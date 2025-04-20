A 10 legjobb adatbázis-tervező eszköz az adatmodellek vizualizálásához és létrehozásához 2025-ben

A megfelelő adatbázis-tervező eszköz kiválasztása kissé bonyolult lehet, mivel olyan sokféle lehetőség közül lehet választani. Lehet, hogy már találkozott olyan eszközökkel, amelyek túl nehezen használhatók, túl drágák, vagy egyszerűen nem illeszkednek az Ön adatbázis-kezelő rendszeréhez (DBMS).

De ne aggódjon, összeállítottunk egy listát a 10 legjobb adatbázis-tervező eszközről, amelyek megkönnyítik a diagramok készítését és az adatelemzést, és még szórakoztatóbbá is teszik. Akár új az adatbázis-tervezés terén, akár profi, aki optimalizálni szeretné munkafolyamatait, mi segítünk Önnek.

Az adatbázis-tervező szoftverek speciális alkalmazások, amelyek egyszerűsítik az adatbázis-modellek létrehozásának és kezelésének folyamatát. Vizuális felületet biztosítanak az adatmodellek térképének megrajzolásához. Ezután táblázatokat tervezhet, megadhatja az egyes táblázatokban tárolandó adatokat, és kapcsolatokat hozhat létre közöttük, hogy folytathassa az adatbázis-struktúra kiépítését.

Kezdje el használni a ClickUp Whiteboards alkalmazást! A ClickUp Whiteboards egy központi, vizuális központ, ahol a csapat ötleteit együttműködve koordinált cselekvésekbe alakíthatja.

Így ahelyett, hogy egyből az adatbázis építésébe kezdene, ez az adatbázis-térkép segítségével könnyen felismerheti és kijavíthatja az esetleges problémákat, mielőtt az adatbázis ténylegesen elkészülne. ?️

Egyes tervezőeszközök még egy lépéssel tovább mennek, és automatikusan kódot generálnak a vizuális térképekből az adatbázisok létrehozásához. Ez időt takarít meg és csökkenti a hibák számát, amelyek akkor fordulnak elő, ha ezt a tervezés-kódolás folyamatot manuálisan végzik.

Mit kell keresni egy adatbázis-tervező eszközben?

A megfelelő adatbázis-modellező eszközök alapvető és haladó funkciókkal egyaránt rendelkeznek. A megfelelő eszköz kiválasztásához az alábbi kulcsfontosságú szempontokat érdemes figyelembe venni:

Könnyű használat: Keressen olyan eszközt, amelynek egyszerű felülete lehetővé teszi a funkciók gyors böngészését és ötleteinek rögzítését.

Támogatott platform: Gondolja át, hogy webalapú tervezőeszközre vagy az operációs rendszerét támogató asztali alkalmazásra van szüksége.

Kompatibilitás: Olyan eszközt keres, amely a tervezésen túl a fejlesztési fázist is racionalizálja? Ha igen, ellenőrizze, hogy támogatja-e a választott DBMS-t.

Együttműködés: Ha csapatban dolgozik, akkor olyan funkciók, mint a megosztás, a megjegyzések és a valós idejű szerkesztés elengedhetetlenek.

Jelentések: Válasszon olyan eszközt, amely megkönnyíti az adatbázis-dokumentáció létrehozását a tervei alapján.

Támogatás: Az aktív közösség, a átfogó dokumentáció és a gyors ügyfélszolgálat felbecsülhetetlen értékű lehet, különösen akkor, ha problémákba ütközik.

Jelölje meg azokat a funkciókat, amelyek Önnek prioritást élveznek. Tartsa szem előtt ezeket, miközben megvizsgálja az egyes diagramkészítő eszközöket, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.

A megfelelő adatbázis-tervező eszközzel a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válnak. Kutatást végeztünk, és kiválasztottuk a 10 legjobb eszközt, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik az adatbázis-tervezéshez.

Készen áll arra, hogy megtalálja a tökéletes eszközt következő adatbázis-projektjéhez? Akkor lássunk a részletekbe!

Könnyedén adjon hozzá csomópontokat, feladatokat és kapcsolatokat az intuitív ClickUp Mind Maphez.

A ClickUp nem egy tipikus adatbázis-tervező szoftver. Beépített diagramkészítő eszköze és rendkívül vizuális funkciói azonban ideálisak különböző csapatok és projektek számára kódolás nélküli adatbázisok tervezéséhez, építéséhez és kezeléséhez.

Kezdje a Mind Map eszközzel, hogy gyorsan leírhassa ötleteit az adatbázis-diagram tábláiról és kapcsolatairól. Bővítse ezeket a koncepciókat a ClickUp Whiteboards segítségével, hogy összeállítsa az adatbázis-objektumokat, a jegyzeteket, a csatlakozókat és a képeket. Amikor a tervezés befejeződött, alakítsa azt működő adatbázis-rendszerré a ClickUp Table nézetében.

Ez a nézet egyéni mezőkkel rendelkezik szöveg, szám, dátum, fájl és képlet típusú adatok tárolásához. És itt jön a legjobb rész: hozzon létre kapcsolatokat a feladatok között és több táblázat között az adatok szinkronizálása és az adatáramlás egyszerűsítése érdekében, így időt takaríthat meg és csökkentheti a hibák számát az adatbázis-tervezési folyamatban. ✔️

A ClickUp Dashboards segítségével megjelenítheti az adatbázisokból nyert információkat, így azok könnyebben emészthetőek és hasznosak a döntéshozatalhoz. Tegyük fel, hogy egy blog adatbázist kezel, amely blogcímeket, kategóriákat, státuszokat stb. tartalmaz. Megtervezheti saját Dashboardját, amely több kategória bejegyzéseinek áttekintését, a befejezettség százalékát, a késedelmes bejegyzéseket és még sok mást megjeleníthet.

A ClickUp legjobb funkciói

Állítsa be a ClickUp Automations funkciót új sorok létrehozásához és a meglévők automatikus frissítéséhez.

Dolgozzon együtt csapatával valós időben a Whiteboards, a Chat, a Table view, sőt a ClickUp Docs projektdokumentumok segítségével is.

Használja a feladatkezelési funkciókat az adatbázis-projektek kezeléséhez: célok kitűzése, feladatok kiosztása, határidők meghatározása és időkövetés ⏰

Hozzon létre ismétlődő feladatokat, hogy emlékeztesse magát a rutin adatbázis-karbantartásra vagy ellenőrzésekre.

A ClickUp webes felületén, valamint asztali számítógépen (Windows, MacOS és Linux) és mobil eszközökön (Android és iOS) is elérhető.

A ClickUp korlátai

A ClickUp nem egy dedikált adatmodellező eszköz.

Néha lassúvá válik, ha nagy projektekkel dolgozik.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8200 vélemény)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 vélemény)

2. QuickDBD

via QuickDBD

A QuickDBD (Quick Database Diagrams) egy felhőalapú adatbázis-modellező eszköz, amely lehetővé teszi az adatbázis-modellek gyors létrehozását és vizualizálását. Használatához nem szükséges fiókot létrehozni, de ha online szeretné menteni a munkáját, akkor fiókra lesz szüksége. ?‍?

Használata rendkívül egyszerű. Csak írja be az adatbázis adatait a bal oldali ablaktáblába, és a QuickDBD a jobb oldalon tiszta entitás-kapcsolat diagramokat (ERD-ket) generál. Az első bejelentkezéskor egy minta diagram nyílik meg, amelyet módosíthat, hogy elindulhasson.

Ha olyan eszközt keres, amellyel gyorsan megrajzolhatja adatbázis-modelljét, a QuickDBD kiváló választás.

A QuickDBD legjobb funkciói

Átrendezheti az adatbázis tábláit a diagramban a drag-and-drop funkcióval.

Rendezze diagramjait mappákba

Diagramjait kép-, PDF- és SQL-fájlként exportálhatja.

Ossza meg diagramjait linkeken keresztül vagy közvetlenül közösségi média platformokon, mint a Twitter, Facebook és LinkedIn.

A QuickDBD korlátai

Az ingyenes csomag 1 diagramra és diagramonként 10 táblázatra korlátozódik.

A diagramok titkosságának megőrzéséhez Pro csomagra van szükség.

QuickDBD árak

Ingyenes

Előny: 95 USD/év

QuickDBD értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2 vélemény)

Capterra: 5/5 (5 vélemény)

3. Lucidchart

via Lucidchart

A Lucidchart egy webalapú tervező- és gondolattérkép-készítő szoftver, amely különféle adatbázis-diagramok létrehozására alkalmas – a folyamatábráktól és vázlatoktól a gondolattérképekig és ERD-kig.

Kezdje el ezeket a terveket a semmiből, vagy használjon sablont a kiterjedt könyvtárból. A Lucidchart számos alakzatot és összekötőt is tartalmaz a diagramok létrehozásához. Színük, méretük és vastagságuk megváltoztatásával testreszabhatja őket.

A csapatával való együttműködés rendkívül egyszerű. Mindenki egyszerre szerkesztheti a diagramokat, és megjegyzéseket és visszajelzéseket hagyhat másoknak. Ha komplex adatbázis-modellt szeretne bemutatni, nézze meg a Lucidchartot.

A Lucidchart legjobb funkciói

Kössön diagramokat élő adatokhoz táblázatokból vagy adatbázisokból

Az alakzatok megjelenésének automatikus megváltoztatása az adatok állapotának függvényében

Diagramok exportálása kép-, PDF-, CSV- és Visio-fájlként

Csatlakoztassa a Lucidchartot olyan népszerű eszközökhöz, mint a Microsoft Office, a Google Workspace és a Slack.

A Lucidchart korlátai

Az ingyenes csomag 3 dokumentumra és dokumentumonként 60 alakzatra korlátozódik.

A Lucidchartot nem használóknak fiókra van szükségük a megosztott linkek megtekintéséhez.

A Lucidchart árai

Ingyenes

Egyéni: 7,95 USD/hó

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (4710+ vélemény)

Capterra: 4,5/5 (1970+ értékelés)

4. Smartsheet

via Smartsheet

A Smartsheet egy táblázatkezelőhöz hasonló eszköz egyszerű adatmodellek és projektek létrehozásához és kezeléséhez. Különböző nézetek között válthat: rács az adatok beviteléhez, kártya a feladatok nyomon követéséhez, Gantt a projekt ütemtervének megtekintéséhez és naptár a határidők betartásához. ?️

Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, válasszon egy sablont a Smartsheet adatbázis-sablonok könyvtárából, amely különböző iparágak és felhasználási esetek igényeit szolgálja ki. Akár a kiskereskedelemben dolgozik és ügyfél-adatbázisokat kell kezelnie, akár marketinggel foglalkozik és tartalom-adatbázisokra van szüksége, itt megtalálja a megfelelő sablont.

Gyűjtsön és kövessen nyomon adatokat több forrásból is azáltal, hogy összekapcsolja a Smartsheetet olyan alkalmazásokkal, mint a Google Forms, a DocuSign és a HubSpot. Ezenkívül szabályalapú triggereket is beállíthat a sorok frissítésének automatizálására, a sorok más lapokra való áthelyezésére és figyelmeztetések küldésére, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

A Smartsheet legjobb funkciói

Testreszabhatja a cellák megjelenését állapot, határidő és prioritás szerint.

Kombinálja több lap adatait egy fő lapra kétirányú szinkronizálással

Együttműködés a csapattal @említések, megjegyzések és mellékletek segítségével

A Smartsheet webes, Windows, MacOS, Android és iOS rendszereken érhető el.

A Smartsheet korlátai

Az ingyenes csomag 2 táblára és 2 szerkesztőre korlátozódik.

Több lap nem nyitható meg fülként egy helyen

A Smartsheet árai

Ingyenes

Előny: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (14 510+ vélemény)

Capterra: 4,5/5 (3000 értékelés)

5. Airtable

via Airtable

Az Airtable, hasonlóan a Smartsheethez, ötvözi a táblázatok egyszerűségét az adatbázisok funkcionalitásával. A munkaterületén „bázisokat” (adatbázisok rövidítése) hozhat létre, amelyek mindegyike több táblázatot tartalmaz. Ezek a táblázatok kapcsolatok révén összekapcsolhatók, hasonlóan a relációs adatbázisokhoz.

A táblázat minden sora bármilyen típusú rekordot tárolhat, és minden oszlop különböző adattípusokat tárol, például szöveget, számot, dátumot, keresést és összekapcsolt rekordokat. Hozzon létre űrlapokat vagy csatlakozzon külső alkalmazásokhoz, hogy az adatokat közvetlenül az adatbázisba rögzítse, és automatizálásokat állítson be az adatbázis kezelésének egyszerűsítése érdekében.

Az Airtable legjobb funkciói

Hívja meg csapatát, hogy különböző hozzáférési szinteken (csak olvasás, kommentálás, szerkesztés, létrehozás) működjenek együtt.

Váltson a rács, naptár, Kanban és galéria nézetek között

Automatizálja az ismétlődő műveleteket, mint például a rekordok létrehozása és frissítése, e-mailek küldése és szkriptek futtatása.

Több mint 30 eszközzel integrálható, többek között a Gmail, a Slack, a Miro és a GitHub programokkal.

Az Airtable korlátai

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

A fizetős csomagok nem feltétlenül alkalmasak költségvetéssel rendelkező csapatok számára.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat: 24 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 54 USD/hó/felhasználó

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2160 vélemény)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1870 vélemény)

6. ERDPlus

via ERDPlus

Az ERDPlus egy felhasználóbarát, ingyenes adatbázis-szoftver ERD-k tervezéséhez Chen-jelöléssel – téglalapokkal az entitások (más néven táblák) jelölésére, ovális alakzatokkal az attribútumok jelölésére és rombuszokkal a kapcsolatok jelölésére. Relációs és csillagszerű sémák létrehozására is tökéletesen alkalmas.

A QuickDBD-hez hasonlóan az adatelemzők fiók nélkül is elkezdhetik használni az ERDPlus-t, de regisztrálniuk kell, ha munkájukat online szeretnék menteni. Ha minimalista, drag-and-drop felületet keres az adatbázis-séma tervezésének gyors vázlatához, akkor az ERDPlus lehet a megfelelő eszköz az Ön számára.

Az ERDPlus legjobb funkciói

Készítsen korlátlan számú diagramot, és rendezze őket mappákba ?

Töltse le diagramjait ERDPlus fájlként vagy PNG képként.

Konvertálja az ERD-ket relációs sémákká

SQL szkriptek generálása relációs sémákból

Az ERDPlus korlátai

Nem alkalmas nagy projektekhez

A változtatásokat manuálisan kell elmentenie.

ERDPlus árak

Ingyenes

ERDPlus értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (2 vélemény)

Capterra: N/A

7. DbSchema

via DbSchema

A DbSchema egy adatbázis-tervező, -kezelő és -telepítő eszköz, amelyet komplex adatbázis-projektekhez használnak. Minden relációs adatbázissal kompatibilis, mint például a MySQL, a PostgreSQL és a Microsoft SQL Server, valamint néhány NoSQL adatbázissal is, mint például a MongoDB és a Cassandra.

Építsen adatbázisokat a semmiből, SQL-ismeretek nélkül, az intuitív drag-and-drop felületen. Dokumentálja adatbázisának felépítését megjegyzésekkel. ?

A DbSchema letölthető asztali alkalmazásként Windows, Linux és MacOS eszközökre. Van egy ingyenes közösségi verzió és egy fizetős pro verzió, amely fejlettebb funkciókkal rendelkezik.

A DbSchema legjobb funkciói

CSV, XLS, XLSX és XML adatfájlok importálása az adatbázisba

Tesztelje az adatbázis-konfigurációkat véletlenszerűen generált adatokkal

Írjon SQL lekérdezéseket a vizuális lekérdezést készítő vagy az SQL szerkesztő segítségével.

HTML5 sémadokumentáció létrehozása vektoros képekkel és megjegyzésalapú eszköztippekkel

A DbSchema korlátai

Nincs webes verziója.

A felhasználói felülethez és a funkciókhoz egy kis időbe telik megszokni.

DbSchema árak

Havi előfizetés (diák): 9,80 USD/hó

Havi előfizetés (személyes): 19,60 USD/hó

Havi előfizetés (szervezet): 29,40 USD/hó

Örökös licenc (diák): 98 USD + 25 USD/év*

Örökös licenc (személyes): 196 USD + 50 USD/év*

Örökös licenc (szervezet): 294 USD + 75 USD/év*

Éves karbantartási és frissítési díj*

DbSchema értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2 vélemény)

Capterra: 5/5 (1 vélemény)

8. SqlDBM

via SqlDBM

Az SqlDBM egy online adatbázis-modellező eszköz komplex adatbázis-architektúrák tervezéséhez és vizualizálásához.

A DbSchema-hoz hasonlóan az SqlDBM is csatlakozik különböző SQL adatbázisokhoz új adatbázisok létrehozása (előremenő tervezés) és meglévő adatbázisok elemzése (visszafelémenő tervezés) céljából.

Ha webalapú alternatívát keres a DbSchema helyett, érdemes megnéznie az SqlDM-et.

A SqlDBM legjobb funkciói

Testreszabhatja a nézetet úgy, hogy csak táblázatok, oszlopok, kulcsok és leírások jelenjenek meg.

Együttműködés a csapattagokkal konkrét objektumok megjelölésével és kommentálásával

Csatlakoztassa a SqlDBM-et olyan eszközökhöz, mint a Microsoft Excel, GitHub, GitLab, Bitbucket és Jira.

Váltson a világos és sötét mód között

Az SqlDBM korlátai

Nincs HTML-export adatbázis-dokumentációhoz

A kezdőknek időt kell szánniuk az összes funkció megismerésére.

SqlDBM árak

Starter: 2000 USD/felhasználó (minimum 2 felhasználó)

Kisvállalkozások: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Standard vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SqlDBM értékelések és vélemények

G2: Nincs vélemény

Capterra: 4,8/5 (5 vélemény)

9. Moqups

via Moqups

A Moqups egy sokoldalú tervezőeszköz vázlatok, makettek és folyamatábrák készítéséhez. Készítse el ezeket a terveket a nulláról a drag-and-drop felületen, vagy kezdje egy kész sablonnal.

Hozzáférés egy kiterjedt sablon- (más néven alakzatok) és ikonkönyvtárhoz a terveihez, valamint az egyes elemek színének, méretének, átlátszóságának, igazításának és egyéb tulajdonságainak testreszabása. Diagramjainak elmentése egyéni sablonként a jövőbeni újrafelhasználáshoz.

A Moqups legjobb funkciói

Ossza meg az oldalakat a csapatával, és adja meg, hogy azok megtekinthetik, kommentálhatják vagy szerkeszthetik-e azokat.

Használjon jegyzetelő eszközöket, például öntapadós jegyzeteket, feliratokkal ellátott képeket és beszédbuborékokat a brainstorminghoz és a visszajelzések megadásához.

Tekintse meg az egyes oldalakon vagy az összes oldalon található megjegyzéseket, és szűrje őket megoldatlan, megoldott és olvasatlan szerint.

Diagramjait PNG, PDF vagy HTML formátumba exportálhatja.

A Moqups korlátai

Az ingyenes csomag 2 projektre és 400 objektumra korlátozódik.

Nincs asztali vagy mobil alkalmazása

Moqups árak

Ingyenes

Solo: 13 USD/hó (1 felhasználó)

Csapat: 23 USD/hó (5 felhasználó)

Korlátlan: 67 USD/hó (korlátlan számú felhasználói hely)

Moqups értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (91 vélemény)

Capterra: 4,6/5 (29 vélemény)

10. Datanamic DeZign

via DeZign

A Datanamic DeZign egy adatmodellező eszköz adatbázisok tervezéséhez, crowsfoot és IDEF1X jelölésekkel. Hozzon létre adatbázisokat a diagramjaiból, vagy kapcsolja össze őket meglévő adatbázisokkal, hogy azokat ERD-kké alakítsa át elemzés és frissítés céljából.

A DeZign kétirányú összehasonlítást és szinkronizálást tesz lehetővé a modellek és az adatbázisok között. Emellett diagramjaihoz dokumentációt is készíthet olyan formátumokban, mint HTML, MS Word és PDF.

A Datanamic DeZign legjobb funkciói

Átrendezheti a diagram elemeit egyéni elrendezésekkel a tisztább vizualizáció érdekében.

Kiemelje és elemezze a kapcsolódó entitásokat a dinamikus kiemelő eszközzel

Diagramok exportálása képfájlként és adatlexikonok CSV-fájlként

Csatlakozzon több mint 15 adatbázishoz, köztük a Microsoft Access, MySQL, Oracle és SQLite adatbázisokhoz.

A Datanamic DeZign korlátai

Csak asztali alkalmazásként érhető el.

A legmagasabb szintű csomagban minden funkció elérhető.

A Datanamic DeZign árai

Havi előfizetés (Standard): 28 USD/hó

Havi előfizetés (Professional): 58 USD/hó

Havi előfizetés (Expert): 88 USD/hó

Örökös licenc (Standard): 329 USD

Örökös licenc (Professional): 882 USD

Örökös licenc (Expert): 1249 USD

Datanamic DeZign értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Szüntesse meg a stresszt és hozzon létre jobb adatbázisokat

Akár egyszerű, akár összetett adatbázis-modellezési projekten dolgozik, a megfelelő eszköz használata leegyszerűsíti a tervezési folyamatot és segít hatékony adatbázis-modellek létrehozásában.

Az adatbázis tervezése azonban csak egy része a projekt életciklusának. Ahhoz, hogy ezeket a projekteket a kezdetektől a végéig zökkenőmentesen kezelje és végrehajtsa, fontolja meg a választott eszköz ClickUp-ba való integrálását. ✨

