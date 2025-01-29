A 10 legjobb PLM szoftvereszköz a termékéletciklus-kezeléshez 2025-ben

Minden termék egy ötlettel kezdődik, majd iteratív tervezési, fejlesztési, visszajelzési és frissítési ciklusokon megy keresztül, és végül valami jobbal váltja fel.

A termékmenedzserek és a szoftverfejlesztők ezt termékéletciklusnak nevezik. ✨

Ahogy a termékek egyre összetettebbé és bonyolultabbá válnak, az általuk generált adatok és dokumentáció is arányosan növekszik. A termékéletciklus-kezelő (PLM) szoftver egy olyan megoldás, amely a termék teljes életciklusát kezeli, miközben valós időben bemutatja (és megőrzi) a legfontosabb információkat és kritikus betekintéseket.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb PLM szoftvermegoldást a csapatának.

Mi az a PLM szoftver?

A PLM vagy termékéletciklus-kezelő szoftverek felhőalapú eszközök, amelyek segítenek a termékfejlesztő csapatoknak a szoftvertermékek információinak dokumentálásában és kezelésében a fejlesztés minden szakaszában.

A PLM szoftver kezeli a termék életciklusának dokumentációs és fejlesztési folyamatait, hogy a tervezők, mérnökök, nem műszaki munkatársak és más fontos érdekelt felek mindig ugyanazon az oldalon álljanak.

A PLM rendszer segítségével a termékcsapatok egységes munkafolyamatot hozhatnak létre és javíthatják az együttműködést azáltal, hogy összevonják és kezelik a termék életciklusához elengedhetetlenül fontos adatokat. ?

A megfelelő PLM szoftverrel a termékcsapatok biztonságosan, aszinkron módon tudnak együttműködni, ami különösen hasznos a különböző földrajzi területeken dolgozó csapatok számára. Ezenkívül az adatkezelési és nyomonkövethetőségi funkcióknak köszönhetően a termékcsapatok hosszú távon csökkenthetik a költségeket és kiváló minőségű termékeket szállíthatnak.

A PLM-ek rögzítik a tervezési adatokat, a változási naplókat, a dokumentumokat, az együttműködési jegyzőkönyveket és a minőségbiztosítási információkat, így a termékcsapatok racionalizálhatják a munkafolyamatokat, minimalizálhatják a hibákat és hatékonyan együttműködhetnek.

Ha szoftvert fejleszt, akkor a tervezési fázis korai szakaszában be kell szereznie a PLM szoftvert. Ez segít csapatának a kockázatok csökkentésében, az SDLC-n keresztül a haladás rögzítésében és a szükséges változtatások végrehajtásában.

Mit kell keresnie a PLM szoftverben?

Számos PLM eszköz áll rendelkezésre különböző árkategóriákban, így hogyan válassza ki a legjobbat?

A választás előtt fontolja meg jelenlegi és jövőbeli igényeit. Próbáljon olyan rugalmas megoldást találni, amely rendelkezik a csapata speciális igényeinek kielégítéséhez szükséges eszközökkel.

Íme néhány szempont, amelyre figyelnie kell a termékéletciklus-kezelő szoftver kiválasztásakor:

Integrációs lehetőségek: A prototípus-készítő és CAD eszközöket integráló, all-in-one platform kiválasztása a legjobb megoldás a termékfejlesztési munkafolyamat maximalizálásához. A marketing szoftverekkel, ERP-kkel és projektmenedzsment eszközökkel való integráció szintén kiváló funkció.

Együttműködési képességek: A PLM szoftvernek segítenie kell a különböző csapatok együttműködését és a naprakész információk megtekintését. Keressen olyan funkciókat, mint a valós idejű szerkesztés, kommentelés és feladatkiosztás.

Felhasználóbarát felület: A PLM-et az egész A PLM-et az egész termékfejlesztő csapat , valamint más érdekelt felek is használni fogják. Ezért ügyeljen arra, hogy a felület intuitív és könnyen használható legyen.

Rugalmas, de skálázható : A szoftvernek alkalmazkodnia kell termékportfóliójának változó igényeihez. Az olyan funkciók, mint az egyedi jellemzők, integrációk és automatizálás, nagy segítséget nyújtanak.

Erős adatkezelési képességek : Ez alapvető fontosságú egy PLM eszköz számára. A választott szoftvernek központi adattárral kell rendelkeznie az összes termékkel kapcsolatos információ számára. Ezenkívül verziókezelést, revíziókövetést, hibajelentéseket stb. is kínálnia kell.

Automatizált munkafolyamatok és értesítések: Keressen olyan automatizálási funkciókat, amelyek egyszerűsítik az ismétlődő feladatokat és munkafolyamatokat, naprakészen tartják a csapatokat és gyors döntéshozatalt biztosítanak.

Elemzés és jelentések: A PLM elemzési és jelentéskészítési funkciói lehetővé teszik a haladás értékelését, a szűk keresztmetszetek eltávolítását és az adatokon alapuló döntések meghozatalát.

Frissítések és támogatás: Valószínűleg a választott PLM-et a termék létezésének egész ideje alatt használni fogja. Ezért a rendszeres szoftverfrissítések és a gyors reagálású támogató csapatnak szerepelnie kell a kívánságlistáján.

A 10 legjobb PLM szoftver

Nem kell több száz PLM-eszközt átnéznie, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet. Válasszon egyet a felsorolt 10 közül. ?

1. ClickUp

Állítsa be PLM munkafolyamatait a ClickUp platformon

A ClickUp hatékony termékmenedzsment eszközökkel látja el a termékfejlesztő csapatokat . Segítségével termékfejlesztési terveket készíthet, automatizálhatja a munkafolyamatokat, valós időben együttműködhet távoli csapatokkal, visszajelzéseket küldhet és automatikus értesítésekkel frissítéseket kaphat. A frissítéseket megoszthatja a vezetőséggel és közzéteheti a kiadási megjegyzéseket is.

Ezenkívül a ClickUp Tasks segítségével nyomon követheti a munka előrehaladását, a ClickUp Docs segítségével elkészítheti a folyamatok dokumentációját és megoszthatja azokat több felhasználóval, valamint hatékonyan kezelheti a teljes termékéletciklust.

Ezen felül a ClickUp Whiteboards segítségével ötleteket gyűjthet a termékkel kapcsolatban a csapatával, a ClickUp Goals segítségével csapatcélokat állíthat fel és követhet nyomon, valamint a ClickUp interaktív Dashboards segítségével elemezheti az összes adatot.

Ahelyett, hogy számtalan alkalmazással bajlódna, egyetlen platformmal elvégezheti termékéletciklus-feladatainak nagy részét. ?

A ClickUp termékútvonalai javítják a csapatmunkát

A ClickUp-ot a ClickApps segítségével a termékmenedzsment igényeihez is igazíthatja, ami végül segít elérni a termékmenedzsment KPI-jait.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Néhány felhasználó szerint a ClickUp megtanulása nehéz.

Az új felhasználóknak nehézséget okozhat a felhasználói felületen való navigálás.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

2. Arena PLM & QMS

via Arena

Az Arena egy felhőalapú PLM eszköz, amely számos funkcióhoz hasznos, például termékfejlesztéshez, terméknyilvántartás-kezeléshez, minőségirányításhoz, képzéshez és szabályozási megfeleléshez.

Az Arena a termékinformációkat, az embereket és a folyamatokat egyetlen felhőalapú platformba egyesíti, így felgyorsítva a termékfejlesztést.

Az Arena legjobb funkciói

Biztosítsa adatait egy felhőalapú, könnyen telepíthető PLM szoftverrel.

Védje erőforrásait és szellemi tulajdonát szerepkörökön alapuló hozzáféréssel

Takarítson meg idővel a teljes tulajdonlási költség csökkentésével

Az Arena korlátai

A felhasználók arról számoltak be, hogy nehézségeket tapasztaltak a navigálás és a projektek módosítása során.

Egyes ügyfelek a támogatást nem tartják megfelelőnek.

Arena árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Arena ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (70+ értékelés)

3. Propel

via Propel

A Propel felhőalapú üzleti PLM, QMS (minőségirányítási rendszer), PIM (termékinformáció-kezelés) és beszállítókezelő rendszert kínál egyetlen platformon.

A Propel összeköti a termékcsapatokat az üzletfejlesztési vagy kereskedelmi partnereikkel a globális szervezetekben.

Ezzel a kollaboratív megközelítéssel minden releváns csapat segít a termék kialakításában, így kiváló élményt teremtve az ügyfelek számára.

A legjobb funkciók

Könnyű együttműködés a BOM (alkatrészlista) kezeléssel, a beszállítói menedzsmenttel és a valós idejű elemzésekkel.

Integrálja a Microsoft és a CAD szoftvereket egy hatékony menedzsment rendszer érdekében.

Propel korlátozás

A legtöbb eszköz intenzív képzést igényel.

Kezdetben nehéz konfigurálni

Propel árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Propel ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Odoo

via Odoo

Az Odoo egy nyílt forráskódú vállalati erőforrás-tervező (ERP) eszköz, amely számos üzleti menedzsment szoftver megoldást tartalmaz.

Az Odoo PLM segít a termék teljes életciklusa során annak szisztematikus tesztelésében és iterálásában.

Központosított, valós idejű dokumentumvitákkal követi nyomon a termékfejlesztés különböző szintjein bekövetkező változásokat. Ez csökkenti ezeknek a változásoknak a termékgyártási folyamatra vagy annak BOM-jára gyakorolt valószínűsíthető hatását.

Egy másik izgalmas funkció a műszaki módosítási megrendelések, amelyek központi információs tárházként szolgálnak a termékkel kapcsolatos mindenki számára.

Az Odoo legjobb funkciói

Összehangolja az összes részleget ugyanazon a dokumentumon, és hatékonyan kövesse nyomon a változásokat több verzióban.

Megelőzze a folyamatos gyártás során előforduló hibákat a műszaki módosítási megrendelésekkel (ECO-k)

Az Odoo korlátai

Egyes felhasználók az Odoo beállítási folyamatát kissé bonyolultnak találják.

Az Odoo tanulási görbéje meredek

Odoo árak

Örökre ingyenes

Standard csomag: 9,14 USD/hó/felhasználó

Egyedi terv: 13,71 USD/hó/felhasználó

Odoo ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (780+ értékelés)

5. Siemens Teamcenter

via Siemens Teamcenter

A Siemens Teamcenter felhőalapú PLM szoftver biztonságos platformot biztosít a termékek tervezéséhez, fejlesztéséhez és szállításához.

A világ minden táján dolgozó csapat tagjai részt vehetnek a teljes terméktervezési, fejlesztési és gyártási folyamatban, és a felhasználói felületen keresztül nyomon követhetik a termék életciklusát.

Ez a robusztus PLM-rendszer olyan kiváló funkciókkal rendelkezik, mint a digitális ikrek, amelyek megfelelő használat esetén jelentősen javíthatják termékének funkcionalitását és kialakítását.

Siemens Teamcenter Legjobb funkciók

Használja a digitális ikreket a tervezési és vizualizációs folyamatok összekapcsolásához és optimalizálásához a problémák gyors megoldása érdekében.

Végezze el a tervezési dokumentációt CAD-integrációval

A Siemens Teamcenter korlátai

A frissítések gyakran drágák

Egyes felhasználók használhatósági problémákról számoltak be.

Siemens Teamcenter árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Siemens ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

6. Jira Align

a Jira Align segítségével

A Jira egy agilis és hatékony projektmenedzsment szoftver, amely segít a termékfejlesztési problémák proaktív vizualizálásában, kezelésében és megoldásában.

Különböző funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek a tervezésben, a termékadatok nyomon követésében és a termékhatékonyság kezelésében.

Mivel a hatékony kommunikáció elengedhetetlen a sikeres termékbevezetéshez, a Jira biztosítja, hogy minden kommunikációs csatorna megfelelően legyen beállítva.

A Jira legjobb funkciói

Integráljon számos hasznos harmadik féltől származó alkalmazást a Jira segítségével.

Kész sablonokkal gyorsan elindíthatja a projektet vagy a projektfejlesztési folyamatot.

Használja egyszerre a Scrum és a Kanban módszertanokat a termék életciklusa során.

A Jira korlátai

A Jira kiterjedt funkciói és testreszabási lehetőségei kihívást jelenthetnek a beállítás során.

Mivel kifejezetten szoftverfejlesztő csapatok számára készült, más iparágakban nem feltétlenül lesz ugyanolyan hatékony.

Jira árak

Ingyenes

Alapcsomag: 8,15 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jira ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

7. Productboard

via ProductBoard

A Productboard egy termékmenedzsment szoftver, amely elősegíti a jobb együttműködést és a akadályok leküzdését, így segítve szervezetét abban, hogy versenyképes termékeket szállítson.

A Productboardba integrálva van a vásárlói visszajelzés, így Ön és vásárlói közösen hozhatják létre a termékeket. Így együtt fejleszthetnek innovatív termékeket, amelyek összhangban állnak az Ön és vásárlói elképzeléseivel.

A Productboard segít termékcsapatának kielégíteni az ügyfelek igényeit. Ezzel a szoftverrel javíthatja és prioritásba helyezheti a funkciófejlesztési munkafolyamatokat is.

A Productboard legjobb funkciója

Hozzáférés az ügyfelek visszajelzéseihez és olyan termékek létrehozása, amelyek megfelelnek a felhasználók igényeinek

Az intuitív irányítópult segítségével rangsorolja a funkciókat sürgősségük szerint.

A Productboard korlátai

Nincs mobilalkalmazása béta felhasználók és végfelhasználók számára.

Nehéz integrálni más rendszerekkel

A Productboard árai

Alapvető funkciók: 20 USD/hó felhasználónként

Előny: 80 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A Productboard ügyfeleinek értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)

8. OpenBOM

via OpenBOM

Az OpenBOM egy együttműködésen alapuló SaaS platform, amely összeköti a gyártókat és ellátási lánc-hálózatukat, valamint kezeli a termékadatokat.

Az OpenBOM rugalmas és skálázható módszert kínál a termékadatok szervezéséhez. Használja CAD-ek, alkatrészek, dokumentumok, anyagjegyzékek, beszállítók, készletek és beszerzések kezelésére.

Az Open BOM legjobb funkciói

Frissítse a terveket bármely CAD rendszerből

Használja ingyenesen nem kereskedelmi, személyes projektekhez.

Az OpenBOM korlátai

A felhasználók gyakran panaszkodnak a késésekre.

Mivel ez egy felhőalapú SaaS megoldás, offline módban nem érhető el.

OpenBOM árak

Ingyenes csomag

Csapat: 78 USD/felhasználó havonta

Vállalat: 108 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

OpenBOM ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (450+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Aras Innovator

via Aras

Az Aras Innovator egy webalapú szoftver, amely termékfejlesztési folyamatok, több helyszínen zajló gyártási folyamatok és ellátási lánc műveletek kezelésére szolgál.

Számos mérnöki megoldást kínál, mint például PLM, PDM, BOM, konfigurációkezelés, változáskezelés, AVL/AML stb.

Az Aras változáskezelő eszközökkel is rendelkezik, amelyek értesítik az ügyfeleket a módosításokról, így biztosítva a konzisztenciát a teljes termékéletciklus során.

A szervezetek ingyenesen letölthetik, módosíthatják és használhatják a nyíltan terjesztett megoldást.

Az Aras legjobb funkciói

Készítsen könnyedén többszintű alkatrészlistákat az Aras Innovator segítségével

Egyszerű lépésekkel integrálja a meglévő ALM-környezeteket

Az Aras korlátai

A felhasználók zavarosnak találják a címkéket és a kifejezéseket

A testreszabási eljárás még nem egyszerűsített.

Aras árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Aras ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. SAP PLM

via SAP

Az SAP PLM szoftver kiváló társ lehet a kockázatokkal szemben ellenálló és fenntartható termékéletciklus-kezelési folyamatban.

A brainstorming fázistól a termék bevezetéséig az SAP PLM megoldás platformot biztosít az üzleti folyamatok és a vásárlói visszajelzések elemzéséhez, az ötletek értékeléséhez, majd a termék közös fejlesztéséhez és a szolgáltatás nyújtásához.

Az SAP PLM támogatja az összes termékkel kapcsolatos rendszert és folyamatot, az életciklus kezdetétől a termékötlet megszületésén át a gyártásig és a szervizelésig.

A SAP PLM legjobb funkciói

Integrálja más SAP termékeket, hogy teljes termékfejlesztési termékcsaládot építsen ki.

A beépített költségbecslővel értékelje a projekt költségeit a megvalósítás előtt.

Az SAP PLM korlátai

Kis projektfejlesztő csapatok számára bonyolultnak bizonyulhat

Gyakran SAP-szakértőre van szükség a teljes potenciál kihasználásához.

Viszonylag alacsony értékelést kapott a népszerű értékelő platformokon

SAP PLM árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SAP PLM ügyfélértékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (60+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A legjobb PLM kiválasztása termékéletciklusához

A PLM eszközök nem csak a termékkel kapcsolatos adatok rögzítésére és betekintés nyerésére szolgálnak. A termék életciklusának bármely pontján felmerülhetnek kihívások, és Önnek fel kell szerelkeznie a megfelelő eszközökkel a problémák megoldásához.

Az Ön által választott PLM-megoldás tehát döntő hatással lehet termékfejlesztési folyamatára.

A 10 legjobb PLM-platform segítségével magasabb minőségű termékeket hozhat létre és hozhat forgalomba, és támogatást kaphat a termék életciklusának minden szakaszában, az első ötlettől a termék bevezetéséig.

Akár egy, akár több terméket gyárt, a gyártóiparban vagy más iparágban, elengedhetetlen, hogy az Ön konkrét igényeinek és jövőbeli növekedésének megfelelő PLM szoftvert válassza. Ez lehet a digitális átalakulás alapja, és a lehető leghatékonyabbá teheti termékének életciklusát.

A ClickUp egy olyan PLM eszköz, amely a legjobb tulajdonságokat ötvözi: hatékony PLM-csomagot és olyan platformot kínál, amely támogatja a szoros együttműködést, a jobb kommunikációt és a hatékony projektmenedzsmentet. Pr óbálja ki még ma a ClickUp-ot!