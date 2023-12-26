IT-irányítás: stratégiák az IT-irányítás megerősítésére a szervezetében

Ha bővíteni szeretné vállalkozását, minden részlegnek ugyanazokhoz a végső célokhoz kell hozzájárulnia. Az informatikai (IT) részleg esetében a megfelelő irányítási dokumentumok megléte segíthet biztosítani az üzleti célok elérését. 🤩

Az IT-részleg minden vállalat egyik legdrágább részlege, amely adatközpontokat, szoftvereket, eszközöket és egyéb szolgáltatásokat finanszíroz. A Gartner szerint a világszintű IT-kiadások 2023-ban várhatóan eléri a 4,6 billió dollárt, ami 5,5%-os növekedést jelent 2022-höz képest. Ezzel együtt egy jól működő IT-részleg működtetése elengedhetetlen a vállalat nyereségéhez.

Ahhoz, hogy az összes IT-tevékenység támogassa az általános üzleti céljait, szüksége van egy IT-irányítási keretrendszerre. Az alábbiakban elmagyarázzuk, mi is az IT-irányítási keretrendszer, milyen előnyei vannak egy IT-irányítási programnak, és milyen szerepet játszik a vállalatirányításban.

Mi az IT-irányítás?

Az IT-irányítás minden vállalkozás elengedhetetlen része, amely biztosítja, hogy az IT-stratégia összhangban legyen az üzleti célokkal. A vállalatirányítás más területeihez hasonlóan ez is segít a felső vezetésnek a gyors döntéshozatalban és a vállalat hatékony irányításában.

Az IT-irányítás biztosítja, hogy az IT-részleg megértse, hogyan hatnak döntései a vállalat jövőképére. Ezenkívül az IT-irányítás segít biztosítani, hogy vállalata megfeleljen az üzleti szabályozásoknak, az IT-részleg vezetői egy irányba haladjanak, és minden IT-döntés hozzájáruljon vállalkozása értékének növeléséhez.

Mi az az IT-irányítási keretrendszer?

Az IT-irányítási keretrendszer egy terv, amely segíti az IT-szakembereket a döntéshozatalban. Egyszerűen fogalmazva: megmutatja, hogy az egyes döntések vagy technológiai beruházások hogyan növelik a vállalat értékét, csökkentik a kockázatot és illeszkednek az üzleti kezdeményezésekhez. 🔍

Laikusok számára egyszerűen fogalmazva: az IT-irányítási keretrendszer megakadályozza, hogy a kollégák „újra feltalálják a kereket” az IT-osztályon belül. Sok más általános üzleti dokumentumhoz hasonlóan – például az SOP-khoz (szabványos működési eljárások), a képzési kézikönyvekhez és a vállalati alapszabályhoz – ez is egyszerűsíti az ismétlődő munkákat és a döntéshozatali folyamatokat.

Az IT-irányítási keretrendszer hivatalos struktúrát biztosít a részlegvezetők számára a folyamatok létrehozásához, a teljesítmény értékeléséhez és a katasztrófaelhárítás tervezéséhez. Idővel ez a keretrendszer csökkenti a megbeszélések, e-mailek és a részlegek hatékonyságának hiányosságait.

A ClickUp Sprint List nézet segítségével gyorsan betekintést nyerhet csapata sprintjeibe.

IT-irányítás kontra vállalati irányítás

Az IT-irányítás egyfajta vállalati irányítás.

A vállalatirányítás egy szabályok, folyamatok és irányelvek rendszer, amely segít racionalizálni a vállalat működését. Ez egy útiterv, amely meghatározza a részvényesek és alkalmazottak szerepeit, racionalizálja a stratégiai tervezést, és biztosítja, hogy minden részleg betartsa a jogi előírásokat.

A vállalatirányítást a vállalat minden csapata alkalmazza. Ezért az IT-részleg a vállalatirányításon belül már kialakult irányelveket veszi alapul az IT-irányítási keretrendszer létrehozásához.

Az IT-irányítás szerepei és felelősségei

Az IT-irányítási keretrendszer megléte elengedhetetlen az IT-projektek és a szervezet egészének sikeréhez. A keretrendszer részét képezi az egyes osztálytagok szerepeinek és felelősségeinek meghatározása.

Az IT-irányítási szerepeknek általában négy szintje van, ezek a következők:

Stratégiai: A legmagasabb szintű IT-irányítás összehangolja a részleg stratégiáját az általános üzleti stratégiával. Ez a szint általában a igazgatósági tagokat és a CIO-t foglalja magában.

Vezető: A második legmagasabb szint határozza meg a költségvetést és osztja el az IT-erőforrásokat az egyes projektek között. Ez a szint általában a felső vezetést (beleértve az alelnököket és az osztályvezetőket) foglalja magában, akik közvetlenül a CIO-nak tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

Programirányítás: Ez a szint kezeli a kockázatkezelést, az IT-beruházásokat, a projektmenedzsmentet és a kiberbiztonságot konkrét IT-projektek esetében. Ezt a szintet általában a vezetők és a projektvezetők végzik.

Műveletek: Az IT-irányítás legalacsonyabb szintje az egész részleg napi működését optimalizálja. Ez a szint a részlegben dolgozó fiatalabb kollégákból áll.

Az IT-irányítási folyamat jelentősége a modern vállalkozásokban

Az IT-irányítás fő célja annak biztosítása, hogy minden IT-beruházás értéket teremtsen a vállalat számára.

Ezért a hatástalan IT-irányítás tartós, negatív hatással lehet a modern vállalkozásokra. A megfelelő szabályok, folyamatok és stratégiai célok bevezetésének elmulasztása gyengítheti a részlegek közötti kommunikációt vagy megterhelheti a vállalat költségvetését.

Ezenkívül a rossz IT-irányítási gyakorlatok a következőket eredményezhetik:

Érzékeny adatok nem megfelelő kezelése: Ha az érzékeny adatok rossz kezekbe kerülnek, az identitáslopáshoz vagy csaláshoz vezethet az alkalmazottai vagy ügyfelei számára. Ez nemcsak technológiai rémálom lesz a munkatársai számára, hanem jogi következményekkel is járhat.

Adatvédelmi incidensek és kiberbiztonsági támadások: Az Egyesült Államokban az adatvédelmi incidensek száma minden idők legmagasabb szintjét érte el. Az Egyesült Államokban az adatvédelmi incidensek száma minden idők legmagasabb szintjét érte el. Az Apple jelentése szerint 2023 első kilenc hónapjában az adatvédelmi incidensek száma megdöbbentő 20%-kal nőtt 2022 egész évéhez képest. Mivel a vállalatok továbbra is személyes adatokat gyűjtenek ügyfeleiktől és alkalmazottaiktól, egyre nagyobb az esélye annak, hogy ezeket az adatokat kiberbűnözők visszaélésszerűen felhasználják.

Az IT-költségvetés és erőforrások rossz elosztása: A technológia terén exponenciális fejlődésnek vagyunk tanúi – a legújabb technológiák egyre gyorsabban válnak elavulttá. Az IT-irányítás biztosítja, hogy a vállalatok megfelelő időt, pénzt és erőforrásokat fordítsanak a legjobb A technológia terén exponenciális fejlődésnek vagyunk tanúi – a legújabb technológiák egyre gyorsabban válnak elavulttá. Az IT-irányítás biztosítja, hogy a vállalatok megfelelő időt, pénzt és erőforrásokat fordítsanak a legjobb üzleti eszközök kutatására.

Az IT-kockázatok félreértelmezése: Az adatvédelmi incidensek, a kibertámadások és az IT-rendszerek meghibásodásai azért fordulnak elő, mert a munkavállalók nem tudják, mivel kell szembenézniük. A kockázatkezelés az IT-irányítás elengedhetetlen része, mivel előre jelzi a vállalatot fenyegető potenciális veszélyeket.

A változáskezelés figyelmen kívül hagyása: A vállalati irányítás azért létezik, hogy a vállalatok zökkenőmentesen működhessenek – függetlenül attól, hogy éppen ki áll az élükön. Sajnos sok vállalat nagymértékben támaszkodik a régóta hivatalban lévő vezetőkön, és nem dokumentálja a szabályokat, folyamatokat és munkafolyamatokat. A hatékony IT-irányítás megvalósítása magában foglalja a személyzeti változások tervezését, például egy új CIO felvételét.

Vizualizálja és kezelje termékfejlesztési tervét a ClickUp Timeline nézetben.

Az IT-irányítás alkalmazásának előnyei

A megfelelő IT-irányítási keretrendszer elősegíti vállalatának stratégiai összehangolását, az IT-kezdeményezések költségkeretén belüli tartását, valamint a biztonsági szabálysértések enyhítését vagy megelőzését. Az IT-irányítás fejlődése végtelen, de itt van néhány előny, amelyet érdemes ismernie:

Összhangba hozza az IT-kezdeményezéseket az üzleti célokkal: Ez biztosítja, hogy minden IT-projekt hozzájáruljon a szervezet céljaihoz, és garantálja a részleg számára a források megfelelő felhasználását. Megszünteti a redundanciákat a szervezeten belül: A vállalati irányítás – nem csak az IT-irányítás – egyik legnagyobb előnye, hogy megszünteti az ismétlődő feladatokat. Ezzel megszüntethetők a naptári találkozók, lerövidülhetnek a projekt időtartamai, és megelőzhető a duplikált megoldások beszerzése. Elősegíti az átláthatóságot és a kommunikációt: Az IT-irányítási folyamatok bevezetése biztosítja, hogy a szerepek és a felelősségek egyértelműen meg legyenek fogalmazva. Ez segít racionalizálni a kommunikációt az egész osztályon belül, mivel a fiatalabb kollégák pontosan tudják, melyik vezetőhöz kell fordulniuk egy adott projekttel kapcsolatos kérdéseikkel vagy aggályaikkal. A kibertámadások gyorsan eszkalálódnak: A kiberbiztonsági fenyegetések növekvő veszélye miatt az IT-csapatoknak fel kell készülniük arra, hogy mikor (nem pedig ha) támadás érkezik. Ha az egész csapatot tájékoztatják a biztonsági incidens esetén teendő részletes protokollokról, az segíthet csökkenteni a szervezetre nehezedő terhet. Biztosítja a szabályozási megfelelést: Számos törvény és szabályozás vonatkozik a biztonságos adatok kezelésére. A megfelelő IT-irányítási keretrendszer biztosítja, hogy minden IT-üzleti tevékenység megfeleljen a 2002. évi szövetségi információbiztonsági törvénynek (FISM), a 2003. évi tisztességes és pontos hitelügyletekről szóló törvénynek (FACTA), a Gramm Leach Bliley törvénynek (GLBA) és egyéb szabályozásoknak. Javítja az ügyfélszolgálatot: Mindenki tudja, milyen frusztráló lehet az IT-osztályon várakozni. Az IT-irányítási keretrendszer létrehozásával biztosítható, hogy a technikai támogatási vonalak megfelelően legyenek ellátva személyzettel, a csapat megfelelő képzést kapjon a problémák elhárításához, és a csapat tagjai tudják, hogyan kell továbbítani a különösen nehéz kéréseket. Ezenkívül a gyakran feltett kérdésekre vagy kérésekre vonatkozó munkafolyamat-automatizálás bevezetése segíthet lerövidíteni a várakozási időt, vagy segíthet az ügyfeleknek a problémák önálló megoldásában. Növeli az alkalmazottak termelékenységét: A megfelelő IT-irányítási protokollok lehetővé teszik az alkalmazottak számára, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak a munkában. A keretrendszernek tartalmaznia kell a megfelelő alkalmazotti képzési és beilleszkedési folyamatokat, hogy az IT-szakemberek gyorsan megismerjék a részleg szerepeit, munkafolyamatait és irányelveit. Csökkentse a technológiai költségeket: Az IT-részlegével kapcsolatos általános költségek valószínűleg megdöbbentőek – mind a munkavállalók, mind az infrastruktúra tekintetében. Míg az IT-szakemberek gyakran jó fizetést kapnak, a megfelelő képzés, beilleszkedés és belső folyamatok biztosítása megakadályozhatja a túlzott létszámfelvételt. Ezenkívül a megfelelő Az IT-részlegével kapcsolatos általános költségek valószínűleg megdöbbentőek – mind a munkavállalók, mind az infrastruktúra tekintetében. Míg az IT-szakemberek gyakran jó fizetést kapnak, a megfelelő képzés, beilleszkedés és belső folyamatok biztosítása megakadályozhatja a túlzott létszámfelvételt. Ezenkívül a megfelelő rendszerekbe és szoftverekbe való befektetés csökkentheti az IT-infrastruktúra költségeit. Ellenőrzi a közösségi médiát és más kommunikációs csatornákat: A vállalati kommunikáció nagy része a vállalati tűzfalon kívül zajlik, különösen a közösségi médiában és az azonnali üzenetküldő platformokon. A megfelelő IT-funkciók biztosítják, hogy az információk és adatok biztonságban maradjanak, függetlenül attól, hogy hol találhatók. Az egész vállalatot oktatja az IT használatáról: A közhiedelemmel ellentétben az IT-irányítási keretrendszer nem csak az IT-osztály számára készült. A megfelelő IT-irányítási protokollok minden osztályt oktatnak az adatbiztonság fenntartásáról és a kiberbiztonsági fenyegetések megelőzéséről.

Hogyan valósítson meg egy IT-irányítási tervet?

IT-irányítási keretrendszert szeretne létrehozni, de nem tudja, hol kezdje? Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan hangolhatja össze az IT-kezdeményezéseket vállalata céljaival.

1. Határozzon meg rövid és hosszú távú célokat

Gyűjtse össze igazgatótanácsát és vezetői csapatát, hogy elvégezzék a következő év stratégiai tervezését. Miután meghatározták a vállalat egészére vonatkozó célokat, üljön össze CIO-jával és a felső vezetéssel, hogy meghatározzák az IT-csapat éves, negyedéves és havi céljait.

Kövesse nyomon a célokhoz kapcsolódó előrehaladást a ClickUp Goals Dashboard segítségével.

2. Tekintse meg a korábbi adatokat

A jövő tervezésének legjobb módja a múltra visszatekintés.

Tekintse át az elmúlt évek biztonsági incidenseit és kiberfenyegetéseit, a költségvetést túllépő vagy határidőre be nem fejezett projekteket, az ügyfelek gyakori panaszát, és találkozzon a vezetőkkel, hogy megnézzék, mely alkalmazottak teljesítménye nem megfelelő. A múltban problémásnak bizonyult területek javítása elősegítheti a jövőben az erőforrás-gazdálkodás, a kockázatcsökkentés és a döntéshozatali folyamatok hatékonyságának növelését.

3. Keresse meg a kiindulási pontot

Számos meglévő módszertan áll rendelkezésre, amelyek alapján felépítheti IT-irányítási keretrendszerét.

Megjegyzés: Ezen modellek megértéséhez bizonyos tanúsítványok megszerzése lehet szükséges. Lehet, hogy tanácsadóval kell együttműködnie annak megállapításához, hogy melyik modell a legalkalmasabb a szervezetének.

Néhány népszerű módszertan:

COBIT: Az információs és kapcsolódó technológiák ellenőrzési célkitűzései (COBIT) keretrendszert az Információs Rendszerek Auditálási és Ellenőrzési Szövetség (ISACA) fejlesztette ki. Az egyik legnépszerűbb vállalati IT-keretrendszerként számos modellt kínál az információs rendszerek értékének növelésére.

ITIL : Az Informatikai Infrastruktúra Könyvtár (ITIL) az informatikai szolgáltatások menedzsmentjéhez szükséges gyakorlatok listájából áll, amelynek célja, hogy az informatikai projekteket összhangba hozza az Ön általános üzleti igényeivel.

CMMI : A képességérettségi modell integrációja (Capability Maturity Model Integration) célja az üzleti teljesítmény javítása a szoftveres kockázatok csökkentése, az ügyfélszolgálat fejlesztése és az általános termékminőség javítása révén.

COSO: A Committee of Sponsoring Organizations (Szponzoráló Szervezetek Bizottsága) egy teljesítménymérési keretrendszer, amelynek célja biztosítani, hogy vállalata etikus, átlátható módon, az iparági és nemzetközi szabványoknak megfelelően működjön.

Az egyes IT-kezdeményezések életciklusának javítása érdekében automatizálnia kell az ismétlődő munkákat.

Az automatizálások automatikusan eredményeket váltanak ki, amikor egy művelet történik a ClickUp-ban.

A ClickUp segítségével a ismétlődő feladatok a múlté válnak. A ClickUp segít a szoftverfejlesztő csapatoknak az ütemtervek kidolgozásában, a munkafolyamatok automatizálásában, az IT-kérelmek kezelésében és a projekt előrehaladásának valós idejű nyomon követésében.

További eszközöket keres? A ClickUp Automations több mint 100 munkafolyamatot kínál a rutin feladatok egyszerűsítéséhez és a projekt ütemtervének lerövidítéséhez. Ráadásul a ClickUp Gantt nézet segítségével csapata mindig naprakész információkkal rendelkezik, mivel átfogó képet nyújt az összes IT-prioritásról.

5. Végezzen kísérleti tesztet az irányítási struktúrájára

Az IT-irányítási keretrendszer egy élő dokumentumnak szánt. Más szavakkal, ne alkalmazzon „beállít és elfelejt” módszert a keretrendszerére.

Ehelyett negyedéves felülvizsgálatokat szervezzen a vezetői csapattal, hogy megnézzék, az új IT-irányítási keretrendszer hogyan felel meg a végső céloknak. Ezután a dokumentumot tetszés szerint szerkesztheti.

Indítsa el IT-irányítási keretrendszerét a ClickUp segítségével

A megfelelő IT-irányítási keretrendszer biztosítja, hogy az osztályok céljai összhangban legyenek a vállalat céljaival, egyértelműen meghatározza a szerepeket és a felelősségi köröket, valamint csökkenti az ismétlődő munkát.

Az IT-irányítási keretrendszer bevezetéséhez válassza a ClickUp szolgáltatást. A ClickUp IT-sablonokkal, automatizálási könyvtárral, többféle nézettel és több ezer integrációval rendelkezik. Ha meg szeretné tudni, hogyan növelheti vállalata értékét és javíthatja IT-részlegének termelékenységét, próbálja ki még ma a ClickUp szolgáltatást.