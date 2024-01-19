5 Scrum-érték, amely javítja az agilis gyakorlatokat

Elkötelezettség. Fókusz. Nyitottság. Tisztelet. Bátorság. Ezek nem csak divatos szavak – együttesen lehetővé teszik a csapatok számára, hogy jól működjenek és a projektek sikeresek legyenek. Egyben a Scrum legfontosabb értékei is.

A Scrum, amely ma rendkívül népszerű agilis projektmenedzsment módszertan, Hirotaka Takeuchi és Ikujiro Nonaka 1986-ban a Harvard Business Review számára írt cikkében született meg. Ez a mérföldkőnek számító cikk, The New Product Development Game (Az új termékfejlesztés játéka), örökre megváltoztatta az agilis csapatok sikeres projektjeinek megvalósítását.

Az öt Scrum-érték képezi az optimalizált csapatmunka alapját és tartja össze a Scrum keretrendszert. Nézzük meg őket részletesen!

Mik a Scrum értékei?

A Scrum-értékek azok az alapelvek, amelyek irányítják a Scrum-csapatok viselkedését és interakcióit. Lehetővé teszik a csapatok számára, hogy bizalmat építsenek, hatékonyan együttműködjenek, az értékteremtésre összpontosítsanak és folyamatosan fejlődjenek. Az elkötelezettség, a fókusz, a nyitottság, a tisztelet és a bátorság azok a sarokkövek, amelyek meghatározzák a Scrumot.

Ezek az agilis értékek a rugalmasságot, a gyors alkalmazkodást és a szoros együttműködést hangsúlyozzák.

Számos más Scrum-fogalom is létezik, de ez az öt alapérték segít megőrizni a termelékenységet, így a szoftverfejlesztés hatékony és eredményes csapatmunkává válik!

Az öt Scrum-érték meghatározása

Hozzon létre átfogó Scrum munkafolyamatokat a ClickUp-on belül.

Ahhoz, hogy egy projekt sikeres legyen, a Scrum mestereknek világosan el kell magyaráznia a csapatuknak az öt érték fontosságát. A csapatoknak is el kell fogadniuk, hogy betartják ezt az öt értéket.

Elkötelezettség

Az elkötelezettség azt jelenti, hogy teljes felelősséget vállalunk a jelenlegi projektekért. Ez magában foglalja, hogy a csapat tagjai felelősséget vállalnak a munkájukért, és személyesen is felelősséget éreznek az eredmények eléréséért. Ez magában foglalja a korábbi kötelezettségvállalások teljesítését is.

Egyszerűen fogalmazva: az elkötelezettség azt jelenti, hogy meghatározzuk a végeredményt, és kitartunk mellette a projekt befejezéséig. Az elkötelezettség példája lehet egy csapat döntése, hogy egy sprint során bevezet egy adott termékfunkciót.

Fókusz

A fókusz azt jelenti, hogy világos képet alkotunk és csak az igazán fontos dolgokra koncentrálunk. Ez azt jelenti, hogy kizárólag a lényeges elemekkel foglalkozunk, és elkerüljük azokat a feladatokat, amelyek nem fontosak a céljaink eléréséhez.

Vegyünk például egy Scrum csapatot, amely egy vállalat számára új iOS alkalmazás tervezésén dolgozik. A csapat célja, hogy minél gyorsabban elkészítse az iOS alkalmazást, minimális hibákkal és módosításokkal (és nem az, hogy az iOS verzió mellett Android, Windows vagy Mac alkalmazást is készítsen).

Nyitottság

A nyitottság magában foglalja, hogy készen állsz megosztani tudásodat és erőfeszítéseidet, meghallgatni mások ötleteit és elfogadni a visszajelzéseket. Azt is jelenti, hogy haladéktalanul megosztod a szervezet átfogó terveit a csapataiddal.

A nyitottság az alkalmazottak közötti szabad információcserét jelenti, ami megkönnyíti mindenki munkáját és kommunikációját. A Scrum rendszerben a csapatok megosztják tudásukat és tapasztalataikat a szervezet többi tagjával, ami javítja az általános munkateljesítményt.

Tisztelet

A tisztelet magában foglalja a különböző nézőpontok megbecsülését, mások ötleteinek meghallgatását és szükség esetén támogatás nyújtását. Azt jelenti, hogy udvariasan és őszintén bánunk a csapat tagjaival, és elismerjük az időt, amelyet a szervezet sikerének szentelnek.

Például egy projektmegbeszélés során a termék tulajdonos tiszteletet tanúsít azzal, hogy figyelmesen meghallgatja csapata ötleteit és értékeli hozzászólásaikat, mielőtt döntést hozna.

Bátorság

A bátorság azt jelenti, hogy van önbizalmunk kockázatot vállalni, és olyan környezetet teremtünk, ahol a munkatársak nyitottak a hibákból való tanulásra és új készségek elsajátítására. A szervezetekben a Scrum-csapatok idővel egyre jobbak lesznek, mert közösen tanulnak a saját hibáikból.

Például, ha egy csapat kockázatot vállal egy új weboldal-tervezési technika kipróbálásával, akkor ezt a tudást megoszthatja más csapatokkal. Így a csapatok egymás tudását és készségeit is fejleszthetik.

A Scrum értékei és alapelvei közötti különbség

A Scrum értékek azok az alapvető meggyőződések, amelyek meghatározzák a Scrum csapatok gondolkodásmódját és viselkedését az agilis projektmenedzsmentben.

Másrészt a Scrum elvek olyan gyakorlati irányelvek és szabályok, amelyek olyan dokumentumokban vannak leírva, mint a Scrum Guide, és amelyek segítenek minden csapattagnak ezeket az értékeket strukturált módon alkalmazni.

Míg az értékek az alapvető meggyőződéseket képviselik, az elvek strukturális keretet biztosítanak.

A Scrum keretében sprinttervezés (rövid munkacyklusok) és ceremóniák (megbeszélések, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon) zajlanak. Ezek a sprintek és ceremóniák a Scrum keretrendszerén belül konkrét cselekvésekbe ültetik át ezeket az elveket.

A Scrum értékei és alapelvei képezik a hatékony csapatmunka és a sikeres Scrum projektmenedzsment alapját.

Vizsgáljuk meg közelebbről a két módszer közötti különbségeket.

Aspect Scrum-értékek Scrum elvek Meghatározás A teljes Scrum csapatot irányító alapvető meggyőződések Gyakorlati útmutató a strukturált projektmenedzsmenthez Kulcsfontosságú elemek Elkötelezettség, koncentráció, nyitottság, tisztelet, bátorság A Scrum útmutatóban leírt sprinttervezés, szertartások és szerepek. Szerep A viselkedés és az együttműködés alakítása Szisztematikus megközelítés biztosítása a projektmenedzsmenthez Alkalmazás A csapat interakcióinak és gondolkodásmódjának befolyásolása A Scrum mindennapi feladatokban való alkalmazásának irányítása Eredmény Bizalom, felelősségvállalás és alkalmazkodóképesség kialakítása Rendszeres és agilis megközelítést tesz lehetővé a projektmenedzsmentben.

A Scrum értékeinek szerepe a mindennapi munkában

A Scrum-értékek szerepe a mindennapi munkában hasonló egy iránytűhöz, amely az egyéneket és a csapatokat végigvezeti a napi feladatok bonyolultságain, és összetartja a csapatot.

Az értékek – elkötelezettség, fókusz, nyitottság, tisztelet és bátorság – alapvető iránymutatásként szolgálnak, amelyek meghatározzák, hogyan működnek együtt az emberek és hogyan közelítik meg a kihívásokat.

Vessünk egy pillantást arra, hogyan alkalmazhatók ezek a mindennapi munkában.

Az „elkötelezettség” szerepe a szakmai környezetben

A Scrum projektek magukban foglalják a célok eléréséhez szükséges elkötelezett és kitartó megközelítés kialakítását.

Kezdje azzal, hogy egyértelműen meghatározza a projekt céljait és reális ütemtervet állít fel. Priorizálja a feladatokat a sprint céljainak megfelelően, és gondoskodjon arról, hogy minden szempontra összpontosítson.

Kommunikálja és erősítse az elkötelezettséget a Scrum csapaton belül, ösztönözve a projekt sikerének közös elkötelezettségét. Rendszeresen értékelje az előrehaladást, hajtsa végre a szükséges kiigazításokat, és tartsa fenn a felelősségvállalást a kötelezettségek teljesítése érdekében.

Az elkötelezettséget irányadó elvként beépítve a scrum csapatok rugalmassággal tudnak megbirkózni a kihívásokkal és sikeres projekt eredményeket érhetnek el.

A „fókusz” szerepe a szakmai környezetben

A Focus elvének a mindennapi munkában való megvalósításához rangsorolja a feladatokat, határozzon meg egyértelmű sprint célokat, és különítsen el konkrét időtartamokat a koncentrált munkavégzésre. Hozzon létre szervezett munkaterületet, használja okosan a termelékenységet növelő eszközöket, és hatékonyan kezelje a kommunikációt.

Kerülje a többfeladatos munkavégzést, tartson rendszeres szüneteket, és szüntesse meg a felesleges megbeszéléseket. Ez a tudatos megközelítés olyan környezetet teremt, amely elősegíti a tartós koncentrációt, növeli a termelékenységet és biztosítja a projekt sikeres végrehajtását.

A „tisztelet” szerepe a szakmai környezetben

A tisztelet mint Scrum-érték bevezetése a szakmai életébe bármely projektben magában foglalja az együttműködésen alapuló, pozitív munkakultúra előmozdítását.

Kezelje kollégáit tisztelettel, értékelje mások véleményét, és ösztönözze a nyílt kommunikációt az ötletek és visszajelzések tiszteletteljes megosztása érdekében.

Vegye át a csapatorientált megközelítést, amely elismeri egymás képességeit és értékeli minden tag szakértelmét.

Azáltal, hogy minden interakcióban tiszteletteljes hangnemet használnak, a szakemberek hozzájárulnak egy olyan pozitív környezet kialakításához, amely értékeli az egyéni erősségeket. A tiszteletnek, mint Scrum-értéknek ez az integrálása olyan munkahelyet teremt, ahol a kölcsönös megértés és az együttműködés virágzik, ami pozitív hatással van a projekt általános sikerére.

A „nyitottság” szerepe a szakmai környezetben

A nyitottság elősegítése, mint Scrum-érték, magában foglalja a pszichológiai biztonság kultúrájának ápolását a szervezeten belül. Elfogadhatja a átláthatóságot és a nyílt kommunikációt azáltal, hogy ösztönzi a Scrum-csapat tagjait, hogy szabadon fejezzék ki ötleteiket és visszajelzéseiket, anélkül, hogy félnének a negatív visszajelzésektől.

Hozzon létre csatornákat a problémák és kihívások nyílt, átlátható megbeszélésére. Fejlesszen ki olyan gondolkodásmódot, amely értékeli az őszinteséget és a közvetlen kommunikációt, és olyan légkört teremt, amelyben mindenki nyugodtan megoszthatja véleményét.

A nyitottság elve elősegíti az együttműködést és bizalmat épít a Scrum csapat tagjai között. Emellett segíti a Scrum mestereket a projektek egyértelmű irányításában, ami sikeres csapatdinamikát eredményez.

A „bátorság” szerepe a szakmai környezetben

A bátorság egy másik fontos Scrum-érték, amely segíthet projektjeinek a legmagasabb minőség elérésében. A szakmai környezetben a bátorság azt jelenti, hogy az egyének bátran szembenéznek a kihívásokkal és átláthatóan kezelik a problémákat.

Ösztönözze a csapat tagjait, hogy nyíltan beszéljenek, osszák meg véleményüket és fejezzék ki aggályaikat anélkül, hogy megtorlástól tartanának. Ez elősegíti egy olyan kultúra kialakítását, amely értékeli az innovatív ötleteket és szívesen fogadja a konstruktív kritikát.

A bátorságot előtérbe helyező környezetben az egyének hajlamosabbak kockázatot vállalni, alkalmazkodni a változásokhoz és hozzájárulni a folyamatos fejlődéshez. A bátorság mint vezérelv bevezetésével javíthatja a minőséget, a kreativitást és a csapat sikere iránti kollektív elkötelezettséget.

Az 5 alapvető Scrum-érték megvalósítása

Az öt alapvető Scrum-érték gyakorlatba ültetése nehéznek tűnhet, de a megfelelő Scrum-eszközökkel és stratégiával megvalósítható. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, megkönnyíthetik e öt Scrum-érték gyors bevezetését a projektekben. Íme a ClickUp legfontosabb funkciói, amelyekkel az Agile csapatot a siker felé vezetheti.

A Scrum tábla

A Scrum tábla fontos eszköz a Scrum mesterek és a termék tulajdonosok számára a Scrum alapértékeinek megvalósításában a termékfejlesztés vagy a projektmenedzsment során.

A ClickUp Board View átfogó áttekintést nyújt a sprint munkafolyamatáról az egész csapat számára, biztosítva a projekt előrehaladásának teljes átláthatóságát. Használhatja több Scrum esemény elemzésére egyetlen irányítópulton.

Ez a nyitottság lehetővé teszi az egész csapat számára, hogy valós időben lássa a feladatok állapotát, függőségeit, akadályait és egyebeket, így egyetlen megbízható információforrás jön létre. Ez megerősíti a csapat elkötelezettségét a sprint céljainak elérésében. Ezenkívül a feladatok állapotának könnyű, azonnali frissítése lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy egyértelműen a feladatok befejezésére koncentráljanak. A Scrum tábla elengedhetetlen ahhoz, hogy a csapat a sprint céljaira koncentráljon és elkötelezett maradjon a tervezett munka elvégzése iránt.

Használja a ClickUp testreszabható Scrum tábláját, hogy egy pillanat alatt áttekintést kapjon a projekt előrehaladásáról.

Egyéni állapotok

A ClickUp egyedi státuszai személyre szabott megközelítést kínálnak a feladatkezeléshez, lehetővé téve a csapatok számára, hogy meghatározhassák és nyomon követhessék a feladatok egyes szakaszait. Ez megkönnyíti a Scrum menedzsmentet.

A státuszok segítenek a fókusz fenntartásában, mivel világos képet adnak arról, hogy az egyes feladatok hol tartanak a munkafolyamatban. Például egy feladat „Folyamatban” státuszra váltása azt jelenti, hogy a csapat elkötelezett amellett, hogy aktívan dolgozzon rajta.

Tisztázza a feladatok szakaszait, és fokozza a Scrum-csapatok koncentrációját a ClickUp egyéni státuszainak segítségével.

Prioritások

A ClickUp Priorities és Kanban táblái rugalmas rendszert kínálnak a feladatok prioritásainak meghatározásához, összhangban a Scrum elkötelezettség és fókusz értékeivel.

A Scrum mesterek és a termék tulajdonosok a feladatokat sürgős, magas, normál vagy alacsony prioritásúként jelölhetik meg, elősegítve ezzel a magas prioritású feladatok elsőbbségi kezelését, miközben a csapaton belül a felelősségérzetet is erősítik.

A prioritások láthatóvá tétele a Kanban táblán minden nap megerősíti ezt a fókuszt. A nyitottság és a bátorság szükséges ahhoz, hogy a csapat hatékonyan meghatározza a prioritási kritériumokat és megbeszéléseket folytasson a munkaterhelés kapacitásáról.

A ClickUp rugalmas feladatprioritizálásával erősítse a csapat elkötelezettségét.

Időbecslések

A ClickApp időbecslései lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a csapatdinamikát tiszteletben tartva bátran elkötelezzék magukat a megvalósítható célok mellett.

Ez arra ösztönzi a csapatokat, hogy átláthatóan szembenézzenek az időkorlátok valóságával, és a Scrum projekt tervezése a terv szerint haladjon.

Használja a ClickUp időbecsléseit, hogy a csapatok reális feladatütemtervekkel és bátor döntéshozatallal rendelkezzenek.

A ClickUp lehetővé teszi a Scrum mestereknek és a termék tulajdonosoknak, hogy elkötelezettséget, fókuszt és nyitottságot építsenek be minden Scrum csapat tagjába. Ez végső soron a projektek sikeres befejezéséhez vezet.

A Scrum eredményeinek maximalizálása a ClickUp segítségével

A Scrum-értékek a sikeres projektmenedzsment mozgatórugói, amelyek elősegítik az elkötelezettséget, a fókuszálást, a nyitottságot, a tiszteletet és a bátorságot a csapatokon belül.

A ClickUp, mint sokoldalú csapatprojekt-menedzsment platform, biztosítja a csapatok számára a lehetőséget, hogy munkájuk során teljes mértékben megvalósítsák ezeket az értékeket.

A ClickUp funkciók kihasználásával aktiválhatja a Scrum értékeit, ahelyett, hogy azok pusztán elméleti elképzelések maradnának. Ha ez megtörténik, minden a helyére kerül, és csapata optimálisan fog működni. Kiváló együttműködést, produktív beszélgetéseket és a folyamatos fejlődés iránti természetes hajlamot érhet el.

Készen állsz a megállíthatatlan lendület felépítésére? Próbáld ki még ma a ClickUp-ot!

Gyakori kérdések

1. Hogyan kapcsolódnak a Scrum értékei a Scrum alapelveihez?

A Scrum elvei azok az irányelvek és bevált gyakorlatok, amelyek irányítják a Scrum keretrendszer alkalmazását bármely projektben, például szoftverfejlesztés vagy alkalmazásindítás során.

Ezek az elvek segítik a csapatokat a Scrum módszertan hatékony megvalósításában, elősegítve az együttműködést, az alkalmazkodóképességet és az iteratív fejlődést.

Íme a hat Scrum-elv magyarázata, valamint példák arra, hogyan illeszkednek ezek a Scrum-értékekhez:

1. Empirikus folyamatirányítás

Jelentés: A döntések a valós előrehaladáson és bizonyítékokon alapulnak, nem csak elméleteken vagy feltételezéseken. A kulcsfontosságú tényezők itt a átláthatóság, az ellenőrzés és az alkalmazkodás.

Nyitottság: A csapatok nyíltan megosztják az adatokat és az előrehaladást, ösztönözve a visszajelzéseket és az alkalmazkodást.

Bátorsággal való összhang: A csapatok elfogadják az empirikus folyamatok bizonytalanságát, és a visszajelzések alapján merészen alkalmazkodnak.

2. Önszerveződés

Jelentés: A csapatok önállóan irányítják munkájukat, és a Scrum keretrendszerén belül önállóan hoznak döntéseket.

Elkötelezettség: A felhatalmazott csapatok felelősséget vállalnak és elkötelezettebbek céljaik iránt.

Tiszteletteljes összehangolás: Az egyéni szakértelem iránti bizalom és tisztelet ösztönzi az önszerveződést.

3. Együttműködés

Jelentés: Az érdekelt felek, a fejlesztők és az ügyfelek a folyamat során szorosan együttműködnek egymással.

Tiszteletteljes összehangolás: A különböző nézőpontokat értékeljük, ami konstruktív együttműködést tesz lehetővé.

Nyitottság: Az átláthatóság és a nyílt kommunikáció lehetővé teszi a hatékony koordinációt.

4. Értékalapú prioritások

Jelentés: A funkciók és feladatok prioritását az ügyfél számára nyújtott értékük alapján határozzuk meg.

Összhang a fókusszal: A csapatok elsősorban a legértékesebb munkák elvégzésére koncentrálnak.

Elkötelezettség: Az ügyfelek értékeinek figyelembevétele növeli a csapat elkötelezettségét.

5. Időkeret

Jelentés: A Scrum eseményeknek és sprinteknek rögzített időkorlátja van, hogy elősegítsék a koncentrációt és a sürgősséget.

Összhang a fókusszal: A time-boxing segít a csapatoknak elkerülni a zavaró tényezőket és a tervhez tartani magukat.

Tiszteletteljes összehangolás: Az időkorlátok védik az egyének idejét és energiáját.

6. Iteratív fejlesztés:

Jelentés: A munka kis, fokozatos ciklusokra (sprintokra) van felosztva a folyamatos visszajelzés és fejlesztés érdekében.

Bátorsággal való összhang: A csapatok bátran fogadják a változásokat, és a visszajelzések alapján alkalmazkodnak.

Nyitottság: A haladás és a kihívások átláthatósága lehetővé teszi a pálya korrekcióját.

2. Hogyan javítják a Scrum értékei a munkafolyamatot?

A Scrum-értékek alkalmazása olyan munkakörnyezetet eredményez, amely növeli a hatékonyságot, az átláthatóságot és az alkalmazkodóképességet. A feladatokra való összpontosított figyelem, a prioritások szerint rendezett feladatok és a világos sprintcélok révén a csapatok termelékenyebbé válnak.

A nyitottság átlátható kommunikációval, őszinte megbeszélésekkel és visszajelzésekre épülő kultúrával érhető el.

A bátorság arra ösztönzi a csapatokat, hogy kockázatot vállaljanak, megkérdőjelezzék a feltételezéseket és hangot adjanak véleményüknek, ami elősegíti az innovációt.

Az elkötelezettség magában foglalja a közös felelősségvállalást, a célok elérését és a változó körülményekhez való alkalmazkodóképességet.

A tisztelet olyan kultúrát alakít ki, amely értékeli az egyéni hozzájárulásokat, az aktív hallgatást és a sokszínű ötletek befogadását.

Mindez jobb együttműködést, hatékonyabb kommunikációt, nagyobb alkalmazkodóképességet, magasabb minőséget és gyorsabb teljesítést eredményez. Azáltal, hogy teljes szívvel magukévá teszik ezeket az értékeket, a Scrum-csapatok olyan munkakörnyezetet alakítanak ki, amely ösztönzi az innovációt, a hatékonyságot és a mélységes felelősségérzetet, ami végső soron kiváló termékekhez, elégedett ügyfelekhez és rendkívül elkötelezett csapatokhoz vezet.

A ClickUp elősegíti a Scrum-értékek betartását egy sokoldalú platform biztosításával, amely összhangban áll az elkötelezettség, a fókusz, a nyitottság, a tisztelet és a bátorság alapelveivel.

A ClickUp Scrum táblájának és olyan funkcióinak használatával, mint az egyéni állapotok, prioritások és időbecslések, a Scrum mesterek és a termék tulajdonosok beépíthetik ezeket az értékeket projektcsapataikba.

A Scrum tábla funkciói támogatják az elkötelezettséget azáltal, hogy világos képet adnak a feladatok előrehaladásáról, míg az egyéni státuszok biztosítják a koncentrált és elkötelezett munkavégzést. A prioritások összhangban vannak az elkötelezettség értékével, elősegítve a csapat tagjai közötti felelősségvállalás érzését. A ClickUp időbecslései ösztönzik a bátor döntéshozatalt azáltal, hogy átláthatóan elismerik a reális időkorlátokat, összhangban a bátorság értékével.