A 16 legjobb vállalati kommunikációs eszköz, amelyet 2025-ben érdemes megfontolni

Még akkor is, ha az irodában dolgoznak, ha a csapata nem kommunikál elég hatékonyan, az hatással lesz az általános termelékenységre és a munka minőségére.

A megoldás? Egy vállalati kommunikációs eszköz, amely egységes kommunikációt tesz lehetővé. Ezek az eszközök segítenek olyan feladatok elvégzésében, mint a videokonferenciák, az azonnali üzenetek, a fájlmegosztás, a képernyőmegosztás és egyéb együttműködési funkciók.

De hogyan válasszon vállalati kommunikációs eszközt a csapatához? A vevőkapcsolat-kezelési funkciókra vagy az üzleti kommunikáció javítására kell összpontosítania?

Hasonló dilemmával szembesültem, amikor vállalati kommunikációs eszközt kellett választanom.

Kiterjedt kutatás és tesztelés után összeállítottam egy listát a piacon elérhető legjobb eszközökről. Olvassa el, és ismerje meg az általános és speciális igényekhez ajánlott megoldásaimat.

Hogyan választottam ki a legjobb vállalati kommunikációs rendszert?🤔

Először is, legyen konkrét. A legtöbb vállalati kommunikációs eszköz egy adott kihívás megoldására lett kifejlesztve. Ezért a megfelelő eszköz megtalálásához elengedhetetlen, hogy ismerje csapata igényeit és munkafolyamatait.

Az évek során megtanultam, hogy néhány kulcsfontosságú funkció segít áthidalni a munkahelyi belső és külső kommunikáció terén fennálló kommunikációs hiányosságokat. Ezek a funkciók a következők:

Azonnali üzenetküldés : Válasszon olyan eszközt, amellyel azonnal elküldheti szöveges vagy csevegő üzeneteit, hogy gyorsan beszélgethessen és tájékoztathassa a csapatot.

Videokonferencia: Válasszon olyan eszközt, amely Válasszon olyan eszközt, amely aszinkron videokommunikációt tesz lehetővé a csapataival, olyan kulcsfontosságú funkciókkal, mint a képernyő- és videomegosztás, a kis csoportok számára kialakított szobák és a felvételi lehetőségek, hogy maximalizálja a termelékenységet.

Fájlmegosztás : Elsőbbséget élvezzenek azok a vállalati kommunikációs eszközök, amelyek biztonságosan megosztják a dokumentumokat, képeket és egyéb fájlokat a csapaton belül.

Csapatmunka funkciók : Keressen olyan eszközöket, amelyek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint a feladatkezelés, a projekttervezés, a táblázatok, a dokumentumok közös szerkesztése és egyéb, : Keressen olyan eszközöket, amelyek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint a feladatkezelés, a projekttervezés, a táblázatok, a dokumentumok közös szerkesztése és egyéb, a valós idejű együttműködést elősegítő funkciók.

Erős biztonság : Vállalati használatra olyan kommunikációs eszközöket válasszon, amelyek fejlett biztonsági funkciókat biztosítanak, beleértve a titkosítást, a többfaktoros hitelesítést és az adatvédelmi szabványoknak való megfelelést.

Integráció más eszközökkel: Már nem dolgozunk szigeteken, és eszközeinknek sem kellene. Válasszon egy hatékony kommunikációs eszközt, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő technológiai rendszerébe, legyen az projektmenedzsment szoftver, CRM vagy felhőalapú tárolóplatform.

Ezekre a kulcsfontosságú funkciókra és a vállalati kommunikáció kritikus követelményeire összpontosítva 16 egyedi eszközt választottunk ki. Nézzük meg egyenként az egyes eszközök előnyeit és korlátait!

1. ClickUp (a legjobb aszinkron kommunikációhoz, együttműködéshez és projektmenedzsmenthez)

Ha azt kérdezné tőlem, hogyan lehet mérni a hatékony kommunikációt egy vállalaton belül, akkor a termelékenységet és a csapatmunkát említeném.

És melyik eszköz képes mindkettőt kezelni? A ClickUp.

A ClickUp sokoldalú funkcióinak köszönhetően folyamatosan a legjobb vállalati kommunikációs eszközök között szerepel.

Mint all-in-one termelékenységi platform, egységes kommunikációs felületet kínál a hatékony belső és külső kommunikációhoz. Használhatja arra, hogy az összes csapatüzenetet, privát beszélgetést, dokumentumon belüli megjegyzést vagy feladatspecifikus nyomon követést egy egységes munkaterületen összegyűjtse.

A ClickUp Chat segítségével zökkenőmentesen oszthatja meg a frissítéseket a projektekben részt vevő csapatokkal és ügyfelekkel egyaránt.

A ClickUp Chat segítségével egyetlen ablakban kezelheti a projekteket és az üzleti kommunikációt. Lehetővé teszi, hogy kapcsolatban maradjon a csapatával, megbeszélje a projekthez kapcsolódó tevékenységeket és megossza a frissítéseket anélkül, hogy több eszköz között kellene váltania. Integrált funkciói között megtalálható a „Link to Task” (Kapcsolat a feladathoz), amely lehetővé teszi, hogy bizonyos csevegési szálakat összekapcsoljon a feladatokkal.

Ráadásul a ClickUp Chat segítségével a beszélgetések ugyanazon az eszközön belül zajlanak, így nem kell másik eszközre váltani, hogy üzenetet küldjön a csapatának. Búcsút inthet a váltási adónak!

Rögzítse képernyőjét, és ossza meg az információkat egyszerűen a ClickUp Clips segítségével

Ezenkívül a ClickUp Clips segítségével könnyedén rögzítheti és elküldheti a képernyőfelvételeket a bonyolultabb megbeszélésekhez. Ez több kontextust ad a megbeszélésekhez, és a beépített AI funkciók segítenek az üzenetek átírásában a nagyobb egyértelműség érdekében.

A ClickUp Whiteboards segítségével valós időben együttműködhet csapattársaival

A vállalati kommunikációs rendszerek másik fontos szempontja a munkafolyamatok optimalizálása és a valós idejű együttműködés lehetővé tétele. A ClickUp Whiteboards segítségével virtuális felületet kap a tervezéshez és a brainstorminghoz, amely tökéletesen alkalmas távoli és hibrid munkahelyekhez.

A ClickUp segítségével hozzárendelhet megjegyzéseket cselekvési tételekhez

Természetesen előfordulhat, hogy további megjegyzéseket szeretne hozzáadni valakihez egy dokumentumban vagy feladatban. A ClickUp Assign Comments funkciója itt jön jól. Azonnal létrehoz egy teendőt, amikor megjegyzést rendel valakihez, akár dokumentumban, akár csapatmegbeszélésen, így biztosítva, hogy az ne vesszen el!

Az összekapcsoláshoz kiemelhet szöveget egy megjegyzésben vagy egy dokumentumban, és „idézheti” azt, hogy megjegyzést fűzzön hozzá, visszajelzést adjon vagy magyarázatot kérjen.

A ClickUp legnagyobb előnye a kommunikációs terv sablonok széles választéka, amelyek megkönnyítik a kezdeti lépéseket. Két sablont találtam, amelyek segíthetnek a vállalati kommunikációs csatornák kialakításában: a ClickUp belső kommunikációs sablon és a ClickUp kommunikációs terv sablon .

A ClickUp legjobb funkciói

Tervezze meg projektjeit, ossza ki a feladatokat, és kapjon valós idejű frissítéseket csapata előrehaladásáról a ClickUp Tasks segítségével, hogy produktív maradjon.

A ClickUp Proofing segítségével közvetlenül a feladat mellékleteire tehet megjegyzéseket, így egyértelmű kontextust és további visszajelzéseket adhat a képekhez, videókhoz, PDF-ekhez és egyéb dokumentumokhoz.

Valós időben együttműködhet a ClickUp Docs segítségével, ahol a csapatok biztonságos hozzáférés-vezérlési funkciók segítségével megoszthatják, szerkeszthetik és közösen dolgozhatnak a dokumentumokon.

Vigye az együttműködést és a kommunikációt egy új szintre az üzenetek összefoglalásával és releváns betekintések generálásával a ClickUp Brain , az AI asszisztens segítségével.

Integrálja több mint 1000 alkalmazással, hogy összes beszélgetését, projektmenedzsmentjét és kommunikációját egy központi platformon konszolidálja.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók szerint a funkciók száma túlnyomóan nagy az új tagok számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Microsoft Teams (a legjobb üzleti kommunikációs eszköz a Microsoft ökoszisztémához)

a Microsofton keresztül

A Microsoft 365-öt már használó szervezetek számára a Microsoft Teams a természetes választás.

A Microsoft Teams egy all-in-one vállalati kommunikációs központ, amely összefogja mindazt, amire egy csapatnak szüksége van a hatékony kommunikációhoz: azonnali üzenetküldés, videokonferencia vagy fájlmegosztás. Rendkívül hasznos a belső csapatkommunikációhoz, mivel az összes csapatkommunikáció egy helyen található. Ráadásul bármely fájlt, amelyet meg szeretne osztani a csapattagokkal, linkként megoszthat, ami lehetővé teszi a valós idejű frissítéseket és a fájlok mappákba rendezését.

Ez ideális választás egy rendkívül biztonságos vállalati kommunikációs rendszer számára, amely elég rugalmas ahhoz, hogy megkönnyítse a napi tevékenységeket.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Tartsa rendezett állapotban kommunikációját csapat- vagy projektspecifikus csatornák létrehozásával.

Használjon kiváló minőségű videohívásokat képernyőmegosztással, háttérhomályosítással és kis csoportok számára kialakított szobákkal.

Ossza meg és dolgozzon együtt biztonságosan dokumentumokon, táblázatokon és prezentációkon.

Könnyedén együttműködhet a Microsoft Office eszközökkel, például a Worddel, az Excel-lel és a PowerPointtal.

A Microsoft Teams korlátai

A felhasználói felület bonyolult, ami zavart okozhat az első alkalommal használók számára.

Microsoft 365 előfizetés szükséges, ami nem ideális, ha nem használja a Microsoft Office-t vagy azt vállalati kommunikációs megoldásként.

A Microsoft Teams árai

Teams Essentials : 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9500+ értékelés)

3. Slack (A legjobb aszinkron csapatkommunikációs platform)

via Sla ck

A Slack jó okkal vált a csapatok közötti üzenetküldés szinonimájává. Ez egy rendkívül aszinkron kommunikációs eszköz, amelynek célja a csapatok, osztályok, sőt egész szervezetek közötti kommunikáció egyszerűsítése.

Ha csapata az azonnali üzenetküldés és a valós idejű együttműködés révén működik, a Slack csatornaalapú felépítése és szálak segítségével minden rendezett marad.

A kedvencem a Canvas funkció, amely lehetővé teszi, hogy az összes kapcsolódó szálat egy helyen rögzítsem, így biztosítva, hogy a beszélgetések ne vesszenek el a dzsungelben.

A Slack legjobb funkciói

Rendezze a beszélgetéseket csapatok, projektek vagy témák szerint, konkrét csatornákkal.

Zökkenőmentesen csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Google Workspace, a ClickUp, a Trello és még sok más.

A Slack hatékony keresési funkcióival gyorsan megtalálhatja a korábbi beszélgetéseket, fájlokat és linkeket.

Váltson a szöveges üzenetküldésről a hang- vagy videohívásokra a Huddle segítségével!

A Slack korlátai

Az ingyenes verzióban korlátozott az üzenetelőzmények és a fájlok tárolási kapacitása.

Az összes kommunikációs csatornán érkező értesítések kezelése nehézkessé válik, ami ellentmond az egységes kommunikációs eszközök céljának.

Slack árak

Ingyenes

Pro : 7,25 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Business+ : 12,50 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Enterprise Grid : Egyedi árazás

Slack Sales Elevate: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 33 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

4. Google Workspace (a GSuite legjobb integrált vállalati kommunikációs rendszere)

a Google Workspace segítségével

A Google Workspace az első számú eszköz azok számára, akik a Google ökoszisztémájával szeretnek dolgozni.

A korábban G Suite néven ismert eszköz a Google összes munkahelyi eszközét egyetlen egységes platformba egyesíti, beleértve a Gmailt, a Google Drive-ot, a Google Docs-ot, a Google Meet-et és még sok mást.

A G Suite-ban az tetszik, hogy hatékonyan megoszthatok fájlokat és dokumentumokat külső, harmadik fél felhasználókkal. Csak megtekintésre jogosító linket osztok meg, így a felhasználó hozzáférhet a dokumentum tartalmához, de nem módosíthatja azt. A szerkesztéshez vagy frissítéshez szerkesztési hozzáférést kell kérnie. Ez a hatékony funkció lehetővé teszi, hogy teljes ellenőrzést gyakoroljon a dokumentumai felett.

Ráadásul a Google Workplace bármilyen eszközről, mobilról vagy asztali számítógépről elérhető, így biztosítva, hogy útközben is folytathassa a munkát.

A Google Workspace legjobb funkciói

A Gmail és a Google Meet segítségével zökkenőmentesen kezelheti az e-maileket, a csevegést és a videokonferenciákat.

Dolgozzon együtt dokumentumokon, táblázatokon és prezentációkon a Google Docs, Sheets és Slides segítségével.

A Google Drive robusztus felhőalapú tárolási megoldásával könnyedén tárolhatja és megoszthatja fájljait.

A Google Naptár segítségével, integrált értesítésekkel szervezhet megbeszéléseket és eseményeket a csapatok között.

A Google Workspace korlátai

Más vállalati eszközökhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Nem ideális, ha a vállalati kommunikációs eszközre a csapatértekezleteken, csevegéseken és hanghívásokon túl másra is szüksége van.

A Google Workspace árai

Business Starter : 7,20 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Business Standard : 14,40 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Business Plus : 21,60 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 000 értékelés)

5. Zoom (a legjobb videokonferencia-eszköz)

via Zoom

A Zoomot minden típusú vállalatnál használják az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz és a belső csapatok közötti kommunikációhoz. A világjárvány idején többször is használtam, hogy virtuális találkozókat szervezzek és prezentációkat osszak meg.

Elsősorban a könnyű használat és a hihetetlen funkciók miatt kedvelem ezt az eszközt.

Lehetővé teszi kiváló minőségű audio- és videokonferenciák szervezését, a képernyők megosztását, dokumentumok vagy fájlok elküldését a résztvevőknek, sőt, virtuális szünettermek létrehozását is, hogy megkönnyítse a különböző érdekelt felek közötti zökkenőmentes kommunikációt és együttműködést.

Különösen nagy szervezetek számára alkalmas, mivel több résztvevőt támogat, és kiváló funkciókkal rendelkezik a nagyszabású webináriumok sikeres lebonyolításához.

A Zoom legjobb funkciói

HD videó- és hangminőség a zökkenőmentes értekezletekért

Ossza meg képernyőjét a résztvevőkkel találkozók, webináriumok és virtuális események során.

Ossza fel a nagy létszámú értekezleteket kisebb csoportokra a koncentráltabb megbeszélések érdekében.

Tartson nagyszabású webináriumokat, amelyek több ezer résztvevő számára nyújtanak támogatást.

Az IOS és Android alkalmazás segítségével mobil eszközéről fogadhat hívásokat és vehet részt megbeszéléseken.

A Zoom korlátai

A Zoom ingyenes verziója 40 percre korlátozza a találkozók időtartamát és 100 főre a résztvevők számát.

Az olyan funkciók, mint a nagy létszámú értekezletek (100+ résztvevő), webináriumok, audiokonferenciák és konferenciatermek csak a prémium csomagokban érhetők el.

Zoom árak

Alap: 0 USD

Pro: 14,99 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Business Plus: 26,99 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 55 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

6. RingCentral (A legjobb vállalati kommunikációs telefonrendszer)

via RingCentral

Ha értékesítési, marketing vagy más részlegei általában a legtöbb időt telefonálással töltik, akkor a RingCentral az ideális választás az Ön számára.

Ez az átfogó és egységes platform zökkenőmentes vállalati kommunikációt tesz lehetővé azáltal, hogy egy helyen kezeli a telefonhívásokat, üzeneteket és videokonferenciákat.

Ennek az eszköznek az AI-alapú kommunikációs funkciói tetszettek a legjobban, amelyek személyre szabott betekintést nyújtanak az üzleti megbeszélésekbe. Akár élő hívásjegyzeteket, valós idejű fordítást vagy azonnali válaszokat használ az ügyfelek kérdéseire, az AI-asszisztens optimalizálja a műveleteket és javítja a termelékenységet.

A RingCentral legjobb funkciói

Kombinálja az üzleti telefonrendszereket, a videokonferenciákat és az üzenetküldést egy platformon

Használja a fejlett híváskezelési funkciókat, mint például az automatikus telefonközpont és a hívásirányítás.

Integrálja az MS Teams, a Google Workspace, a Salesforce és más termelékenységi eszközökkel.

Az iOS és Android rendszerekre készült hatékony mobilalkalmazással minden kommunikációs eszközhöz hozzáférhet útközben is.

A RingCentral korlátai

Magasabb ár azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek nincs szükségük a teljes telefonos funkciókra.

A videohívás és a webinárium csomagok nem tartalmazzák a telefonhívás csomagot.

RingCentral árak

RingEx Core: 30 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

RingEx Advanced: 35 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

RingEx Ultra: 45 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

RingCentral Contact Center Enterprise: Egyedi árazás

RingCentral értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

via Trello

Ha az egyszerű Kanban tábla a csapat kommunikációjának és termelékenységének legfontosabb eszköze, akkor feltétlenül próbálja ki a Trello-t. Ez a vizuális projektmenedzsment eszköz kiválóan segít a csapatoknak a feladatok és projektek szervezésében egy kártyalapú rendszer segítségével.

Tetszett a Trello azon képessége, hogy minden projekt- és feladatinformációt rugalmas struktúrába szervez, például Kanban táblákba, listákba vagy kártyákba. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy tudják, mit kell tenniük, nyomon kövessék az előrehaladást és könnyen hozzárendeljék a feladatokat. Ráadásul a Trello kártyákon belüli megjegyzések felhasználhatók további kontextus biztosítására vagy a kétségek tisztázására.

A könnyű használatnak köszönhetően ideális a legtöbb esetben, legyen szó formális felépítésű vagy kreatív csapatról, amelynek meg kell értenie prioritásait.

A Trello legjobb funkciói

Szervezze meg projektjeit és feladatait testreszabható táblák, listák és kártyák segítségével.

A megjegyzések, mellékletek és határidők javítják a kommunikációt és az együttműködést a feladatok során.

Csatlakozzon a Slackhez, a Google Drive-hoz és más népszerű eszközökhöz a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Használja a Butler automatizálást szabályok beállításához és ismétlődő feladatok automatizálásához.

A Trello korlátai

Lehet, hogy nem alkalmas komplex projektmenedzsment igényeire, amelyek speciális követelményeket támasztanak.

Kiválóan alkalmas projektmenedzsmentre, de nem tartozik a legjobb csapatmunkát elősegítő eszközök közé, mivel hiányoznak belőle számos alapvető együttműködési funkció.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati (50–5000 felhasználó): 7,38 USD/hó és 17,50 USD/hó között felhasználónként

Vállalati (5000 felhasználónál több): Egyedi árazás

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

8. Asana (A legjobb feladatkezelő és munkavállalói elkötelezettséget növelő eszköz)

via Asana

Ha belső csapattagjai inkább a projektmenedzsmentet és a kommunikációt integrálják, az Asana kiváló platform a feladatok kezeléséhez és a munkahelyi félreértések elkerüléséhez.

Ez a projektmenedzsment platform segít a feladatok szervezésében, nyomon követésében és kezelésében, biztosítva, hogy minden feladattal kapcsolatos megbeszélés átlátható legyen.

Az Asana átfogó projektkoordinációs és kommunikációs megközelítése biztosítja, hogy minden csapat hatékonyan használja. Azt is észrevettem, hogy a nem technikai csapat tagjai különösen értékelték a tiszta és felhasználóbarát felületét.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén hozzanak létre projekteket, osszanak ki feladatokat és állítsanak be határidőket anélkül, hogy túl sokat kellene segíteni nekik.

Az Asana legjobb funkciói

Könnyedén hozhat létre és rendelhet hozzá feladatokat, állíthat be határidőket és követheti nyomon az előrehaladást.

Váltson a lista, a táblázat és az idővonal nézetek között, hogy az megfeleljen a projekt igényeinek.

Automatizálja a rutin feladatokat az Asana Rules segítségével, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

Csatlakozzon a Slackhez, a Microsoft Teamshez és más eszközökhöz a jobb együttműködés érdekében.

Az Asana korlátai

Kiterjedt funkciói miatt új felhasználók számára bonyolult

Több csatorna, projekt és csapat kezelése bonyolulttá válik, mivel a legtöbb kommunikációs eszköz funkciói hiányoznak.

Asana árak

Személyes: 0 USD

Starter : 13,49 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Haladó : 30,49 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Vállalatok: Egyedi árak

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

9. Confluence (A legjobb dokumentációs és tudásmenedzsment megoldás)

via Confluence

A Confluence egy hatékony együttműködési eszköz, amelyet csapatok számára terveztek projektdokumentációk létrehozására, megosztására és kezelésére.

Az Atlassian ökoszisztéma részeként rendkívül hasznosnak találtam ezt az eszközt részletes wikik és projektforrások létrehozásához.

Ha Ön is olyan, mint én, és stresszt okoz Önnek egy üres vászon, a Confluence számtalan sablon közül választhat az Ön igényeinek megfelelően. Ez segít a gyors kezdésben, és az AI szerkesztőjét is használhatja a hiányzó részek kitöltéséhez, így könnyebben papírra (vagy ebben az esetben virtuális dokumentumra) vetheti gondolatait.

A Confluence legjobb funkciói

Készítsen, osszon meg és kezeljen projektdokumentációt és tudásbázisokat

Dolgozzon együtt a csapattagokkal valós időben az oldalakon

Használjon tereket, címkéket és sablonokat az információk strukturált tárolásához.

Csatlakozzon a Jira, a Trello és más eszközökhöz a koherens munkafolyamat érdekében.

A Confluence korlátai

Az Altassian üzleti kommunikációs eszközeinek kiegészítéseként tervezték, ezért önálló eszközként korlátozottak a képességei.

Confluence árak

Ingyenes (legfeljebb 10 felhasználó)

Standard (11–50 000 felhasználó) : 6,05 USD/hó – 1,95 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Premium (11–50 000 felhasználó) : 11,55 USD/hó – 3,46 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Vállalati (50 000 felhasználónál több): Egyedi árazás

Confluence értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

10. Discord (A legjobb közösségépítő platform)

via Discord

A Discord eredetileg játékosok számára készült platformként indult, de mára minden típusú csapat számára alkalmas, sokoldalú kommunikációs eszközzé fejlődött. Valós idejű hang-, videó- és szöveges csevegési funkciói kiválóan alkalmasak az együttműködésre, különösen távoli vagy dinamikus csapatok számára.

Ez az eszköz képes csatornákat létrehozni egy csoporton belül, ami segít optimalizálni a megbeszéléseket és később visszakeresni az információkat. Emellett csoportmoderátorként is működhetek, szabályokat állíthatok fel a közösség számára, és gondoskodhatok azok betartásáról, hogy egyszerűsítsem a kommunikációt és a dokumentumkezelést.

A Discord legjobb funkciói

Ossza fel közösségét több részre, például bejelentési csatornákra, színpadi csatornákra, fórumcsatornákra, privát szálakra, eseményekre és egyebekre.

Kiváló minőségű hang- és videohívásokat kezdeményezhet közösségével.

Ossza meg képernyőjét, férjen hozzá fájlokhoz, és használja az összes alapvető funkciót csoportos hívásokkal valós idejű prezentációkhoz.

Integráljon harmadik féltől származó alkalmazásokat, mint például a GitHub, a Google Naptár, a Trello és mások a csatornáiba.

Hozzáférés a Discordhoz több platformon, legyen az asztali számítógép, okostelefon, webalkalmazás vagy bármely más eszköz.

A Discord korlátai

A laza felületének köszönhetően vállalati kommunikációs szoftverként nem feltétlenül ideális.

A Discord árai

Discord : Ingyenes

Discord Nitro Basic : 2,99 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Discord Nitro: 9,99 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Discord értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

11. Dropbox (a legjobb eszköz fájlok megosztásához)

a Dropboxon keresztül

A Dropbox egy vezető fájltároló és -megosztó platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára a dokumentumok és projektek hatékony együttműködését. Intuitív felületének köszönhetően a felhasználók könnyedén feltölthetik, megoszthatják és kezelhetik fájljaikat biztonságos környezetben.

A Dropboxban azt szeretem, hogy képes szinkronizálni a fájlokat a különböző eszközök között, így a csapat tagjai bárhol is legyenek, mindig a legfrissebb dokumentumokhoz férhetnek hozzá.

A Dropbox legjobb funkciói

Bármilyen eszközről hozzáférhet fájljaihoz, ami rugalmasságot biztosít a távoli és hibrid csapatok számára.

Ossza meg fájljait biztonságosan a csak megtekintésre szolgáló opciók és a fejlett biztonsági funkciók segítségével, hogy adatai védve legyenek.

Fájlokhoz fűzött megjegyzések és visszajelzések kérése közvetlenül a platformon belül

A Dropbox korlátai

A Dropbox kommunikációs funkciói a megjegyzésekre korlátozódnak.

Azoknál a csapatoknál, amelyek már használnak felhőalapú tárolórendszert vagy vállalati üzleti kommunikációs eszközt, nem feltétlenül van értelme egy újabb fájlmegosztó eszköz bevezetése.

A Dropbox árai

Plusz: 11,99 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Essentials : 19,99 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Business Plus: 30 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Dropbox Business értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 27 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)

12. Skype (A legjobb vállalati kommunikációs megoldás hívásokhoz és üzenetküldéshez)

Skype -on keresztül

A Skype az egyik legrégebbi és legismertebb kommunikációs eszköz.

Eredetileg személyes használatra tervezték, de mára átfogó funkcióival, köztük videohívásokkal, azonnali üzenetküldéssel és fájlmegosztással a vállalkozások támogatására is alkalmas.

Még mindig kedvelem a Skype-ot, mert megszokott a felülete és könnyen használható. Ez a legjobb választás azoknak a csapatoknak, akik egyszerű kommunikációs platformot keresnek.

A Skype legjobb funkciói

Élvezze a nagyfelbontású videót és a kristálytiszta hangot a hatékony kommunikáció érdekében.

Gyorsan cseveghet a csapattagokkal vagy az ügyfelekkel valós időben.

Fájlok egyszerű elküldése a csevegőfelületen keresztül

Legfeljebb 50 résztvevővel szervezhet csoportos hívásokat

A Skype korlátai

Az újabb üzleti kommunikációs eszközökhöz képest korlátozott integrációs lehetőségek

Hiányoznak belőle az üzleti szoftvermegoldásokhoz szükséges néhány robusztus biztonsági intézkedés, ami sebezhetővé teszi a hackerekkel és az adatvesztéssel szemben.

Skype árak

Ingyenes : alapvető üzenetküldési, hang- és videohívási funkciók

Skype Credit : Fizessen csak a ténylegesen felhasznált szolgáltatásokért, ha vezetékes és mobiltelefonokra hív.

Skype előfizetések: havi előfizetések korlátlan hívásokhoz bizonyos országokba

Skype értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (450+ értékelés)

13. Miro (A legjobb együttműködési táblás eszköz)

via Miro

Számos virtuális táblás eszköz létezik, de ezek ritkán érik el a Miro egyszerűségét. Ez a kollaboratív táblás platform lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben ötleteljenek, tervezzenek és hajtsanak végre projekteket.

Nekem rendkívül hasznos volt távoli csapatokkal folytatott brainstorming üléseken. Az ötleteit és jegyzeteit a virtuális vászonra dobja, és a Miro AI perceken belül összefoglalókat, folyamatábrákat, rövid összefoglalókat és egyebeket készít. Ezek segítenek a megbeszélések strukturálásában és interaktív munkafolyamatok létrehozásában, amelyeket könnyen hozzáadhat projektjei sprintjeihez vagy napi tevékenységeihez.

A Miro legjobb funkciói

Készítsen és osszon meg vizuális táblákat brainstorminghoz és projekttervezéshez.

Számos sablon áll rendelkezésre, amelyekkel könnyedén elindíthatja projektjeit.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Slack, a Google Drive és a Microsoft Teams a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

A Miro korlátai

Egyes felhasználók számára használata kihívást jelenthet.

A korlátozott offline funkcionalitás akadályozza a hozzáférést gyenge internetkapcsolat esetén.

Miro árak

Ingyenes

Starter : 10 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Üzleti : 16 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

14. Chanty (A legjobb csapatüzenetküldő és kommunikációs eszköz)

via Chanty

A Chanty egy egyszerű, de hatékony csapatüzenetküldő alkalmazás, amelynek célja a szervezeti kommunikáció és együttműködés javítása. Intuitív platformot biztosít a csapatok számára az üzenetek, fájlok és ötletek zökkenőmentes megosztásához.

A Chanty-t azért kedvelem, mert az egyszerűségre helyezi a hangsúlyt, így a csapat tagjai könnyen el tudják kezdeni a használatát, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesniük.

A Chanty legjobb funkciói

Csatlakozzon a megbeszélésekhez bármilyen eszközről, legyen az asztali számítógép, laptop, mobil vagy webböngésző.

4K videó- és audio-megbeszélések akár 1000 videó résztvevővel és 49 videóval a képernyőn

Hozzon létre és kezeljen feladatokat a megbeszéléseivel együtt, állítsa be a határidőket és a feladatokat a megbeszélések jegyzetéből.

A Chanty korlátai

Más kommunikációs eszközökhöz képest korlátozott integrációs lehetőségek

Chanty árak

Ingyenes

Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Chanty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

15. SurveyMonkey (A legjobb felmérési és visszajelzésgyűjtő eszköz)

via SurveyMonkey

Ha elsősorban e-mailben vagy csevegőprogramokon keresztül kommunikál, fontos információkat és visszajelzéseket hagyhat ki.

Ehhez mindig ideális egy olyan e-mail alternatíva használata, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy jobban rendszerezzék gondolataikat, és akár névtelen visszajelzéseket is megosszanak.

A SurveyMonkey pontosan ezt teszi: lehetővé teszi, hogy kérdőíveket készítsen, visszajelzéseket gyűjtsön és jobban elemezze az adatokat.

Én ezt használtam felmérések készítésére, hogy összegyűjtsem a csapat visszajelzéseit, az ügyfelek elégedettségét, sőt még marketingkutatásokat is. Bár egyszerű és könnyen kitölthető, a válaszokból reális jelentések és betekintések készülnek, amelyek hatással vannak az üzleti eredményekre. Ezeket a válaszokat megoszthatja más érdekelt felekkel is, ami segít abban, hogy a felmérés válaszai és a megszerzett betekintések alapján adat alapú döntéseket hozzon.

A Survey Monkey legjobb funkciói

Készítsen személyre szabott felméréseket különböző kérdésformátumok és egy könnyen használható felület segítségével.

Elemezze az eredményeket a beépített jelentéskészítő és elemző eszközökkel.

Kérdőívek terjesztése e-mailben, közösségi médián vagy weboldal linkeken keresztül

Hozzáférhet előre elkészített sablonokhoz a gyors felmérés beállításához.

A Survey Monkey korlátai

A ingyenes verzió korlátozott funkciói korlátozzák a felmérések mélységét.

Lehet, hogy korlátozott részletességű betekintést nyújt, ezért az adatokat külső elemző eszközbe kell exportálnia.

Survey Monkey árak

Egyéni előny: 39 USD/hó

Egyéni standard: 99 USD/hó

Egyéni Premier: 119 USD/hó

Team Advantage : 25 USD/hó felhasználónként

Team Premier : 75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Survey Monkey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 20 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

16. Jitsi (A legjobb nyílt forráskódú felhőalapú kommunikációs eszköz)

via Jitsi

Azok számára, akik ingyenes és nyílt forráskódú üzleti kommunikációs eszközöket keresnek, a Jitsi fantasztikus választás. Ez a nyílt forráskódú videokonferencia-eszköz ingyenes megoldást kínál virtuális találkozókhoz, és akár fiók létrehozása nélkül is lehetővé teszi a hívásokat.

A Jitsi, annak ellenére, hogy nyílt forráskódú platform, egyszerűen használható a nem technikai felhasználók számára is. A felület könnyen kezelhető. Az eszköz több platformon is elérhető, többek között Android, iOS, Linux, macOS és Windows rendszereken.

A Jitsi legjobb funkciói

Teljesen nyílt forráskódú videokonferencia-eszköz, amely skálázhatóbbá és olcsóbbá teszi a használatát.

Csatlakozzon videohívásokhoz regisztráció vagy fiók létrehozása nélkül, olyan alapvető funkciókkal, mint a bejelentkezés, a felvétel és még sok más.

Lehetőség bizalmas értekezletek szervezésére jelszóval védett belépéssel, amelyeket privát csatornán lehet terjeszteni.

A Jitsi korlátai

A digitális munkahelyi iparágban használt egyéb kommunikációs eszközökhöz képest korlátozott funkciók

A legtöbb versenytársa jobb ügyfélszolgálatot kínál, és a hibaelhárítás nagyrészt önkiszolgáló modellre támaszkodik, a fejlesztői közösség támogatásával.

Jitsi árak

Ingyenes

Jitsi értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (70+ értékelés)

