10 Jira integráció a jobb funkcionalitás és termelékenység érdekében

A Jira egy hibakövető és projektmenedzsment eszköz, amelyet az Atlassian fejlesztett ki. Ez a jó értékeléseket kapott platform rugalmas eszközöket kínál a vállalatok számára a feladatok kezeléséhez, a hibák nyomon követéséhez, a problémák szinkronizálásához és a komplex munkafolyamatok egyszerűsítéséhez. Népszerű eszköz a fejlesztőcsapatok és a projektmenedzserek körében.

A jól megtervezett platform magában foglalja a szoftver más eszközökkel való integrálását a kiterjesztett funkcionalitás érdekében.

Ezek az integrációk megkönnyítik a szoftver életciklusának kezelését azáltal, hogy tovább javítják a munkafolyamatok optimalizálását. Ebben a Jira útmutatóban megbeszéljük, mire kell figyelnie egy ilyen integrációban. Ezután felsorolunk néhányat a legjobb Jira integrációs alkalmazások közül, amelyekkel a legtöbbet hozhatja ki a pénzéből.

Mit kell keresnie a Jira integrációkban?

Számos termék integrációs listájában szerepel a Jira támogatása, de ez a termék túl népszerű ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk. A sok lehetőség miatt azonban nehéz lehet kiválasztani, melyiket érdemes használni.

Íme néhány tényező, amelyet érdemes szem előtt tartani a Jira integrációk mérlegelésekor:

Kompatibilitás a Jira Cloud és a Jira Server szolgáltatással: A Jira felhőalapú vagy saját szerveren futó változatban érhető el. A Jira Cloud mindig naprakész, de ha a Jira Server szolgáltatást használja, ellenőrizze, hogy az integráció kompatibilis-e az Ön verziójával.

Továbbfejlesztett projektmenedzsment: Könnyű elragadtatni magunkat az összes rendelkezésre álló lehetőségtől. Ahhoz, hogy a lehető legnagyobb értéket kapja, győződjön meg arról, hogy az integráció pozitívan járul hozzá a projektmenedzsment folyamataidhoz.

Egyszerűsített hibajelentés: A visszajelzések sokféle forrásból érkezhetnek. Keressen olyan funkciókat, amelyek segítenek a Jira-hibák hatékony létrehozásában és a Jira-hibalevelek hatékony kezelésében.

Adatintegráció: Az adatok a modern vállalkozások életelemei. Keressen olyan integrációkat, amelyek összekapcsolhatók adatfeldolgozó eszközökkel vagy a Microsoft Excel programmal az adatok elemzése és jelentések készítése céljából.

Felhasználói élmény: A Jira felhasználói élményét egyszerűnek és intuitívnak tervezték, de nem minden integráció osztja ezt a filozófiát. Keressen olyan eszközöket, amelyek javítják a munkafolyamatokat anélkül, hogy rontanák a felhasználói élményt.

Támogatás a csapatok közötti együttműködéshez: A Jira-t fejlesztői csapatok, értékesítési csapatok és sok más üzleti egység használja. Az Ön által használt eszközöknek lehetővé kell tenniük a hozzáadott funkciók egyszerű együttműködését.

Rugalmasság és testreszabás: Minden vállalkozásnak más üzleti folyamatai és projektigényei vannak. Az integrációknak elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy az Ön által igényelt konkrét munkafolyamatok keretein belül működjenek.

Fejlesztői csapata a Jira REST API segítségével összekapcsolhatja szoftverét a hibajelentő rendszerrel, így egyedi integrációkat hozhat létre.

A 10 legjobb Jira integráció

Számos eszköz integrálható a Jira szoftverrel. Akár Jira-problémákat hoznak létre, új funkciókat adnak hozzá, vagy javítják a fejlesztők és más csapatok életét, ezek az eszközök egyszerűsíthetik a DevOps-csapat munkamódszerét. Az alábbiakban bemutatunk néhányat a legjobb Jira-integrációk közül, amelyek az Atlassian piactéren és máshol is elérhetők.

Tervezzen több projektet, kezelje a függőségeket, és rangsorolja az összes feladatot az egyéni projekt ütemtervében a ClickUp Timeline nézetével.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform. Az eszköz minden olyan funkciót biztosít, amelyre egy vállalkozásnak szüksége van a napi feladatok elvégzéséhez. A ClickUp Jira integrációja ezeket a kiegészítő termelékenységi eszközöket hozza el a Jira-ba.

A szoftver egyik figyelemre méltó új funkciója a ClickUp Universal Search. Ez a funkció megkönnyíti a keresést az összes csatlakoztatott alkalmazásban és fájlban, így még egyszerűbbé téve az egységes információforrás biztosítását.

Lehet, hogy a ClickUp kiterjedt funkciókészlete korlátozza a Jira-hoz hasonló kiegészítő eszközök iránti igényt, így nem csak integrációs szempontból jó választás, hanem a Jira kiváló alternatívája is. Az Agile projektmenedzsment sablon és más folyamatfejlesztési sablonok segíthetnek ennek elérésében.

A ClickUp legjobb funkciói

Az univerzális keresés egyszerűsíti a kapcsolódó alkalmazások és fájlok közötti keresést.

Átfogó projektmenedzsment eszközök a Jira projektek kezeléséhez

Zökkenőmentesen integrálódik a Jira-val és szinkronizálja a Jira-problémákat a munkafolyamatok javítása érdekében.

A kiterjesztett keresési funkció segít a kedvenc alkalmazások gyors megtalálásában és használatában.

Az all-in-one platform csökkenti más rendszerek és eszközök iránti igényt.

Az integráció rugalmassága könnyen alkalmazkodik a különböző csapatok igényeihez és munkafolyamataikhoz.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a nézetek testreszabásával kapcsolatos nehézségekről számolnak be.

A mobilalkalmazás funkciói elmaradhatnak a desktop verzióétól.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagként.

ClickUp értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Microsoft 365

A Microsofton keresztül

A Microsoft hosszú ideje tartó dominanciája az irodai szoftverek terén folytatódik a felhőalapú Microsoft 365 megoldással. Ezt az irodai szoftvercsomagot szinte minden nagyobb vállalat használja.

A Jira-val való integrációja javítja a Jira projektélményt, mivel lehetővé teszi a problémák közös megoldását olyan ismerős eszközökkel, mint a Microsoft Excel, a Microsoft Teams és mások.

A Microsoft 365 legjobb funkciói

A Microsoft Teams integrációja lehetővé teszi a csapatok és a csapattagok közötti együttműködést.

Az Excel-export és -import egyszerűsíti az adatok kezelését és elemzését a Jira-problémákkal.

A felhasználók a Microsoft Outlook integrációjának köszönhetően közvetlenül az e-mailből kezelhetik a Jira feladatokat.

A OneDrive és a SharePoint lehetővé teszi a Jira projektdokumentumok egyszerű elérését és tárolását.

A PowerPoint integráció megkönnyítheti a projektállapotok és jelentések bemutatását.

Javítja az általános projektmenedzsmentet és az információáramlást.

A Microsoft 365 korlátai

Egyes funkciók optimális Jira integrációhoz további beállításokat igényelhetnek.

A Microsoft ökoszisztémával nem ismerős felhasználók számára ez túl nagy kihívás lehet.

Esetenkénti problémák a Jira-adatokkal való szinkronizálás során komplex munkafolyamatok esetén

A Microsoft 365 árai

Business Basic: 7,20 USD/hó felhasználónként

Üzleti standard: 15,00 USD/hó felhasználónként

Business Premium: 26,40 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 értékelések

G2: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 13 000 értékelés)

3. Jenkins integráció a Jira számára

Jenkins segítségével

A folyamatos integráció és szállítás jelenleg nagy szerepet játszik a szoftverfejlesztésben. A Jenkins az egyik legnépszerűbb eszköz a szoftverépítési folyamat automatizálásához. Ezért a Jenkins természetes választás a szoftverfejlesztő csapatok számára a Jira-val való integrációhoz. A DevOps csapatok a hibák nyomon követését automatizált építésekkel kombinálhatják a munkafolyamatok javítása érdekében.

A Jenkins integráció a Jira legjobb funkciói

Az automatizált build trigger-ek összekapcsolják a Jira-problémákat a Jenkins build-ekkel.

Lehetővé teszi a Jira felhasználók számára, hogy a Jira problémakezelő oldalon közvetlenül megtekintsék a build állapotokat.

A testreszabható szinkronizálási szabályok rugalmasságot biztosítanak a Jira és a Jenkins integrációjában.

Az egyszerű beállítás leegyszerűsíti a Jira és a Jenkins integrációjának folyamatát.

Segít a fejlesztőcsapatnak és a többi csapattagnak naprakész információkkal rendelkezni

Biztosítja a Jira-problémákból a telepítésig történő változások nyomon követését.

Jenkins integráció a Jira korlátaihoz

A beállításhoz és használathoz Jenkins ismeretek szükségesek.

Az integráció optimalizálásához további Jira-konfigurációra lehet szükség.

Jenkins integráció Jira árak

Ingyenes és nyílt forráskódú

Jenkins integráció Jira-hoz – vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

4. Power BI csatlakozó

Az Atlassianon keresztül

A sikeres szervezetek tudják, hogyan lehet kihasználni az üzleti intelligencia előnyeit. Az olyan szoftverek, mint a Power BI, megkönnyítik az adatok gyűjtését és értelmezését. Azonban adatforrásokhoz való csatlakozás nélkül a Power BI hatástalan. A Jira integráció a Power BI adatvizualizációs és elemzési funkcióit hozza el a Jira adatokhoz, így fejlett betekintést biztosítva a projektmenedzserek és a csapatok számára.

A Power BI Connector legjobb funkciói

Fejlett adatvizualizációs eszközöket kínál, például pivot táblázatokat és grafikonokat.

A Microsoft Excel integrációja egyszerűsíti az adatok kezelését a Jira-ból az Excel-be.

A testreszabható jelentések lehetővé teszik a Jira projektekhez igazított jelentések készítését.

A valós idejű adatszinkronizálás biztosítja, hogy a Jira-ból származó információk mindig naprakészek legyenek.

A felhasználóbarát felület még a nem technikai háttérrel rendelkező csapat tagok számára is elérhető.

Az adatbiztonsági funkciók gondoskodnak az érzékeny projektadatok biztonságáról.

A Power BI Connector korlátai

A Power BI-t először használó felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet.

Néha a nagy Jira adatkészletekkel történő adatszinkronizálás lassú.

A maximális előnyök kihasználásához széleskörű Power BI ismeretekre van szükség.

Power BI Connector árak

Ingyenes

Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Power BI Connector értékelések

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

5. Miro for Jira Cloud

Az Atlassianon keresztül

A Miro egy vizuális együttműködési eszköz. A Jira Cloud integrációja révén ez az egyedülálló környezet a Jira felhasználók számára is elérhetővé válik.

Ez az egyszerű és rendkívül vizuális együttműködési környezet tökéletesen illeszkedik a Jira projektek kreatív és tervezési szakaszaihoz. Azok a csapatok, amelyek nagyban támaszkodnak a vizuális brainstormingra és az agilis módszertanokra, a legtöbbet hozhatják ki ebből a Jira integrációból.

A Miro for Jira Cloud legjobb funkciói

A vizuális együttműködési eszközök javítják a brainstormingot és a Jira projektek tervezését.

Zökkenőmentesen szinkronizálódik a Jira Clouddal, és valós idejű frissítéseket biztosít.

Az interaktív táblák lehetővé teszik a csapat tagjai közötti kreatív megbeszéléseket.

A nagy sablonkönyvtár előre elkészített sablonokat kínál a legkülönbözőbb projektigényekhez.

A drag-and-drop felület egyszerűsíti a Jira-problémák és tervek létrehozásának folyamatát.

A valós idejű együttműködési funkciók lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egyszerre dolgozzanak együtt.

Miro for Jira Cloud korlátozások

Egyes felhasználók kezdetben túlterhelőnek találhatják a felületet.

Az optimális teljesítményhez jó internetkapcsolat szükséges.

Miro for Jira Cloud árak

Ingyenes

Starter: 8 USD/hó

Üzleti: 16 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Miro for Jira Cloud értékelések

G2: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)

6. Infracost

Az Infracost segítségével

Az Infracost egy FinOps megoldás, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy maximalizálják a különböző felhőszolgáltatásaikból származó ROI-t. A Jira integráció használatával az Infracost felhasználói a költségkezelésre összpontosíthatnak a Jira projektekben. A DevOps csapatok és a nagyméretű felhőalapú műveleteket kezelő vállalatok számára ez a kapcsolat jelentős pénzmegtakarítást jelent, és nagyobb átláthatóságot biztosít a felhőalapú költségek terén.

Az Infracost legjobb funkciói

Részletes költségelőrejelzéseket nyújt a felhőalapú infrastruktúrához

Zökkenőmentesen kapcsolódik a Jira-hoz a költségkövetési folyamatokhoz.

Segít a csapatoknak a testreszabható költségvetési riasztásokkal a költségvetési korlátok betartásában.

A költségoptimalizálási ajánlások javaslatokat tartalmaznak a kiadások csökkentésére.

A felhasználóbarát jelentések megkönnyítik a költségek áttekintését.

Több felhőszolgáltató támogatása révén üzleti részlegek között is hasznosítható.

Infracost korlátozások

A eszköz teljes körű kihasználásához speciális felhőalapú infrastruktúra ismeretekre van szükség.

A nem technikai felhasználók számára bonyolult lehet a beállítása.

Infracost árak

Ingyenes

Felhő: 50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Infracost értékelések

G2: 5/5 (1 értékelés)

7. Freshworks

A Freshworks segítségével

Ez az ügyfélszolgálati eszközökből álló csomag a különböző igényeket kielégítő széles termékválasztékának köszönhetően népszerű a vállalkozások körében. Az egyik legnépszerűbb Jira integrációként a Freshworks csomag jól működik a Jira-val, fejlett ügyfélszolgálati és projektmenedzsment funkciókat kínálva. A Jira mind a Freshdesk, mind a Freshservice-szel kombinálható – a Freshworks két zászlóshajó projektjével.

A Freshworks legjobb funkciói

Egyszerűsíti az ügyfélkérdések kezelését a Jira-n belül

Az automatizálási funkciók időt takarítanak meg és növelik a hatékonyságot.

A többcsatornás támogatás egységes képet nyújt az ügyfelekkel való interakciókról.

A valós idejű együttműködési funkciók lehetővé teszik a csapat tagjai számára, hogy együtt dolgozzanak az ügyfelek problémáin.

A robusztus jelentések és elemzések betekintést nyújtanak az ügyfélszolgálat teljesítményébe.

A felhasználóbarát felület minden csapattag számára könnyen kezelhető.

A Freshworks korlátai

Az integráció bonyolult lehet, és megfelelő beállítása időbe telhet.

Egyes funkciók kisebb csapatok vagy projektek számára túlzottnak bizonyulhatnak.

A testreszabási lehetőségek egyes területeken korlátozottak lehetnek.

Freshworks ITSM árak

Növekedés: 29 USD/hó felhasználónként

Pro: 69 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 109 USD/hó felhasználónként

Freshworks értékelések

G2: 4,5/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

Az Applitools segítségével

Az automatizált tesztelés jelentős időmegtakarítást jelent a fejlesztőcsapatok számára, és csökkenti a végfelhasználókhoz eljutó hibák számát. Az Applitools egy innovatív, mesterséges intelligenciával működő vizuális tesztelési platform, amely még hatékonyabbá teszi ezt a folyamatot. A Jira-val való integrációja megkönnyíti az automatizált tesztelés során feltárt problémák nyomon követését, így ideális kombinációt alkotva a minőségbiztosítás javításához.

Fejlett, AI-alapú eszközöket kínál a felhasználói felület teszteléséhez.

Egyszerűsíti a hibák jelentését és nyomon követését a Jira-n belül

A böngészők és eszközök közötti tesztelés biztosítja a kompatibilitást a különböző platformokon.

Az automatizált képernyőkép-összehasonlítás azonosítja a vizuális regressziókat.

A könnyen használható felület egyszerűsíti a komplex tesztelési folyamatokat a csapat tagjai számára.

Kiterjedt integrációs készletének köszönhetően jól működik más fejlesztési és tesztelési eszközökkel együtt.

Lehet, hogy több, mint amennyi minimális UI-komponensekkel rendelkező projektekhez szükséges.

Az integráció beállítása bonyolult lehet azok számára, akik még nem ismerik az automatizált vizuális tesztelést.

Egyedi árazás

G2: 4,4/5 (47 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30 értékelés)

9. Rapid7

A Rapid7 segítségével

A Rapid7 a biztonsági és megfelelőségi szoftverek vezető szállítója. A Jira integrációja a sebezhetőségek kezelésére és az incidensek észlelésére összpontosít.

A szoftverfejlesztés során elkerülhetetlenül felmerülnek biztonsági problémák. A Rapid7 és a Jira integrációja segít megszüntetni azokat a réseket, amelyeken keresztül ezek a problémák egyébként átcsúszhatnának.

A Rapid7 legjobb funkciói

A projektek biztonsági réseinek azonosítása és kezelése

Javítja a biztonsági nyomon követést a Jira-problémákban

Eszközöket kínál a biztonsági incidensekre való gyors reagáláshoz.

Az automatizált riasztások értesítik a csapatokat a potenciális biztonsági fenyegetésekről.

A testreszabható jelentések alkalmazkodnak az egyes projektek speciális igényeihez.

A felhasználóbarát felületet mind a technikai, mind a nem technikai csapat tagjai használhatják.

A Rapid7 korlátai

A beállítás és a Jira-val való teljes integráció bonyolult lehet.

Egyes funkciók túl fejlettek lehetnek kisebb vagy kevésbé biztonságorientált csapatok számára.

Rapid7 árak

Insight VM: 1,94 USD/hó eszközönként

Insight DR: 5,89 USD/hó eszközönként

Insight AppSec: 175 USD/hó alkalmazásonként

Insight CloudSec: 5775 USD/hó

Rapid7 értékelések

G2: 4,0/5 (10 értékelés)

10. Forecast. app

A Forecast. app egy robusztus projektmenedzsment eszköz, amely szorosan integrálódik a Jira-val, és fejlett erőforrás- és projekttervezési funkciókat kínál a robusztus üzleti folyamatok fejlesztéséhez. Ez tökéletes megoldás lehet azoknak a csapatoknak, akik a Jira által kínáltakon túlmutató, átfogó projektmenedzsment megoldásokat keresnek, de továbbra is szükségük van a Jira által kínált hibakövetési és egyéb fejlesztési eszközökre.

A Forecast. app legjobb funkciói

Eszközöket biztosít a részletes projektütemezéshez és az erőforrások elosztásához.

Fejleszti a Jira projektmenedzsment képességeit

Mesterséges intelligenciával támogatott prediktív betekintést nyújt a projekt ütemtervébe és erőforrásaiba.

Lehetővé teszi a Jira-problémákra és projektekre fordított idő pontos nyomon követését.

Segít a csapat munkaterhelésének és kapacitásának hatékony kezelésében.

Könnyen használható minden csapattag számára

Előrejelzés. Az alkalmazás korlátai

A fejlett funkciók elsajátítása meredek tanulási görbét jelenthet.

Az árak kisebb csapatok számára kissé magasabbak lehetnek.

Egyes funkciók optimális használatához a Jira-val további konfigurációra lehet szükség.

Forecast. app árak

Pro: 59 USD/hó felhasználónként

Plusz: 69 USD/hó felhasználónként

Forecast. app értékelések

G2: 4,2/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (25 értékelés)

Legyen produktívabb a ClickUp segítségével

Ha új projektkövető alkalmazásokat keres a termelékenység javítása érdekében, a ClickUp a természetes választás. A Jira-hoz hasonlóan a ClickUp-ban is létrehozhat problémákat, és könnyedén nyomon követheti azok megoldásának előrehaladását. Sok csapat rájött, hogy a ClickUp által biztosított rugalmasság pontosan az, amire vállalkozásuknak szüksége van. Mostantól a kiváló szoftverek létrehozására koncentrálhat, és kevesebbet kell aggódnia a projektmenedzsment bonyolultságai miatt.

