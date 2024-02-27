A 10 legjobb Discord-integráció 2025-ben (vélemények és árak)

A Discord egy hatékony kommunikációs eszköz, amely szöveges, hang- és videocsevegésen keresztül tartja kapcsolatban a játékosokat, közösségeket és csapatokat. A Discord integrációk új szintre emelik a már amúgy is népszerű alkalmazást, kibővítve annak funkcionalitását, hogy minden (és mindenki) kapcsolatban maradjon.

A Discord integráció tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik javítani szeretnék a kommunikációt, az együttműködést és a termelékenységet. A legfontosabb, hogy megtalálja a leggyakrabban használt alkalmazásaihoz illő megoldást.

Összegyűjtöttük a piacon elérhető 10 legjobb Discord-integrációt, hogy Discord-kiszolgálóját új magasságokba emelje, kiegészítve értékelésekkel és árakkal.

Ha készen állsz arra, hogy új módon kapcsolódj kedvenc eszközeidhez, akkor nézzük meg a mai 10 legnépszerűbb Discord integrációt.

Mit kell keresnie a Discord integrációkban?

A minőségi integrációk a titka annak, hogy Discord szervered ragyogjon. ✨

Íme néhány kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe vettünk a lista összeállításakor:

Megfizethetőség: A legjobb Discord integrációk illeszkednek a meglévő költségvetéséhez.

Frissítések: A rendszeres frissítések mindent megbízhatóbbá és stabilabbá tesznek.

Biztonság: Találjon valamit, ami mindent titokban tart

Testreszabás: Keressen olyan integrációt, amelyet saját igényeinek megfelelően alakíthat!

Hozzáférhetőség: Válasszon egy kódolás nélküli opciót, amelyet bárki beállíthat, hacsak csapata nem rendelkezik technikai ismeretekkel.

Funkcionalitás: Válasszon olyan Discord integrációt, amely rendelkezik az Ön számára szükséges funkciókkal, legyen az projektmenedzsment, elemzés, zenei botok vagy valami más.

Gyakran hasznos lehet átgondolni, hogy a szerver tagjai milyen egyéb funkciókból profitálhatnak, például RSS-hírcsatornák Discordba küldésének, Discord-csatornaüzenetek közzétételének vagy tartalomgazdag beágyazások egyszerű létrehozásának lehetőségéből. Bármi, ami a zökkenőmentes csapatmunkához szükséges!

A 10 legjobb Discord integráció 2024-ben

Akkor ne is húzzuk tovább az időt, és nézzük meg a 10 legjobb Discord-integrációt. Itt az ideje, hogy új szintre emelje csapata valós idejű együttműködését.

Böngésszen a ClickUp-on belül elérhető alkalmazások és integrációk között, hogy munkáját egy központi platformon végezze el.

A Discord és a ClickUp integrációja gyerekjáték.

Komolyan, a ClickUp vezette a G2 listáját a legjobb projektmenedzsment szoftverekről 2024-ben, mert mindent megkönnyít!

Automatikusan elküldhet egy testreszabott ClickUp értesítést a Discord csatornájára, így az egész csapata ugyanazon az oldalon maradhat.

Ráadásul megfizethető is. A Discord-fiókjával való integráció minden ClickUp-csomagban elérhető, beleértve a Free Forever opciót is.

Ha Discord alternatívákat keres, akkor is tudunk segíteni. ?

A ClickUp Chat nézet lehetővé teszi csapatának, hogy valós időben kommunikáljon, így minden egy helyen található. Íme néhány legjobb funkciója:

Ossza meg linkjeit és frissítéseit

A megjegyzéseket tegye cselekvési tételekké

Értesítse a csapat tagjait @ említésekkel

Weboldalak, videók és táblázatok beágyazása

Tegyen bele felsorolásokat, bannereket és kódblokkokat!

Külön csevegési nézeteket hozhat létre konkrét projektekhez

A ClickUp Clip is nagyon jó. Használja üzenetek pontos és kontextusban való továbbítására, képernyőfelvételek és hangklipek megosztására bárkivel, akinek engedélyt ad rá.

A Chat view-hoz hasonlóan a ClickUp Clip segítségével felvételeiből feladatokat hozhat létre, hogy egyszerűsítse munkafolyamatát.

Végül, de nem utolsósorban, itt van a ClickUp Comments.

A megjegyzések a ClickUp egyik leghatékonyabb együttműködési eszközei, és részben nekik köszönhető, hogy az egyik legjobb üzleti üzenetküldő alkalmazás vagyunk.

A ClickUp Comments segítségével megjegyzéseket fűzhetsz dokumentumokhoz, feladatokhoz és mellékletekhez, hogy a következőket tehess:

Kérdések

Válaszok küldése

Kapj visszajelzést

Jóváhagyja a benyújtott anyagokat

Kövesse nyomon a győzelmeket

Akár a Discordot integrálja a ClickUp-ba, akár belső kommunikációs funkcióinkat használja, tudjuk, hogy imádni fogja.

ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Discord Bot automatizálja a feladatok létrehozását és frissítését, így időt takaríthat meg és racionalizálhatja munkafolyamatát.

A testreszabási lehetőségek segítségével kiválaszthatja, hogy chatbotja milyen értesítéseket küldjön automatikusan Discord-csatornájára.

A jogosultsági beállítások lehetővé teszik, hogy kiválassza, mely csatornákhoz és tartalmakhoz férhetnek hozzá a tulajdonosok, adminisztrátorok és vendégek.

Több mint 1000 kész integráció olyan eszközökkel, mint a GitHub, Webhooks, Trello, Google Forms, Microsoft Teams, Slack és WordPress – plusz a lehetőség, hogy a ClickUp API segítségével egyedi integrációkat építsen más alkalmazásokhoz – megkönnyíti az életét.

Több mint 1000 kész sablonból álló sablonkönyvtár, amely projektmenedzsment és kommunikációs terv sablonokat is tartalmaz, és egyszerűsíti a projektmenedzsment minden területét.

A ClickUp mobilalkalmazás Android és iOS rendszerekkel kompatibilis; a desktop alkalmazás Microsoft, Mac és Linux rendszerekkel működik; a böngészőbővítmény pedig Chrome, Firefox és Edge böngészőkkel.

ClickUp korlátozások

Egyes felhasználók tanulási görbével szembesülnek, amikor a ClickUp összes projektmenedzsment funkcióját felfedezik (ez ingyenes oktatóanyagokkal és átfogó GYIK-kel oldható meg).

A ClickUp egyszerre csak egy Discord szerverrel integrálható.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Google Naptár

a Google Naptár segítségével

Szeretnéd, ha információkat tudnál küldeni a Google Naptár és a Discord között? Jó hír! A Google Naptár-Discord integráció egy kódolás nélküli megoldás, amely pontosan ezt teszi lehetővé.

A Zapier varázslatos dolgokat művel, és a Discord alkalmazást végtelen lehetőségek előtt nyitja meg mindenki számára, aki a Google Naptárat használja. Ez azt is jelenti, hogy a Google Táblázatokkal, a Gmail-lel és más, natív Google Naptár-integrációval rendelkező Google-alkalmazásokkal is működik. ?

Google Naptár legjobb funkciói

Az értesítési és ütemezési funkciók segítségével könnyedén ütemezhet eseményeket, találkozókat és emlékeztetőket a Google Naptár segítségével; ezekről a feladatokról valós idejű értesítéseket kap a Discordon.

A Google Naptár automatikusan szinkronizálja a változásokat a Discorddal, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen, és így a munkafolyamat zökkenőmentes legyen.

A Discord üzenetei, csevegése, hang- és videofunkciói javítják a csapat tagjai és az érdekelt felek közötti együttműködést.

Minden Discord-felhasználó testreszabhatja az értesítéseket a napszak, az esemény típusa, a hét napja és egyéb tényezők alapján.

Google Naptár korlátai

A funkciók nem teszik lehetővé az események szerkesztését vagy a naptár közvetlen módosítását a Discordból – ehhez a Google Naptárat kell használnia.

Az integrációhoz Zapier, Google Calendar és Discord szükséges, és a biztonság érdekében megfelelő konfigurációra lehet szükség.

Google Naptár árak

Ingyenes

Google Workspace Business Starter: 6 USD/hó

Google Workspace Business Standard: 12 USD/hó

Google Workspace Business Plus: 18 USD/hó

Google Workspace Enterprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Naptár értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (több mint 3000 értékelés)

3. YouTube

via Discord

Ha YouTube-partner vagy és tagságod van, integrálhatod YouTube-csatornádat a Discord szervereddel. Ez lehetővé teszi, hogy új vagy meglévő YouTube-csatornádat új vagy meglévő Discordhoz csatlakoztasd, kizárólag a tagjaid számára.

Innen a tagjai a Discordot csevegőként, videolejátszóként és a tartalmát körülvevő közösségként használhatják.

A YouTube legjobb funkciói

A YouTube és a Discord integrálásához nincs szükség Zapierre vagy más külső eszközre – ha szeretné, a Zapier segítségével további funkciókat is hozzáadhat.

Beállíthat jogosultságokat a különböző csatornákhoz, új Discord csatornákat hozhat létre kiválasztott tagok számára, és a Discord szerverbeállítások segítségével kezelheti, hogy ki férhet hozzá az általános Discord csevegéshez.

Az automatikus szinkronizálás és a testreszabható Discord-értesítések több időt biztosítanak Önnek a közönsége által látni kívánt tartalom létrehozására.

A türelmi időszak beállításai lehetővé teszik, hogy kiválassza, mi történjen akkor, ha a felhasználók nem rendelkeznek aktív tagsággal a YouTube-csatornáján.

YouTube korlátozások

A YouTube-integráció nem minden Discord-botnál működik.

Ehhez az integrációhoz YouTube-partnerség szükséges; ha nincs partnersége, akkor a Zapier segítségével integrálhatja.

YouTube árak

Ingyenes

YouTube-értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

4. BitBucket

via BitBucket

A BitBucket verziókezelést tesz lehetővé a Git és Mercurial szoftvereket használó szoftverprojektek számára. Olyan eszközöket tartalmaz, amelyek javítják a munkahelyi együttműködést, kezelik a kódot és nyomon követik a változásokat.

A Pipedream segítségével ez az integráció gyerekjáték. Ha a BitBucket-et a Discorddal kombinálja, valós idejű értesítéseket és frissítéseket kap a csapatairól, így mindenki együtt tud dolgozni.

A BitBucket legjobb funkciói

A valós idejű frissítések megkönnyítik kommunikációs stratégiájának és szoftverfejlesztési folyamatának racionalizálását.

Tartsd nyomon csapatod tevékenységét és az egyes projektek előrehaladását, hogy javítsd a felelősségvállalást és az átláthatóságot.

Az alkalmazáson belüli kommunikáció és értesítések segíthetnek csapatának csökkenteni a platformok és eszközök közötti váltást.

Hozzon létre egyedi értesítéseket a Discord csatornákon, hogy csapata mindig naprakész legyen a pull requestekkel, commitokkal és más fontos eseményekkel kapcsolatban.

BitBucket korlátozások

A Discord integráció csak a BitBucket Cloudon keresztül érhető el; a zökkenőmentes integrációhoz némi technikai ismeret szükséges.

A Discord és a BitBucket integrációjához harmadik féltől származó eszköz, például a Pipedream használata szükséges.

BitBucket árak

Ingyenes

Alapcsomag: 15 USD/hó felhasználónként

Prémium: 30 USD/hó felhasználónként

BitBucket értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

5. X (Twitter)

via IFTTT

Az X, korábban Twitter néven ismert, megkönnyíti a támogató csapat és a közönség közötti kapcsolattartást, valamint a marketingstratégiák egyszerűsítését. Az IFTTT segítségével megkönnyítheti a Discord integrációját, így hozzáférhet olyan automatizálási funkciókhoz, mint a tweetek közzététele, üzenetek küldése a Discord csatornákra és konkrét értesítések kapása a Twitter-említésekről.

X (Twitter) legjobb funkciói

A Discord integráció lehetővé teszi követőinek, hogy alkalmazások közötti váltás nélkül lássák a legfrissebb frissítéseit, így időt takaríthat meg és csökkentheti a zavaró tényezőket.

A Hootsuite és a Tweetdeckhez hasonló harmadik féltől származó szolgáltatások lehetővé teszik egyedi Twitter-feedek létrehozását és megosztását.

A Twitter és a Discord integrációk segítségével közössége valós időben, kedvenc alkalmazásukból kaphat friss információkat és maradhat kapcsolatban.

Az integráció lehetővé teszi, hogy automatikusan közzétegye és nyomon kövesse tweetjeit új üzenetekként egy Discord-csatornán, hogy a belső csapatok mindig naprakészek legyenek.

X (Twitter) korlátozások

A Discord és a Twitter között nincs natív integráció; egy IFTTT vagy Zapier típusú botot kell használnia, hogy összekapcsolja a Discordot a Twitter-fiókjával.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az automatikus tweetek nem mindig jelennek meg megfelelően a Discordban.

X (Twitter) árak

Ingyenes

Alap: 3 USD/hó

Prémium: 8 USD/hó

Premium+: 16 USD/hó felhasználónként

X (Twitter) értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1600+ értékelés)

6. Facebook

via Integrately

A Facebook gyors kapcsolatépítést, kommunikációt és együttműködést tesz lehetővé. A Discord integrációval egy minden eddiginél hatékonyabb csapatkommunikációs alkalmazássá alakíthatja.

Ehhez egy olyan eszközre lesz szüksége, mint az Integrately. Az Integrately számos automatizálási funkciót kínál, amelyekkel egyszerűsítheti működését és összehangolhatja csapata céljait.

A Facebook legjobb funkciói

Az automatizálás lehetővé teszi, hogy minden új bejegyzésről Discord üzenetet kapjon a Facebook-oldalán.

Az egyedi automatizálások lehetővé teszik, hogy több feltétel és művelet közül válasszon, így a Discord integrációja minden szükséges feladatot elvégzi.

A Discord és a Facebook integrálásához nincs szükség programozásra.

Állíts be Discord értesítéseket a támogató csapatod számára, hogy az alkalmazások közötti váltás nélkül is kapcsolatban maradhassanak az ügyfélköröddel.

Facebook korlátozások

A Facebook-bejegyzések nem biztos, hogy megfelelően jelennek meg a Discordban, és előfordulhat, hogy nem minden videó vagy kép jelenik meg.

A gyakori Facebook-bejegyzések miatt egyes bejegyzések nem jelennek meg a Discordon.

Facebook árak

Ingyenes

Facebook-értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: N/A

7. Spotify

via Spotify

A Spotify és a Discord integrációjának köszönhetően láthatja és hallgathatja, mit hallgatnak barátai. Akár együtt is hallgathatják a Spotify-t, miközben játszanak, csevegnek és buliznak a Discordon. ??

Ez kiválóan alkalmas személyes használatra, de előnyös a tartalomcsapatok munkája közbeni kapcsolattartáshoz is.

A Spotify legjobb funkciói

A Spotify-on keresztül elérhető natív Discord integráció segítségével könnyedén összekapcsolhatja két kedvenc alkalmazását harmadik féltől származó eszközök vagy bővítmények nélkül.

Ez a párosítás más opciókkal is kiegészíthető, például a Discord PlayStation vagy Xbox integrációival.

Az integráció lehetővé teszi, hogy Spotify-fiókját és Discord-fiókját egyetlen irányítópultról kezelje.

Az integráció biztonságosabb, mert natív a Discord és a Spotify között, így fokozott adatvédelmet biztosít.

Spotify korlátozások

A Listen Along funkció nem teszi lehetővé, hogy hangcsevegés közben bekapcsolódj barátod Spotify-jába.

Ha az egyik felhasználó a Spotify ingyenes verzióját használja, te pedig a prémium verziót, akkor te csendet hallasz, míg ő reklámokat.

Spotify árak

Ingyenes

Prémium: 10,99 USD/hó

Premium Duo: 14,99 USD/hó

Premium Family: 16,99 USD/hó

Spotify értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Google Csoportok

a Google Csoportokon keresztül

A Google Csoportok egy népszerű csapatkezelő eszköz, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy e-mail alapú csoportok, online fórumok és megosztott beérkező levelek segítségével együttműködjenek.

A Zapier segítségével összekapcsolhatja a Google Csoportokat a Discorddal, így mindenki kapcsolatban maradhat anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania. Egyedi értesítéseket és automatizálásokat hozhat létre, valamint összekapcsolhatja alkalmazásait más kedvenc eszközeivel, így egységes munkaállomást hozhat létre.

A Google Csoportok legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható más Google-szolgáltatásokkal, valamint bármely más platformmal, amelyet a Zapier segítségével szeretne összekapcsolni.

Hagyja, hogy csapata a Discordon vagy a Google Csoportokon keresztül kommunikáljon, így időt takaríthat meg és ösztönözheti a valós idejű együttműködést.

Az előre elkészített triggerek segítségével egyszerű automatizálásokat választhat, például értesítéseket, amikor új üzenetek jelennek meg a Discord csatornáján.

A jogosultságok és szerepkörök segítségével könnyen meghatározható, hogy ki fér hozzá mihez.

A Google Csoportok korlátai

A Google Csoportok egyes funkciói nem feltétlenül reprodukálhatók a Discordon; az e-mailek és a megosztott beérkező levelek nem feltétlenül jelennek meg megfelelően.

A Google Csoportok és a Discord zökkenőmentes integrációjához további konfigurációra lehet szükség.

Google Csoportok árak

Ingyenes

Google Workspace Business Starter: 6 USD/hó

Google Workspace Business Standard: 12 USD/hó

Google Workspace Business Plus: 18 USD/hó

Google Workspace Enterprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Csoportok értékelései és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. SoundCloud

via SoundCloud

A Discord integráció kiváló megoldás arra, hogy csapata vagy barátai naprakészek legyenek azzal kapcsolatban, hogy mit hallgat és mit posztol a SoundCloudon. Ez egy újabb integráció, amelyet a Zapier tesz lehetővé, ami azt jelenti, hogy egyedi feladatokat és automatizálásokat hozhat létre, hogy megkapja a szükséges funkcionalitást.

A SoundCloud legjobb funkciói

Könnyedén ossza meg az audiofájlokat és a zenét a Discord szerverén lévő csapattagok között.

A tartalomalkotók és a zenészek egyszerűsíthetik az együttműködést és gyorsabb visszajelzéseket kaphatnak anélkül, hogy elhagynák a Discordot.

Az integráció lehetővé teszi, hogy kiváló minőségű SoundCloud-számokat hallgass, miközben a csapatoddal dolgozol vagy barátaiddal játszol a Discordon.

Néhány kattintással összekapcsolhatja SoundCloud és Discord fiókját.

A SoundCloud korlátai

A nagy szerverek tagjai túl sok értesítést kaphatnak; előfordulhat, hogy speciális beállításokra lesz szükség.

Ez a Discord integráció nem teszi lehetővé a hangok kihagyását, a számok gyors előretekerését vagy a hangerő szabályozását anélkül, hogy átváltana a SoundCloudra.

SoundCloud árak

SoundCloud Go: 4,99 USD/hó felhasználónként

SoundCloud Go+: 9,99 USD/hó felhasználónként

SoundCloud értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

10. Twitch

via Discord

A Twitch és a Discord integrációja javíthatja a nézők és a streamerek élményét, növelve az elkötelezettséget és interaktívabb élményt teremtve. Ez hozzájárulhat a Twitch közösséged megerősítéséhez és növekedéséhez. ?

Twitch legjobb funkciói

A nézők értesítést kaphatnak a Discordon, amikor egy streamer élőben közvetít, így nagyobb az esélye, hogy bekapcsolódnak a közvetítésbe.

A Discord testreszabási lehetőségei segítségével egyedülálló élményt teremthetsz nézőid számára, növelve streaming tartalmad értékét.

A Discord csatornák megkönnyítik a nézőkkel való kapcsolattartást és egy erős közösség építését.

A streamerek a Discord segítségével könnyedén együttműködhetnek projektekben és valós időben kommunikálhatnak egymással.

Twitch korlátozások

Egyes felhasználók szerint a Discord integráció zavaró lehet a streamerek és a nézők számára, csökkentve a streaming tartalomra való koncentrációt.

A késleltetés és a teljesítményproblémák hatással lehetnek az élő Twitch-streamekre.

Twitch árak

Ingyenes

Twitch értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: N/A

A Discord még jobb lett

A fenti Discord integrációk lehetőséget nyújtanak az együttműködés és a kommunikáció javítására. Bármikor, amikor Discordról van szó, létrehozhat csatornákat, hogy konkrét információkat, például a virtuális találkozók etikettjét vagy a projekt irányelveit közölje, így mindenki ugyanazon az oldalon állhat.

Akár a Discord integrációt szeretné használni a munkafolyamatok racionalizálására, akár egy egyetlen platformot használó megoldást keres, itt az ideje elkezdeni. ☀️?

Mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra – ingyenes!