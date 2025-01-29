10 IT-automatizálási szoftver az IT-folyamatok racionalizálásához 2025-ben

2024-ben az IT-automatizálási szoftverek továbbra is forradalmasítják a szervezetek működését.
Mivel a világszerte működő szervezetek a jelentős költségmegtakarítás érdekében az operatív hatékonyságra és a digitális átalakulásra koncentrálnak, az intelligens automatizálási eszközök felhasználásának fontossága az üzleti folyamatok racionalizálása érdekében minden eddiginél kritikusabb.
A megfelelő eszközök megtalálása a munkaterhelés automatizálásához kulcsfontosságú az IT-csapatok és szakemberek számára, akik a manuális feladatokat automatizált folyamatokká szeretnék alakítani. Ez az útmutató bemutatja a 10 legjobb IT-automatizálási szoftvert, amelyek minden üzleti folyamat termelékenységének növelésére lettek tervezve.
Mit kell keresnie az IT-automatizálási szoftverekben?
A megfelelő IT-automatizálási szoftver kiválasztása nem csupán a könnyű használhatóságot jelenti; arról is szól, hogy a csapata kevesebb erőfeszítéssel többet tudjon elérni. Az alábbiakra kell összpontosítania:
- Robotikus folyamatok automatizálása (RPA): Keressen egy RPA-t támogató automatizálási platformot az ismétlődő vagy szabályalapú feladatok automatizálásához. Ez olyan, mint egy digitális asszisztens, amely utánozza az ember számítógépen végzett tevékenységeit, például az adatbevitelt vagy az űrlapok kitöltését.
- Munkafolyamat-automatizálás: Győződjön meg arról, hogy a választott IT-automatizálási eszköz képes-e automatizálni a teljes munkafolyamatot. Ez elengedhetetlen az üzleti folyamatok racionalizálásához és a feladatok hatékony kezeléséhez manuális beavatkozás nélkül.
- Konfiguráció- és javításkezelés: Adjon elsőbbséget azoknak az IT-automatizálási szoftvereknek, amelyek a javítások és konfigurációs változtatások automatizált telepítésével biztosítják rendszerei naprakészségét és biztonságát.
- Eszköz- és végpontkezelés: Győződjön meg arról, hogy a munkaterhelés-automatizálási szoftver segítségével nyomon követheti az összes IT-eszközt és végpontot, így azok hatékonyan kezelhetők és biztonságban vannak.
- Feladatok és munkaterhelés automatizálása: Válassza ki azokat az IT-automatizálási eszközöket, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat és optimalizálják az erőforrások kihasználtságát, így könnyedén kezelheti a nagy munkaterhelést.
- Üzleti folyamatok automatizálása: Javasoljuk, hogy vegye figyelembe a szoftver azon képességét is, hogy automatizálja az alapvető üzleti folyamatokat a hatékonyság és eredményesség növelése érdekében.
- Gép tanulási és mesterséges intelligencia képességek: Keressen olyan IT-automatizálási szoftvert, amely mesterséges intelligenciát használ az eredmények előrejelzéséhez és intelligens döntések meghozatalához.
- Integrációs képességek: A választott feladat-automatizálási szoftvernek zökkenőmentesen integrálódnia kell a meglévő rendszerekbe, és támogatnia kell az automatizálást több platformon is.
A 10 legjobb IT-automatizálási szoftver 2024-ben
A számtalan rendelkezésre álló lehetőség közül bizonyos eszközök kiemelkedtek, mint az IT-szakemberek nélkülözhetetlen segítői. Itt közelebbről megvizsgáljuk a 10 legnépszerűbb eszközt, amelyek robusztus automatizálási képességeikkel hívták fel magukra a figyelmet.
1. ClickUp
Transzformálja működését a ClickUp all-in-one megoldásával az IT és a PMO számára, amely megkönnyíti a rutin feladatok hatékony kezelését, valamint a komplex projektek távoli felügyeletét és irányítását. Lehetővé teszi az IT-csapatok számára a munkafolyamatok, a feladatkiosztások és a frissítések kezelését egy felhasználóbarát felületen keresztül, biztosítva a projektek zökkenőmentes és hatékony előrehaladását.
A ClickUp lehetővé teszi az IT-csapatok számára, hogy testreszabott munkafolyamatokat hozzanak létre, amelyek automatikusan alkalmazkodnak a projekt igényeihez, mivel képesek figyelni a munkafolyamatokat, eseményeket meghatározni és pontos feltételeket beállítani, amelyek az automatizálást elindítják. Az IT-projektek és feladatok kezelésére tervezett munkafolyamat-sablonok mellett az egyedi IT-sablonok segítségével is gyorsan elindulhat.
Ezenkívül javíthatja IT-munkafolyamatait a ClickUp és több mint 1000 külső alkalmazás integrálásával, így minden eszközt egyetlen, egységes platformon hozhat össze.
A ClickUp AI-alapú AI Project Manager időt és energiát takarít meg Önnek azzal, hogy automatikusan elkészíti a haladási jelentéseket és a projektfrissítéseket, automatizálja az ismétlődő feladatokat, és többek között a standupokból származó cselekvési tételek alapján generálja a feladatokat és alfeladatokat (valamint a feladatleírásokat).
Fejlett funkcióival ez a munkafolyamat-automatizáló szoftver automatikusan kezeli az ütemezést, a feladatok elosztását, az állapotfrissítéseket, a megbízásokat és a prioritások változásait. Ez a folyamat-automatizáló menedzser csökkenti az IT-menedzsmentre fordított időt és erőforrásokat, és biztosítja, hogy a feladatok és egyéb megbízások pontosan és hatékonyan legyenek létrehozva és kezelve.
A ClickUp legjobb funkciói
- Válasszon több mint 100 előre elkészített ClickUp automatizálás közül, amelyek lehetővé teszik a feladatok, állapotok, megbízások és még sok más automatizálását, kifejezetten az IT-műveletek racionalizálására szabva.
- Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy azonnal megtalálja a szükséges információkat a feladatok, dokumentumok, csatlakoztatott alkalmazások és vállalati tudásbázis között, és automatizálja a rutinmunkákat a páratlan termelékenység és hatékonyság érdekében.
- Testreszabhatja automatizálási logikáját az egyéni mezők és feltételek segítségével, hogy minden automatizálás pontosan illeszkedjen csapata munkafolyamatához és követelményeihez.
- Használja a feladatokat, sprinteket és mérföldköveket az IT-projektek kezdetétől a befejezésig történő kezeléséhez, olyan funkciók segítségével, mint a Gantt-diagramok, a Kanban-táblák és a naptárnézetek a tervezéshez és a haladás nyomon követéséhez.
- A ClickUp projektmenedzsment megoldása SOC2 és GDPR kompatibilis, így az adatbiztonság miatt nem kell aggódnia. Ezenkívül a ClickUp az összes átvitt adatot TLS 1.2-vel, az összes tárolt adatot pedig Amazon KMS AES-256 titkosítással védi.
- Tervezze meg és vizualizálja a komplex IT-projekteket és munkafolyamatokat a ClickUp Mind Maps és Whiteboards segítségével, megkönnyítve ezzel a brainstormingot és a stratégiai megbeszéléseket, valamint vizuálisan ábrázolva a legkomplexebb folyamatokat.
A ClickUp korlátai
- A kiterjedt testreszabási lehetőségek kezdetben túlterhelhetik az új felhasználókat.
- Egyes nézetek és funkciók még nem érhetők el a mobilalkalmazásban, ami korlátozza a mobil hozzáférést.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Atera
Az Atera az IT-automatizálás élvonalában áll, mivel robusztus eszközöket kínál, amelyek egyszerűsítik és javítják az IT-szakemberek munkáját. A rendszer-visszaállítási pontok létrehozásától a szerver újraindításának kezelésén és a távoli felügyeleten át az átfogó töredezettségmentesítési folyamatok futtatásáig az Atera csomagja számos feladat automatikus elvégzésére lett tervezve.
A hatékony szkriptelési funkciók integrálásával az IT-csapatok automatizálhatják a folyamatokat és megelőzően megoldhatják a problémákat, biztosítva ezzel a zökkenőmentesebb és hatékonyabb működést.
Az Atera legjobb funkciói
- Fokozza az automatizálást robusztus szkriptelési funkciókkal a manuális vagy ütemezett szkriptvégrehajtáshoz.
- Átfogó IT-automatizálási eszközökkel egyszerűsítheti az IT-műveleteket és a támogatást az eszközökön.
- Időt takaríthat meg és biztosíthatja a rendszer integritását a biztonsági réseket érintő javítások automatizálásával.
- Hozzáférés egy megosztott szkriptkönyvtárhoz rugalmas és testreszabható IT-automatizálási megoldásokhoz
- Integrálja a PowerShell-t a fejlett automatizálási feladatokhoz, ötvözve a parancssor hatékonyságát a GUI eszközök erejével.
Az Atera korlátai
- Bár a megosztott szkriptkönyvtár kiterjedt, bizonyos felhasználási esetek bonyolultabb szkript-testreszabást igényelhetnek, ami kevésbé tapasztalt felhasználók számára kihívást jelenthet.
Atera árak
- Professzionális: 169 USD/hó technikusonként (éves számlázás)
- Szakértő: 229 USD/hó technikusonként (éves számlázás)
- Master: 269 USD/hó technikusonként (éves számlázás)
- Vállalatok: Osztályonkénti egyedi árazás
Atera értékelések és vélemények
- G2: 3,3/5 (88 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (344 értékelés)
3. ProcessMaker
A ProcessMaker intelligens kötegelt folyamatok automatizálását teszi lehetővé, így a csapatok példátlanul egyszerűen automatizálhatják és telepíthetik a vállalati munkafolyamatokat. Ez az alacsony kódszintű platform ötvözi a mesterséges intelligenciát és a természetes nyelvfeldolgozást, hogy az üzleti felhasználók kódolási szakértelem nélkül is automatizálhassák a munkafolyamatokat.
A fejlesztőknek gazdag eszközöket kínál komplex automatizálási projektek testreszabásához és üzleti folyamatok optimalizálásához.
A ProcessMaker legjobb funkciói
- Használjon alacsony kódszintű platformot a munkafolyamatok egyszerű létrehozásához és megvalósításához, növelve ezzel az agilitást.
- Hozzáférés a banki, oktatási és gyártási ágazatokra szabott iparági megoldásokhoz a termelékenység növelése érdekében
- Használja ki a pénzügy, HR és IT részlegekre szabott munkafolyamatok előnyeit, és növelje a feladatok hatékonyságát.
- Használja ki a generatív mesterséges intelligenciát komplex, funkciók közötti munkafolyamatok automatizálásához, hogy páratlan hatékonyságot és költségcsökkentést érjen el.
- Kezdje kicsiben, és szükség szerint bővítse a skálázható implementációval, biztosítva a gyors értékmegvalósítást.
A ProcessMaker korlátai
- A ProcessMaker és a meglévő rendszerek integrálása a zökkenőmentes adatáramlás érdekében tanulási fázist igényelhet.
ProcessMaker árak
- Platform: Egyedi árazás
- Előny: Egyedi árazás
- Enterprise+: Egyedi árazás
ProcessMaker értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (287 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (175 értékelés)
4. Tidal Automation
A Tidal modern, skálázható és biztonságos platformjával kiemelkedik a komplex vállalati környezetek automatizálási igényeinek kielégítésében. Akár helyben, akár a felhőben fut, a Tidal megkönnyíti a munkaterhelés automatizálását különböző infrastruktúrákban, egyszerűsítve az alkalmazások, a köztes szoftverek és a fizikai infrastruktúra összehangolását.
A Tidal Workload Automation legjobb funkciói
- Biztosítsa a zökkenőmentes munkaterhelés-végrehajtást a helyszíni és felhőalapú platformokon egyaránt.
- Használja ki a több mint 60 előre elkészített integrációt az átfogó alkalmazásautomatizáláshoz.
- Használjon idő- és eseményalapú ütemezést a feladatok végrehajtásának pontos ellenőrzéséhez.
- Proaktív módon figyelje az ütemezési tevékenységeket riasztásokkal és automatikus helyreállítási műveletekkel
- Optimalizálja az erőforrások kihasználtságát az integrált erőforrás-kezelés segítségével
- Könnyítse meg a fejlesztők integrációját és karbantartását teljes API- és CLI-támogatással.
A Tidal Workload Automation korlátai
- Gyakori ügyfélszolgálati segítség igénybevétele kisebb problémák vagy hibák esetén
- A hosszadalmas kezdeti beállítási folyamat jelentős időt és erőfeszítést igényel.
A Tidal Workload Automation árai
- Egyedi árazás
Tidal Workload Automation értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (57 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (32 értékelés)
5. NinjaOne
A NinjaOne kínálatának középpontjában az egyszerűség és a teljesítmény áll. Az IT-csapatok számára biztosítja a végpontok nagyméretű kezeléséhez, a javítások telepítéséhez és kezeléséhez, valamint az IT-feladatok automatizálásához szükséges eszközöket. Platformja az IT-műveletek zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá tételéért magas értékelést kapott, és az IT-kezelési feladatok széles skáláját támogatja.
A NinjaOne legjobb funkciói
- Az összes IT-eszköz felügyeletének központosítása végpontkezeléssel
- A javításkezelés segítségével gyorsan azonosíthatja és kijavíthatja a sebezhetőségeket.
- Zökkenőmentes távoli támogatás 1 kattintással
- Átfogó biztonsági mentési megoldások megvalósítása elosztott végpontok számára
- Időt takaríthat meg az ismétlődő műveletekkel, azáltal, hogy automatizálja a gyakori IT-feladatokat.
- Csökkentse a támadási felületeket, és központilag kezelje a biztonsági alkalmazásokat a csomagban szereplő biztonsági megoldásokkal.
- Proaktív módon kezelje a végpontok állapotát a felügyeleti és riasztási funkciók segítségével.
A NinjaOne korlátai
- Az Azure nem támogatja a SCIM-provisioningot
- A SAML hiánya az Azure-ban és a többbérlői támogatás korlátozza az SSO lehetőségeket azoknak az ügyfeleknek, akik saját Azure-bérlőjüket használják.
NinjaOne árak
- Az egyéni üzleti igényekre szabott egyedi árajánlatok
NinjaOne értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (1102 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (204 értékelés)
6. Pipefy
A Pipefy egy robusztus, AI-támogatott folyamatautomatizálási szoftver és platform, amely jelentősen csökkenti az üzleti költségeket és az IT-erőforrásigényeket. Úgy tervezték, hogy egyetlen, átfogó eszközzel egyszerűsítse a szolgáltatásorientált munkafolyamatokat, növelje a működési hatékonyságot és megszüntesse a stack sprawl-t.
A Pipefy legjobb funkciói
- Központosítsa a beszerzési, HR és szolgáltatáskezelési munkafolyamatokat az automatizálás egyszerűsítése érdekében.
- Egyszerűsítse a folyamatok létrehozását a nem technikai felhasználók számára egy AI-alapú segédprogrammal, amely a munkafolyamatok létrehozásának akár 85%-át is lefedheti.
- Biztosítson zökkenőmentes automatizálást több mint 300 alkalmazáshoz és rendszerhez való csatlakozással az átfogó integráció érdekében.
- Biztosítsa az adatok biztonságát és a SOC2, ISO 27001 tanúsítványok, SSO és MFA előírásainak való megfelelést.
- Szerezzen stratégiai betekintést a teljes folyamat átláthatóságával, az ellenőrzési naplókkal és a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérléssel.
- Csökkentse a bevezetési költségeket és az IT-erőforrások igényét, javítva az általános költséghatékonyságot.
- Gyorsan érje el a befektetés megtérülését az AI-val támogatott gyors telepítéssel
A Pipefy korlátai
- Egyes automatizált e-mailek a címzett spam mappájába kerülhetnek, ami ronthatja a kommunikáció hatékonyságát.
Pipefy árak
- Starter: Ingyenes 10 felhasználóig és 5 folyamatig
- Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: 40 USD/hó felhasználónként
Pipefy értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (223 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (305 értékelés)
7. Dynatrace
A Dynatrace egységes platformot kínál a megfigyelhetőség és a biztonság érdekében, amelynek célja a felhő komplexitásának egyszerűsítése és a biztonságos innováció lehetővé tétele AI-alapú elemzéseivel. Ez a platform átfogó láthatóságot biztosít a teljes technológiai stackben, elősegítve a hatékony működést és a jobb digitális élményt.
A Dynatrace legjobb funkciói
- Növelje a teljesítményt a többfelhős környezetek teljes átláthatóságával az infrastruktúra megfigyelhetőségének köszönhetően.
- Javítsa az alkalmazások teljesítményét és a felhasználói élményt az alkalmazások megfigyelhetőségének részletes nyomon követésével.
- Védje az alkalmazásokat és az infrastruktúrát fejlett fenyegetésérzékeléssel és elemzéssel
- Optimalizálja a végfelhasználói élményt a digitális csatornákon a digitális élményfigyeléssel
- Az üzleti elemzések segítségével nyerjen betekintést az üzleti teljesítménybe a digitális mutatók alapján
- Az automatizált problémafelismerés és -elhárítás segítségével egyszerűsítse a műveleteket
- Testreszabott megfigyelhetőségi és biztonsági megoldásokkal kielégítheti az egyedi üzleti igényeket
A Dynatrace korlátai
- A visszajelzések szerint nehézségek merülnek fel a megfelelő időben történő támogatási válaszok megszerzésével és a sürgős problémák esetén az élő támogatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatban.
- Egyes felhasználók szerint a szoftver nehezen megtanulható és lassú a navigációja.
A Dynatrace árai
- A kiválasztott moduloktól függő egyedi árazás
Dynatrace értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1242 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (51 értékelés)
8. ActiveBatch
Az ActiveBatch robusztus platformot kínál a végpontok közötti automatizáláshoz, az IT-folyamatoktól az üzleti munkafolyamatokig. Kód nélküli munkalépéseivel, eseményvezérelt munkatervezésével és kiterjedt integrációival az automatizálást hozzáférhetővé és hatékonnyá teszi.
A szoftver többek között a munkaterhelés-automatizálás, a fájlátvitel-automatizálás és a felhőalapú infrastruktúra-automatizálás terén nyújtott képességei kiemelik sokoldalúságát a modern vállalkozások sokféle igényének kielégítésében.
Az ActiveBatch legjobb funkciói
- A Job Step Library segítségével több száz előre elkészített munkalépéshez férhet hozzá, így nincs szükség egyedi szkriptek írására, és csökken a fejlesztési idő.
- Növelje a reagálóképességet és a működési hatékonyságot fejlett, eseményvezérelt feladatütemező funkciókkal.
- Optimalizálja a felhőinfrastruktúra-beruházásokat a felhőalapú erőforrás-ellátás és -kezelés révén történő dinamikus erőforrás-ellátással.
- Biztosítsa a szolgáltatás megbízhatóságát és előzze meg a meghibásodásokat proaktív SLA-kezeléssel
- Védje a rendszereket és az adatokat robusztus biztonsági, ellenőrzési és irányítási funkciókkal
Az ActiveBatch korlátai
- Képtelenség másodpercekkel számolt ütemterveket készíteni, ami korlátozhatja a pontos időzítést igénylő feladatokat
- Egyes felhasználók szerint a jelentéskészítési funkció nem felel meg az igényeiknek, ami arra utal, hogy a adatmegjelenítés és a jelentések részletessége terén van még mit fejleszteni.
- A szabadságnaptárak dátum és időtartomány szerinti beállításának korlátozásai befolyásolhatják a nem szabványos munkaidőszakok ütemezésének rugalmasságát.
ActiveBatch árak
- Egyedi árazás
ActiveBatch értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (191 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (56 értékelés)
9. Nintex
A Nintex egy felhasználóbarát, mégis robusztus szoftvercsomag komplex üzleti folyamatok automatizálásához, a folyamatok azonosításától és kezelésétől a munkafolyamatok automatizálásáig és elemzéséig.
A szoftver úgy lett kialakítva, hogy kielégítse a szervezetek különböző automatizálási igényeit, és eszközöket kínál űrlapok automatizálásához, robotizált folyamatok automatizálásához (RPA), dokumentumok létrehozásához és még sok máshoz. Ez a sokoldalúság teszi a Nintexet első számú választássá azoknak a vállalkozásoknak, amelyek digitális átalakulási törekvéseiket szeretnék fokozni.
A Nintex legjobb funkciói
- A munkafolyamatok automatizálásával zökkenőmentesen összekapcsolhatja az embereket, a folyamatokat és az adatokat a felhőalapú alkalmazásokkal.
- Adatok hatékony rögzítése vagy megjelenítése digitális űrlapokkal
- Szabadítson fel értékes időt stratégiai feladatokra a manuális, ismétlődő feladatok robotizált folyamatok automatizálásával (RPA).
- Egyszerűsítse a dokumentumok életciklusának kezelését, különösen a Salesforce környezetekben.
- Szerezzen értékes betekintést az automatizált folyamatokba, hogy segítsen a vállalkozásoknak az elemzésekkel történő folyamatos fejlesztésben és optimalizálásban.
A Nintex korlátai
- A Nintex nem feltétlenül a legjobb választás olyan feladatokhoz, amelyek CSV-fájlok elemzését vagy nagy mennyiségű adat kezelését igénylik, mivel teljesítménybeli korlátok vannak.
- Lehet, hogy kevésbé rugalmas az interfészek testreszabásában, mint más platformok, amelyek sűrűbb és testreszabottabb tervezést tesznek lehetővé.
A Nintex árai
- Pro: 25 000 USD (éves számlázás)
- Prémium: 50 000 USD (éves számlázás)
- Egyedi: Személyre szabott árak és testreszabott funkciók
Nintex értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (1021 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (82 értékelés)
10. Zluri
A Zluri platformja páratlan áttekintést nyújt a szervezet SaaS-stackjéről, betekintést nyújtva az alkalmazások használatába, a felhasználói hozzáférésbe és a kiadásokba. Lehetővé teszi az IT-csapatok számára, hogy visszanyerjék az irányítást SaaS-alkalmazásaik felett, a gyakori SaaS-kezelési kihívások megoldására tervezett hatékony intézkedések és munkafolyamatok segítségével.
A háttér-IT megelőzésétől a munkafolyamatok és az eszközkezelés optimalizálásáig a Zluri biztosítja, hogy a vállalkozások megalapozott döntéseket hozzanak az IT-területen elért pozitív eredmények elérése érdekében.
A Zluri legjobb funkciói
- Folyamatosan figyelje az árnyék-IT-t, kezelje a szerződéseket és optimalizálja a licenceket a költségek megtakarítása érdekében.
- Növelje a biztonságot és a megfelelőséget a SaaS-alkalmazások felhasználói hozzáférés-vezérlésének egyszerűsítésével.
- A felhasználói hozzáférési jogok rendszeres felülvizsgálatával biztosítsa a legkisebb jogosultság elvének betartását.
- Használja a több mint 800 biztonságos integrációt tartalmazó kiterjedt katalógust, hogy gyakorlatilag bármilyen IT-környezettel kompatibilis legyen.
- Növelje a rugalmasságot és az alkalmazkodóképességet, és nyílt API-k és bővíthető iPaaS segítségével néhány héten belül hozzon létre egyedi integrációkat.
A Zluri korlátai
- Egyes felhasználók a felhasználói felületet zavarosnak és nem túl intuitívnak találták.
- A kezdeti bevezetés időigényes és bonyolult lehet.
Zluri árak
- Egyedi árazás
Zluri értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (123 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (24 értékelés)
Egyszerűsítse IT-műveleteit a ClickUp segítségével
A megfelelő eszközök racionalizálják a műveleteket, és új szintű hatékonyságot és innovációt tesznek lehetővé az IT-csapatok számára. Listánkban szereplő minden platform egyedi erősségekkel rendelkezik, amelyek az IT és az üzleti folyamatok automatizálásának különböző aspektusaihoz igazodnak, a feladatkezeléstől és a munkafolyamat-optimalizálástól a SaaS-kezelésig és a biztonságig.
Ha szervezetének termelékenységét és működési hatékonyságát szeretné javítani, elengedhetetlen, hogy megtegye a következő lépést a digitális átalakulás felé. Fedezze fel ezeket a lehetőségeket, és nézze meg, hogyan illeszkedhetnek az IT-stratégiájába. Kezdje el még ma a ClickUp használatát, és fedezze fel, milyen változást hozhat az IT-folyamatok automatizálásában.