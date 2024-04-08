Airtable vs. Asana: a projektmenedzsment óriások összecsapása

A projektek tervezése az elejétől a végéig, a feladatok összehangolása, a csapat egységének fenntartása, az idő és a költségvetés kezelése, a problémák azonnali megoldása, a megbeszélések levezetése, az előrehaladás nyomon követése, az érdekelt felek elégedettségének biztosítása – soknak tűnik, igaz? Hiszi vagy sem, ezek csak néhány a projektmenedzserek sok feladatából!

Szerencsére vannak olyan megoldások, amelyek egyszerűsíthetik vagy teljesen átvehetik ezeket a feladatokat: a projektmenedzsment eszközök. A két legkiemelkedőbb lehetőség a kategóriában az Airtable és az Asana.

Bár az Asana és az Airtable egyaránt a feladatok és projektek kezelésének megkönnyítésére lett kifejlesztve, mindkettőnek megvannak a maga egyedi erősségei és gyengeségei.

Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk az Airtable és az Asana közötti dilemmát, megbeszéljük az eszközök funkcióit, és segítünk megtalálni a tökéletes megoldást a termelékenység növeléséhez! 💪

Mi az Airtable?

Az Airtable egy relációs adatbázisok létrehozására, kezelésére és megosztására szolgáló platform. Ez egy táblázatkezelő-adatbázis hibrid, amely lehetővé teszi az adatok központosítását és összekapcsolását, egyedi munkafolyamatok létrehozását és a csapatoddal való zökkenőmentes együttműködést.

Ha „táblázatkezelő” hall, valószínűleg az Excel jut eszébe. Miért kellene egy új platformot tanulnia, ha a projektmenedzsment igényeinek kielégítésére használhatja a jól bevált Excel programot? Azért, mert az Airtable sokkal több, mint egy táblázatkezelő!

Fejlett projektmenedzsment opciókat kínál, mint például több projektnézet, automatizálás, jelentéskészítési funkciók és kódolás nélküli alkalmazáskészítés. Ez egy egyedülálló megoldás, amely optimalizálja a munkafolyamatokat és eltávolítja az akadályokat a magas színvonalú projektek megvalósításának útjából, hatékony feladatkezelési megoldásokkal.

Az Airtable funkciói

Nézzük meg azokat a legfontosabb funkciókat, amelyek az Airtable-t kivételes feladat- és projektmenedzsment szoftverré teszik.

1. Alkalmazáskészítés

Az Airtable-en keresztül

Az Airtable segítségével egyedi alkalmazásokat hozhat létre az adatai alapján, anélkül, hogy bármilyen programozási ismeretekkel rendelkezne! 🧑‍💻

Az egyedi alkalmazásoknak köszönhetően újragondolhatja munkafolyamatait, és biztosíthatja, hogy minden csapattag a saját preferenciáinak megfelelő környezetben dolgozzon.

Az Airtable egy Interface Designer nevű opciót kínál, amely lehetővé teszi az alkalmazások felületének testreszabását. A funkció drag-and-drop kialakítású és könnyen használható. Állítsa be a jogosultsági szinteket, hogy a megfelelő csapattagok férhessenek hozzá az egyes alkalmazásokhoz és felületekhez.

2. Összekapcsolt adatok

via Airtable

Az Airtable segítségével egységes adatbázist hozhat létre a szervezetének, így ez egy elsőrangú relációs adatbázis-platform. Hozza be a kritikus adatokat az Airtable-be, és használja azokat munkája alapjaként.

Amikor frissíti az adatokat, azok automatikusan, valós időben szinkronizálódnak, így nem kell aggódnia a csapat tagjai közötti zavarok vagy félreértések miatt.

De várjon, ez még nem minden! Az Airtable „átveheti” más alkalmazások , például a Jira, a Box és a Salesforce adatait, így minden munkafolyamatot egy helyen tarthat és könnyedén frissíthet.

3. Automatizálás

Az Airtable-en keresztül

Felejtse el az ismétlődő feladatokat, amelyek értékes idejét rabolják el. Az Airtable segítségével trigger és action logikát használva automatizálhatja a folyamatokat, így növelheti termelékenységét, és figyelmét értékteremtőbb feladatokra összpontosíthatja.

Az Airtable Automations olyan egyszerű vagy bonyolult lehet, amilyennek Ön szeretné. A projektmenedzsment igényeinek megfelelően létrehozhat egyedi értesítéseket vagy többszekvenciás munkafolyamatokat, vagy feladatokkal láthatja el az egyes csapattagokat, még a legbonyolultabb projektek esetében is.

A triggerek és akciók beállítása csak néhány kattintást igényel, és a folyamat kódolás nélkül zajlik. Ha jártas a Javascriptben, akkor hasznosíthatja tudását, és kibővítheti az automatizálás fejlett funkcióinak funkcionalitását azáltal, hogy kiterjeszti a logikát a projektadatok feloldására. 🥰

Mivel az Airtable integrálható olyan alkalmazásokkal, mint a Slack, a Facebook és a Google Workspace, hozzáadhatja őket az automatizálási folyamatokhoz, és még tovább racionalizálhatja munkafolyamatait.

Airtable árak

Ingyenes (magánszemélyek vagy nagyon kis csapatok számára)

Csapat : 20 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 45 USD/hó/felhasználó

Vállalati méret: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Mi az Asana?

Az Asana egy jól ismert munkaprojekt-menedzsment szoftver, amely lehetővé teszi a feladatok és projektek kezelését, miközben a többfunkciós csapatok zökkenőmentesen működnek. ⚙️

A platform lehetővé teszi, hogy minden projekt céljait és feladatait meghatározza és nyomon kövesse, megszüntesse a szilárd határokat a zökkenőmentes együttműködés elősegítése érdekében, felismerje a fejlesztésre szoruló területeket, és projektjeinek minden aspektusát egy intuitív és funkcionális környezetbe illessze.

Használja a legfontosabb funkcióit a munkafolyamatok automatizálásához, az erőforrások kezeléséhez, a kiterjedt jelentési funkciókhoz szükséges irányítópultok engedélyezéséhez és az idő nyomon követéséhez, mindezt egyetlen felületen.

A legjobb az egészben, hogy bár számos fejlett opcióval rendelkezik, az Asana meglepően könnyen használható, még azok számára is, akik korábban még nem használtak projekt- vagy feladatkezelő platformot.

Az Asana funkciói

Az Airtable és az Asana versenyében ez az eszköz néhány fontos projektmenedzsment funkciójával kiemelkedik a többi platform közül:

1. Egyéni mezők

Egyéni mezők az Asanában (az Asana segítségével)

A projektmenedzserek gyakran rengeteg feladatot kezelnek, és a hatékony nyomon követéshez nem elég csak felsorolni őket. Az Asana lehetővé teszi, hogy enyhítse ezt a problémát az egyéni mezők segítségével, amelyekkel több információt adhat a feladatairól.

Egyszerűen fogalmazva: az egyéni mezők részletesebben leírják a feladatot, megkönnyítik a szervezést és a szűrést, és segítenek nyomon követni a munkaterhelést és a határidőket. Az Asana kétféle egyéni mezőt kínál: helyi (projektspecifikus) vagy globális (a könyvtárhoz hozzáadva, a szervezeten belül újra felhasználható).

Használja az Asana egyéni mezőit a feladatok szakaszának, prioritásának, csapatának, költségvetésének vagy célközönségének meghatározásához, és tartsa munkáját rendezett és könnyen nyomon követhető állapotban.

2. Sablonok

Az Asana több mint 80 projektmenedzsment sablont kínál, amelyekkel egységesítheti működési stratégiáit, tájékoztathatja a csapatot a legújabb változásokról és biztosíthatja a következetességet. A sablonok előre elkészített szakaszokkal rendelkeznek, de bármikor testreszabhatja őket, hogy megfeleljenek szervezetének igényeinek.

A könyvtárból letölthető sablonok mellett néhány kattintással saját sablonokat is létrehozhat! Ez kiváló hír azok számára, akik egyedi munkafolyamatokat szeretnének létrehozni és azokat jövőbeli projektekben újra felhasználni. Emellett teljes projekteket és feladatokat is egyedi sablonokká alakíthat. ✨

3. Célok

Via Asana

Minden szervezetnek van egy átfogó célja, és minden csapat és projekt ezen a célon alapul. Az Asana lehetővé teszi, hogy összekapcsolja szervezetének céljait a napi feladatokkal, és nyomon kövesse azok időbeli összefüggéseit.

Így biztos lehet benne, hogy csapata minden pillanatban a helyes irányba halad, függetlenül a projektek számától. 🧭

Az Asana Goals segítségével célokat tűzhet ki magának, csapatának és az egész szervezetnek, összekapcsolhatja őket projektjeivel, nyomon követheti a többszintű folyamatokat, és biztosíthatja, hogy munkája tökéletesen összehangolt legyen.

A célok felvázolása segít a prioritások meghatározásában és a csapat összehangolásában. Amint előrelépést ér el, az Asana Goals automatikusan frissül, így részletes betekintést nyerhet abba, hogy mi működik és mi nem.

Használja ezeket a kulcsfontosságú projektmenedzsment funkciókat a célok kitűzéséhez, a csapat összeállításához, az ütemtervek elkészítéséhez, valamint az áttekintéshez és a részletek megtekintéséhez.

Az Asana árai

Alap : 0 USD

Prémium : 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Airtable vs. Asana: funkciók összehasonlítása

Az Airtable és az Asana is lenyűgöző projekt- és feladatkezelési eszközökkel rendelkezik. De a kérdés az, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a két eszköz? Meghívjuk Önt egy háromkörös Asana vs. Airtable összecsapásra, ahol megnézzük, hogyan teljesítenek a két eszköz kritikus szempontokból: projektnézetek, integrációk és jelentések.

1. Projektnézetek

A több projektnézet segítségével különböző perspektívákból tekintheted át adataidat és feladataidat, és könnyebben felismerheted a fejlesztésre szoruló területeket. Ezenkívül rugalmasságot biztosítanak, és lehetővé teszik a csapat tagjai számára, hogy személyre szabják munkakörnyezetüket.

Az Airtable és az Asana egyaránt kiválóan teljesít ezen a területen. Az Airtable nyolc nézetet kínál (lista, idővonal, Gantt, Kanban, naptár, űrlap, rács és galéria). Ezek között válthat, másolhatja őket, CSV fájlként letöltheti, és testreszabhatja a felhasználói jogosultságokat.

Az Asana öt nézetet kínál: lista, idővonal, Kanban, naptár és Gantt. A munkavégzés ezekben egyszerű, és a nézetek közötti váltás csak egy kattintást igényel.

A rendelkezésre álló nézetek puszta száma alapján Airtable nyeri ezt a kört.

2. Integrációk

Az egyéb alkalmazásokkal való integrációk nagyobb teljesítményt biztosítanak, és minimalizálják a feladatok elvégzéséhez szükséges platformok közötti váltást.

Az Airtable és az Asana számos integrációt kínál más eszközökkel a feladatkezelés, az időkövetés, a szervezés és az együttműködés területén, így központosíthatja munkáját és racionalizálhatja a munkafolyamatokat.

Az Asana több mint 200 natív integrációt kínál olyan alkalmazásokkal, mint a Slack, a Google Naptár, a Microsoft Teams, a Canva és a HubSpot. Az integrációk mellett kihasználhatja az Asana API-kat is, hogy egyedi alkalmazásokat készítsen, és ezzel ugrásszerűen növelje a termelékenységet és a hatékonyságot. 😎

Az Airtable natív integrációs listája sokkal rövidebb – kevesebb mint 40 lehetőséget tartalmaz. Szerencsére az eszköz rendelkezik API-val is, amely lehetővé teszi egyedi integrációk létrehozását.

A natív integrációk számát tekintve az Asana egyértelmű győztes ebben a kategóriában. Ha azonban nem zavarja néhány extra lépés az API-n keresztül, mindkét eszköz rengeteg lehetőséget kínál a funkcionalitás bővítésére.

3. Jelentési lehetőségek

A jelentések készítése a projektmenedzsment egyik kulcsfontosságú eleme – képesnek kell lennie a haladás nyomon követésére, megalapozott döntések meghozatalára, az érdekelt felek tájékoztatására és a kockázatok egyszerű kezelésére.

Az Asana és az Airtable lenyűgöző jelentéskészítési funkciókat kínál. Nem kell többé azon töprengenie, hogy egy feladat vagy projekt a megfelelő irányba halad-e.

Az Asana első osztályú jelentési irányítópultokkal rendelkezik. Néhány kattintással létrehozhatja őket, és vizualizálhatja adatait, hogy feltárja a potenciális problémákat és mérje csapata sikerét. Használhatja az Asana jelentési sablonjait, vagy létrehozhat saját táblázatokat és grafikonokat az információk ábrázolásához. 📊

Az Airtable nem marad le a jelentéskészítési lehetőségek terén sem. Lehetővé teszi az adatok szervezését és testreszabható irányítópultok létrehozását a haladás nyomon követéséhez. Az Airtable még egy lépéssel tovább megy: ha ért a kódoláshoz, akkor az SDK segítségével saját jelentéskészítési rendszert hozhat létre speciális API-k fejlesztéséhez.

Az Asana és az Airtable közötti küzdelem ebben a körben döntetlen. Ha fejlettebb jelentési lehetőségeket keres, akkor érdemes az Airtable-t választania.

Airtable vs. Asana a Redditen

Mit mondanak a Reddit felhasználói az Airtable és az Asana összehasonlításáról? Nézzük meg!

Az egyik felhasználó említette, hogy ő kedveli az Asanát, de csapattársai gyakran nehezen boldogulnak vele a kommunikáció és a szervezés terén:

„Én szeretem az Asanát, de a munkatársaim néha nehezen boldogulnak vele. Szeretnék, ha inkább egy teendőlista lenne, mint a teljes projektciklus áttekintése és mindenki tevékenységének térképe. Nehezen boldogulnak azzal, hogy az alfeladatok el vannak rejtve, és mindent egy szinten szeretnének látni, ami nem így van megtervezve. Nehezen boldogulnak az Asana használatával a kommunikáció és a fájlok átadása terén. Nekem nehézséget okoz, amikor a csapat tagjai elvárják tőlem, hogy olyan tartalmakat (alfeladatokat és feladatok kiosztását) vigyek be, amelyeket ők maguk is meg tudnak csinálni, és meg is kellene csinálniuk, hogy én is nyomon tudjam követni, hol tartanak a projektben.”

Egy másik Reddit-felhasználó szerint az Airtable remek, de többfelhasználós hozzáférésének köszönhetően biztonsági korlátai vannak:

„Hadd tegyem hozzá, hogy az Airtable zsenialitásának teljes mértékű megértéséhez vagy (a) meg kell tanulnod élni a számos korlátozással, vagy (b) segítséget kell kérned ezeknek a korlátozásoknak a leküzdéséhez. Ezen korlátozások közül sok az Airtable többfelhasználós hozzáférésének támogatásával kapcsolatos.

Az első nagy korlátozás számomra alapvetően kizáró ok: ha Ön egy Airtable-alkalmazás készítője, és azt más felhasználókkal megosztja, akkor nem tudja megakadályozni, hogy azok más, Önnek ismeretlen és esetleg nem kívánatos személyekkel is megosszák az alkalmazást. Még mindig nem értem, hogy az emberek hogyan tudnak ezzel a korlátozással élni, amikor üzleti alkalmazásokat fejlesztenek. Csak arra tudok következtetni, hogy az Airtable legtöbb felhasználója nem veszi ezt észre. ”

Ez a Reddit-felhasználó az Asana-ról a ClickUp-ra váltott, mert ez az eszköz olcsóbb és több funkcióval rendelkezik:

„Az elmúlt néhány hónapban átvittem a munkámat az Asanáról a Clickupra. Tetszik, hogy a Clickup sokkal többet tud (különösen az automatizálás terén) és méghozzá kedvezőbb áron.”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva az Asana és az Airtable mellett

Nem tud dönteni az Asana és az Airtable között, mert nem akar kompromisszumot kötni? Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy nem is kell? Ismerje meg a ClickUp-ot, egy fantasztikus feladat- és projektmenedzsment eszközt, amely forradalmasíthatja munkáját és megnyithatja az utat a soha nem látott termelékenység felé!

Ez az Asana és Airtable alternatíva kiváló hírnevet szerzett magának a gondosan megtervezett funkciókészletének köszönhetően, amely megkönnyíti a projektek létrehozását, kezelését, megosztását és nyomon követését. Támogatja a csapatmunkát és a maximális átláthatóságot, biztosítva, hogy mindenki tisztában legyen a legújabb változásokkal, függetlenül attól, hogy azok nagyok vagy kicsik.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

A brainstorming üléseken használható digitális tábláktól az egyéni mezőkig és a dokumentumkezelési lehetőségekig a ClickUp minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre a projektmenedzsereknek szükségük van a munkájukhoz. 💯

Még mindig nem győződött meg? Vessünk egy pillantást a ClickUp legfontosabb funkcióira, és hamar rájön, miért kell MOST elkezdenie használni!

1. ClickUp projektmenedzsment

ClickUp projektmenedzsment szoftver: pillantás a felhasználói felületre

A ClickUp egy teljes opciócsomagot kínál, amelynek segítségével a projektmenedzsment könnyedén megy – ClickUp Project Management. ⛵

Ezekkel a funkciókkal bármilyen típusú és méretű projektet megtervezhet, megszervezhet és kezelhet, összehangolhatja csapatát, és nyomon követheti az előrehaladást.

A tervezéshez használhatja a ClickUp AI-t, a platform robusztus írási asszisztensét, amely segítségével projektterveket, ütemterveket és összefoglalókat készíthet. Ez a funkció dokumentumok megfogalmazásához és összefoglalásához, ötleteléshez és értekezletek napirendjének elkészítéséhez is hasznos lehet.

Használja a ClickUp AI-t, hogy különböző nézetekben, csapatára vagy osztályára szabott sablonokat hozzon létre.

A ClickUp több mint 15 nézetet kínál, amelyek segítségével minden szögből megtekintheti projektjét. A klasszikus List és Kanban nézetek mellett a platform rendelkezik Chat nézettel (kiváló kommunikációhoz és együttműködéshez), Doc nézettel (wiki és dokumentumok létrehozásához) és Whiteboard nézettel (tökéletes brainstorminghoz).

Kövesse nyomon projektjeinek előrehaladását az 50+ widgetet tartalmazó interaktív irányítópultokon, használja ki a projektmenedzsment sablonokat az időmegtakarítás és a folyamatok egységesítése érdekében, és csatlakoztassa a ClickUp-ot 1000+ eszközhöz a maximális funkcionalitás érdekében.

2. ClickUp táblázatos nézet

Rendezze, válogassa és szűrje a feladatokat a ClickUp 3.0 táblázatnézetben, hogy gyorsabban áttekintést kapjon az összes munkájáról.

A ClickUp táblázatos nézet minden projekthez kapcsolódó adatnak tökéletes otthont nyújt. Lehetővé teszi adatbázisok tárolását és rendszerezését táblázatok formájában, a feladatok közötti kapcsolatok ábrázolását, valamint fejlett formázási opciók használatát.

Használja a ClickUp egyéni mezőit, hogy több részletet adjon meg feladatairól, és könnyebben szűrje és rendszerezze azokat. Válasszon a legördülő listák, jelölőnégyzetek, dátumok, fájlok, képletek és pénz mezők közül, hogy formázza adatait és biztosítsa az egységességet.

A ClickUp táblázatos nézet kivételes funkcionalitást kínál, mert egyedi kapcsolatokat hozhat létre az adatok között. Ha például irodai kellékeket árul, összekapcsolhatja az ügyfeleket a megrendeléseikkel, és részletes, központosított áttekintést készíthet.

Ossza meg táblázatát az érdekelt felekkel, testreszabhatja a jogosultsági szinteket, és exportálhatja az információkat, hogy egyszerűsítse munkáját és ösztönözze az együttműködést.

3. ClickUp Kanban táblák

Használja a ClickUp Kanban tábláit, hogy feladatait kártyákként jelenítsen meg, és drag-and-drop funkcióval mozgathassa őket.

A Kanban táblák jobb áttekintést nyújtanak a feladatokról és azok előrehaladásáról, így Ön prioritásokat állíthat fel és igazságosan oszthatja el a munkaterhelést. A ClickUp Kanban táblák új szintre emelik ezt a rugalmasságot – néhány kattintással kiválaszthatja a feladatok csoportosításának kritériumait.

Ha frissítés történik, egyszerűen húzza át a feladatot a táblán a megfelelő kategóriába, és így munkafolyamatai továbbra is hatékonyak maradnak.

A ClickUp Kanban táblákkal egyszerre több feladatot is módosíthat. Csak ki kell választania a kívánt feladatokat, és a Tömeges műveletek eszköztár megjelenik a képernyő tetején. A Kanban táblán belül módosíthatja az állapotokat, törölheti a feladatokat vagy hozzáadhatja a megbízottakat.

A ClickUp az Everything view funkciónak köszönhetően egyetlen Kanban táblán belül madártávlatból áttekintheti a korlátlan számú projektet. Ezzel egyszerre több munkafolyamatot is láthat, megértheti, hol tartanak a projektjei, és szükség esetén ennek megfelelően frissítheti a tervét.

ClickUp: A projektmenedzsment varázsló

A ClickUp egy all-in-one platform, amely segít Önnek a fontos dolgokra koncentrálni és eltávolítani a stresszt a munkából. Testreszabhatósága, rugalmassága, könnyű használata és a projektek tervezéséhez, szervezéséhez és kezeléséhez kínált számos lehetőség miatt ez a platform az első osztályú projektmenedzsment eszközöket keresők listájának élén áll.

Regisztráljon még ma a ClickUp ingyenes csomagjára, próbálja ki funkcióit, és fedezze fel, miért lehet ez a tökéletes megoldás az Asana és az Airtable közötti patthelyzetre. 😜