ClickUp vagy Jira: melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

Szerda reggel van, és 15 perc múlva kezdődik a standup. Megpróbálja lenyomozni egy kritikus hibajelentést, ellenőrizni, hogy a tervezőcsapat befejezte-e a sprint feladatokat, és tájékoztatni a vezetőséget az ütemtervről.

A Jira fejlesztők számára készült. A ClickUp fejlesztők számára készült – és mindenki számára, aki velük dolgozik. Az egyik eszköz úgy tűnik, hogy fejlesztők számára készült, míg a másik mindenki számára alkalmas.

A mai, széttagolt munkakörnyezetben, ahol a projektek öt fülön és három megbeszélésen keresztül zajlanak, a tisztánlátás elérése nehezebbnek tűnhet, mint a kód szállítása.

A mai, széttagolt munkakörnyezetben, ahol a projektek öt fülön és három megbeszélésen keresztül zajlanak, a tisztánlátás elérése nehezebbnek tűnhet, mint a kód szállítása.

Vessünk egy pillantást a Jira és a ClickUp összehasonlítására – nem csak eszközként, hanem két munkamódszerként is. ⚓

Vessünk egy pillantást a Jira és a ClickUp összehasonlítására – nem csak eszközként, hanem két munkamódszerként is. ⚓

Gyors összehasonlítás: ClickUp és Jira egy pillantásra

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Ha csak a legfontosabb információkra van szüksége, mielőtt belemennénk a részletekbe, itt találja a ClickUp és a Jira egymás melletti összehasonlítását.

Kritériumok <5>ClickUp Jira Elsődleges célközönség Funkciók közötti csapatok: fejlesztés, termék, tervezés és üzemeltetés Szoftver- és IT-csapatok Projektnézetek Lista, tábla, Gantt-diagram, naptár, gondolattérkép, dokumentumok Kanban, Scrum, idővonal, hátralék Együttműködési eszközök Beépített csevegés, dokumentumok, táblák és megjegyzések A dokumentációhoz Confluence szükséges. Testreszabás Teljesen rugalmas munkafolyamatok, egyéni mezők és nézetek Rigid sablonok; a fejlett testreszabás adminisztrátori beállításokat igényel AI funkciók ClickUp Brain összefoglalókhoz, íráshoz és sprint frissítésekhez Nincs natív (integrációt igényel) Automatizálás Egyszerű, vizuális „ha ez, akkor az” építő Technikai beállítás szabályok segítségével Legalkalmasabb Csapatok, akiknek egyetlen munkaterületre van szükségük az összes munkához Kizárólag a problémák nyomon követésére összpontosító fejlesztői csapatok

💡 Miért fontos ez:Mindkét eszköz segít a csapatoknak a projektek tervezésében és megvalósításában, de nagyon különböző módon. A Jira merev struktúrán alapul. A ClickUp kapcsolaton alapul, ahol minden feladat, dokumentum és beszélgetés egy zökkenőmentes munkafolyamatban él együtt.

Vessünk egy pillantást arra, hogy a ClickUp hogyan valósítja meg ezeket az előnyöket.

Mi az a ClickUp?

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás – egyetlen platform, amely egyesíti a projektmenedzsmentet, a dokumentációt, a célokat, a csevegést és a mesterséges intelligenciát.

A ClickUp rugalmas hierarchiával szervezi a munkát: Munkaterület > Tér > Mappa > Lista > Feladat/Alfeladat. Ez a struktúra lehetővé teszi, hogy tükrözze szervezetének valós csapatokat, projekteket és munkafolyamatokat, így könnyen skálázható egyetlen projekttől a vállalat egészére kiterjedő együttműködésig.

Kezdje el a ClickUp használatát Kezelje csapatát, feladatait és projektjeit a ClickUp-ban, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásban.

Úgy lett kialakítva, hogy minden méretű csapatnak segítsen a tervezésben, az együttműködésben és a munkák gyorsabb elvégzésében anélkül, hogy eszközök között kellene váltani.

Akár sprintjeit követi nyomon, marketingkampányokat irányít vagy műveleteket hajt végre, a ClickUp központosítja feladatait, dokumentumait és kommunikációját, így a csapatok összehangoltan és produktívan tudnak dolgozni.

Miért létezik a ClickUp?

A mai munka nem működik.

Időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük. A projektek, a dokumentáció és a kommunikáció egymástól független alkalmazásokra van szétosztva, ami csökkenti a termelékenységet.

Ahelyett, hogy öt különböző platform között ugrálnának a feladatok, dokumentumok és beszélgetések miatt, a csapatoknak egyetlen megbízható forrásra van szükségük. Itt jön be a ClickUp.

A ClickUp ezt a problémát egy olyan, munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással oldja meg, amely egy helyen egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásmegosztást és a csevegést – mindezt a világ legösszetettebb munkahelyi mesterséges intelligenciájának segítségével.

Ma már több mint 3 millió csapat használja a ClickUp-ot a munkafolyamatok racionalizálására, a tudás központosítására és az eredményeket hozó, értelmes munkára való összpontosításra.

Akár mérnök, marketinges, termékfejlesztő vagy üzemeltető, a ClickUp segít visszaszerezni az idejét, és visszatérni ahhoz, ami igazán fontos: hogy együtt kiváló munkát végezzenek.

📮 ClickUp Insight: A vezetők mindössze 10%-a használ készségmátrixot a feladatok kiosztásához, azonban 44%-uk állítja, hogy igyekszik a feladatokat az erősségekhez és célokhoz igazítani. A megfelelő eszközök nélkül a legtöbb vezető kénytelen ezeket a döntéseket az azonnali helyzet alapján meghozni, nem pedig adatok alapján. Pontosan itt van szükséged egy intelligens asszisztensre! A ClickUp Brain a korábbi munkák, a megjelölt készségek és akár a tanulási célok elemzésével ajánlhat feladatokat. Segítségével felfedezheted a rejtett erősségeket, és kiválaszthatod a feladatra legalkalmasabb személyt, nem csak a rendelkezésre állót. 💫 Valós eredmények: Az Atrato a ClickUp munkaterhelés-kezelésének köszönhetően 30%-kal gyorsabb termékfejlesztési ütemet és 20%-kal kevesebb túlórát regisztrált a fejlesztők körében.

A ClickUp funkciói

Íme néhány remek funkció, amelyet az ingyenes projektmenedzsment szoftver kínál:

1. funkció: Feladatkezelés

A ClickUp projektmenedzsment megoldása rugalmasságot biztosít bármilyen típusú csapattal való együttműködéshez, beleértve a gyorsan fejlődő startupokat, a távoli fejlesztőcsapatokat vagy a hibrid, többfunkciós marketingcsapatokat.

ClickUp feladatok

Hozzon létre ClickUp feladatokat részletes feladatleírásokkal, prioritási jelölésekkel és szűrővel, hogy koncentrált maradjon.

A ClickUp feladatok a feladatkezelési munkafolyamat középpontjában állnak. Ezek rugalmas munkamegállapodások, amelyek a csapatod méretének megfelelően skálázhatók.

Minden feladat hozzárendelhető egy vagy több személyhez, megadható a kezdési és a befejezési dátum, valamint részletes leírásokkal egészíthető ki, miközben az egyértelműség érdekében alfeladatokra is felbontható. Akár fájlokat is csatolhat, egyéni mezőket, prioritásokat, címkéket és szűrőket adhat hozzá, vagy dokumentumokat és linkeket ágyazhat be közvetlenül a feladatba, így a kontextus egy helyen marad.

Testreszabhatja munkaterületét a ClickApps segítségével – engedélyezze a moduláris funkciókat, mint például a Sprints, a Time Tracking és a ClickUp Automations. Emellett egyedi feladat típusokat is létrehozhat, hogy azok illeszkedjenek csapata egyedi munkafolyamataiba, függetlenül attól, hogy hibákat, tartalmakat vagy ügyfélkérések kezelésével foglalkozik.

ClickUp Docs

De ami megkülönbözteti a Jira-hoz hasonló eszközöktől, az az, hogy ezek az adatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

A ClickUp Docs a dokumentációt egy elszigetelt mellékcsatornából a munkafolyamat központi elemévé teszi. Ahelyett, hogy a PRD-t a Google Docs-ban tárolná, és remélné, hogy a fejlesztők valóban elolvassák, közvetlenül a munkaterületén belül megfogalmazhatja, megjelölheti a mérnököket visszajelzés céljából, beágyazhatja az élő sprint nézeteket, és minden követelményt közvetlenül a kapcsolódó feladatokhoz kapcsolhat.

Hozzon létre egy központi dokumentumtárat a ClickUp Docs-ban

Központi helyre van szüksége a stratégiai dokumentumok, termékismertetők, hibajelentések vagy felhasználói visszajelzések tárolásához? A ClickUp Docs dinamikus. Beágyazhat táblákat, naptárakat, határidővel ellátott ellenőrzőlistákat, és akár valós időben tükrözheti a projektfrissítéseket is.

A ClickUp segítségével részletes jogosultságok segítségével minden szinten – terek, mappák, listák és akár egyes dokumentumok – szabályozhatja a hozzáférést. Vendégeket hívhat meg, nyilvános linkeket oszthat meg, vagy érzékeny információkat korlátozhat bizonyos csapattagokra, így biztosítva, hogy a megfelelő emberek lássák a megfelelő munkát.

ClickUp Chat

Ha agilis vagy hibrid csapatokat irányít, a ClickUp Chat összeköti a tervezést és a végrehajtást. Ha valakinek tisztázni kell valamit, a csapata megbeszélheti azt a projekt munkaterületén.

A ClickUp Chat segítségével megbeszélheti a feladatokat és létrehozhat cselekvési elemeket a beszélgetésekből.

Egy fejlesztő jelzi a csevegésben, hogy valami akadályozza a munkát? Egy kattintással feladatként rögzítheti. Egy tervező linket küld egy Figma-frissítéshez? Az máris kapcsolódik a sprint backloghoz. A csevegések helyet kaphatnak a Spaces, Folders vagy Lists mappákban, amelyek csapatokhoz, termékcsaládokhoz vagy OKR-ekhez vannak rendelve.

A beépített hang- és videohívások (valamint az automatikusan generált összefoglalók és következő lépések) segítségével pedig nem maradnak ki a frissítések.

A ClickUp több száz népszerű eszközzel integrálható, többek között a Slackkel, a GitHubbal, a GitLabbal, a Google Drive-val, a Figmával és még sok mással. Ez azt jelenti, hogy csapata a tervezési fájlokat, kódtárolókat és felhőalapú dokumentumokat közvetlenül a feladatokhoz és projektekhez kapcsolhatja, így minden egy helyen marad.

2. funkció: Agilis projektmenedzsment

A ClickUp Agile projektmenedzsment szoftver egy egyszerűsített platformon egyesíti a tervezést, a végrehajtást és a nyomon követést.

Tegyük fel, hogy Ön egy termékvezető, aki egy új SaaS funkciókészletet szállít. Szüksége van a projektfüggőségek szigorú ellenőrzésére, a blokkoló tényezők valós idejű láthatóságára és naprakész jelentésekre anélkül, hogy öt különböző eszközből kellene adatokat gyűjtenie. Pontosan erre a célra készült a ClickUp.

Ráadásul a ClickUp Gantt-diagram nézetével valós időben, drag-and-drop módszerrel tekinthet át minden feladatot, mérföldkövet és szűk keresztmetszetet.

Tervezze meg a sprinteket, kövesse nyomon a mérföldköveket és módosítsa az ütemterveket a ClickUp Gantt-diagram nézetével

Például a frontend csapata új felhasználói felületet fejleszt, de a backend API még nem áll készen. A függőségek ezt egyértelművé teszik a sprint nézetben: a „Frontend fejlesztése” addig zárolva van, amíg az „API végpontok szállítása” be nem fejeződik. A függőségeket másolhatja, teljes feladatcsoportokat áthelyezhet, vagy másodpercek alatt módosíthatja az ütemtervet.

Testreszabhatja a nézetet a feladatok prioritását és előrehaladását jelző színekkel (zöld a befejezett, piros a sürgős feladatokhoz), és automatikus előrehaladási sávval követheti nyomon a sprint vagy a kiadás előrehaladását.

Miután a sprint elindult, az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy elmerüljön a táblázatokban vagy a egymástól független jelentésekben. A ClickUp Dashboards összesíti az összes projektmutatót egy helyen, teljesen testreszabható widgetekkel.

Kövesse nyomon a csapat sebességét, az akadályokat, a sprint előrehaladását és a KPI-ket a ClickUp Dashboards alkalmazásban

Hozzon létre egy Sprint Performance Dashboard (Sprint teljesítménytáblázat) elemet, amely egy pillanat alatt áttekintést nyújt a befejezett történetpontokról, a késedelmes feladatokról és az akadályokról, így világos képet adva a projekt előrehaladásáról. Vagy hozzon létre egy Stakeholder View (Érdekelt felek nézet) elemet, amely burndown diagramokat, időjelentéseket és a csapat kapacitását mutatja.

Az adatokat megbízott, sprint vagy prioritás szerint szűrheti, sőt külső eszközöket vagy valós idejű csevegést is beágyazhat. Akár a minőségbiztosítási állapotot, akár a vezetői szintű KPI-ket követi nyomon, a műszerfalak segítségével a megfelelő információkat a megfelelő emberekhez juttathatja el.

A ClickUp túllép a hagyományos projektmenedzsmenten, mivel mesterséges intelligenciát épít közvetlenül a munkafolyamatába.

Automatizálja munkafolyamatát

A ClickUp Automations segítségével „ha ez, akkor az” szabályokat állíthat be az ismétlődő feladatok kezelésére. Legyen szó prioritás alapján történő feladatkiosztásról, a feladatok táblák közötti áthelyezéséről a státuszváltozásnak megfelelően, vagy a csapat tagjainak értesítéséről akadályok felmerülése esetén, az Automations biztosítja, hogy a munka tovább haladjon, még akkor is, ha Ön nem figyel rá.

Csökkentse a kézi frissítések számát a ClickUp Automations segítségével

Például egy heti sprinteket futtató termékmenedzser beállíthat egy automatizálást, amely átruházza a lejárt feladatokat, frissíti a sprint állapotát, vagy új feladatot indít el, amikor egy felhasználói történet befejeződik.

AI segítség

A ClickUp Brain intelligens segítséget nyújt a munkaterület minden szegletében. Összefoglalja a hosszú projekt szálakat, automatikusan generálja a megbeszélések összefoglalóit, feladatleírásokat készít, vagy akár a munkaterület kontextusát felhasználva dokumentumokat hozhat létre a semmiből.

Mivel a ClickUp-ba van beépítve, az általa adott javaslatok szorosan kapcsolódnak a munkafolyamataihoz.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy sprintfrissítéseket és összefoglalókat adjon Önnek

Tegyük fel, hogy egy agilis csapatot vezet. Ahelyett, hogy heti állapotjelentéseket írna, megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy készítsen egy sprint összefoglalót a feladatok előrehaladása és a csapat frissítései alapján.

📌 Példa: Készítsen sprint összefoglalót a 12. sprintről. Tartalmazza a befejezett feladatokat, a még folyamatban lévő vagy blokkolt feladatokat, és emelje ki a fejlesztői és minőségbiztosítási csapatok legfontosabb frissítéseit.

🌈 Egyetlen hangjegyzetből a hibától a feladathoz Ahelyett, hogy öt lapon váltogatna, kérje meg a ClickUp Brain MAX -ot, hogy mutassa meg a legújabb hibajegyzeteket, a sprintet akadályozó tényezőket, és készítsen egy bekezdéses állapotjelentést, amelyet beilleszthet a standupba. Késésben van? Diktálja el a hibajelentéseket vagy az ütemterv frissítéseket a Talk to Text funkcióval. A ClickUp Brain MAX strukturált, kereshető elemekké alakítja a hangjegyzeteit, és még a feladatok felelőseit is javasolja. A ClickUp Brain MAX segítségével hangjegyzeteket sprintfrissítések és teendők formájában tárolhat. Gyors eredmények (kevesebb mint egy perc alatt): „Sprint 14 – gyors állapot” → befejezett vs. blokkolt feladatok, legfontosabb kockázatok, javasolt tulajdonosok.

Hibajelentés → automatikus kapcsolódó feladatok létrehozása a felelősökkel és a határidőkkel együtt.

Egy kattintással → alakítsa át az összefoglalót egy érdekelt félnek szóló e-mailbe, vagy tegye közzé a Csevegésben. Automatikus linkfrissítések és tulajdonosok kijelölése kontextusérzékeny említésekkel a Brain MAX-ban Eredmény: átláthatóbb standupok, gyorsabb triázs és kevesebb utánkövetés – így még ebéd előtt elküldheti a javítást. A kontextusa élőben marad. Frissítései azonnaliak. Folyamata megszakítás nélkül zajlik.

🎥 Láttad már, hogy a ClickUp mesterséges intelligenciája hogyan egyszerűsíti a munkafolyamat minden részét, de hogyan tudod ezt a hatékonyságot a mindennapi projektmenedzsmentben is kihasználni? 🎯

Ez a videó bemutatja azokat a bennfentes stratégiákat és figyelmen kívül hagyott trükköket, amelyekkel az AI-t csapata versenyelőnyévé teheti.

A vizuális brainstorming egyszerűen

A ClickUp Whiteboards egy együttműködési felület, amelyen valós időben térképezheti fel ötleteit, munkafolyamatait vagy termékstratégiáit. Az önálló whiteboard eszközöktől eltérően a Whiteboards közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz és a dokumentumokhoz, így bármelyik jegyzet, folyamatábra vagy diagram valódi feladattá alakítható.

A ClickUp Whiteboards segítségével a brainstormingot tettekre váltja

Útitervet tervez? Vázolhatja a fázisokat, hozzáadhat úszósávokat a különböző csapatokhoz, és mindent összekapcsolhat a sprint backlog valódi feladataival. Ezenkívül AI segítségével szöveget vizuális folyamatokká alakíthat, vagy azonnal sablonokat generálhat, így felgyorsíthatja a tervezést anélkül, hogy a kreativitás rovására menne.

A ClickUp Brain segítségével AI-alapú képeket is létrehozhat közvetlenül a táblájáról. Csak írja le egyszerű nyelven, mire van szüksége, és az eszköz az ötletét kiváló minőségű képpé alakítja, így időt takaríthat meg, és nem kell külső eszközökre váltania.

Vizualizálja ötleteit a ClickUp Brain in Whiteboards segítségével

Például, ha Ön egy új termékfunkciót bemutató projektmenedzser, akkor vizuális makettet készíthet, amelyet beilleszthet a javaslatába, anélkül, hogy meg kellene várnia a tervezést vagy a Figma programot.

4. funkció: Használatra kész sablonok

Nem szeretne a nulláról kezdeni? Használja a ClickUp sablonokat!

ClickUp agilis projektmenedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése Vezesse be a Kanban vagy a Scrum módszertanokat a ClickUp Agile projektmenedzsment sablonjával!

A ClickUp Agile Project Management Template egy átfogó, azonnal használható megoldás, amelynek célja, hogy segítse az agilis és többfunkciós csapatokat az agilis gyakorlatok bevezetésében.

A sablon különlegessége a Form-to-Backlog munkafolyamat. Az érdekelt felek új munkamegbízásokat nyújthatnak be a ClickUp űrlapon keresztül, amelyek automatikusan bekerülnek a backlogba. Ezenkívül a sablon teljesen strukturált munkaterülettel rendelkezik, Board és Sprint nézetekkel, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a feladatmegjelenítési formátumok között válthassanak.

ClickUp szoftverprojekt-sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp szoftverprojekt-sablont a szoftverprojektjeinek hatékony tervezéséhez és végrehajtásához.

Ezt követően a ClickUp szoftverprojekt-sablonja részletes megközelítést alkalmaz a prioritások, a feladatokhoz szükséges erőfeszítések és a verziók nyomon követése terén. Minden feladat prioritási jelöléssel, becsült erőfeszítési szinttel és egyértelműen jelölt verziójelzővel (pl. V1, V2, V3) van ellátva, így könnyen azonosíthatók a szűk keresztmetszetek és a kritikus frissítések.

A testreszabható nézetekkel, mint például a Software Gantt, Timeline és Workload, a sprinttervezési sablon biztosítja, hogy az érdekelt felek könnyedén nyomon követhessék az előrehaladást, az erőforrások kapacitását és a szállítási határidőket.

ClickUp hibajelentési és problémakövetési sablon

Ingyenes sablon letöltése Ösztönözze a funkciók közötti együttműködést a ClickUp hibajelentési és problémakezelési sablonjával

A ClickUp hibajelentési és problémakezelési sablon egy vizuális, munkafolyamat-vezérelt sablon, amely egyszerűsíti a csapatok hibajelentési, triázs, hibajavítási és kiadási folyamatait.

A csapatok minden fázist, például a problémák felismerését és a kiadást, logikus ellenőrzési pontokkal, például triage jegyekkel, hibajelentésekkel, kódfelülvizsgálatokkal és minőségbiztosítási tesztekkel terveznek meg. Ez a megközelítés segít csökkenteni a hibák kimaradásának kockázatát.

🧠 Érdekesség: 1947-ben Grace Hopper és csapata egy lepkét talált a Harvard Mark II számítógépében, amely meghibásodást okozott. A lepkét a naplóba ragasztották, és „az első tényleges hibaesetnek” nevezték el.

💡 Profi tipp: Megtekintheti ezeket a hibajelentési sablonokat is, amelyekkel gyorsabban rögzítheti, rangsorolhatja és megoldhatja a problémákat – függetlenül attól, hogy minőségbiztosítási hibákat rögzít vagy a felhasználók által jelentett hibákat követ nyomon.

A ClickUp árai

📮ClickUp Insight: A munkavállalók körülbelül 43%-a naponta 0-10 üzenetet küld . Ez ugyan a beszélgetések nagyobb koncentrációját és átgondoltságát sugallja, de egyben azt is jelezheti, hogy hiányzik a zökkenőmentes együttműködés, és a fontos megbeszélések máshol (például e-mailben) zajlanak. A felesleges platformváltások és kontextusváltások elkerülése érdekében szüksége van egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazásra, mint a ClickUp, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít Önnek hatékonyabban dolgozni.

Mi az a Jira?

via Atlassian

A Jira az Atlassian által fejlesztett projektmenedzsment eszköz, amely segít a csapatoknak a problémák nyomon követésében, a feladatok kezelésében és a munkafolyamatok automatizálásában.

Eredetileg hibák és problémák nyomon követésére tervezték, de mára egy agilis projektmenedzsment platformmá fejlődött, amelyet szoftverfejlesztők, IT-műveleti vezetők és DevOps-csapatok széles körben használnak. A Jira négy fő verzióban érhető el: Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management és Jira Align – mindegyik különböző igényekre készült.

A Jira funkciói

Vessünk egy pillantást a Jira projektmenedzsment néhány alapvető funkciójára:

1. funkció: Agilis táblák

Agilis táblák nagy csapatok számára

A Jira Scrum és Kanban táblái elengedhetetlen eszközök, mindkettő olyan kulcsfontosságú funkciókkal rendelkezik, amelyek tükrözik a valódi agilis gyakorlatokat. A Scrum táblák segítenek a csapatoknak a munkát sprintekre bontani, story pontokat rendelni és a sebességet nyomon követni. Vizualizálhatja, hogyan halad a munka a különböző szakaszokon, a backlog groomingtól a sprint review-ig.

A Kanban táblák viszont ideálisak a folyamatos szállításban dolgozó csapatok számára.

Világos, testreszabható oszlopokat biztosítanak, amelyek segítségével gyorsan azonosíthatja az akadályokat és a szűk keresztmetszeteket.

💡 Profi tipp: Ha sprinteket állít be vagy finomítja a munkafolyamatát, ezek a sprintciklus-kezelési tippek segítenek strukturálni és optimalizálni az egyes iterációkat a tervezéstől a megvalósításig.

2. funkció: Problémakezelés

Hibák és problémák nyomon követése a Jira-ban

A Jira-ban minden az „isszű” körül forog, de ne tévessze meg a név. Az isszű lehet feladat, hiba, történet, epika vagy akár egyéni típus is. Mindegyik tartalmaz prioritást, állapotot, típust, összetevőket, felelőst és kapcsolódó isszűket.

Fájlokat csatolhat, megjegyzéseket fűzhet, határidőket állíthat be, vagy az egyéni mezőket használva rögzítheti a csapat számára fontos adatokat. A felületet úgy tervezték, hogy támogassa a nyomonkövethetőséget, így megtekintheti egy probléma teljes történetét, beleértve a frissítéseket, a rögzített időt és a munkafolyamat-automatizálási eseményeket.

3. funkció: Portfólió- és erőforrás-kezelés

A Jira portfóliókezeléshez szükséges alapvető funkciói

Több tucat projektet kezelő vállalatok számára a Jira Advanced Roadmaps funkciói lehetővé teszik a csapat kapacitásának kezelését, a rendelkezésre állás alapján történő munkamegosztást és a több csapatra kiterjedő szállítási határidők vizualizálását.

Emellett előre jelezheti a munkaterhelést, kiegyensúlyozhatja az erőforrások felhasználását, és elkerülheti a túlterhelést, így megelőzve a kiégést. Különösen hasznos azoknak a projektmenedzsereknek és műveleti vezetőknek, akiknek több részleg vagy földrajzi helyszín között kell koordinálniuk.

Ráadásul a Jira integrációk több mint 3000 eszközzel kapcsolják össze Önt, többek között a GitHubbal, a GitLabbal, a Bitbucket-tel, a Confluence-szal, a Microsoft Teams-szel és még sok mással.

🔍 Tudta? A Google és a Microsofthoz hasonló technológiai óriások bug bounty programokat működtetnek, amelyekben etikus hackerek több ezer (akár több millió) dollárt kapnak a biztonsági réseket feltárásáért.

A Jira árai

Ingyenes

Standard: 8 USD/hó felhasználónként

Prémium: 14 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Jira és ClickUp: funkciók összehasonlítása

Vizsgáljuk meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz a két projektmenedzsment eszköz!

1. funkció: Projektmenedzsment rugalmasság

A ClickUp és a Jira mindkettő rendelkezik az elvárt alapvető funkciókkal, de a valódi különbség abban rejlik, hogy mennyire rugalmasak a különböző típusú projektek kezelésében. Nézzük meg közelebbről!

Jira

A Jira leginkább olyan szoftverprojektekhez alkalmas, amelyek merev munkafolyamatokkal rendelkeznek és nagy hangsúlyt fektetnek a problémák nyomon követésére. A csapatok pluginok és integrációk segítségével más felhasználási esetekhez is alkalmazhatják ezt a hibakövető szoftvert, de ez gyakran növeli a komplexitást vagy magasabb költségvetési megfontolásokhoz vezet.

ClickUp

A ClickUp egy rugalmasságra tervezett, mindent egyben tartalmazó megoldás.

Ugyanúgy alkalmas marketingcsapatok, termékcsapatok, ügynökségek és fejlesztők számára. Feladatkezelést, dokumentumokat, időkövetést, automatizálást, gondolattérképeket és célokat kínál egy helyen, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a munkaterületeket pontosan a saját folyamataikhoz igazítsák, legyenek azok technikai jellegűek vagy sem.

🏆 Győztes: ClickUp, mert projektmenedzsment eszközei minden méretű csapat számára testreszabottak.

2. funkció: Jelentések és irányítópultok

Ha testreszabható irányítópultokat és fejlett jelentéskészítési funkciókat keres, akkor első ránézésre a Jira és a ClickUp ígéretesnek tűnik. De valójában mennyire tudja ellenőrizni az adatait és az eredményeket?

Jira

A Jira erős, agilis központú jelentéskészítési funkciókat kínál, ami kiválóan alkalmas fejlesztők számára.

A sebessége, sprint burndownja, ellenőrző táblázata és kumulatív áramlási diagramjai jól megtervezettek és rendkívül informatívak. Az agilis mutatókon kívüli testreszabás azonban korlátozottnak tűnhet, hacsak nem használ plugineket vagy szkripteket.

ClickUp

A ClickUp vizuálisabb és testreszabhatóbb jelentéseket kínál a különböző projekttípusokhoz. Widgetek segítségével könnyedén létrehozhat irányítópultokat a KPI-k, a csapat munkaterhelése, az ütemtervek és a sprintek nyomon követéséhez. Hatékonyabban támogatja a több részlegre kiterjedő jelentéseket.

Mivel minden egy konvergált AI munkaterületen található, a ClickUp Dashboards valós idejű adatokat gyűjt a feladatokból, dokumentumokból és csevegési szálakból, így a vezetők valós idejű információkat kapnak a szétszórt eszközökből összeállított elavult jelentések helyett.

Mivel minden egy konvergált AI munkaterületen található, a ClickUp Dashboards valós idejű adatokat gyűjt a feladatokból, dokumentumokból és csevegési szálakból, így a vezetők valós idejű információkat kapnak a szétszórt eszközökből összeállított elavult jelentések helyett.

🏆 Győztes: Döntetlen! A Jira kiválóan alkalmas agilis specifikus diagramokhoz, míg a ClickUp a funkciók közötti és vizuális irányítópultok terén nyer.

3. funkció: Dokumentáció és együttműködés

A ClickUp és a Jira is fejlett funkciókkal rendelkezik, de a dokumentáció és az együttműködés terén nagyon eltérő módon támogatják a csapatok közötti kommunikációt és a tudásmegosztást.

Jira

A Jira nem rendelkezik natív dokumentációs eszközökkel, ezért a wikik és a jegyzetek tekintetében a Confluence-ra támaszkodik. Bár ez az integráció megbízható, a platformok közötti váltást igényel, ami kontextusváltást jelent a csapatok számára.

ClickUp

A ClickUp beépített dokumentumkezelővel, táblákkal, csevegővel és még e-mail funkcióval is rendelkezik. Ezzel a munkavégzés mellett a közreműködés és a tudásmegosztás is egy helyen történik. A csapatok brainstormingot tarthatnak, dokumentálhatják a specifikációkat és nyomon követhetik a beszélgetéseket anélkül, hogy elhagynák a platformot.

🏆 Győztes: ClickUp, mert képes összekapcsolni a dokumentumokat, a csevegést és a feladatokat.

🧠 Érdekesség: 2001-ben 17 szoftverfejlesztő találkozott egy utahi síközpontban, és megalkotta az Agile Manifesto-t, a modern szoftverprojekt-menedzsment egyik legbefolyásosabb dokumentumát.

ClickUp és Jira a Redditen

A Reddit segítségével megpróbáltuk megérteni, mit gondolnak a valódi felhasználók a ClickUp és a Jira közötti vitáról. Íme néhány komment, amelyek hatékonyan összefoglalják véleményüket.

Íme, mit mondott egy felhasználó a ClickUp rugalmasságáról és a Jira fejlesztői gyökereiről:

A ClickUp-nak nincs hiányzó funkciója lol. Ez messze a legrugalmasabb és leginkább testreszabható PMS a piacon. A Jira hatékony, de nem igazán alkalmas weboldal-fejlesztésre... Fejlesztőként (aki az évek során alelnökké vált) ez régen igaz volt. A Jira-t fejlesztők fejlesztőknek készítették, de 25 évvel később ez egy olyan szoftver, amely a fejlesztőket boldogtalanná teszi, és soha nem ajánlanám a használatát. Lassú és állandóan meghibásodik.

A ClickUp-nak nincs hiányzó funkciója lol. Ez messze a legrugalmasabb és leginkább testreszabható PMS a piacon. A Jira hatékony, de nem igazán alkalmas weboldal-fejlesztésre... Fejlesztőként (aki az évek során alelnökké vált) ez régen igaz volt. A Jira-t fejlesztők fejlesztőknek készítették, de 25 évvel később ez egy olyan szoftver, amely a fejlesztőket boldogtalanná teszi, és soha nem ajánlanám a használatát. Lassú és állandóan meghibásodik.

Egy másik Reddit-felhasználó megjegyezte, hogy a Jira csak szigorú feltételek mellett működik jól, ezért fontolóra veszik a Jira alternatíváit:

A JIRA akkor jó választás, ha a Scrum, a kanban és a Confluence felhőalapú verzióját használja, abszolút alapszintű változatban, munkafolyamat-szabályok és időjelentések nélkül, és minden csapat saját igényei szerint konfigurálhatja. A JIRA akkor nem jó választás, ha a vezetés sok komplex szabályt, központosított ellenőrzést és időjelentéseket vezet be...

A JIRA akkor jó választás, ha a Scrum, a kanban és a Confluence felhőalapú verzióját használja, abszolút alapszintű változatban, munkafolyamat-szabályok és időjelentések nélkül, és minden csapat saját igényei szerint konfigurálhatja. A JIRA akkor nem jó választás, ha a vezetés sok komplex szabályt, központosított ellenőrzést és időjelentéseket vezet be...

Egy másik felhasználó viszont a ClickUp-ot választotta új szerepköréhez:

Új projektmenedzseri pozíciót vállalok, amelyben lehetőségem lesz kiválasztani és bevezetni egy projektmenedzsment szoftvert. Ma kipróbáltam a ClickUp-ot, és úgy gondolom, hogy ezt szeretném használni.

Új projektmenedzseri pozíciót vállalok, amelyben lehetőségem lesz kiválasztani és bevezetni egy projektmenedzsment szoftvert. Ma kipróbáltam a ClickUp-ot, és úgy gondolom, hogy ezt szeretném használni.

🧠 Érdekesség: A JQL (Jira Query Language) egy hatékony módszer a problémák keresésére – hasonlóan az SQL-hez, de a jegyek esetében. Ha egyszer megtanulja, úgy fogja érezni magát, mint egy varázsló, amíg el nem felejti a zárójeleket.

Melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

A Jira tökéletesítette a régi agilis nyomonkövetési stratégiát. A ClickUp pedig egy újat ír – a mai csapatok tényleges munkamódszereinek megfelelően.

A ClickUp a munka minden elemét – feladatokat, dokumentumokat, csevegést, táblákat és mesterséges intelligenciát – egyetlen összekapcsolt platformon egyesíti. Olyan csapatok számára készült, amelyeknek átláthatóságra, nem pedig szilárd struktúrákra, rugalmasságra, nem pedig súrlódásokra van szükségük.

Az automatizálás, a kontextusfüggő mesterséges intelligencia és a mélyreható testreszabási lehetőségek révén a ClickUp alkalmazkodik a csapatod munkamódszereihez, ahelyett, hogy neked kellene alkalmazkodnod hozzá.

A munka jövője az egyesítő, nem pedig a megosztó eszközöké – és a ClickUp máris ott van. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅