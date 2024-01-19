5 Scrum-érték, amely javítja az agilis gyakorlatokat

Elkötelezettség. Fókusz. Nyitottság. Tisztelet. Bátorság. Ezek nem csak divatos szavak – együttesen lehetővé teszik a csapatok számára, hogy jól működjenek és a projektek sikeresek legyenek. Egyben a Scrum legfontosabb értékei is.
A Scrum, amely ma rendkívül népszerű agilis projektmenedzsment módszertan, Hirotaka Takeuchi és Ikujiro Nonaka 1986-ban a Harvard Business Review számára írt cikkében született meg. Ez a mérföldkőnek számító cikk, The New Product Development Game (Az új termékfejlesztés játéka), örökre megváltoztatta az agilis csapatok sikeres projektjeinek megvalósítását.
Az öt Scrum-érték képezi az optimalizált csapatmunka alapját és tartja össze a Scrum keretrendszert. Nézzük meg őket részletesen!
Mik a Scrum értékei?
A Scrum-értékek azok az alapelvek, amelyek irányítják a Scrum-csapatok viselkedését és interakcióit. Lehetővé teszik a csapatok számára, hogy bizalmat építsenek, hatékonyan együttműködjenek, az értékteremtésre összpontosítsanak és folyamatosan fejlődjenek. Az elkötelezettség, a fókusz, a nyitottság, a tisztelet és a bátorság azok a sarokkövek, amelyek meghatározzák a Scrumot.
Ezek az agilis értékek a rugalmasságot, a gyors alkalmazkodást és a szoros együttműködést hangsúlyozzák.
Számos más Scrum-fogalom is létezik, de ez az öt alapérték segít megőrizni a termelékenységet, így a szoftverfejlesztés hatékony és eredményes csapatmunkává válik!
Az öt Scrum-érték meghatározása
Ahhoz, hogy egy projekt sikeres legyen, a Scrum mestereknek világosan el kell magyaráznia a csapatuknak az öt érték fontosságát. A csapatoknak is el kell fogadniuk, hogy betartják ezt az öt értéket.
Elkötelezettség
Az elkötelezettség azt jelenti, hogy teljes felelősséget vállalunk a jelenlegi projektekért. Ez magában foglalja, hogy a csapat tagjai felelősséget vállalnak a munkájukért, és személyesen is felelősséget éreznek az eredmények eléréséért. Ez magában foglalja a korábbi kötelezettségvállalások teljesítését is.
Egyszerűen fogalmazva: az elkötelezettség azt jelenti, hogy meghatározzuk a végeredményt, és kitartunk mellette a projekt befejezéséig. Az elkötelezettség példája lehet egy csapat döntése, hogy egy sprint során bevezet egy adott termékfunkciót.
Fókusz
A fókusz azt jelenti, hogy világos képet alkotunk és csak az igazán fontos dolgokra koncentrálunk. Ez azt jelenti, hogy kizárólag a lényeges elemekkel foglalkozunk, és elkerüljük azokat a feladatokat, amelyek nem fontosak a céljaink eléréséhez.
Vegyünk például egy Scrum csapatot, amely egy vállalat számára új iOS alkalmazás tervezésén dolgozik. A csapat célja, hogy minél gyorsabban elkészítse az iOS alkalmazást, minimális hibákkal és módosításokkal (és nem az, hogy az iOS verzió mellett Android, Windows vagy Mac alkalmazást is készítsen).
Nyitottság
A nyitottság magában foglalja, hogy készen állsz megosztani tudásodat és erőfeszítéseidet, meghallgatni mások ötleteit és elfogadni a visszajelzéseket. Azt is jelenti, hogy haladéktalanul megosztod a szervezet átfogó terveit a csapataiddal.
A nyitottság az alkalmazottak közötti szabad információcserét jelenti, ami megkönnyíti mindenki munkáját és kommunikációját. A Scrum rendszerben a csapatok megosztják tudásukat és tapasztalataikat a szervezet többi tagjával, ami javítja az általános munkateljesítményt.
Tisztelet
A tisztelet magában foglalja a különböző nézőpontok megbecsülését, mások ötleteinek meghallgatását és szükség esetén támogatás nyújtását. Azt jelenti, hogy udvariasan és őszintén bánunk a csapat tagjaival, és elismerjük az időt, amelyet a szervezet sikerének szentelnek.
Például egy projektmegbeszélés során a termék tulajdonos tiszteletet tanúsít azzal, hogy figyelmesen meghallgatja csapata ötleteit és értékeli hozzászólásaikat, mielőtt döntést hozna.
Bátorság
A bátorság azt jelenti, hogy van önbizalmunk kockázatot vállalni, és olyan környezetet teremtünk, ahol a munkatársak nyitottak a hibákból való tanulásra és új készségek elsajátítására. A szervezetekben a Scrum-csapatok idővel egyre jobbak lesznek, mert közösen tanulnak a saját hibáikból.
Például, ha egy csapat kockázatot vállal egy új weboldal-tervezési technika kipróbálásával, akkor ezt a tudást megoszthatja más csapatokkal. Így a csapatok egymás tudását és készségeit is fejleszthetik.
A Scrum értékei és alapelvei közötti különbség
A Scrum értékek azok az alapvető meggyőződések, amelyek meghatározzák a Scrum csapatok gondolkodásmódját és viselkedését az agilis projektmenedzsmentben.
Másrészt a Scrum elvek olyan gyakorlati irányelvek és szabályok, amelyek olyan dokumentumokban vannak leírva, mint a Scrum Guide, és amelyek segítenek minden csapattagnak ezeket az értékeket strukturált módon alkalmazni.
Míg az értékek az alapvető meggyőződéseket képviselik, az elvek strukturális keretet biztosítanak.
A Scrum keretében sprinttervezés (rövid munkacyklusok) és ceremóniák (megbeszélések, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon) zajlanak. Ezek a sprintek és ceremóniák a Scrum keretrendszerén belül konkrét cselekvésekbe ültetik át ezeket az elveket.
A Scrum értékei és alapelvei képezik a hatékony csapatmunka és a sikeres Scrum projektmenedzsment alapját.
Vizsgáljuk meg közelebbről a két módszer közötti különbségeket.
|Aspect
|Scrum-értékek
|Scrum elvek
|Meghatározás
|A teljes Scrum csapatot irányító alapvető meggyőződések
|Gyakorlati útmutató a strukturált projektmenedzsmenthez
|Kulcsfontosságú elemek
|Elkötelezettség, koncentráció, nyitottság, tisztelet, bátorság
|A Scrum útmutatóban leírt sprinttervezés, szertartások és szerepek.
|Szerep
|A viselkedés és az együttműködés alakítása
|Szisztematikus megközelítés biztosítása a projektmenedzsmenthez
|Alkalmazás
|A csapat interakcióinak és gondolkodásmódjának befolyásolása
|A Scrum mindennapi feladatokban való alkalmazásának irányítása
|Eredmény
|Bizalom, felelősségvállalás és alkalmazkodóképesség kialakítása
|Rendszeres és agilis megközelítést tesz lehetővé a projektmenedzsmentben.
A Scrum értékeinek szerepe a mindennapi munkában
A Scrum-értékek szerepe a mindennapi munkában hasonló egy iránytűhöz, amely az egyéneket és a csapatokat végigvezeti a napi feladatok bonyolultságain, és összetartja a csapatot.
Az értékek – elkötelezettség, fókusz, nyitottság, tisztelet és bátorság – alapvető iránymutatásként szolgálnak, amelyek meghatározzák, hogyan működnek együtt az emberek és hogyan közelítik meg a kihívásokat.
Vessünk egy pillantást arra, hogyan alkalmazhatók ezek a mindennapi munkában.
Az „elkötelezettség” szerepe a szakmai környezetben
A Scrum projektek magukban foglalják a célok eléréséhez szükséges elkötelezett és kitartó megközelítés kialakítását.
Kezdje azzal, hogy egyértelműen meghatározza a projekt céljait és reális ütemtervet állít fel. Priorizálja a feladatokat a sprint céljainak megfelelően, és gondoskodjon arról, hogy minden szempontra összpontosítson.
Kommunikálja és erősítse az elkötelezettséget a Scrum csapaton belül, ösztönözve a projekt sikerének közös elkötelezettségét. Rendszeresen értékelje az előrehaladást, hajtsa végre a szükséges kiigazításokat, és tartsa fenn a felelősségvállalást a kötelezettségek teljesítése érdekében.
Az elkötelezettséget irányadó elvként beépítve a scrum csapatok rugalmassággal tudnak megbirkózni a kihívásokkal és sikeres projekt eredményeket érhetnek el.
A „fókusz” szerepe a szakmai környezetben
A Focus elvének a mindennapi munkában való megvalósításához rangsorolja a feladatokat, határozzon meg egyértelmű sprint célokat, és különítsen el konkrét időtartamokat a koncentrált munkavégzésre. Hozzon létre szervezett munkaterületet, használja okosan a termelékenységet növelő eszközöket, és hatékonyan kezelje a kommunikációt.
Kerülje a többfeladatos munkavégzést, tartson rendszeres szüneteket, és szüntesse meg a felesleges megbeszéléseket. Ez a tudatos megközelítés olyan környezetet teremt, amely elősegíti a tartós koncentrációt, növeli a termelékenységet és biztosítja a projekt sikeres végrehajtását.
A „tisztelet” szerepe a szakmai környezetben
A tisztelet mint Scrum-érték bevezetése a szakmai életébe bármely projektben magában foglalja az együttműködésen alapuló, pozitív munkakultúra előmozdítását.
Kezelje kollégáit tisztelettel, értékelje mások véleményét, és ösztönözze a nyílt kommunikációt az ötletek és visszajelzések tiszteletteljes megosztása érdekében.
Vegye át a csapatorientált megközelítést, amely elismeri egymás képességeit és értékeli minden tag szakértelmét.
Azáltal, hogy minden interakcióban tiszteletteljes hangnemet használnak, a szakemberek hozzájárulnak egy olyan pozitív környezet kialakításához, amely értékeli az egyéni erősségeket. A tiszteletnek, mint Scrum-értéknek ez az integrálása olyan munkahelyet teremt, ahol a kölcsönös megértés és az együttműködés virágzik, ami pozitív hatással van a projekt általános sikerére.
A „nyitottság” szerepe a szakmai környezetben
A nyitottság elősegítése, mint Scrum-érték, magában foglalja a pszichológiai biztonság kultúrájának ápolását a szervezeten belül. Elfogadhatja a átláthatóságot és a nyílt kommunikációt azáltal, hogy ösztönzi a Scrum-csapat tagjait, hogy szabadon fejezzék ki ötleteiket és visszajelzéseiket, anélkül, hogy félnének a negatív visszajelzésektől.
Hozzon létre csatornákat a problémák és kihívások nyílt, átlátható megbeszélésére. Fejlesszen ki olyan gondolkodásmódot, amely értékeli az őszinteséget és a közvetlen kommunikációt, és olyan légkört teremt, amelyben mindenki nyugodtan megoszthatja véleményét.
A nyitottság elve elősegíti az együttműködést és bizalmat épít a Scrum csapat tagjai között. Emellett segíti a Scrum mestereket a projektek egyértelmű irányításában, ami sikeres csapatdinamikát eredményez.
A „bátorság” szerepe a szakmai környezetben
A bátorság egy másik fontos Scrum-érték, amely segíthet projektjeinek a legmagasabb minőség elérésében. A szakmai környezetben a bátorság azt jelenti, hogy az egyének bátran szembenéznek a kihívásokkal és átláthatóan kezelik a problémákat.
Ösztönözze a csapat tagjait, hogy nyíltan beszéljenek, osszák meg véleményüket és fejezzék ki aggályaikat anélkül, hogy megtorlástól tartanának. Ez elősegíti egy olyan kultúra kialakítását, amely értékeli az innovatív ötleteket és szívesen fogadja a konstruktív kritikát.
A bátorságot előtérbe helyező környezetben az egyének hajlamosabbak kockázatot vállalni, alkalmazkodni a változásokhoz és hozzájárulni a folyamatos fejlődéshez. A bátorság mint vezérelv bevezetésével javíthatja a minőséget, a kreativitást és a csapat sikere iránti kollektív elkötelezettséget.
Az 5 alapvető Scrum-érték megvalósítása
Az öt alapvető Scrum-érték gyakorlatba ültetése nehéznek tűnhet, de a megfelelő Scrum-eszközökkel és stratégiával megvalósítható. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, megkönnyíthetik e öt Scrum-érték gyors bevezetését a projektekben. Íme a ClickUp legfontosabb funkciói, amelyekkel az Agile csapatot a siker felé vezetheti.
A Scrum tábla
A Scrum tábla fontos eszköz a Scrum mesterek és a termék tulajdonosok számára a Scrum alapértékeinek megvalósításában a termékfejlesztés vagy a projektmenedzsment során.
A ClickUp Board View átfogó áttekintést nyújt a sprint munkafolyamatáról az egész csapat számára, biztosítva a projekt előrehaladásának teljes átláthatóságát. Használhatja több Scrum esemény elemzésére egyetlen irányítópulton.
Ez a nyitottság lehetővé teszi az egész csapat számára, hogy valós időben lássa a feladatok állapotát, függőségeit, akadályait és egyebeket, így egyetlen megbízható információforrás jön létre. Ez megerősíti a csapat elkötelezettségét a sprint céljainak elérésében. Ezenkívül a feladatok állapotának könnyű, azonnali frissítése lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy egyértelműen a feladatok befejezésére koncentráljanak. A Scrum tábla elengedhetetlen ahhoz, hogy a csapat a sprint céljaira koncentráljon és elkötelezett maradjon a tervezett munka elvégzése iránt.
Egyéni állapotok
A ClickUp egyedi státuszai személyre szabott megközelítést kínálnak a feladatkezeléshez, lehetővé téve a csapatok számára, hogy meghatározhassák és nyomon követhessék a feladatok egyes szakaszait. Ez megkönnyíti a Scrum menedzsmentet.
A státuszok segítenek a fókusz fenntartásában, mivel világos képet adnak arról, hogy az egyes feladatok hol tartanak a munkafolyamatban. Például egy feladat „Folyamatban” státuszra váltása azt jelenti, hogy a csapat elkötelezett amellett, hogy aktívan dolgozzon rajta.
Prioritások
A ClickUp Priorities és Kanban táblái rugalmas rendszert kínálnak a feladatok prioritásainak meghatározásához, összhangban a Scrum elkötelezettség és fókusz értékeivel.
A Scrum mesterek és a termék tulajdonosok a feladatokat sürgős, magas, normál vagy alacsony prioritásúként jelölhetik meg, elősegítve ezzel a magas prioritású feladatok elsőbbségi kezelését, miközben a csapaton belül a felelősségérzetet is erősítik.
A prioritások láthatóvá tétele a Kanban táblán minden nap megerősíti ezt a fókuszt. A nyitottság és a bátorság szükséges ahhoz, hogy a csapat hatékonyan meghatározza a prioritási kritériumokat és megbeszéléseket folytasson a munkaterhelés kapacitásáról.
Időbecslések
A ClickApp időbecslései lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a csapatdinamikát tiszteletben tartva bátran elkötelezzék magukat a megvalósítható célok mellett.
Ez arra ösztönzi a csapatokat, hogy átláthatóan szembenézzenek az időkorlátok valóságával, és a Scrum projekt tervezése a terv szerint haladjon.
A ClickUp lehetővé teszi a Scrum mestereknek és a termék tulajdonosoknak, hogy elkötelezettséget, fókuszt és nyitottságot építsenek be minden Scrum csapat tagjába. Ez végső soron a projektek sikeres befejezéséhez vezet.
A Scrum eredményeinek maximalizálása a ClickUp segítségével
A Scrum-értékek a sikeres projektmenedzsment mozgatórugói, amelyek elősegítik az elkötelezettséget, a fókuszálást, a nyitottságot, a tiszteletet és a bátorságot a csapatokon belül.
A ClickUp, mint sokoldalú csapatprojekt-menedzsment platform, biztosítja a csapatok számára a lehetőséget, hogy munkájuk során teljes mértékben megvalósítsák ezeket az értékeket.
A ClickUp funkciók kihasználásával aktiválhatja a Scrum értékeit, ahelyett, hogy azok pusztán elméleti elképzelések maradnának. Ha ez megtörténik, minden a helyére kerül, és csapata optimálisan fog működni. Kiváló együttműködést, produktív beszélgetéseket és a folyamatos fejlődés iránti természetes hajlamot érhet el.
Készen állsz a megállíthatatlan lendület felépítésére? Próbáld ki még ma a ClickUp-ot!
Gyakori kérdések
1. Hogyan kapcsolódnak a Scrum értékei a Scrum alapelveihez?
A Scrum elvei azok az irányelvek és bevált gyakorlatok, amelyek irányítják a Scrum keretrendszer alkalmazását bármely projektben, például szoftverfejlesztés vagy alkalmazásindítás során.
Ezek az elvek segítik a csapatokat a Scrum módszertan hatékony megvalósításában, elősegítve az együttműködést, az alkalmazkodóképességet és az iteratív fejlődést.
Íme a hat Scrum-elv magyarázata, valamint példák arra, hogyan illeszkednek ezek a Scrum-értékekhez:
1. Empirikus folyamatirányítás
- Jelentés: A döntések a valós előrehaladáson és bizonyítékokon alapulnak, nem csak elméleteken vagy feltételezéseken. A kulcsfontosságú tényezők itt a átláthatóság, az ellenőrzés és az alkalmazkodás.
- Nyitottság: A csapatok nyíltan megosztják az adatokat és az előrehaladást, ösztönözve a visszajelzéseket és az alkalmazkodást.
- Bátorsággal való összhang: A csapatok elfogadják az empirikus folyamatok bizonytalanságát, és a visszajelzések alapján merészen alkalmazkodnak.
2. Önszerveződés
- Jelentés: A csapatok önállóan irányítják munkájukat, és a Scrum keretrendszerén belül önállóan hoznak döntéseket.
- Elkötelezettség: A felhatalmazott csapatok felelősséget vállalnak és elkötelezettebbek céljaik iránt.
- Tiszteletteljes összehangolás: Az egyéni szakértelem iránti bizalom és tisztelet ösztönzi az önszerveződést.
3. Együttműködés
- Jelentés: Az érdekelt felek, a fejlesztők és az ügyfelek a folyamat során szorosan együttműködnek egymással.
- Tiszteletteljes összehangolás: A különböző nézőpontokat értékeljük, ami konstruktív együttműködést tesz lehetővé.
- Nyitottság: Az átláthatóság és a nyílt kommunikáció lehetővé teszi a hatékony koordinációt.
4. Értékalapú prioritások
- Jelentés: A funkciók és feladatok prioritását az ügyfél számára nyújtott értékük alapján határozzuk meg.
- Összhang a fókusszal: A csapatok elsősorban a legértékesebb munkák elvégzésére koncentrálnak.
- Elkötelezettség: Az ügyfelek értékeinek figyelembevétele növeli a csapat elkötelezettségét.
5. Időkeret
- Jelentés: A Scrum eseményeknek és sprinteknek rögzített időkorlátja van, hogy elősegítsék a koncentrációt és a sürgősséget.
- Összhang a fókusszal: A time-boxing segít a csapatoknak elkerülni a zavaró tényezőket és a tervhez tartani magukat.
- Tiszteletteljes összehangolás: Az időkorlátok védik az egyének idejét és energiáját.
6. Iteratív fejlesztés:
- Jelentés: A munka kis, fokozatos ciklusokra (sprintokra) van felosztva a folyamatos visszajelzés és fejlesztés érdekében.
- Bátorsággal való összhang: A csapatok bátran fogadják a változásokat, és a visszajelzések alapján alkalmazkodnak.
- Nyitottság: A haladás és a kihívások átláthatósága lehetővé teszi a pálya korrekcióját.
2. Hogyan javítják a Scrum értékei a munkafolyamatot?
A Scrum-értékek alkalmazása olyan munkakörnyezetet eredményez, amely növeli a hatékonyságot, az átláthatóságot és az alkalmazkodóképességet. A feladatokra való összpontosított figyelem, a prioritások szerint rendezett feladatok és a világos sprintcélok révén a csapatok termelékenyebbé válnak.
- A nyitottság átlátható kommunikációval, őszinte megbeszélésekkel és visszajelzésekre épülő kultúrával érhető el.
- A bátorság arra ösztönzi a csapatokat, hogy kockázatot vállaljanak, megkérdőjelezzék a feltételezéseket és hangot adjanak véleményüknek, ami elősegíti az innovációt.
- Az elkötelezettség magában foglalja a közös felelősségvállalást, a célok elérését és a változó körülményekhez való alkalmazkodóképességet.
- A tisztelet olyan kultúrát alakít ki, amely értékeli az egyéni hozzájárulásokat, az aktív hallgatást és a sokszínű ötletek befogadását.
Mindez jobb együttműködést, hatékonyabb kommunikációt, nagyobb alkalmazkodóképességet, magasabb minőséget és gyorsabb teljesítést eredményez. Azáltal, hogy teljes szívvel magukévá teszik ezeket az értékeket, a Scrum-csapatok olyan munkakörnyezetet alakítanak ki, amely ösztönzi az innovációt, a hatékonyságot és a mélységes felelősségérzetet, ami végső soron kiváló termékekhez, elégedett ügyfelekhez és rendkívül elkötelezett csapatokhoz vezet.
3. Hogyan segíthetnek az olyan eszközök, mint a ClickUp, abban, hogy csapatom jobban betartsa a Scrum értékeit?
A ClickUp elősegíti a Scrum-értékek betartását egy sokoldalú platform biztosításával, amely összhangban áll az elkötelezettség, a fókusz, a nyitottság, a tisztelet és a bátorság alapelveivel.
A ClickUp Scrum táblájának és olyan funkcióinak használatával, mint az egyéni állapotok, prioritások és időbecslések, a Scrum mesterek és a termék tulajdonosok beépíthetik ezeket az értékeket projektcsapataikba.
A Scrum tábla funkciói támogatják az elkötelezettséget azáltal, hogy világos képet adnak a feladatok előrehaladásáról, míg az egyéni státuszok biztosítják a koncentrált és elkötelezett munkavégzést. A prioritások összhangban vannak az elkötelezettség értékével, elősegítve a csapat tagjai közötti felelősségvállalás érzését. A ClickUp időbecslései ösztönzik a bátor döntéshozatalt azáltal, hogy átláthatóan elismerik a reális időkorlátokat, összhangban a bátorság értékével.