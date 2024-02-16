A 10 legjobb Make integráció a munkafolyamatok automatizálásához 2025-ben

Úgy érzi, hogy elárasztják a végtelen teendők?

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben, amikor millió feladatot kellett egyszerre intéznünk, és azt kívántuk, bárcsak több óra lenne egy napban.

Nos, van egy hatékony módszer a ismétlődő feladatok leküzdésére és időmegtakarításra a fontosabb dolgokhoz: a Make integrációk. A Make a szuper asszisztensed, amely automatizálja az egyszerű mindennapi feladatokat és a komplex munkafolyamatokat is! És vizuálisan is könnyen használható.

via Make

Képzelje el...?

Nincs többé adatmásolás a kedvenc üzenetküldő alkalmazások között! A Make könnyedén átviszi az információkat, megkímélve Önt a végtelen kattintásoktól és frusztrációtól.

Soha többé nem kell unalmas e-maileket és üzeneteket gépelnie. Automatizálja kommunikációját, és üdvözölje a stresszmentes beérkező levelek mappát!

Minden határidőt betart! A Make integrálódik kedvenc alkalmazásaival, hogy automatikus emlékeztetőkkel és értesítésekkel nyomon követhesse komplex munkafolyamatait.

Megmutatjuk, hogyan lehet megszabadulni a felesleges munkától, és hogyan lehet okosabban, nem pedig keményebben dolgozni a 10 legnépszerűbb Make integrációval, amelyek 2024-ben (és azután) forradalmasítják az üzleti folyamatokat.

Mit kell keresnie a Make integrációkban?

Gondoljon a Make integrációkra úgy, mint személyes munkafolyamat-tervezőire. Íme, mire kell figyelnie velük kapcsolatban:

Szenáriók létrehozása és kezelése: A Make segítségével új szenáriókat hozhat létre és a meglévőket kezelheti azáltal, hogy integrálja egymással a leggyakrabban használt eszközeit. Ez azt jelenti, hogy a munkafolyamatának igényeihez igazodó automatizált műveletsorokat hozhat létre.

Egyedi alkalmazásintegráció: A Make erőssége abban rejlik, hogy képes kapcsolatokat létrehozni vagy frissíteni egyedi alkalmazásokban. Ez elengedhetetlen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyedi szoftvermegoldásokat szeretnének integrálni munkafolyamataikba.

Fejlett testreszabási lehetőségek: Az Integromat Markup Language (IML) funkciók és modulok létrehozásának vagy frissítésének képessége különbözteti meg a Make-et. Ez lehetővé teszi bonyolult, testreszabott automatizálási folyamatok létrehozását, amelyek alkalmazkodnak a komplex üzleti igényekhez.

Webhook és RPC funkcionalitás: A Make webhookok és RPC-k (távoli eljáráshívások) támogatása fejlett, valós idejű adatcserét és külső eljárási képességeket kínál, javítva az automatizálások reagálóképességét és sokoldalúságát.

Ha Ön is készen áll arra, hogy a időigényes és manuális munkákat a múltba utalja, akkor feltétlenül fedezze fel a Make integrációkat.

A 10 legjobb Make integráció

Íme a 10 legjobb Make integráció, amelyekkel egyszerűbb, automatizált munkafolyamatokat hozhat létre:

1. ClickUp

Használja a Make vizuális automatizálási eszközét, hogy összekapcsolja a ClickUp-ot több ezer eszközzel.

Nehézséget okoz a munkafolyamatában több eszköz kezelése? A ClickUp Make integrációja megoldja ezt a problémát. Összekapcsolja a ClickUp-ot bármely online alkalmazással vagy API-val, automatizálja a feladatokat és valós időben szinkronizálja az adatokat.

Ha például unod már, hogy minden alkalommal, amikor blogbejegyzést publikálsz a ClickUp-ból, Slack-frissítést kell küldened a főnöködnek, a Make automatizálhatja ezt a folyamatot.

Egy egyszerű beállítással a Make minden alkalommal, amikor új bejegyzés jelenik meg a ClickUp sorában, automatikusan értesítést küld a Slacken keresztül. Ez időt takarít meg és biztosítja, hogy csapata mindig tájékozott legyen.

Ha valaha is arról álmodott, hogy gyorsan megtaláljon bármilyen feladatot, dokumentumot vagy üzenetet anélkül, hogy manuálisan ellenőriznie kellene az egyes alkalmazásokat, akkor a ClickUp univerzális keresője az álmai megvalósítása.

Egyszerűen csatlakoztassa alkalmazásait és fájljait, és gyorsabban kereshet a ClickUp munkaterületén, mint valaha.

Ez az integráció egyszerűsíti a feladatkezelést, és javítja az információkhoz való hozzáférés és azok platformok közötti szervezésének képességét.

A valós idejű adat-szinkronizálás és az átfogó keresési funkciók segítségével hatékonyabban dolgozhat, mint valaha.

Könnyedén keresse meg és találja meg a fájlokat a ClickUp-ban, a csatlakoztatott alkalmazásokban vagy a helyi meghajtón az univerzális keresővel.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatizálja a ClickUp különböző feladatait több száz sablon segítségével, összekapcsolva a Slacket, a HubSpot CRM-et és más eszközöket, kódolási ismeretek nélkül.

Testreszabhatja a ClickUp műveleteit, beleértve a feladatok létrehozását, a megjegyzések hozzárendelését és az API-interakciókat.

Keresés és hozzáférés a ClickUp adatokhoz az alkalmazásokban, a Space nézetektől az egyes alfeladatokig.

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat a kész sablonokkal, amelyekkel integrálhatja az üzenetküldő alkalmazásokat és a HubSpot CRM névjegyeket a feladatokba.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók kezdetben bonyolultnak találják a felületet.

Magasabb költségek a kiterjedt adattárolási igények miatt

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Vállalkozások: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Calendly

via Calendly

Unod már, hogy végtelen e-mail láncokat kell átnézned csak azért, hogy megbeszélj egy találkozót? A Make for Calendly egyszerű drag-and-drop felülettel teszi könnyűvé a találkozók ütemezését.

Ezzel könnyedén összekapcsolhatja a Calendly-t különböző alkalmazásokkal, így a projektmenedzsment és a CRM munkafolyamatok gyerekjáték lesznek, és mindehhez nincs szükség programozási ismeretekre.

Ez egy vizuálisan intuitív, robusztus, kódolás nélküli eszközkészlet. A kezdeti tanulási görbe ellenére a Make Calendly integrációjával pillanatok alatt megtervezheti és automatizálhatja a legbonyolultabb munkafolyamatokat is. Ez a könnyű használat teszi az egyik legjobb kódolás nélküli eszközzé a termékmenedzserek számára.

A Calendly legjobb funkciói

Integrálja CRM -mel és projektmenedzsment eszközökkel a feladatok létrehozásához és a kapcsolattartók kezeléséhez.

Hozzon létre vagy frissítsen jegyeket a rendszerében minden eseményhez.

Automatikusan frissítse a Google Sheets vagy adatbázisok rekordjait és állapotait a Calendly (vagy akár a Google Calendar) eseményeiből.

A Calendly korlátai

Lehet, hogy nem támogatja az összes kívánt harmadik féltől származó alkalmazást.

Lehet, hogy más eszközökben már meglévő funkciókat ismételnek.

Calendly árak

Örökre ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 12 USD/hó felhasználónként

Profi: 20 USD/hó felhasználónként

Csapatok: Egyedi árazás

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3300 értékelés)

3. Pipedrive

a Pipedrive segítségével

Képzeljen el egy önmagát kezelő értékesítési folyamatot. Irreálisnak tűnik? Pedig nem az. A Pipedrive és a Make együttesen ezt lehetővé teszik.

Ez az együttműködés túlmutat a szokásos értékesítési folyamatok kezelésén – célja az értékesítési hatékonyság átalakítása.

Ez az integráció lehetővé teszi a Pipedrive és az Airtable, Asana és Mailchimp alkalmazások közötti adatkapcsolatok automatikus kezelését. Mindez egy intuitív, kódolás nélküli platformon történik.

Például, ha új üzletet ad hozzá a Pipedrive-ban, a Make automatikusan létrehoz egy új feladatot az Asana-ban annak kezelésére. Új potenciális ügyfelek a Pipedrive-ban? Azok azonnal hozzáadódnak a Mailchimp-hez az azonnali e-mailes nyomon követéshez.

Továbbá, a Pipedrive és az Airtable integrálásával adatbázisai valós időben frissülnek, javítva a jelentések pontosságát és a trendelemzéseket.

Ez az automatizálás kiküszöböli a kézi adatbevitel szükségességét, így értékesítési csapata az értékesítésre koncentrálhat. A komplex munkafolyamatok perceken belüli automatizálása lehetővé teszi, hogy csapata több időt töltsön az ügyfelekkel és a potenciális ügyfelekkel, így elérve a kívánt eredményeket.

A Pipedrive legjobb funkciói

Tervezze meg és automatizálja a munkafolyamatokat vizuálisan, drag-and-drop felület segítségével, még akkor is, ha nincs programozási ismerete.

Csatlakozzon több ezer alkalmazáshoz, többek között az Airtable, az Asana és a Mailchimp alkalmazásokhoz, és élvezze az átfogó automatizálás előnyeit.

Integráljon több alkalmazást egyetlen munkafolyamatba a korlátlan automatizálási lehetőségek érdekében.

A Pipedrive korlátai

A hatalmas választék és a testreszabási lehetőségek túlnyomóak lehetnek az új felhasználók számára.

Főként az értékesítési és CRM munkafolyamatok számára előnyös.

Pipedrive árak

Alapvető: 11,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24,90 USD/hó felhasználónként

Profi: 49,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 59,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 74,90 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)

4. Airtable

via Make

A Make és az Airtable együtt nem csupán tárolják az adatait, hanem életre keltenek is azokat.

Az eredmény? A komplex adatfeladatok szervezett, automatizált folyamatokká válnak.

Például automatizálhatja az Airtable-ben a projektállapotok frissítésének folyamatát az e-mailes frissítések alapján.

Amikor e-mailt kap egy projekt frissítéséről, a Make elemezheti az e-mail tartalmát, és frissítheti a megfelelő rekordot az Airtable adatbázisban, így biztosítva, hogy a projekt állapota mindig naprakész legyen, manuális bejegyzés nélkül.

Egy másik példa az Airtable és az ügyfélszolgálati platform integrálása. Amikor új ügyfélszolgálati jegy létrehozásra kerül, a Make automatikusan hozzáadhat egy bejegyzést az Airtable-hez.

Ez lehetővé teszi a támogatási kérelmek részletes nyomon követését és elemzését, segítve csapatát a trendek azonosításában és a válaszadási idők javításában.

Ahhoz, hogy a Make Airtable integrációjának teljes potenciálját kihasználhassa, meg kell tanulnia a használatát, és integrálnia kell más folyamat-automatizálási eszközökkel.

Az Airtable legjobb funkciói

Csatlakoztassa az Airtable-t számos alkalmazással, és tegye lehetővé a kiterjedt automatizálást.

Használja a könnyen kezelhető drag-and-drop felületet, amely az automatizált munkafolyamatok tervezését gyerekjátékká teszi.

Lehetővé teszi olyan kifinomult automatizálás beállítását, amelyhez nincs szükség kódolási szakértelemre.

Az Airtable korlátai

A funkciók széles választéka kezdetben túlterhelő lehet a nem technikai felhasználók számára.

Airtable árak

Ingyenes: Alapvető funkciók

Csapat: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalkozások: 54 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

5. HubSpot CRM

a HubSpot segítségével

Az értékesítési csapatok gyakran el vannak árasztva potenciális ügyfelekkel, kapcsolatokkal és üzletekkel, amelyek mindegyike időbeni figyelmet igényel. A HubSpot CRM és a Make integrációja ezt a potenciális káoszt szervezett és hatékony értékesítési folyamatokká alakíthatja át, így biztosítva a zökkenőmentesebb értékesítési műveleteket.

Ez a megoldás azoknak a csapatoknak szól, amelyek automatizálni szeretnék CRM-feladataikat, és olyan funkciókat kínál, amelyek egyszerűsítik a kapcsolatok és az üzletek kezelését.

Például, amikor egy új potenciális ügyfél kitölti a webhelyén található kapcsolatfelvételi űrlapot, a Make automatikusan hozzáadhatja az adatait a HubSpot CRM-hez új kapcsolattartóként.

Ez az integráció a HubSpotból egy követő e-mail sorozatot is elindíthat, így manuális beavatkozás nélkül biztosítva az azonnali interakciót.

Az üzleti folyamatok automatizálásának egyedülálló példájaként a HubSpot CRM és a Make együttműködése növelheti értékesítési tevékenységének hatását.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Adjon hozzá automatikusan névjegyeket a listákhoz és a munkafolyamatokhoz

Egyszerűsítse az üzletek létrehozásának és kezelésének folyamatát

Hozzon létre egyedi objektumokat az adatok jobb szervezéséhez.

A HubSpot CRM korlátai

Főként CRM-központú feladatokhoz előnyös, más üzleti területeken kevésbé.

Legjobban a HubSpot környezetben használható.

HubSpot CRM árak

Ingyenes

Starter: 25 USD/hó áron

Professional: 400 USD/hó-tól (éves előfizetéssel)

Vállalati: 1200 USD/hó áron

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

6. Webflow

A tervező munkaterülete az a hely, ahol a kreativitás találkozik a hatékonysággal. A Webflow ennek tökéletes példája. Ez egy vizuális platform, amely fejlett funkciókkal rendelkezik a kódolás nélküli weboldal-tervezéshez.

A Webflow és a Make integrációja ötvözi a webdesign szoftverek művészi esszenciáját a feladatok automatizálására szolgáló szoftverek praktikumával.

Bár ez nagy előny a tervezők számára, a weboldalak tervezésének, építésének és automatizálásának teljes potenciáljának kiaknázásához stratégiai megközelítésre és az API-k bizonyos fokú ismeretére van szükség.

A Webflow legjobb funkciói

Integrálja több mint 1500 népszerű alkalmazást a Make segítségével.

Használja a drag-and-drop felületet a munkafolyamatok egyszerű létrehozásához.

Lehetővé teszi a forgatókönyvek azonnali vagy ütemezett futtatását, alkalmazkodva a dinamikus tervezési igényekhez.

A Webflow korlátai

Korlátozott előnyöket kínál a webtervezésen kívüli felhasználók számára.

Az API-k ismerete szükséges.

Webflow árak

Starter: Ingyenes

Alap: 18 USD/hó

CMS: 29 USD/hó

Üzleti: 49 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Webflow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (520+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 230 értékelés)

7. OpenAI

via Make

Az OpenAI for Make integrálja a mesterséges intelligenciát a mindennapi üzleti folyamatokba.

Ez a hatékony kombináció jelentős előnyöket nyújt az egyszerűtől a komplex feladatokig terjedő automatizálás terén. Íme néhány példa:

Adatelemzés automatizálása: Az ügyfelek visszajelzéseinek automatikus összefoglalása az elégedettségi szint és a fejlesztendő területek gyors azonosítása érdekében.

Természetes nyelvű tartalom generálása: Készítsen termékleírásokat vagy marketing szövegeket pillanatok alatt rövid bejegyzésekből, ezzel időt takarítva meg.

A döntéshozatali folyamatok optimalizálása: Elemezze az értékesítési adatokat és a piaci trendeket, hogy hatékony stratégiákat ajánlhasson, gyorsítva ezzel a döntéshozatalt.

Profi tipp: Ha fontolgatja, hogy kipróbálja az AI integrációkat a szoftveréhez, próbálja ki az OpenAI Playground alternatíváit is, hogy bármit létrehozhasson és automatizálhasson.

Az OpenAI legjobb funkciói

Használja ki a GPT-3 erejét a korlátlan munkafolyamatok során különböző alkalmazásokhoz.

Használja az AI-t szöveges tartalom generálásához és adatok feldolgozásához

Alkalmazzon mesterséges intelligencia algoritmusokat a döntéshozatalhoz, amelyeket éleslátó adatelemzés támaszt alá.

Az OpenAI korlátai

Az OpenAI GPT-3 API specifikus képességei és korlátai által meghatározott.

Jelentős számítási erőforrásokat igényelhet, ami hatással lehet a munkafolyamatok hatékonyságára.

OpenAI árak

Alap: Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

OpenAI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (420+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (35+ értékelés)

8. Notion

via Notion

A végtelen teendőlisták és szétszórt dokumentumok megnehezítik a munkát? A Make segítségével információkat küldhet a Notion és más platformok között, így biztosítva, hogy a szükséges tudás pontosan ott legyen, ahol szüksége van rá.

Használja a Notion Make integrációját a következőkre:

Automatikusan adjon hozzá új részleteket a meglévő adatbázis-bejegyzésekhez

Hozzon létre új oldalakat meghatározott szakaszokon belül a projektjegyzetek vagy dokumentációk szervezéséhez.

Hozzon létre új adatbázisokat aloldalakként a részletes projekt- vagy ügyfélkövetéshez.

Állítsa be automatikusan az oldalak vagy blokkok archiválását, hogy munkaterülete rendezett és naprakész maradjon.

Használja ki a Notion szervezési képességeit, amelyeket a Make automatizálási ereje tovább javít, hogy automatizálja a rutin feladatokat, és a nagyobb képre koncentrálhasson.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre testreszabott munkafolyamatokat specifikus kiváltó események, műveletek és keresések segítségével.

Szervezze meg a Notion és más eszközök közötti folyamatokat, növelve ezzel a hatékonyságot.

Korlátlan lehetőségek a Notion és más alkalmazások és szolgáltatások összekapcsolásához.

A Notion korlátai

A kompatibilitás és a többi csatlakoztatott alkalmazás funkcionalitása a kulcs

Lehetőség a Notionban vagy más integrált eszközökben már meglévő funkciók duplikálására.

Notion árak

Személyes: Ingyenes

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalkozások: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

9. Monday.com

via Make

A Monday.com és a Make egyaránt kiváló minőségű munkafolyamat-automatizáló szoftverek.

Ha úgy érzi, hogy túl sok feladatot kell egyszerre kezelnie a projektek irányítása során, ez a kombináció biztonsági hálóként szolgál és hatékonyan növeli a termelékenységet.

Például állítson be egy űrlapot a Monday.com oldalon az ügyfelek adatainak megadásához, hogy egyszerűsítse az ügyfelek bevonását. A beküldés után a Make automatikusan létrehozhat egy új projekt táblát az ügyfél számára, kijelölheti a csapat tagjait, és üdvözlő e-mailt küldhet az ügyfélnek a projekt részleteivel és a következő lépésekkel.

Ezenkívül, ha értesíteni szeretné csapatát, amikor egy feladat állapota megváltozik, automatizálhatja ezeket az értesítéseket a Monday.com segítségével.

Amikor egy feladat állapota „Befejezett”re változik, a Make e-mailt küldhet a csapatnak, amelyben gratulál a teljesítményhez és tájékoztatja őket a következő lépésekről.

Monday.com legjobb funkciói

Automatizálja az előfizetők és oszlopok hozzáadását a táblákhoz, javítva ezzel a csapatok közötti együttműködést.

Egyszerűsítse a dokumentumkezelést fájlok hozzáadásával a frissítésekhez és a fájl oszlopokhoz.

Hozzon létre új táblákat, csoportokat és alelemeket a testreszabott projektekhez.

Monday.com korlátai

Az automatizáláshoz gondos tervezés szükséges a kiváltó események és a műveletek tekintetében.

Az egyéb üzleti eszközökkel való integrációk kihívást jelenthetnek.

Monday.com árak

Örökre ingyenes

Alap: 12 USD/felhasználó/hónap

Alapcsomag: 14 USD/felhasználó/hónap

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

10. Discord

via Make

Amikor a Discord és a Make összefog, az automatizálás révén racionalizálja a közösség és az üzleti folyamatokat.

A vállalkozások és a közösségek egyaránt profitálhatnak ebből a hatékony párosból. A Make segítségével egyszerű feladatokat szervezhet a Discordban, például szerepköröket kezelhet, emlékeztetőket küldhet, vagy komplex munkafolyamatokat indíthat el bizonyos csevegőüzenetek alapján.

A Make néhány népszerű Discord-alternatívával is integrálható, így a közösségkezelés és a munkahelyi együttműködés gyerekjáték lesz.

A Discord legjobb funkciói

Szervezze meg a Discordban az olyan feladatokat, mint az értesítések és a tagok kezelése.

Könnyítse meg az automatizált válaszokat és a tartalom megosztását a Discord csatornákon belül.

Kössük össze a Discord tevékenységeket más üzleti eszközökkel a koherens munkafolyamat-kezelés érdekében.

A Discord korlátai

Korlátozott előnyöket kínálhat a közösségközpontú vállalkozások számára.

A Discord tevékenységek más üzleti munkafolyamatokkal való hatékony integrálásához átgondolt tervezés szükséges.

Discord árak

Ingyenes: Alapvető funkciók

Nitro Basic: 2,99 USD/hó

Nitro classic: 4,99 USD/hó

Nitro: 9,99 USD/hó

Discord értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Egyszerűsítse munkafolyamatát a Make integrációkkal

Láttuk, hogy a Calendly, Monday.com és más Make integrációk hogyan javíthatják jelentősen az üzleti folyamatokat. Ezek az eszközök elengedhetetlenek a feladatok automatizálásához és egyszerűsítéséhez, az időmegtakarításhoz és a hatékonyság növeléséhez.

Ezek közül kiemelkedik a ClickUp. Ez nem csak egy újabb Make integráció, hanem az egyetlen alkalmazás, amire valaha szüksége lesz a különböző projektek, csapatok és munkafolyamatok kezeléséhez. A ClickUp alapvetően egyszerűsíti a csapatmunkát egy vizuális platformmal, amely lehetővé teszi a munkahelyi információk központosítását és a feladatok automatizálását.

De a ClickUp még hatékonyabbá válik, ha integrálja más kedvenc alkalmazásaival. A legjobb rész? Ehhez nincs szükség programozási ismeretekre.

Az eredmény? Nincs többé folyamatos váltás az alkalmazások között, simább átadás a csapatok között, és a folyamatok automatikusan zajlanak a háttérben. Ön pedig a legfontosabb munkára koncentrálhat. Ne küzdjön tovább a fragmentált munkafolyamatokkal. Próbálja ki a ClickUp-ot, és tapasztalja meg az új szintű hatékonyságot.