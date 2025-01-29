A 10 legjobb adatkezelő szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

A hatékony adatkezelés elengedhetetlen a szervezet adatainak integritásának és biztonságának fenntartásához.

A hagyományos megközelítések, mint például a manuális felügyelet vagy a különböző rendszerek, gyakran hibákhoz vagy figyelmetlenségekhez vezetnek. Az adatkezelő szoftverek rendet és megbízhatóságot hoznak az adatvilágába. ??

Egyszerűsíti az adatok kezelését a szervezet egészében, megkönnyíti az adatokhoz való hozzáférést, biztosítja a szabályoknak való megfelelést és támogatja az adatminőség-kezelést.

Az adatkezelési eszközök közül választani olyan lehet, mint egy bonyolult labirintusban eligazodni. Ezért összeállítottuk a 10 legjobb eszköz legfontosabb jellemzőit, előnyeit és hátrányait, árait és felhasználói értékeléseit, hogy megkönnyítsük a döntését.

Mit kell keresnie az adatkezelő szoftverekben?

Az adatkezelő szoftvernek intuitívnak kell lennie, hogy a technikai és nem technikai felhasználók is könnyen eligazodjanak benne, és végrehajthassák az adatkezelési irányelveket. Az egyszerű felület elősegíti a felhasználók általi elfogadását és minimalizálja a tanulási görbét.

Íme a legfontosabb szempontok, amelyek segítségével kiválaszthatja a legmegfelelőbb megoldást:

Átfogó adatkezelés: Válasszon olyan szoftvert, amely átfogó megközelítést kínál az adatkezeléshez. Meg kell könnyítenie az adattárolást, és eszközöket kell kínálnia az adatok osztályozásához, a metaadatok kezeléséhez és az adatok minőségének biztosításához.

Skálázhatóság: Válasszon olyan adatkezelő eszközt, amely az Ön adatigényeivel együtt növekszik. A szoftvernek képesnek kell lennie a növekvő adatmennyiségek és a változó adatkezelési követelmények kezelésére, ahogy a szervezet bővül.

Integrációs képességek: Értékelje a szoftver kompatibilitását a meglévő rendszereivel és alkalmazásaival. A technológiai eszközkészletében található egyéb eszközökkel való zökkenőmentes integráció egyszerűsíti az adatkezelési folyamatokat

Audit és megfelelőségi ellenőrzés: Keressen olyan funkciókat, amelyek alapos audit nyomvonalakat és megfelelőségi ellenőrzést tesznek lehetővé. Az adatkezelő szoftverének nyomon kell követnie az adatok változásait, a felhasználói tevékenységeket és a kezelési irányelvek betartását.

Adatéletciklus-kezelés: Válasszon olyan szoftvert, amely lefedi az adatok létrehozását, felhasználását, archiválását és megsemmisítését. A holisztikus megközelítés biztosítja, hogy az adatok kezelése a létrehozástól a megsemmisítésig megfelelően történjen.

Együttműködési funkciók: A szoftvernek zökkenőmentesen kell támogatnia a csapatok közötti kommunikációt és együttműködést. Az olyan funkciók, mint az adatkezelés és az együttműködési munkafolyamatok, javítják a csapatmunkát az adatminőség és a megfelelőség fenntartása terén.

A 10 legjobb adatkezelő szoftver

Fedezze fel ezeket a népszerű adatkezelési eszközöket, amelyekkel zökkenőmentes együttműködést biztosíthat az üzleti egységek között, és átfogó adatkezelést valósíthat meg.

1. ClickUp

Állítsa be a szükséges jelentéseket, mind egy helyen, a ClickUp-on.

A ClickUp segítségével kezelheti a projekteket, hatékonyan együttműködhet és rendszerezheti az adatokat a vállalatán belül. Átfogó platformja lehetővé teszi az adatkezelési gyakorlatok figyelemmel kísérését, felülvizsgálatát és fejlesztését. Ennek eredményeként létrehozhat egy robusztus, az Ön igényeire szabott adatkezelési keretrendszert.

A ClickUp sokoldalú funkcióival elsajátíthatja az adatkezelési gyakorlatokat a különböző projektekben. Határozza meg és ossza el a szerepeket és felelősségeket az érdekelt felek között a RACI (Responsible Accountable Consulted Informed) sablon segítségével.

A ClickUp RACI Matrix Template segítségével biztosítsa az adatok kezelésének konzisztenciáját a különböző projektekben.

Egyszerűsítse a döntéshozatalt, biztosítsa az adatkezelési gyakorlatokért való felelősségvállalást, és javítsa az adatkezelő csapaton belüli együttműködést a ClickUp felhasználóbarát felületén. A ClickUp Enterprise csomagja lehetővé teszi a nagy szervezetek számára, hogy kihasználják a fejlett adatkezelési funkciók előnyeit.

Kezelje a komplex projekt- és adatkezelési követelményeket olyan funkciók segítségével, mint a ClickUp jelentések, az erőforrás-kezelés és a prioritásos támogatás.

Tartsa fenn az adatok integritását és a szabályozási előírások betartását egy átfogó eszközkészlettel, amely magában foglalja a ClickUp-on belüli egyéni állapotokat, egyéni mezőket, egyéni nézeteket és projektmenedzsmentet.

A ClickUp prioritásként kezeli az adatbiztonságot, a felhasználói jogosultságokat és a biztonságos együttműködést, hogy elősegítse a hatékony adatkezelést és -irányítást. A platform robusztus titkosítási protokolljaival, amelyek védik az érzékeny információkat, biztosíthatja az adatok bizalmas kezelését.

A ClickUp felhasználói jogosultságokkal szabályozhatja a hozzáférési szinteket, így biztosítva, hogy csak az arra jogosult személyek tekinthetik meg vagy módosíthatják a kritikus adatokat. A jogosultságok ilyen részletes szabályozása segít az adatkezelési irányelvek és a szabályozási előírások betartatásában.

Figyelje a felhasználói interakciókat és vezessen ellenőrzési naplókat, hogy a hozzáférési naplókkal és a tevékenységek nyomon követésével átlátható és elszámoltatható adatkezelési folyamatot biztosítson.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre és testreszabjon RACI-diagramokat a platformon belül. Könnyedén állapítsa meg és kövesse nyomon a felelősségi köröket a beépített feladatkezelési funkciók segítségével, beleértve a feladatok egyéneknek vagy csapatoknak való kiosztását.

Kövesse nyomon pontosan az adatkezelési mutatókat a ClickUp vizuális irányítópultjával.

Végezzen valós idejű változtatásokat az azonosított problémák vagy az adatkezelési gyakorlatok hiányosságainak orvoslására.

Egyszerűsítse az új adatkezelési gyakorlatokat előre elkészített, egyedi adatkezelési sablonokkal

Határozza meg a kulcsfontosságú adatkezelési érdekelt felek szerepeit és felelősségeit, beleértve az adatkezelőket, tulajdonosokat, őrzőket és más releváns személyzetet.

Vezessen be olyan eszközöket és platformokat, amelyek megkönnyítik a zökkenőmentes információcserét és együttműködést.

Ellenőrizze és figyelemmel kísérje az adatkezelési folyamatokat, hogy azok megfeleljenek a szabályozási követelményeknek, csökkentve ezzel a kockázatokat és biztosítva a jogi és iparági szabványok betartását.

A ClickUp korlátai

Néhány új felhasználó meredek tanulási görbét tapasztal.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomaghoz kiegészítőként elérhető, havi 5 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900 értékelés)

2. Informatica Axon

az Informatica Axon segítségével

Az Informatica Axon az Informatica csomag része, és egy robusztus adatkezelési platformot biztosít, amely segít az adatok katalogizálásában, az adatok eredetének nyomon követésében és a szabályok kezelésében. A platformot felhasználhatja az érdekelt felek közötti zökkenőmentes együttműködéshez és az adatokhoz való hozzáférés demokratizálásához, elősegítve ezzel az értékteremtést.

Az Informatica Axon legjobb funkciói

Keresse meg, ismerje meg és érje el a szükséges adatokat egy gondosan összeállított adatpiacon.

Készítsen közös vállalati adatlexikont, amely megbízható üzleti kontextusforrásként szolgál az eszközök között.

Határozza meg az adatkapcsolatokat és függőségeket a hiányosságok azonosítása és áthidalása érdekében.

Automatizált védelemmel figyelje az adatokkal kapcsolatos gyanús tevékenységeket.

Támogassa a vállalati adatelemzést, az analitikát és az AI-irányítást egy felhőalapú szolgáltatással.

Az Informatica Axon korlátai

Kiterjedt háttérkonfigurációt igényel.

Az adatok táblázatokon keresztül történő betöltése nehézkes és hibalehetőségekkel jár.

Informatica Axon árak

Egyedi árazás

Informatica Axon értékelések és vélemények

Gartner Peer Insights: 3,9/5 (37 értékelés)

PeerSpot: 3,9/5 (22 értékelés)

3. Alteryx

via alteryx

Az Alteryx egy könnyen használható adatintelligencia-csomagot kínál, amely kiegészíti elemzési platformját. Átfogó adatkezelési ökoszisztémájával félig strukturált és strukturálatlan adatokat is rendszerezhet.

Ezzel az adatkezelő eszközzel PDF-ekből és képekből nyerhet ki adatokat. Szövegelemzéssel nyerhet ki fontos információkat hosszú dokumentumokból. Az AI-alapú elemzési automatizálással az adat tisztítását, feltárását, gazdagítását, előkészítését és rendezését is méretezheti.

Az Alteryx legjobb funkciói

Növelje termelékenységét egy átfogó, egységes platformmal.

Könnyen hozzáférhet az adatelemekhez, így azonnali értéket, nagyobb működési hatékonyságot és alacsonyabb kockázatot biztosít.

Készítsen prediktív adatmodelleket kódolás vagy bonyolult statisztikák nélkül.

Lehetővé teszi a pontos döntéshozatalt nagy léptékben, egy szigorúan szabályozott elemzési környezetben.

Automatizálja az elemzési folyamat minden lépését, beleértve az adatok előkészítését, összevonását, jelentéstételt és az adattudományt.

Gyorsítsa fel a megtérülési időt és javítsa technológiai beruházásainak megtérülését az alkalmazottak továbbképzésével és képzésével.

Az Alteryx korlátai

Az Excel Pivot-hoz hasonló funkciók hiánya

A fájlok importálása az Alteryx Analytics Cloudba lassú lehet.

Nem kompatibilis minden eszközzel.

Alteryx árak

Egyedi árazás

Alteryx értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (500 értékelés)

Gartner Peer Insights: 4,4/5 (600 értékelés)

4. Precisely Data360 Govern

A Precisely Data Integrity Suite részét képező Data360 Govern egy átfogó vállalati adatkezelési megoldás. A megoldás segítségével zökkenőmentes adatkezelést, katalogizálást és metaadat-kezelést valósíthat meg.

Az automatizálás segítségével válaszokat kaphat az adatforrásra, felhasználásra, jelentésre, tulajdonjogra és minőségre vonatkozóan. Ennek eredményeként növelheti a szervezet adatainak minőségébe, értékébe és megbízhatóságába vetett bizalmat.

A legjobb funkciók

Fordítsa le a rendkívül technikai metaadatokat olyan értelmes üzleti információkká, amelyek minden érdekelt fél számára előnyösek.

A kritikus adatelemek azonosítása és kezelése

Tegye az adatelemeket kereshetővé a hatékony információkeresés és a jobb döntéshozatal érdekében.

Tisztítsa meg és egyesítse a különböző forrásokból, például a felhőből és a helyszíni rendszerekből származó adatokat az együttműködés javítása érdekében.

Pontos korlátozások

A felhasználói felület egyes részei zavarosak a felhasználók számára és elavultnak tűnnek.

A végigvezetett folyamat segíthet az adatkezelés jobb megértésében.

Néhány új felhasználó szerint a tanulási görbe meredek.

Pontos árazás

Egyedi árazás

Pontos értékelések és vélemények

Gartner Peer Insights: 4,2/5 (35 értékelés)

Szoftverértékelések: 5,9/10 (11 értékelés)

5. OvalEdge

az OvalEdge segítségével

Tapasztalja meg a költséghatékony adatkezelést, az adatvédelmi előírások betartását és a gyors elemzéseket az OvalEdge segítségével. Az adatelemzők az OvalEdge-et használják az adatkezelési gyakorlatok hatékony kezelésére, miközben megfizethető áron biztosítják az adatvédelmi előírások betartását.

A megoldás segítségével intelligensen átvizsgálhatja szervezetének adatbázisait, BI (üzleti intelligencia) platformjait, kivonhatja, átalakíthatja, betöltheti (ETL) az eszközöket vagy az adatok áthelyezésére és átalakítására szolgáló eszközöket, valamint a különböző adatok tárolására szolgáló nagy adattárakat. Ezután létrehozhat egy felhasználóbarát leltárt az adatelemeiről.

Az elemzők gyorsan feltárhatják az információkat, és javíthatják az adatokhoz való hozzáférést, az adatok értelmezését és minőségét.

Az OvalEdge legjobb funkciói

Az automatikus algoritmusok segítségével zökkenőmentesen katalogizálhatja adatait.

Elemezze az adatokat és működjön együtt hatékonyan a beépített eszközök, például az Impact és a Collaborative Analytics segítségével.

Biztosítson biztonságos, előírásoknak megfelelő, univerzális adat-hozzáférést az optimális adatkezelés érdekében.

Azonosítsa az adatok forrását és célállomását az attribútumok és a rendszer szintjén.

Építsen adat-eredetiséget SQL-ek, ETL-ek, jelentési rendszerek és különféle kódok elemzésével.

Percek alatt elemezheti az egyes frissítések vagy adatelemek változásainak hatását.

Proaktívan ellenőrizze az adatminőséget, és kezelje a teljes adatminőség-javítási életciklust.

Az OvalEdge korlátai

Egyes szolgáltatás API-k nem működnek a várt módon.

Nehéz megtalálni a személyes azonosításra alkalmas információkat (PII) a strukturálatlan adatokban

Hibajavítások szükségesek

OvalEdge árak

Essential: Éves díj: 15 600 USD-tól

Professzionális: Egyedi árak

Vállalati: Egyedi árak

OvalEdge értékelések és vélemények

Capterra: 4,0/5 (1 értékelés)

6. Collibra Data Intelligence Cloud

via Collibra

Biztosítsa az adatok minőségét, a szabályoknak való megfelelést és az együttműködést a Collibra adaptív adatkezelő szoftverével az adatok teljes életciklusa során.

A platform központosított adatkataszterével átfogó képet kaphat szervezetének adatelemeiről. Ezzel maximalizálhatja az azokból nyerhető értéket.

A Collibra legjobb funkciói

Egyeztesse a rendszerek közötti adatokat a pontos jelentések és elemzések érdekében.

Adatkezelési irányelveket hozhat létre, felülvizsgálhat és frissíthet, hogy biztosítsa a szabályoknak való megfelelést az egész vállalatnál.

Használja a közös munkafolyamatokat és folyamatokat, hogy megkönnyítse az irányítás együttműködésen alapuló megközelítését

Azonosítsa a hiányzó rekordokat és a megszakadt kapcsolatokat, amikor adatokat továbbít egyik rendszerből a másikba.

Gazdagítsa metaadatait az eredetükre, formátumukra, felhasználásukra, szerkezetükre és más adatokhoz való viszonyukra vonatkozó részletekkel.

Jelentse és oldja meg a problémákat az érintett felekkel való kapcsolatfelvétel révén, hogy növelje az adatokba vetett bizalmat.

A Collibra korlátai

A szervezeten belüli bevezetés kihívást jelenthet, mivel a szoftver rendkívül testreszabható.

Néhány új felhasználó szerint a tanulási görbe meredek.

Hibajavítások szükségesek

Collibra árak

Egyedi árazás

Collibra értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (75 értékelés)

Gartner Peer Insights: 4,2/5 (100 értékelés)

7. Integrálja

via Integrate

Az Integrate adatkezelő szoftvere az Integrate.io operatív ETL platformjának fontos eleme. Központosított vezérléssel és átláthatósággal támogatja az adatkezelő csapatot és az üzleti felhasználókat.

Vezessen be hozzáférés-ellenőrzéseket, titkosítást és megfelelőségi ellenőrzéseket az érzékeny információk védelme és a szabályozási előírások betartása érdekében a szoftver segítségével.

Integrálja a legjobb funkciókat

Készítse elő és alakítsa át adatait egy hatékony drag-and-drop felület segítségével.

Hozzon létre és kezeljen tiszta, biztonságos útvonalakat az adatok mozgatásához és feldolgozásához, hogy automatizálja üzleti tevékenységeit.

Jobb döntéshozatal egy holisztikus ETL eszközök és csatlakozók csomaggal.

60 másodpercenként egyesítse adatait, hogy egyetlen forrásból szerezzen megbízható jelentéseket.

Támogassa adattermékeit saját hosztolt, REST API kód automatizálással.

Integrálja a korlátozásokat

Nehéz olvasni és hibajelentéseket elhárítani

Nem kompatibilis a rendszerében található helyi fájlokkal, például a Microsoft Excel vagy CSV fájlokkal.

Az integrációk kihívást jelenthetnek azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem rendelkeznek dedikált IT-csapattal.

Árak integrálása

Starter: 15 000 USD/év

Professzionális: 25 000 USD/év

Vállalati: Egyedi árak

Értékelések és vélemények integrálása

G2: 4,3/5 (200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (17 értékelés)

8. IBM Cloud Pak for Data

az IBM-en keresztül

Az IBM Cloud Pak for Data egy egységes, moduláris platform az adatok és metaadatok kezeléséhez, az adatok eredetének nyomon követéséhez és az adatkezelési irányelvek érvényesítéséhez a szervezet egészében.

A platform robusztus adatstruktúra-architektúrájával adatokat gyűjthet, rendszerezhet és elemezhet.

Az IBM Cloud Pak for Data legjobb funkciói

Építsen ki egy adatszerkezetet, amely összeköti a szilárd adatokat a hibrid felhő környezetben.

Adja át a döntéseket az adatokból és a mesterséges intelligencia alkalmazásokból a fogyasztóknak üzleti alkalmazások és elemzések segítségével.

Automatizálja az integrációt, az adatok nyomon követését és az AI-irányítást.

Védje az adatok használatát az adatvédelmi és használati szabályzatok betartatásával az összes adat esetében.

Lehetővé teszi minden szintű felhasználó számára, hogy testreszabott felületeken (kód, vászon, kód nélkül) hozzáférjenek a megbízható adatokhoz.

Az IBM Cloud Pak for Data korlátai

Néhány új felhasználó szerint a tanulási görbe meredek.

Bonyolult telepítési folyamat

Elavult felhasználói felület

IBM Cloud Pak for Data árak

Egyedi árazás

IBM Cloud Pak for Data értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (19 értékelés)

Gartner Peer Insights: 4,5/5 (200 értékelés)

9. Dataddo

via Dataddo

A Dataddo egy felhőalapú adatintegrációs platform, amely különféle adatforrások és célállomások összekapcsolására specializálódott, kódolás nélkül.

Skálázhatja és automatizálhatja az adatátvitelt a különböző felhőalapú szolgáltatások, irányítópult-alkalmazások, adattárak és adattavak között.

Az adatok zökkenőmentesen vizualizálhatók, központosíthatók, terjeszthetők és aktiválhatók. Ez teszi a Dataddo-t értékes adatkezelési eszközzé az adatfolyamatok egyszerűsítéséhez.

A Dataddo legjobb funkciói

Építsd adattermékeidet az egységes Dataddo API-ra!

Integrálja a Dataddo-t a meglévő architektúrájába, és működtesse bármelyik felhőalapú eszközzel, amelyet a jövőben használni fog.

Az automatizált adatcsatornák segítségével azonnali betekintést nyerhet az adatokba, anélkül, hogy adatraktározásra lenne szükség.

Tesztelje az adatmodelleket, mielőtt teljes körűen bevezetné őket.

Adatokat biztonságosan küldhet bármely üzleti alkalmazásból bármely Google Sheet vagy dashboard alkalmazásba, például a Tableau, a Power BI és a Google Looker Studio alkalmazásokba.

Adatokat bármely üzleti alkalmazásból, adatbázisból vagy API-ból bármely adattárházba (ETL/ELT/adatmásolás), irányítópult-alkalmazásba vagy üzleti alkalmazásba (fordított ETL) átvihet.

A Dataddo korlátai

Inkonzisztens szinkronizálási gyakoriság

Nem intuitív navigáció

Kihívások egy univerzális GUI létrehozásában eltérő kapcsolatokhoz

Dataddo árak

Ingyenes

Adatok a műszerfalakra: 99 USD/hó

Data Anywhere: 99 USD/hó

Headless Data Integration: Egyedi árazás

Dataddo értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20 értékelés)

10. Talend

via Talend

A Talend számos terméket és platformot kínál, amelyek segítenek az adat infrastruktúra különböző területein, beleértve az adatintegrációt, az adatminőséget, a mesteradatok kezelését vagy a kulcsadatok szisztematikus szervezését és még sok mást.

A platform különböző funkcióinak segítségével adatkezelési irányelveket hozhat létre és érvényesíthet, metaadatokat kezelhet, biztosíthatja az adatok minőségét és megfelelhet a szabályozási követelményeknek.

A Talend legjobb funkciói

kollaboratív kezelési funkciók segítségével könnyedén megtalálhatja és felhasználhatja az adatokat.

Növelje az adatok megbízhatóságát automatizált minőség-ellenőrzésekkel és böngészőalapú, pont-és-kattintásos eszközökkel, amelyekkel megoszthatja és rögzítheti az üzleti felhasználók által megszerzett tudást.

Csökkentse a változások nyomon követésének idejét hatékony adatkataszter és adateredet-megoldásokkal.

Kezelje a szervezet egészében a végpontok közötti adatokat rugalmas felhőalapú infrastruktúrával.

Szüntesse meg az üzleti és az IT közötti akadályokat az adatok osztályozására és dokumentálására szolgáló önkiszolgáló alkalmazásokkal.

Az automatizálás segítségével beépítheti az adatminőséget, az adatkezelést, az előkészítést és a katalogizálást az adatfolyamokba.

A Talend korlátai

Egyes adatforrások prioritásának meghatározása új csatlakozóként nehéz lehet.

A Git segítségével történő forráskontroll és a Git integrálása kihívást jelent.

Talend árak

Stitch : Egyedi árak

Adatkezelési platform : Egyedi árazás

Big Data Platform : Egyedi árak

Data Fabric: Egyedi árazás

Talend értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (23 értékelés)

Fedezze fel adatai teljes potenciálját a megfelelő adatkezelő szoftverrel

Hozzon rendet és áttekinthetőséget az adatkezelésbe a szervezetén belül a legmodernebb, az Ön egyedi igényeire szabott szoftverrel. A ClickUp feladatkezelési funkciói, testreszabható irányítópultjai és ügyfélközpontú funkciói ideális adatkezelési szoftvermegoldássá teszik.

Megkapja a szükséges eszközöket egy robusztus, előírásoknak megfelelő adatkezelési keretrendszer létrehozásához és fenntartásához, biztosítva az adatok hatékony kezelését és a bevált gyakorlatok betartását.

A ClickUp könnyen integrálható a munkafolyamatába. Biztosítja a megfelelőséget, csökkenti a kockázatokat és könnyedén optimalizálja az adatminőséget.

A testreszabható sablonok segítségével a szoftver az Ön szervezetének adatkezelési irányelveihez igazodhat. Így adatai kezelése precíz és gondos lesz.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.