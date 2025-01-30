A 10 legjobb AI kommunikációs eszköz 2025-ben

A népszerű mondás, hogy „a kommunikáció a kulcs”, ma igazabb, mint valaha. A világ gyorsan változik, és mi alig tudunk lépést tartani vele, miközben a csapatainkat is össze kell tartanunk.

Manapság elengedhetetlen, hogy olyan rendszerek legyenek működésben, amelyek a csapat tagjai, az ügyfelek és az érdekelt felek számára minden fontos információt időben elérhetővé tesznek. Ezért tartom az AI eszközöket olyan hasznosnak.

Sokan megtanultuk, hogyan használhatjuk az AI-t a mindennapi feladatokban a termelékenység növelése és a rutin tevékenységek egyszerűsítése érdekében. De mi a helyzet a munkahelyi kommunikációval?

A munkahelyen alkalmazott AI példátlan hatékonyságot hozhat a találkozók ütemezésébe, a frissítések megosztásába, a beszélgetések összefoglalásába, a kérdések megválaszolásába és a visszajelzések gyűjtésébe. Mindeközben értékes betekintést nyerhet abba, hogyan optimalizálhatja kommunikációját és javíthatja az alkalmazottak elkötelezettségét.

Összeállítottam egy listát a jelenleg elérhető legjobb AI kommunikációs eszközökről, amelyek közül választhat. A listát a ClickUp csapatának segítségével állítottam össze, és remélem, hogy hasznosnak találja majd.

Minden szervezetnek megvannak a saját igényei, és Ön biztosan szeretné, hogy a választott eszköz zökkenőmentesen illeszkedjen a meglévő munkafolyamatba. Íme néhány funkció, amelyre érdemes figyelni az opciók összehasonlításakor:

Könnyű használat: Mennyire egyszerű beállítani az eszközt, az igényeinek megfelelően konfigurálni és elkezdeni használni? Az ideális AI-alapú kommunikációs eszköznek úgy kell lennie kialakítva, hogy a csapat minden tagja különösebb képzés nélkül is meg tudja érteni a működését.

Skálázhatóság: Ahogy a csapatok bővülnek és egyre több részleg csatlakozik, az AI Ahogy a csapatok bővülnek és egyre több részleg csatlakozik, az AI belső kommunikációs szoftvernek különösen képesnek kell lennie arra, hogy Önnel együtt növekedjen, miközben továbbra is kiváló eredményeket nyújt.

Képzési támogatás: Győződjön meg arról, hogy azok számára, akiknek még szükségük van rá, rendelkezésre állnak a tanulási források; keressen olyan AI kommunikációs eszközöket, amelyek tudásbázissal és csevegő/telefonos támogatással rendelkeznek, hogy tippeket kapjon a funkciók optimális kihasználásához.

Integrációs lehetőségek: A cél egy egységes munkafolyamat kialakítása, amelyben minden komponens kommunikálhat egymással; válasszon olyan opciót, amely API-kkal vagy bővítményekkel rendelkezik, hogy szinkronizálhassa e-mail rendszerével, projektmenedzsment/CRM platformjaival, HR irányítópultjával stb.

Biztonság és adatvédelem: Válasszon olyan eszközt, amely robusztus titkosítási funkciókkal rendelkezik az adatok védelme érdekében, és megfelel az iparágra vonatkozó szabványoknak, például a HIPAA-nak vagy a GDPR-nek.

Valós idejű és/vagy többnyelvű interakciók: Ha valós idejű csevegési támogatást kínál, vagy különböző helyszínekről érkező ügyfelekkel lép kapcsolatba, akkor olyan AI kommunikációs eszközt érdemes választania, amely képes eltávolítani a nyelvi korlátokat.

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú kommunikációhoz)

A ClickUp egy robusztus termelékenységi és csapatmunkát támogató platform, amely kiterjedt projektmenedzsment és kommunikációs funkciókat kínál. A ClickUp Chat View például zökkenőmentes kommunikációs lehetőséget biztosít a csapatok számára, és segít a közös feladatok kezdettől végig történő kezelésében.

Linkeket, táblázatokat, videókat és egyéb elemeket ágyazhatok be a csevegésbe, így a csapatom gyorsan hozzáférhet ezekhez. Az @mention opcióval megjelölhetem a beszélgetésekben az egyes csapattagokat, így biztosítva, hogy folyamatosan tájékozottak legyenek a frissítésekről és változásokról.

Egyszerűbb csapatkommunikáció a ClickUp Chat Views segítségével A ClickUp Chat segítségével egy helyen összpontosíthatja a csapat kommunikációját, megoszthatja a frissítéseket, linkelhet forrásokat és könnyedén együttműködhet.

A ClickUp lehetővé teszi az üzenetek formázását is, gazdag szerkesztési lehetőségekkel. Ez magában foglalja kódblokkok, felsorolások és szalagcímek használatát a munkával kapcsolatos részletek egyértelmű közléséhez.

Ha egyszerű módszert keresek arra, hogy pontosan megmutassam a csapatom tagjainak, miről beszélek, akkor a ClickUp Clips a legjobb megoldás. Ez a képernyőfelvétel-funkció lehetővé teszi, hogy rögzítsem a képernyőmet, és a videót nyilvános linkként megosszam a csapatom tagjaival, sőt, letölthessem a videofájlt is.

Akár kétségek tisztázása, akár a projekt vagy feladat állásának frissítése – az üzleti kommunikáció még soha nem volt ilyen egyszerű.

A ClickUp feladaton belül könnyedén megoszthatja a képernyőjét és rögzítheti azt, hogy gyorsabban kommunikálhasson más felhasználókkal, anélkül, hogy más képernyőfelvevő eszközökhöz kellene átugrania.

Ezenkívül a ClickUp Brain minden klipet le tud írni, beleértve az időbélyegeket és a kivonatokat is. A leírások tovább konvertálhatók összefoglalókra vagy teendőlistákra.

A ClickUp mesterséges intelligenciával ellátott funkciói megkönnyítik a marketingcsapatok számára a fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 20%-a naponta több mint 50 azonnali üzenetet küld. Ez a nagy mennyiség azt jelezheti, hogy a csapat folyamatosan gyors üzenetváltásokkal zsong, ami remek a sebesség szempontjából, de a kommunikáció túlterheltségéhez is vezethet. A ClickUp integrált együttműködési eszközeivel, mint például a ClickUp Chat és a ClickUp Assigned Comments, a beszélgetései mindig a megfelelő feladatokhoz kapcsolódnak, ami javítja a láthatóságot és csökkenti a felesleges nyomon követések szükségességét.

A ClickUp legjobb funkciói

Ösztönözze az együttműködést és tartsa mindenki felelősségre vonhatóvá a feladatok kiosztásával, a határidők megadásával és a fájlok megosztásával a ClickUp Tasks alkalmazásban.

Győződjön meg arról, hogy mindenki ugyanazon az oldalon áll, és tegyen lépéseket a @mentions és a feladatkommentek segítségével; jelölje meg a csapattagokat közvetlenül a feladatokban és kommentekben, ossza meg a frissítéseket, és ösztönözze a cselekvést.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást brainstorming üléseken, míg a ClickUp Docs alkalmazás segítségével ötleteket és SOP-kat tárolhat, testreszabható sablonok segítségével kommunikációs terveket készíthet, és még sok minden mást.

Egyszerűsítse e-mailjeinek kezelését azáltal, hogy integrálja Google Workspace, Outlook és Google Calendar alkalmazásait a ClickUp-pal, így e-maileket közvetlenül a feladatokból küldhet és fogadhat, és nem kell többé az alkalmazások között váltogatnia.

Automatizálja az e-mailek megírását, az értekezletek jegyzetének és a beszélgetések összefoglalásának elkészítését, írjon értekezlet napirendeket , és készítsen részletes termékismertetőket a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp korlátai

A ClickUp Brain nem szerepel a Free Forever csomagban, de hamarosan elérhető lesz egy korlátozott ingyenes próbaverzió.

Mivel a ClickUp számos funkcióval rendelkezik, a termelékenységi szoftverekkel még nem ismerős felhasználóknak tanulási görbe várható.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4100 értékelés)

2. Otter. ai (A legjobb a beszélt szavak pontos átírásához és a találkozók integrálásához)

via Otter

Az Otter.ai egy fejlett átírási szolgáltatás, amely mesterséges intelligenciát használ a beszélt szavak pontos szöveggé alakításához. Legyen szó csapatértekezletről, előadásról vagy interjúról, mindent valós időben rögzít.

Az Otter. ai egyik kedvenc funkciója, hogy automatikusan csatlakozik a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams értekezletekhez. Ez azt jelenti, hogy Önnek semmilyen extra erőfeszítés nélkül részletes jegyzeteket készít, felismeri a különböző beszélőket, és megfelelően címkézi őket, hogy elkerülje a zavart.

A leiratokat különböző formátumokban exportálhatja, többek között szövegfájlokban, PDF-ekben és SRT-ben (feliratokhoz).

Otter. ai legjobb funkciói

Sűrítsd össze és írd le az 1 órás virtuális értekezleteket egy 30 másodperces összefoglalóba

Ossza meg a leiratokat a csapattagokkal, tegyen hozzá megjegyzéseket, és emelje ki a fontos részeket magából a platformból.

Automatikusan rögzíti és hozzárendeli a megbeszéléseken felmerült teendőket, beleértve a beszélgetés kontextusát is, így nem kell e-maileket írnia.

Otter. ai korlátai

Az ingyenes csomag korlátozott számú átírási percet kínál, ami korlátozó lehet azoknak a csapatoknak, amelyek az AI kommunikációs eszközöket intenzíven használják.

Az alkalmazás kissé érzékeny és összeomolhat, különösen akkor, ha az automatikus javítás funkciót próbálja használni.

Otter. ai árak

Alapszintű: Ingyenes

Előny: 16,99 dollár felhasználónként

Üzleti: 30 dollár felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

3. Jasper. ai (A legjobb minőségű írásos tartalom létrehozásához AI segítségével)

via Jasper AI

A Jasper.ai egy AI-alapú írási asszisztens, amely a megadott adatok és utasítások alapján segít kiváló minőségű szövegeket létrehozni.

A Jasper.ai-ban különösen értékesnek találtam, hogy kulcsszavakat, címsorokat és egyéb elemeket javasolhat a generált tartalom SEO-teljesítményének javítása érdekében.

Az eszköz intuitív és könnyen használható, több mint 50 kommunikációs terv sablonnal és testreszabási lehetőséggel rendelkezik, hogy különböző írásbeli feladatokhoz illeszkedjen. A Jasper segítségével e-mail kampányokat tervezhet, termékleírásokat készíthet és kreatív történeteket alkothat.

A Jasper legjobb funkciói

Töltse fel a közelgő marketingkampányának rövid leírását, és kapjon egy teljes eszközkészletet (blogok, közösségi média szövegek, céloldal tartalom), amellyel elindulhat.

Bármit, amit csak el tud képzelni, másodpercek alatt egyedi AI-fotókká és képekké alakíthat

Rendezze tartalmát, hangnemét és tudásbázisát, hogy csapata a márka szellemiségét tükrözze; biztosítsa azt vállalati szintű jogosultságokkal.

Jasper korlátai

Megállapítottuk, hogy komplex parancsokkal nehezen boldogul, és a kimenet jelentős pontatlanságokat és következetlenségeket tartalmazhat.

A felhasználók arról számoltak be, hogy frusztráltak voltak, amikor megpróbálták felvenni a kapcsolatot a Jasper ügyfélszolgálattal, mivel az első válasz egy bot-tól érkezett, és a leiratkozással vagy visszatérítéssel kapcsolatos üzenetekre nem válaszoltak azonnal.

Jasper árak

Alkotó: 49 dollár havonta, felhasználónként

Előny: 69 dollár havonta, felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

4. Synthesia. io (A legjobb professzionális minőségű videók készítéséhez AI avatarokkal)

via Synthesia

A Synthesia. io egy AI-alapú platform, amely lehetővé teszi professzionális minőségű videók készítését nagy mennyiségben, anélkül, hogy bármilyen ismerete lenne a videóprodukcióról.

Egyszerűen beírtam vagy feltöltöttem a forgatókönyvemet, kiválasztottam egy avatárt, hangot és márka színeket, és a Synthesia.io létrehozott egy professzionális stúdióban készültnek tűnő, kifinomult videót.

Tekintettel arra, hogy a videomarketing az utóbbi időben egyre népszerűbbé vált, a Synthesia.io AI videóplatformja egyszerűsíti a folyamatot, és időt és pénzt takarít meg Önnek.

A Synthesia legjobb funkciói

Vonzza be nézőit több mint 160 AI-avatárral, és tegye videóit inkluzívabbá és sokszínűbbé.

Készítsen videókat több mint 130 nyelven anélkül, hogy anyanyelvűeket vagy szinkronszínészeket kellene alkalmaznia; akár a saját hangját is klónozhatja.

A létrehozott videókat beágyazhatja szerzői eszközökbe, LMS-be, LXP-be és más programokba; megoszthatja azokat a csapatával, hogy azonnali visszajelzést kapjon.

A Synthesia korlátai

Az ügyfelek úgy találták, hogy az ügyfélszolgálat nem segítőkész és elutasító. Az árképzési modell túlságosan drága: 30 perces videóért 89 dollárt kell fizetni, és az árak 2000 dollár fölé emelkednek egy vállalati csomag esetében.

A Synthesia árai

Ingyenes: 0 dollár

Starter: 29 dollár havonta

Alkotó: 89 dollár havonta

Vállalatok: Egyedi árak

Synthesia értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

5. ChatGPT (A legjobb sokoldalú természetes nyelvfeldolgozáshoz és beszélgetéshez)

via ChatGPT

A ChatGPT valószínűleg az egyik legismertebb AI kommunikációs eszköz. Az OpenAI által fejlesztett, AI-alapú beszélgetőpartner, amely a kapott utasítások alapján emberhez hasonló szöveget képes generálni.

A ChatGPT-ben számomra a legfigyelemreméltóbb az volt, hogy különböző feladatokban tud segíteni, a kérdések megválaszolásától és a fogalmak magyarázatától kezdve a kreatív tartalmak, például landing page szövegek, vállalati levelek és ügyfél-e-mailek létrehozásáig.

Ez jelentősen csökkentheti a kutatásra és szövegírásra fordított időt és energiát. A ChatGPT fizetős verziója kiegészítő eszközöket is kínál, mint például a DALL-E és a Sora AI, amelyekkel képeket és videókat lehet készíteni.

A ChatGPT legjobb funkciói

Ötleteket gyűjtsön, verseket írjon, történeteket alkosson vagy videó forgatókönyveket készítsen a hatékony és személyre szabott kommunikáció érdekében.

Személyre szabhatja az interakciókat, mivel az eszköz alkalmazkodik az Ön preferenciáihoz, és az Ön stílusához és kontextusához illeszkedő válaszokat ad.

Szerepjátékok, például ügyfélszolgálat, állásinterjúk vagy tárgyalások, felkészülés a valós élet eseményeire gyakorlással és visszajelzésekkel biztonságos környezetben.

A ChatGPT korlátai

Előfordul, hogy a ChatGPT nehezen tartja a fonalat a kérdések megválaszolásakor, ami azt eredményezi, hogy a válaszok nem felelnek meg teljes mértékben a felhasználók elvárásainak.

Az emberi érzelmek árnyalatai és a személyes tapasztalatok finomságai néha elveszhetnek vagy félreérthetők.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 dollár havonta

Csapat: 30 dollár havonta felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

6. Grammarly (A legjobb az írásminőség javításához, nyelvtani és stilisztikai javaslatokkal)

via Grammarly

A Grammarly egy AI-alapú írási asszisztens, amely segít javítani az írási stíluson azáltal, hogy javaslatokat ad a nyelvtanra, helyesírásra, írásjelekre, stílusra és hangnemre vonatkozóan – ezeket egy kattintással elfogadhatja vagy elutasíthatja.

Amikor kipróbáltam, azt tapasztaltam, hogy a Grammarly alternatív szavakat és kifejezéseket javasolt a szókincs bővítése és az ismétlődések elkerülése érdekében, így írásom változatosabbá és érdekesebbé vált.

A prémium verzióban fejlettebb funkciók állnak rendelkezésre, például plágiumfelismerés és műfajspecifikus írásstílus-ellenőrzés.

A Grammarly legjobb funkciói

Hibamentes tartalom létrehozása azonnali helyesírás- és nyelvtani ellenőrzéssel

Alkalmazzon közös irányelveket, hogy a csapatok hangja egységes legyen, ösztönözve a márkájára jellemző nyelvhasználatot és hangnemet (üzleti terv szükséges).

Írjon a saját hangján a generatív AI segítségével, testreszabható profilbeállításokkal a hangnem, a formalitás és a szakmai relevancia tekintetében.

Gyorsan generáljon szöveget előre elkészített AI-parancsok segítségével

A Grammarly korlátai

Javaslatai gyakran nem ragadják meg a stílus vagy a jelentés lényegét, amikor szövegírással vagy szleng kifejezésekkel dolgoznak.

Hajlamos ajánlott szavakat vagy helyettesítőket beilleszteni a felismert szavak közé, ami frusztráló lehet.

A Grammarly árai

Ingyenes: 0 dollár havonta

Prémium: 29,85 dollár havonta

Üzleti: 25 dollár havonta tagonként

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7000+ értékelés)

7. TryEllie (A legjobb az e-mailek automatikus megválaszolásához AI-generált válaszokkal)

via TryEllie

A TryEllie, más néven Ellie, egy AI-alapú e-mail asszisztens, amely a GPT-4 technológiát használja intelligens és kontextusban releváns e-mail válaszok generálására, utánozva a felhasználó írásstílusát. Ez egy jó eszköz az AI e-mailben való használatának elsajátításához.

Bár nem ír hideg e-maileket, hasznos lehet az ismétlődő e-mailes feladatok automatizálásában, például az ügyfélszolgálati kérdések kezelésében, a találkozók ütemezésében és a folyamatban lévő beszélgetések nyomon követésében.

Az Ellie a Chrome és a Firefox kiterjesztéseken keresztül integrálódik a Gmail és a Fastmail szolgáltatásokkal. Ez kétségkívül egy egyszerű eszköz, de prioritásként kezeli a felhasználók adatainak védelmét, és nem tárolja, illetve nem osztja meg a felhasználói adatokat.

A TryEllie legjobb funkciói

Az e-mail válaszok automatikus megfogalmazása a beszélgetés kontextusa és a korábbi e-mail minták alapján

Rendeljen konkrét szerepeket az eszközhöz (például projektmenedzser, ügyfélszolgálati képviselő vagy HR-koordinátor), hogy az alkalmazkodni tudjon a különböző e-mailes helyzetekhez.

Írjon válaszokat több nyelven, és elégítse ki a felhasználók változatos igényeit

A TryEllie korlátai

A Gmail és a Fastmail kivételével nem támogat más e-mail szolgáltatásokat.

Az Ellie által naponta generálható válaszok száma az előfizetési csomagra van korlátozva, ami korlátozó lehet a nagy mennyiségű e-mail forgalommal rendelkező felhasználók számára.

TryEllie árak

Alap: 0 dollár

Casual: 19 dollár havonta

Üzleti: 39 dollár havonta, felhasználónként

Professzionális: 79 dollár havonta, felhasználónként

TryEllie értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Yatter AI (A legjobb a WhatsApp és a Telegram kommunikáció javításához valós idejű AI-vel)

via Yatter

A Yatter AI egy innovatív csevegőrobot, amely javítja a kommunikációt és a termelékenységet a WhatsApp és a Telegram alkalmazásokban. Részleges streaminget használ, hogy az üzeneteket valós időben, bekezdésekhez hasonló szegmensekben továbbítsa. Ez azt jelentette, hogy a szöveg részeit már akkor láthattam, amikor azok generálódtak, ahelyett, hogy megvártam volna, amíg az egész üzenet egyszerre megérkezik.

Ezenkívül a Yatter AI lehetővé teszi, hogy sablonokat hozzon létre ismétlődő feladatokhoz, így hosszú távon rengeteg időt takaríthat meg.

Az asszisztens több nyelvet támogat, így világszerte elérhető és inkluzív a felhasználók számára. Ha Pumble alternatívákat keres, akkor érdemes megfontolnia a Yatter AI használatát is.

A Yatter AI legjobb funkciói

Hagyja, hogy a Yatter hangjegyzeteket szöveggé alakítson, és gyors és pontos válaszokat adjon a hangos kérdéseire.

PDF-olvasóval információk kivonása PDF-fájlokból

Használja ki a ChatGPT-4o, a Google Gemini és a Groq Llama 3 képességeit a gyorsabb válaszok és az intelligens interakciók érdekében.

Legyen mindig egy lépéssel az időjárás előtt a valós idejű időjárás-jelentésekkel, amelyek tartalmazzák a felhőzetet, a páratartalmat, a látótávolságot és az UV-indexet.

A Yatter AI korlátai

A felhasználók arról számoltak be, hogy még a legegyszerűbb kérdésekre is késve kaptak választ az ügyfélszolgálattól.

A személyre szabás és a kontextus megértése funkciók csak a fizetős csomagban érhetők el.

Yatter AI árak

Yatter Basic: Egyedi árazás

Yatter Plus: Egyedi árazás

Yatter AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Notta (a legjobb audiofelvételekből készült értekezlet-összefoglalók és teendőlisták készítéséhez)

A Notta egy AI-alapú átírási szolgáltatás, amely lenyűgöző pontossággal alakítja át a rögzített beszédet szöveggé. Ez megkönnyíti a megbeszélések, előadások és interjúk információinak áttekintését, szerkesztését és megosztását.

Akár egy rögzített webináriumot néztem meg, akár egy csapatértekezlet jegyzőkönyvére volt szükségem, a program gyorsan és megbízhatóan szállította a kiváló minőségű szöveget. Egy órás felvétel leírása átlagosan 5 percet vett igénybe.

A Notta egyik kiemelkedő jellemzője, hogy több nyelvjárást és nyelvet támogat, például japánt, angolt, kínait és vietnámit, ami kiváló eszközzé teszi globális csapatokkal való együttműködéshez és többnyelvű projektek kezeléséhez.

A Notta legjobb funkciói

Hagyja, hogy a Notta automatikusan csatlakozzon a tervezett értekezletekhez, így nem kell linkeket keresnie vagy manuálisan csatlakoznia.

Néhány kattintással pontos értekezlet-összefoglalók készíthetők; értékes betekintést nyerhet és gyors döntéseket hozhat.

Exportálja a leiratokat TXT, PDF, DOCX vagy SRT formátumban, és ossza meg e-mailben, linkkel vagy olyan alkalmazásokon keresztül, mint a Salesforce, a Notion és a Zapier.

Nincs korlátozás

A jegyzetelési funkció nem mindig rögzíti a részleteket olyan alapossággal, mint egyes versenytárs csapatkommunikációs alkalmazások , ezért kiegészítő jegyzetelésre van szükség, hogy semmi ne maradjon ki.

Bár a felhasználók csoportosíthatják a felvételeket kategóriákba, nem tudják kezelni az almappák tartalmát, és nem tudják tovább rendszerezni a kategóriákat, ami extra erőfeszítést igényel, ha nagy hangkönyvtárral dolgoznak.

Notta árak

Ingyenes: 0 dollár

Pro: 14,99 dollár havonta

Üzleti: 27,99 dollár havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

Notta értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Drift (A legjobb beszélgetős, AI-alapú chatbot)

via Drift

Az AI kommunikációs eszközök listájának utolsó helyén a Drift áll. A Drift AI-alapú chatbotja segíti az értékesítési és marketing csapatokat a potenciális ügyfelek megszerzésében, a weboldal látogatóinak megszólításában és a személyre szabott ügyfélélmény biztosításában. A chatbot képes kezelni a marketinggel és az ügyfélszolgálattal kapcsolatos kérdéseket, és az Ön adatai alapján megtanítható a visszatérő látogatók felismerésére.

Személyre szabott ügyfélszolgálatot kínál, válaszol az értékesítési kérdésekre és célzott üzeneteket küld. A chatbot valós idejű válaszokat ad a webhely látogatóinak, és szükség esetén továbbítja őket a megfelelő ügyintézőhöz.

A Drift legjobb funkciói

Vonzza be ügyfeleit valós idejű, AI-alapú csevegéssel, és válaszoljon a gyakran feltett kérdésekre

Növelje az ügyfélszolgálat hatékonyságát személyre szabott, csevegésalapú támogatással, anélkül, hogy nyomást gyakorolna a támogató csapatra.

Személyre szabott interakciók segítségével generáljon potenciális ügyfeleket és foglaljon megbeszéléseket az értékesítési csapatok számára

Az AI minden egyes ügyfélkapcsolatból tanul, így idővel egyre jobbá válik a személyre szabás.

A Drift korlátai

A költségek sok szervezet számára visszatartó erőként hathatnak.

A chatbot konfigurálásához és más eszközökkel való integrálásához technikai szakértelemre van szükség.

Drift árak

Prémium: havi 2500 dollártól, éves számlázással

Advanced és Enterprise csomagok: Egyedi árak

Drift értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

Az AI-alapú eszközök megjelenése megváltoztatta a külső és belső kommunikáció tervezésének és végrehajtásának módját. A szervezetek gyorsabban és több emberrel tudnak kapcsolatokat kialakítani, mint valaha, ami segít nekik gyorsabban elérni üzleti céljaikat.

Amikor az AI kommunikációs eszközök listájáról választ, vegye figyelembe, hogy az egyes opciók mit kínálnak, és hogyan integrálhatók legjobban a technológiai eszközeihez és folyamataihoz.

Ha pedig meggyőződött arról, hogy valami sokoldalú, de könnyen használható eszközre van szüksége, akkor válassza a ClickUp-ot. Tartsa ügyfeleit, partnereit és érdekelt feleket elkötelezettnek a megfelelő funkciók segítségével, amelyek mindig kéznél vannak.

A ClickUp egy AI-alapú kommunikációs és együttműködési platformot, valamint feladatkezelő eszközt kínál, mindezt egy felhasználóbarát megoldásban.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp szolgáltatásra.