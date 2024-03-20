10 Jira integráció a jobb funkcionalitás és termelékenység érdekében

A Jira egy hibakövető és projektmenedzsment eszköz, amelyet az Atlassian fejlesztett ki. Ez a jó értékeléseket kapott platform rugalmas eszközöket kínál a vállalatok számára a feladatok kezeléséhez, a hibák nyomon követéséhez, a problémák szinkronizálásához és a komplex munkafolyamatok egyszerűsítéséhez. Népszerű eszköz a fejlesztőcsapatok és a projektmenedzserek körében.
A jól megtervezett platform magában foglalja a szoftver más eszközökkel való integrálását a kiterjesztett funkcionalitás érdekében.
Ezek az integrációk megkönnyítik a szoftver életciklusának kezelését azáltal, hogy tovább javítják a munkafolyamatok optimalizálását. Ebben a Jira útmutatóban megbeszéljük, mire kell figyelnie egy ilyen integrációban. Ezután felsorolunk néhányat a legjobb Jira integrációs alkalmazások közül, amelyekkel a legtöbbet hozhatja ki a pénzéből.
Mit kell keresnie a Jira integrációkban?
Számos termék integrációs listájában szerepel a Jira támogatása, de ez a termék túl népszerű ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk. A sok lehetőség miatt azonban nehéz lehet kiválasztani, melyiket érdemes használni.
Íme néhány tényező, amelyet érdemes szem előtt tartani a Jira integrációk mérlegelésekor:
- Kompatibilitás a Jira Cloud és a Jira Server szolgáltatással: A Jira felhőalapú vagy saját szerveren futó változatban érhető el. A Jira Cloud mindig naprakész, de ha a Jira Server szolgáltatást használja, ellenőrizze, hogy az integráció kompatibilis-e az Ön verziójával.
- Továbbfejlesztett projektmenedzsment: Könnyű elragadtatni magunkat az összes rendelkezésre álló lehetőségtől. Ahhoz, hogy a lehető legnagyobb értéket kapja, győződjön meg arról, hogy az integráció pozitívan járul hozzá a projektmenedzsment folyamataidhoz.
- Egyszerűsített hibajelentés: A visszajelzések sokféle forrásból érkezhetnek. Keressen olyan funkciókat, amelyek segítenek a Jira-hibák hatékony létrehozásában és a Jira-hibalevelek hatékony kezelésében.
- Adatintegráció: Az adatok a modern vállalkozások életelemei. Keressen olyan integrációkat, amelyek összekapcsolhatók adatfeldolgozó eszközökkel vagy a Microsoft Excel programmal az adatok elemzése és jelentések készítése céljából.
- Felhasználói élmény: A Jira felhasználói élményét egyszerűnek és intuitívnak tervezték, de nem minden integráció osztja ezt a filozófiát. Keressen olyan eszközöket, amelyek javítják a munkafolyamatokat anélkül, hogy rontanák a felhasználói élményt.
- Támogatás a csapatok közötti együttműködéshez: A Jira-t fejlesztői csapatok, értékesítési csapatok és sok más üzleti egység használja. Az Ön által használt eszközöknek lehetővé kell tenniük a hozzáadott funkciók egyszerű együttműködését.
- Rugalmasság és testreszabás: Minden vállalkozásnak más üzleti folyamatai és projektigényei vannak. Az integrációknak elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy az Ön által igényelt konkrét munkafolyamatok keretein belül működjenek.
Fejlesztői csapata a Jira REST API segítségével összekapcsolhatja szoftverét a hibajelentő rendszerrel, így egyedi integrációkat hozhat létre.
A 10 legjobb Jira integráció
Számos eszköz integrálható a Jira szoftverrel. Akár Jira-problémákat hoznak létre, új funkciókat adnak hozzá, vagy javítják a fejlesztők és más csapatok életét, ezek az eszközök egyszerűsíthetik a DevOps-csapat munkamódszerét. Az alábbiakban bemutatunk néhányat a legjobb Jira-integrációk közül, amelyek az Atlassian piactéren és máshol is elérhetők.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform. Az eszköz minden olyan funkciót biztosít, amelyre egy vállalkozásnak szüksége van a napi feladatok elvégzéséhez. A ClickUp Jira integrációja ezeket a kiegészítő termelékenységi eszközöket hozza el a Jira-ba.
A szoftver egyik figyelemre méltó új funkciója a ClickUp Universal Search. Ez a funkció megkönnyíti a keresést az összes csatlakoztatott alkalmazásban és fájlban, így még egyszerűbbé téve az egységes információforrás biztosítását.
Lehet, hogy a ClickUp kiterjedt funkciókészlete korlátozza a Jira-hoz hasonló kiegészítő eszközök iránti igényt, így nem csak integrációs szempontból jó választás, hanem a Jira kiváló alternatívája is. Az Agile projektmenedzsment sablon és más folyamatfejlesztési sablonok segíthetnek ennek elérésében.
A ClickUp legjobb funkciói
- Az univerzális keresés egyszerűsíti a kapcsolódó alkalmazások és fájlok közötti keresést.
- Átfogó projektmenedzsment eszközök a Jira projektek kezeléséhez
- Zökkenőmentesen integrálódik a Jira-val és szinkronizálja a Jira-problémákat a munkafolyamatok javítása érdekében.
- A kiterjesztett keresési funkció segít a kedvenc alkalmazások gyors megtalálásában és használatában.
- Az all-in-one platform csökkenti más rendszerek és eszközök iránti igényt.
- Az integráció rugalmassága könnyen alkalmazkodik a különböző csapatok igényeihez és munkafolyamataikhoz.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók a nézetek testreszabásával kapcsolatos nehézségekről számolnak be.
- A mobilalkalmazás funkciói elmaradhatnak a desktop verzióétól.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagként.
ClickUp értékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Microsoft 365
A Microsoft hosszú ideje tartó dominanciája az irodai szoftverek terén folytatódik a felhőalapú Microsoft 365 megoldással. Ezt az irodai szoftvercsomagot szinte minden nagyobb vállalat használja.
A Jira-val való integrációja javítja a Jira projektélményt, mivel lehetővé teszi a problémák közös megoldását olyan ismerős eszközökkel, mint a Microsoft Excel, a Microsoft Teams és mások.
A Microsoft 365 legjobb funkciói
- A Microsoft Teams integrációja lehetővé teszi a csapatok és a csapattagok közötti együttműködést.
- Az Excel-export és -import egyszerűsíti az adatok kezelését és elemzését a Jira-problémákkal.
- A felhasználók a Microsoft Outlook integrációjának köszönhetően közvetlenül az e-mailből kezelhetik a Jira feladatokat.
- A OneDrive és a SharePoint lehetővé teszi a Jira projektdokumentumok egyszerű elérését és tárolását.
- A PowerPoint integráció megkönnyítheti a projektállapotok és jelentések bemutatását.
- Javítja az általános projektmenedzsmentet és az információáramlást.
A Microsoft 365 korlátai
- Egyes funkciók optimális Jira integrációhoz további beállításokat igényelhetnek.
- A Microsoft ökoszisztémával nem ismerős felhasználók számára ez túl nagy kihívás lehet.
- Esetenkénti problémák a Jira-adatokkal való szinkronizálás során komplex munkafolyamatok esetén
A Microsoft 365 árai
- Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként
- Üzleti standard: 15,00 USD/hó felhasználónként
- Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként
Microsoft 365 értékelések
- G2: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 13 000 értékelés)
3. Jenkins integráció a Jira számára
A folyamatos integráció és szállítás jelenleg nagy szerepet játszik a szoftverfejlesztésben. A Jenkins az egyik legnépszerűbb eszköz a szoftverépítési folyamat automatizálásához. Ezért a Jenkins természetes választás a szoftverfejlesztő csapatok számára a Jira-val való integrációhoz. A DevOps csapatok a hibák nyomon követését automatizált építésekkel kombinálhatják a munkafolyamatok javítása érdekében.
A Jenkins integráció a Jira legjobb funkciói
- Az automatizált build trigger-ek összekapcsolják a Jira-problémákat a Jenkins build-ekkel.
- Lehetővé teszi a Jira felhasználók számára, hogy a Jira problémakezelő oldalon közvetlenül megtekintsék a build állapotokat.
- A testreszabható szinkronizálási szabályok rugalmasságot biztosítanak a Jira és a Jenkins integrációjában.
- Az egyszerű beállítás leegyszerűsíti a Jira és a Jenkins integrációjának folyamatát.
- Segít a fejlesztőcsapatnak és a többi csapattagnak naprakész információkkal rendelkezni
- Biztosítja a Jira-problémákból a telepítésig történő változások nyomon követését.
Jenkins integráció a Jira korlátaihoz
- A beállításhoz és használathoz Jenkins ismeretek szükségesek.
- Az integráció optimalizálásához további Jira-konfigurációra lehet szükség.
Jenkins integráció Jira árak
- Ingyenes és nyílt forráskódú
Jenkins integráció Jira-hoz – vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)
4. Power BI csatlakozó
A sikeres szervezetek tudják, hogyan lehet kihasználni az üzleti intelligencia előnyeit. Az olyan szoftverek, mint a Power BI, megkönnyítik az adatok gyűjtését és értelmezését. Azonban adatforrásokhoz való csatlakozás nélkül a Power BI hatástalan. A Jira integráció a Power BI adatvizualizációs és elemzési funkcióit hozza el a Jira adatokhoz, így fejlett betekintést biztosítva a projektmenedzserek és a csapatok számára.
A Power BI Connector legjobb funkciói
- Fejlett adatvizualizációs eszközöket kínál, például pivot táblázatokat és grafikonokat.
- A Microsoft Excel integrációja egyszerűsíti az adatok kezelését a Jira-ból az Excel-be.
- A testreszabható jelentések lehetővé teszik a Jira projektekhez igazított jelentések készítését.
- A valós idejű adatszinkronizálás biztosítja, hogy a Jira-ból származó információk mindig naprakészek legyenek.
- A felhasználóbarát felület még a nem technikai háttérrel rendelkező csapat tagok számára is elérhető.
- Az adatbiztonsági funkciók gondoskodnak az érzékeny projektadatok biztonságáról.
A Power BI Connector korlátai
- A Power BI-t először használó felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet.
- Néha a nagy Jira adatkészletekkel történő adatszinkronizálás lassú.
- A maximális előnyök kihasználásához széleskörű Power BI ismeretekre van szükség.
Power BI Connector árak
- Ingyenes
- Pro: 10 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 20 USD/hó felhasználónként
Power BI Connector értékelések
- G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)
5. Miro for Jira Cloud
A Miro egy vizuális együttműködési eszköz. A Jira Cloud integrációja révén ez az egyedülálló környezet a Jira felhasználók számára is elérhetővé válik.
Ez az egyszerű és rendkívül vizuális együttműködési környezet tökéletesen illeszkedik a Jira projektek kreatív és tervezési szakaszaihoz. Azok a csapatok, amelyek nagyban támaszkodnak a vizuális brainstormingra és az agilis módszertanokra, a legtöbbet hozhatják ki ebből a Jira integrációból.
A Miro for Jira Cloud legjobb funkciói
- A vizuális együttműködési eszközök javítják a brainstormingot és a Jira projektek tervezését.
- Zökkenőmentesen szinkronizálódik a Jira Clouddal, és valós idejű frissítéseket biztosít.
- Az interaktív táblák lehetővé teszik a csapat tagjai közötti kreatív megbeszéléseket.
- A nagy sablonkönyvtár előre elkészített sablonokat kínál a legkülönbözőbb projektigényekhez.
- A drag-and-drop felület egyszerűsíti a Jira-problémák és tervek létrehozásának folyamatát.
- A valós idejű együttműködési funkciók lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egyszerre dolgozzanak együtt.
Miro for Jira Cloud korlátozások
- Egyes felhasználók kezdetben túlterhelőnek találhatják a felületet.
- Az optimális teljesítményhez jó internetkapcsolat szükséges.
Miro for Jira Cloud árak
- Ingyenes
- Starter: 8 USD/hó
- Üzleti: 16 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Miro for Jira Cloud értékelések
- G2: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)
6. Infracost
Az Infracost egy FinOps megoldás, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy maximalizálják a különböző felhőszolgáltatásaikból származó ROI-t. A Jira integráció használatával az Infracost felhasználói a költségkezelésre összpontosíthatnak a Jira projektekben. A DevOps csapatok és a nagyméretű felhőalapú műveleteket kezelő vállalatok számára ez a kapcsolat jelentős pénzmegtakarítást jelent, és nagyobb átláthatóságot biztosít a felhőalapú költségek terén.
Az Infracost legjobb funkciói
- Részletes költségelőrejelzéseket nyújt a felhőalapú infrastruktúrához
- Zökkenőmentesen kapcsolódik a Jira-hoz a költségkövetési folyamatokhoz.
- Segít a csapatoknak a testreszabható költségvetési riasztásokkal a költségvetési korlátok betartásában.
- A költségoptimalizálási ajánlások javaslatokat tartalmaznak a kiadások csökkentésére.
- A felhasználóbarát jelentések megkönnyítik a költségek áttekintését.
- Több felhőszolgáltató támogatása révén üzleti részlegek között is hasznosítható.
Infracost korlátozások
- A eszköz teljes körű kihasználásához speciális felhőalapú infrastruktúra ismeretekre van szükség.
- A nem technikai felhasználók számára bonyolult lehet a beállítása.
Infracost árak
- Ingyenes
- Felhő: 50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Infracost értékelések
- G2: 5/5 (1 értékelés)
7. Freshworks
Ez az ügyfélszolgálati eszközökből álló csomag a különböző igényeket kielégítő széles termékválasztékának köszönhetően népszerű a vállalkozások körében. Az egyik legnépszerűbb Jira integrációként a Freshworks csomag jól működik a Jira-val, fejlett ügyfélszolgálati és projektmenedzsment funkciókat kínálva. A Jira mind a Freshdesk, mind a Freshservice-szel kombinálható – a Freshworks két zászlóshajó projektjével.
A Freshworks legjobb funkciói
- Egyszerűsíti az ügyfélkérdések kezelését a Jira-n belül
- Az automatizálási funkciók időt takarítanak meg és növelik a hatékonyságot.
- A többcsatornás támogatás egységes képet nyújt az ügyfelekkel való interakciókról.
- A valós idejű együttműködési funkciók lehetővé teszik a csapat tagjai számára, hogy együtt dolgozzanak az ügyfelek problémáin.
- A robusztus jelentések és elemzések betekintést nyújtanak az ügyfélszolgálat teljesítményébe.
- A felhasználóbarát felület minden csapattag számára könnyen kezelhető.
A Freshworks korlátai
- Az integráció bonyolult lehet, és megfelelő beállítása időbe telhet.
- Egyes funkciók kisebb csapatok vagy projektek számára túlzottnak bizonyulhatnak.
- A testreszabási lehetőségek egyes területeken korlátozottak lehetnek.
Freshworks ITSM árak
- Növekedés: 29 USD/hó felhasználónként
- Pro: 69 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 109 USD/hó felhasználónként
Freshworks értékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 7000 értékelés)
- Capterra: 5/5 (1 értékelés)
8. Applitools
Az automatizált tesztelés jelentős időmegtakarítást jelent a fejlesztőcsapatok számára, és csökkenti a végfelhasználókhoz eljutó hibák számát. Az Applitools egy innovatív, mesterséges intelligenciával működő vizuális tesztelési platform, amely még hatékonyabbá teszi ezt a folyamatot. A Jira-val való integrációja megkönnyíti az automatizált tesztelés során feltárt problémák nyomon követését, így ideális kombinációt alkotva a minőségbiztosítás javításához.
Az Applitools legjobb funkciói
- Fejlett, AI-alapú eszközöket kínál a felhasználói felület teszteléséhez.
- Egyszerűsíti a hibák jelentését és nyomon követését a Jira-n belül
- A böngészők és eszközök közötti tesztelés biztosítja a kompatibilitást a különböző platformokon.
- Az automatizált képernyőkép-összehasonlítás azonosítja a vizuális regressziókat.
- A könnyen használható felület egyszerűsíti a komplex tesztelési folyamatokat a csapat tagjai számára.
- Kiterjedt integrációs készletének köszönhetően jól működik más fejlesztési és tesztelési eszközökkel együtt.
Az Applitools korlátai
- Lehet, hogy több, mint amennyi minimális UI-komponensekkel rendelkező projektekhez szükséges.
- Az integráció beállítása bonyolult lehet azok számára, akik még nem ismerik az automatizált vizuális tesztelést.
Applitools árak
- Egyedi árazás
Applitools vélemények
- G2: 4,4/5 (47 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (30 értékelés)
9. Rapid7
A Rapid7 a biztonsági és megfelelőségi szoftverek vezető szállítója. A Jira integrációja a sebezhetőségek kezelésére és az incidensek észlelésére összpontosít.
A szoftverfejlesztés során elkerülhetetlenül felmerülnek biztonsági problémák. A Rapid7 és a Jira integrációja segít megszüntetni azokat a réseket, amelyeken keresztül ezek a problémák egyébként átcsúszhatnának.
A Rapid7 legjobb funkciói
- A projektek biztonsági réseinek azonosítása és kezelése
- Javítja a biztonsági nyomon követést a Jira-problémákban
- Eszközöket kínál a biztonsági incidensekre való gyors reagáláshoz.
- Az automatizált riasztások értesítik a csapatokat a potenciális biztonsági fenyegetésekről.
- A testreszabható jelentések alkalmazkodnak az egyes projektek speciális igényeihez.
- A felhasználóbarát felületet mind a technikai, mind a nem technikai csapat tagjai használhatják.
A Rapid7 korlátai
- A beállítás és a Jira-val való teljes integráció bonyolult lehet.
- Egyes funkciók túl fejlettek lehetnek kisebb vagy kevésbé biztonságorientált csapatok számára.
Rapid7 árak
- Insight VM: 1,94 USD/hó eszközönként
- Insight DR: 5,89 USD/hó eszközönként
- Insight AppSec: 175 USD/hó alkalmazásonként
- Insight CloudSec: 5775 USD/hó
Rapid7 értékelések
- G2: 4,0/5 (10 értékelés)
10. Forecast. app
A Forecast. app egy robusztus projektmenedzsment eszköz, amely szorosan integrálódik a Jira-val, és fejlett erőforrás- és projekttervezési funkciókat kínál a robusztus üzleti folyamatok fejlesztéséhez. Ez tökéletes megoldás lehet azoknak a csapatoknak, akik a Jira által kínáltakon túlmutató, átfogó projektmenedzsment megoldásokat keresnek, de továbbra is szükségük van a Jira által kínált hibakövetési és egyéb fejlesztési eszközökre.
A Forecast. app legjobb funkciói
- Eszközöket biztosít a részletes projektütemezéshez és az erőforrások elosztásához.
- Fejleszti a Jira projektmenedzsment képességeit
- Mesterséges intelligenciával támogatott prediktív betekintést nyújt a projekt ütemtervébe és erőforrásaiba.
- Lehetővé teszi a Jira-problémákra és projektekre fordított idő pontos nyomon követését.
- Segít a csapat munkaterhelésének és kapacitásának hatékony kezelésében.
- Könnyen használható minden csapattag számára
Előrejelzés. Az alkalmazás korlátai
- A fejlett funkciók elsajátítása meredek tanulási görbét jelenthet.
- Az árak kisebb csapatok számára kissé magasabbak lehetnek.
- Egyes funkciók optimális használatához a Jira-val további konfigurációra lehet szükség.
Forecast. app árak
- Pro: 59 USD/hó felhasználónként
- Plusz: 69 USD/hó felhasználónként
Forecast. app értékelések
- G2: 4,2/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (25 értékelés)
Legyen produktívabb a ClickUp segítségével
Ha új projektkövető alkalmazásokat keres a termelékenység javítása érdekében, a ClickUp a természetes választás. A Jira-hoz hasonlóan a ClickUp-ban is létrehozhat problémákat, és könnyedén nyomon követheti azok megoldásának előrehaladását. Sok csapat rájött, hogy a ClickUp által biztosított rugalmasság pontosan az, amire vállalkozásuknak szüksége van. Mostantól a kiváló szoftverek létrehozására koncentrálhat, és kevesebbet kell aggódnia a projektmenedzsment bonyolultságai miatt.
