Asana és Monday összehasonlítása: melyik projektmenedzsment szoftver a jobb? 2025

Asana vagy Monday – ezt a kérdést folyamatosan halljuk. De melyik platform felülmúlja versenytársát?

Először is, minden sikeres projektnek, függetlenül a nagyságrendjétől és céljától, egy közös vonása van: a megfelelő menedzsment és a csapatmunka. Annyi szervezet vált át a decentralizált munkaerőre, hogy hogyan tudnak egyszerre több projektet is kezelni?

Valami komoly varázslat folyik itt, vagy inkább az a valószínűbb, hogy a szervezetek egyre inkább támaszkodnak a felhőalapú projektmenedzsment szoftverekre. A varázslók nagyon menők, de a projektmenedzsment szoftverek abszolút ideálisak mindenkinek, akinek projekteket kell terveznie, feladatokat kell kiosztania és ütemezni, erőforrásokat kell elosztania és határidőket kell nyomon követnie.

Megkönnyíti a projekten dolgozó csapat munkáját, és lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy valójában hatékonyan kezeljék az összes projektet. Szerencsére a vállalkozások számára rengeteg lehetőség áll rendelkezésre a projektek kezelésére, nyomon követésére és tervezésére a csapatukkal.

Térjünk vissza a fő kérdéshez: melyik a jobb: az Asana vagy a Monday?

Vessünk egy pillantást mindkét platformra, beszéljük meg az előnyöket és hátrányokat, és ismerkedjünk meg a két projektmenedzsment szoftver összes funkciójával az Asana és a Monday összehasonlításában:

Mi az Asana?

Az Asana egy projektmenedzsment szoftver startupok és kis- és középvállalkozások számára. 2008-ban alapították a Facebook korábbi vezetői, hogy segítsenek a munkák nyomon követésében egy olyan komplex megoldás biztosításával, amely magában foglalja a projekt létrehozását, a feladatok delegálását és kezelését, az együttműködést, a portfóliókezelést és a munkafolyamatok kezelését.

Központi irányítópultot kínál a csapat tagjainak a kommunikációhoz. Ezzel megszűnik a oda-vissza e-mailes kommunikáció, javul a tagok közötti együttműködés, és hatékonyabban irányíthatja csapatát, növelve a termelékenységet.

Példa egy Kanban táblára az Asanában

Mi az a Monday?

A 2012-ben alapított Monday projektmenedzsment szoftvert minden méretű szervezet széles körben használja, a startupoktól a jól megalapozott vállalkozásokig. Ugyanazon szervezet különböző csapatai különböző funkciókhoz használhatják a saját céljaik eléréséhez.

Például az értékesítési csapat felhasználhatja CRM-rendszer felépítésére az értékesítési folyamatok optimalizálása érdekében, a fejlesztők hibák nyomon követésére, a marketingcsapat pedig kampányok tervezésére és optimalizálására. Több mint 200 munkafolyamat-sablon közül lehet választani, vagy minden csapat létrehozhatja a sajátját a semmiből.

A funkciócsomag lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minden projektmenedzsment lépést egyetlen felületen integráljanak, és a csapat tagjai közötti együttműködés javításával növeljék a termelékenységet, így biztosítva a átláthatóságot.

A felhasználók a Monday-n minden projekt feladatait tartalmazó listát láthatnak.

Asana és Monday.com: a legfontosabb funkciók összehasonlítása

Bár a platformok hasonlóak, mindkét eszköz funkciói és jellemzői különböznek egymástól, ami mindkettőnek előnyös a projektmenedzsmentben. Végül is az eszközök különböző szervezetek és igények számára alkalmasak, ezért fontos ismerni a legfontosabb funkciókat.

Ebben a részben kiemeljük az egyes eszközök funkcióit, és részletesen bemutatjuk őket, hogy segítsünk Önnek eldönteni, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek. Nézzük meg, ki kerül ki győztesen az Asana és a Monday összehasonlításából!

Asana Monday Lista Igen Igen Táblázat Igen Igen Box Nem Nem Naptár Igen Fizetős Tevékenység Nem Nem Integrációk Igen Igen Feladatok prioritásainak meghatározása Igen Igen Feladatok függősége Igen Nem Offline hozzáférhetőség Igen Igen Korlátlan tárhely Fizetős Fizetős

A fizetős verzió rendelkezik ezzel a funkcióval, de csak fizetős csomagok esetén érhető el. *

Feladatkezelés

Az Asana arról ismert, hogy gyorsabb feladatlétrehozást kínál, mivel nem igényel annyi részletet a létrehozáshoz, mint a Monday. A Monday azonban több információt tud megjeleníteni egy pillanat alatt. Valójában a Monday segítségével láthatja a csapatot, a tulajdonosokat, az ütemterveket, az állapotfrissítéseket (színekkel jelölve) és az egyes feladatok előrehaladását. Ha túl sok információ van, akkor egyes oszlopokat törölhet is.

Az Asana segítségével néhány másodperc alatt létrehozhat feladatokat, megadhatja azok céljait és határidejét, létrehozhat függőségeket, és hozzárendelheti őket. Listák, ütemtervek vagy táblázatok segítségével követheti nyomon őket. Amikor bejelentkezik az Asanába, a hamarosan esedékes feladatok a Főoldal részben jelennek meg.

A Saját feladatok menüpontban könnyen megtekintheti az Önnek kiosztott összes feladat teljes listáját. Egyszerűen kattintson bármelyik feladatra, hogy megtekintse az összes részletet, és csatoljon dokumentumokat az együttműködéshez.

A Monday hasonló módon kezeli a feladatokat, de azokat „pulzusoknak” nevezi. Minden pulzushoz saját tevékenységi napló, GYIK szakasz, megjegyzések szakasz és fájlcsatolási funkció tartozik. Ezeket oszlopokba rendezheti, hogy a felhasználók saját feladatfolyamatukat alakíthassák ki.

A feladatkezelő feladatáttekintésén keresztül létrehozhat, kioszthat és nyomon követhet feladatokat. Ez megkönnyíti a feladatkezelést, mivel az akciótáblák áttekintést nyújtanak az egyes feladatok állapotáról.

Az Asana beépített feladatfüggőség-kezelő rendszerrel rendelkezik. Ez lehetővé teszi olyan feladatok kijelölését, amelyek csak akkor kezdődhetnek el, ha mások már befejeződtek. A feladat befejezése után a kijelölt csapattag automatikusan értesítést kap.

A Monday nem rendelkezik beépített feladatfüggőség-kezelő rendszerrel, de van egy megoldás. Hozzáadhat egy függőségi oszlopot, amely lehetővé teszi a feladatok közötti kapcsolatok létrehozását. Ha ezt megteszi, a függő feladatok soha nem kezdődhetnek el azelőtt, hogy a függőségi viszonyban álló feladatok elindultak volna.

Asana feladatfüggőségek

Portfóliókezelés

Több projekt kezelése során az egyikre való összpontosítás tunnel vision-hez vezethet, ami azt eredményezi, hogy elfelejtünk vagy kihagyunk fontos részleteket a többi projektben.

A portfóliókezelés az összes projekt egy helyen történő kezelése, a rövid távú nyereség és a hosszú távú célok közötti egyensúly megteremtése érdekében. A legtöbb más projektmenedzsment eszközzel ellentétben mindkét eszköz portfóliókezelést kínál.

Az Asana portfóliókezelési funkciója úgy működik, mint egy standard projektmenedzsment eszköz, csak feladatok helyett projektekkel. A folyamatban lévő projektek portfóliójának megtekintéséhez kicsinyítse a napi feladatokat, hogy lássa az egyes projektek állapotát.

A portfólió funkcióval kategorizálhatja az összes projektjét, és megtekintheti őket burn-up diagram, prioritás vagy bármely más, általad létrehozott egyéni mező szerint.

A portfóliókezelési funkció helyett a Monday egy Csoportok nevű funkciót kínál. Bár ezek nem nyújtanak olyan részletes betekintést, mint például a teljes előrehaladási állapotot az Asana portfólió funkciója, mégis megakadályozzák, hogy bármilyen projektrészletet kihagyjon, ha több projektet kezel.

Amikor létrehoz egy pulzust a Monday-ben, kiválaszthatja, hogy melyik csoporthoz szeretné hozzáadni.

Együttműködés

Nyilvánvaló, hogy az együttműködés elengedhetetlen a projektek sikeréhez. Azok a projektmenedzsment szoftverek, amelyek nem rendelkeznek a szükséges együttműködési funkciókkal, arra kényszerítik Önt, hogy harmadik féltől származó alkalmazásokra támaszkodjon, ami kényelmetlen lehet és befolyásolhatja a termelékenységet.

A Monday több együttműködési támogatást kínál, mint az Asana. Feladatkommentelést, naptárat, online táblát és dokumentumok közös szerkesztését biztosítja. A dokumentumok közös szerkesztése egy praktikus funkció, mivel lehetővé teszi nyilvános és privát dokumentumok létrehozását és megosztását a csapattal. Emellett lehetővé teszi a dokumentumban való kommunikációt csevegés és kommentek segítségével.

Az Asana nem rendelkezik dokumentum-együttműködési funkcióval vagy online táblával, ezért harmadik féltől származó alkalmazásokra, például a Google Docs-ra kell támaszkodnia, majd azokat csatolnia kell az Asanához. Együttműködési funkciói között megtalálható egy projekt üzenőfal, amely a projekttel kapcsolatos megbeszélések központjaként szolgálhat, valamint egy naptár és feladatkommentek.

Munkafolyamat-kezelés

Az Asana segítségével minden fontos projektinformáció kéznél van, így könnyen hozzáférhet hozzájuk. Színkódolási funkciói lehetővé teszik, hogy nyomon kövesse az összes projektrészletet, például hogy ki dolgozik rajta, milyen feladatokat teljesítettek és mik a határidők.

A munkafolyamatot többféle módon is kezelheti, például listák, Gantt-diagramok, naptárak és Kanban-táblák segítségével.

A Monday igazán kiemelkedik a nézetek tekintetében. Messze a legtöbb lehetőséget kínálja a projekt megtekintésére az összes projektmenedzsment szoftver közül. Az Asana összes nézetét használhatja, plusz táblázatokat, idővonalakat, térképeket és számos egyéb funkciót. Az alapértelmezett nézet listák formájában jelenik meg.

A Monday segítségével könnyedén válthatsz a pulzusok között, mindenféle gond nélkül.

Integrációk

A hatékonyabb és zökkenőmentesebb munkavégzés érdekében az Ön által választott projektmenedzsment szoftvernek több integrációs funkcióval kell rendelkeznie, hogy zökkenőmentesen együttműködjön az Ön által használt egyéb szoftverekkel és alkalmazásokkal. Ezen integrációs funkciók rendkívül fontosak, mivel pótolják az egyes szoftverek funkcióiban hiányzó elemeket.

Mindkét eszköz robusztus integrációt kínál számos népszerű alkalmazáshoz, a videokonferenciáktól és technológiai alkalmazásoktól kezdve az olyan együttműködési eszközökig, mint a Slack és a Teams.

Az Asana rendelkezik a legtöbb integrációval (több mint 150), beleértve a Dropboxot, a Microsoft Teamst, a Mailchimpet, a Zoomot, az Evernote-ot, a Dossiert, a Slacket és sok más népszerű eszközt. Használhat olyan alkalmazásokat is, mint a Time Camp, hogy bevezesse az időkövetést az Asanába.

A Monday szintén több integrációt kínál, de nem annyit, mint az Asana, ezért kissé lemarad. Körülbelül 50 integrációja van, beleértve az értékesítési és e-kereskedelmi integrációkat, mint például a Shopify és a Salesforce. Érdekes módon integrálható más projektmenedzsment szoftverekkel, például az Asanával és a Trellóval. A Monday integrációi egyedileg testreszabhatók, ami megkülönbözteti őket az Asana integrációitól. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy pontosan azokat a funkciókat válasszák ki, amelyekre szükségük van.

Mindkettő elérhető mobil csapat tagok számára Android és iOS alkalmazásokkal. Bár a nagyobb számítógép képernyők alkalmasabbak az összes részlet és azok komplexitásának kezelésére, kényelmes tudni, hogy bizonyos feladatok vagy megbízások elvégezhetők az irodán kívül is.

Monday.com és Asana árak

Lássuk be: ha az Asana és a Monday közül kell választani, akkor biztosan szeretné tudni, mennyibe fog kerülni. A két eszköz valamivel drágább, mint néhány legjobb alternatíva, de árban nem állnak túl messze egymástól.

A Monday árazási csomagjai

A Monday és az Asana közötti fő különbség az ár. A Monday olcsóbb, mint az Asana. A vállalat öt árkategóriát kínál. Minden kategória saját funkciókkal és korlátozásokkal rendelkezik. Az ingyenes alapcsomag csak két felhasználót, korlátozott integrációkat, 500 MB tárhelyet és kevesebb műszerfal-nézetet engedélyez.

Éves számlázás Havi számlázás Ingyenes 0 dollár 0 dollár Alapvető 8 USD/felhasználó/hó 10 USD/felhasználó/hó Előnyök 16 USD/felhasználó/hó 20 USD/felhasználó/hó Vállalati Csomagonként testreszabott –

További árakkal kapcsolatos részletekért látogasson el a Monday.com weboldalra.

Asana árazási tervezetek

Az Asana négyféle árazási tervet kínál, ingyenes verziója pedig akár 15 felhasználót is képes kezelni. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyekért más projektmenedzsment eszközöknél fizetni kell. Az Asana például több mint 100 integrációt kínál, és akár 15 csapattaggal is együttműködhet. Az ingyenes terv tárhelye korlátlan, fájlonként akár 100 MB-ig.

Éves számlázás Havi számlázás Alapvető 0 dollár 0 dollár Prémium 10,99 USD/felhasználó/hó 13,49 USD/felhasználó/hó Üzleti 24,99 USD/felhasználó/hó 30,49 USD/felhasználó/hó Vállalati Csomagonként testreszabott –

További árakkal kapcsolatos részletekért látogasson el az Asana weboldalára.

Asana és Monday – vásárlói vélemények

Mivel ezek a legnépszerűbb projektmenedzsment opciók közé tartoznak, nehéz lehet dönteni az Asana és a Monday között. Mindkettőről találtunk több pozitív értékelést. Kezdjük két friss Asana ügyfélértékeléssel, amelyek tetszettek nekünk.

Asana ügyfélvélemények

„Amikor először kezdtük használni az Asanát, azt gondoltam, hogy ez is csak egy újabb termék, ami „segít nekem”, de WOW, ez tényleg segít nekem nyomon követni a 4 testvérvállalatunknál végzett feladataimat, promóciókat szervezni és tervezni, problémákat kezelni, javításokat végrehajtani és még sok minden mást. Gyakran előbb nyitom meg az Asana beérkező levelek mappáját (a kedvenc funkcióm), mint az e-mail beérkező levelek mappáját, mert így jobb képet kapok a vállalatnál zajló eseményekről.” – Caitlen C. , Artwork Director, G2 Review

„A mobilalkalmazás, az asztali és az online verzió lehetővé teszi, hogy útközben is dolgozhassak. Szeretem a Slack és a Gmail kiterjesztéseket, amelyekkel nyomon követhetem a napomat. Rájöttem, hogy ez a legjobb eszköz számomra, a színek és a funkciók lehetővé teszik, hogy a munkakalandáron kívüli dolgokat is beosszam, miközben naprakész maradok minden fontos dologgal kapcsolatban, ami ebben a pillanatban, ezen a napon, ebben az évben történik. ” – Venissa N. , vezető bérszámfejtő, G2 Review

Monday ügyfélvélemények

De ne hagyd, hogy a remek értékelések meggyőzzenek – a Monday hasonló értékeléseket és fantasztikus véleményeket kapott a platformjáról. Íme két friss Monday ügyfélvélemény, amelyek kiemelkedtek a G2-n:

„A Monday.com előtt minden kérés e-mailben érkezett, ami megnehezítette a munkaterhelés nyomon követését. A Monday segítségével minden csapattag láthatja, mi található a projektfájlban, és tudja, hogy az egyes projektek milyen fázisban vannak. Nagyon tetszenek a Monday testreszabási funkciói; számos ügyfelünk szeretne személyre szabott élményt, hogy mind nekünk, mind nekik egyszerűbb legyen a dolguk. A Monday-nak rengeteg kiváló funkciója van, de ha egyet kellene kiválasztanom, az a szervezés lenne.” – Keller C., termékmenedzser, G2 Review

„A folyamat és a felhasználói felület, a testreszabhatóság, az egyszerű együttműködés, miközben a részlegek elkülönülhetnek egymástól... de a Monday-ban leginkább a támogatás tetszik. Akár hibáról, javaslatról vagy felhasználói hibáról van szó, mindig gyorsak, mindig jól tájékozottak és mindig udvariasak. Utána is mindig visszajelentenek. Ez az, amire a cégem törekszik, ezért nagyra értékelem másokban is. Ó, és a Monday Labs! Remek kiegészítők, amelyekkel még tovább testreszabhatod a felhasználói élményt.” – Amanda B., alapító, G2 Review

Monday kontra Asana a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek az Asana és a Monday.com közötti vitáról. Ha a Redditen rákeresünk a „Monday vs Asana” kifejezésre, sok felhasználó egyetért abban, hogy az Asana hatalmas integrációs lehetőségei óriási előnyt jelentenek:

„Az Asana jó, de nagy és összetett projektek kezelése esetén hiányzik belőle néhány logikai elem. Másrészt viszont egyszerűen mindenhez kapcsolódik.”

Mások szerint a Monday nyeri a versenyt az árak és a felhasználói élmény tekintetében:

„Számomra a Monday.com vezet az ár és a felület összehasonlításában.”

Alternatívák az Asana és a Monday programokhoz a legjobb projektmenedzsment megoldáshoz

Az Asana és a Monday közötti választás továbbra is felmerülhet, és ez teljesen érthető. Mindkét eszköz a világ egyik leggyakrabban használt projektmenedzsment eszköze. De ha még nem próbálta ki, van egy másik, amit érdemes kipróbálnia.

A ClickUp az Asana és a Monday legjobb alternatívája. Emellett a ClickUp az egyik legjobban értékelt projektmenedzsment eszköz a piacon. Ügyfeleink komolyan szeretik az all-in-one megoldásunkat.

Ezenkívül a ClickUp számos ingyenes funkciót kínál, amelyekért más hasonló szoftvereknél fizetnie kellene. Akár a munkaterhelés kezelésének javítására, akár testreszabott nézetek létrehozására, részletes emlékeztetők beállítására, prioritások kijelölésére vagy legitim gondolattérképek és táblák készítésére van szüksége , a ClickUp a legjobb megoldás a projektmenedzsment szoftverek közül.

A ClickUp számos nézetet kínál, hogy a legjobban megfeleljen az Ön igényeinek.

Mindenféle vállalkozás használhatja. A startupoktól a Fortune 500-as vállalatokig és a szabadúszókig, a ClickUp egyszerűen működik. Úgy tervezték, hogy megszüntesse a többi projektmenedzsment eszköz által okozott hatékonysági problémákat és frusztrációkat, és növelje a termelékenységet.

Ha azonban létezne tökéletes alternatíva az Asana és a Monday között, az a ClickUp lenne. Több tucat olyan funkcióval rendelkezik, amelyek növelik az egyéni és a csapat termelékenységét.

Hasonlítsa össze a ClickUp és az Asana szoftvereket!

ClickUp árak

Megosztottuk az Asana és a Monday árainak különbségeit, most pedig nézzük meg, hogyan áll a ClickUp a összehasonlításban. Először is, ötféle csomag közül választhat, hogy az Ön igényeinek és költségvetésének leginkább megfeleljen.

Éves számlázás Havi számlázás Olcsóbb? Örökre ingyenes 0 dollár 0 dollár Ugyanaz Korlátlan 5 USD/tag/hó 9 USD/tag/hó Igen Üzleti 12 dollár/tag/hó 19 USD/tag/hó Igen Business Plus 19 USD/tag/hó 29 USD/tag/hó Igen* Vállalati Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

*A ClickUp üzleti csomagja olcsóbb, mint az Asanaé, de a Monday legdrágább csomagja (az Enterprise kivételével) olcsóbb.

ClickUp ügyfélvélemények

Ne csak a mi szavunkat vegye figyelembe – az ügyfelek imádják a ClickUp-ot. Íme néhány legújabb ClickUp-ügyfélértékelés a G2-től, amelyek nagyon tetszenek nekünk:

„A ClickUp lehetővé teszi, hogy egy egész szervezet egy alkalmazáson belül dolgozzon. Használjuk a táblák funkciót, a feladatokat, a műszerfalakat, a dokumentumokat és még sok mást. A versenytársak nem is tudnak versenyezni a ClickUp-pal. A Monday.com és a JIRA nem rendelkezik ugyanolyan holisztikus elképzeléssel, mint a ClickUp, és ők egy nagyon innovatív vállalat.” — Ashley P., termékfejlesztési igazgató, G2 Review

„Imádom, ha minden egy helyen van, így minden sokkal egyszerűbb. A ClickUp számos vizualizációs lehetőségével nem kell egyik alkalmazásból a másikba ugrálnom, és nem kell kétes vagy drága bővítményeket keresnem. A leggyakrabban használt eszközök a naptár, a listák, a dokumentumok, az időkövetés és a célok, és mindegyik olyan funkciókat tartalmaz, amelyeket még a dedikált alkalmazásokban is nehéz megtalálni. Miután rengeteg termelékenységi alkalmazást kipróbáltam, ez volt messze a legzökkenőmentesebb és legpozitívabb élmény. És nem csak a funkciók fontosak, hanem az is, ahogyan a vállalat megmutatja értékeit. Emellett a marketingkampányok is nagyon viccesek, szerintem ez az egyetlen vállalat, amelyet követek a YouTube-on, mert a hirdetéseik megnevettetnek. =)” — Daniel S. , operatőr, G2 Review

A kérdés nem az, hogy Asana vagy Monday, hanem hogy miért ne a ClickUp?

Az Asana és a Monday összehasonlító áttekintése egy dolgot mutat: egyik sem tökéletes. Mindkettőnek megvannak az erősségei és gyengeségei, és Önön múlik, hogy melyik funkciót tartja a legfontosabbnak. A Monday ára kedvezőbb, így megfizethetőbb, de az Asana több integrációs és testreszabási lehetőséget kínál.

Ha egy adott üzleti igényhez konkrét sablont szeretne, akkor a Monday a jobb választás, de az Asana intuitív platformja megkönnyíti a műszerfalak testreszabását.

Ezért felsoroltunk több alternatívát, amelyet érdemes megfontolnia, ha az Asana és a Monday nem felel meg az elvárásainak.

Végül is az Ön számára legmegfelelőbb projektmenedzsment szoftver az egyedi igényeitől függ. Reméljük, hogy ez az útmutató segít Önnek a megfelelő választásban. Ha döntése előtt többet szeretne megtudni a projektmenedzsment szoftverekről, itt talál egy átfogó útmutatót, amely segít megtalálni az Ön és csapata számára tökéletes projektmenedzsment megoldást.