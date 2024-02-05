Programirányítási keretrendszer: modellek, főbb előnyök és kezdeményezés

Ha valaha is irányított már projektet, akkor valószínűleg tudja, milyen stresszes lehet ez a munka. Projektmenedzserként mindig tele van a tányérja nagy kockázatú problémamegoldási és döntéshozatali feladatokkal.

Most képzelje el, hogy ezt egy egész programra kell alkalmaznia, ami nem más, mint egy nagy aktív projektcsomag. A komplexitás megnő, az érdekelt felek száma megsokszorozódik, és a döntéshozatali folyamat sokkal kritikusabbá és kognitív szempontból igényesebbé válik.

Itt jön jól a programirányítási keretrendszer. 🥰

Ez egy irányítási mechanizmusokból álló rendszer, amely iránymutatást ad a vezetőknek és a felsővezetőknek több projekt kezelése során, hogy felügyeljék a program egészének sikerét. A cél a program kockázatainak minimalizálása és az összes projekt eredményének összehangolása.

Ebben a cikkben a programirányítási struktúrák különböző koncepcióit vesszük sorra, amelyekkel növelhető a szervezeti hatékonyság, minimalizálhatók a konfliktusok és csökkenthetők a folyamatokkal kapcsolatos kockázatok. A következő témákat érintjük:

Programirányítási modellek

Konkrét programszerepek a szervezeti irányításon belül

A szilárd programirányítási struktúra létrehozásának lépései

Mi az a programirányítás?

A program egy olyan projektcsoportot jelent, amelynek tagjai közösen egy közös cél elérésére törekednek. A programot önálló egységként kezelik a szervezeten belül, ezért a vállalkozás átfogó céljaihoz igazodó működési elképzelésre van szüksége.

Itt jön be a képbe a programirányítás. Ez a programon belüli összes projektre közös legjobb gyakorlatok és struktúrák kidolgozását, megvalósítását és követését jelenti.

A programirányítás minden projekt hatókörétől és tervezett eredményeitől a program kockázataiig és korlátaiig alapvető keretrendszert biztosít a mindennapi problémák kezeléséhez, valamint segít a legfontosabb érdekelt feleknek megérteni, mire vállalnak kötelezettséget. 🤝

A programirányítási modell általában öt szempontot foglal magában:

Hatály: Az irányítási modell hatálya alá tartozó projektek jellege és hatálya Siker kritériumok: A projekt sikerének feltételei Végrehajtási terv vagy ütemterv: A projektek végrehajtása során követendő folyamatok és irányelvek Szerepek és parancsnoki lánc: A vezetőségi testület minden tagjának szerepei és feladatai, valamint az új tagok kinevezési folyamata Eskalációs mechanizmus: Mikor és hogyan kell a projektproblémákat az irányító testület elé terjeszteni megoldás céljából?

Programirányítási modell: Fő előnyök

A programirányítási modell következetességet, folyamatok szabványosítását és az eredmények, a kommunikáció és a döntéshozatal előre jelezhetőségét biztosítja. Ez minimálisra csökkenti a program kudarcának kockázatát, miközben növeli az egyes projektek és az egyes projektcsapatok hatékonyságát.

A programirányítás további alapvető előnyei:

Optimalizált erőforrás-elosztás: Segít biztosítani, hogy minden projekt hatékonyan legyen kezelve, és megkapja a befejezéséhez szükséges erőforrásokból a méltányos részesedést.

Jobb érdekelt felek bevonása: Keretet biztosít az érdekelt felek közötti mélyebb és hatékonyabb együttműködéshez.

Jobb projektfelelősség-nyomon követés: A projektmenedzsment tekintetében olyan mechanizmust hoz létre, amely minden csapattagot felelőssé tesz a rá háruló feladatokért. A projektmenedzsment tekintetében olyan mechanizmust hoz létre, amely minden csapattagot felelőssé tesz a rá háruló feladatokért.

A program összetevői és szerepei

Ahogyan a kormányzat politikákat hoz egy nemzet számára, úgy a programirányítási modellt is a vállalat programirányítási testülete vagy irányító bizottsága hozza létre. Ez a testület többek között a program szponzorából, az egyes projektek szponzorából, a szervezet vezető menedzsereiből és az ügyfelek képviselőiből állhat.

Egyéb fontos programelemek és szerepek:

Programirányítási csapat: Ide tartoznak a kulcsfontosságú vezetők és portfóliókezelők, akik időben tájékoztatják az igazgatóságot és szükség szerint koordinálják a munkát. Programmenedzsment iroda: Ez lehet egy szervezeten belüli speciális osztály, amely a programmal kapcsolatos adminisztratív feladatokat látja el, és rendszeres állapotfelméréseket végez a projekt eredményeinek tekintetében. Főbb dokumentáció: A projekt chartára, a program szabályaira és egyéb dokumentált információkra utal, amelyek megkönnyítik a program tevékenységét.

A programirányítás és a programmenedzsment közötti kapcsolat

A jobb programmenedzsmenthez vezető út a robusztus programirányításon keresztül vezet. A két fogalom közötti kapcsolat inkább hasonlít egy térkép és egy utazás közötti kapcsolatra.

Ahogyan egy térkép megmutatja az útvonalt egy bizonyos cél eléréséhez, a várható időt és az alternatív vészhelyzeti útvonalakat, úgy a programirányítás felvázolja a program kezelésének és a kockázatok kezelésének útját, miközben teljesíti a céljait. ✅

Bónusz tipp: Könnyű módszert keres a programok felügyeletére? A ClickUp programkezelési sablon segítségével nyomon követheti és kezelheti programja előrehaladását a beépített Gantt-nézet különböző szakaszaiban. És ez teljesen ingyenes!

Használja a ClickUp programkezelési sablonját, hogy áttekintést kapjon az összes projektjéről és azok előrehaladásáról.

Különböző típusú programirányítási modellek

Három fő típusú programirányítási modell vagy keretrendszer létezik, amelyek mindegyike másképp próbálja megszervezni az erőforrásokat és a csapatokat.

1. Funkcionális irányítási keretrendszer

Ebben a típusú irányítási modellben az erőforrások és az emberek a részlegeik funkciói szerint vannak szervezve. Minden részlegen belül van egy kijelölt funkcióvezető, aki irányítja a műveleteket, és meghatározott szerepe van a programban.

Az ilyen típusú irányítási modellben a projektmenedzsernek korlátozott hatalma van az erőforrások és az emberek felett, mivel a döntéshozatali feladatok többsége a funkcionális vezetőknél marad. Ha a menedzsernek egy bizonyos funkcióhoz további erőforrásokra van szüksége, azokat a megfelelő vezetőtől kell kérnie. 🏬

A funkcionális irányítás legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi a specializációt. A funkcionális vezetők teljes ellenőrzést gyakorolnak a folyamatok és a részlegeken belüli információk felett, ami segít nekik közvetlen felelősséget vállalni a feladatokért az irányítási keretrendszerben.

A hierarchia magasabb szintjein a részlegvezető nagyobb magabiztossággal tud válaszolni a kérdésekre és javaslatokat tenni az erőforrás-tervezéshez.

2. Projektirányítási keretrendszer

Ez az irányítási modell a funkciók helyett a projektek köré szervezi az erőforrásokat és az embereket. A döntéshozatali jog a projektmenedzser kezében van, aki a feladatokat a különböző csapat tagoknak osztja ki, beleértve a funkcióvezetőknek is (ha ilyen szerepkörök léteznek).

Ha egy projekt késedelmet szenved, a projektmenedzser a keresztfunkcionális együttműködésnek köszönhetően bölcsességét felhasználva bármelyik részlegből további erőforrásokat rendelhet a projekthez.

A projektirányítási modell nagyobb autonómiát biztosít a projekt szintjén, és felgyorsítja a projekt munkafolyamatainak végrehajtását.

Ez azonban megnehezítheti a specializációt, mivel a funkcióvezetők nem mindig tudják, mikor lesz szükség további erőforrásokra egy projektben. A rosszul szervezett keretrendszer oda vezethet, hogy a részlegvezetők nem fektetnek be, mert nem látják tisztán a jövőbeli erőforrásigényeket, ami növeli a szűk keresztmetszetek kockázatát.

3. Mátrix irányítási keretrendszer

A mátrix irányítási modell kihasználja mind a funkcionális, mind a projektalapú irányítás képességeit, és gyakran előnyben részesítik a nagy, többfunkciós csapatokban dolgozó előrelátó vezetők.

Ebben a programirányítási keretrendszerben az erőforrások és az emberek a saját részlegeikhez tartoznak, és egy funkcióvezető irányítja őket. A különbség az, hogy van egy projekt- vagy programmenedzser is, aki koordinálja a különböző funkcióvezetőket és az érdekelt feleket.

A koordinátor hatalmának mértéke egy mátrixmodellben szubjektív. A gyengébb mátrixmodellekben a döntéshozatali jogkör a részlegvezetők felé tolódik el, míg az erősebb modellekben a projektmenedzsernek van nagyobb beleszólása a döntésekbe.

A legjobb, ha egy kiegyensúlyozott mátrix irányítási modellt céloz meg, amelyben a projektmenedzserek és a funkcióvezetők egyenlő hatalommal és felelősséggel rendelkeznek a döntések tekintetében. Projektmenedzsmentbeli kihívások vagy konfliktusok esetén egy eskalációs mechanizmus lép működésbe, amelynek keretében a projektmenedzser vagy a funkcióvezető a kérdést a projekt- és programirányítási testület elé terjeszti. A testület mindkét felet meghallgatja, mielőtt meghozza a végső döntést.

Hogyan hozzunk létre programirányítási struktúrát: 7 lépés

A programirányítási struktúra létrehozása a legtöbb szervezet számára hét lépésből álló folyamat. De a megfelelő megvalósításhoz szükség van egy olyan minőségi projektmenedzsment szoftver támogatására, mint a ClickUp .

A projektmenedzsment eszközök központi gyűjtőhelyként szolgálnak az összes projektinformáció és folyamat számára, így minden programmenedzser könnyedén nyomon követheti az összes adatot. Ezen felül a szoftver döntő szerepet játszik a projektek vagy programirányítási keretrendszerek hatékonyságának előzetes tesztelésében is.

Fedezzük fel a keretrendszer megvalósításának összes lépését – bemutatunk néhány hasznos funkciót is a ClickUp alkalmazásban, amelyek egyszerűsítik a folyamatot. 🌝

1. lépés: Azonosítsa a legfontosabb érdekelt feleket

Az első lépés a programban érintett összes érdekelt fél azonosítása. Mindenki, akire a program hatással van, érdekelt félnek minősül, ezért fontos azonosítani őket, valamint befolyásuk vagy érdeklődésük mértékét. A főbb érdekelt felek közé tartozhatnak a program szponzora és vezetője, valamint a végfelhasználók, az üzleti tulajdonosok, a projektmenedzserek, a szabályozó hatóságok és a külső partnerek.

A projekt érdekeltjeinek csoportosítása segít Önnek a prioritások és a kommunikációs folyamatok egyértelműbb megtervezésében . A ClickUp érdekelt felek elemzési sablon jó kiindulási pont a program érdekeltjeinek azonosításához, csoportosításához és elemzéséhez, valamint a programon belüli projektekre gyakorolt hatásukhoz, továbbá a tőlük várt előnyök dokumentálásához. 📒

Használja a ClickUp által készített érdekelt felek elemzési sablonját, hogy elemezze a különböző csoportok és egyének programjára vagy projektjére gyakorolt hatását.

2. lépés: Hozza létre az irányító testületet, és határozza meg az egyes szerepeket és felelősségi köröket

Miután meghatározta az összes érdekelt felet, össze kell állítania a fő programtanácsot. A tagok száma, valamint az egyéni szerepek és felelősségek a portfólió összetettségétől függenek.

Érdemes lehet különböző irányítási szerveket létrehozni, például egy irányító bizottságot a program stratégiájának kidolgozásához, egy irányító testületet a bevált gyakorlatok végrehajtásának felügyeletéhez, valamint egy dedikált programcsapatot a végrehajtási feladatokhoz.

A legfontosabb, hogy a tagok ne legyenek túlterheltek a feladataikkal, ami hatással lehet a munkastílusukra és a feladataik megfelelő ellátására.

Tipp: A ClickUp RACI (felelős, elszámoltatható, konzultált és tájékoztatott) tervezési sablon segítségével meghatározhatja a programtanácsban betöltött szerepeket.

3. lépés: Határozza meg a program szabványait

A programok életciklusuk során meghatározott szabványoknak felelnek meg. Ezeket a szabványokat gyakran a program szponzorai vagy ügyfelei határozzák meg. Sok esetben azonban kormányzati vagy iparági szabályozások is előírhatják őket. A programirányítási modell kidolgozásakor az irányító testületnek meg kell határoznia és dokumentálnia ezeket a szabványokat.

A szabványoknak a program minden aspektusára ki kell terjedniük – a kommunikációtól és a jelentéstételtől a kimeneti ellenőrzésig. Néhány programszabvány, amelyet dokumentálhat:

A program hatálya

A programon belüli különböző projektek költségvetései

Kockázatcsökkentési stratégiák

Programkezelő eszközök

Jóváhagyási kritériumok

A program teljesítményének mérőszámai

Miután a programirányítási testület véglegesítette ezeket a szabványokat, dokumentálja őket egy helyen a ClickUp Docs segítségével. Ez egy robusztus dokumentációs funkció, amely a ClickUp termelékenységi csomagba van beépítve, és segít Önnek és projektcsapatának tagjainak a dokumentumok közös létrehozásában. Az összes dokumentumot külön projektterekben tárolják, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek.

Tárolja a szabályzatokat, eljárásokat és kockázatértékeléseket a ClickUp Docs nézetében.

Szabványos formátumot keres a program indításának dokumentálásához? A ClickUp programjavaslat-sablon az Ön számára ideális megoldás. Tartalmazza az összes szükséges mezőt és vizualizációt, amelyek segítségével az iparági szabványoknak megfelelő nyelvezettel jegyezheti fel programja legfontosabb céljait, a feladatok prioritásait és az erőforrás-elosztási irányelveket.

4. lépés: Vezetési folyamatok és szabványos működési eljárások (SOP) létrehozása

Miután az irányító testület meghatározta a szabványokat, kezdje el kidolgozni az irányítási folyamatokat, hogy azok operatív szinten is megvalósuljanak. A kidolgozott folyamatoknak ki kell terjedniük a tervezésre, a végrehajtásra, a nyomon követésre és a jelentésre. Ebben a szakaszban érdemes foglalkozni többek között a következő folyamatokkal:

Audit

Áttekintés

Jóváhagyási munkafolyamatok

Döntéshozatal

Ez lehet a legnehezebb lépés, mivel a kiegyensúlyozott SOP-k kidolgozásához figyelembe kell vennie a szervezet egészében zajló folyamatokat. Ezért a nagy csapatok gyakran használják a ClickUp Whiteboards -t a folyamatábrák vizualizálására folyamatábrák, tevékenységi térképek és egyéb vizualizációk segítségével. Minden Whiteboard megosztható és együttműködésre alkalmas – csapattársai megoszthatják ötleteiket és valós időben együtt dolgozhatnak a folyamatábrázoláson.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a tervezési munkafolyamatok projektmenedzsmentjéhez.

Ezenkívül a ClickUp könyvtárban számos lenyűgöző programmenedzsment-tábla sablon található, amelyek segítenek a programirányítási modellezésben. Például a ClickUp döntési napló sablon segítségével naplózhatja a csapattagok és az irányító testület által hozott összes döntést. Az összes információt tárolhatja, például a döntési kategóriákat, a problémákat és egyéb nyomon követhető részleteket.

Használja a ClickUp döntési napló sablonját, hogy nyilvántartást vezessen a programban a csapattagok által hozott összes döntésről, és azokat később elemezze.

Miután kidolgozta a folyamatokat, a ClickUp Automations segítségével automatizálhatja a munkafolyamat ismétlődő részeit. Automatizálhatja az adminisztratív feladatokat, mint például a projektállapotok beállítása vagy frissítése, a feladatok átadása, az értesítések és az emlékeztetők. Vezetői csapata hálás lesz érte. 😀

5. lépés: A keretrendszer összehangolása a szervezeti irányítással és stratégiával

Programirányítási folyamataidnak összhangban kell állniuk szervezeted irányítási politikáival és stratégiáival. Ezen összhang hiányában programod folyamatosan problémákkal szembesülhet a belső konfliktusok miatt.

Például, ha a szervezet irányítási struktúrája a hatalom nagy részét a funkcióvezetők kezébe adja, akkor a mátrix irányítási modell bevezetése nem biztos, hogy működni fog a vállalatnál. A csapatok, különösen a projektmenedzser és a funkcióvezetők, folyamatosan ellentétben állnak egymással, ami rontja a termelékenységet, a program előrehaladását, sőt a munkakultúrát is.

Ebben a szakaszban kijelölhet egy felülvizsgálót, aki ellenőrzi az irányítási politika megvalósíthatóságát. Ha a ClickUp alkalmazást használja, a felülvizsgáló a Megjegyzések vagy a Korrektúra funkcióval jelölheti meg a modellben található következetlenségeket.

6. lépés: Biztosítson eskalációs mechanizmust

Az eskalációs mechanizmus lényege, hogy a szükséges hierarchikus csatornákban olyan vezetők legyenek, akik rendelkeznek a megfelelő hatáskörrel a legfontosabb döntések meghozatalához. Az elképzelés az, hogy legyen egy parancsnoki lánc, amely kezeli a hierarchia alsóbb szintjein problémákat okozó kérdéseket és kockázatokat.

Az eskalációs mechanizmusnak szisztematikusnak kell lennie, lehetővé téve a szükséges információk és fájlok benyújtását, valamint biztosítva a megoldások gyors kommunikálásának lehetőségét.

A ClickUp segítségével robusztus eskalációs mechanizmust építhet be programirányítási modelljébe. A ClickUp Forms segítségével létrehozhat egy eskalációs űrlapot, amelyet a csapat tagjai benyújthatnak egy probléma eskalálása érdekében, feltüntetve a releváns részleteket, mint például az érintett felek, a véleménykülönbségek, az egyes megközelítések lehetséges hatásai stb. Minden benyújtott űrlap egy feladatot jelent, amelyet a program igazgatótanácsának tagjai kapnak meg, akik megoldhatják a problémát.

A testület tagjai a ClickUp több mint 15 nézetét is felhasználhatják, beleértve a Lista, Tábla és Idővonal nézeteket, hogy elemezzék az eskalált problémát. Például a Lista nézet segítségével az eskalált feladatokat prioritás szerint rendezhetik, és gyorsan eldönthetik, melyik ügyet kell elsőként megoldani.

A ClickUp egy élő ClickUp Chat funkciót is kínál, amelyen keresztül azonnal kommunikálhat a programmal kapcsolatos kérdésekről vagy bármely más sürgős témáról – beszélgethet egy személlyel vagy az egész csapattal anélkül, hogy formális e-maileket kellene írnia. A dedikált Zoom integrációnak köszönhetően akár Zoom-értekezletet is szervezhet a ClickUp munkaterületén belül.

A ClickUp Chat segítségével a csapat kommunikációját egyetlen platformra összpontosíthatja.

Hasonlóképpen, az Idővonal nézet segítségével a programmenedzser láthatja, mely projektek késnek a határidővel, és korrekciós intézkedéseket hozhat, hogy azok visszakerüljenek a tervbe. A projektmenedzserek ezt a nézetet használhatják a teljes projektmenedzsment életciklus figyelemmel kísérésére a stratégiai döntéshozatalhoz.

Elemezze a késedelmet okozó feladatokat és projekteket a ClickUp idővonal-nézetében.

7. lépés: Ossza meg a struktúrát az összes érdekelt féllel

Miután létrehozta a programirányítási struktúrát, ossza meg azt minden érdekelt féllel, hogy megismerjék az új irányelveket és bevált gyakorlatokat.

Ez a lépés az egyik legfontosabb, mert az, ahogyan kommunikál és megosztja az információkat a programirányítási struktúráról, nagy szerepet játszik a projektek hibátlan végrehajtásában. Emellett lehetőséget teremt a változások által érintett érdekelt felek visszajelzéseinek fogadására is.

Programirányítás a ClickUp segítségével: a projektmenedzserek számára ideális megoldás

A hatékony programirányítási folyamatok elengedhetetlenek az aktív projektek sikeres befejezéséhez és a stabil ROI-hoz. Megfelelő keretrendszer nélkül a projektcsapatok konfliktusba kerülhetnek az erőforrások és a problémamegoldási sorrend miatt, és a dolgok gyorsan nem várt irányba fordulhatnak.

Szerencsére az általunk ajánlott lépések segítségével könnyedén összeállíthat egy programirányítási testületet, valamint kidolgozhatja azokat az irányítási elveket, amelyek a projektjeit a sikerhez vezetik. A ClickUp pedig a programcsapatok számára kialakított sablonokkal és funkciókkal jelentősen megkönnyítheti az egész folyamatot. Regisztráljon itt, hogy elindulhasson. 💖