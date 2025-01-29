A 10 legjobb ProofHub alternatíva a zökkenőmentes projekt- és csapatmenedzsmenthez

A ProofHub egy kiváló eszköz, amelyet a projekt- és csapatmenedzsment különböző aspektusainak racionalizálására terveztek. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik az együttműködést, a feladatkezelést és a haladás nyomon követését.

Mint minden szoftver, a ProofHubnak is vannak hátrányai. Felülete kissé elavult, integrációs és automatizálási képességei pedig sok kívánnivalót hagynak maguk után.

Szerencsére rengeteg kiváló csapat- és projektmenedzsment szoftver megoldás létezik, amelyek jobban megfelelhetnek az Ön igényeinek. De ennyi lehetőség közül, amelyek mindegyike a legjobbnak tartja magát, a megfelelő választás nem egyszerű feladat.

Ezért végeztük el Ön helyett a nehéz munkát, és több tucat projektmenedzsment eszközt vizsgáltunk meg, különös figyelmet fordítva azok legfontosabb funkcióira, a felhasználói véleményekre és az árakra. Az eredmény: ez a praktikus lista a 10 legjobb ProofHub alternatíváról, amelyekkel kézben tarthatja projektjeit!

Mi az a ProofHub?

A ProofHub lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan együttműködjenek, kommunikáljanak, valamint projekteket és feladatokat kezeljenek – mindezt egy központi platformon belül.

A platform számos eszközzel rendelkezik, többek között több projektnézettel és napi napirendekkel, amelyekkel pontosan nyomon követhetők az ismétlődő feladatok, valamint natív időkövetési opciókkal, kész sablonokkal és kényelmes fájlkezelő rendszerrel. ?️

Mint minden minőségi projektmenedzsment platform, a ProofHub is elősegíti a valós idejű együttműködést különböző opciókkal, mint például a szálakba rendezett beszélgetések, a lektorálási és jóváhagyási eszközök, a bejelentések és a natív csevegési funkciók.

Mit kell keresnie a ProofHub alternatíváiban?

Az integrációk, az automatizálás és a felhasználóbarát kezelhetőség tűnik a ProofHub gyenge pontjának. Ezért győződjön meg arról, hogy az alternatívája ezeken a területeken kiemelkedő teljesítményt nyújt, miközben legalább a ProofHub funkcionalitását is meghaladja más területeken, mint például a feladatkezelés, a munkafolyamat-optimalizálás és a fájlmegosztás.

Íme néhány figyelembe veendő tulajdonság és funkció:

Intuitív felület: Jó lenne, ha az alkalmazás könnyen kezelhető lenne, anélkül, hogy kiterjedt képzésre vagy hasonló eszközökkel kapcsolatos előzetes tapasztalatra lenne szükség. Integrációk: A ProofHub alternatívájának natívan vagy API-n keresztül kapcsolódnia kell gyakorlatilag minden más, általánosan használt alkalmazáshoz. Fordítson különös figyelmet a kommunikációs, A ProofHub alternatívájának natívan vagy API-n keresztül kapcsolódnia kell gyakorlatilag minden más, általánosan használt alkalmazáshoz. Fordítson különös figyelmet a kommunikációs, időkövetési és CRM eszközökkel való integrációkra. Automatizálás: Az eszköznek képesnek kell lennie az ismétlődő vagy rutin feladatok automatizálásával történő racionalizálására, így több időt szabadítva fel az értékesebb tevékenységekre. Hatékony feladatkezelés: Győződjön meg arról, hogy a platform lehetővé teszi a feladatok kiosztását, szervezését, nyomon követését és az azokhoz való együttműködést a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében. Kész sablonok: Az alkalmazásnak előre megtervezett sablonokkal kell rendelkeznie, hogy gyorsítsa a projekt beállítását és tervezését. Együttműködés: Adjon elsőbbséget azoknak az eszközöknek, amelyek javítják a csapat együttműködését, elősegítik a zökkenőmentes kommunikációt és az ötletek megosztását. AI funkciók: A mesterséges intelligencia alkalmazása a projektmenedzsmentben nem a ProofHub legerősebb oldala, ezért érdemes megnézni, hogy az alternatívák kínálnak-e A mesterséges intelligencia alkalmazása a projektmenedzsmentben nem a ProofHub legerősebb oldala, ezért érdemes megnézni, hogy az alternatívák kínálnak-e AI-alapú segítséget.

A 10 legjobb ProofHub alternatíva 2024-ben és azután

Átnéztük a piacot, hogy kiválasszuk a legjobb ProofHub alternatívákat, amelyek nemcsak a fentiekben felsorolt tulajdonságokkal rendelkeznek, hanem néhány egyedi funkciót is kínálnak.

Készen állsz a projektmenedzsment szintjének emelésére? Akkor vágjunk bele! ?

Növelje termelékenységét a feladatok racionalizálásával és az alkalmazkodó ClickUp Views használatával, amellyel minden típusú munkát szervezhet és nyomon követhet.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amelynek célja a feladatkezelés, az előrehaladás nyomon követése és a csapatmunka egyszerűsítése. Túlmutat a hagyományos megoldásokon, és fejlett automatizálási és AI funkciókat kínál a munkafolyamatok optimalizálása és a különböző méretű csapatok általános termelékenységének növelése érdekében. ?

A ClickUp hatékony projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, amelyek az iparágban vezető megoldásokat kínálnak a munka tökéletes szervezéséhez, prioritásainak meghatározásához és nyomon követéséhez. Ezek között több mint 15 nézet található, amelyekkel a feladatokat és projekteket tetszés szerint jelenítheti meg.

A ClickUp valós idejű együttműködés terén igazán kiemelkedő, számos olyan opcióval, amelyek célja, hogy a különböző funkciókat ellátó csapatok közelebb kerüljenek projektcéljaik eléréséhez.

A ClickUp Whiteboards segítségével ötletelhet, prioritásokat állíthat be és feladatokat oszthat ki egy végtelenül nagy, együttműködésre alkalmas felületen. Ha nem szeretné a Whiteboardot a semmiből felépíteni, akkor használja a ClickUp több mint 1000 kész sablonját, amelyek bármilyen elképzelhető felhasználási esetre alkalmasak.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást feladatok kiosztásához, megbízottak megjelöléséhez és minden máshoz, ami a következő együttműködés elindításához szükséges.

Akár projektleíráson, SOP-n vagy termékterven dolgozik, a ClickUp Docs a legjobb választás! A platform együttműködési szövegszerkesztője és dokumentumkezelő rendszere lehetővé teszi, hogy az egész csapatot egy oldalon tartsa, szó szerint. ?

A ClickUp Comments funkció még egy lépéssel tovább megy, lehetővé téve a valós idejű megbeszéléseket és visszajelzéseket közvetlenül a feladatokon belül. Soha nem fog lemaradni fontos frissítésekről, ami jobb döntéshozatalhoz vezet, miközben kommunikációs céljait is eléri.

A ClickUp segítségével könnyedén formázhatja és szerkesztheti a dokumentumokat a csapattal, anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.

Végül, a ClickUp Dashboards a csapatod működésének irányító központjaként szolgál. Csak annyit kell tenned, hogy navigálsz a testreszabható kártyák között, és voilá! Könnyedén nyomon követheted a feladatokat, figyelemmel kísérheted az előrehaladást és mérheted a csapat teljesítményét, így egyszerűvé téve az együttműködést és növelve a csapat hatékonyságát.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció miatt az új felhasználóknak időre van szükségük az alkalmazás megismeréséhez.

Az egyik nézetben végzett módosítások nem mindig jelennek meg a többi nézetben.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Vegye fel a kapcsolatot az : Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal , hogy az Ön igényeinek megfelelő árazási tervet kapjon.

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Monday. com

A felhasználóbarát felületével és robusztus testreszabási lehetőségeivel népszerű Monday.com egy kiváló, ügyfélközpontú projektmenedzsment megoldás, amelynek funkciói javítják a csapatok együttműködését és termelékenységét.

A legerősebb tulajdonságai között szerepelnek a testreszabható munkafolyamatok és irányítópultok, amelyek a csapatoknak a sajátos igényeikre szabott megoldásokat nyújtanak. Negyedéves ütemterve valós idejű haladásfigyelést biztosít, míg a Kanban és Gantt diagramok rugalmasságot nyújtanak a feladatok szervezésében és vizualizálásában.

Végül, a platform sandbox környezete egyedülálló teret kínál a csapatoknak a kísérletezéshez és a kreatív ötletek megvalósításához. Színkódolt sablonokkal is kiegészül, hogy javítsa a vizuális áttekinthetőséget és egyszerűséget.

Monday.com legjobb funkciói

Testreszabható munkafolyamatok és irányítópultok

Zökkenőmentes feladatkövetés

Kanban és Gantt-diagram stílusú projektmenedzsment

Színkódolt sablonok a jobb áttekinthetőség és egyszerűség érdekében

Sandbox környezet a csapatmunka elősegítésére

Monday.com korlátai

Néhány integráció és automatizálás nehezen kezelhető lehet.

Gyenge műszerfal-személyre szabási lehetőségek

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 9 USD/hó felhasználónként

Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Előny: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

3. Confluence

Az Atlassian Confluence egy hatékony projektmenedzsment alkalmazás, amely egyszerűsíti a kommunikációt, növeli a csapat termelékenységét és javítja a munkafolyamatok kezelését. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben hozzanak létre, szerkesszenek és együttműködjenek dokumentumokon, valamint gyorsan megosszák és finomítsák ötleteiket. Ezért gyakran a vállalatirányítás Wikipédiájának nevezik.

A platform testreszabható sablonjai és fejlett keresési funkciói megkönnyítik az információk gyors áttekintését, így mindenki naprakész marad és összhangban van a projektmenedzsment céljaival. ?

Bár a Confluence nem éri el a ClickUp és a Monday.com dedikált projektmenedzsment eszközök széleskörűségét, más Atlassian termékekkel, például a Jira és a Trello integrációja biztosítja a koherens projektmenedzsment élményt, így bármilyen méretű csapat számára átfogó megoldást kínál.

A Confluence legjobb funkciói

Hatékonyan kezeli a nagy mennyiségű dokumentációt

Valós idejű dokumentumkészítés, szerkesztés és csapatmunka

Integráció más Atlassian termékekkel, például a Jira és a Suite programokkal

Engedélyezési ellenőrzések a csapat adatainak védelme érdekében

Könnyű átrendezés és oldalak hierarchiájának létrehozása

A Confluence korlátai

A létrehozott terek nyomon követése nehéz lehet

Gyenge integráció harmadik féltől származó eszközökkel

Confluence árak

Ingyenes

Standard: 6,05 USD/hó felhasználónként

Prémium: 11,55 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Confluence értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

4. Basecamp

A Basecampot több mint 75 000 szervezet és marketingügynökség használja, és minden olyan eszközzel rendelkezik, amelyre szüksége van a projektmenedzsment munkafolyamatainak racionalizálásához. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint a teendőlisták, a fájlmegosztás és a dokumentumok közös szerkesztése, amelyek segítenek a csapatoknak a szervezettség és a tervszerű haladás fenntartásában. ✅

A Basecamp egy központi irányítópultot kínál, ahol a csapat tagjai könnyen hozzáférhetnek a projekt frissítéseihez és határidőinek. Csoportos csevegési funkciójával a csapat tagjai valós időben kommunikálhatnak és megbeszélhetik a projekt részleteit anélkül, hogy külső üzenetküldő platformokra lenne szükségük.

Ezenkívül a Basecamp felhasználói beállíthatnak automatikus bejelentkezéseket és előrehaladási jelentéseket, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon és felelősséget vállaljon a feladataikért.

A Basecamp legjobb funkciói

Hatékony csapatkommunikáció

Automatikus bejelentkezések és előrehaladási jelentések

Központi irányítópult a csapatok egyszerű koordinációjához

Intuitív felület

Beépített együttműködési eszközök fájlmegosztáshoz és dokumentumkezeléshez

A Basecamp korlátai

Korlátozott integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal

A chatbot vagy az üzenőfal időnként lefagy.

Basecamp árak

Alap: 15 USD/hó felhasználónként

Pro Unlimited: 299 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára (éves számlázás)

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

5. Nuclino

A Nuclino egy másik intuitív projektmenedzsment eszköz, amely szervezetének kollektív agyának számít. Dokumentumok és ismeretek szervezésével, feladatok kezelésével, valamint adatok vizualizálásával és manipulálásával racionalizálja csapata munkafolyamatát. ?

A Nuclino egyik megkülönböztető jellemzője, hogy képes a projektstruktúrákat különböző módokon, például grafikonok, táblázatok, listák vagy általános táblák segítségével vizualizálni. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a projekt hierarchiájának megértéséhez és bemutatásához a legmegfelelőbb formátumot válasszák.

A Nuclino legjobb funkciói

Együttműködési, dokumentum- és feladatkezelési funkciók

A projektstruktúrák vizualizálása

Egyedi sablonokkal könnyen hozzáadható és szervezhető irányítópultok

Lehetővé teszi a felhasználók számára a változások nyomon követését, a korábbi verziók visszaállítását és a meglévők javítását.

Integrációk olyan termelékenységi eszközökkel , mint az Airtable

A Nuclino korlátai

Korlátozott integrációs és widget funkciók

A formázási lehetőségek nem túl jók

Nuclino árak

Ingyenes

Standard: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Nuclino értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

6. Asana

A feladatok létrehozásától és kiosztásától a határidők és a projekt ütemtervének meghatározásáig az Asana átfogó platformot biztosít a hatékony projektmenedzsmenthez. Sokoldalúságának köszönhetően nem meglepő, hogy több mint 135 000 felhasználó választotta világszerte. ?

Az Asana nemcsak megkönnyíti a feladatkezelést, hanem a csevegés és a fájlmegosztás révén javítja a csapatok közötti együttműködést is, biztosítva ezzel a zökkenőmentes kommunikációt. Emellett testreszabható projektsablonokat és automatizált kampányokat is kínál, amelyek segítségével a csapatok racionalizálhatják munkafolyamataikat és növelhetik termelékenységüket.

Ami azonban igazán megkülönbözteti az Asanát a versenytársaitól, azok a személyre szabott funkciók. A részletes feladatkövetés részletes betekintést nyújt a csapatoknak, míg a színes címkék vizuális jelzéseket adnak a könnyű szervezéshez és prioritások meghatározásához, javítva ezzel a kis csapatok projektmenedzsment-élményét.

Az Asana legjobb funkciói

Automatizált kampányok a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez

Részletes nyomon követés a feladatok időbeni elvégzésének biztosításához

Tennivaló listák határidővel és emlékeztetővel

Színes címkék és jelölések

Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Drive és a Slack.

Az Asana korlátai

Korlátozott feladat hierarchia

Bonyolult beállítás a csúcskategóriás automatizáláshoz

Asana árak

Ingyenes

Starter: 10,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24,99 USD/hó felhasználónként

Enterprise és Enterprise+: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 12 000 értékelés)

7. Zoho Projects

A Zoho Projects egyszerűsíti a projektmenedzsmentet olyan feladatkezelési funkciók segítségével, mint a Gantt-diagramok, amelyek vizualizálják a projekt ütemtervét és a feladatok közötti függőségeket. Emellett lehetővé teszi a csapattagok közötti valós idejű kommunikációt csevegés és dokumentummegosztás segítségével.

A platform fő előnye a előre elkészített sablonok, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy szabványosított struktúrákat és munkafolyamatokat hozzanak létre különböző feladatokhoz és projektekhez. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem biztosítja a csapat céljainak következetes és hatékony megvalósítását is.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Testreszabható projekt- és feladat sablonok

A csapat feladatok és megbízások kényelmes delegálása

Hatékony elemzés és jelentéskészítés

Együttműködési eszközök, például csevegés, fórumok és dokumentummegosztás

Integráció más Zoho alkalmazásokkal a munkafolyamatok optimalizálása érdekében

A Zoho Projects korlátai

Korlátozott integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal

A projektsablonok beállítása nehézkes

Zoho Projects árak

Ingyenes

Prémium: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 9 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

8. Teamwork.com

A Teamwork.com nevéhez híven elősegíti a zökkenőmentes, valós idejű együttműködést. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a fájlmegosztás és a valós idejű csevegés, a csapat tagjai hatékonyan tudnak együtt dolgozni, függetlenül a helyszíntől és az időzónától.

A platform mérföldkő funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy célokat tűzzenek ki, nyomon kövessék az előrehaladást és valós időben osszák meg a frissítéseket. Ez a funkció dinamikus környezetet teremt, ahol mindenki, beleértve az ügyfeleket is, visszajelzéseket, javaslatokat és konkrét projektkövetelményeket adhat meg a felvételi űrlapokon keresztül.

Teamwork.com legjobb funkciói

Egyszerű lista, táblázat és Kanban nézetek a rugalmas feladatkezeléshez

Időnapló sablonok pontos nyomon követéssel és jelentésekkel

Dropbox integráció a hatékony fájlmegosztás és dokumentumkezelés érdekében

Mérföldkövek a csapat céljainak meghatározásához és az előrehaladás nyomon követéséhez

Felvételi űrlapok az ügyfelektől és a csapat tagjaitól érkező kérések, visszajelzések és információk összegyűjtéséhez

Teamwork.com korlátai

Bonyolult felület új felhasználók számára

Csoportosított rendszergazdai vezérlők

Teamwork.com árak

Ingyenes

Starter: 5,99 USD/hó felhasználónként

Szállítás: 9,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 19,99 USD/hó felhasználónként

Méretezés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Teamwork.com értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

9. Trello

Az Atlassian Trello az egyik legnépszerűbb és legfelhasználóbarátabb projektmenedzsment eszköz, amely prioritásként kezeli a szervezést és egyszerűsíti a feladatkezelést. Ez a platform olyan funkciókat használ, mint a megjegyzések, a mellékletek és a ellenőrzőlisták, hogy javítsa a kommunikációt és a koordinációt a csapat tagjai között.

A Trello erőssége a Kanban táblákon alapuló intuitív felületében rejlik, amely vizuálisan ábrázolja a feladatokat és azok előrehaladását. A csapat tagjai egy egyszerű drag-and-drop szerkesztővel könnyedén nyomon követhetik és módosíthatják az egyes feladatok állapotát.

A Trello legjobb funkciói

Felhasználóbarát felület

Kanban táblákat használ drag-and-drop szerkesztővel a projektek egyszerűsítéséhez és szervezéséhez.

A megjegyzések, mellékletek és határidők egyszerűsítik a csapatmunkát.

Beépített sablonok az új felhasználók számára a projekt beállításának meggyorsításához

Több mint 100 integráció más termelékenységi eszközökkel

A Trello korlátai

Korlátozott projektkövetési lehetőségek néhány Trello alternatívához képest

Nincsenek beépített funkciók, mint például Gantt-diagram nézetek vagy erőforrás-kezelés.

Trello árak

Ingyenes

Standard: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 14 000 értékelés)

10. Wrike

A Wrike egy feladatkezelő és ütemező alkalmazás, amely segíti a csapatok együttműködését és szervezettségét. Robusztus projektirányító panellel rendelkezik, amely lehetővé teszi a haladás nyomon követését, az erőforrások elosztását és az összes releváns információ összegyűjtését egy helyen.

A platform OKR-sablonja megkönnyíti a célok rögzítését és a sikerhez vezető optimális stratégiák kidolgozását, míg a folyamatábra-megjelenítés segítségével vizualizálhatja munkafolyamatait és felismerheti a fejlesztésre szoruló területeket.

A Wrike legjobb funkciói

Robusztus feladatkezelési és ütemezési funkciók

Projekt-irányítópultok a munkafolyamatok és a teljesítménymutatók vizualizálásához

Folyamatábra megjelenítés a munkafolyamat egyszerű vizualizálásához

Heti teendőlista sablon

OKR sablon a célok rögzítéséhez

A Wrike korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a projekt munkafolyamatokhoz

Fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciók hiánya

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Enterprise és Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

Hódítsa meg projektjeit és növelje termelékenységét a legjobb ProofHub alternatívával!

A ClickUp több mint egy egyszerű eszköz; egy projektmenedzsment-erőmű, amely lehetővé teszi, hogy egész csapatok dolgozzanak együtt és kevesebb idő alatt többet érjenek el – mindezt egyetlen platformon belül. A feladatkezeléstől és az időkövetéstől az erőforrás-elosztásig és a csapatok közötti együttműködésig a ClickUp átfogó megoldást kínál a projektmenedzsment minden területén.

Ezzel a platformmal nem csak projekteket kezel, hanem átalakítja csapata munkafolyamatát és növeli a termelékenységet minden területen. Akkor miért ne próbálná ki még ma a ClickUp-ot? ⏭️