A ClickUp az ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 és ISO 27018:2019 tanúsítványokkal bizonyítja vállalati felkészültségét.

A ClickUp korán befektet a globális ügyfélkör támogatására kialakított biztonságos architektúrába.

SAN DIEGO, 2022. október 13. — A ClickUp, az egy helyen összefogó termelékenységi platform, ma bejelentette, hogy megszerezte az ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 és ISO 27018:2019 tanúsítványokat. Ezek a tanúsítványok bizonyítják a ClickUp folyamatos elkötelezettségét a biztonság, az adatvédelem, a minőség és a bizalom iránt a világ minden táján.

„A ClickUp célja, hogy az elsődleges platform legyen, amelyen a munka elvégzésre kerül. Ahhoz, hogy egy rendszer nyilvántartási funkciót lásson el, elengedhetetlenül fontos, hogy megbízható és biztonságos alapokkal rendelkezzen” – mondta Shailesh Kumar, a ClickUp műszaki alelnöke. „Ezek a tanúsítványok azt jelzik, hogy sok versenytársunknál jóval előrébb járunk az ügyféladatok védelmét és a nagy vagy kis szervezetek érdekelt feleinek nyugalmát biztosító intézkedések terén.”

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) egy független, nem kormányzati, nemzetközi testület, amely szabványokat dolgoz ki a termékek, szolgáltatások és rendszerek minőségének, biztonságának és hatékonyságának biztosítása érdekében. Az ISO/IEC 27000 családban több mint egy tucat szabvány található. Ezek használatával bármilyen típusú szervezet kezelheti olyan eszközök biztonságát, mint a pénzügyi információk, a szellemi tulajdon, a munkavállalók adatai vagy a harmadik felek által rábízott információk.

Az ISO 27001:2013 a legmagasabb szintű biztonsági szabványnak számít az ügyféladatok tekintetében, mivel előírja, hogy egy harmadik fél igazolja a teljes megfelelést. A Schellman & Company LLC. által végzett átfogó audit folyamatot követően az ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 és ISO 27018:2019 tanúsítványok megerősítik, hogy a ClickUp megfelel a biztonság, a megbízhatóság, a minőség és a bizalom terén a legmagasabb nemzetközi szabványoknak. Ez a tanúsítvány azt is jelzi, hogy a ClickUp elkötelezett az információbiztonsági helyzetének folyamatos javítása iránt.

„A ClickUpnál proaktív megközelítést alkalmazunk a biztonság terén” – mondta Ryan Brander, a ClickUp biztonsági igazgatója. „Az elmúlt évben a ClickUp négyszeresére növelte a biztonsági csapat méretét, öt biztonsági tanúsítványt szerzett, megelőzte versenytársait a közbiztonsági értékelési mutatókban, és elindított egy hibajelentési programot, mindezt úgy, hogy a ClickUp ügyfeleit helyezte előtérbe, több mint hatszáz vállalati ügyfelet támogatva.”

A biztonság a ClickUp üzleti stratégiájának és ügyfelei iránti elkötelezettségének sarokköve. A ma bejelentett ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 és ISO 27018:2019 tanúsítványok a ClickUp robusztus biztonsági stratégiájának részét képezik. Ezek az új tanúsítványok kiegészítik és továbbfejlesztik a ClickUp SOC 2 Type 2 tanúsítványát, PCI DSS tanúsítványát, GDPR-megfelelőségét, CCPA/CPRA-megfelelőségét, LGPD-megfelelőségét és HIPAA-megfelelőségét.

A ClickUpról

A ClickUp a világ egyetlen olyan all-in-one termelékenységi platformja, amely rugalmasan alkalmazkodik az emberek munkavégzési módjához. Az összes egyedi munkahelyi termelékenységi eszközt egyetlen, egységes platformmal váltja fel, amely magában foglalja a projektmenedzsmentet, a dokumentumok közös szerkesztését, a táblákat, a táblázatokat és a célokat. A 2017-ben alapított, San Diegóban székhellyel rendelkező ClickUp célja, hogy a világ termelékenyebbé váljon. A világ egyik leggyorsabban növekvő SaaS-vállalataként a ClickUp több mint 800 000 csapatnak és több millió felhasználónak segített produktívabb életet élni és hetente legalább egy napot megtakarítani. További információkért látogasson el a www.clickup.com weboldalra.