen megfelel majd az igényeidnek. Minden eszköznek megvannak a maga egyedi erősségei, és úgy találtam, hogy minden típusú csapat számára van itt valami.

1. ClickUp (a legjobb aszinkron munkakommunikációhoz)

Tartson megbeszéléseket, működjön együtt könnyedén, és állítson be munkafolyamatokat a Tartson megbeszéléseket, működjön együtt könnyedén, és állítson be munkafolyamatokat a ClickUp segítségével

A ClickUp a legátfogóbb Skype for Business alternatíva, amit találtam, különösen a távoli munkavégzés esetében. A zökkenőmentes, könnyed együttműködésnek köszönhetően a ClickUp rendkívül egyszerűvé teszi a csapatok számára az online találkozók lebonyolítását és a munkafolyamatok szinkronizálását.

A ClickUp Meetings tökéletes a megbeszélések ütemezéséhez, lebonyolításához és kezeléséhez, akár virtuális, akár személyes formában. A ClickUp Meetings segítségével:

Állítsa össze a napirendjét egy ellenőrzőlista formájában, és jelölje meg az egyes tételeket „elvégezve” jelöléssel, amint azokat feldolgozta.

Készítsen részletes jegyzeteket minden találkozóról

Közvetlenül a megjegyzésekben rendeljen fel feladatokat a csapat tagjainak

A ClickUp Assigned Comments segítségével rendeljen hozzá feladatokat a csapattagokhoz.

A ClickUp számos sablont is kínál, amelyekkel a találkozók még produktívabbá válnak.

Töltse le ezt a sablont Kezelje hatékonyan az értekezleteket a ClickUp Meeting Template segítségével.

Például a ClickUp Meetings Template segít a csapatoknak a napirendi pontok kezelésében, a valós idejű megbeszélések lebonyolításában, valamint a találkozók alatt és után a meglátások rögzítésében. Használhatja a közelgő találkozók és feladatok egyetlen áttekinthető nézetben való megtekintésére, hogy elkerülje a tervezési ütközéseket.

Olvassa el még: 10 egyéni megbeszélés sablon menedzsereknek

A ClickUp Meeting Minutes Template használata megváltoztatta a találkozók eredményeinek dokumentálását és megosztását.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Meeting Minutes Template segítségével strukturált formátumú értekezletjegyzeteket készíthet.

Ez a sablon lehetővé teszi számomra, hogy a találkozó jegyzetekben rögzítsem a lényeges részleteket, döntéseket és teendőket, és minden feladatot határidővel rendelkezzek konkrét csapattagokhoz.

Továbbá a ClickUp Clips egy hihetetlenül egyszerű módszer videóüzenetek rögzítésére és megosztására.

Kombinálja a csevegést és az együttmûködést, hozzon létre teendõket az üzenetekbõl, és használja az AI-t a beszélgetések összefoglalásához és kontextusba helyezéséhez – mindezt a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat zökkenőmentes kommunikációt biztosít a feladatok és projektek keretében, lehetővé téve a csapatok valós idejű együttműködését. A szálakba rendezett beszélgetések, a közvetlen üzenetküldés és a fájlmegosztás segítségével a megbeszélések szervezettek és kontextusvezéreltek maradnak.

Bónuszként a ClickUp számos meglévő videóeszközzel integrálható, például a Slackkel, a Zoommal és a Microsoft Teams-szel.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók eleinte túl bonyolultnak találhatják a felületet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Zoom (a legjobb videokonferenciákhoz)

via Zoom

A Zoom szinte szinonimává vált a videokonferencia-platformokkal. Népszerű választás különböző típusú találkozókhoz – a csapatmegbeszélésektől a nagy webináriumokig.

A Zoom magával ragadó nézet funkciója olyan virtuális környezetet hoz létre, ahol a résztvevők együtt jelenhetnek meg egy közös háttérben. Ez különösen hasznos lehet workshopok vagy képzések során.

Személy szerint én a live transcription funkciót kedvelem, amely valós idejű feliratokat biztosít, így a találkozók könnyebben érthetőek lesznek a nem anyanyelvűek és a hallássérült résztvevők számára.

A Zoom legjobb funkciói

Rögzítse a találkozókat HD minőségben, hogy könnyen visszajátszhatja a fontos megbeszéléseket és döntéseket.

Integrálja a Zoomot a ClickUp és a Slack alkalmazásokkal , hogy közvetlenül a kedvenc platformjairól tervezhesse, kezelhesse és csatlakozhasson a találkozókhoz.

Használjon virtuális háttérképeket és szűrőket, hogy professzionális megjelenést biztosítson, vagy fokozza az érdeklődést a találkozók során.

A Zoom korlátai

Néhány felhasználó által felvetett adatvédelmi és biztonsági kérdések

A csoportos találkozók 40 perces időkorlátja korlátozó lehet.

Az ingyenes csomag korlátozza a résztvevők számát.

Zoom árak

Ingyenes alapcsomag

Pro : 14,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 21,99 USD/hó felhasználónként

Business Plus: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 55 000 értékelés)

GetApp: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

3. Slack (A legjobb csapatmunkához)

via Slack

A csapatmunka terén a Slack kiemelkedik, mert lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy azonnali személyes és csoportos üzeneteket küldjenek, audio- vagy videohívásokat kezdeményezzenek, megosszák képernyőjüket a jobb kontextus érdekében, valamint fájlokat, linkeket és multimédiás elemeket csatoljanak a beszélgetésekhez.

A Slack keresési funkciója lehetővé teszi a korábbi beszélgetések és fájlok gyors elérését. Az emoji reakciók és a szálakba rendezett beszélgetések olyan funkciók, amelyek szervezettebb és interaktívabb kommunikációt tesznek lehetővé.

A Slack legjobb funkciói

Testreszabhatja az értesítéseket, hogy a legfontosabb frissítésekre koncentrálhasson.

Ossza meg fájljait könnyedén a beszélgetések során, lehetővé téve a csapat tagjainak, hogy platformok közötti váltás nélkül együttműködjenek dokumentumokon, képeken és prezentációkon.

Integrálja a Slacket a ClickUp , a Google Drive, a Trello és az Asana alkalmazásokkal

Automatizálja a munkafolyamatokat a Workflow Builder segítségével

A Slack korlátai

Az ingyenes csomagban csak a legutóbbi 10 000 üzenet érhető el.

Megfelelő kezelés nélkül az értesítések túlterhelővé válhatnak.

Az új felhasználóknak egy kis időre lehet szükségük, hogy megszokják a beállítást.

Slack árak

Ingyenes verzió

Pro : 7,25 USD/hó felhasználónként

Business+ : 12,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)

TrustRadius: 9/10 (több mint 8000 értékelés)

Olvassa el még: A 10 legjobb Slack-versenytárs

4. Hive (A legjobb projektmenedzsmenthez és kommunikációhoz)

via Hive

A Hive rugalmas munkaterületével nyűgözött le. Lehetővé teszi, hogy testreszabjam a műszerfalat, hogy kiemeljem bizonyos munkafolyamatokat, például kampányok ütemtervét vagy prioritási feladatokat, és akár beállításokat is módosíthatok, hogy pontosan azt jelenítsem meg, amire a csapatomnak szüksége van.

Szálakba rendezett megjegyzéseket és feladatkiosztásokat is kínál. Jelentéskészítő funkciói értékes betekintést nyújtanak a csapat teljesítményébe és a projekt ütemtervébe. Ezek a jelentések sokkal jobb képet adnak a szűk keresztmetszetekről és az erőforrások elosztásáról, így segítve a projektek zökkenőmentes lebonyolítását és a váratlan események számának csökkentését.

A Hive legjobb funkciói

Használjon integrált projektmenedzsment eszközöket, amelyek ötvözik a feladatkiosztást, a csapatkommunikációt és a fájlmegosztást, miközben összekapcsolódnak a gyakran használt eszközökkel, mint például a Slack, a Google Drive és a Zoom.

Valós időben együttműködhet a csapatokkal a Hive megosztott beérkező levelek mappáján és projektcsevegésén keresztül.

Testreszabhatja munkaterületét rugalmas elrendezésekkel, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy Kanban táblák, Gantt-diagramok és egyéb nézetek között válthassanak, így alkalmazkodva a különböző projektmenedzsment stílusokhoz.

Hatékonyan kövesse nyomon az időt a beépített időzítőkkel és jelentéskészítő funkciókkal.

A Hive korlátai

A felület kissé túlterhelő lehet.

Kisebb csapatok esetében az árak kissé magasabbak lehetnek.

Hive árak

Ingyenes verzió (korlátozott funkciók)

Starter : 1 USD/hó felhasználónként

Teams : 3 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hive értékelések és vélemények

Capterra: (200+ értékelés)

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

5. Microsoft Teams (a legjobb Office 365 integrációhoz)

via Microsoft

Azoknál a szervezeteknél, amelyek már használják az Office 365-öt, a Microsoft Teams természetes választásnak tűnik. Az integráció olyan szoros, hogy a csevegésből egy Excel-táblázat közös szerkesztésébe ugorhatok anélkül, hogy ablakot kellene váltanom.

Különösen értékelem azt a lehetőséget, hogy közvetlenül a Teams alkalmazásban lehet megbeszéléseket ütemezni és azokhoz csatlakozni, anélkül, hogy vissza kellene váltani az Outlookra. A dokumentumok közös szerkesztése zökkenőmentes – a Word-, Excel- és PowerPoint-fájlok az alkalmazáson belül nyithatók meg, és minden frissítés azonnal szinkronizálódik a csapat minden tagjának.

A Teams beépített többfaktoros hitelesítéssel és fejlett titkosítással rendelkezik, ami megkönnyíti az érzékeny adatok kezelését.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Hozzon létre dedikált csatornákat minden projekthez vagy csapathoz a célzott megbeszélések és a releváns fájlokhoz és erőforrásokhoz való könnyű hozzáférés érdekében.

Tartson videokonferenciákat akár 5000 résztvevővel, HD videóval és képernyőmegosztási funkciókkal.

Hozzáférés a beépített fájlmegosztáshoz és tároláshoz a OneDrive és a SharePoint segítségével, amely zökkenőmentes együttműködést, dokumentumverziókezelést és biztonságos hozzáférést tesz lehetővé a csapatok és eszközök között.

A Microsoft Teams korlátai

Alkalmi hangkésleltetési problémák videohívások során

A Microsoft Teams árai

Ingyenes verzió (korlátozott funkciók)

Microsoft 365 Essentials : 4 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Olvassa el még: A 8 legjobb Microsoft Teams alternatíva és versenytárs

6. Troop Messenger (A legjobb biztonságos üzenetküldéshez)

via Troop Messenger

Azok számára, akik egy rendkívül biztonságos és felhasználóbarát kommunikációs eszközt keresnek, a Troop Messenger gondosan kidolgozott kialakításával és a biztonságra való összpontosításával nyűgözött le. A csatornák és csoportok beállítása egyszerű. A fájlmegosztás is zökkenőmentes; képeket, PDF-eket és akár nagy videofájlokat is küldhetek anélkül, hogy bármilyen külső eszközre lenne szükségem.

Tetszik az önállóan üzemeltetett telepítése; ez teljes ellenőrzést biztosít a szervezeteknek az adataik felett és az iparági előírásoknak való megfelelést.

A platform olyan funkciókat is tartalmaz, mint a jelenléti nyilvántartás és az állapotfrissítések.

A Troop Messenger legjobb funkciói

Védje minden üzenetet és fájlt végpontok közötti titkosítással, biztosítva, hogy csak a címzett férhessen hozzá a kommunikációjához.

Küldjön önmegsemmisítő üzeneteket, amelyek elolvasás után eltűnnek, így extra adatvédelmi réteget biztosítva a bizalmas beszélgetésekhez.

Állítson be ideiglenes csoportokat ad hoc projektekhez, amelyek lehetővé teszik a biztonságos együttműködést a csapat tagjai között, anélkül, hogy állandó hozzáférésük lenne.

A Troop Messenger korlátai

Kevesebb integrációs lehetőség a nagyobb platformokhoz képest

Az interfész egyes elemei kevésbé intuitívak

Késések a csúcsforgalmi időszakokban

A Troop Messenger árai

Ingyenes verzió (korlátozott funkciók)

Prémium : 2,5 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 5 USD/hó felhasználónként

Superior: 9 USD/hó felhasználónként

Troop Messenger értékelések és vélemények

Trustpilot : 4,3/5 (10+ értékelés)

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

7. Chanty (A legjobb egyszerű csapatkommunikációhoz)

via Startup Stash

A Chanty egy meglepően intuitív eszköz, amely egyszerűsíti a csapatok közötti kommunikációt. Kiemelkedő tulajdonsága a használhatóságra való összpontosítás. A „Teambook” funkció már a kezdetektől fogva egy helyen szervezi az összes fájlt, linket és feladatot, így gyorsan megtalálhatom a dokumentumokat, vagy visszatérhetek a korábbi beszélgetésekhez anélkül, hogy végtelen csevegési szálakat kellene átkutatnom.

Valós idejű együttműködést biztosít, lehetővé téve a csapat tagjai számára a dokumentumok egyidejű szerkesztését. A platform közvetlenül az alkalmazáson belül támogatja az audio- és videohívásokat is.

A Chanty legjobb funkciói

Korlátlan üzenetelőzmény-történet gyors kereséshez és fontos beszélgetések megtekintéséhez

A beépített feladatkezelő eszközökkel, amelyekkel határidőket, prioritásokat és állapotfrissítéseket állíthat be, feladatok kioszthatók és nyomon követhetők.

Dolgozzon egy egyszerűsített felhasználói felülettel, amely minimálisra csökkenti a zavaró tényezőket és maximalizálja a termelékenységet intuitív navigációval és a funkciókhoz való könnyű hozzáféréssel.

A fájlok egyszerűen megoszthatók a drag-and-drop funkcióval, amely lehetővé teszi a dokumentumok és médiafájlok valós idejű együttműködését a csevegési szálakban.

A Chanty korlátai

Bonyolultabb projektek esetén a beépített feladatkezelési funkciók nem feltétlenül elegendőek.

Kevesebb árazási terv és opció a versenytársakhoz képest

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Chanty árak

Ingyenes verzió (korlátozott funkciók)

Üzleti: 3 USD/hó felhasználónként

Chanty értékelések és vélemények

GetApp : 4,7/5 (30+ értékelés)

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

8. GoTo Meeting (a legjobb automatizált értekezlet-leírásokhoz)

via GoTo Meeting

A GoTo Meeting régóta a megbízhatóságot és a könnyű használatot kereső szakemberek kedvelt videokonferencia-megoldása. Az eszköz olyan egyedi funkciókat kínál, mint a Smart Meeting Assistant, amely webes linkeken keresztül hozzáférést biztosít a találkozók felvételeihez, amelyek rögzítik az audiót, a megosztott képernyő tartalmát, a résztvevők webkameráit és az írásos jegyzeteket. A felhasználók kereshetnek a felvételek között, hogy könnyen megtalálják a legfontosabb információkat vagy teendőket a könnyű nyomon követés érdekében.

A GoTo Meeting legjobb funkciói

Helyezze előtérbe a biztonságot a végpontok közötti titkosítással, amely garantálja a bizalmas beszélgetések védelmét.

Különböző méretű csoportokat kezelhet könnyedén

Használjon interaktív rajzeszközöket és intuitív képernyőmegosztást, hogy a megbeszélések még érdekesebbek legyenek.

Lehetővé teszi a találkozók szervezőinek, hogy lezárják a találkozókat, megakadályozva ezzel a jogosulatlan résztvevők csatlakozását.

A GoTo Meeting korlátai

Az egyszerű felhasználói felület kissé unalmasnak tűnhet.

Bizonyos funkciók eléréséhez magasabb szintű csomagokra lehet szükség, ami korlátozhatja a kisebb csapatok vagy induló vállalkozások lehetőségeit.

GoTo Meeting árak

Professional : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GoTo Meeting értékelések és vélemények

GetApp : 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Gartner: 4,3/5 (1000+ értékelés)

9. Cisco Webex Teams (A legjobb vállalati megoldásokhoz)

via Cisco Webex

A Cisco Webex Teams lenyűgözött a vállalati szintű szervezetek számára kialakított átfogó funkcióival. Az egyik legfontosabb szolgáltatás az integrált digitális tábla, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a találkozók során hatékonyan brainstormingoljanak és jegyzeteljenek. A Webex Assistant növeli a termelékenységet azzal, hogy a felhasználók hangparancsokkal ütemezhetnek találkozókat és állíthatnak be emlékeztetőket.

A Cisco Webex Teams legjobb funkciói

Integrálja a Cisco hardverrel a felhasználói élmény javítása érdekében, lehetővé téve a zökkenőmentes csatlakozást olyan eszközökkel, mint a Webex Room Kits és a Cisco telefonok.

Szerezzen betekintést a találkozók hatékonyságába és eredményességébe olyan elemző eszközökkel, amelyek visszajelzést adnak a résztvevők aktivitásáról és a találkozók hatékonyságáról.

Használja a szálakba rendezett beszélgetéseket támogató gazdag üzenetküldési funkciókat, amelyek egyértelmű kontextust biztosítanak a megbeszélésekhez és megkönnyítik a fájlmegosztást.

Használjon mesterséges intelligenciával működő együttműködési eszközöket, amelyek valós idejű átírásokkal, intelligens értekezlet-összefoglalásokkal és okos ütemezéssel növelik a termelékenységet.

A Cisco Webex Teams korlátai

A kezdeti beállítás, különösen a biztonsági funkciók esetében, bonyolult lehet.

Drágább, mint más Skype for Business alternatívák

Egyes felhasználók számára zavaró lehet a fájlfeltöltés méretére vonatkozó korlátozás.

Cisco Webex Teams árak

Ingyenes verzió (korlátozott funkciók)

Starter : 14,50 USD/hó felhasználónként

Plusz : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cisco Webex értékelések és vélemények

Gartner : 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Software Advice: 4,4/5 (több mint 7000 értékelés)

10. Google Meet (a legjobb a zökkenőmentes Google Workspace integrációhoz)

a Google Workspace segítségével

A Google Meet, csakúgy, mint a többi Google eszköz, megbízható választás az üzleti kommunikációhoz, különösen, ha már használja a Google Workspace-t. A platform integrációja a Google Naptárral és a Gmail-lel megkönnyíti a találkozók ütemezését és az azokhoz való csatlakozást. A biztonságra és a könnyű használatra összpontosítva kiválóan alkalmas mind alkalmi beszélgetésekre, mind hivatalos megbeszélésekre.

A Google Meet legjobb funkciói

Testreszabhatja a videó hátterét, vagy vizuális effektusokat alkalmazhat a találkozók során.

Könnyedén rögzítheti a találkozókat, hogy később visszatérhessen a megbeszélésekhez. A rögzített munkamenetek közvetlenül a Google Drive-ra kerülnek mentésre.

Emelje fel a kezét, ha szólni szeretne, így a moderátorok kezelhetik a kérdéseket a találkozók során. Ez biztosítja a viták szervezettségét és inkluzivitását.

Élvezze a fejlett zajszűrési technológiát, amely kiszűri a háttérzajt a beszélgetések során.

A Google Meet korlátai

Az ingyenes felhasználók számára az értekezletek hossza 60 percre korlátozódik.

Más platformokhoz képest kevesebb testreszabási lehetőséget kínál.

A Google Meet árai

Ingyenes verzió (korlátozott funkciók)

Business Starter : 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Meet értékelések és vélemények

Gartner : 4,5/5 (1000+ értékelés)

Software Advice: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

11. Mattermost (A legjobb nyílt forráskódú együttműködéshez)

via Mattermost

A Mattermost egy közösség által működtetett platform, amely a felhasználói elkötelezettséget és a rugalmasságot helyezi előtérbe.

Az alkalmazáson belüli markdown támogatás egy remek funkció, amely lehetővé teszi a teendők tiszta formázását, ami segít fenntartani a csapaton belüli egyértelmű kommunikációt.

A feladatkezeléshez a Mattermost Kanban-stílusú táblái egyszerűek, de hatékonyak, lehetővé téve a feladatok kiosztását, az előrehaladás nyomon követését és a munkafolyamatok kezelését ugyanazon az alkalmazáson belül. Az, hogy a Mattermost nyílt forráskódú, egy másik nagy előny – teljes ellenőrzést biztosít a csapatoknak az adatok és a testreszabások felett, ami kiválóan alkalmas a magánélet védelmét fontosnak tartó szervezetek számára.

A Mattermost legjobb funkciói

Irányítsa adatbiztonságát egy saját hosztolt opcióval, amely biztosítja az érzékeny információk teljes körű kezelését.

Javítsa a kommunikációt a szálakba rendezett beszélgetéseket és a fájlmegosztást támogató, gazdag üzenetküldési funkciók segítségével.

Használjon integrációkat és egyedi bővítményeket, hogy a platformot a csapat egyedi munkafolyamatához és eszközeihez igazítsa.

A Mattermost korlátai

A kezdeti beállítás nem technikai felhasználók számára kihívást jelenthet.

A mobilalkalmazás lassabb és kevésbé reagál, mint a számítógépes verzió.

Mattermost árak

Ingyenes verzió (korlátozott funkciók)

Professional : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mattermost értékelések és vélemények

TrustRadius : 8,5/10 (100+ értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

12. Rocket. Chat (A legjobb biztonságos üzenetküldéshez és együttműködéshez)

A Rocket. Chat támogatja a többcsatornás kommunikációt mind nyilvános, mind privát csatornákon, így a beszélgetések projekt vagy csapat szerint rendezett formában zajlanak. Beépített fordítási funkciója olyan globális csapatok számára hasznos, mint a miénk, mivel több nyelven történő azonnali kommunikációt tesz lehetővé.

A platform még egy élő csevegő plugint is kínál, amelyet felhasználhat az ügyfélszolgálat közvetlen biztosítására a weboldalán keresztül.

Rocket. Chat legjobb funkciói

Testreszabhatja a csevegő felületet, hogy az megfeleljen csapata preferenciáinak – a márka integrálásától a jogosultságok konfigurálásáig.

A keresőfunkció segítségével gyorsan hozzáférhet a releváns információkhoz.

Testreszabhatja a botokat és az integrációkat, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamataikhoz.

Rocket. Chat korlátozások

Az önálló tárhely opció beállítása egyes felhasználók számára kihívást jelenthet.

A támogatási források kevésbé kiterjedtek lehetnek

Az egyszerű felület elavultnak tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik a kifinomultabb felhasználói felületekhez vannak szokva.

Rocket. Chat árak

Starter (korlátozott funkciók)

Pro : 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Rocket Chat értékelések és vélemények

Capterra : 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

G2: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

13. Viber (A legjobb személyes és kisvállalati kommunikációhoz)

via Viber

A Viber a személyes kommunikációra és a kisvállalkozások közötti interakciókra összpontosít. Egyszerűsége és könnyű használata lehetővé teszi a gyors üzenetküldést és hívásokat a nagyobb platformok bonyolultsága nélkül. Nagyra értékelem a könnyű fájlmegosztási funkcióját is.

Kiváló minőségű hang- és videohívásai még alacsony sávszélességű kapcsolatok esetén is zökkenőmentesen működnek, ami kiválóan alkalmas távoli vagy utazó munkatársak számára.

A Viber legjobb funkciói

Élvezze a költséghatékony kommunikációt ingyenes hívások és üzenetküldés révén.

Hatékony együttműködés a csoportos csevegés funkcióval

Szinkronizáljon több eszközön, és váltson mobil és asztali eszközök között, hogy ne maradjon le egyetlen üzenetről sem.

A Viber korlátai

Nincs integrálva olyan népszerű termelékenységi platformokkal, mint a Google Workspace, a Slack vagy a Trello, ami kevésbé alkalmassá teszi fejlett munkafolyamatokhoz.

A desktop verzió ugyan funkcionális, de nem olyan sokoldalú, mint a mobilalkalmazás.

Viber árak

Tranzakciós : 0,002 USD üzenetenként

Promóciós: 0,002 USD üzenetenként

Viber értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 4000 értékelés)

Szoftveres tanácsok: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

14. Wire (A legjobb biztonságos és privát üzenetküldéshez)

via Restore Privacy

A Wire biztonságos és privát üzenetküldési elkötelezettségével nyűgözött le.

A végpontok közötti titkosítás nyugalmat biztosít, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek fontos a titoktartás.

A felhasználói felületet is tiszta és egyszerűnek találom, ami segít a zavaró tényezők nélküli kommunikációban.

A Wire legjobb funkciói

A Wire segítségével bárhonnan hozzáférhet az eszközökhöz, beleértve az iOS, Android, macOS, Windows és a webböngészőket.

Egyszerűsítse az együttműködést azáltal, hogy a dokumentumokat közvetlenül a beszélgetésekben osztja meg.

Könnyítse meg a csapatok együttműködését csoportos csevegésekkel. Az eszköz videokonferencia funkciója akár 150 résztvevő számára is elérhető, a Messaging Layer Security (MLS) használatával.

Vezetékes korlátozások

Kevesebb integráció

Lehet, hogy nem ideális nagy szervezetek számára.

Lehet, hogy nem olyan széles körben elterjedt, mint egyes versenytársai.

Wire árak

Ingyenes verzió (korlátozott funkciók)

Vállalati : 8,29 USD/felhasználó/hónap

Helyi telepítés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wire értékelések és vélemények

GetApp : 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Software Advice: 2,9/5 (több mint 700 értékelés)

15. Element (A legjobb decentralizált kommunikációhoz)

via Element

Az Element egy sokoldalú kommunikációs platform, amelyet olyan csapatok számára terveztek, amelyeknek rugalmas együttműködésre van szükségük. A platform SAML és OpenID Connect segítségével egyszeri bejelentkezést (SSO) kínál, így könnyen hitelesíthető a meglévő identitásrendszerekkel. Alacsony sávszélességű módja lehetővé teszi a korlátozott internetkapcsolattal rendelkező felhasználók számára, hogy zökkenőmentes kommunikációs élményt élvezzenek.

Az Element legjobb funkciói

Használja a decentralizált architektúrát, hogy teljes ellenőrzést szerezzen az adatok felett, és fokozza a kommunikáció adatvédelmét.

Hozzáférés gazdag integrációkhoz népszerű termelékenységi eszközökkel, mint például a Google Drive, a Trello és a JIRA.

Testreszabhatja a felhasználói felületeket , hogy a kommunikációs élményt a csapata igényeihez igazítsa.

Elemkorlátozások

Egyes felhasználók kezdetben nehéznek találhatják a platform használatát.

A mainstream eszközökhöz képest hiányozhatnak bizonyos fejlett funkciók.

Az integrációk beállítása bonyolult lehet

Elemárak

Ingyenes verzió (korlátozott funkciók)

Üzleti : 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

Elem értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (20+ értékelés)

Apple: 3,3/5 (500+ értékelés)

Optimalizálja a csapat elkötelezettségét alternatív platformok értékelésével

A zökkenőmentes integráció, a jobb videominőség és a felhasználóbarát felületek azok a legfontosabb jellemzők, amelyek megkülönböztetik a jó videokonferencia-platformokat a kiválóaktól.

Az olyan funkciók, mint a valós idejű együttműködés és a fejlett biztonsági protokollok szintén fontosak. Ezek biztosítják a folyamatos és biztonságos kommunikációt minden helyzetben.

Ahhoz azonban, hogy a videós együttműködésekből a lehető legtöbbet hozza ki, az együttműködési platformjának szorosan integrálódnia kell az összes többi általánosan használt szoftverhez. És ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik. Nemcsak hatalmas funkció- és sablonkönyvtárat kínál mindenféle csapat számára, hanem integrálódik más, már jól ismert eszközökkel is.

Ráadásul a beszélgetéseit és a projektjeit egyetlen egységes felületen egyesíti.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és élvezze a kommunikáció örömét a kontextusváltás költségei nélkül!