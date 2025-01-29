10 IT-automatizálási szoftver az IT-folyamatok racionalizálásához 2025-ben

2024-ben az IT-automatizálási szoftverek továbbra is forradalmasítják a szervezetek működését.

Mivel a világszerte működő szervezetek a jelentős költségmegtakarítás érdekében az operatív hatékonyságra és a digitális átalakulásra koncentrálnak, az intelligens automatizálási eszközök felhasználásának fontossága az üzleti folyamatok racionalizálása érdekében minden eddiginél kritikusabb.

A megfelelő eszközök megtalálása a munkaterhelés automatizálásához kulcsfontosságú az IT-csapatok és szakemberek számára, akik a manuális feladatokat automatizált folyamatokká szeretnék alakítani. Ez az útmutató bemutatja a 10 legjobb IT-automatizálási szoftvert, amelyek minden üzleti folyamat termelékenységének növelésére lettek tervezve.

Mit kell keresnie az IT-automatizálási szoftverekben?

A megfelelő IT-automatizálási szoftver kiválasztása nem csupán a könnyű használhatóságot jelenti; arról is szól, hogy a csapata kevesebb erőfeszítéssel többet tudjon elérni. Az alábbiakra kell összpontosítania:

Robotikus folyamatok automatizálása (RPA): Keressen egy RPA-t támogató automatizálási platformot az ismétlődő vagy szabályalapú feladatok automatizálásához. Ez olyan, mint egy digitális asszisztens, amely utánozza az ember számítógépen végzett tevékenységeit, például az adatbevitelt vagy az űrlapok kitöltését.

Munkafolyamat-automatizálás : Győződjön meg arról, hogy a választott IT-automatizálási eszköz képes-e automatizálni a teljes munkafolyamatot. Ez elengedhetetlen az üzleti folyamatok racionalizálásához és a feladatok hatékony kezeléséhez manuális beavatkozás nélkül.

Konfiguráció- és javításkezelés: Adjon elsőbbséget azoknak az IT-automatizálási szoftvereknek, amelyek a javítások és konfigurációs változtatások automatizált telepítésével biztosítják rendszerei naprakészségét és biztonságát.

Eszköz- és végpontkezelés: Győződjön meg arról, hogy a munkaterhelés-automatizálási szoftver segítségével nyomon követheti az összes IT-eszközt és végpontot, így azok hatékonyan kezelhetők és biztonságban vannak.

Feladatok és munkaterhelés automatizálása: Válassza ki azokat az IT-automatizálási eszközöket, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat és optimalizálják az erőforrások kihasználtságát, így könnyedén kezelheti a nagy munkaterhelést.

Üzleti folyamatok automatizálása: Javasoljuk, hogy vegye figyelembe a szoftver azon képességét is, hogy automatizálja az alapvető üzleti folyamatokat a hatékonyság és eredményesség növelése érdekében.

Gép tanulási és mesterséges intelligencia képességek: Keressen olyan IT-automatizálási szoftvert, amely mesterséges intelligenciát használ az eredmények előrejelzéséhez és intelligens döntések meghozatalához.

Integrációs képességek: A választott A választott feladat-automatizálási szoftvernek zökkenőmentesen integrálódnia kell a meglévő rendszerekbe, és támogatnia kell az automatizálást több platformon is.

A 10 legjobb IT-automatizálási szoftver 2024-ben

A számtalan rendelkezésre álló lehetőség közül bizonyos eszközök kiemelkedtek, mint az IT-szakemberek nélkülözhetetlen segítői. Itt közelebbről megvizsgáljuk a 10 legnépszerűbb eszközt, amelyek robusztus automatizálási képességeikkel hívták fel magukra a figyelmet.

1. ClickUp

Transzformálja működését a ClickUp all-in-one megoldásával az IT és a PMO számára, amely megkönnyíti a rutin feladatok hatékony kezelését, valamint a komplex projektek távoli felügyeletét és irányítását. Lehetővé teszi az IT-csapatok számára a munkafolyamatok, a feladatkiosztások és a frissítések kezelését egy felhasználóbarát felületen keresztül, biztosítva a projektek zökkenőmentes és hatékony előrehaladását.

A ClickUp lehetővé teszi az IT-csapatok számára, hogy testreszabott munkafolyamatokat hozzanak létre, amelyek automatikusan alkalmazkodnak a projekt igényeihez, mivel képesek figyelni a munkafolyamatokat, eseményeket meghatározni és pontos feltételeket beállítani, amelyek az automatizálást elindítják. Az IT-projektek és feladatok kezelésére tervezett munkafolyamat-sablonok mellett az egyedi IT-sablonok segítségével is gyorsan elindulhat.

Ezenkívül javíthatja IT-munkafolyamatait a ClickUp és több mint 1000 külső alkalmazás integrálásával, így minden eszközt egyetlen, egységes platformon hozhat össze.

A ClickUp AI-alapú AI Project Manager időt és energiát takarít meg Önnek azzal, hogy automatikusan elkészíti a haladási jelentéseket és a projektfrissítéseket, automatizálja az ismétlődő feladatokat, és többek között a standupokból származó cselekvési tételek alapján generálja a feladatokat és alfeladatokat (valamint a feladatleírásokat).

Fejlett funkcióival ez a munkafolyamat-automatizáló szoftver automatikusan kezeli az ütemezést, a feladatok elosztását, az állapotfrissítéseket, a megbízásokat és a prioritások változásait. Ez a folyamat-automatizáló menedzser csökkenti az IT-menedzsmentre fordított időt és erőforrásokat, és biztosítja, hogy a feladatok és egyéb megbízások pontosan és hatékonyan legyenek létrehozva és kezelve.

A ClickUp legjobb funkciói

Válasszon több mint 100 előre elkészített ClickUp automatizálás közül, amelyek lehetővé teszik a feladatok, állapotok, megbízások és még sok más automatizálását, kifejezetten az IT-műveletek racionalizálására szabva.

Kezelje automatizálási listáját egyetlen platformról a ClickUp segítségével

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást , hogy azonnal megtalálja a szükséges információkat a feladatok, dokumentumok, csatlakoztatott alkalmazások és vállalati tudásbázis között, és automatizálja a rutinmunkákat a páratlan termelékenység és hatékonyság érdekében.

Készítse el projektkövetelmény-dokumentumát a ClickUp Brain AI segítségével

Testreszabhatja automatizálási logikáját az egyéni mezők és feltételek segítségével, hogy minden automatizálás pontosan illeszkedjen csapata munkafolyamatához és követelményeihez.

Térképezze fel igényeit a Clickup egyedi mezőtérképével

Használja a feladatokat, sprinteket és mérföldköveket az IT-projektek kezdetétől a befejezésig történő kezeléséhez, olyan funkciók segítségével, mint a Gantt-diagramok, a Kanban-táblák és a naptárnézetek a tervezéshez és a haladás nyomon követéséhez.

Csoportosítsa a feladatokat állapotuk szerint a ClickUp Kanban nézetében

A ClickUp Whiteboard segítségével könnyedén rendelhet fel feladatokat

A ClickUp korlátai

A kiterjedt testreszabási lehetőségek kezdetben túlterhelhetik az új felhasználókat.

Egyes nézetek és funkciók még nem érhetők el a mobilalkalmazásban, ami korlátozza a mobil hozzáférést.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Atera

via Atera

Az Atera az IT-automatizálás élvonalában áll, mivel robusztus eszközöket kínál, amelyek egyszerűsítik és javítják az IT-szakemberek munkáját. A rendszer-visszaállítási pontok létrehozásától a szerver újraindításának kezelésén és a távoli felügyeleten át az átfogó töredezettségmentesítési folyamatok futtatásáig az Atera csomagja számos feladat automatikus elvégzésére lett tervezve.

A hatékony szkriptelési funkciók integrálásával az IT-csapatok automatizálhatják a folyamatokat és megelőzően megoldhatják a problémákat, biztosítva ezzel a zökkenőmentesebb és hatékonyabb működést.

Az Atera legjobb funkciói

Fokozza az automatizálást robusztus szkriptelési funkciókkal a manuális vagy ütemezett szkriptvégrehajtáshoz.

Átfogó IT-automatizálási eszközökkel egyszerűsítheti az IT-műveleteket és a támogatást az eszközökön.

Időt takaríthat meg és biztosíthatja a rendszer integritását a biztonsági réseket érintő javítások automatizálásával.

Hozzáférés egy megosztott szkriptkönyvtárhoz rugalmas és testreszabható IT-automatizálási megoldásokhoz

Integrálja a PowerShell-t a fejlett automatizálási feladatokhoz, ötvözve a parancssor hatékonyságát a GUI eszközök erejével.

Az Atera korlátai

Bár a megosztott szkriptkönyvtár kiterjedt, bizonyos felhasználási esetek bonyolultabb szkript-testreszabást igényelhetnek, ami kevésbé tapasztalt felhasználók számára kihívást jelenthet.

Atera árak

Professzionális: 169 USD/hó technikusonként (éves számlázás)

Szakértő: 229 USD/hó technikusonként (éves számlázás)

Master: 269 USD/hó technikusonként (éves számlázás)

Vállalatok: Osztályonkénti egyedi árazás

Atera értékelések és vélemények

G2: 3,3/5 (88 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (344 értékelés)

3. ProcessMaker

via ProcessMaker

A ProcessMaker intelligens kötegelt folyamatok automatizálását teszi lehetővé, így a csapatok példátlanul egyszerűen automatizálhatják és telepíthetik a vállalati munkafolyamatokat. Ez az alacsony kódszintű platform ötvözi a mesterséges intelligenciát és a természetes nyelvfeldolgozást, hogy az üzleti felhasználók kódolási szakértelem nélkül is automatizálhassák a munkafolyamatokat.

A fejlesztőknek gazdag eszközöket kínál komplex automatizálási projektek testreszabásához és üzleti folyamatok optimalizálásához.

A ProcessMaker legjobb funkciói

Használjon alacsony kódszintű platformot a munkafolyamatok egyszerű létrehozásához és megvalósításához, növelve ezzel az agilitást.

Hozzáférés a banki, oktatási és gyártási ágazatokra szabott iparági megoldásokhoz a termelékenység növelése érdekében

Használja ki a pénzügy, HR és IT részlegekre szabott munkafolyamatok előnyeit, és növelje a feladatok hatékonyságát.

Használja ki a generatív mesterséges intelligenciát komplex, funkciók közötti munkafolyamatok automatizálásához, hogy páratlan hatékonyságot és költségcsökkentést érjen el.

Kezdje kicsiben, és szükség szerint bővítse a skálázható implementációval, biztosítva a gyors értékmegvalósítást.

A ProcessMaker korlátai

A ProcessMaker és a meglévő rendszerek integrálása a zökkenőmentes adatáramlás érdekében tanulási fázist igényelhet.

ProcessMaker árak

Platform: Egyedi árazás

Előny: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

ProcessMaker értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (287 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (175 értékelés)

4. Tidal Automation

via Tidal Automation

A Tidal modern, skálázható és biztonságos platformjával kiemelkedik a komplex vállalati környezetek automatizálási igényeinek kielégítésében. Akár helyben, akár a felhőben fut, a Tidal megkönnyíti a munkaterhelés automatizálását különböző infrastruktúrákban, egyszerűsítve az alkalmazások, a köztes szoftverek és a fizikai infrastruktúra összehangolását.

A Tidal Workload Automation legjobb funkciói

Biztosítsa a zökkenőmentes munkaterhelés-végrehajtást a helyszíni és felhőalapú platformokon egyaránt.

Használja ki a több mint 60 előre elkészített integrációt az átfogó alkalmazásautomatizáláshoz.

Használjon idő- és eseményalapú ütemezést a feladatok végrehajtásának pontos ellenőrzéséhez.

Proaktív módon figyelje az ütemezési tevékenységeket riasztásokkal és automatikus helyreállítási műveletekkel

Optimalizálja az erőforrások kihasználtságát az integrált erőforrás-kezelés segítségével

Könnyítse meg a fejlesztők integrációját és karbantartását teljes API- és CLI-támogatással.

A Tidal Workload Automation korlátai

Gyakori ügyfélszolgálati segítség igénybevétele kisebb problémák vagy hibák esetén

A hosszadalmas kezdeti beállítási folyamat jelentős időt és erőfeszítést igényel.

A Tidal Workload Automation árai

Egyedi árazás

Tidal Workload Automation értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (57 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (32 értékelés)

5. NinjaOne

via NinjaOne

A NinjaOne kínálatának középpontjában az egyszerűség és a teljesítmény áll. Az IT-csapatok számára biztosítja a végpontok nagyméretű kezeléséhez, a javítások telepítéséhez és kezeléséhez, valamint az IT-feladatok automatizálásához szükséges eszközöket. Platformja az IT-műveletek zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá tételéért magas értékelést kapott, és az IT-kezelési feladatok széles skáláját támogatja.

A NinjaOne legjobb funkciói

Az összes IT-eszköz felügyeletének központosítása végpontkezeléssel

A javításkezelés segítségével gyorsan azonosíthatja és kijavíthatja a sebezhetőségeket.

Zökkenőmentes távoli támogatás 1 kattintással

Átfogó biztonsági mentési megoldások megvalósítása elosztott végpontok számára

Időt takaríthat meg az ismétlődő műveletekkel, azáltal, hogy automatizálja a gyakori IT-feladatokat.

Csökkentse a támadási felületeket, és központilag kezelje a biztonsági alkalmazásokat a csomagban szereplő biztonsági megoldásokkal.

Proaktív módon kezelje a végpontok állapotát a felügyeleti és riasztási funkciók segítségével.

A NinjaOne korlátai

Az Azure nem támogatja a SCIM-provisioningot

A SAML hiánya az Azure-ban és a többbérlői támogatás korlátozza az SSO lehetőségeket azoknak az ügyfeleknek, akik saját Azure-bérlőjüket használják.

NinjaOne árak

Az egyéni üzleti igényekre szabott egyedi árajánlatok

NinjaOne értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1102 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (204 értékelés)

6. Pipefy

via Pipefy

A Pipefy egy robusztus, AI-támogatott folyamatautomatizálási szoftver és platform, amely jelentősen csökkenti az üzleti költségeket és az IT-erőforrásigényeket. Úgy tervezték, hogy egyetlen, átfogó eszközzel egyszerűsítse a szolgáltatásorientált munkafolyamatokat, növelje a működési hatékonyságot és megszüntesse a stack sprawl-t.

A Pipefy legjobb funkciói

Központosítsa a beszerzési, HR és szolgáltatáskezelési munkafolyamatokat az automatizálás egyszerűsítése érdekében.

Egyszerűsítse a folyamatok létrehozását a nem technikai felhasználók számára egy AI-alapú segédprogrammal, amely a munkafolyamatok létrehozásának akár 85%-át is lefedheti.

Biztosítson zökkenőmentes automatizálást több mint 300 alkalmazáshoz és rendszerhez való csatlakozással az átfogó integráció érdekében.

Biztosítsa az adatok biztonságát és a SOC2, ISO 27001 tanúsítványok, SSO és MFA előírásainak való megfelelést.

Szerezzen stratégiai betekintést a teljes folyamat átláthatóságával, az ellenőrzési naplókkal és a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérléssel.

Csökkentse a bevezetési költségeket és az IT-erőforrások igényét, javítva az általános költséghatékonyságot.

Gyorsan érje el a befektetés megtérülését az AI-val támogatott gyors telepítéssel

A Pipefy korlátai

Egyes automatizált e-mailek a címzett spam mappájába kerülhetnek, ami ronthatja a kommunikáció hatékonyságát.

Pipefy árak

Starter: Ingyenes 10 felhasználóig és 5 folyamatig

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: 40 USD/hó felhasználónként

Pipefy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (223 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (305 értékelés)

7. Dynatrace

via Dynatrace

A Dynatrace egységes platformot kínál a megfigyelhetőség és a biztonság érdekében, amelynek célja a felhő komplexitásának egyszerűsítése és a biztonságos innováció lehetővé tétele AI-alapú elemzéseivel. Ez a platform átfogó láthatóságot biztosít a teljes technológiai stackben, elősegítve a hatékony működést és a jobb digitális élményt.

A Dynatrace legjobb funkciói

Növelje a teljesítményt a többfelhős környezetek teljes átláthatóságával az infrastruktúra megfigyelhetőségének köszönhetően.

Javítsa az alkalmazások teljesítményét és a felhasználói élményt az alkalmazások megfigyelhetőségének részletes nyomon követésével.

Védje az alkalmazásokat és az infrastruktúrát fejlett fenyegetésérzékeléssel és elemzéssel

Optimalizálja a végfelhasználói élményt a digitális csatornákon a digitális élményfigyeléssel

Az üzleti elemzések segítségével nyerjen betekintést az üzleti teljesítménybe a digitális mutatók alapján

Az automatizált problémafelismerés és -elhárítás segítségével egyszerűsítse a műveleteket

Testreszabott megfigyelhetőségi és biztonsági megoldásokkal kielégítheti az egyedi üzleti igényeket

A Dynatrace korlátai

A visszajelzések szerint nehézségek merülnek fel a megfelelő időben történő támogatási válaszok megszerzésével és a sürgős problémák esetén az élő támogatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatban.

Egyes felhasználók szerint a szoftver nehezen megtanulható és lassú a navigációja.

A Dynatrace árai

A kiválasztott moduloktól függő egyedi árazás

Dynatrace értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1242 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (51 értékelés)

8. ActiveBatch

az ActiveBatch

Az ActiveBatch robusztus platformot kínál a végpontok közötti automatizáláshoz, az IT-folyamatoktól az üzleti munkafolyamatokig. Kód nélküli munkalépéseivel, eseményvezérelt munkatervezésével és kiterjedt integrációival az automatizálást hozzáférhetővé és hatékonnyá teszi.

A szoftver többek között a munkaterhelés-automatizálás, a fájlátvitel-automatizálás és a felhőalapú infrastruktúra-automatizálás terén nyújtott képességei kiemelik sokoldalúságát a modern vállalkozások sokféle igényének kielégítésében.

Az ActiveBatch legjobb funkciói

A Job Step Library segítségével több száz előre elkészített munkalépéshez férhet hozzá, így nincs szükség egyedi szkriptek írására, és csökken a fejlesztési idő.

Növelje a reagálóképességet és a működési hatékonyságot fejlett, eseményvezérelt feladatütemező funkciókkal.

Optimalizálja a felhőinfrastruktúra-beruházásokat a felhőalapú erőforrás-ellátás és -kezelés révén történő dinamikus erőforrás-ellátással.

Biztosítsa a szolgáltatás megbízhatóságát és előzze meg a meghibásodásokat proaktív SLA-kezeléssel

Védje a rendszereket és az adatokat robusztus biztonsági, ellenőrzési és irányítási funkciókkal

Az ActiveBatch korlátai

Képtelenség másodpercekkel számolt ütemterveket készíteni, ami korlátozhatja a pontos időzítést igénylő feladatokat

Egyes felhasználók szerint a jelentéskészítési funkció nem felel meg az igényeiknek, ami arra utal, hogy a adatmegjelenítés és a jelentések részletessége terén van még mit fejleszteni.

A szabadságnaptárak dátum és időtartomány szerinti beállításának korlátozásai befolyásolhatják a nem szabványos munkaidőszakok ütemezésének rugalmasságát.

ActiveBatch árak

Egyedi árazás

ActiveBatch értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (191 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (56 értékelés)

9. Nintex

via Nintex

A Nintex egy felhasználóbarát, mégis robusztus szoftvercsomag komplex üzleti folyamatok automatizálásához, a folyamatok azonosításától és kezelésétől a munkafolyamatok automatizálásáig és elemzéséig.

A szoftver úgy lett kialakítva, hogy kielégítse a szervezetek különböző automatizálási igényeit, és eszközöket kínál űrlapok automatizálásához, robotizált folyamatok automatizálásához (RPA), dokumentumok létrehozásához és még sok máshoz. Ez a sokoldalúság teszi a Nintexet első számú választássá azoknak a vállalkozásoknak, amelyek digitális átalakulási törekvéseiket szeretnék fokozni.

A Nintex legjobb funkciói

A munkafolyamatok automatizálásával zökkenőmentesen összekapcsolhatja az embereket, a folyamatokat és az adatokat a felhőalapú alkalmazásokkal.

Adatok hatékony rögzítése vagy megjelenítése digitális űrlapokkal

Szabadítson fel értékes időt stratégiai feladatokra a manuális, ismétlődő feladatok robotizált folyamatok automatizálásával (RPA).

Egyszerűsítse a dokumentumok életciklusának kezelését, különösen a Salesforce környezetekben.

Szerezzen értékes betekintést az automatizált folyamatokba, hogy segítsen a vállalkozásoknak az elemzésekkel történő folyamatos fejlesztésben és optimalizálásban.

A Nintex korlátai

A Nintex nem feltétlenül a legjobb választás olyan feladatokhoz, amelyek CSV-fájlok elemzését vagy nagy mennyiségű adat kezelését igénylik, mivel teljesítménybeli korlátok vannak.

Lehet, hogy kevésbé rugalmas az interfészek testreszabásában, mint más platformok, amelyek sűrűbb és testreszabottabb tervezést tesznek lehetővé.

A Nintex árai

Pro: 25 000 USD (éves számlázás)

Prémium: 50 000 USD (éves számlázás)

Egyedi: Személyre szabott árak és testreszabott funkciók

Nintex értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1021 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (82 értékelés)

10. Zluri

via Zluri

A Zluri platformja páratlan áttekintést nyújt a szervezet SaaS-stackjéről, betekintést nyújtva az alkalmazások használatába, a felhasználói hozzáférésbe és a kiadásokba. Lehetővé teszi az IT-csapatok számára, hogy visszanyerjék az irányítást SaaS-alkalmazásaik felett, a gyakori SaaS-kezelési kihívások megoldására tervezett hatékony intézkedések és munkafolyamatok segítségével.

A háttér-IT megelőzésétől a munkafolyamatok és az eszközkezelés optimalizálásáig a Zluri biztosítja, hogy a vállalkozások megalapozott döntéseket hozzanak az IT-területen elért pozitív eredmények elérése érdekében.

A Zluri legjobb funkciói

Folyamatosan figyelje az árnyék-IT-t, kezelje a szerződéseket és optimalizálja a licenceket a költségek megtakarítása érdekében.

Növelje a biztonságot és a megfelelőséget a SaaS-alkalmazások felhasználói hozzáférés-vezérlésének egyszerűsítésével.

A felhasználói hozzáférési jogok rendszeres felülvizsgálatával biztosítsa a legkisebb jogosultság elvének betartását.

Használja a több mint 800 biztonságos integrációt tartalmazó kiterjedt katalógust, hogy gyakorlatilag bármilyen IT-környezettel kompatibilis legyen.

Növelje a rugalmasságot és az alkalmazkodóképességet, és nyílt API-k és bővíthető iPaaS segítségével néhány héten belül hozzon létre egyedi integrációkat.

A Zluri korlátai

Egyes felhasználók a felhasználói felületet zavarosnak és nem túl intuitívnak találták.

A kezdeti bevezetés időigényes és bonyolult lehet.

Zluri árak

Egyedi árazás

Zluri értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (123 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (24 értékelés)

Egyszerűsítse IT-műveleteit a ClickUp segítségével

A megfelelő eszközök racionalizálják a műveleteket, és új szintű hatékonyságot és innovációt tesznek lehetővé az IT-csapatok számára. Listánkban szereplő minden platform egyedi erősségekkel rendelkezik, amelyek az IT és az üzleti folyamatok automatizálásának különböző aspektusaihoz igazodnak, a feladatkezeléstől és a munkafolyamat-optimalizálástól a SaaS-kezelésig és a biztonságig.

Ha szervezetének termelékenységét és működési hatékonyságát szeretné javítani, elengedhetetlen, hogy megtegye a következő lépést a digitális átalakulás felé. Fedezze fel ezeket a lehetőségeket, és nézze meg, hogyan illeszkedhetnek az IT-stratégiájába. Kezdje el még ma a ClickUp használatát, és fedezze fel, milyen változást hozhat az IT-folyamatok automatizálásában.